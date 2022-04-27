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Наташа Лионн
Наташа Лионн
Natasha Lyonne
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Наташа Лионн
Natasha Lyonne
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Дата рождения
4 апреля 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
156 см
Биография Наташи Лионн
Родилась 4 апреля, 1979 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Наташи Лионн
Суперпитомцы
комедия, анимация
2022, США
0.0
Соединённые Штаты против Билли Холидей
биография, драма, музыка
2021, США
6.0
Честный кандидат
драма, комедия
2020, США
6.0
Псы под прикрытием
комедия, приключения, семейный
2018, США / Великобритания
7.0
День любимой
драма, комедия
2016, США
5.0
Джек отправляется домой
ужасы, триллер, драма
2016, США
5.0
Вмешательство
драма, комедия
2016, США
6.0
Фресно
комедия, криминал, драма
2015, США
5.0
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Эдриан Броуди сыграет с Наташей Лионн в сериале Райана Джонсона Poker Face
Ранее актерский состав пополнил Джозеф Гордон-Левитт.
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27 апреля 2022 10:08
Джозеф Гордон-Левитт получил роль в детективном сериале Райана Джонсона Poker Face
Он составит компанию Наташе Лионн.
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13 апреля 2022 10:55
В ловушке сломанного времени: вышел трейлер второго сезона «Жизней матрешки»
Героиня Наташи Лионн предпочитает называть себя не «путешественницей во времени», а «пленницей во времени».
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8 апреля 2022 11:08
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