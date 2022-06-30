Александр Йохан Ялмар Скарсгард - шведский актёр, режиссёр и сценарист, родился 25 августа 1976 года в Стокгольме (Швеция). Его отец Стеллан Скарсгард - популярный шведский актер, а мать Мю Гюнтер работает врачом. У Александра есть 4 младших брата: Густаф, Билл (которые также снимаются в кино), Сэм и Вальтер, а также сестра Эия и два единокровных брата — Оссиан и Кольбейн.

С актерской профессией Александр познакомился уже в 8 лет, когда снялся в фильме «Оке и его мир» (1984). После выхода фильма юный актер оказался востребованным и участвовал в съемках различных фильмов до 15 лет. Тогда к нему неожиданно пришла мысль о том, что ему бы не хотелось, чтобы прохожие на улице его узнавали, а папарацци преследовали на каждом шагу, поэтому юноша принял решение поступить в университет. Там он изучал архитектуру, но высшее образование получил по другой специальности - политология. В то время юноша к актерству возвращаться не планировал.

В возрасте 18 лет Скарсгард отправился на срочную службу в Военно-морские силы Швеции, где почти полтора года служил в антитеррористическом подразделении береговой артиллерии на военно-морской базе Берга в Стокгольмском архипелаге. Во время службы Александр пересмотрел свои взгляды на жизнь, и у него вновь пришло желание попробовать себя в роли актера.

Роли Александра Скарсгарда

В 1996 году парень отправился в Лидс, Великобритания, где изучал английский язык и драматургию. В этом университет Александр получил докторскую степень в области искусств. Годом позже актер перебрался в Нью-Йорк и занимался на курсах актерского мастерства в колледже «Мэримаунт Манхэттан». Уже в то время у Скарсгорда была реальная возможность прославиться в Голливуде, но семейные обстоятельства вынудили его вернуться на родину в Швецию, где и начались его съемки в большом кино и телесериалах. Возвращение Александра в шведский кинематограф произошло с мелодрамой «Счастливый конец» (1999). На родине актер сыграл в таких известных картинах, как «Ныряльщик» (2000), «Стеклянные крылья» (2000) и «Воздушные змеи из Хельсинки» (2001). Самой яркой лентой того периода с участием актера стала драма Отмана Карима «О Саре», за которую ему была вручена премия «Золотого святого Георгия» на Московском кинофестивале.

Первым американским кино в фильмографии Скарсгарда стала комедия «Образцовый самец» (2001), где актер исполнил роль парня-фотомодели. Узнаваемость Александра резко возросла после выхода на широкие экраны военной драмы «Поколение убийц», но настоящую мировую популярность он получил благодаря съемкам в фэнтезийном телесериале «Настоящая кровь». В сериале актер исполняет роль вампира Эрика Нортмана, хозяина вампирского бара «Fangtasia». Роль Эрика принесла Александру номинации на премии Гильдии киноактеров США и «Сатурн». Он дважды получил приз Scream Award – как лучший актер в фильмах ужасов (2010) и лучший злодей (2009).

Самыми значимыми последующими картинами в фильмографии Александра Скарсгарда стали: триллер «Соломенные псы», мелодрама «Развод в большом городе», «Меланхолия», фильм ужасов «Затаившись» и необычный семейный фильм «Дневник девочки-подростка». В 2016 на экраны вышла комедия «Война против всех» и приключенческий фильм «Тарзан. Легенда», где он сыграл вместе с Марго Робби. В 2017 году с участием актера запланированы к выходу картина «Немой» и телесериал «Большая маленькая ложь».

Личная жизнь Александра Скарсгарда

Александр Скарсгард известен огромным количеством звездных романов. На родине у актера были долгие серьезные отношения с девушкой, которая стала причиной его возвращения на родину из Нью-Йорка. Но когда между ними произошел разрыв, Александр вернулся в США, где он постоянно менял девушек. Сперва Александр встречался с актрисой Амандой Сейфрид, затем с моделью Изабелла Мико, Эван Рэйчел Вуд, коллегой по сериалу «Настоящая кровь».

А потом Скарсгард наконец по-настоящему влюбился. «Той самой» для Александра оказалась актриса Кейт Босуорт, но их отношения также ничем не закончились, хотя актеры были вместе с 2009 по 2011 годы.

Далее актер, по слухам, был в отношениях с Элизабет Олсен, поп-звездой Рианной и Шарлиз Терон. В 2014 году он недолгое время встречался с Кэти Холмс. С 2015 года Скарсгард встречается с британской телеведущей и фотомоделью Алексой Чанг.