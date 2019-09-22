Гарри Брэдбир, Джек Уильямс, Гарри Уильямс, Lydia Hampson, Фиби Уоллер-Бридж, Joe Lewis, Sarah Hammond
Победитель
8.4
ДряньFleabag
Гарри Брэдбир, Джек Уильямс, Гарри Уильямс, Lydia Hampson, Фиби Уоллер-Бридж, Joe Lewis, Sarah Hammond
Победитель
Все номинанты
В лучшем местеThe Good Place
David Hyman, David Miner, Morgan Sackett, Josh Siegal, Dylan Morgan, Дрю Годдард, Matt Murray, Майкл Шур, Меган Амрам, Джо Манде, Джен Стацки
6.7
Вице-президентVeep
Джулия Луис-Дрейфус, Ted Cohen, Дженнифер Криттенден, Алекс Грегори, Питер Хайк, David Hyman, Дэвид Мэндел, Ian Maxtone-Graham, Lew Morton, Dan O'Keefe, Georgia Pritchett, Morgan Sackett, Гэбриэлль Аллан, Doug Smith, Steve Hely, Billy Kimball, Erik Kenward, Frank Rich, Rachel Axler, Дэн Минтц
Sheila Lawrence, Daniel Palladino, Dhana Rivera Gilbert, Эми Шерман-Палладино
7.3
Жизни матрешкиRussian Doll
Наташа Лионн, Dave Becky, Эми Полер, Allison Silverman, Ryan McCormick, Tony Hernandez, John Skidmore, Лесли Хэдланд, Lilly Burns, Kate Arend
7.7
Шиттс КрикSchitt's Creek
Colin Brunton, Юджин Леви, Michael Short, Ben Feigin, Andrew Barnsley, Дэн Леви, Дэвид Уэст Рид, Рапиндер Гилл, Fred Levy
7.7
БарриBarry
Алек Берг, Билл Хейдер, Aida Rodgers, Elizabeth Sarnoff, Julie Camino, Jason Kim, Emily Heller
6.7
Вице-президентVeep
Джулия Луис-Дрейфус, Ted Cohen, Дженнифер Криттенден, Алекс Грегори, Питер Хайк, David Hyman, Дэвид Мэндел, Ian Maxtone-Graham, Lew Morton, Dan O'Keefe, Georgia Pritchett, Morgan Sackett, Гэбриэлль Аллан, Doug Smith, Steve Hely, Billy Kimball, Erik Kenward, Frank Rich, Rachel Axler, Дэн Минтц
Guymon Casady, Bernadette Caulfield, Frank Doelger, Джордж Реймонд Ричард Мартин, Duncan Muggoch, Christopher Newman, Дэвид Наттер, Мигель Сапочник, Грег Спенс, Дэвид Бениофф, Vince Gerardis, Lisa McAtackney, Carolyn Strauss, Д.Б. Уайсс, Bryan Cogman
Победитель
8.6
Игра престоловGame of Thrones
Guymon Casady, Bernadette Caulfield, Frank Doelger, Джордж Реймонд Ричард Мартин, Duncan Muggoch, Christopher Newman, Дэвид Наттер, Мигель Сапочник, Грег Спенс, Дэвид Бениофф, Vince Gerardis, Lisa McAtackney, Carolyn Strauss, Д.Б. Уайсс, Bryan Cogman
Победитель
Все номинанты
7.0
НаследникиSuccession
Уилл Феррелл, Jonathan Filley, Адам МакКей, Kevin J. Messick, Марк Майлод, Georgia Pritchett, Tony Roche, Jane Tranter, Джесси Армстронг, Джонатан Глэтце, Frank Rich, Dara Schnapper, Джон Браун, Lucy Prebble
ПозаPose
Lou Eyrich, Erica Kay, Райан Мерфи, Brad Simpson, Брэд Фалчук, Silas Howard, Alexis Martin Woodall, Sherry Marsh, Nina Jacobson, Our Lady J, Janet Mock, Steven Canals
8.9
Лучше звоните СолуBetter Call Saul
Винс Гиллиган, Peter Gould, Nina Jack, Mark Johnson, Боб Оденкерк, Robin Sweet, Alison Tatlock, Diane Mercer, Томас Шнауз, Gennifer Hutchison, Ann Cherkis, Melissa Bernstein, Gordon Smith
Eric Coulter, Simon Heath, Джед Меркурио, Priscilla Parish, Elizabeth Kilgarriff, Roderick Seligman
8.7
ОзаркOzark
Джейсон Бэйтман, Matthew Spiegel, Ryan Farley, Alyson Feltes, Дэвид Мэнсон, Patrick Markey, Крис Манди, Марк Уильямс, Erin Mitchell, Билл Дюбюк
8.9
Лучше звоните СолуBetter Call Saul
Винс Гиллиган, Peter Gould, Nina Jack, Mark Johnson, Боб Оденкерк, Robin Sweet, Alison Tatlock, Diane Mercer, Томас Шнауз, Gennifer Hutchison, Ann Cherkis, Melissa Bernstein, Gordon Smith
8.3
Телохранитель министраBodyguard
Eric Coulter, Simon Heath, Джед Меркурио, Priscilla Parish, Elizabeth Kilgarriff, Roderick Seligman
8.7
ОзаркOzark
Джейсон Бэйтман, Matthew Spiegel, Ryan Farley, Alyson Feltes, Дэвид Мэнсон, Patrick Markey, Крис Манди, Марк Уильямс, Erin Mitchell, Билл Дюбюк
ПозаPose
Lou Eyrich, Erica Kay, Райан Мерфи, Brad Simpson, Брэд Фалчук, Silas Howard, Alexis Martin Woodall, Sherry Marsh, Nina Jacobson, Our Lady J, Janet Mock, Steven Canals
7.0
НаследникиSuccession
Уилл Феррелл, Jonathan Filley, Адам МакКей, Kevin J. Messick, Марк Майлод, Georgia Pritchett, Tony Roche, Jane Tranter, Джесси Армстронг, Джонатан Глэтце, Frank Rich, Dara Schnapper, Джон Браун, Lucy Prebble
8.0
Это мыThis Is Us
Steve Beers, Elizabeth Berger, Kevin Falls, Гленн Фикарра, Cathy Mickel Gibson, Кен Олин, Джон Рекуа, K.J. Steinberg, Nick Pavonetti, Shukree Tilghman, Дэн Фогельман, Charlie Gogolak, Jess Rosenthal, Vera Herbert, Bekah Brunstetter, Julia Brownell, Isaac Aptaker
8.0
Это мыThis Is Us
Steve Beers, Elizabeth Berger, Kevin Falls, Гленн Фикарра, Cathy Mickel Gibson, Кен Олин, Джон Рекуа, K.J. Steinberg, Nick Pavonetti, Shukree Tilghman, Дэн Фогельман, Charlie Gogolak, Jess Rosenthal, Vera Herbert, Bekah Brunstetter, Julia Brownell, Isaac Aptaker
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Mike B. Anderson, Carlton Batten, J. Stewart Burns, John Frink, Al Jean, Brian Kelley, Tom Klein, Rob LaZebnik, Bill Odenkirk, Michael Price, Richard Raynis, Eddie Rosas, Matt Selman, Dan Vebber, Joel H. Cohen, Jeff Westbrook, Andrea Romero, Rob Oliver, Ryan Koh For episode "Mad About the Toy"
Победитель
9.3
СимпсоныThe Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Mike B. Anderson, Carlton Batten, J. Stewart Burns, John Frink, Al Jean, Brian Kelley, Tom Klein, Rob LaZebnik, Bill Odenkirk, Michael Price, Richard Raynis, Eddie Rosas, Matt Selman, Dan Vebber, Joel H. Cohen, Jeff Westbrook, Andrea Romero, Rob Oliver, Ryan Koh For episode "Mad About the Toy"
Победитель
Все номинанты
8.5
Конь БоДжекBoJack Horseman
Уилл Арнетт, Noel Bright, Александр Балкли, Corey Campodonico, Richard Choi, Adam Parton, Аарон Пол, Питер Найт, Элайджа Арон, Nick Adams, Kate Purdy, Mike Hollingsworth, Peter Merryman, Amy Winfrey, Steven A. Cohen, Лиза Ханауолт, Джоэнна Кало, Рафаэль Боб-Ваксберг, Kelly Galuska, Anne Farrell For episode "Free Churro"
6.5
Закусочная БобаBob's Burgers
Лорен Бушар, Джим Дотерайв, Бернард Дерриман, Dan Fybel, Doug Gallery, Tony Gennaro, Joel Kuwahara, Lizzie Molyneux-Logelin, Gregory Thompson, Келвин Ю, Scott Jacobson, Holly Schlesinger, Rich Rinaldi, Scott D. Greenberg, Wendy Molyneux, Нора Смит, Janelle Momary, Michael Penketh, Jon Schroeder, Steven Davis, Иэн Хэмилтон For episode "Just One of the Boyz 4 Now for Now"
8.2
Время приключенийAdventure Time
Брайан А Миллер, Кент Осборн, Graham Falk, Jennifer Pelphrey, Kelly Crews, Jack Pendarvis, Steve Wolfhard, Пендлтон Уорд, Rob Sorcher, Keith Mack, Адам Муто, Lindsey Pollard, Диана Лафиатис, Somvilay Xayaphone, Коул Санчез, Julia Pott, Seo Jung Kim, Tom Herpich, Conrad Montgomery, Aleks Sennwald, Hanna K. Nyström For episode "Come Along with Me"
7.8
Большой ротBig Mouth
Sean Dempsey, Дженнифер Флэкетт, Jamie H. Huang, Марк Левин, Anthony Lioi, Jerilyn Dever, Крис Прайноски, Bryan Francis, Mike L. Mayfield, Ben Kalina, Ник Кролл, Nate Funaro, Shannon Prynoski, Gil Ozeri, Эндрю Голдберг, Bill Buchanan, Joe Wengert, Kelly Galuska, Emily Altman For episode "The Planned Parenthood Show"
8.5
Конь БоДжекBoJack Horseman
Уилл Арнетт, Noel Bright, Александр Балкли, Corey Campodonico, Richard Choi, Adam Parton, Аарон Пол, Питер Найт, Элайджа Арон, Nick Adams, Kate Purdy, Mike Hollingsworth, Peter Merryman, Amy Winfrey, Steven A. Cohen, Лиза Ханауолт, Джоэнна Кало, Рафаэль Боб-Ваксберг, Kelly Galuska, Anne Farrell For episode "Free Churro"
8.2
Время приключенийAdventure Time
Брайан А Миллер, Кент Осборн, Graham Falk, Jennifer Pelphrey, Kelly Crews, Jack Pendarvis, Steve Wolfhard, Пендлтон Уорд, Rob Sorcher, Keith Mack, Адам Муто, Lindsey Pollard, Диана Лафиатис, Somvilay Xayaphone, Коул Санчез, Julia Pott, Seo Jung Kim, Tom Herpich, Conrad Montgomery, Aleks Sennwald, Hanna K. Nyström For episode "Come Along with Me"
7.8
Большой ротBig Mouth
Sean Dempsey, Дженнифер Флэкетт, Jamie H. Huang, Марк Левин, Anthony Lioi, Jerilyn Dever, Крис Прайноски, Bryan Francis, Mike L. Mayfield, Ben Kalina, Ник Кролл, Nate Funaro, Shannon Prynoski, Gil Ozeri, Эндрю Голдберг, Bill Buchanan, Joe Wengert, Kelly Galuska, Emily Altman For episode "The Planned Parenthood Show"
6.5
Закусочная БобаBob's Burgers
Лорен Бушар, Джим Дотерайв, Бернард Дерриман, Dan Fybel, Doug Gallery, Tony Gennaro, Joel Kuwahara, Lizzie Molyneux-Logelin, Gregory Thompson, Келвин Ю, Scott Jacobson, Holly Schlesinger, Rich Rinaldi, Scott D. Greenberg, Wendy Molyneux, Нора Смит, Janelle Momary, Michael Penketh, Jon Schroeder, Steven Davis, Иэн Хэмилтон For episode "Just One of the Boyz 4 Now for Now"
Дэвид Финчер, Joshua Donen, Gabriele Pennacchioli, Тим Миллер, Victoria L. Howard, Alberto Mielgo, Gennie Rim, Jennifer Miller For episode "The Witness"
Победитель
Любовь. Смерть. РоботыLove, Death & Robots
Дэвид Финчер, Joshua Donen, Gabriele Pennacchioli, Тим Миллер, Victoria L. Howard, Alberto Mielgo, Gennie Rim, Jennifer Miller For episode "The Witness"
Победитель
Все номинанты
Вселенная СтивенаSteven Universe
Matt Burnett, Kimson Albert, Брайан А Миллер, Curtis Lelash, Jennifer Pelphrey, Jackie Buscarino, Maureen Mlynarczyk, Nick DeMayo, Rob Sorcher, Ben Levin, Kat Morris, Paul Villeco, Rebecca Sugar, Tom Herpich, Jeff Liu, Joseph D. Johnston, Miki Brewster, Katie Mitroff For episode "Reunited"
7.6
РобоцыпRobot Chicken
Сет Грин, Keith Crofford, Margaret M. Dean, Ollie Green, Mike Lazzo, Том Шеппард, Майкл Пуасон, Эрик Таунер, Алекс Камер, Дуглас Голдштейн, Том Рут, Мэттью Сенрейч, Mike Fasolo, Джон Херветайн IV, Matt Sheldon, Kiel Kennedy, Scott DaRos, Ellory Smith For episode "Why Is It Wet?"
Губка Боб Квадратные ШтаныSpongeBob SquarePants
Luke Brookshier, Стивен Хилленберг, Алан Смарт, Vincent Waller, Tom Yasumi, Jennie Monica, Marc Ceccarelli, Адам Палоян For episode "Plankton Paranoia" Stephen Hillenburg's nomination was posthumous.
Губка Боб Квадратные ШтаныSpongeBob SquarePants
Luke Brookshier, Стивен Хилленберг, Алан Смарт, Vincent Waller, Tom Yasumi, Jennie Monica, Marc Ceccarelli, Адам Палоян For episode "Plankton Paranoia" Stephen Hillenburg's nomination was posthumous.
7.4
Юные титаны, вперед!Teen Titans Go!
Peggy Regan, Эми Вольфрам, Eric Pringle, Luke Cormican, Аарон Хорват, Sam Register, James Krenzke, Michael Jelenic, Питер Райда Михаил For episode "Nostalgia Is Not a Substitute for an Actual Story"
Вселенная СтивенаSteven Universe
Matt Burnett, Kimson Albert, Брайан А Миллер, Curtis Lelash, Jennifer Pelphrey, Jackie Buscarino, Maureen Mlynarczyk, Nick DeMayo, Rob Sorcher, Ben Levin, Kat Morris, Paul Villeco, Rebecca Sugar, Tom Herpich, Jeff Liu, Joseph D. Johnston, Miki Brewster, Katie Mitroff For episode "Reunited"
7.6
РобоцыпRobot Chicken
Сет Грин, Keith Crofford, Margaret M. Dean, Ollie Green, Mike Lazzo, Том Шеппард, Майкл Пуасон, Эрик Таунер, Алекс Камер, Дуглас Голдштейн, Том Рут, Мэттью Сенрейч, Mike Fasolo, Джон Херветайн IV, Matt Sheldon, Kiel Kennedy, Scott DaRos, Ellory Smith For episode "Why Is It Wet?"
События прошедшей недели с Джоном ОливеромLast Week Tonight with John Oliver
Джон Оливер, Liz Stanton, Тим Карвелл, Jeremy Tchaban
Победитель
События прошедшей недели с Джоном ОливеромLast Week Tonight with John Oliver
Джон Оливер, Liz Stanton, Тим Карвелл, Jeremy Tchaban
Победитель
Все номинанты
The Daily ShowThe Daily Show
Jennifer Flanz, Eric Davies, Justin Melkmann, Steve Bodow, Jill Katz, Pamela DePace, Ramin Hedayati, David Kibuuka, Elise Terrell, Jocelyn Conn, Max Browning, Тревор Ноа, Zhubin Parang
Вечернее шоу со Стивеном КолбертомThe Late Show with Stephen Colbert
Стефен Колбер, Пол Динелло, Barry Julien, Matt Lappin, Tanya Michnevich, Opus Moreschi, Tom Purcell, Йон Стюарт, Bjoern C. Stejskal, Chris Licht, Michael Brumm, Джейк Планкетт, Aaron Cohen, Denise C. Rehrig, Paige Kendig, Emily Gertler
The Daily ShowThe Daily Show
Jennifer Flanz, Eric Davies, Justin Melkmann, Steve Bodow, Jill Katz, Pamela DePace, Ramin Hedayati, David Kibuuka, Elise Terrell, Jocelyn Conn, Max Browning, Тревор Ноа, Zhubin Parang
Jimmy Kimmel Live!Jimmy Kimmel Live!
David Craig, Ken Crosby, Doug DeLuca, Джимми Киммел, Erin Irwin, Gary Greenberg, Josh Weintraub, Molly McNearney, Jennifer Sharron, Seth Weidner, Jill Leiderman, Tony Romero, Danny Ricker
Full Frontal with Samantha BeeFull Frontal with Samantha Bee
Джейсон Джонс, Christopher Savage, Miles Kahn, Alison Camillo, Саманта Би, Tony Hernandez, Allana Harkin, Kim Burdges, Pat King, Melinda Taub
Full Frontal with Samantha BeeFull Frontal with Samantha Bee
Джейсон Джонс, Christopher Savage, Miles Kahn, Alison Camillo, Саманта Би, Tony Hernandez, Allana Harkin, Kim Burdges, Pat King, Melinda Taub
Вечернее шоу со Стивеном КолбертомThe Late Show with Stephen Colbert
Стефен Колбер, Пол Динелло, Barry Julien, Matt Lappin, Tanya Michnevich, Opus Moreschi, Tom Purcell, Йон Стюарт, Bjoern C. Stejskal, Chris Licht, Michael Brumm, Джейк Планкетт, Aaron Cohen, Denise C. Rehrig, Paige Kendig, Emily Gertler
Jimmy Kimmel Live!Jimmy Kimmel Live!
David Craig, Ken Crosby, Doug DeLuca, Джимми Киммел, Erin Irwin, Gary Greenberg, Josh Weintraub, Molly McNearney, Jennifer Sharron, Seth Weidner, Jill Leiderman, Tony Romero, Danny Ricker
The Late Late Show with James CordenThe Late Late Show with James Corden
Джеймс Корден, Jeff Kopp, Sheila Rogers, Rob Crabbe, Josie Cliff, James Longman, Бен Уинстон
Terence Pratt, David Lovejoy, Ben Mullin, John Griber, Michael Cheeseman, Benji Lanpher, Danny Day For series body of work
Победитель
Life Below ZeroLife Below Zero
Terence Pratt, David Lovejoy, Ben Mullin, John Griber, Michael Cheeseman, Benji Lanpher, Danny Day For series body of work
Победитель
Все номинанты
Последний геройSurvivor
Dave Arnold, Scott Duncan, Ben Gamble, Mark Hryma, Rodney Chauvin, Matthias Hoffmann, John Tattersall, Kevin Garrison, Lee Doig, Peter Wery, Toby Hogan, Eric Freeburg, Efrain Laguna, Derek Hoffmann, Paulo Castillo, Russell Fill, Jeff Phillips, Ian Miller, Marc Bennett, Dirk Steyn, Louis Powell, James Boon, Chris Barker, Thomas Pretorius, Nico Nyoni, Paulo Velozo, Granger Scholtz For the series body of work
Смертельный уловDeadliest Catch
Dave Arnold, Nate Chambers, Dave Duce, Rebecca MacNeice, Ben Staley, Chris Smith, Bryan Miller, Shane Moore, Jacob Tawney, David Reichert, Eric Babisch, Nathan Garofalos, Ben Zupo, Christopher Ho, Jameson Posey, Beth Skabar, Molly Wilson, George Desort, Kelvon Agee, Jacob Zavertnik, Ryan Dillow, Jeremy Baron, Joshua Thomas, Charlie Beck, Jeffrey T. Ball For the series body of work.
Королевские Гонки РуПолаRuPaul's Drag Race
Michael Jacob Kerber, Brett Smith, Jay Mack Arnette II, Justin Umphenour, Jon Schneider For the episode "Trump: The Rusical"
Queer EyeQueer Eye
Garrette Warner Rose For episode "God Bless Gay"
Королевские Гонки РуПолаRuPaul's Drag Race
Michael Jacob Kerber, Brett Smith, Jay Mack Arnette II, Justin Umphenour, Jon Schneider For the episode "Trump: The Rusical"
Последний геройSurvivor
Dave Arnold, Scott Duncan, Ben Gamble, Mark Hryma, Rodney Chauvin, Matthias Hoffmann, John Tattersall, Kevin Garrison, Lee Doig, Peter Wery, Toby Hogan, Eric Freeburg, Efrain Laguna, Derek Hoffmann, Paulo Castillo, Russell Fill, Jeff Phillips, Ian Miller, Marc Bennett, Dirk Steyn, Louis Powell, James Boon, Chris Barker, Thomas Pretorius, Nico Nyoni, Paulo Velozo, Granger Scholtz For the series body of work
Смертельный уловDeadliest Catch
Dave Arnold, Nate Chambers, Dave Duce, Rebecca MacNeice, Ben Staley, Chris Smith, Bryan Miller, Shane Moore, Jacob Tawney, David Reichert, Eric Babisch, Nathan Garofalos, Ben Zupo, Christopher Ho, Jameson Posey, Beth Skabar, Molly Wilson, George Desort, Kelvon Agee, Jacob Zavertnik, Ryan Dillow, Jeremy Baron, Joshua Thomas, Charlie Beck, Jeffrey T. Ball For the series body of work.