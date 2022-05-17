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Джефф Бриджес

Jeff Bridges
Джефф Бриджес
Джефф Бриджес Jeff Bridges
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Дата рождения
4 декабря 1949
Возраст
72 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джеффа Бриджеса

Содержание:

Фильмы с Джеффом Бриджесом
 - Джефф Бриджес – «Последний киносеанс»
 - Джефф Бриджес – «Трон»
 - Джефф Бриджес – «Большой Лебовски»
Джефф Бриджес – Личная жизнь

Джефф Бриджес – американский многоплановый актёр, лауреат премий «Оскар» и «Золотой Глобус». Бриджес исполнял роли в очень разноплановых картинах: «Железный человек», «Ничего хорошего в отеле “Эль Рояль”», «Железная хватка». В карьере актёра есть два фильма,  снискавшие невероятную славу у публики. Несмотря на низкие сборы и негативные рецензии критиков, картины «Трон» и «Большой Лебовски» обрели статус культовых и до сих пор являются одними из самых заметных в биографии актёра.

Фильмы с Джеффом Бриджесом

Можно сказать, что актёрская карьера Джеффу Бриджессу была написана на роду – он родился 4 декабря 1949 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, в семье актёров. Даже старший брат Джеффа – Бо Бриджес – выбрал актёрство делом своей жизни и весьма в нём преуспел, став неоднократным обладателем престижных наград «Золотой глобус» и «Эмми». Первую свою роль Джефф Бриджес получил в возрасте парадоксальных четырёх месяцев, засветившись в одном из эпизодов фильма «Компания, которой она владеет». Затем он вместе с братом принимал активное участие в съёмках шоу своего отца – знаменитого актёра 1950-х Ллойда Бриджеса. К моменту окончания школы Джефф Бриджес был уверен, что выберет профессию актёра своим призванием.

Джефф Бриджес – «Последний киносеанс»

Первым заметным фильмом американского актёра стала лента «Последний киносеанс» 1971-го года режиссёра Питера Богдановича, в которой он сыграл звезду местечковой футбольной команды. Роль принесла Джеффу Бриджесу первую номинацию на «Оскар». Через три года актёра снова номинировали на престижную премию Американской киноакадемии за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Громила и скороход». В последующую декаду Джефф Бриджес  не участвовал в громких проектах. В этот период можно выделить только реинкарнацию фильма «Кинг-Конг», где он сыграл в паре с Джессикой Лэнг.

Джефф Бриджес – «Трон»

В 1982 году Джефф Бриджес снялся в фильме «Трон», породившем целую армию фанатов. Несмотря на холодный приём критиков и низкие сборы, картина стала культовой. Доходы аркадных игр по мотивам фильма превысили его сборы. В фильме впервые была использована компьютерная графика и, пусть и очень упрощённая, но компьютерная анимация лица. Джефф Бриджес сыграл молодого программиста, который попадает в «оцифрованный мир»

Джефф Бриджес – «Большой Лебовски»

Вехой в творчестве актёра стала роль Лебовски в картине братьев Коэнов. Во время проката картина была признана худшей в творчестве братьев режиссёров, но по сей день она остаётся очень популярной и пользуется большим спросом любителей цитат. Преданные поклонники пишут продолжение фильма и устраивают показы картины. В центре сюжета картины – мужчина по фамилии Лебовски, предпочитающий, чтобы все звали его Чувак, который становится своеобразным курьером: ему нужно доставить деньги миллиардера похитителям, удерживающим его жену. По закону жанра операция проваливается, и зрители наблюдают за последовавшими эксцентричными приключениями героя. Позже, в 2010 году Джефф Бриджес снова снимется у Коэнов в вестерне «Железная хватка».

Джефф Бриджес – Личная жизнь

В отличие от многих других актеров Голливуда Джефф Бриджес – однолюб. С 1977 года и по сей день он счастлив в браке с Сюзен Джестон, работавшей официанткой на сьемках фильма «Ранчо Делюкс». Пара воспитывает трех дочерей.

Интересные факты о Джеффе Бриджесе

- Джефф Бриджес увлекается буддизмом и практикует ежедневную медитацию.

- С середины восьмидесятых годов актер активно занимается благотворительной и просветительской деятельностью, помогая голодающим детям по всему миру.

- Бриджес выпустил два музыкальных альбома в стиле кантри.

Фильмография Джеффа Бриджеса
Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»
Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»
триллер 2018, США
7.0
Дело храбрых
Дело храбрых
драма, боевик 2017, США
7.0
Kingsman: Золотое кольцо
Kingsman: Золотое кольцо
боевик, криминал, приключения 2017, США
7.0
Единственный живой парень в Нью-Йорке
Единственный живой парень в Нью-Йорке
драма 2017, США
6.0
Любой ценой
Любой ценой
криминал, драма 2016, США
7.0
Седьмой сын
Седьмой сын
фэнтези, семейный, приключения 2015, Великобритания / США / Канада / Китай
6.0
Маленький принц
Маленький принц
анимация, фэнтези 2015, Франция
7.0
Посвященный
Посвященный
фантастика, драма, фэнтези 2014, США
7.0
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