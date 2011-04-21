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Постер телешоу Голос Америки
Постер телешоу Голос Америки
Постер телешоу Голос Америки
Постер телешоу Голос Америки
Постер телешоу Голос Америки
Постер телешоу Голос Америки
Постер телешоу Голос Америки
Постер телешоу Голос Америки
Рейтинги
8.3 Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
8 постеров
Рейтинги
8.3 Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Голос Америки

Голос Америки (2011 - …)

The Voice
Год выпуска 2011
Страна США
Всего сезонов 23 сезона
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал NBC
Продолжительность телешоу 1132 часа 0 минут
О чем телешоу

 

"Голос Америки" - это музыкальное телевизионное шоу, которое проводится в США и получило широкую известность не только в Америке, но и в мире.

 

Он основан на формате голландского шоу "The Voice of Holland". Особенность "Голоса Америки" заключается в том, что кандидаты на участие в шоу выбирают тренеров на основании только голоса, не показывая никаких физических данных.

 

Главной идеей программы "Голос Америки" является нахождение новых музыкальных талантов. Благодаря этому в нем участвуют люди разных возрастов, профессий и национальностей, которые восхищают зрителей своим уникальным голосом и исполнительским мастерством.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дженнифер Хадсон
Дженнифер Хадсон Coach
Майли Сайрус
Майли Сайрус Coach
Кристина Агилера
Кристина Агилера Coach
Кристина Милиан Co-Host
Гвен Стефани
Гвен Стефани Coach
Алишиа Кис
Алишиа Кис Coach
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 23-го сезона телешоу «Голос Америки »
Best of the Blinds, Battles, and Blake
Сезон 23 Серия 11
10 апреля 2023
The Knockouts Premiere
Сезон 23 Серия 12
17 апреля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Голос Америки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 13 эпизодов
Голос Америки - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2012, 21 эпизод
Голос Америки - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2012, 32 эпизода
Голос Америки - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2013, 28 эпизодов
Голос Америки - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2013, 27 эпизодов
Голос Америки - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2014, 26 эпизодов
Голос Америки - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2014, 27 эпизодов
Голос Америки - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2015, 30 эпизодов
Голос Америки - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2015, 28 эпизодов
Голос Америки - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2016, 28 эпизодов
Голос Америки - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2016, 26 эпизодов
Голос Америки - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2017, 28 эпизодов
Голос Америки - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2017, 28 эпизодов
Голос Америки - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
2018, 29 эпизодов
Голос Америки - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
2018, 27 эпизодов
Голос Америки - Сезон 16 / Season 16 Сезон 16 / Season 16
2019, 23 эпизода
Голос Америки - Сезон 17 / Season 17 Сезон 17 / Season 17
2019, 27 эпизодов
Голос Америки - Сезон 18 / Season 18 Сезон 18 / Season 18
2020, 18 эпизодов
Голос Америки - Сезон 19 / Season 19 Сезон 19 / Season 19
2020, 18 эпизодов
Голос Америки - Сезон 20 / Season 20 Сезон 20 / Season 20
2021, 18 эпизодов
Голос Америки - Сезон 21 Сезон 21
2021, 26 эпизодов
Голос Америки - Сезон 22 / Season 22 Сезон 22 / Season 22
2022, 26 эпизодов
Голос Америки - Сезон 23 / Season 23 Сезон 23 / Season 23
2023, 12 эпизодов
Кадры из телешоу
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