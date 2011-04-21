"Голос Америки" - это музыкальное телевизионное шоу, которое проводится в США и получило широкую известность не только в Америке, но и в мире.

Он основан на формате голландского шоу "The Voice of Holland". Особенность "Голоса Америки" заключается в том, что кандидаты на участие в шоу выбирают тренеров на основании только голоса, не показывая никаких физических данных.

Главной идеей программы "Голос Америки" является нахождение новых музыкальных талантов. Благодаря этому в нем участвуют люди разных возрастов, профессий и национальностей, которые восхищают зрителей своим уникальным голосом и исполнительским мастерством.