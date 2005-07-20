«Значит, ты умеешь танцевать?» – телевизионное шоу, в котором танцевальные пары соревнуются между собой, чтобы выявить лучших танцоров в различных стилях. Зрители смотрят на захватывающие выступления участников, которые демонстрируют не только свое мастерство, но и личность и творческий потенциал.

Каждый участник имеет свой индивидуальный стиль танца, что проявляется в номерах. Пары выбирают свой собственный репертуар и настраиваются на конкуренцию, чтобы показать лучшие выступления перед судьями и зрителями. Шоу также известно своими уникальными вызовами, где танцоры обучают других людей танцевальным номерам.

Шоу собирает участников со всего мира, которые обладают танцевальными талантами в разных стилях, включая хип-хоп, танго, рок-н-ролл, сальсу и многие другие. Участники шоу проходят жестокие испытания для того, чтобы убедить судей в своем мастерстве, и кто-то из них, может, уже на пороге славы. Если вам нравится танцевать и вы любите захватывающие выступления, то «Значит, ты умеешь танцевать?» – это точно то, что вам нужно.