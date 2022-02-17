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Кери Рассел
Кери Рассел
Keri Russell
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Кери Рассел
Keri Russell
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Дата рождения
23 марта 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Кери Рассел
Родилась 23 марта 1976. Фонтейн-Вэлли, Калифорния, США
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Фильмография Кери Рассел
Оленьи рога
ужасы, фэнтези, триллер
2021, США
7.0
Свободный штат Джонса
триллер, исторический, военный, драма, биография
2016, США
6.0
Остинленд
комедия, мелодрама
2013, США / Великобритания
5.0
Мрачные небеса
триллер
2013, США
7.0
Козы
комедия
2012, США
5.0
Крайние меры
драма
2010, США
8.0
Травка
триллер, драма, комедия
2009, США
7.0
Сказки на ночь
фэнтези, комедия
2008, США
7.0
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Кери Рассел возглавила актерский состав драматического сериала Netflix «Дипломат»
За проект отвечает продюсер «Родины» и «Анатомии страсти».
Написать
17 февраля 2022 17:13
Эдвард Нортон, Индира Варма и другие артисты вошли в каст антологии об изменении климата «Экстраполяция»
В звездном проекте Apple также заняты Мэрил Стрип, Тоби Магуайр и Кит Харингтон.
Написать
9 ноября 2021 11:14
Появился первый отрывок из фильма «Оленьи рога», продюсером которого выступает Гильермо дель Торо
Во фрагменте показывают, как древнее зло расправляется с подростком.
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25 октября 2021 13:01
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