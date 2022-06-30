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Александр Скарсгард

Alexander Skarsgard
Александр Скарсгард
Александр Скарсгард Alexander Skarsgard
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Дата рождения
25 августа 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Личные связи
Кейт Босуорт
Кейт Босуорт
были в отношениях с 2009 по 2011 годы Эван Рэйчел Вуд
Эван Рэйчел Вуд
были в отношениях с 2009 по 2010 годы Аманда Сайфрид
Аманда Сайфрид
были в отношениях в 2008 году
Биография Александра Скарсгарда

Александр Йохан Ялмар Скарсгард - шведский актёр, режиссёр и сценарист, родился 25 августа 1976 года в Стокгольме (Швеция). Его отец Стеллан Скарсгард - популярный шведский актер, а мать Мю Гюнтер работает врачом. У Александра есть 4 младших брата: Густаф, Билл (которые также снимаются в кино), Сэм и Вальтер, а также сестра Эия и два единокровных брата — Оссиан и Кольбейн.

С актерской профессией Александр познакомился уже в 8 лет, когда снялся в фильме «Оке и его мир» (1984). После выхода фильма юный актер оказался востребованным и участвовал в съемках различных фильмов до 15 лет. Тогда к нему неожиданно пришла мысль о том, что ему бы не хотелось, чтобы прохожие на улице его узнавали, а папарацци преследовали на каждом шагу, поэтому  юноша принял решение поступить в университет. Там он изучал архитектуру, но высшее образование получил по другой специальности - политология. В то время юноша к актерству возвращаться не планировал.

В возрасте 18 лет Скарсгард отправился на срочную службу в Военно-морские силы Швеции, где почти полтора года служил в антитеррористическом подразделении береговой артиллерии на военно-морской базе Берга в Стокгольмском архипелаге. Во время службы Александр пересмотрел свои взгляды на жизнь, и у него вновь пришло желание попробовать себя в роли актера.

Роли Александра Скарсгарда

 В 1996 году парень отправился в Лидс, Великобритания, где изучал английский язык и драматургию. В этом университет Александр получил докторскую степень в области искусств. Годом позже актер перебрался в Нью-Йорк и занимался на курсах актерского мастерства в колледже «Мэримаунт Манхэттан». Уже в то время у Скарсгорда была реальная возможность прославиться в Голливуде, но семейные обстоятельства вынудили его вернуться на родину в Швецию, где и начались его съемки в большом кино и телесериалах. Возвращение Александра в шведский кинематограф произошло с мелодрамой «Счастливый конец» (1999). На родине актер сыграл в таких известных картинах, как «Ныряльщик» (2000), «Стеклянные крылья» (2000) и «Воздушные змеи из Хельсинки» (2001). Самой яркой лентой того периода с участием актера стала драма Отмана Карима «О Саре», за которую ему была вручена премия «Золотого святого Георгия» на Московском кинофестивале.

Первым американским кино в фильмографии Скарсгарда стала комедия «Образцовый самец» (2001), где актер исполнил роль парня-фотомодели. Узнаваемость Александра резко возросла после выхода на широкие экраны военной драмы «Поколение убийц», но настоящую мировую популярность он получил благодаря съемкам в фэнтезийном телесериале «Настоящая кровь». В сериале актер исполняет роль вампира Эрика Нортмана, хозяина вампирского бара «Fangtasia». Роль Эрика принесла Александру номинации на премии Гильдии киноактеров США и «Сатурн». Он дважды получил приз Scream Award – как лучший актер в фильмах ужасов (2010) и лучший злодей (2009).

Самыми значимыми последующими картинами в фильмографии Александра Скарсгарда стали: триллер «Соломенные псы», мелодрама «Развод в большом городе», «Меланхолия», фильм ужасов «Затаившись» и необычный семейный фильм «Дневник девочки-подростка». В 2016 на экраны вышла комедия «Война против всех» и приключенческий фильм «Тарзан. Легенда», где он сыграл вместе с Марго Робби. В 2017 году с участием актера запланированы к выходу картина «Немой» и телесериал «Большая маленькая ложь».

Личная жизнь Александра Скарсгарда

Александр Скарсгард известен огромным количеством звездных романов. На родине у актера были долгие серьезные отношения с девушкой, которая стала причиной его возвращения на родину из Нью-Йорка. Но когда между ними произошел разрыв, Александр вернулся в США, где он постоянно менял девушек. Сперва Александр встречался с актрисой Амандой Сейфрид, затем с моделью Изабелла Мико, Эван Рэйчел Вуд, коллегой по сериалу «Настоящая кровь».

А потом Скарсгард наконец по-настоящему влюбился. «Той самой» для Александра оказалась актриса Кейт Босуорт, но их отношения также ничем не закончились, хотя актеры были вместе с 2009 по 2011 годы.

Далее актер, по слухам, был в отношениях с Элизабет Олсен,  поп-звездой Рианной и Шарлиз Терон. В 2014 году он недолгое время встречался с Кэти Холмс. С 2015 года Скарсгард встречается с британской телеведущей и фотомоделью Алексой Чанг.

Интересные факты о Александре Скарсгарде

- Актер - ярый фанат шведского футбола, болеет за стокгольмский клуб «Хаммарбю» и даже оказывал команде финансовую помощь, участвовал в привлечении публики на матчи, к примеру, раздавал на стадионе автографы

- Александра можно увидеть в видеоклипе певицы Леди Гага на композицию «Paparazzi»

- Александра Скарсгарда пять раз называли самым сексуальным мужчиной Швеции

- Его рост - 194 см

- Стеллан Скарсгард - его отец

Фильмография Александра Скарсгарда
Варяг
Варяг
боевик, триллер, драма, исторический 2022, США
8.0
Идентичность
Идентичность
драма 2021, Великобритания
7.0
Годзилла против Конга
Годзилла против Конга
фантастика, боевик, драма 2021, США
7.0
Последствия
Последствия
драма, мелодрама, военный 2019, Великобритания / США
8.0
Убийственная команда
Убийственная команда
боевик, драма, триллер 2019, Испания / США
5.0
Та еще парочка
Та еще парочка
комедия 2019, США
6.0
Операция
Операция "Колибри"
драма 2018, Канада
6.0
Придержи тьму
Придержи тьму
боевик, драма, ужасы 2018, США
5.0
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Фотографии Александра Скарсгарда Все фотографии
Александр Скарсгард Александр Скарсгард Александр Скарсгард Александр Скарсгард
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Кейт Босуорт
Кейт Босуорт Kate Bosworth
были в отношениях с 2009 по 2011 годы Эван Рэйчел Вуд
Эван Рэйчел Вуд Evan Rachel Wood
были в отношениях с 2009 по 2010 годы Аманда Сайфрид
Аманда Сайфрид Amanda Seyfried
были в отношениях в 2008 году
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