Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу 100-футовая волна
Постер к сериалу 100-футовая волна
Постер к сериалу 100-футовая волна
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Оцените
Киноафиша Сериалы 100-футовая волна
100-футовая волна (2021 - …) 100 Foot Wave 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 50 минут
Телеканал HBO
Продолжительность 5 часов 0 минут
О чем сериал

«100-футовая волна» — новое документальное шоу, созданием которого занималась американская компания HBO. В основу сериала легла история жизни известного серфингиста Гаррета МакНамары, который в течение многих лет пытался одолеть гигантские волны. Гаррет занимался серфингом в небольшом прибрежном городе под названием Назара, расположенном в Португалии. В рамках сериала также представлены интервью с другими спортсменами, активно занимающимися серфингом. Каждый из них хоть раз в жизни пытался достичь немыслимого — одолеть самую высокую волну.

100-футовая волна - трейлер
100-футовая волна
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Гарретт МакНамара
Гарретт МакНамара Garrett McNamara
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
100-футовая волна - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Сезон 2
TBA,
 
Кадры из сериала
Related video
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Приложение киноафиши