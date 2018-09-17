Меню
Киноафиша Кинофестивали Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 2018

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 2018 году

Место проведения Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 17 сентября 2018
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший комедийный сериал
Удивительная миссис Мейзел 8.4
Удивительная миссис Мейзел The Marvelous Mrs. Maisel
Sheila Lawrence, Daniel Palladino, Dhana Rivera Gilbert, Эми Шерман-Палладино
Все номинанты
Атланта 7.4
Атланта Atlanta
Paul Simms, Алекс Орр, Хиро Мурай, Дональд Гловер, Dianne McGunigle, Стивен Гловер, Stefani Robinson
Умерь свой энтузиазм 8.1
Умерь свой энтузиазм Curb Your Enthusiasm
Ларри Дэвид, Mychelle Deschamps, Джефф Гарлин, Jon Hayman, Джефф Шаффер, Laura Streicher, Justin Hurwitz
Несгибаемая Кимми Шмидт
Несгибаемая Кимми Шмидт Unbreakable Kimmy Schmidt
Тина Фей, Jerry Kupfer, David Miner, Джефф Ричмонд, Robert Carlock, Dan Rubin, Leila Strachan, Мередит Скардино, Сэм Минз, Eric Gurian
Черная комедия
Черная комедия black-ish
Лоуренс Фишберн, Энтони Андерсон, Jonathan Groff, Лаура Гутин, Гэйл Лернер, Michael Petok, Helen Sugland, Stacy Traub, Corey Nickerson, Kenya Barris, Courtney Lilly, E. Brian Dobbins, Lindsey Shockley, Sam Laybourne, Jenifer Rice-Genzuk Henry, Peter Saji, Christian Lander
Несгибаемая Кимми Шмидт
Несгибаемая Кимми Шмидт Unbreakable Kimmy Schmidt
Тина Фей, Jerry Kupfer, David Miner, Джефф Ричмонд, Robert Carlock, Dan Rubin, Leila Strachan, Мередит Скардино, Сэм Минз, Eric Gurian
Блеск 7.2
Блеск GLOW
Mark A. Burley, Jenji Kohan, Leanne Moore, Sascha Rothchild, Liz Flahive, Tara Herrmann, Carly Mensch, Nick Jones
Атланта 7.4
Атланта Atlanta
Paul Simms, Алекс Орр, Хиро Мурай, Дональд Гловер, Dianne McGunigle, Стивен Гловер, Stefani Robinson
Барри 7.7
Барри Barry
Алек Берг, Билл Хейдер, Aida Rodgers, Elizabeth Sarnoff, Emily Heller
Силиконовая долина 6.8
Силиконовая долина Silicon Valley
Джеми Бэббит, Алек Берг, Майк Джадж, Clay Tarver, Ron Weiner, Jim Kleverweis, Энтони Кинг, Graham Wagner
Блеск 7.2
Блеск GLOW
Mark A. Burley, Jenji Kohan, Leanne Moore, Sascha Rothchild, Liz Flahive, Tara Herrmann, Carly Mensch, Nick Jones
Силиконовая долина 6.8
Силиконовая долина Silicon Valley
Джеми Бэббит, Алек Берг, Майк Джадж, Clay Tarver, Ron Weiner, Jim Kleverweis, Энтони Кинг, Graham Wagner
Черная комедия
Черная комедия black-ish
Лоуренс Фишберн, Энтони Андерсон, Jonathan Groff, Лаура Гутин, Гэйл Лернер, Michael Petok, Helen Sugland, Stacy Traub, Corey Nickerson, Kenya Barris, Courtney Lilly, E. Brian Dobbins, Lindsey Shockley, Sam Laybourne, Jenifer Rice-Genzuk Henry, Peter Saji, Christian Lander
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший драматический сериал
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Guymon Casady, Bernadette Caulfield, Frank Doelger, Джордж Реймонд Ричард Мартин, Christopher Newman, Грег Спенс, Дэвид Бениофф, Vince Gerardis, Lisa McAtackney, Carolyn Strauss, Д.Б. Уайсс, Bryan Cogman
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Guymon Casady, Bernadette Caulfield, Frank Doelger, Джордж Реймонд Ричард Мартин, Christopher Newman, Грег Спенс, Дэвид Бениофф, Vince Gerardis, Lisa McAtackney, Carolyn Strauss, Д.Б. Уайсс, Bryan Cogman
Все номинанты
Мир дикого запада 8.1
Мир дикого запада Westworld
Stephen Semel, Ричард Дж. Льюис, Джей Джей Абрамс, Jonathan Nolan, Michael Polaire, Frederick E.O. Toye, Eugene Kelly, Dan Dietz, Ben Stephenson, Jordan Goldberg, Athena Wickham, Лиза Джой, Рон Фицджералд, Роберто Патину, Carly Wray
Мир дикого запада 8.1
Мир дикого запада Westworld
Stephen Semel, Ричард Дж. Льюис, Джей Джей Абрамс, Jonathan Nolan, Michael Polaire, Frederick E.O. Toye, Eugene Kelly, Dan Dietz, Ben Stephenson, Jordan Goldberg, Athena Wickham, Лиза Джой, Рон Фицджералд, Роберто Патину, Carly Wray
Это мы 8.0
Это мы This Is Us
Steve Beers, Tyler Bensinger, Elizabeth Berger, Гленн Фикарра, Cathy Mickel Gibson, Кен Олин, Джон Рекуа, Дон Рус, K.J. Steinberg, Nick Pavonetti, Дэн Фогельман, Charlie Gogolak, Jess Rosenthal, Vera Herbert, Bekah Brunstetter, Isaac Aptaker
Корона 8.7
Корона The Crown
Matthew Byam Shaw, Стивен Долдри, Robert Fox, Andy Harries, Martin Harrison, Peter Morgan, Andy Stebbing, Suzanne Mackie, Филип Мартин
Рассказ служанки 8.0
Рассказ служанки The Handmaid's Tale
Элизабет Мосс, Margaret Atwood, Майк Баркер, Joseph Boccia, Sheila Hockin, Warren Littlefield, Ron Milbauer, Брюс Миллер, Fran Sears, Frank Siracusa, Eric Tuchman, Daniel Wilson, Yahlin Chang, John Weber, Kira Snyder, Dorothy Fortenberry
Очень странные дела 7.3
Очень странные дела Stranger Things
Шон Леви, Iain Paterson, Мэтт Даффер, Росс Даффер, Rand Geiger, Justin Doble, Dan Cohen
Американцы 7.2
Американцы The Americans
Грэм Йост, Peter Ackerman, Joshua Brand, Джоэль Филдс, Chris Long, Стивен Шифф, Mary Rae Thewlis, Justin Falvey, Darryl Frank, Джо Вайсберг, Tracey Scott Wilson
Очень странные дела 7.3
Очень странные дела Stranger Things
Шон Леви, Iain Paterson, Мэтт Даффер, Росс Даффер, Rand Geiger, Justin Doble, Dan Cohen
Американцы 7.2
Американцы The Americans
Грэм Йост, Peter Ackerman, Joshua Brand, Джоэль Филдс, Chris Long, Стивен Шифф, Mary Rae Thewlis, Justin Falvey, Darryl Frank, Джо Вайсберг, Tracey Scott Wilson
Корона 8.7
Корона The Crown
Matthew Byam Shaw, Стивен Долдри, Robert Fox, Andy Harries, Martin Harrison, Peter Morgan, Andy Stebbing, Suzanne Mackie, Филип Мартин
Рассказ служанки 8.0
Рассказ служанки The Handmaid's Tale
Элизабет Мосс, Margaret Atwood, Майк Баркер, Joseph Boccia, Sheila Hockin, Warren Littlefield, Ron Milbauer, Брюс Миллер, Fran Sears, Frank Siracusa, Eric Tuchman, Daniel Wilson, Yahlin Chang, John Weber, Kira Snyder, Dorothy Fortenberry
Это мы 8.0
Это мы This Is Us
Steve Beers, Tyler Bensinger, Elizabeth Berger, Гленн Фикарра, Cathy Mickel Gibson, Кен Олин, Джон Рекуа, Дон Рус, K.J. Steinberg, Nick Pavonetti, Дэн Фогельман, Charlie Gogolak, Jess Rosenthal, Vera Herbert, Bekah Brunstetter, Isaac Aptaker
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в комедийном сериале
Билл Хейдер
Билл Хейдер
Барри For playing: "Barry".
Все номинанты
Тед Дэнсон
Тед Дэнсон
В лучшем месте For playing "Michael".
Уильям Х. Мэйси
Уильям Х. Мэйси
Бесстыжие For playing "Frank Gallagher".
Дональд Гловер
Дональд Гловер
Атланта For playing "Earnest 'Earn' Marks".
Энтони Андерсон
Энтони Андерсон
Черная комедия For playing "Andre 'Dre' Johnson".
Ларри Дэвид
Ларри Дэвид
Умерь свой энтузиазм For playing "Larry David".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в драматическом сериале
Мэттью Риз
Мэттью Риз
Американцы For playing "Philip Jennings".
Все номинанты
Джейсон Бэйтман
Джейсон Бэйтман
Озарк For playing "Marty Byrde".
Стерлинг К. Браун
Стерлинг К. Браун
Это мы For playing "Randall Pearson".
Джеффри Райт
Джеффри Райт
Мир дикого запада For playing "Bernard Lowe".
Эд Харрис
Эд Харрис
Мир дикого запада For playing "The Man in Black".
Майло Вентимилья
Майло Вентимилья
Это мы For playing "Jack Pearson".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в комедийном сериале
Рэйчел Броснахэн
Рэйчел Броснахэн
Удивительная миссис Мейзел For playing "Miriam 'Midge' Maisel".
Все номинанты
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Мамаша For playing "Bonnie".
Исса Рэй
Исса Рэй
Белая ворона For playing "Issa Dee".
Лили Томлин
Лили Томлин
Грейс и Фрэнки For playing "Frankie".
Памела Адлон
Памела Адлон
Все к лучшему For playing "Sam Fox".
Трэйси Эллис Росс
Трэйси Эллис Росс
Черная комедия For playing "Rainbow 'Bow' Johnson".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в драматическом сериале
Клер Фой
Клер Фой
Корона For playing "Queen Elizabeth II".
Все номинанты
Татьяна Маслани
Татьяна Маслани
Темное дитя For playing "Sarah/Alison/Cosima/Helena/Rachel and M.K., Krystal".
Сандра О
Сандра О
Убивая Еву For playing "Eve Polastri".
Кери Рассел
Кери Рассел
Американцы For playing "Elizabeth Jennings".
Эван Рэйчел Вуд
Эван Рэйчел Вуд
Мир дикого запада For playing "Dolores Abernathy".
Элизабет Мосс
Элизабет Мосс
Рассказ служанки For playing "Offred".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Генри Уинклер
Генри Уинклер
Барри For playing "Gene Cousineau".
Все номинанты
Брайан Тайри Генри
Брайан Тайри Генри
Атланта For playing "Alfred 'Paper Boi' Miles".
Тони Шэлуб
Тони Шэлуб
Удивительная миссис Мейзел For playing "Abraham 'Abe' Weissman".
Титус Берджесс
Титус Берджесс
Несгибаемая Кимми Шмидт For playing "Titus Andromedon".
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Saturday Night Live For playing "Donald Trump".
Louie Anderson
Баскетс For playing "Christine Baskets".
Кенан Томпсон
Кенан Томпсон
Saturday Night Live For playing various characters.
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Питер Динклэйдж
Питер Динклэйдж
Игра престолов For playing "Tyrion Lannister".
Все номинанты
Джозеф Файнс
Джозеф Файнс
Рассказ служанки For playing "Fred Waterford".
Мэнди Пэтинкин
Мэнди Пэтинкин
Родина For playing "Saul Berenson".
Мэтт Смит
Мэтт Смит
Корона For playing "Prince Philip, Duke of Edinburgh".
Николай Костер-Вальдау
Николай Костер-Вальдау
Игра престолов For playing "Jaime Lannister".
Дэвид Харбор
Дэвид Харбор
Очень странные дела For playing "Jim Hopper".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Алекс Борштейн
Алекс Борштейн
Удивительная миссис Мейзел For playing "Susie Myerson".
Все номинанты
Меган Маллалли
Меган Маллалли
Уилл и Грейс For playing "Karen Walker".
Зази Битц
Зази Битц
Атланта For playing "Vanessa 'Van' Keefer".
Лори Меткаф
Лори Меткаф
Roseanne For playing "Jackie Harris".
Кейт МакКиннон
Кейт МакКиннон
Saturday Night Live For playing various characters.
Бетти Гилпин
Бетти Гилпин
Блеск For playing "Debbie 'Liberty Belle' Eagan".
Эйди Брайант
Эйди Брайант
Saturday Night Live For playing various characters.
Лесли Джонс
Лесли Джонс
Saturday Night Live For playing various characters.
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Тэнди Ньютон
Тэнди Ньютон
Мир дикого запада For playing "Maeve Millay".
Все номинанты
Милли Бобби Браун
Милли Бобби Браун
Очень странные дела For playing "Eleven".
Ивонн Страховски
Ивонн Страховски
Рассказ служанки For playing "Serena Joy Waterford".
Лина Хиди
Лина Хиди
Игра престолов For playing "Cersei Lannister".
Энн Дауд
Энн Дауд
Рассказ служанки For playing "Aunt Lydia".
Алексис Бледел
Алексис Бледел
Рассказ служанки For playing "Ofglen".
Ванесса Кирби
Ванесса Кирби
Корона For playing "Princess Margaret".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Рон Сепас Джонс
Рон Сепас Джонс
Это мы For playing "William H. Hill". For episode "A Father's Advice"
Все номинанты
Джералд МакРэйни
Джералд МакРэйни
Это мы For playing "Dr. Nathan Katowski". For episode "The Car"
Ф. Мюррэй Абрахам
Ф. Мюррэй Абрахам
Родина For playing "Dar Adal". For episode "All In"
Джимми Симпсон
Джимми Симпсон
Мир дикого запада For playing "William". For episode "Reunion"
Камерон Бриттон
Камерон Бриттон
Охотник за разумом For playing "Edmund Kemper". For episode "Episode 2"
Мэттью Гуд
Мэттью Гуд
Корона For playing "Tony Armstrong-Jones". For episode "Matrimonium"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Самира Уайли
Самира Уайли
Рассказ служанки For playing "Moira". For episode "After"
Все номинанты
Дайана Ригг
Дайана Ригг
Игра престолов For playing "Lady Olenna Tyrell". For episode "The Queen's Justice"
Черри Джонс
Черри Джонс
Рассказ служанки For playing "Holly Osborne". For episode "Baggage"
Келли Дженретт
Рассказ служанки For playing "Annie". For episode "Other Women"
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Скандал For playing "Annalise Keating". For episode "Allow Me To Reintroduce Myself"
Сисели Тайсон
Как избежать наказания за убийство For playing "Ophelia Harkness". For episode "I'm Going Away"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Кэт Уильямс
Кэт Уильямс
Атланта As Willy in Alligator Man (2018)
Все номинанты
Стерлинг К. Браун
Стерлинг К. Браун
Бруклин 9-9 As Philip Davidson in The Box (2018)
Билл Хейдер
Билл Хейдер
Saturday Night Live As Host in Bill Hader/Arcade Fire (2018)
Брайан Крэнстон
Брайан Крэнстон
Умерь свой энтузиазм As Dr. Templeton in Running with the Bulls (2017)
Лин-Мануэль Миранда
Лин-Мануэль Миранда
Умерь свой энтузиазм As Himself in Fatwa! (2017)
Дональд Гловер
Дональд Гловер
Saturday Night Live As Host in Donald Glover/Childish Gambino (2018)
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Тиффани Хэддиш
Тиффани Хэддиш
Saturday Night Live As Host in Tiffany Haddish/Taylor Swift (2017)
Все номинанты
Майя Рудольф
Майя Рудольф
В лучшем месте As Judge Jen in The Burrito (2018)
Джейн Линч
Джейн Линч
Удивительная миссис Мейзел As Sophie Lennon in Put That on Your Plate! (2017)
Тина Фей
Тина Фей
Saturday Night Live As Host in Tina Fey/Nicki Minaj (2018)
Молли Шеннон
Молли Шеннон
Уилл и Грейс As Val in There's Something About Larry (2018)
Ванда Сайкс
Ванда Сайкс
Черная комедия As Daphne Lido in Juneteenth (2017)
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая анимационная программа
Рик и Морти 7.7
Рик и Морти Rick and Morty
Уэс Арчер, Anthony Chun, Keith Crofford, Ollie Green, Mike Lazzo, Майк МакМэхан, J. Michael Mendel, Дэн Хармон, Barry Ward, Delna Bhesania, Джастин Ройланд, Джессика Гао, Ryan Ridley, Nathan Litz, Tom Kauffman, Dan Guterman For episode "Pickle Rick"
Рик и Морти 7.7
Рик и Морти Rick and Morty
Уэс Арчер, Anthony Chun, Keith Crofford, Ollie Green, Mike Lazzo, Майк МакМэхан, J. Michael Mendel, Дэн Хармон, Barry Ward, Delna Bhesania, Джастин Ройланд, Джессика Гао, Ryan Ridley, Nathan Litz, Tom Kauffman, Dan Guterman For episode "Pickle Rick"
Все номинанты
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Mike B. Anderson, J. Stewart Burns, John Frink, Al Jean, Brian Kelley, Tom Klein, Rob LaZebnik, Bill Odenkirk, Michael Price, Eddie Rosas, Matt Selman, Dan Vebber, Richard K. Chung, Joel H. Cohen, Jeff Westbrook, Andrea Romero, Rob Oliver, Ryan Koh, Sam Im For episode "Gone Boy"
Big Hero 6: The Series Big Hero 6: The Series
Mark McCorkle, Bob Schooley, Jungja Kim-Wolf, Nicholas Filippi, Paiman Kalayeh, Jill Jacobs, Helen Roh, Sharon Flynn, Стивен Хеневельд, Ben Juwono For episode "Baymax Returns"
Южный Парк 7.9
Южный Парк South Park
Мэтт Стоун, Трей Паркер, Frank C. Agnone II, Эдриан Бирд, Vernon Chatman, Anne Garefino, Bruce Howell, Стоф, Эрик, Jack Shih, Jenny Yu For episode "Put It Down"
Закусочная Боба 6.5
Закусочная Боба Bob's Burgers
Лорен Бушар, Джим Дотерайв, Бернард Дерриман, Dan Fybel, Tony Gennaro, Lizzie Molyneux-Logelin, Gregory Thompson, Келвин Ю, Scott Jacobson, Holly Schlesinger, Rich Rinaldi, Scott D. Greenberg, Wendy Molyneux, Нора Смит, Janelle Momary, Michael Penketh, Jon Schroeder, Steven Davis, Иэн Хэмилтон For episode "V for Valentine-detta"
Закусочная Боба 6.5
Закусочная Боба Bob's Burgers
Лорен Бушар, Джим Дотерайв, Бернард Дерриман, Dan Fybel, Tony Gennaro, Lizzie Molyneux-Logelin, Gregory Thompson, Келвин Ю, Scott Jacobson, Holly Schlesinger, Rich Rinaldi, Scott D. Greenberg, Wendy Molyneux, Нора Смит, Janelle Momary, Michael Penketh, Jon Schroeder, Steven Davis, Иэн Хэмилтон For episode "V for Valentine-detta"
Big Hero 6: The Series Big Hero 6: The Series
Mark McCorkle, Bob Schooley, Jungja Kim-Wolf, Nicholas Filippi, Paiman Kalayeh, Jill Jacobs, Helen Roh, Sharon Flynn, Стивен Хеневельд, Ben Juwono For episode "Baymax Returns"
Южный Парк 7.9
Южный Парк South Park
Мэтт Стоун, Трей Паркер, Frank C. Agnone II, Эдриан Бирд, Vernon Chatman, Anne Garefino, Bruce Howell, Стоф, Эрик, Jack Shih, Jenny Yu For episode "Put It Down"
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Mike B. Anderson, J. Stewart Burns, John Frink, Al Jean, Brian Kelley, Tom Klein, Rob LaZebnik, Bill Odenkirk, Michael Price, Eddie Rosas, Matt Selman, Dan Vebber, Richard K. Chung, Joel H. Cohen, Jeff Westbrook, Andrea Romero, Rob Oliver, Ryan Koh, Sam Im For episode "Gone Boy"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая короткометражная анимационная программа
Робоцып 7.6
Робоцып Robot Chicken
Сет Грин, Keith Crofford, Margaret M. Dean, Ollie Green, Mike Lazzo, Том Шеппард, Эрик Таунер, Алекс Камер, Дуглас Голдштейн, Том Рут, Мэттью Сенрейч, Mike Fasolo, Джон Херветайн IV, Nick Cron-DeVico, Deirdre Devlin, Matt Sheldon, Tesha Kondrat, Scott DaRos For episode "Freshly Baked: The Robot Chicken Santa Claus Pot Cookie Freakout Special: Special Edition"
Робоцып 7.6
Робоцып Robot Chicken
Сет Грин, Keith Crofford, Margaret M. Dean, Ollie Green, Mike Lazzo, Том Шеппард, Эрик Таунер, Алекс Камер, Дуглас Голдштейн, Том Рут, Мэттью Сенрейч, Mike Fasolo, Джон Херветайн IV, Nick Cron-DeVico, Deirdre Devlin, Matt Sheldon, Tesha Kondrat, Scott DaRos For episode "Freshly Baked: The Robot Chicken Santa Claus Pot Cookie Freakout Special: Special Edition"
Все номинанты
Время приключений 8.2
Время приключений Adventure Time
Роберт Альварес, Michel Lyman, Брайан А Миллер, Кент Осборн, Fred Seibert, Curtis Lelash, Jennifer Pelphrey, Kelly Crews, Jack Pendarvis, Steve Wolfhard, Maureen Mlynarczyk, Пендлтон Уорд, Rob Sorcher, Адам Муто, Lindsey Pollard, Dong-kun Won, Коул Санчез, Julia Pott, Tom Herpich, Эшли Бёрч For episode "Ring of Fire"
Мы обычные медведи 6.4
Мы обычные медведи We Bare Bears
Роберт Альварес, Брайан А Миллер, Randy Myers, Kevin Petrilak, Carrie Wilksen, Curtis Lelash, Jennifer Pelphrey, Rob Sorcher, Mikey Heller, Мэнни Эрнандес, Sang Yup Lee, Дэниэл Чонг, Sae Chang Kwak, Louie Zong For episode "Hurricane Hal"
Вселенная Стивена
Вселенная Стивена Steven Universe
Matt Burnett, Kimson Albert, Брайан А Миллер, Curtis Lelash, Jennifer Pelphrey, Jackie Buscarino, Maureen Mlynarczyk, Nick DeMayo, Rob Sorcher, Ben Levin, Ki-Yong Bae, Kat Morris, Rebecca Sugar, Jeff Liu, Joseph D. Johnston, Miki Brewster, Sue Hong Kim For episode "Jungle Moon"
Время приключений 8.2
Время приключений Adventure Time
Роберт Альварес, Michel Lyman, Брайан А Миллер, Кент Осборн, Fred Seibert, Curtis Lelash, Jennifer Pelphrey, Kelly Crews, Jack Pendarvis, Steve Wolfhard, Maureen Mlynarczyk, Пендлтон Уорд, Rob Sorcher, Адам Муто, Lindsey Pollard, Dong-kun Won, Коул Санчез, Julia Pott, Tom Herpich, Эшли Бёрч For episode "Ring of Fire"
Юные титаны, вперед! 7.4
Юные титаны, вперед! Teen Titans Go!
Peggy Regan, Eric Pringle, Luke Cormican, Аарон Хорват, Sam Register, Michael Jelenic, Dave Stone, Ken McIntyre, Питер Райда Михаил For episode "The Self-Indulgent 200th Episode Spectacular! Pt. 1 and Pt. 2"
Вселенная Стивена
Вселенная Стивена Steven Universe
Matt Burnett, Kimson Albert, Брайан А Миллер, Curtis Lelash, Jennifer Pelphrey, Jackie Buscarino, Maureen Mlynarczyk, Nick DeMayo, Rob Sorcher, Ben Levin, Ki-Yong Bae, Kat Morris, Rebecca Sugar, Jeff Liu, Joseph D. Johnston, Miki Brewster, Sue Hong Kim For episode "Jungle Moon"
Мы обычные медведи 6.4
Мы обычные медведи We Bare Bears
Роберт Альварес, Брайан А Миллер, Randy Myers, Kevin Petrilak, Carrie Wilksen, Curtis Lelash, Jennifer Pelphrey, Rob Sorcher, Mikey Heller, Мэнни Эрнандес, Sang Yup Lee, Дэниэл Чонг, Sae Chang Kwak, Louie Zong For episode "Hurricane Hal"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшее озвучивание персонажа
Гриффины 8.6
Гриффины Family Guy
Алекс Борштейн For playing "Lois Griffin/Babs Pewterschmidt/Natalia/Female Hippo/Woman in Car/Female Voice". For episode "Nanny Goats"
Все номинанты
Mickey Mouse Mickey Mouse
Расси Тейлор For playing: "Huey/Dewey/Louie/Grandma/The Witch and Minnie Mouse". For episode "The Scariest Story Ever: A Mickey Mouse Halloween Spooktacular!"
Гриффины 8.6
Гриффины Family Guy
Сет МакФарлейн For playing: "Stewie Griffin and "Brian Griffin". For episode "Send in Stewie, Please"
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Дэн Кастелланета For playing: "Homer Simpson/Krusty the Clown/Groundskeeper Willie and Sideshow Mel". For episode "Fears Of A Clown"
Американский папаша 6.8
Американский папаша American Dad!
Сет МакФарлейн For playing: "Stan Smith and Roger Smith". For episode "The Talented Mr. Dingleberry"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая оригинальная музыка и слова
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Кенан Томпсон, Eli Brueggemann, Крис Редд, Will Stephen For song "Come Back, Barack" from episode hosted by Chance the Rapper
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Кенан Томпсон, Eli Brueggemann, Крис Редд, Will Stephen For song "Come Back, Barack" from episode hosted by Chance the Rapper
Все номинанты
A Christmas Story Live! A Christmas Story Live!
Justin Paul, Benj Pasek For song "In the Market for a Miracle"'
Большой рот 7.8
Большой рот Big Mouth
Mark Rivers For episode "Am I Gay?" and song "Totally Gay"
If You're Not in the Obit, Eat Breakfast If You're Not in the Obit, Eat Breakfast
Marilyn Bergman, Dave Grusin, Alan Bergman For song "Just Getting Started"
Хорошая борьба 7.9
Хорошая борьба The Good Fight
Jonathan Coulton For song "High Crimes and Misdemeanors" from episode "Day 450"
If You're Not in the Obit, Eat Breakfast If You're Not in the Obit, Eat Breakfast
Marilyn Bergman, Dave Grusin, Alan Bergman For song "Just Getting Started"
Steve Martin and Martin Short: An Evening You Will Forget for the Rest of Your Life Steve Martin and Martin Short: An Evening You Will Forget for the Rest of Your Life
Стив Мартин For song "The Buddy Song"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Забытые Богом
Забытые Богом Godless
Carlos Rafael Rivera
Все номинанты
Защитники
Защитники Marvel's The Defenders
John Paesano
Последний магнат 7.6
Последний магнат The Last Tycoon
Mychael Danna
The Putin Interviews The Putin Interviews
Jeff Beal
Тик 7.0
Тик The Tick
Chris Bacon
Кто-нибудь, покормите Фила
Кто-нибудь, покормите Фила Somebody Feed Phil
Michael Calabrese, Bridget Kearney, Rachael Price, Mike 'McDuck' Olson
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшее музыкальное руководство
Удивительная миссис Мейзел 8.4
Удивительная миссис Мейзел The Marvelous Mrs. Maisel
Daniel Palladino, Эми Шерман-Палладино, Robin Urdang For Pilot (2017)
Все номинанты
Атланта 7.4
Атланта Atlanta
Jen Malone, Fam Udeorji For Alligator Man (2018)
Очень странные дела 7.3
Очень странные дела Stranger Things
Nora Felder For Chapter Two: Trick or Treat, Freak (2017)
Мир дикого запада 8.1
Мир дикого запада Westworld
Sean O'Meara For Akane No Mai (2018)
Атланта 7.4
Атланта Atlanta
Jen Malone, Fam Udeorji For Alligator Man (2018)
Это мы 8.0
Это мы This Is Us
Jennifer Pyken For That'll Be the Day (2018)
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура драматического сериала
Корона 8.7
Корона The Crown
Стивен Долдри For Paterfamilias (2017)
Все номинанты
Озарк 8.7
Озарк Ozark
Джейсон Бэйтман For The Toll (2017)
Рассказ служанки 8.0
Рассказ служанки The Handmaid's Tale
Кари Скогланд For After (2018)
Очень странные дела 7.3
Очень странные дела Stranger Things
Мэтт Даффер, Росс Даффер For Chapter Nine: The Gate (2017)
Очень странные дела 7.3
Очень странные дела Stranger Things
Мэтт Даффер, Росс Даффер For Chapter Nine: The Gate (2017)
Озарк 8.7
Озарк Ozark
Дэниэл Сэкхейм For Tonight We Improvise (2017)
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Джереми Подесва For The Dragon and the Wolf (2017)
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Алан Тейлор For Beyond the Wall (2017)
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура комедийного сериала
Удивительная миссис Мейзел 8.4
Удивительная миссис Мейзел The Marvelous Mrs. Maisel
Эми Шерман-Палладино For Pilot (2017)
Все номинанты
Барри 7.7
Барри Barry
Билл Хейдер For Chapter One: Make Your Mark (2018)
Силиконовая долина 6.8
Силиконовая долина Silicon Valley
Майк Джадж For Initial Coin Offering (2018)
Блеск 7.2
Блеск GLOW
Джесси Перец For Pilot (2017)
Атланта 7.4
Атланта Atlanta
Хиро Мурай For Teddy Perkins (2018)
Атланта 7.4
Атланта Atlanta
Дональд Гловер For FUBU (2018)
Теория большого взрыва 8.3
Теория большого взрыва The Big Bang Theory
Марк Сендроуски For The Bow Tie Asymmetry (2018)
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшее разговорное варьете
События прошедшей недели с Джоном Оливером
События прошедшей недели с Джоном Оливером Last Week Tonight with John Oliver
Джон Оливер, Liz Stanton, Тим Карвелл
Все номинанты
Full Frontal with Samantha Bee Full Frontal with Samantha Bee
Джейсон Джонс, Christopher Savage, Miles Kahn, Alison Camillo, Саманта Би, Tony Hernandez, Allana Harkin, Pat King
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом The Late Show with Stephen Colbert
Стефен Колбер, Пол Динелло, Barry Julien, Matt Lappin, Tanya Michnevich, Opus Moreschi, Tom Purcell, Йон Стюарт, Chris Licht, Michael Brumm, Джейк Планкетт, Aaron Cohen, Denise C. Rehrig, Paige Kendig, Emily Gertler
The Daily Show The Daily Show
Jennifer Flanz, Eric Davies, Justin Melkmann, Steve Bodow, Jill Katz, Pamela DePace, Ramin Hedayati, David Kibuuka, Elise Terrell, Max Browning, Тревор Ноа, Zhubin Parang
The Late Late Show with James Corden The Late Late Show with James Corden
Джеймс Корден, Jeff Kopp, Sheila Rogers, Rob Crabbe, Josie Cliff, James Longman, Matt Roberts, Michael Kaplan, Бен Уинстон
Jimmy Kimmel Live! Jimmy Kimmel Live!
David Craig, Ken Crosby, Doug DeLuca, Джимми Киммел, Erin Irwin, Jason Schrift, Gary Greenberg, Josh Weintraub, Molly McNearney, Jennifer Sharron, Seth Weidner, Jill Leiderman, Tony Romero
Full Frontal with Samantha Bee Full Frontal with Samantha Bee
Джейсон Джонс, Christopher Savage, Miles Kahn, Alison Camillo, Саманта Би, Tony Hernandez, Allana Harkin, Pat King
Jimmy Kimmel Live! Jimmy Kimmel Live!
David Craig, Ken Crosby, Doug DeLuca, Джимми Киммел, Erin Irwin, Jason Schrift, Gary Greenberg, Josh Weintraub, Molly McNearney, Jennifer Sharron, Seth Weidner, Jill Leiderman, Tony Romero
The Daily Show The Daily Show
Jennifer Flanz, Eric Davies, Justin Melkmann, Steve Bodow, Jill Katz, Pamela DePace, Ramin Hedayati, David Kibuuka, Elise Terrell, Max Browning, Тревор Ноа, Zhubin Parang
The Late Late Show with James Corden The Late Late Show with James Corden
Джеймс Корден, Jeff Kopp, Sheila Rogers, Rob Crabbe, Josie Cliff, James Longman, Matt Roberts, Michael Kaplan, Бен Уинстон
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом The Late Show with Stephen Colbert
Стефен Колбер, Пол Динелло, Barry Julien, Matt Lappin, Tanya Michnevich, Opus Moreschi, Tom Purcell, Йон Стюарт, Chris Licht, Michael Brumm, Джейк Планкетт, Aaron Cohen, Denise C. Rehrig, Paige Kendig, Emily Gertler
Прайм-таймовая «Эмми» / Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Стронг-Айленд 6.4
Стронг-Айленд Strong Island
Joslyn Barnes, Янс Форд
Все номинанты
What Haunts Us What Haunts Us
Paige Goldberg Tolmach, Фрэнк Маршалл, Matt Tolmach, Sarah Gibson
Город призраков 7.4
Город призраков City of Ghosts
Алекс Гибни, Мэтт Хейнеман, Stacey Offman, Molly Thompson
Город призраков 7.4
Город призраков City of Ghosts
Алекс Гибни, Мэтт Хейнеман, Stacey Offman, Molly Thompson
Jane Jane
Jeff Hasler, Бретт Морген, Bryan Burk, Tim Pastore, James A. Smith
What Haunts Us What Haunts Us
Paige Goldberg Tolmach, Фрэнк Маршалл, Matt Tolmach, Sarah Gibson
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Actor in a Short Form Comedy or Drama Series
Джеймс Корден
Джеймс Корден
James Corden's Next James Corden For playing "James Corden".
Все номинанты
Miles Tagtmeyer
Broken For playing "Liam".
Алексис Денисоф
Алексис Денисоф
I Love Bekka & Lucy For playing "Glenn".
Melvin Jackson Jr.
This Eddie Murphy Role is Mine, Not Yours For playing "Melvin Jackson Jr. and Eddie Murphy".
DeStorm Power
Caught the Series For playing "DeStorm Power".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Actress in a Short Form Comedy or Drama Series
Кристина Пиклз
Break a Hip For playing "Biz Brantly".
Все номинанты
Diarra Kilpatrick
American Koko For playing "Akosua Millard".
Наоми Гроссман
Наоми Гроссман
ctrl alt delete For playing "Lorna".
Ли Гарлингтон
Broken For playing "Darlene".
Келли О’Хара
The Accidental Wolf For playing "Katie Bonner".
Меган Амрам
An Emmy for Megan For playing "Megan Amram".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Comedy Series
Удивительная миссис Мейзел 8.4
Удивительная миссис Мейзел The Marvelous Mrs. Maisel
Jeanie Bacharach, Meredith Tucker, Cindy Tolan
Все номинанты
Блеск 7.2
Блеск GLOW
Jennifer Euston, Elizabeth Barnes
Барри 7.7
Барри Barry
Sharon Bialy, Sherry Thomas
Силиконовая долина 6.8
Силиконовая долина Silicon Valley
Jeanne McCarthy, Nicole Abellera, Leslie Woo
Блеск 7.2
Блеск GLOW
Jennifer Euston, Elizabeth Barnes
Барри 7.7
Барри Barry
Sharon Bialy, Sherry Thomas
Атланта 7.4
Атланта Atlanta
Alexa L. Fogel, Tara Feldstein, Chase Paris
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Drama Series
Корона 8.7
Корона The Crown
Nina Gold, Robert Sterne
Все номинанты
Мир дикого запада 8.1
Мир дикого запада Westworld
John Papsidera
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Nina Gold, Carla Stronge, Robert Sterne
Рассказ служанки 8.0
Рассказ служанки The Handmaid's Tale
Sharon Bialy, Robin D. Cook, Sherry Thomas, Russell Scott
Очень странные дела 7.3
Очень странные дела Stranger Things
Carmen Cuba, Tara Feldstein, Chase Paris
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Nina Gold, Carla Stronge, Robert Sterne
Очень странные дела 7.3
Очень странные дела Stranger Things
Carmen Cuba, Tara Feldstein, Chase Paris
Рассказ служанки 8.0
Рассказ служанки The Handmaid's Tale
Sharon Bialy, Robin D. Cook, Sherry Thomas, Russell Scott
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or Special
Американская история преступлений 8.4
Американская история преступлений American Crime Story
Courtney Bright, Nicole Daniels For "The Assassination of Gianni Versace"
Все номинанты
Призрачная башня 8.2
Призрачная башня The Looming Tower
Leo Davis, Avy Kaufman, Moonyeenn Lee, Lissy Holm
Jesus Christ Superstar Live in Concert Jesus Christ Superstar Live in Concert
Bernard Telsey, Pat Goodwin
Забытые Богом
Забытые Богом Godless
Jo Edna Boldin, Rene Haynes, Ellen Lewis
Jesus Christ Superstar Live in Concert Jesus Christ Superstar Live in Concert
Bernard Telsey, Pat Goodwin
Патрик Мелроуз 7.1
Патрик Мелроуз Patrick Melrose
Nina Gold, Martin Ware
Призрачная башня 8.2
Призрачная башня The Looming Tower
Leo Davis, Avy Kaufman, Moonyeenn Lee, Lissy Holm
Забытые Богом
Забытые Богом Godless
Jo Edna Boldin, Rene Haynes, Ellen Lewis
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Reality Program
Queer Eye Queer Eye
Danielle Gervais, Beyhan Oguz, Gretchen Palek, Ally Capriotti Grant
Queer Eye Queer Eye
Danielle Gervais, Beyhan Oguz, Gretchen Palek, Ally Capriotti Grant
Все номинанты
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Michelle McNulty, Courtney Burns, Holly Dale
Born This Way Born This Way
Sasha Alpert, Megan Sleeper, Caitlyn Conway
Проект Подиум 7.7
Проект Подиум Project Runway
Sasha Alpert, Rebecca Snavely, Jennifer DeMartino, Alissa Haight Carlton
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Goloka Bolte, Ethan Petersen
Born This Way Born This Way
Sasha Alpert, Megan Sleeper, Caitlyn Conway
Проект Подиум 7.7
Проект Подиум Project Runway
Sasha Alpert, Rebecca Snavely, Jennifer DeMartino, Alissa Haight Carlton
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Goloka Bolte, Ethan Petersen
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Michelle McNulty, Courtney Burns, Holly Dale
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Children's Program
The Magical Wand Chase: A Sesame Street Special The Magical Wand Chase
Brown Johnson, Benjamin Lehmann, Ken Scarborough, Stephanie Longardo, Jason Diamond, Scott Gracheff, Mindy Fila, Karyn Leibovich
The Magical Wand Chase: A Sesame Street Special The Magical Wand Chase
Brown Johnson, Benjamin Lehmann, Ken Scarborough, Stephanie Longardo, Jason Diamond, Scott Gracheff, Mindy Fila, Karyn Leibovich
Все номинанты
Звездные войны: Повстанцы
Звездные войны: Повстанцы Star Wars Rebels
Генри Гилрой, Саймон Кинберг, Дэйв Филони, Kiri Hart, Кэрри Бек, Athena Yvette Portillo
Alexa & Katie Alexa & Katie
Мэттью Карлсон, Robert Heath, Гари Мерфи, Heather Wordham
Fuller House Fuller House
Джон Стамос, Steve Baldikoski, Bryan Behar, Robert L. Boyett, Maria A. Brown, Франклин, Джефф, Marsh McCall, Thomas L. Miller
Звездные войны: Повстанцы
Звездные войны: Повстанцы Star Wars Rebels
Генри Гилрой, Саймон Кинберг, Дэйв Филони, Kiri Hart, Кэрри Бек, Athena Yvette Portillo
Fuller House Fuller House
Джон Стамос, Steve Baldikoski, Bryan Behar, Robert L. Boyett, Maria A. Brown, Франклин, Джефф, Marsh McCall, Thomas L. Miller
Лемони Сникет: 33 несчастья 7.0
Лемони Сникет: 33 несчастья A Series of Unfortunate Events
Нил Патрик Харрис, Барри Зонненфельд, Rose Lam, John Weber, Daniel Handler
Alexa & Katie Alexa & Katie
Мэттью Карлсон, Robert Heath, Гари Мерфи, Heather Wordham
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Choreography
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Mandy Moore Routines: "Brand New" and "To Make You Feel My Love"
Все номинанты
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Кристофер Скотт Routines: "Prism" and "Say You Won't Let Go"
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Travis Wall Routines: "Change is Everything" and "Strange Fruit"
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Al Blackstone Routines: "L-O-V-E (The Pizza Dance)" and "The Man That Got Away"
The Late Late Show with James Corden The Late Late Show with James Corden
Chloe Arnold Routine: "Crosswalk the Musical"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Limited Series or Movie
Гений 7.2
Гений Genius
Матиас Хендл For episode "Chapter One"
Все номинанты
Черное зеркало 8.3
Черное зеркало Black Mirror
Stephan Pehrsson For episode "USS Callister"
Twin Peaks Twin Peaks
Peter Deming For Part 8
Алиенист 7.0
Алиенист The Alienist
P.J. Dillon For episode "The Boy on the Bridge"
Забытые Богом
Забытые Богом Godless
Steven Meizler
451 градус по Фаренгейту 5.1
451 градус по Фаренгейту Fahrenheit 451
Kramer Morgenthau
Смотреть трейлер
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Gary Baum For episode "A Gay Olde Christmas".
Все номинанты
Ранчо
Ранчо The Ranch
Donald A. Morgan For episode "Do What You Gotta Do".
Superior Donuts Superior Donuts
Patti Lee For episode "Grades of Wrath".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Jane Jane
Курас, Эллен, Hugo Van Lawick Van Lawick's nomination was posthumous for his pre-existing photography.
Все номинанты
Голубая планета 2
Голубая планета 2 Blue Planet II
Gavin Thurston For episode "The Deep"
Anthony Bourdain: Parts Unknown Anthony Bourdain: Parts Unknown
Morgan Fallon, Jerry Risius, Tarik Hameedi For episode "Lagos"
Голубая планета 2
Голубая планета 2 Blue Planet II
Ted Giffords, Roger Munns For episode "One Ocean"
Chef's Table Chef's Table
Adam Bricker For episode "Corrado Assenza"
Anthony Bourdain: Parts Unknown Anthony Bourdain: Parts Unknown
Morgan Fallon, Jerry Risius, Tarik Hameedi For episode "Lagos"
Голубая планета 2
Голубая планета 2 Blue Planet II
Ted Giffords, Roger Munns For episode "One Ocean"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Reality Program
Life Below Zero Life Below Zero
Terence Pratt, David Lovejoy, Ben Mullin, John Griber, Simeon Houtman, Michael Cheeseman, Rob Gowler, Danny Day
Life Below Zero Life Below Zero
Terence Pratt, David Lovejoy, Ben Mullin, John Griber, Simeon Houtman, Michael Cheeseman, Rob Gowler, Danny Day
Все номинанты
Born This Way Born This Way
Bruce Ready For episode "Homecoming"
Смертельный улов
Смертельный улов Deadliest Catch
Ben Staley, David Reichert, Kelvon Agee, Joshua Thomas, Charlie Beck For episode "Battle Lines"
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
David D'Angelo, Alan Weeks, Petr Cikhart, Ryan Shaw, Josh Gitersonke For episode "It's Just a Million Dollars, No Pressure"
Queer Eye Queer Eye
Garrette Warner Rose For episode "To Gay or Not Too Gay"
Смертельный улов
Смертельный улов Deadliest Catch
Ben Staley, David Reichert, Kelvon Agee, Joshua Thomas, Charlie Beck For episode "Battle Lines"
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
David D'Angelo, Alan Weeks, Petr Cikhart, Ryan Shaw, Josh Gitersonke For episode "It's Just a Million Dollars, No Pressure"
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Michael Jacob Kerber For episode "10s Across The Board"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Атланта 7.4
Атланта Atlanta
Christian Sprenger For Teddy Perkins (2018)
Все номинанты
Барри 7.7
Барри Barry
Paula Huidobro For Chapter Eight: Know Your Truth (2018)
Конец ***го мира 7.9
Конец ***го мира The End of the F***ing World
Justin Brown For Episode #1.3 (2017)
Блеск 7.2
Блеск GLOW
Christian Sprenger For Pilot (2017)
Моцарт в джунглях
Моцарт в джунглях Mozart in the Jungle
Tobias Datum For Ichi Go Ichi E (2018)
Белая ворона 8.6
Белая ворона Insecure
Patrick Cady For Hella LA (2017)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
Корона 8.7
Корона The Crown
Adriano Goldman For Beryl (2017)
Все номинанты
Рассказ служанки 8.0
Рассказ служанки The Handmaid's Tale
Colin Watkinson For June (2018)
Очень странные дела 7.3
Очень странные дела Stranger Things
Tim Ives For Chapter One: MADMAX (2017)
Удивительная миссис Мейзел 8.4
Удивительная миссис Мейзел The Marvelous Mrs. Maisel
M. David Mullen For Pilot (2017)
Озарк 8.7
Озарк Ozark
Ben Kutchins For The Toll (2017)
Легион 7.6
Легион Legion
Dana Gonzales For Chapter 9 (2018)
Мир дикого запада 8.1
Мир дикого запада Westworld
John Grillo For The Riddle of the Sphinx (2018)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Commercial
P&G 'The Talk' commercial P&G 'The Talk' commercial
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Contemporary Costumes
Американская история преступлений 8.4
Американская история преступлений American Crime Story
Lou Eyrich, Allison Leach, Nora Phillips Pedersen, Rebecca Guzzi For "The Assassination Of Gianni Versace: The Man Who Would Be Vogue"
Все номинанты
Это мы 8.0
Это мы This Is Us
Hala Bahmet, Elinor Bardach For episode "The Wedding"
Империя 6.8
Империя Empire
Steffany Bernstein Pratt, Paolo Nieddu, Jennifer Salim For episdoe "Slave to Memory"
Грейс и Фрэнки 6.6
Грейс и Фрэнки Grace and Frankie
Allyson B. Fanger, Lori DeLapp, Heather Pain For episode "The Expiration Date"
Черная комедия
Черная комедия black-ish
Michelle Cole, Devon Patterson, Dolores Ybarra For episode "Juneteenth"
Это мы 8.0
Это мы This Is Us
Hala Bahmet, Elinor Bardach For episode "The Wedding"
Черная комедия
Черная комедия black-ish
Michelle Cole, Devon Patterson, Dolores Ybarra For episode "Juneteenth"
Грейс и Фрэнки 6.6
Грейс и Фрэнки Grace and Frankie
Allyson B. Fanger, Lori DeLapp, Heather Pain For episode "The Expiration Date"
Империя 6.8
Империя Empire
Steffany Bernstein Pratt, Paolo Nieddu, Jennifer Salim For episdoe "Slave to Memory"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Zaldy For RuPaul's gowns from episode "10s Across the Board"
Все номинанты
Tracey Ullman's Show Tracey Ullman's Show
Helen Woolfenden, Claudia Bassi, Emma Burnand For "Episode 1"
Tracey Ullman's Show Tracey Ullman's Show
Helen Woolfenden, Claudia Bassi, Emma Burnand For "Episode 1"
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Eric Justian, Tom Broecker For episode with host Natalie Portman
Jesus Christ Superstar Live in Concert Jesus Christ Superstar Live in Concert
Paul Tazewell, Laaleh Mizani, Rory Powers, Heather Lockard With assistant costume designer Heather Lockard
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Daniella Gschwendtner, Howard Sussman, Steven Norman Lee, Polina Roytman, Candice Rainwater For pro & celebrity dancers, and dance troupe costumes for episode "Disney Night"
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Daniella Gschwendtner, Howard Sussman, Steven Norman Lee, Polina Roytman, Candice Rainwater For pro & celebrity dancers, and dance troupe costumes for episode "Disney Night"
Jesus Christ Superstar Live in Concert Jesus Christ Superstar Live in Concert
Paul Tazewell, Laaleh Mizani, Rory Powers, Heather Lockard With assistant costume designer Heather Lockard
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Creative Achievement in Interactive Media within an Unscripted Program
Conan Conan
Конан О’Брайен, Mike Sweeney, Aaron Bleyaert, Ruthie Wyatt, Jeff Ross For "Conan Without Borders"
Все номинанты
The Oscars: All Access The Oscars: All Access
Richard A. Preuss, Augie Max Vargas, Shelby Sundling, Meghan de Boer, Kimberly Weisberg
The Oscars: All Access The Oscars: All Access
Richard A. Preuss, Augie Max Vargas, Shelby Sundling, Meghan de Boer, Kimberly Weisberg
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Courtney Powell, Sarah DeFilippis, Jackie Rappaport, Brittany Travis, Ray Hunt For "Season 10 RuVeal"
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Courtney Powell, Sarah DeFilippis, Jackie Rappaport, Brittany Travis, Ray Hunt For "Season 10 RuVeal"
Watch What Happens Live with Andy Cohen Watch What Happens Live with Andy Cohen
Andy Cohen, Deirdre Connolly
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Jane Jane
Бретт Морген
Все номинанты
Дикая-дикая страна 7.2
Дикая-дикая страна Wild Wild Country
Чэпман Вэй, Маклейн Вэй For episode "Part 3"
Дзен-дневники Гарри Шендлинга
Дзен-дневники Гарри Шендлинга The Zen Diaries of Garry Shandling
Джадд Апатоу
The Vietnam War The Vietnam War
Кен Бёрнс, Линн Новик For episode "Episode 8"
Икар 7.9
Икар Icarus
Брайан Фогель
The Vietnam War The Vietnam War
Кен Бёрнс, Линн Новик For episode "Episode 8"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Американская история преступлений 8.4
Американская история преступлений American Crime Story
Райан Мерфи For The Man Who Would Be Vogue (2018)
Все номинанты
Патрик Мелроуз 7.1
Патрик Мелроуз Patrick Melrose
Эдвард Бергер
Забытые Богом
Забытые Богом Godless
Скотт Фрэнк
Патерно 6.5
Патерно Paterno
Барри Левинсон
Смотреть трейлер
Jesus Christ Superstar Live in Concert Jesus Christ Superstar Live in Concert
Alex Rudzinski, Дэвид Лево
Twin Peaks Twin Peaks
Дэвид Линч
Призрачная башня 8.2
Призрачная башня The Looming Tower
Крейг Зиск For 9/11 (2018)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Reality Program
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Nick Murray For episode: "10s Across the Board".
Все номинанты
American Ninja Warrior American Ninja Warrior
Patrick McManus For episode: "Daytona Beach Qualifiers".
Shark Tank Shark Tank
Ken Fuchs For episode: "903".
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Alan Carter For episode: "Live Top 11 Performances".
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Bertram van Munster For episode: "It's Just a Million Dollars, No Pressure".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Variety Series
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Дон Рой Кинг For episode "Host: Donald Glover"
Все номинанты
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом The Late Show with Stephen Colbert
Jim Hoskinson For episode "438"
Портландия 7.1
Портландия Portlandia
Кэрри Браунштейн For episode "Riot Spray"
События прошедшей недели с Джоном Оливером
События прошедшей недели с Джоном Оливером Last Week Tonight with John Oliver
Пол Пеннолино For episode "421"
The Late Late Show with James Corden The Late Late Show with James Corden
Tim Mancinelli For episode "0416"
Full Frontal with Samantha Bee Full Frontal with Samantha Bee
Andre Allen For episode "2061"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Variety Special
The Oscars The Oscars
Glenn Weiss
Все номинанты
Steve Martin and Martin Short: An Evening You Will Forget for the Rest of Your Life Steve Martin and Martin Short: An Evening You Will Forget for the Rest of Your Life
Маркус Рэбой
Jerry Before Seinfeld Jerry Before Seinfeld
Майкл Бонфильо
Dave Chappelle: Equanimity Dave Chappelle: Equanimity
Стэн Лэтэн
Super Bowl LII Halftime Show Starring Justin Timberlake Super Bowl LII Halftime Show Starring Justin Timberlake
Хамиш Хэмилтон
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Дикая-дикая страна 7.2
Дикая-дикая страна Wild Wild Country
Josh Braun, Джей Дюпласс, Марк Дюпласс, Чэпман Вэй, Dan Braun, Маклейн Вэй, Juliana Lembi
Дикая-дикая страна 7.2
Дикая-дикая страна Wild Wild Country
Josh Braun, Джей Дюпласс, Марк Дюпласс, Чэпман Вэй, Dan Braun, Маклейн Вэй, Juliana Lembi
Все номинанты
Голубая планета 2
Голубая планета 2 Blue Planet II
Джеймс Ханиборн, Jonathan Smith, Mark Brownlow
American Masters American Masters
Michael Kantor, Julie Sacks, Chiz Schultz, Tracy Heather Strain, Junko Tsunashima, Randall MacLowry
Голубая планета 2
Голубая планета 2 Blue Planet II
Джеймс Ханиборн, Jonathan Smith, Mark Brownlow
Непокорные
Непокорные The Defiant Ones
Аллен Хьюз, Даг Прэй
The Fourth Estate The Fourth Estate
Jenny Carchman, Dan Cogan, Lisa Diamond, Лиз Гарбус, Dave Sirulnick, Justin Wilkes, Vinnie Malhotra
American Masters American Masters
Michael Kantor, Julie Sacks, Chiz Schultz, Tracy Heather Strain, Junko Tsunashima, Randall MacLowry
Непокорные
Непокорные The Defiant Ones
Аллен Хьюз, Даг Прэй
The Fourth Estate The Fourth Estate
Jenny Carchman, Dan Cogan, Lisa Diamond, Лиз Гарбус, Dave Sirulnick, Justin Wilkes, Vinnie Malhotra
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Дзен-дневники Гарри Шендлинга
Дзен-дневники Гарри Шендлинга The Zen Diaries of Garry Shandling
Джадд Апатоу, Sara Bernstein, Майкл Бонфильо, Sheila Nevins, Josh Church, Joe Beshenkovsky, Sam Fishell, Amanda Glaze
Дзен-дневники Гарри Шендлинга
Дзен-дневники Гарри Шендлинга The Zen Diaries of Garry Shandling
Джадд Апатоу, Sara Bernstein, Майкл Бонфильо, Sheila Nevins, Josh Church, Joe Beshenkovsky, Sam Fishell, Amanda Glaze
Все номинанты
Mister Rogers: It's You I Like Mister Rogers: It's You I Like
Ellen Doherty, JoAnn Young, John Paulson, Kevin Morrison
Джим и Энди: Другой мир 7.7
Джим и Энди: Другой мир Jim & Andy: The Great Beyond - The Story of Jim Carrey & Andy Kaufman Featuring a Very Special, Contractually Obligated Mention of Tony Clifton
Джим Керри, Спайк Джонс, Крис Смит, Michael Kronish, Shane Smith, Eddy Moretti, Danny Gabai, Nicole Montez
Икар 7.9
Икар Icarus
Dan Cogan, Брайан Фогель, Jim Swartz, David Fialkow
Джим и Энди: Другой мир 7.7
Джим и Энди: Другой мир Jim & Andy: The Great Beyond - The Story of Jim Carrey & Andy Kaufman Featuring a Very Special, Contractually Obligated Mention of Tony Clifton
Джим Керри, Спайк Джонс, Крис Смит, Michael Kronish, Shane Smith, Eddy Moretti, Danny Gabai, Nicole Montez
Mister Rogers: It's You I Like Mister Rogers: It's You I Like
Ellen Doherty, JoAnn Young, John Paulson, Kevin Morrison
Спилберг 7.7
Спилберг Spielberg
Сьюзен Лейси, Jessica Levin, Эмма Пилдес
Икар 7.9
Икар Icarus
Dan Cogan, Брайан Фогель, Jim Swartz, David Fialkow
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Michele Clapton, Alex Fordham, Kate O'Farrell, Emma O'Loughlin For Beyond the Wall (2017)
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Michele Clapton, Alex Fordham, Kate O'Farrell, Emma O'Loughlin For Beyond the Wall (2017)
Все номинанты
Мир дикого запада 8.1
Мир дикого запада Westworld
Charlene Amateau, Sharen Davis, Sandy Kenyon, Jodie Stern For Akane No Mai (2018)
451 градус по Фаренгейту 5.1
451 градус по Фаренгейту Fahrenheit 451
Renée Fontana, Cori Burchell, Meghan Kasperlik
Смотреть трейлер
Рассказ служанки 8.0
Рассказ служанки The Handmaid's Tale
Natalie Bronfman, Ane Crabtree For Seeds (2018)
Лемони Сникет: 33 несчастья 7.0
Лемони Сникет: 33 несчастья A Series of Unfortunate Events
Cynthia Ann Summers, Lorelei Burk, Kelsey Chobotar, Phoebe Parsons For The Vile Village: Part One (2018)
Мир дикого запада 8.1
Мир дикого запада Westworld
Charlene Amateau, Sharen Davis, Sandy Kenyon, Jodie Stern For Akane No Mai (2018)
Рассказ служанки 8.0
Рассказ служанки The Handmaid's Tale
Natalie Bronfman, Ane Crabtree For Seeds (2018)
Лемони Сникет: 33 несчастья 7.0
Лемони Сникет: 33 несчастья A Series of Unfortunate Events
Cynthia Ann Summers, Lorelei Burk, Kelsey Chobotar, Phoebe Parsons For The Vile Village: Part One (2018)
451 градус по Фаренгейту 5.1
451 градус по Фаренгейту Fahrenheit 451
Renée Fontana, Cori Burchell, Meghan Kasperlik
Смотреть трейлер
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Limited Series or Movie
Американская история преступлений 8.4
Американская история преступлений American Crime Story
Massimo Gattabrusi, Helena Cepeda, Chris Clark, Shay Sanford-Fong, Natalie Driscoll
Все номинанты
Американская история ужасов 7.9
Американская история ужасов American Horror Story
Valerie Jackson, Michelle Ceglia, Samantha Wade, Joann Onorio, Brittany Madrigal, Julie Rael For "Cult"
Последний магнат 7.6
Последний магнат The Last Tycoon
Mishell Chandler, Amanda Mofield, Theraesa Rivers, Deborah Pierce, Loretta Nero, Valerie Jackson For episode: "Oscar, Oscar, Oscar".
Twin Peaks Twin Peaks
Clare M. Corsick, Bryn E. Leetch
Гений 7.2
Гений Genius
Judit Halász, Jánosné Kajtár, Alex Rouse, Kate Starr For "Picasso"
Американская история ужасов 7.9
Американская история ужасов American Horror Story
Valerie Jackson, Michelle Ceglia, Samantha Wade, Joann Onorio, Brittany Madrigal, Julie Rael For "Cult"
Последний магнат 7.6
Последний магнат The Last Tycoon
Mishell Chandler, Amanda Mofield, Theraesa Rivers, Deborah Pierce, Loretta Nero, Valerie Jackson For episode: "Oscar, Oscar, Oscar".
Twin Peaks Twin Peaks
Clare M. Corsick, Bryn E. Leetch
Забытые Богом
Забытые Богом Godless
Geordie Sheffer, Carmen L. Jones, Megan Daum
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Gabriel Villarreal, Hector Pocasangre For episode: "10s Across the Board".
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Gabriel Villarreal, Hector Pocasangre For episode: "10s Across the Board".
Все номинанты
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Kim Messina, Gail Rowell-Ryan, Pixie Schwartz, Renee J. Vaca, Patricia Pineda, Derrick Spruill For episode: "Night at the Movies".
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Renee Ferruggia, Jerilynn Stephens, Meagan Herrera, Darbie Wieczorek, Derrick Spruill, Alyn Topper For episode: "Live Finale, Part 1".
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Amanda Duffy Evans, Joseph Whitmeyer, Jodi Mancuso, Inga Thrasher, Jennifer Serio, Cara Hannah For episode: "Tiffany Haddish/Taylor Swift".
Jesus Christ Superstar Live in Concert Jesus Christ Superstar Live in Concert
Kevin Maybee, Charles G. LaPointe, Ashley Rae Callahan, Natalie Errthum
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Kim Messina, Gail Rowell-Ryan, Pixie Schwartz, Renee J. Vaca, Patricia Pineda, Derrick Spruill For episode: "Night at the Movies".
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Amanda Duffy Evans, Joseph Whitmeyer, Jodi Mancuso, Inga Thrasher, Jennifer Serio, Cara Hannah For episode: "Tiffany Haddish/Taylor Swift".
Jesus Christ Superstar Live in Concert Jesus Christ Superstar Live in Concert
Kevin Maybee, Charles G. LaPointe, Ashley Rae Callahan, Natalie Errthum
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Мир дикого запада 8.1
Мир дикого запада Westworld
Connie Kallos, Norma Lee, Lori McCoy-Bell, Joy Zapata, Karen Zanki, Dawn Victoria Dudley For Akane No Mai (2018)
Все номинанты
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Kevin Alexander, Candice Banks, Nicola Mount, Rosalia Culora For The Dragon and the Wolf (2017)
Удивительная миссис Мейзел 8.4
Удивительная миссис Мейзел The Marvelous Mrs. Maisel
Francesca Paris, Christine Cantrell, Bert Reo Anderson, Cassi Hurd For Pilot (2017)
Блеск 7.2
Блеск GLOW
Theraesa Rivers, Jules Holdren, Valerie Jackson, Leslie D. Bennett For Pilot (2017)
Блеск 7.2
Блеск GLOW
Theraesa Rivers, Jules Holdren, Valerie Jackson, Leslie D. Bennett For Pilot (2017)
Корона 8.7
Корона The Crown
Ivana Primorac For Dear Mrs. Kennedy (2017)
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Kevin Alexander, Candice Banks, Nicola Mount, Rosalia Culora For The Dragon and the Wolf (2017)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
РуПол
Все номинанты
United Shades of America United Shades of America
Уолтер Камау Белл
Hollywood Game Night Hollywood Game Night
Джейн Линч
Ellen's Game of Games Ellen's Game of Games
Эллен ДеДженерес
Проект Подиум 7.7
Проект Подиум Project Runway
Хайди Клум, Tim Gunn
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement in Animation
Эй, Арнольд! Кино из джунглей 7.4
Эй, Арнольд! Кино из джунглей Hey Arnold: The Jungle Movie
Stu Livingston
Время приключений 8.2
Время приключений Adventure Time
Lindsay Small-Butera For episode: "Ketchup".
The Number on Great-Grandpa's Arm The Number on Great-Grandpa's Arm
Вселенная Стивена
Вселенная Стивена Steven Universe
Patrick Bryson For episode: "Jungle Moon".
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Caroline Cruikshank For episode: "Springfield Splendor".
Mickey Mouse Mickey Mouse
Justin Martin For episode: "The Scariest Story Ever: A Mickey Mouse Halloween Spooktacular".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Informational Series or Special
Anthony Bourdain: Parts Unknown Anthony Bourdain: Parts Unknown
Morgan Fallon, Lydia Tenaglia, Christopher Collins, Энтони Бурден, Tom Vitale, Michael Steed, Sandra Zweig, Amy Entelis, Lizzie Fox Anthony Bourdain's nomination was posthumous.
Anthony Bourdain: Parts Unknown Anthony Bourdain: Parts Unknown
Morgan Fallon, Lydia Tenaglia, Christopher Collins, Энтони Бурден, Tom Vitale, Michael Steed, Sandra Zweig, Amy Entelis, Lizzie Fox Anthony Bourdain's nomination was posthumous.
Все номинанты
Leah Remini: Scientology and the Aftermath Leah Remini: Scientology and the Aftermath
Elaine Frontain Bryant, Myles Reiff, Леа Ремини, Eli Holzman, Aaron Saidman, Devon Graham, Amy Savitsky
Leah Remini: Scientology and the Aftermath Leah Remini: Scientology and the Aftermath
Elaine Frontain Bryant, Myles Reiff, Леа Ремини, Eli Holzman, Aaron Saidman, Devon Graham, Amy Savitsky
Мой следующий гость в представлении не нуждается
Мой следующий гость в представлении не нуждается My Next Guest Needs No Introduction
Jon Kamen, Dave Sirulnick, Aaron Bergeron, Justin Wilkes, Mary Barclay, Louise Shelton, Tom Keaney
StarTalk StarTalk
Neil deGrasse Tyson, Брайан Ловетт, Drew Pulley, Betsy Forhan, Helen Matsos
StarTalk StarTalk
Neil deGrasse Tyson, Брайан Ловетт, Drew Pulley, Betsy Forhan, Helen Matsos
Vice Vice
Билл Маар, Beverly Chase, Jonah Kaplan, Майкл Кеннет Уильямс, David Schankula, Ben Anderson, Shane Smith, Tim Clancy
Мой следующий гость в представлении не нуждается
Мой следующий гость в представлении не нуждается My Next Guest Needs No Introduction
Jon Kamen, Dave Sirulnick, Aaron Bergeron, Justin Wilkes, Mary Barclay, Louise Shelton, Tom Keaney
Vice Vice
Билл Маар, Beverly Chase, Jonah Kaplan, Майкл Кеннет Уильямс, David Schankula, Ben Anderson, Shane Smith, Tim Clancy
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Innovation in Interactive Media
Все номинанты
Spheres Spheres
Eliza McNitt
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Interactive Program
События прошедшей недели с Джоном Оливером
События прошедшей недели с Джоном Оливером Last Week Tonight with John Oliver
Все номинанты
Full Frontal with Samantha Bee Full Frontal with Samantha Bee
Саманта Би, Ana Breton, Kim Burdges, Carol Ray Hartsell, Caroline Schaper
The Late Late Show with James Corden The Late Late Show with James Corden
Джеймс Корден, Rob Crabbe, Бен Уинстон, Adam Abramson, Tyler White
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Full Frontal with Samantha Bee Full Frontal with Samantha Bee
Саманта Би, Ana Breton, Kim Burdges, Carol Ray Hartsell, Caroline Schaper
The Late Late Show with James Corden The Late Late Show with James Corden
Джеймс Корден, Rob Crabbe, Бен Уинстон, Adam Abramson, Tyler White
The Daily Show The Daily Show
Тревор Ноа
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Даррен Крисс
Даррен Крисс
Американская история преступлений For "The Assassination of Gianni Versace"
Все номинанты
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Патрик Мелроуз For playing "Patrick Melrose".
Джесси Племонс
Джесси Племонс
Черное зеркало For playing "Robert Daly". For episode "USS Callister".
Джон Ледженд
Jesus Christ Superstar Live in Concert For playing "Jesus Christ".
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Гений For "Picasso"
Джефф Дэниелс
Джефф Дэниелс
Призрачная башня For playing "John O. Neill".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Реджина Кинг
Реджина Кинг
Семь секунд For playing "Latrice Butler".
Все номинанты
Иди Фалько
Иди Фалько
Law & Order True Crime For "The Menendez Murders"
Сара Полсон
Сара Полсон
Американская история ужасов For playing "Ally Mayfair-Richards". For "Cult"
Лора Дерн
Лора Дерн
Рассказ For playing "Jennifer Fox".
Мишель Докери
Мишель Докери
Забытые Богом For playing "Alice Fletcher".
Джессика Бил
Джессика Бил
Грешница For playing "Cora Tannetti".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Phil Hymes, Geoff Amoral, Rick McGuinness For episode: "Kevin Hart/Foo Fighters".
Все номинанты
Америка ищет таланты
Америка ищет таланты America's Got Talent
Noah Mitz, Ryan Tanker, Michael Berger, Matt Benson, Charles Dabezies For episode: "The Finals".
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Simon Miles, Matthew Cotter, Matt McAdam, Suzanne Sotelo For episode: "Halloween Night".
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Robert T. Barnhart, Matt Firestone, Pete Radice, Patrick Boozer, Madigan Stehly For episode: "Finale".
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Oscar Dominguez, Craig Housenick, Ron Wirsgalla, Johnny Bradley, Daniel K. Boland For episode "Live Finale, Part 1"
Америка ищет таланты
Америка ищет таланты America's Got Talent
Noah Mitz, Ryan Tanker, Michael Berger, Matt Benson, Charles Dabezies For episode: "The Finals".
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Oscar Dominguez, Craig Housenick, Ron Wirsgalla, Johnny Bradley, Daniel K. Boland For episode "Live Finale, Part 1"
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Simon Miles, Matthew Cotter, Matt McAdam, Suzanne Sotelo For episode: "Halloween Night".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Special
Jesus Christ Superstar Live in Concert Jesus Christ Superstar Live in Concert
Alex Gurdon, Travis Hagenbuch, Eric Christian, Kirk J. Miller, Ben Green
Jesus Christ Superstar Live in Concert Jesus Christ Superstar Live in Concert
Alex Gurdon, Travis Hagenbuch, Eric Christian, Kirk J. Miller, Ben Green
Все номинанты
The Oscars The Oscars
Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly, Patrick Boozer, Travis Hagenbuch, Michael Berger, Ben Green
Super Bowl LII Halftime Show Starring Justin Timberlake Super Bowl LII Halftime Show Starring Justin Timberlake
Robert T. Barnhart, Pete Radice, David Grill, Jason Rudolph
The 60th Annual Grammy Awards The 60th Annual Grammy Awards
Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly, Noah Mitz, Patrick Boozer, Ryan Tanker
The 60th Annual Grammy Awards The 60th Annual Grammy Awards
Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly, Noah Mitz, Patrick Boozer, Ryan Tanker
The 71st Annual Tony Awards The 71st Annual Tony Awards
Robert A. Dickinson, Harry Sangmeister, Ed McCarthy, Noah Mitz, R.J. Styles
Super Bowl LII Halftime Show Starring Justin Timberlake Super Bowl LII Halftime Show Starring Justin Timberlake
Robert T. Barnhart, Pete Radice, David Grill, Jason Rudolph
The Oscars The Oscars
Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly, Patrick Boozer, Travis Hagenbuch, Michael Berger, Ben Green
The 71st Annual Tony Awards The 71st Annual Tony Awards
Robert A. Dickinson, Harry Sangmeister, Ed McCarthy, Noah Mitz, R.J. Styles
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Limited Series
Американская история преступлений 8.4
Американская история преступлений American Crime Story
Скотт Александер, Lou Eyrich, Ларри Карацевски, Eryn Krueger Mekash, Даниэль Минахан, Райан Мерфи, Brad Simpson, Chip Vucelich, Брэд Фалчук, Alexis Martin Woodall, Том Роб Смит, Nina Jacobson, Eric Kovtun For "The Assassination of Gianni Versace"
Американская история преступлений 8.4
Американская история преступлений American Crime Story
Скотт Александер, Lou Eyrich, Ларри Карацевски, Eryn Krueger Mekash, Даниэль Минахан, Райан Мерфи, Brad Simpson, Chip Vucelich, Брэд Фалчук, Alexis Martin Woodall, Том Роб Смит, Nina Jacobson, Eric Kovtun For "The Assassination of Gianni Versace"
Все номинанты