Сериал «Смертельный улов» – это документалка о самой опасной работе на земле. Мало кто может представить себе, с какими испытаниями приходится встречаться ловцам крабов у берегов Аляски в ледяном Беринговом море. Ради полезного и вкусного деликатеса, востребованного во всем мире, эти люди каждый день рискуют собственной жизнью. Сериал проследит за их повседневной жизнью в разные времена года. Героями станут обычные рыбаки, съезжающиеся в порт Датч-Харбор в преддверии начала сезона добычи камчатского краба.