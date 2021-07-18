«100-футовая волна» — новое документальное шоу, созданием которого занималась американская компания HBO. В основу сериала легла история жизни известного серфингиста Гаррета МакНамары, который в течение многих лет пытался одолеть гигантские волны. Гаррет занимался серфингом в небольшом прибрежном городе под названием Назара, расположенном в Португалии. В рамках сериала также представлены интервью с другими спортсменами, активно занимающимися серфингом. Каждый из них хоть раз в жизни пытался достичь немыслимого — одолеть самую высокую волну.