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Постер телешоу Смертельный улов
Постер телешоу Смертельный улов
Постер телешоу Смертельный улов
Постер телешоу Смертельный улов
Постер телешоу Смертельный улов
Постер телешоу Смертельный улов
Постер телешоу Смертельный улов
Постер телешоу Смертельный улов
Постер телешоу Смертельный улов
Постер телешоу Смертельный улов
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
10 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
Киноафиша Сериалы Смертельный улов

Смертельный улов (2005 - …)

Deadliest Catch 16+
Год выпуска 2005
Страна США
Всего сезонов 19 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Discovery Channel
Продолжительность телешоу 311 часов 0 минут
О чем телешоу

Сериал «Смертельный улов» – это документалка о самой опасной работе на земле. Мало кто может представить себе, с какими испытаниями приходится встречаться ловцам крабов у берегов Аляски в ледяном Беринговом море. Ради полезного и вкусного деликатеса, востребованного во всем мире, эти люди каждый день рискуют собственной жизнью. Сериал проследит за их повседневной жизнью в разные времена года. Героями станут обычные рыбаки, съезжающиеся в порт Датч-Харбор в преддверии начала сезона добычи камчатского краба.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Mike Rowe Narrator
Билл Вихровски Captain Wild Bill Wichrowski (Cape Caution/Kodiak/Summer Bay)
Сиг Хансен Captain Sig Hansen (Northwestern)
Кит Колберн Captain Keith Colburn (Wizard)
Джонатан Хиллстранд Captain Johnathan Hillstrand (Time Bandit)
Шон Дуайер Captain Sean Dwyer (Brenna A)
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 19-го сезона телешоу «Смертельный улов»
Рулевая рубка связана / Wheelhouse Bound
Сезон 19 Серия 2
25 апреля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Смертельный улов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2005, 10 эпизодов
 
Смертельный улов - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2006, 12 эпизодов
 
Смертельный улов - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2007, 12 эпизодов
 
Смертельный улов - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2008, 16 эпизодов
 
Смертельный улов - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2009, 16 эпизодов
 
Смертельный улов - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2010, 16 эпизодов
 
Смертельный улов - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2011, 16 эпизодов
 
Смертельный улов - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2012, 16 эпизодов
 
Смертельный улов - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2013, 16 эпизодов
 
Смертельный улов - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2014, 16 эпизодов
 
Смертельный улов - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2015, 18 эпизодов
 
Смертельный улов - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2016, 18 эпизодов
 
Смертельный улов - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2017, 19 эпизодов
 
Смертельный улов - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
2018, 19 эпизодов
 
Смертельный улов - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
2019, 21 эпизод
 
Смертельный улов - Сезон 16 / Season 16 Сезон 16 / Season 16
2020, 23 эпизода
 
Смертельный улов - Сезон 17 / Season 17 Сезон 17 / Season 17
2021, 22 эпизода
 
Смертельный улов - Сезон 18 / Season 18 Сезон 18 / Season 18
2022, 23 эпизода
 
Смертельный улов - Сезон 19 / Season 19 Сезон 19 / Season 19
2023, 2 эпизода
 
Кадры из телешоу
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