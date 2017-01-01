Меню
Киноафиша Кинофестивали Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 1981

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 1981 году

Место проведения Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США
Дата проведения 13 сентября 1981
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший комедийный сериал
Taxi Taxi
Джеймс Л Брукс, Glen Charles, Les Charles, Stan Daniels, Ed. Weinberger
Победитель
Taxi Taxi
Джеймс Л Брукс, Glen Charles, Les Charles, Stan Daniels, Ed. Weinberger
Победитель
Все номинанты
Barney Miller Barney Miller
Danny Arnold, Noam Pitlik, Gary Shaw, Tony Sheehan
Soap Soap
Dick Clair, Susan Harris, Paul Junger Witt, Jenna McMahon, Stu Silver, Tony Thomas
WKRP in Cincinnati WKRP in Cincinnati
Род Дэниэл, Blake Hunter, Steven Kampmann, PJ Torokvei, Хью Уилсон
Soap Soap
Dick Clair, Susan Harris, Paul Junger Witt, Jenna McMahon, Stu Silver, Tony Thomas
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Берт Меткалф, John Rappaport
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший драматический сериал
Hill Street Blues Hill Street Blues
Стивен Бокко, Грегори Хоблит, Michael Kozoll
Победитель
Все номинанты
Lou Grant Lou Grant
Seth Freeman, Джин Рейнольдс
Quincy, M.E. Quincy M.E.
Lester Wm. Berke, William Cairncross, Сэм Иган, David Moessinger
The White Shadow The White Shadow
Брюс Пэлтроу, John Masius, Mark Tinker
The White Shadow The White Shadow
Брюс Пэлтроу, John Masius, Mark Tinker
Dallas Dallas
Philip Capice, Leonard Katzman
Quincy, M.E. Quincy M.E.
Lester Wm. Berke, William Cairncross, Сэм Иган, David Moessinger
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в комедийном сериале
Джадд Херш
Джадд Херш
Taxi For playing "Alex Reiger".
Победитель
Все номинанты
Джон Риттер
Three's Company For playing "Jack Tripper".
Ричард Маллиган
Soap For playing "Burt Campbell".
Алан Алда
Алан Алда
Чертова служба в госпитале Мэш For playing "Hawkeye Pierce".
Hal Linden
Barney Miller For playing "Barney Miller".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в драматическом сериале
Дэниел Дж.Траванти
Hill Street Blues For playing "Frank Furillo".
Победитель
Все номинанты
Пернелл Робертс
Trapper John, M.D. For playing "Trapper John McIntyre".
Луис Госсет мл.
Луис Госсет мл.
Palmerstown, U.S.A. For playing "Bessie's Father". For episode "Future City".
Эдвард Эснер
Эдвард Эснер
Lou Grant For playing "Lou Grant".
Ларри Хэгмэн
Dallas For playing "J. R. Ewing".
Jim Davis
Dallas For playing "Jock Ewing". Posthumously.
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в комедийном сериале
Isabel Sanford
The Jeffersons For playing "Louise Jefferson".
Победитель
Все номинанты
Кэтрин Хелмонд
Soap For playing "Jessica Tate".
Айлин Бреннан
Taxi For playing "Mrs. McKenzie". For episode "Thy Boss's Wife".
Cathryn Damon
Soap For playing "Mary Campbell".
Линн Редгрейв
House Calls For playing "Ann Atkinson".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в драматическом сериале
Барбара Бэбкок
Hill Street Blues For playing "Grace Gardner". For episode: "Fecund Hand Rose".
Победитель
Все номинанты
Барбара Бел Геддес
Dallas For playing "Ellie Ewing".
Майкл Лернд
Nurse For playing "Mary Benjamin".
Stefanie Powers
Hart to Hart For playing "Jennifer Hart".
Вероника Хамель
Hill Street Blues For playing "Joyce Davenport".
Linda Gray
Dallas For playing "Sue Ellen Ewing".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Майкл Конрад
Hill Street Blues For playing "Phil Esterhaus".
Победитель
Все номинанты
Чарльз Хейд
Hill Street Blues For playing "Andy Renko".
Mason Adams
Lou Grant For playing "Charlie Hume".
Брюс Уайтц
Hill Street Blues For playing "Mick Belker".
Robert Walden
Lou Grant For playing "Joe Rossi".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Нэнси Марчанд
Нэнси Марчанд
Lou Grant For playing "Margaret Pynchon".
Победитель
Все номинанты
Linda Kelsey
Lou Grant For playing "Billie Newman".
Barbara Bosson
Hill Street Blues For playing "Fay Furillo".
Барбара Барри
Breaking Away For playing "Evelyn Stroller".
Бетти Томас
Бетти Томас
Hill Street Blues For playing "Lucille Bates".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая анимационная программа
Life Is a Circus, Charlie Brown Life Is a Circus, Charlie Brown
Билл Мелендес, Lee Mendelson
Победитель
Life Is a Circus, Charlie Brown Life Is a Circus, Charlie Brown
Билл Мелендес, Lee Mendelson
Победитель
Все номинанты
Bugs Bunny: All American Hero Bugs Bunny: All American Hero
Friz Freleng, Hal Geer
It's Magic, Charlie Brown It's Magic, Charlie Brown
Билл Мелендес, Lee Mendelson
Gnomes Gnomes
Thomas W. Moore, Jack Zander, Anne E. Upson
Faeries Faeries
Jean Moore Edwards, Fred Hellmich, Lee Mishkin, Thomas W. Moore, Нортон Вирген, Anne E. Upson
Gnomes Gnomes
Thomas W. Moore, Jack Zander, Anne E. Upson
Faeries Faeries
Jean Moore Edwards, Fred Hellmich, Lee Mishkin, Thomas W. Moore, Нортон Вирген, Anne E. Upson
It's Magic, Charlie Brown It's Magic, Charlie Brown
Билл Мелендес, Lee Mendelson
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Choreography
Celebration Lynda Carter's Celebration
Walter Painter
Победитель
Все номинанты
The Tim Conway Show The Tim Conway Show
Don Crichton For episode #219 on 31 January 1981.
Great Performances: Dance in America Great Performances: Dance in America
Michael Smuin For episode "San Francisco Ballet: The Tempest".
Sixty Years of Seduction Sixty Years of Seduction
Lester Wilson
Lily: Sold Out Lily: Sold Out
Tony Charmoli
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Film Editing for a Series
Taxi Taxi
M. Pam Blumenthal, Jack Michon For episode "Elaine's Strange Triangle".
Победитель
Taxi Taxi
M. Pam Blumenthal, Jack Michon For episode "Elaine's Strange Triangle".
Победитель
Все номинанты
Hill Street Blues Hill Street Blues
Clay Bartels For episode "Jungle Madness".
Hill Street Blues Hill Street Blues
Ray Daniels, A. David Marshall For premiere episode "Hill Street Station".
Hill Street Blues Hill Street Blues
Tom Stevens For episode "Rites of Spring".
Dynasty Dynasty
Dick Darling For episode 3: "The Dinner Party".
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Larry L. Mills, Stanford Tischler For episode "Death Takes The Holiday".
Dallas Dallas
Fred W. Berger For episode "Ewing-Gate".
The White Shadow The White Shadow
Tony de Zarraga For episode "A Day in the Life".
The Greatest American Hero The Greatest American Hero
Christopher Nelson For the pilot episode.
Palmerstown, U.S.A. Palmerstown, U.S.A.
Bernard Balmuth For episode "Crossroads".
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Larry L. Mills, Stanford Tischler For episode "Death Takes The Holiday".
Lou Grant Lou Grant
James Galloway For episode "Strike".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Film Sound Editing
Hill Street Blues Hill Street Blues
Bob Cornett, Denise Horta, Eileen Horta, Sam Horta For premiere episode "Hill Street Station".
Победитель
Hill Street Blues Hill Street Blues
Bob Cornett, Denise Horta, Eileen Horta, Sam Horta For premiere episode "Hill Street Station".
Победитель
Все номинанты
Сегун
Сегун Shōgun
Alan L. Nineberg, William M. Andrews, Leonard Corso, Denis Dutton, Jack A. Finlay, Robert Gutknecht, Sean Hanley, Pierre Jalbert, Jack Keath, Lee Osborne, Stanley Paul, Tally Paulos For episode #3.
The Women's Room The Women's Room
Al Cavigga, Tom Cornwell, Linda Dove, David R. Elliott, Donald W. Ernst, Dimitry Gortinsky, Peter Harrison, Michael Hilkene, Jerry Jacobson, Fred Judkins, John Kline, Corinne Sessarego, Rusty Tinsley, Christopher T. Welch, Russ Tinsley
Сегун
Сегун Shōgun
Alan L. Nineberg, William M. Andrews, Leonard Corso, Denis Dutton, Jack A. Finlay, Robert Gutknecht, Sean Hanley, Pierre Jalbert, Jack Keath, Lee Osborne, Stanley Paul, Tally Paulos For episode #3.
Evita Peron Evita Peron
Tom Cornwell, Peter Harrison, William L. Manger, Bill Thiederman, Christopher T. Welch, Bill Wistrom, Russ Tinsley For part I.
A Whale for the Killing A Whale for the Killing
Tom Cornwell, Jerelyn J. Harding, Dimitry Gortinsky, Michael Hilkene, John Kline, William L. Manger, Robert Pearson, Christopher T. Welch, Russ Tinsley
Evita Peron Evita Peron
Tom Cornwell, Peter Harrison, William L. Manger, Bill Thiederman, Christopher T. Welch, Bill Wistrom, Russ Tinsley For part I.
The Women's Room The Women's Room
Al Cavigga, Tom Cornwell, Linda Dove, David R. Elliott, Donald W. Ernst, Dimitry Gortinsky, Peter Harrison, Michael Hilkene, Jerry Jacobson, Fred Judkins, John Kline, Corinne Sessarego, Rusty Tinsley, Christopher T. Welch, Russ Tinsley
A Whale for the Killing A Whale for the Killing
Tom Cornwell, Jerelyn J. Harding, Dimitry Gortinsky, Michael Hilkene, John Kline, William L. Manger, Robert Pearson, Christopher T. Welch, Russ Tinsley
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Hairstyling
Madame X Madame X
Shirley Padgett
Победитель
Все номинанты
История Джейн Мэнсфилд 5.9
История Джейн Мэнсфилд The Jayne Mansfield Story
Silvia Abascal, Janis Clark
Father Damien: The Leper Priest Father Damien: The Leper Priest
Janice D. Brandow
Little House on the Prairie Little House on the Prairie
Larry Germain For episodes "To See The Light", parts I & II.
Lou Grant Lou Grant
Jean Austin For episode "Stroke".
История Джейн Мэнсфилд 5.9
История Джейн Мэнсфилд The Jayne Mansfield Story
Silvia Abascal, Janis Clark
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Lighting Direction
Great Performances: Dance in America Great Performances: Dance in America
Ralph Holmes For episode "Nureyev and the Joffrey Ballet/In Tribute to Nijinsky".
Победитель
Все номинанты
Sixty Years of Seduction Sixty Years of Seduction
Greg Brunton
The 35th Annual Tony Awards The 35th Annual Tony Awards
Carl Vitelli
A Bayou Legend A Bayou Legend
George Riesenberger
The Osmond Family Christmas Special The Osmond Family Christmas Special
Leard Davis
Command Performance: The Stars Salute the President Command Performance: The Stars Salute the President
Fred McKinnon
Diana Diana
Allen Branton, Greg Brunton
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Makeup
Peter and Paul Peter and Paul
Albert Jeyte, Jim Kail
Победитель
Peter and Paul Peter and Paul
Albert Jeyte, Jim Kail
Победитель
Все номинанты
Marilyn: The Untold Story Marilyn: The Untold Story
Allan Snyder
The Diary of Anne Frank The Diary of Anne Frank
Scott H. Eddo, Stanley Smith
Masada Masada
Del Acevedo, Albert Jeyte For episode IV.
Father Damien: The Leper Priest Father Damien: The Leper Priest
John Inzerella
История Джейн Мэнсфилд 5.9
История Джейн Мэнсфилд The Jayne Mansfield Story
Alan Friedman, Lona Jeffers
The Diary of Anne Frank The Diary of Anne Frank
Scott H. Eddo, Stanley Smith
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Music Composition for a Limited Series or a Special (Dramatic Underscore)
Masada Masada
Jerry Goldsmith For episode II.
Победитель
Все номинанты
Father Damien: The Leper Priest Father Damien: The Leper Priest
Peter Matz
Masada Masada
Morton Stevens For episode IV.
Great Performances: Dance in America Great Performances: Dance in America
Paul Chihara For episode "San Francisco Ballet: The Tempest".
Homeward Bound Homeward Bound
Fred Karlin
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Buck Rogers in the 25th Century Buck Rogers in the 25th Century
Bruce Broughton For episode "The Satyr".
Победитель
Все номинанты
Lou Grant Lou Grant
Patrick Williams For episode "Stroke".
Little House on the Prairie Little House on the Prairie
Дэвид Роуз For episode "The Lost Ones", part I.
Hill Street Blues Hill Street Blues
Mike Post For premiere episode "Hill Street Station".
The Gangster Chronicles The Gangster Chronicles
Billy Goldenberg For episode "Chapter 1".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Music Direction
Linda in Wonderland Linda in Wonderland
Chris Boardman, Billy Byers, Bob Florence, Ian Fraser
Победитель
Linda in Wonderland Linda in Wonderland
Chris Boardman, Billy Byers, Bob Florence, Ian Fraser
Победитель
Все номинанты
Omnibus Omnibus
Alf Clausen, Jack Elliott, William Goldstein For episode on 28 December 1980.
Perry Como's Christmas in the Holy Land Perry Como's Christmas in the Holy Land
Nick Perito
The Magic of David Copperfield III: Levitating Ferrari The Magic of David Copperfield III: Levitating Ferrari
Sid Feller, Norman Henry Mamey, George Wyle
Stand by Your Man Stand by Your Man
Earle Hagen, Carl Brandt, Deane Hagen
Stand by Your Man Stand by Your Man
Earle Hagen, Carl Brandt, Deane Hagen
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Music and Lyrics
Linda in Wonderland Linda in Wonderland
Ken Welch, Mitzie Welch For the song "This Is My Night".
Победитель
Linda in Wonderland Linda in Wonderland
Ken Welch, Mitzie Welch For the song "This Is My Night".
Победитель
Все номинанты
The Way They Were The Way They Were
Larry Grossman, Sheldon Harnick For the song "In the Beginning".
Homeward Bound Homeward Bound
Fred Karlin, David Pomeranz For the song "Home".
Perry Como's Christmas in the Holy Land Perry Como's Christmas in the Holy Land
Ray Charles For the song "The City of Tradition".
The Way They Were The Way They Were
Larry Grossman, Sheldon Harnick For the song "In the Beginning".
Homeward Bound Homeward Bound
Fred Karlin, David Pomeranz For the song "Home".
All Commercials... A Steve Martin Special All Commercials... A Steve Martin Special
Earl Brown For the song "Truman Capote Jeans".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Tape Sound Mixing
John Denver with His Special Guest George Burns: Two of a Kind John Denver with His Special Guest George Burns: Two of a Kind
Doug Nelson, Jerry Clemans, Don Worsham
Победитель
John Denver with His Special Guest George Burns: Two of a Kind John Denver with His Special Guest George Burns: Two of a Kind
Doug Nelson, Jerry Clemans, Don Worsham
Победитель
Все номинанты
Kent State Kent State
Donald F. Johnson, Phillip Seretti
San Francisco Symphony Inaugural Gala San Francisco Symphony Inaugural Gala
Tom Ancell
Spring in San Francisco Spring in San Francisco
Jerry Clemans, Ed Greene, Phillip Seretti
Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters
Jerry Clemans, Don Worsham, Matthew Hyde For episode with The Gatlin Brothers on 14 February 1981.
Kent State Kent State
Donald F. Johnson, Phillip Seretti
Spring in San Francisco Spring in San Francisco
Jerry Clemans, Ed Greene, Phillip Seretti
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Technical Direction and Electronic Camerawork
Live from Studio 8H: An Evening with Jerome Robbins Live from Studio 8H: An Evening with Jerome Robbins
Heino Ripp, Gene Martin, Peter Basil, Al Camoin, Tom De Zendorf, Vince Di Pietro
Победитель
Live from Studio 8H: An Evening with Jerome Robbins Live from Studio 8H: An Evening with Jerome Robbins
Heino Ripp, Gene Martin, Peter Basil, Al Camoin, Tom De Zendorf, Vince Di Pietro
Победитель
Все номинанты
Tomorrow Coast to Coast The Tomorrow Show
George Loomis, Michael Stramisky, O. Tamburri, George Ciliberto, Barry Frisher, Jodi Greenberg, Tom Sabol For episode "Charles Manson Interview" on 12 June 1981.
The Magic of David Copperfield III: Levitating Ferrari The Magic of David Copperfield III: Levitating Ferrari
Don Barker, Roy Holm, Jerry Weiss, Jim Herring, Bruce Bottone
The People vs. Jean Harris The People vs. Jean Harris
George Falardeau, Roy Holm, Reed Howard, O. Tamburri
Tomorrow Coast to Coast The Tomorrow Show
George Loomis, Michael Stramisky, O. Tamburri, George Ciliberto, Barry Frisher, Jodi Greenberg, Tom Sabol For episode "Charles Manson Interview" on 12 June 1981.
The People vs. Jean Harris The People vs. Jean Harris
George Falardeau, Roy Holm, Reed Howard, O. Tamburri
Kenny Rogers' America Kenny Rogers: Working America
Rick Caswell, Rocky Danielson, Robert Eberlein, John B. Field, Hank Geving, Dean Hall, Larry Heider, Bob Highton, Dave Hilmer, David Levisohn, Dan Preston, Larry Travis, Wayne Womack
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Limited Series or a Special
East of Eden East of Eden
Dave L. Love, Dennis W. Peeples, Ray Storey For episode 3.
Победитель
East of Eden East of Eden
Dave L. Love, Dennis W. Peeples, Ray Storey For episode 3.
Победитель
Все номинанты
Playing for Time Playing for Time
Robert Gundlach, Gary Jones
Marilyn: The Untold Story Marilyn: The Untold Story
Bill Harp, Sydney Z. Litwack, Jan Scott
Masada Masada
Edward M. Parker, George Renne, Kuli Sander, Jack Senter, Joseph J. Stone For episode IV.
Marilyn: The Untold Story Marilyn: The Untold Story
Bill Harp, Sydney Z. Litwack, Jan Scott
Playing for Time Playing for Time
Robert Gundlach, Gary Jones
Сегун
Сегун Shōgun
Joseph R. Jennings, Yoshinobu Nishioka, Tom Pedigo, Shoichi Yasuda For episode #5.
Masada Masada
Edward M. Parker, George Renne, Kuli Sander, Jack Senter, Joseph J. Stone For episode IV.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Series
The Gangster Chronicles The Gangster Chronicles
John M. Dwyer, Robert George Freer, Howard E. Johnson For episode "Chapter 11".
Победитель
The Gangster Chronicles The Gangster Chronicles
John M. Dwyer, Robert George Freer, Howard E. Johnson For episode "Chapter 11".
Победитель
Все номинанты
Good Time Harry Good Time Harry
Thomas Azzari, James Ira Colburn For episode "Wally Smith".
Hart to Hart Hart to Hart
James J. Agazzi, Bob Signorelli, Paul Sylos For episode "Blue Chip Murders".
Hart to Hart Hart to Hart
James J. Agazzi, Bob Signorelli, Paul Sylos For episode "Blue Chip Murders".
Dynasty Dynasty
Brock Broughton, John E. Chilberg II, Franklin Swig, Paul Sylos For premiere episode (#1): "Oil".
Hill Street Blues Hill Street Blues
Joseph A. Armetta, Jeffrey L. Goldstein For premiere episode "Hill Street Station".
Good Time Harry Good Time Harry
Thomas Azzari, James Ira Colburn For episode "Wally Smith".
Dynasty Dynasty
Brock Broughton, John E. Chilberg II, Franklin Swig, Paul Sylos For premiere episode (#1): "Oil".
Hill Street Blues Hill Street Blues
Joseph A. Armetta, Jeffrey L. Goldstein For premiere episode "Hill Street Station".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Variety or a Music Program
The 53rd Annual Academy Awards 53rd Annual Academy Awards
Roy Christopher
Победитель
Все номинанты
The Tonight Show Starring Johnny Carson The Tonight Show Starring Johnny Carson
John Shrum For episode with Charles Nelson Reilly on 31 December 1980.
The Muppet Show The Muppet Show
Malcolm Stone For episode with Brooke Shields (5.6).
Diana Diana
Dwight Jackson, Charles Lisanby
Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters
Romain Johnston, Jim Wagner For episode with Charley Pride on 6 December 1980.
Celebration Lynda Carter's Celebration
Ray Klausen, Walter L. Goodwin
Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters
Romain Johnston, Jim Wagner For episode with Charley Pride on 6 December 1980.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Children's Program
Donahue and Kids Donahue and Kids
Don Mischer, Jan Cornell, Walter Bartlett
Победитель
Donahue and Kids Donahue and Kids
Don Mischer, Jan Cornell, Walter Bartlett
Победитель
Все номинанты
Paddington Bear Paddington
Graham Clutterbuck, Renate Cole, Pepper Weiss
The Magical World of Disney Disneyland
Bob King, William Robert Yates, Phil May, William Reid For episode "The Art of Disney Animation".
The Legend of Sleepy Hollow The Legend of Sleepy Hollow
Джеймс Л. Конуэй, Charles E. Sellier Jr.
Emmet Otter's Jug-Band Christmas Emmet Otter's Jug-Band Christmas
Джим Хенсон, David Lazer
Paddington Bear Paddington
Graham Clutterbuck, Renate Cole, Pepper Weiss
The Legend of Sleepy Hollow The Legend of Sleepy Hollow
Джеймс Л. Конуэй, Charles E. Sellier Jr.
The Magical World of Disney Disneyland
Bob King, William Robert Yates, Phil May, William Reid For episode "The Art of Disney Animation".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Limited Series or a Special
Little Lord Fauntleroy Little Lord Fauntleroy
Arthur Ibbetson
Победитель
Все номинанты
The Diary of Anne Frank The Diary of Anne Frank
Ted Voigtlander
Bitter Harvest Bitter Harvest
Gayne Rescher
Marilyn: The Untold Story Marilyn: The Untold Story
Terry K. Meade
Сегун
Сегун Shōgun
Andrew Laszlo For episode #4.
East of Eden East of Eden
Frank Stanley For episode 2.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Series
Hill Street Blues Hill Street Blues
William Cronjager For premiere episode "Hill Street Station".
Победитель
Все номинанты
Breaking Away Breaking Away
Brianne Murphy For episode "La Strada".
Nero Wolfe Nero Wolfe
Charles W. Short For episode "Death and the Dolls".
Little House on the Prairie Little House on the Prairie
Ted Voigtlander For episodes "Sylvia", Parts I & II.
Buck Rogers in the 25th Century Buck Rogers in the 25th Century
Ben Colman For episode "Hawk".
The Gangster Chronicles The Gangster Chronicles
Gerald Finnerman For episode "Chapter I".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Live from Studio 8H: An Evening with Jerome Robbins Live from Studio 8H: An Evening with Jerome Robbins
Alvin Cooperman, Judith de Paul
Победитель
Все номинанты
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
John Goberman, Zubin Mehta, Itzhak Perlman, Isaac Stern, Pinchas Zukerman For episode "Isaac Stern's 60th Birthday Celebration".
Great Performances: Dance in America Great Performances: Dance in America
Эмиль Ардолино, Judy Kinberg, Рудольф Нуреев, Jac Venza For episode "Nureyev and the Joffrey Ballet/In Tribute to Nijinsky".
Great Performances: Dance in America Great Performances: Dance in America
Эмиль Ардолино, Judy Kinberg, Рудольф Нуреев, Jac Venza For episode "Nureyev and the Joffrey Ballet/In Tribute to Nijinsky".
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
John Goberman, Marilyn Horne, Лучано Паваротти, Joan Sutherland For episode "Dame Joan Sutherland, Marilyn Horne and Luciano Pavarotti in Recital".
Great Performances Great Performances
John Goberman, Beverly Sills For episode "A Lincoln Center Special: Beverly! Her Farewell Performance".
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
John Goberman, Zubin Mehta, Itzhak Perlman, Isaac Stern, Pinchas Zukerman For episode "Isaac Stern's 60th Birthday Celebration".
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
John Goberman, Marilyn Horne, Лучано Паваротти, Joan Sutherland For episode "Dame Joan Sutherland, Marilyn Horne and Luciano Pavarotti in Recital".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costume Design for a Series
Сегун
Сегун Shōgun
Shin Nishida For episode #5.
Победитель
Все номинанты
Beulah Land Beulah Land
Grady Hunt For episode 3.
Buck Rogers in the 25th Century Buck Rogers in the 25th Century
Al Lehman For episode "The Dorian Secret".
Masada Masada
Vittorio Nino Novarese For episode IV.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costume Design for a Special
Great Performances: Dance in America Great Performances: Dance in America
Willa Kim For episode "San Francisco Ballet: The Tempest".
Победитель
Все номинанты
История Джейн Мэнсфилд 5.9
История Джейн Мэнсфилд The Jayne Mansfield Story
Warden Neil
Peter and Paul Peter and Paul
Vittorio Nino Novarese
Evita Peron Evita Peron
Travilla
A Tale of Two Cities A Tale of Two Cities
Olga Lehmann
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing in a Comedy Series
Taxi Taxi
Берроуз, Джеймс For episode "Elaine's Strange Triangle".
Победитель
Все номинанты
Barney Miller Barney Miller
Noam Pitlik For episode "Liquidation".
Happy Days Happy Days
Джерри Пэрис For episode "Hello Mrs. Arcola".
Archie Bunker's Place Archie Bunker's Place
Linda Day For episode "Tough Love".
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Берт Меткалф For episode "No Laughing Matter".
WKRP in Cincinnati WKRP in Cincinnati
Род Дэниэл For "Venus Flytrap Explains The Atom".
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Алан Алда For episode "The Life You Save".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing in a Drama Series
Hill Street Blues Hill Street Blues
Роберт Батлер For premiere episode "Hill Street Station".
Победитель
Все номинанты
Lou Grant Lou Grant
Джин Рейнольдс For episode "Strike".
Hill Street Blues Hill Street Blues
Кори Аллен For episode "Jungle Madness".
American Dream American Dream
Мэл Дэмски For episode "American Dream". Pilot episode of the series American Dream (1981).
Lou Grant Lou Grant
Бёрт Бринкерхофф For episode "Pack".
Hill Street Blues Hill Street Blues
Георг Стэнфорд Браун For episode "Up In Arms".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing in a Limited Series or a Special
Kent State Kent State
Джеймс Голдстоун
Победитель
Все номинанты
Bitter Harvest Bitter Harvest
Роджер Янг
The Shadow Box The Shadow Box
Пол Ньюман
Masada Masada
Борис Сагал For episode IV. Posthumously.
Сегун
Сегун Shōgun
Джерри Лондон For episode #5.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing in a Variety, Music or Comedy Program
The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts
Don Mischer
Победитель
Все номинанты
The 53rd Annual Academy Awards 53rd Annual Academy Awards
Marty Pasetta
Musical Comedy Tonight II Musical Comedy Tonight II
Tony Charmoli
Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters
Bob Henry For episode with Dolly Parton and John Schneider on 18 November 1980.
Great Performances: Dance in America Great Performances: Dance in America
Эмиль Ардолино For episode "Nureyev and the Joffrey Ballet/In Tribute to Nijinsky".
Linda in Wonderland Linda in Wonderland
Dwight Hemion
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Drama Special
Playing for Time Playing for Time
John E. Quill, Linda Yellen
Победитель
Playing for Time Playing for Time
John E. Quill, Linda Yellen
Победитель
Все номинанты
Fallen Angel Fallen Angel
Audrey A. Blasdel, Allen S. Epstein, Jim Green, Lew Hunter
Evita Peron Evita Peron
David R. Ames, Fred Baum, Марвин Дж. Чомски, Selma Jaffe, Lawrence Kuppin, Harry Evans Sloan
The Women's Room The Women's Room
Anna Cottle, Kip Gowans, Гленн Джордан, Philip Mandelker
The Shadow Box The Shadow Box
Jill Marti, Susan Kendall Newman
Evita Peron Evita Peron
David R. Ames, Fred Baum, Марвин Дж. Чомски, Selma Jaffe, Lawrence Kuppin, Harry Evans Sloan
The Shadow Box The Shadow Box
Jill Marti, Susan Kendall Newman
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Film Editing for a Limited Series or a Special
Murder in Texas Murder in Texas
John A. Martinelli
Победитель
Все номинанты
The Best Little Girl in the World The Best Little Girl in the World
Michael S. McLean, Barbara Dies
The Best Little Girl in the World The Best Little Girl in the World
Michael S. McLean, Barbara Dies
Сегун
Сегун Shōgun
Benjamin A. Weissman, Bill Luciano, Donald R. Rode, Jerry Young For episode #5.
Bitter Harvest Bitter Harvest
Thomas Fries
Masada Masada
John Bloom, Edwin F. England, Peter Kirby For episode IV.
Сегун
Сегун Shōgun
Benjamin A. Weissman, Bill Luciano, Donald R. Rode, Jerry Young For episode #5.
A Whale for the Killing A Whale for the Killing
Robert Florio, Michael Eliot
Masada Masada
John Bloom, Edwin F. England, Peter Kirby For episode IV.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Film Sound Mixing
Evita Peron Evita Peron
Robert L. Harman, William L. McCaughey, Bill Teague, Howard S. Wollman For part I.
Победитель
Evita Peron Evita Peron
Robert L. Harman, William L. McCaughey, Bill Teague, Howard S. Wollman For part I.
Победитель
Все номинанты
The Killing of Randy Webster The Killing of Randy Webster
Robert L. Harman, William L. McCaughey, Richard Raguse, Howard S. Wollman
Nero Wolfe Nero Wolfe
Gary C. Bourgeois, Dominick Gaffey, Lee Minkler, Terry Porter For episode "Gambit".
A Rumor of War A Rumor of War
Manuel Topete, Robert L. Harman, William L. McCaughey, Harry Alphin
Hart to Hart Hart to Hart
Robert L. Harman, William L. McCaughey, Blake Wilcox, Howard S. Wollman For episode "'Tis the Season to be Murdered".
Word of Honor Word of Honor
Robert L. Harman, John MacLeod, William L. McCaughey, Terry Porter
Baby Comes Home Baby Comes Home
Alan Bernard, Robert L. Harman, William L. McCaughey, Howard S. Wollman
Hart to Hart Hart to Hart
Robert L. Harman, William L. McCaughey, Blake Wilcox, Howard S. Wollman For episode "'Tis the Season to be Murdered".
The Bunker The Bunker
Robert L. Harman, René Magnol, William L. McCaughey, Howard S. Wollman
Dial 'M' for Murder Dial 'M' for Murder
Stan Gordon, Robert L. Harman, William L. McCaughey, Lee Minkler
A Rumor of War A Rumor of War
Manuel Topete, Robert L. Harman, William L. McCaughey, Harry Alphin
Nero Wolfe Nero Wolfe
Gary C. Bourgeois, Dominick Gaffey, Lee Minkler, Terry Porter For episode "Gambit".
Dial 'M' for Murder Dial 'M' for Murder
Stan Gordon, Robert L. Harman, William L. McCaughey, Lee Minkler
Baby Comes Home Baby Comes Home
Alan Bernard, Robert L. Harman, William L. McCaughey, Howard S. Wollman
Word of Honor Word of Honor
Robert L. Harman, John MacLeod, William L. McCaughey, Terry Porter
The Bunker The Bunker
Robert L. Harman, René Magnol, William L. McCaughey, Howard S. Wollman
A Time for Miracles A Time for Miracles
Joel Fein, George Porter, Bill Teague, Howard S. Wollman
A Time for Miracles A Time for Miracles
Joel Fein, George Porter, Bill Teague, Howard S. Wollman
The Killing of Randy Webster The Killing of Randy Webster
Robert L. Harman, William L. McCaughey, Richard Raguse, Howard S. Wollman
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Graphic Design and Title Sequences
Сегун
Сегун Shōgun
Phill Norman For episode #1.
Победитель
Все номинанты
Freebie and the Bean Freebie and the Bean
Gene Kraft For episode "Health Nuts".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement - Animation Program
Все номинанты
Faeries Faeries
Alan Aldridge, Christopher Gore, Lee Mishkin
The Flintstones' New Neighbors The Flintstones' New Neighbors
Hoyt Curtin
Faeries Faeries
Peter Aries
Faeries Faeries
Alan Aldridge, Christopher Gore, Lee Mishkin
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement - Children's Programming
Все номинанты
Emmet Otter's Jug-Band Christmas Emmet Otter's Jug-Band Christmas
Sherry Ammott, Calista Hendrickson
Donahue and Kids Donahue and Kids
Don Mischer
Emmet Otter's Jug-Band Christmas Emmet Otter's Jug-Band Christmas
Пол Уильямс For the song "When The River Meets the Sea".
Emmet Otter's Jug-Band Christmas Emmet Otter's Jug-Band Christmas
Tom Wright
Girl on the Edge of Town Girl on the Edge of Town
Patty Duke
Emmet Otter's Jug-Band Christmas Emmet Otter's Jug-Band Christmas
Sherry Ammott, Calista Hendrickson
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement - Creative Technical Crafts
Cosmos Cosmos
Stephen H. Burum, Jim Dow, Larry Heider, Cleve Landsberg, Bob Buckner, Joe Matza, John Gale, Mike Johnson, Carey Melcher, George C. Reilly, Robert C. King, Joe Wolcott For premiere episode "The Shores of the Cosmic Ocean".
Победитель
Cosmos Cosmos
John Allison, Jon Lomberg, Rick Sternbach, Don Davis, Anne Norcia, Ernie Norcia, Adolf Schaller For premiere episode "The Shores of the Cosmic Ocean".
Победитель
Cosmos Cosmos
Stephen H. Burum, Jim Dow, Larry Heider, Cleve Landsberg, Bob Buckner, Joe Matza, John Gale, Mike Johnson, Carey Melcher, George C. Reilly, Robert C. King, Joe Wolcott For premiere episode "The Shores of the Cosmic Ocean".
Победитель
Все номинанты
Fridays Fridays
Dick Wilson For episode #8 on 14 November 1980.
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
Mark Schubin For episode "Dame Joan Sutherland, Marilyn Horne and Luciano Pavarotti in Recital".
The Bionic Breakthrough The Bionic Breakthrough
John L. Marlow
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement - Informational Programming
Cosmos Cosmos
Kent Gibson, Gerald Zelinger For episode "Blues for a Red Planet".
Победитель
National Geographic Specials National Geographic Specials
Gary C. Bourgeois, David Dockendorf, John L. Mack, Dick Rector For episode "Gorilla".
Победитель
Cosmos Cosmos
Kent Gibson, Gerald Zelinger For episode "Blues for a Red Planet".
Победитель
National Geographic Specials National Geographic Specials
Gary C. Bourgeois, David Dockendorf, John L. Mack, Dick Rector For episode "Gorilla".
Победитель
Все номинанты
National Geographic Specials National Geographic Specials
David Dockendorf, David Hughes, Hoppy Mehterian, George Porter For episode "Etosha: Place of Dry Water".
National Geographic Specials National Geographic Specials
Gary C. Bourgeois, Kenneth Love, Hoppy Mehterian, Howard S. Wollman For episode "Living Treasures of Japan".
National Geographic Specials National Geographic Specials
David Dockendorf, David Hughes, Hoppy Mehterian, George Porter For episode "Etosha: Place of Dry Water".
National Geographic Specials National Geographic Specials
Gary C. Bourgeois, George Porter, Terry Porter, Chuck White For episode "National Parks: Playground or Paradise".
Cosmos Cosmos
Roy Stewart For premiere episode "The Shores of the Cosmic Ocean".
National Geographic Specials National Geographic Specials
Gary C. Bourgeois, George Porter, Terry Porter, Chuck White For episode "National Parks: Playground or Paradise".
National Geographic Specials National Geographic Specials
Gary C. Bourgeois, Kenneth Love, Hoppy Mehterian, Howard S. Wollman For episode "Living Treasures of Japan".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement - Special Class
Rhapsody and Song: A Tribute to George Gershwin Rhapsody and Song: A Tribute to George Gershwin
Sarah Vaughan
Победитель
Все номинанты
The Diary of Anne Frank The Diary of Anne Frank
Bill Blackburn, Rita Bennett
The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts
Zubin Mehta, Nick Perito, Michael Tilson Thomas, Alan Barker
East of Eden East of Eden
Robert Magahay, Judy Truchan For episode 1.
Crazy Times Crazy Times
Harry Curtis, Adrianne Levesque
The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts
Zubin Mehta, Nick Perito, Michael Tilson Thomas, Alan Barker
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Informational Series
Meeting of Minds Meeting of Minds
Loring d'Usseau
Победитель
Все номинанты
Real People Real People
John Barbour, George Schlatter, Bob Wynn
Real People Real People
John Barbour, George Schlatter, Bob Wynn
Profile: Lillian Hellman Profile: Lillian Hellman
David Dowe
Cosmos Cosmos
Gregory Andorfer, Geoffrey Haines-Stiles, David Kennard, Adrian Malone
The Barbara Walters Summer Special The Barbara Walters Special
Don Mischer, Joann Goldberg
The Barbara Walters Summer Special The Barbara Walters Special
Don Mischer, Joann Goldberg
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Informational Special
The Bionic Breakthrough The Bionic Breakthrough
Charles A. Bangert, Robert E. Fuisz, Alfred R. Kelman, Thomas W. Moore, Nancy Smith
Победитель
The Bionic Breakthrough The Bionic Breakthrough
Charles A. Bangert, Robert E. Fuisz, Alfred R. Kelman, Thomas W. Moore, Nancy Smith
Победитель
Все номинанты
Starring Katharine Hepburn Starring Katharine Hepburn
David Heeley, George Page
Starring Katharine Hepburn Starring Katharine Hepburn
David Heeley, George Page
The Sexes II The Sexes II
Charles A. Bangert, Robert E. Fuisz, Alfred R. Kelman, Thomas W. Moore, Vivian R. Moss
National Geographic Specials National Geographic Specials
Barbara Jampel, Dennis B. Kane, Thomas Skinner For episode "Gorilla".
Making 'M*A*S*H' Making 'M*A*S*H'
Michael Hirsh
National Geographic Specials National Geographic Specials
Barbara Jampel, Dennis B. Kane, Thomas Skinner For episode "Gorilla".
The Sexes II The Sexes II
Charles A. Bangert, Robert E. Fuisz, Alfred R. Kelman, Thomas W. Moore, Vivian R. Moss
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Special
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
The Bunker For playing "Adolf Hitler".
Победитель
Все номинанты
Ричард Чемберлен
Ричард Чемберлен
Сегун For playing: "John Blackthorne and Anjin-san".
Питер Штраусс
Masada For playing: "Eleazar Ben Yair".
Питер О’Брайэн
Masada For playing: "Cornelius Flavius Silva".
Тосиро Мифунэ
Тосиро Мифунэ
Сегун For playing: "Lord Yoshi Toranaga".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Special
Ванесса Редгрейв
Ванесса Редгрейв
Playing for Time For playing "Fania Fenelon".
Победитель
Все номинанты
Джоэнн Вудворд
Джоэнн Вудворд
Crisis at Central High For playing "Elizabeth Huckaby".
Эллен Берстин
Эллен Берстин
The People vs. Jean Harris For playing "Jean Harris".
Еко Симада
Сегун For playing: "Lady Toda Buntaro".
Кэтрин Хикс
Marilyn: The Untold Story For playing "Marilyn Monroe".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Limited Series
Сегун
Сегун Shōgun
Eric Bercovici, James Clavell
Победитель
Все номинанты
Masada Masada
George Eckstein
East of Eden East of Eden
Mace Neufeld, Barney Rosenzweig, Ken Wales
Rumpole of the Bailey Rumpole of the Bailey
Jacqueline Davis, Joan Wilson Shown within Mystery! (1980).
Rumpole of the Bailey Rumpole of the Bailey
Jacqueline Davis, Joan Wilson Shown within Mystery! (1980).
Tinker Tailor Soldier Spy Tinker Tailor Soldier Spy
Samuel Paul, Jonathan Powell, Jac Venza Shown within _"Great Performances" (1971) _.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Supporting Actor in a Comedy or Variety or Music Series
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Taxi For playing "Louie De Palma".
Победитель
Все номинанты
Steve Landesberg
Barney Miller For playing "Arthur P. Deitrich".
Ховард Хессеман
Ховард Хессеман
WKRP in Cincinnati For playing "Johnny Fever".
Гарри Морган
Чертова служба в госпитале Мэш For playing "Sherman Potter".
Дэвид Огден Стайерз
Дэвид Огден Стайерз
Чертова служба в госпитале Мэш For playing "Charles Emerson Winchester III".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Дэвид Уорнер
Дэвид Уорнер
Masada For playing: "Pomponius Falco".
Победитель
Все номинанты
Энтони Куэйл
Masada For playing: "Rubrius Gallus".
Энди Гриффит
Murder in Texas For playing: "Ash Robinson".
Джон Рис-Дэвис
Джон Рис-Дэвис
Сегун For playing: "Vasco Rodrigues".
Юки Мэгуро
Сегун For playing: "Omi".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Supporting Actress in a Comedy or Variety or Music Series
Айлин Бреннан
Private Benjamin For playing "Doreen Lewis".
Победитель
Все номинанты
Лони Андерсон
WKRP in Cincinnati For playing "Jennifer Marlowe".
Энн Мира
Энн Мира
Archie Bunker's Place For playing "Veronica Rooney".
Loretta Swit
Чертова служба в госпитале Мэш For playing "Margaret Houlihan".
Марла Гиббс
Марла Гиббс
The Jeffersons For playing "Florence Johnston".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Special
Джейн Александр
Playing for Time For playing: "Alma Rose".
Победитель
Все номинанты
Ширли Найт
Ширли Найт
Playing for Time For playing: "Frau Lagerfuhrerin Maria Mandel".
Коллин Дьюхерст
The Women's Room For playing: "Val".
Patty Duke
The Women's Room For playing: "Lily".
Пайпер Лори
Пайпер Лори
The Bunker For playing "Magda Goebbels".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Lily: Sold Out Lily: Sold Out
Лили Томлин, Рокко Урбиски, Джейн Вагнер
Победитель
Все номинанты
The Benny Hill Show The Benny Hill Show
Бенни Хилл, Keith Beckett, Dennis Kirkland, John Robins, Mark Stuart
The Muppet Show The Muppet Show
Фрэнк Оз, Джим Хенсон, Дэйв Гольц, Louise Gold, Ричард Хант, David Lazer, Brian Meehl, Kathryn Mullen, Джерри Нельсон, Карен Прелл, Стив Уитмир
The Tonight Show Starring Johnny Carson The Tonight Show Starring Johnny Carson
Johnny Carson, Frederick De Cordova, Peter Lassally
AFI Life Achievement Award: A Tribute to Fred Astaire A Tribute to Fred Astaire
George Stevens Jr.
The Benny Hill Show The Benny Hill Show
Бенни Хилл, Keith Beckett, Dennis Kirkland, John Robins, Mark Stuart
The Muppet Show The Muppet Show
Фрэнк Оз, Джим Хенсон, Дэйв Гольц, Louise Gold, Ричард Хант, David Lazer, Brian Meehl, Kathryn Mullen, Джерри Нельсон, Карен Прелл, Стив Уитмир
The Tonight Show Starring Johnny Carson The Tonight Show Starring Johnny Carson
Johnny Carson, Frederick De Cordova, Peter Lassally
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Video Tape Editing for a Limited Series or a Special
Perry Como's Christmas in the Holy Land Perry Como's Christmas in the Holy Land
Marco Zappia, Branda S. Miller
Победитель
Все номинанты
Diana Diana
Terry Greene, Ron Menzies
The Tom and Dick Smothers Brothers Special I The Tom and Dick Smothers Brothers Special I
Raymond M. Bush
AFI Life Achievement Award: A Tribute to Fred Astaire A Tribute to Fred Astaire
Andy Schubert
John Schneider: Back Home John Schneider: Back Home
Pam Marshall
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Video Tape Editing for a Series
WKRP in Cincinnati WKRP in Cincinnati
Энди Экерман For "Bah Humbug".
Победитель
Все номинанты
Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters
Ken Denisoff, Tom Faigh For episode with Ray Stevens on 13 December 1980.
The Muppet Show The Muppet Show
John Hawkins For episode with Brooke Shields (5.6).
Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters
Andy Zall For episode with Dolly Parton and John Schneider on 18 November 1980.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing in a Comedy Series
Taxi Taxi
Michael Leeson For Tony's Sister and Jim (1980)
Победитель
Все номинанты
The Greatest American Hero The Greatest American Hero
Stephen J. Cannell For The Greatest American Hero (1981)
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Mike Farrell, Dennis Koenig, Берт Меткалф, Thad Mumford, John Rappaport, Dan Wilcox For Death Takes a Holiday (1980)
Taxi Taxi
Glen Charles, Les Charles For Going Home (1980)
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Mike Farrell, Dennis Koenig, Берт Меткалф, Thad Mumford, John Rappaport, Dan Wilcox For Death Takes a Holiday (1980)
Taxi Taxi
David Lloyd For Elaine's Strange Triangle (1980)
Taxi Taxi
Glen Charles, Les Charles For Going Home (1980)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing in a Drama Series
Hill Street Blues Hill Street Blues
Стивен Бокко, Michael Kozoll For premiere episode "Hill Street Station".
Победитель
Hill Street Blues Hill Street Blues
Стивен Бокко, Michael Kozoll For premiere episode "Hill Street Station".
Победитель
Все номинанты
American Dream American Dream
Ronald M. Cohen, Barbara Corday, Ken Hecht For episode "American Dream". Pilot episode of the series American Dream (1981).
Hill Street Blues Hill Street Blues
Стивен Бокко, Michael Kozoll, Anthony Yerkovich For episode "Jungle Madness".
American Dream American Dream
Ronald M. Cohen, Barbara Corday, Ken Hecht For episode "American Dream". Pilot episode of the series American Dream (1981).
Lou Grant Lou Grant
April Smith For episode "Strike".
Lou Grant Lou Grant
Seth Freeman For episode "Rape".
Hill Street Blues Hill Street Blues
Стивен Бокко, Michael Kozoll, Anthony Yerkovich For episode "Jungle Madness".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing in a Limited Series or a Special
Playing for Time Playing for Time
Arthur Miller
Победитель
Все номинанты
The Shadow Box The Shadow Box
Майкл Кристофер
Masada Masada
Joel Oliansky For episode IV.
Сегун
Сегун Shōgun
Eric Bercovici For episode #5.
Bitter Harvest Bitter Harvest
Ричард Фриденберг
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing in a Variety, Music or Comedy Program
The Muppet Show The Muppet Show
Jerry Juhl, Крис Лэнгхэм, David Odell For episode with Carol Burnett (5.15).
Победитель
Все номинанты
AFI Life Achievement Award: A Tribute to Fred Astaire A Tribute to Fred Astaire
Joseph McBride, George Stevens Jr.
The Tonight Show Starring Johnny Carson The Tonight Show Starring Johnny Carson
Michael Barrie, Greg Fields, Hal Goodman, Пэт МакКормик, Jim Mulholland, Kevin Mulholland, Гари Мерфи, Bob Dolan Smith, Larry Klein, Raymond Siller For episode "18th Anniversary Show" on 29 September 1980.
Musical Comedy Tonight II Musical Comedy Tonight II
Sylvia Fine
Lily: Sold Out Lily: Sold Out
Nancy Audley, Ann Elder, Irene Mecchi, Elaine Pope, Ziggy Steinberg, Рокко Урбиски, Джейн Вагнер, Rod Warren
The Tonight Show Starring Johnny Carson The Tonight Show Starring Johnny Carson
Michael Barrie, Greg Fields, Hal Goodman, Пэт МакКормик, Jim Mulholland, Kevin Mulholland, Гари Мерфи, Bob Dolan Smith, Larry Klein, Raymond Siller For episode "18th Anniversary Show" on 29 September 1980.
Lily: Sold Out Lily: Sold Out
Nancy Audley, Ann Elder, Irene Mecchi, Elaine Pope, Ziggy Steinberg, Рокко Урбиски, Джейн Вагнер, Rod Warren
Governor's Award
Special Award / Outstanding Achievement in Engineering Development
