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Постер телешоу Значит, ты умеешь танцевать?
Постер телешоу Значит, ты умеешь танцевать?
Постер телешоу Значит, ты умеешь танцевать?
Постер телешоу Значит, ты умеешь танцевать?
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
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4 постера
Киноафиша Сериалы Значит, ты умеешь танцевать?

Значит, ты умеешь танцевать? (2005 - …)

So You Think You Can Dance 18+
Год выпуска 2005
Страна США
Всего сезонов 17 сезонов
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал FOX
Продолжительность телешоу 220 часов 44 минуты
О чем телешоу

«Значит, ты умеешь танцевать?» – телевизионное шоу, в котором танцевальные пары соревнуются между собой, чтобы выявить лучших танцоров в различных стилях. Зрители смотрят на захватывающие выступления участников, которые демонстрируют не только свое мастерство, но и личность и творческий потенциал.

 

Каждый участник имеет свой индивидуальный стиль танца, что проявляется в номерах. Пары выбирают свой собственный репертуар и настраиваются на конкуренцию, чтобы показать лучшие выступления перед судьями и зрителями. Шоу также известно своими уникальными вызовами, где танцоры обучают других людей танцевальным номерам.

 

Шоу собирает участников со всего мира, которые обладают танцевальными талантами в разных стилях, включая хип-хоп, танго, рок-н-ролл, сальсу и многие другие. Участники шоу проходят жестокие испытания для того, чтобы убедить судей в своем мастерстве, и кто-то из них, может, уже на пороге славы. Если вам нравится танцевать и вы любите захватывающие выступления, то «Значит, ты умеешь танцевать?» – это точно то, что вам нужно.

В ролях
В ролях
Адам Шэнкман
Адам Шэнкман
Ванесса Хадженс
Ванесса Хадженс
Мэттью Моррисон
Мэттью Моррисон
Мэдди Зиглер
Мэдди Зиглер
Кэт Дили
Кэт Дили
Найджел Литго
Все актеры и съемочная группа
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7 IMDb
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Сезоны
Значит, ты умеешь танцевать? - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2005, 12 эпизодов
Значит, ты умеешь танцевать? - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2006, 23 эпизода
Значит, ты умеешь танцевать? - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2007, 23 эпизода
Значит, ты умеешь танцевать? - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2008, 23 эпизода
Значит, ты умеешь танцевать? - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2009, 23 эпизода
Значит, ты умеешь танцевать? - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2009, 24 эпизода
Значит, ты умеешь танцевать? - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2010, 23 эпизода
Значит, ты умеешь танцевать? - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2011, 23 эпизода
Значит, ты умеешь танцевать? - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2012, 15 эпизодов
Значит, ты умеешь танцевать? - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2013, 18 эпизодов
Значит, ты умеешь танцевать? - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2014, 15 эпизодов
Значит, ты умеешь танцевать? - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2015, 17 эпизодов
Значит, ты умеешь танцевать? - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2016, 13 эпизодов
Значит, ты умеешь танцевать? - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
2017, 15 эпизодов
Значит, ты умеешь танцевать? - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
2018, 14 эпизодов
Значит, ты умеешь танцевать? - Сезон 16 / Season 16 Сезон 16 / Season 16
2019, 15 эпизодов
Значит, ты умеешь танцевать? - Сезон 17 / Season 17 Сезон 17 / Season 17
2022, 12 эпизодов
Кадры из телешоу
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