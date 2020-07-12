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Постер к сериалу Долина соблазна
Постер к сериалу Долина соблазна
Постер к сериалу Долина соблазна
Постер к сериалу Долина соблазна
Постер к сериалу Долина соблазна
Постер к сериалу Долина соблазна
Постер к сериалу Долина соблазна
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
Оцените
7 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
Оцените
Киноафиша Сериалы Долина соблазна
Долина соблазна (2020 - …) P-Valley 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Starz
Продолжительность 18 часов 0 минут
О чем сериал

В американском драматическом сериале «Долина соблазна» представлено восемь историй из жизни темнокожих девушек, которые работают в маленьком стриптиз-клубе, расположенном в Миссисипи. Героини переживают немало взлетов и падений, горя и разочарований. Однако они не теряют веры в свое светлое будущее и радуются любому небольшому успеху. Кроме того, эти танцовщицы поистине умеют создать волшебное шоу на сцене. Но их жизнь, к сожалению, часто далека от той роскоши и блеска, которые они транслируют с подмостков.

Долина соблазна - дублированный трейлер
Долина соблазна
дублированный трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Катори Холл
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Паркер Сойерс
Паркер Сойерс Andre Watkins
Исайя Вашингтон
Исайя Вашингтон Mayor Tydell Ruffin
Дэн Дж. Джонсон
Дэн Дж. Джонсон Corbin Kyle
Дж. Альфонс Николсон
Дж. Альфонс Николсон Lil Murda
Брэнди Эванс
Брэнди Эванс Mercedes
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 2-го сезона сериала «Долина соблазна»
The Death Drop
Сезон 2 Серия 8
31 июля 2022
Snow
Сезон 2 Серия 9
7 августа 2022
TBA
Сезон 2 Серия 10
14 августа 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Долина соблазна - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
 
Долина соблазна - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 10 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Долина соблазна
Кадры из сериала
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