В американском драматическом сериале «Долина соблазна» представлено восемь историй из жизни темнокожих девушек, которые работают в маленьком стриптиз-клубе, расположенном в Миссисипи. Героини переживают немало взлетов и падений, горя и разочарований. Однако они не теряют веры в свое светлое будущее и радуются любому небольшому успеху. Кроме того, эти танцовщицы поистине умеют создать волшебное шоу на сцене. Но их жизнь, к сожалению, часто далека от той роскоши и блеска, которые они транслируют с подмостков.