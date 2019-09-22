Меню
Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 2019

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 2019 году

Место проведения Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 22 сентября 2019
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший комедийный сериал
Дрянь 8.4
Дрянь Fleabag
Гарри Брэдбир, Джек Уильямс, Гарри Уильямс, Lydia Hampson, Фиби Уоллер-Бридж, Joe Lewis, Sarah Hammond
Победитель
Все номинанты
В лучшем месте
В лучшем месте The Good Place
David Hyman, David Miner, Morgan Sackett, Josh Siegal, Dylan Morgan, Дрю Годдард, Matt Murray, Майкл Шур, Меган Амрам, Джо Манде, Джен Стацки
Вице-президент 6.7
Вице-президент Veep
Джулия Луис-Дрейфус, Ted Cohen, Дженнифер Криттенден, Алекс Грегори, Питер Хайк, David Hyman, Дэвид Мэндел, Ian Maxtone-Graham, Lew Morton, Dan O'Keefe, Georgia Pritchett, Morgan Sackett, Гэбриэлль Аллан, Doug Smith, Steve Hely, Billy Kimball, Erik Kenward, Frank Rich, Rachel Axler, Дэн Минтц
Удивительная миссис Мейзел 8.4
Удивительная миссис Мейзел The Marvelous Mrs. Maisel
Sheila Lawrence, Daniel Palladino, Dhana Rivera Gilbert, Эми Шерман-Палладино
Жизни матрешки 7.3
Жизни матрешки Russian Doll
Наташа Лионн, Dave Becky, Эми Полер, Allison Silverman, Ryan McCormick, Tony Hernandez, John Skidmore, Лесли Хэдланд, Lilly Burns, Kate Arend
Шиттс Крик 7.7
Шиттс Крик Schitt's Creek
Colin Brunton, Юджин Леви, Michael Short, Ben Feigin, Andrew Barnsley, Дэн Леви, Дэвид Уэст Рид, Рапиндер Гилл, Fred Levy
Барри 7.7
Барри Barry
Алек Берг, Билл Хейдер, Aida Rodgers, Elizabeth Sarnoff, Julie Camino, Jason Kim, Emily Heller
Удивительная миссис Мейзел 8.4
Удивительная миссис Мейзел The Marvelous Mrs. Maisel
Sheila Lawrence, Daniel Palladino, Dhana Rivera Gilbert, Эми Шерман-Палладино
Жизни матрешки 7.3
Жизни матрешки Russian Doll
Наташа Лионн, Dave Becky, Эми Полер, Allison Silverman, Ryan McCormick, Tony Hernandez, John Skidmore, Лесли Хэдланд, Lilly Burns, Kate Arend
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший драматический сериал
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Guymon Casady, Bernadette Caulfield, Frank Doelger, Джордж Реймонд Ричард Мартин, Duncan Muggoch, Christopher Newman, Дэвид Наттер, Мигель Сапочник, Грег Спенс, Дэвид Бениофф, Vince Gerardis, Lisa McAtackney, Carolyn Strauss, Д.Б. Уайсс, Bryan Cogman
Победитель
Все номинанты
Наследники 7.0
Наследники Succession
Уилл Феррелл, Jonathan Filley, Адам МакКей, Kevin J. Messick, Марк Майлод, Georgia Pritchett, Tony Roche, Jane Tranter, Джесси Армстронг, Джонатан Глэтце, Frank Rich, Dara Schnapper, Джон Браун, Lucy Prebble
Поза
Поза Pose
Lou Eyrich, Erica Kay, Райан Мерфи, Brad Simpson, Брэд Фалчук, Silas Howard, Alexis Martin Woodall, Sherry Marsh, Nina Jacobson, Our Lady J, Janet Mock, Steven Canals
Лучше звоните Солу 8.9
Лучше звоните Солу Better Call Saul
Винс Гиллиган, Peter Gould, Nina Jack, Mark Johnson, Боб Оденкерк, Robin Sweet, Alison Tatlock, Diane Mercer, Томас Шнауз, Gennifer Hutchison, Ann Cherkis, Melissa Bernstein, Gordon Smith
Убивая Еву 8.2
Убивая Еву Killing Eve
Elinor Day, Gina Mingacci, Сандра О, Sally Woodward Gentle, Lee Morris, Andrew Noble, Эмиральд Феннел, Damon Thomas, Morenike Williams, Фиби Уоллер-Бридж, Francesca Gardiner
Телохранитель министра 8.3
Телохранитель министра Bodyguard
Eric Coulter, Simon Heath, Джед Меркурио, Priscilla Parish, Elizabeth Kilgarriff, Roderick Seligman
Озарк 8.7
Озарк Ozark
Джейсон Бэйтман, Matthew Spiegel, Ryan Farley, Alyson Feltes, Дэвид Мэнсон, Patrick Markey, Крис Манди, Марк Уильямс, Erin Mitchell, Билл Дюбюк
Это мы 8.0
Это мы This Is Us
Steve Beers, Elizabeth Berger, Kevin Falls, Гленн Фикарра, Cathy Mickel Gibson, Кен Олин, Джон Рекуа, K.J. Steinberg, Nick Pavonetti, Shukree Tilghman, Дэн Фогельман, Charlie Gogolak, Jess Rosenthal, Vera Herbert, Bekah Brunstetter, Julia Brownell, Isaac Aptaker
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в комедийном сериале
Билл Хейдер
Билл Хейдер
Барри For playing: "Barry".
Победитель
Все номинанты
Дон Чидл
Дон Чидл
Черный понедельник For playing: "Maurice "Mo" Monroe".
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
Метод Комински For playing: "Sandy Kominsky".
Энтони Андерсон
Энтони Андерсон
Черная комедия For playing: "Andre "Dre" Johnson".
Юджин Леви
Юджин Леви
Шиттс Крик For playing: "Johnny Rose".
Тед Дэнсон
Тед Дэнсон
В лучшем месте For playing: "Michael".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в драматическом сериале
Билли Портер
Поза For playing: "Pray Tell".
Победитель
Все номинанты
Боб Оденкерк
Боб Оденкерк
Лучше звоните Солу For playing: "Jimmy McGill".
Джейсон Бэйтман
Джейсон Бэйтман
Озарк For playing: "Martin 'Marty' Byrde".
Кит Харингтон
Кит Харингтон
Игра престолов For playing: "Jon Snow".
Майло Вентимилья
Майло Вентимилья
Это мы For playing: "Jack Pearson".
Стерлинг К. Браун
Стерлинг К. Браун
Это мы For playing: "Randall Pearson".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в комедийном сериале
Фиби Уоллер-Бридж
Фиби Уоллер-Бридж
Дрянь For playing: "Fleabag".
Победитель
Все номинанты
Кристина Эпплгейт
Кристина Эпплгейт
Прощай навсегда For playing: "Jen".
Кэтрин О'Хара
Кэтрин О'Хара
Шиттс Крик For playing: "Moira Rose".
Джулия Луис-Дрейфус
Джулия Луис-Дрейфус
Вице-президент For playing: "Selina Meyer".
Наташа Лионн
Наташа Лионн
Жизни матрешки For playing: "Nadia".
Рэйчел Броснахэн
Рэйчел Броснахэн
Удивительная миссис Мейзел For playing: "Miriam 'Midge' Maisel".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в драматическом сериале
Джоди Комер
Джоди Комер
Убивая Еву For playing: "Villanelle".
Победитель
Все номинанты
Сандра О
Сандра О
Убивая Еву For playing: "Eve Polastri".
Лора Линни
Лора Линни
Озарк For playing: "Wendy Byrde".
Эмилия Кларк
Эмилия Кларк
Игра престолов For playing: "Daenerys Targaryen".
Мэнди Мур
Мэнди Мур
Это мы For playing: "Rebecca Pearson".
Робин Райт
Робин Райт
Карточный домик For playing: "Claire Underwood".
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Как избежать наказания за убийство For playing: "Annalise Keating".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Тони Шэлуб
Тони Шэлуб
Удивительная миссис Мейзел For playing: "Abe Weissman".
Победитель
Все номинанты
Генри Уинклер
Генри Уинклер
Барри For playing: "Gene Cousineau".
Энтони Кэрриган
Энтони Кэрриган
Барри For playing: "NOHO Hank".
Алан Аркин
Алан Аркин
Метод Комински For playing: "Norman Newlander".
Тони Хейл
Тони Хейл
Вице-президент For playing: "Gary Walsh".
Стивен Рут
Стивен Рут
Барри For playing: "Monroe Fuches".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Питер Динклэйдж
Питер Динклэйдж
Игра престолов For playing: "Tyrion Lannister".
Победитель
Все номинанты
Альфи Аллен
Альфи Аллен
Игра престолов For playing: "Theon Greyjoy".
Крис Салливан
Крис Салливан
Это мы For playing: "Toby Damon".
Майкл Келли
Майкл Келли
Карточный домик For playing: "Doug Stamper".
Джанкарло Эспозито
Джанкарло Эспозито
Лучше звоните Солу For playing: "Gus Fring".
Николай Костер-Вальдау
Николай Костер-Вальдау
Игра престолов For playing: "Jamie Lannister".
Джонатан Бэнкс
Джонатан Бэнкс
Лучше звоните Солу For playing: "Mike Ehrmantraut".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Алекс Борштейн
Алекс Борштейн
Удивительная миссис Мейзел For playing: "Susie Myerson".
Победитель
Все номинанты
Кейт МакКиннон
Кейт МакКиннон
Saturday Night Live For playing: "Various Characters".
Бетти Гилпин
Бетти Гилпин
Блеск For playing: "Debbie Eagan".
Сара Голдберг
Сара Голдберг
Барри For playing: "Sally Reed".
Оливия Колман
Оливия Колман
Дрянь For playing: "Godmother".
Анна Кламски
Анна Кламски
Вице-президент For playing: "Amy Brookheimer".
Марин Хинкль
Марин Хинкль
Удивительная миссис Мейзел For playing: "Rose Weissman".
Сиан Клиффорд
Сиан Клиффорд
Дрянь For playing: "Claire".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Джулия Гарнер
Джулия Гарнер
Озарк For playing: "Ruth Langmore".
Победитель
Все номинанты
Лина Хиди
Лина Хиди
Игра престолов For playing: "Cersei Lannister".
Фиона Шоу
Фиона Шоу
Убивая Еву For playing: "Carolyn Martens".
Гвендолин Кристи
Гвендолин Кристи
Игра престолов For playing: "Brienne of Tarth".
Мэйси Уильямс
Мэйси Уильямс
Игра престолов For playing: "Arya Stark".
Софи Тернер
Софи Тернер
Игра престолов For playing: "Sansa Stark".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Брэдли Уитфорд
Брэдли Уитфорд
Рассказ служанки For episode "Postpartum" for playing "Commander Joseph Lawrence"
Победитель
Все номинанты
Глинн Тёрмен
Глинн Тёрмен
Как избежать наказания за убийство For episode "It Was the Worst Day of My Life" for playing "Nate Lahey, Sr."
Майкл Ангарано
Майкл Ангарано
Это мы For episode "Songbird Road: Part One" for playing "Nick Pearson"
Рон Сепас Джонс
Рон Сепас Джонс
Это мы For episode "A Philadelphia Story" for playing "William"
Кумэйл Нанджиани
Кумэйл Нанджиани
Сумеречная зона For episode "The Comedian" for playing "Samir Wassan"
Майкл МакКин
Майкл МакКин
Лучше звоните Солу For episode "Winner" for playing "Chuck McGill"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Черри Джонс
Черри Джонс
Рассказ служанки For playing: "Holly". For episode "Holly".
Победитель
Все номинанты
Филисия Рашад
Филисия Рашад
Это мы For playing: "Carol Clarke". For episode "My Little Island Girl".
Джессика Лэнг
Джессика Лэнг
Американская история ужасов For playing: "Constance Langdon". For episode "Return to Murder House".
Лаверн Кокс
Лаверн Кокс
Оранжевый — хит сезона For playing: "Sophia Burset". For episode "Well This Took a Dark Turn".
Сисели Тайсон
Как избежать наказания за убийство For playing: "Ophelia Harkness". For episode "Where Are Your Parents?".
Кэрис ван Хаутен
Кэрис ван Хаутен
Игра престолов For playing: "Melisandre". For episode "The Long Night".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Люк Кирби
Люк Кирби
Удивительная миссис Мейзел For playing: "Lenny Bruce". For episode: "All Alone".
Победитель
Все номинанты
Руфус Сьюэлл
Руфус Сьюэлл
Удивительная миссис Мейзел For playing: "Declan Howell". For episode "Look, She Made a Hat".
Питер МакНикол
Питер МакНикол
Вице-президент For playing: "Jeff Kane". For episode "Oslo".
Джон Малэйни
Джон Малэйни
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode "John Mulaney/Thomas Rhett".
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode "Matt Damon/Mark Ronson and Miley Cyrus".
Адам Сэндлер
Адам Сэндлер
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode "Adam Sandler/Shawn Mendes".
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Saturday Night Live For playing: "Robert Mueller". For episode "Sandra Oh/Tame Impala".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Джейн Линч
Джейн Линч
Удивительная миссис Мейзел For playing: "Sophie Lennon". For episode "Vote for Kennedy, Vote for Kennedy"
Победитель
Все номинанты
Майя Рудольф
Майя Рудольф
В лучшем месте For playing: "The Judge". For episode "Chidi Sees the Time-Knife".
Фиона Шоу
Фиона Шоу
Дрянь For playing: "Counsellor". For episode "Episode 2".
Кристин Скотт Томас
Кристин Скотт Томас
Дрянь For playing: "Belinda". For episode "Episode 3".
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode "Emma Thompson/Jonas Brothers".
Сандра О
Сандра О
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode "Sandra Oh/Tame Impala".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая анимационная программа
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Mike B. Anderson, Carlton Batten, J. Stewart Burns, John Frink, Al Jean, Brian Kelley, Tom Klein, Rob LaZebnik, Bill Odenkirk, Michael Price, Richard Raynis, Eddie Rosas, Matt Selman, Dan Vebber, Joel H. Cohen, Jeff Westbrook, Andrea Romero, Rob Oliver, Ryan Koh For episode "Mad About the Toy"
Победитель
Все номинанты
Конь БоДжек 8.5
Конь БоДжек BoJack Horseman
Уилл Арнетт, Noel Bright, Александр Балкли, Corey Campodonico, Richard Choi, Adam Parton, Аарон Пол, Питер Найт, Элайджа Арон, Nick Adams, Kate Purdy, Mike Hollingsworth, Peter Merryman, Amy Winfrey, Steven A. Cohen, Лиза Ханауолт, Джоэнна Кало, Рафаэль Боб-Ваксберг, Kelly Galuska, Anne Farrell For episode "Free Churro"
Закусочная Боба 6.5
Закусочная Боба Bob's Burgers
Лорен Бушар, Джим Дотерайв, Бернард Дерриман, Dan Fybel, Doug Gallery, Tony Gennaro, Joel Kuwahara, Lizzie Molyneux-Logelin, Gregory Thompson, Келвин Ю, Scott Jacobson, Holly Schlesinger, Rich Rinaldi, Scott D. Greenberg, Wendy Molyneux, Нора Смит, Janelle Momary, Michael Penketh, Jon Schroeder, Steven Davis, Иэн Хэмилтон For episode "Just One of the Boyz 4 Now for Now"
Время приключений 8.2
Время приключений Adventure Time
Брайан А Миллер, Кент Осборн, Graham Falk, Jennifer Pelphrey, Kelly Crews, Jack Pendarvis, Steve Wolfhard, Пендлтон Уорд, Rob Sorcher, Keith Mack, Адам Муто, Lindsey Pollard, Диана Лафиатис, Somvilay Xayaphone, Коул Санчез, Julia Pott, Seo Jung Kim, Tom Herpich, Conrad Montgomery, Aleks Sennwald, Hanna K. Nyström For episode "Come Along with Me"
Большой рот 7.8
Большой рот Big Mouth
Sean Dempsey, Дженнифер Флэкетт, Jamie H. Huang, Марк Левин, Anthony Lioi, Jerilyn Dever, Крис Прайноски, Bryan Francis, Mike L. Mayfield, Ben Kalina, Ник Кролл, Nate Funaro, Shannon Prynoski, Gil Ozeri, Эндрю Голдберг, Bill Buchanan, Joe Wengert, Kelly Galuska, Emily Altman For episode "The Planned Parenthood Show"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая короткометражная анимационная программа
Любовь. Смерть. Роботы
Любовь. Смерть. Роботы Love, Death & Robots
Дэвид Финчер, Joshua Donen, Gabriele Pennacchioli, Тим Миллер, Victoria L. Howard, Alberto Mielgo, Gennie Rim, Jennifer Miller For episode "The Witness"
Победитель
Все номинанты
Вселенная Стивена
Вселенная Стивена Steven Universe
Matt Burnett, Kimson Albert, Брайан А Миллер, Curtis Lelash, Jennifer Pelphrey, Jackie Buscarino, Maureen Mlynarczyk, Nick DeMayo, Rob Sorcher, Ben Levin, Kat Morris, Paul Villeco, Rebecca Sugar, Tom Herpich, Jeff Liu, Joseph D. Johnston, Miki Brewster, Katie Mitroff For episode "Reunited"
Робоцып 7.6
Робоцып Robot Chicken
Сет Грин, Keith Crofford, Margaret M. Dean, Ollie Green, Mike Lazzo, Том Шеппард, Майкл Пуасон, Эрик Таунер, Алекс Камер, Дуглас Голдштейн, Том Рут, Мэттью Сенрейч, Mike Fasolo, Джон Херветайн IV, Matt Sheldon, Kiel Kennedy, Scott DaRos, Ellory Smith For episode "Why Is It Wet?"
Губка Боб Квадратные Штаны
Губка Боб Квадратные Штаны SpongeBob SquarePants
Luke Brookshier, Стивен Хилленберг, Алан Смарт, Vincent Waller, Tom Yasumi, Jennie Monica, Marc Ceccarelli, Адам Палоян For episode "Plankton Paranoia" Stephen Hillenburg's nomination was posthumous.
Юные титаны, вперед! 7.4
Юные титаны, вперед! Teen Titans Go!
Peggy Regan, Эми Вольфрам, Eric Pringle, Luke Cormican, Аарон Хорват, Sam Register, James Krenzke, Michael Jelenic, Питер Райда Михаил For episode "Nostalgia Is Not a Substitute for an Actual Story"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшее озвучивание персонажа
Гриффины 8.6
Гриффины Family Guy
Сет МакФарлейн For playing "Peter Griffin/Stewie Griffin/Brian Griffin/Glenn Quagmire/Tom Tucker/Seamus" for episode "Con Heiress"
Победитель
Все номинанты
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Хэнк Азария For episode "From Russia Without Love" for playing "Moe/Carl/Duffman/Kirk"
When You Wish Upon a Pickle: A Sesame Street Special When You Wish Upon a Pickle: A Sesame Street Special
Эрик Джейкобсон For playing "Bert/Grover/Oscar"
Гриффины 8.6
Гриффины Family Guy
Алекс Борштейн For episode "Throw It Away" for playing: "Lois Griffin/Tricia Takanawa"
С Значит Семья 7.8
С Значит Семья F is for Family
Кевин Майкл Ричардсон For episode: "The Stinger" for playing "Rosie"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая оригинальная музыка и слова
Чокнутая бывшая
Чокнутая бывшая Crazy Ex-Girlfriend
Adam Schlesinger, Рэйчел Блум, Джек Долген For song "Anti-Depressants Are So Not a Big Deal". For episode "I Have To Get Out"
Победитель
Все номинанты
The 72nd Annual Tony Awards The 72nd Annual Tony Awards
Josh Groban, Sara Bareilles, Shaina Taub For song "This One's For You"
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Лесли Джонс, Bryan H. Tucker, Eli Brueggemann For song "The Upper East Side" from episode "James McAvoy/Meek Mill"
Документалистика сегодня! 7.2
Документалистика сегодня! Documentary Now!
Seth Meyers, Джон Малэйни, Eli Bolin For song "Holiday Party (I Did A Little Cocaine Tonight)" from episode "Original Cast Album: Co-op"
Полет Конкордов. Концерт в Лондоне 8.2
Полет Конкордов. Концерт в Лондоне Flight of the Conchords: Live in London
Брэт МакКензи, Джемейн Клемент For song "Father & Son"
Song of Parkland Song of Parkland
Mark Sonnenblick, Ashley Paseltiner, Molly Reichard For song "Beautiful Things Can Grow"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Наследники 7.0
Наследники Succession
Nicholas Britell
Победитель
Все номинанты
Касл-Рок 6.6
Касл-Рок Castle Rock
Thomas Newman
Чокнутая бывшая
Чокнутая бывшая Crazy Ex-Girlfriend
Adam Schlesinger, Рэйчел Блум, Джек Долген
Благие знамения 9.2
Благие знамения Good Omens
David Arnold
Наша планета 8.5
Наша планета Our Planet
Steven Price
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая музыкальная композиция для документального телесериала или спецвыпуска
Свободный подъём в одиночку 8.1
Свободный подъём в одиночку Free Solo
Marco Beltrami, Brandon Roberts
Победитель
Все номинанты
РБГ 7.6
РБГ RBG
Miriam Cutler
Смотреть трейлер
Враждебная планета
Враждебная планета Hostile Planet
Benjamin Wallfisch For episode "Oceans"
Игра престолов. Последний дозор 7.1
Игра престолов. Последний дозор Game of Thrones: The Last Watch
Hannah Peel
Love, Gilda Love, Gilda
Miriam Cutler
Наша планета 8.5
Наша планета Our Planet
Steven Price For episode "One Planet"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшее музыкальное руководство
Удивительная миссис Мейзел 8.4
Удивительная миссис Мейзел The Marvelous Mrs. Maisel
Daniel Palladino, Эми Шерман-Палладино, Robin Urdang For episode "We're Going to the Catskills!"
Победитель
Все номинанты
Фосс/Вердон
Фосс/Вердон Fosse/Verdon
Steven Gizicki For episode "Life is a Cabaret"
Лучше звоните Солу 8.9
Лучше звоните Солу Better Call Saul
Thomas Golubic For episode "Something Stupid"
Жизни матрешки 7.3
Жизни матрешки Russian Doll
Brienne Rose For episode "Nothing in this World is Easy"
Куинси 7.6
Куинси Quincy
Jasper Leak
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура драматического сериала
Озарк 8.7
Озарк Ozark
Джейсон Бэйтман For Reparations (2018)
Победитель
Все номинанты
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Дэвид Бениофф, Д.Б. Уайсс For The Iron Throne (2019)
Рассказ служанки 8.0
Рассказ служанки The Handmaid's Tale
Даина Рейд For Holly (2018)
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Дэвид Наттер For The Last of the Starks (2019)
Наследники 7.0
Наследники Succession
Адам МакКей For Celebration (2018)
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура комедийного сериала
Дрянь 8.4
Дрянь Fleabag
Гарри Брэдбир For Episode #2.1 (2019)
Победитель
Все номинанты
Барри 7.7
Барри Barry
Алек Берг For The Audition (2019)
Удивительная миссис Мейзел 8.4
Удивительная миссис Мейзел The Marvelous Mrs. Maisel
Daniel Palladino For We're Going to the Catskills! (2018)
Удивительная миссис Мейзел 8.4
Удивительная миссис Мейзел The Marvelous Mrs. Maisel
Эми Шерман-Палладино For All Alone (2018)
Барри 7.7
Барри Barry
Билл Хейдер For ronny/lily (2019).
Теория большого взрыва 8.3
Теория большого взрыва The Big Bang Theory
Марк Сендроуски For The Stockholm Syndrome (2019)
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшее разговорное варьете
События прошедшей недели с Джоном Оливером
События прошедшей недели с Джоном Оливером Last Week Tonight with John Oliver
Джон Оливер, Liz Stanton, Тим Карвелл, Jeremy Tchaban
Победитель
Все номинанты
The Daily Show The Daily Show
Jennifer Flanz, Eric Davies, Justin Melkmann, Steve Bodow, Jill Katz, Pamela DePace, Ramin Hedayati, David Kibuuka, Elise Terrell, Jocelyn Conn, Max Browning, Тревор Ноа, Zhubin Parang
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом The Late Show with Stephen Colbert
Стефен Колбер, Пол Динелло, Barry Julien, Matt Lappin, Tanya Michnevich, Opus Moreschi, Tom Purcell, Йон Стюарт, Bjoern C. Stejskal, Chris Licht, Michael Brumm, Джейк Планкетт, Aaron Cohen, Denise C. Rehrig, Paige Kendig, Emily Gertler
Jimmy Kimmel Live! Jimmy Kimmel Live!
David Craig, Ken Crosby, Doug DeLuca, Джимми Киммел, Erin Irwin, Gary Greenberg, Josh Weintraub, Molly McNearney, Jennifer Sharron, Seth Weidner, Jill Leiderman, Tony Romero, Danny Ricker
Full Frontal with Samantha Bee Full Frontal with Samantha Bee
Джейсон Джонс, Christopher Savage, Miles Kahn, Alison Camillo, Саманта Би, Tony Hernandez, Allana Harkin, Kim Burdges, Pat King, Melinda Taub
The Late Late Show with James Corden The Late Late Show with James Corden
Джеймс Корден, Jeff Kopp, Sheila Rogers, Rob Crabbe, Josie Cliff, James Longman, Бен Уинстон
Прайм-таймовая «Эмми» / Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
The Sentence The Sentence
Sam Bisbee, Руди Валдез, Theodora Dunlap, Jackie Kelman Bisbee Tied with RBG (2018).
Победитель
РБГ 7.6
РБГ RBG
Бетси Уэст, Courtney Sexton, Julie Cohen, Amy Entelis Tied with The Sentence (2018).
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Три одинаковых незнакомца 7.6
Три одинаковых незнакомца Three Identical Strangers
Becky Read, Grace Hughes-Hallett
Разделяй и властвуй: История Роджера Эйлза 7.1
Разделяй и властвуй: История Роджера Эйлза Divide and Conquer: The Story of Roger Ailes
Алекс Гибни, Molly Thompson, Алексис Блум, Will Cohen
Округ Хейл утром и вечером 6.4
Округ Хейл утром и вечером Hale County This Morning, This Evening
Joslyn Barnes, Su Kim, Lois Vossen, РаМелл Росс
Смотреть трейлер
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Actor in a Short Form Comedy or Drama Series
Крис О'Дауд
Крис О'Дауд
Семейный брак For playing "Tom"
Победитель
Все номинанты
Эд Бегли мл.
Эд Бегли мл.
ctrl alt delete For playing: "Dr. Rosenblatt".
Джимми Фэллон
Джимми Фэллон
Beto Breaks the Internet For playing: "Beto O'Rourke"
Райан О’Коннелл
Райан О’Коннелл
Особенный For playing: "Ryan Hayes"
Пэттон Освальт
Пэттон Освальт
An Emmy for Megan For playing: "Patton".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Actress in a Short Form Comedy or Drama Series
Розамунд Пайк
Розамунд Пайк
Семейный брак For playing "Louise"
Победитель
Все номинанты
Илана Глейзер
Илана Глейзер
Hack Into Broad City For playing: "Ilana Wexler".
Пунам Патель
Пунам Патель
Особенный For playing: "Kim Laghari".
Джессика Хехт
Джессика Хехт
Особенный For playing: "Mom".
Эбби Джейкобсон
Hack Into Broad City For playing: "Abbi Abrams".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Comedy Series
Дрянь 8.4
Дрянь Fleabag
Olivia Scott-Webb
Победитель
Все номинанты
Барри 7.7
Барри Barry
Sharon Bialy, Sherry Thomas
Жизни матрешки 7.3
Жизни матрешки Russian Doll
Christine Kromer
Удивительная миссис Мейзел 8.4
Удивительная миссис Мейзел The Marvelous Mrs. Maisel
Cindy Tolan
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Drama Series
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Nina Gold, Carla Stronge, Robert Sterne
Победитель
Все номинанты
Озарк 8.7
Озарк Ozark
Alexa L. Fogel, Tara Feldstein, Chase Paris
Убивая Еву 8.2
Убивая Еву Killing Eve
Gilly Poole, Сюзанн Смит
Наследники 7.0
Наследники Succession
Douglas Aibel, Francine Maisler, Henry Russell Bergstein
Поза
Поза Pose
Alexa L. Fogel
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or Special
Когда нас видят
Когда нас видят When They See Us
Aisha Coley, Билли Хопкинс, Ashley Ingram
Победитель
Все номинанты
Фосс/Вердон
Фосс/Вердон Fosse/Verdon
Bernard Telsey, Tiffany Little Canfield
Чернобыль 7.3
Чернобыль Chernobyl
Nina Gold, Robert Sterne
Острые предметы 6.8
Острые предметы Sharp Objects
David Rubin
Побег из тюрьмы Даннемора 7.7
Побег из тюрьмы Даннемора Escape at Dannemora
Rachel Tenner
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Reality Program
Queer Eye Queer Eye
Danielle Gervais, Gretchen Palek, Ally Capriotti Grant, Quinn Fegan, Pamela Vallarelli
Победитель
Все номинанты
Born This Way Born This Way
Sasha Alpert, Megan Sleeper, Caitlyn Conway
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Goloka Bolte, Ethan Petersen
Shark Tank Shark Tank
Mindy Zemrak, Jen Rosen
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Michelle McNulty, Courtney Burns, Holly Dale
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Children's Program
When You Wish Upon a Pickle: A Sesame Street Special When You Wish Upon a Pickle: A Sesame Street Special
Brown Johnson, Benjamin Lehmann, Ken Scarborough, Stephanie Longardo, Mindy Fila, Karyn Leibovich
Победитель
Все номинанты
Song of Parkland Song of Parkland
Nancy Abraham, Lisa Heller, Эми Шатц, Sara Rodriguez
Лемони Сникет: 33 несчастья 7.0
Лемони Сникет: 33 несчастья A Series of Unfortunate Events
Нил Патрик Харрис, Барри Зонненфельд, Rose Lam, Daniel Handler, Rand Geiger, Joe Tracz
Звездные войны: Сопротивление
Звездные войны: Сопротивление Star Wars: Resistance
Дэйв Филони, Брэндон Оман, Justin Ridge, Shuzo John Shiota, Athena Yvette Portillo, Jack Liang
Кармен Сандиего 6.7
Кармен Сандиего Carmen Sandiego
Duane Capizzi, C.J. Kettler, Kirsten Newlands, Anne Loi, Brian Hulme, Caroline Fraser
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Choreography for Scripted Programming
Чокнутая бывшая
Чокнутая бывшая Crazy Ex-Girlfriend
Кэтрин Барнс For routines "Don't Be a Lawyer," "Antidepressants Are So Not a Big Deal"
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Choreography for Variety or Reality Programming
World of Dance World of Dance
Tessandra Chavez Routines: "Don't Wanna Think," "Fix You," "Piece By Piece"
Победитель
Все номинанты
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Luther Brown Routines: "Bump," "Juice," "Yummy"
World of Dance World of Dance
Karen Forcano, Ricardo Vega Routines: "Caminare," "La Malanga," "Pegate"
World of Dance World of Dance
Suresh Mukund For the routines "Malhari", "Yeh Raat", "O Fortuna + Aadevadanna Eedevadanna"
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Travis Wall Routines: "Glass Heart Concerto," "It Takes a Lot to Know a Man"
World of Dance World of Dance
Melvin Timtim Routines: "DNA," "Drop It Like It's Hot," "Headband"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Limited Series or Movie
Чернобыль 7.3
Чернобыль Chernobyl
Jakob Ihre For episode "Please Remain Calm"
Победитель
Все номинанты
Дэдвуд 7.0
Дэдвуд Deadwood
David Klein
Настоящий детектив 8.2
Настоящий детектив True Detective
Germain McMicking For episode "The Great War and Modern Memory"
Когда нас видят
Когда нас видят When They See Us
Bradford Young For episode "Part One"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Ранчо
Ранчо The Ranch
Donald A. Morgan For epsisode "Reckless"
Победитель
Все номинанты
Rel Rel
George Mooradian For episode "Halloween"
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Gary Baum For episode "Family, Trip"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Свободный подъём в одиночку 8.1
Свободный подъём в одиночку Free Solo
Clair Popkin, Джимми Чин, Mikey Schaefer
Победитель
Все номинанты
Anthony Bourdain: Parts Unknown Anthony Bourdain: Parts Unknown
Morgan Fallon, Todd Liebler, Zach Zamboni For episode "Bhutan"
Наша планета 8.5
Наша планета Our Planet
Jamie McPherson, Roger Horrocks For episode "One Planet"
Наша планета 8.5
Наша планета Our Planet
Matthew Aeberhard, Alastair MacEwen For episode "Jungles"
Наша планета 8.5
Наша планета Our Planet
Gavin Thurston, Doug Anderson For episode "Coastal Seas"
Наша планета 8.5
Наша планета Our Planet
Наша планета 8.5
Наша планета Our Planet
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Reality Program
Life Below Zero Life Below Zero
Terence Pratt, David Lovejoy, Ben Mullin, John Griber, Michael Cheeseman, Benji Lanpher, Danny Day For series body of work
Победитель
Все номинанты
Последний герой
Последний герой Survivor
Dave Arnold, Scott Duncan, Ben Gamble, Mark Hryma, Rodney Chauvin, Matthias Hoffmann, John Tattersall, Kevin Garrison, Lee Doig, Peter Wery, Toby Hogan, Eric Freeburg, Efrain Laguna, Derek Hoffmann, Paulo Castillo, Russell Fill, Jeff Phillips, Ian Miller, Marc Bennett, Dirk Steyn, Louis Powell, James Boon, Chris Barker, Thomas Pretorius, Nico Nyoni, Paulo Velozo, Granger Scholtz For the series body of work
Смертельный улов
Смертельный улов Deadliest Catch
Dave Arnold, Nate Chambers, Dave Duce, Rebecca MacNeice, Ben Staley, Chris Smith, Bryan Miller, Shane Moore, Jacob Tawney, David Reichert, Eric Babisch, Nathan Garofalos, Ben Zupo, Christopher Ho, Jameson Posey, Beth Skabar, Molly Wilson, George Desort, Kelvon Agee, Jacob Zavertnik, Ryan Dillow, Jeremy Baron, Joshua Thomas, Charlie Beck, Jeffrey T. Ball For the series body of work.
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Michael Jacob Kerber, Brett Smith, Jay Mack Arnette II, Justin Umphenour, Jon Schneider For the episode "Trump: The Rusical"
Queer Eye Queer Eye
Garrette Warner Rose For episode "God Bless Gay"
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Michael Jacob Kerber, Brett Smith, Jay Mack Arnette II, Justin Umphenour, Jon Schneider For the episode "Trump: The Rusical"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Жизни матрешки 7.3
Жизни матрешки Russian Doll
Chris Teague For Ariadne (2019)
Победитель
Все номинанты
Белая ворона 8.6
Белая ворона Insecure
Ава Беркофски For High-Like (2018)
Возвращение домой
Возвращение домой Homecoming
Tod Campbell For Optics (2018)
Футболисты 7.3
Футболисты Ballers
Anthony Hardwick For Rough Ride (2018)
Дрянь 8.4
Дрянь Fleabag
Tony Miller For Episode #2.1 (2019)
Чем мы заняты в тени 7.2
Чем мы заняты в тени What We Do in the Shadows
D.J. Stipsen For Manhattan Night Club (2019)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
Удивительная миссис Мейзел 8.4
Удивительная миссис Мейзел The Marvelous Mrs. Maisel
M. David Mullen For Simone (2018)
Победитель
Все номинанты
Рассказ служанки 8.0
Рассказ служанки The Handmaid's Tale
Zoë White For Holly (2018)
Рассказ служанки 8.0
Рассказ служанки The Handmaid's Tale
Colin Watkinson For The Word (2018)
Рэй Донован 8.6
Рэй Донован Ray Donovan
Роберт Маклаклен For Staten Island: Part 1 (2018)
Ханна 7.6
Ханна Hanna
Dana Gonzales For Forest (2019)
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Jonathan Freeman For The Iron Throne (2019)
Человек в высоком замке 6.9
Человек в высоком замке The Man in the High Castle
Gonzalo Amat For Jahr Null (2018)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Contemporary Costumes
Жизни матрешки 7.3
Жизни матрешки Russian Doll
Melissa Stanton, Jennifer Rogien, Charlotte Svenson For episode "Superiority Complex"
Победитель
Все номинанты
Грейс и Фрэнки 6.6
Грейс и Фрэнки Grace and Frankie
Allyson B. Fanger, Lori DeLapp, Kristine N. Haag For episode "The Wedding"
Шиттс Крик 7.7
Шиттс Крик Schitt's Creek
Debra Hanson, Darci Cheyne For episode "The Dress"
Острые предметы 6.8
Острые предметы Sharp Objects
Shawn Barry, Alix Friedberg For episode "Closer"
Побег из тюрьмы Даннемора 7.7
Побег из тюрьмы Даннемора Escape at Dannemora
Barbara Hause, David C. Robinson, Ann Bryant For episode "Part 6"
Черная комедия
Черная комедия black-ish
Michelle Cole, Devon Patterson For episode "Purple Rain"
Грейс и Фрэнки 6.6
Грейс и Фрэнки Grace and Frankie
Allyson B. Fanger, Lori DeLapp, Kristine N. Haag For episode "The Wedding"
Черная комедия
Черная комедия black-ish
Michelle Cole, Devon Patterson For episode "Purple Rain"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Art Conn, Zaldy For episode "Trump: The Rusical"
Победитель
Все номинанты
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Daniella Gschwendtner, Howard Sussman, Steven Norman Lee, Polina Roytman, Candice Rainwater For episode "The Premiere"
The Masked Singer The Masked Singer
Grainne O'Sullivan, Marina Toybina For episode "Finale"
Homecoming: A Film by Beyoncé Homecoming: A Film by Beyoncé
Timmy White, Olivier Rousteing, Marni Senofonte
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Eric Justian, Tom Broecker, Ashley Dudek, Karena Sanchez For episode with host Sandra Oh
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Creative Achievement in Interactive Media within an Unscripted Program
Free Solo 360 Free Solo 360
Evan Hayes, Элизабет Чай Васархели, Джимми Чин
Победитель
Все номинанты
Conan Conan
Конан О’Брайен, Mike Sweeney, Aaron Bleyaert, Ruthie Wyatt, Jeff Ross for Without Borders: "Japan" and "Australia"
The Oscars The Oscars
Richard A. Preuss, Augie Max Vargas, Meghan de Boer, Jeanne Cheung, Kimberly Weisberg For the digital experience
The Late Late Show Carpool Karaoke Primetime Special 2019 The Late Late Show Carpool Karaoke Primetime Special 2019
Джеймс Корден, Rob Crabbe, Ryan McKee, Бен Уинстон, Adam Abramson
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Свободный подъём в одиночку 8.1
Свободный подъём в одиночку Free Solo
Элизабет Чай Васархели, Джимми Чин
Победитель
Все номинанты
РБГ 7.6
РБГ RBG
Бетси Уэст, Julie Cohen
Смотреть трейлер
FYRE: Величайшая вечеринка, которая не состоялась 7.2
FYRE: Величайшая вечеринка, которая не состоялась Fyre
Крис Смит
Три одинаковых незнакомца 7.6
Три одинаковых незнакомца Three Identical Strangers
Тим Уордл
Покидая Неверленд 7.0
Покидая Неверленд Leaving Neverland
Дэн Рид
Смотреть трейлер
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Чернобыль 7.3
Чернобыль Chernobyl
Йохан Ренк
Победитель
Все номинанты
Побег из тюрьмы Даннемора 7.7
Побег из тюрьмы Даннемора Escape at Dannemora
Бен Стиллер
Чрезвычайно английский скандал 7.4
Чрезвычайно английский скандал A Very English Scandal
Стивен Фрирз
Фосс/Вердон
Фосс/Вердон Fosse/Verdon
Джессика Ю For episode "Glory"
Когда нас видят
Когда нас видят When They See Us
Ава ДюВерней
Фосс/Вердон
Фосс/Вердон Fosse/Verdon
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Reality Program
Queer Eye Queer Eye
Hisham Abed For episode "Black Girl Magic"
Победитель
Все номинанты
American Ninja Warrior American Ninja Warrior
Patrick McManus For episode "Minneapolis City Qualifiers"
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Bertram van Munster For episode "Who Wants a Rolex?"
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Nick Murray For episode "Whatcha Unpackin?"
Shark Tank Shark Tank
Ken Fuchs For episode "1002"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Variety Series
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Дон Рой Кинг For episode "Adam Sandler/Shawn Mendes"
Победитель
Все номинанты
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом The Late Show with Stephen Colbert
Jim Hoskinson For episode "Live Midterm Election Show"
События прошедшей недели с Джоном Оливером
События прошедшей недели с Джоном Оливером Last Week Tonight with John Oliver
Пол Пеннолино For episode "Psychics"
Кто есть Америка? 6.9
Кто есть Америка? Who Is America?
Саша Барон Коэн, Дэн Мазер, Нейтан Филдер, Дэниэл Грэй Лонгино For "Episode 102"
Документалистика сегодня! 7.2
Документалистика сегодня! Documentary Now!
Alexander Buono, Риз Томас For epsiode "Waiting for the Artist"
Пьяная история 6.1
Пьяная история Drunk History
Дерек Уотерс For episode "Are You Afraid of the Drunk?"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Variety Special
Springsteen on Broadway Springsteen on Broadway
Том Зимни
Победитель
Все номинанты
Live in Front of a Studio Audience: Norman Lear's 'All in the Family' and 'The Jeffersons' Live in Front of a Studio Audience: Norman Lear's 'All in the Family' and 'The Jeffersons'
Берроуз, Джеймс, Andy Fisher
Carpool Karaoke: When Corden Met McCartney Live From Liverpool Carpool Karaoke: When Corden Met McCartney Live From Liverpool
Бен Уинстон
The Oscars The Oscars
Glenn Weiss
Homecoming: A Film by Beyoncé Homecoming: A Film by Beyoncé
Бейонсе Ноулз, Ed Burke
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Наша планета 8.5
Наша планета Our Planet
Аластер Фотерджилл, Кейт Шолей, Sophie Lanfear
Победитель
Все номинанты
30 for 30 30 for 30
Philip A. Aromando, Jonathan Hock, Libby Geist, Коннор Шелл, John Dahl, Erin Leyden, Rob King
Враждебная планета
Враждебная планета Hostile Planet
Tom Hugh-Jones, Гильермо Наварро, Grant Mansfield, Kevin Tao Mohs, Tim Pastore, Марта Холмс, Беар Гриллс
American Masters American Masters
Michael Kantor, Sally Rosenthal, Julie Sacks, Junko Tsunashima
Chef's Table Chef's Table
Дэвид Гелб, Matt Weaver, Andrew Fried, Dane Lillegard, Брайан МакДжинн
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Покидая Неверленд 7.0
Покидая Неверленд Leaving Neverland
Nancy Abraham, Lisa Heller, Дэн Рид
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Изобретатель: Жажда крови в Силиконовой долине 7.1
Изобретатель: Жажда крови в Силиконовой долине The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley
Nancy Abraham, Sara Bernstein, Graydon Carter, Алекс Гибни, Stacey Offman, Джесси Дитер, Erin Edeiken
Соберись перед прыжком 8.1
Соберись перед прыжком Minding the Gap
Стив Джеймс, Gordon Quinn, Sally Jo Fifer, Justine Nagan, Бинг Лью, Chris White, Diane Moy Quon
Смотреть трейлер
Love, Gilda Love, Gilda
Lisa D'Apolito, James Tumminia, Alan Zweibel, Courtney Sexton, Bronwyn Berry, Meryl Goldsmith, Amy Entelis
FYRE: Величайшая вечеринка, которая не состоялась 7.2
FYRE: Величайшая вечеринка, которая не состоялась Fyre
Крис Смит, Danny Gabai, Gabrielle Bluestone, Mick Purzycki
Джейн Фонда: Жизнь в пяти актах 7.9
Джейн Фонда: Жизнь в пяти актах Jane Fonda in Five Acts
Сьюзен Лейси, Jessica Levin, Эмма Пилдес
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Michele Clapton, Kate O'Farrell, Emma O'Loughlin For episode "The Bells"
Победитель
Все номинанты
Лемони Сникет: 33 несчастья 7.0
Лемони Сникет: 33 несчастья A Series of Unfortunate Events
Cynthia Ann Summers, Lorelei Burk, Courtney McKenzie, Kelsey Chobotar, Phoebe Parsons For episode "Penultimate Peril: Part 2"
Рассказ служанки 8.0
Рассказ служанки The Handmaid's Tale
Natalie Bronfman, Ane Crabtree For episode "The Word"
Благие знамения 9.2
Благие знамения Good Omens
Claire Anderson, Beth Lewis, Bobbie Edwards For episode "Hard Times"
Американская история ужасов 7.9
Американская история ужасов American Horror Story
Charlene Amateau, Paula Bradley, Lou Eyrich, Rebecca Guzzi For episode "Forbidden Fruit"
Благие знамения 9.2
Благие знамения Good Omens
Claire Anderson, Beth Lewis, Bobbie Edwards For episode "Hard Times"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Limited Series or Movie
Фосс/Вердон
Фосс/Вердон Fosse/Verdon
Christine Cantrell, Christopher Fulton, Christen Edwards, Nicole Bridgeford, Stanley Tines, Charlene Belmond
Победитель
Все номинанты
Дэдвуд 7.0
Дэдвуд Deadwood
Laine Trzinski, Melissa Yonkey, Jose Zamora
Чернобыль 7.3
Чернобыль Chernobyl
Julio Parodi, Jovana Jovanovic
Острые предметы 6.8
Острые предметы Sharp Objects
Стэйси К. Блэк, Patricia Dehaney, Melissa Yonkey, Jocelyn Mulhern, Jose Zamora, Michelle Ceglia For episode "Closer"
Настоящий детектив 8.2
Настоящий детектив True Detective
Brian Badie, Lawrence Davis, Andrea Bowman
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Hector Pocasangre For episode: "Trump: The Rusical".
Победитель
Все номинанты
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Renee Ferruggia, Stacey Morris, Jerilynn Stephens, Meagan Herrera, Amber Nicholle Maher, Darbie Wieczorek For Episode "Live Top 13 Performances" NBC
World of Dance World of Dance
Melanie Verkins, Dean Banowetz, Yuko T. Koach, John Mccormick, Meagan Herrera, Cory Rotenberg For episode 306
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Jani Kleinbard, Kim Messina, Gail Rowell-Ryan, Cheryl Eckert, Rhonda O'Neal, Brittany Spaulding For episode "Halloween Night"
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Amanda Duffy Evans, Joseph Whitmeyer, Jodi Mancuso, Inga Thrasher, Gina Ferrucci, Cara Hannah For episode "Adam Sandler/Shawn Mendes"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Удивительная миссис Мейзел 8.4
Удивительная миссис Мейзел The Marvelous Mrs. Maisel
Jerry DeCarlo, Peggy Schierholz, Christine Cantrell, Jon Jordan, Sabana Majeed For episode "We're Going To The Catskills!"
Победитель
Все номинанты
Американская история ужасов 7.9
Американская история ужасов American Horror Story
Romaine Markus, Helena Cepeda, Michelle Ceglia, Lydia Fantini For episode "Forbidden Fruit"
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Kevin Alexander, Candice Banks, Nicola Mount, Rosalia Culora For episode "The Long Night"
Блеск 7.2
Блеск GLOW
Mishell Chandler, Theraesa Rivers, Deborah Pierce, Jason Orion, Loretta Nero, Valerie Jackson For episode "The Good Twin"
Поза
Поза Pose
Chris Clark, Mia Neal, Jameson Eaton, Barry Lee Moe, Sabana Majeed, Tim Harvey For episode "Pilot"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
РуПол
Победитель
Все номинанты
Making It Making It
Ник Офферман, Эми Полер