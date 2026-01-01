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Мария Белло 7 фотографий
Мария Белло Maria Bello
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Мария Белло

Maria Bello

Дата рождения
18 апреля 1967
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Норристаун, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Герой боевиков

Биография Марии Белло

Содержание:
Мария Белло — Фильмы
  - Мария Белло — «Скорая помощь»
  - Мария Белло — «Тайное окно»
  - Мария Белло — «Оправданная жестокость»
Мария Белло — Личная жизнь

Мария Белло родилась 18 апреля 1967 года в городе Норристауне, Пенсильвания, в семье итальянского подрядчика Джо Белло и польской медсестры Кэти Белло. У Марии есть два родных брата Крис и Джоуи, а также младшая сестра Лиза — все дети посещали католическую школу. В юности Белло собиралась стать юристом, и после окончания школы поступила в университет Вилланова в пригороде Филадельфии, где изучала политологию. На старших курсах Белло взяла класс актерского мастерства, что изменило ее взгляды на свою будущую профессию. Она окончила университет и уехала в Нью-Йорк, где поступила в театральное училище и начала играть в малобюджетных постановках, которые, однако, приносили малый доход. В 1995 году Мария переехала в Лос-Анджелес, чтобы продолжить карьеру актрисы.

Мария Белло — Фильмы

Актриса начала сниматься на телевидении сразу после переезда в Калифорнию. Она получила эпизодические роли в сериалах «Человек из ниоткуда» и «Строго на юг». После этого Белло прошла кастинг в шоу «Мистер и Миссис Смит», и несмотря на то, что сериал был закрыт очень быстро, актриса понравилась продюсерам и смогла появиться в последних четырех сериях третьего сезона «Скорой помощи». Игра Белло была очень удачной, и она осталась в шоу на постоянной основе. После этого она появилась в фильмах «Расплата», «Бар «Гадкий койот» и «Дуэты». В начале нулевых Белло сыграла в таких ставших популярными картинах, как «Тайное окно» по повести Стивена Кинга, боевик «Нападение на 13-й участок» и психологический триллер «Оправданная жестокость». Среди последующих работ Белло заметными стали мелодрама Робина Суикорда «Жизнь по Джейн Остин» 2007 года, комедия Джексона Райтмана «Здесь курят» 2005 года, третья часть франшизы «Мумия», где Белло заменилы выбывшую из актерского состава Рейчел Вайс. Также актриса снялась в лентах «Частная жизнь Пиппы Ли», «Одноклассники», «Красивый мальчик» и «Привидение».

Мария Белло — «Скорая помощь»

С 1997 по 1998 год Белло снималась в роли Анны Дель Амико в сериале «Скорая помощь». Шоу рассказывает о жизни врачей, медсестер и пациентов чикагской городской больницы. На фоне ежедневной борьбы за чью-то жинь и здоровье сотрудники больницы плетут интриги, заводят отношения, женятся, разводятся и ведут полноценную жизнь, несмотря на загруженность и сложную работу.

Мария Белло — «Тайное окно»

Триллер Дэвида Кеппа 2004 года по новелле Стивена Кинга о писателе Морте Рейни (Джонни Депп), который переживает творческий кризис. Он развелся с женой Эми (Мария Белло), и пребывает в депрессии, целыми днями глядя в пустой экран компьютера или лежа без дела под одеялом. Внезапно в жизни Рейни появляется странный человек в черной шляпе, который называет себя Кокни Шутером (Джон Туртурро) и обвиняет писателя в плагиате. Сам Рейни пытается вспомнить как он написал рассказ, о котором идет речь, мог ли он действительно где-то подглядеть идею. Выясняется, что Шутер написал свое произведение спустя два года после публикации рассказа Рейни в литературном журнале. Но пока писатель ищет экземпляр журнала, Шутер не дает усомниться в серьезности своих намерений — он убивает собаку Рейни и поджигает дом его жены.

Мария Белло — «Оправданная жестокость»

Криминальная драма Дэвида Кроненберга 2005 года о двоих преступниках, которые оставляют после себя множество трупов и скрываются от преследования в маленьких провинциальных городках. Они приезжают в Миллбрук, штат Индиана, и завязывают потасовку в местной закусочной, где работает Том Столл (Вигго Мортенсен). Ему удается убить преступников, но при этом он получает ранение в ногу, в результате становясь героем. Оказывшись в центре внимания журналистов, Том вскоре замечает, что его преследуют — сначала видит дорогую машину недалеко от дома, затем троих таинственных незнакомцев в своей закусочной. Его жена Иди (Мария Белло) сообщает об этом в полицию, и шериф останавливает указанную машину на дороге, но это не помогает.

Мария Белло — Личная жизнь

Белло является открытой лесбиянкой. В 2013 году она объявила, что состоит в отношениях с Клэр Манн. У них есть ребёнок, родившийся в 2001 году от драматурга Дэна Макдермотта.

Популярные фильмы

Скорая помощь 8.0
Скорая помощь (1994)
Морская полиция: Спецотдел 8.0
Морская полиция: Спецотдел (2003)
Пленницы 8.0
Пленницы (2013)

Фильмография Марии Белло

Хейвенпорт 7
Хейвенпорт
драма 2025, США
Hell in Paradise 6.1
Hell in Paradise Hell in Paradise
боевик, триллер 2025, Франция
Грызня 7.8
Грызня
драма, комедия 2023, США
Королева-воин 5.2
Королева-воин The Woman King
драма, исторический 2022, Канада / США
Смотреть трейлер
Водяной 5.9
Водяной The Water Man
драма 2020, США
Привидение 6.8
Привидение Every Day
мелодрама, драма 2018, США
Смотреть трейлер Рецензия
Голиаф 7.8
Голиаф
драма, криминал 2016, США
Макс Стил 5.8
Макс Стил Max Steel
боевик, фантастика 2016, США
Смотреть трейлер Рецензия
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Интересные факты о Марии Белло

Сценарий сериала «Скорая помощь» впервые создал в 1974 году Майкл Крайтон, основываясь на собственном опыте работы врачом-стажёром в приёмном отделении скорой помощи.

Первая сцена картины «Тайное окно», где герой Деппа врывается в номер мотеля, выглядит очень натуралистично за счет того, что Мария Белло и Тимоти Хаттон действительно не знали, что он появится.

За роль Иди в картине «Оправданная жестокость» Белло получила номинацию на «Золотой глобус».

Фотографии Марии Белло

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