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Киноафиша Сериалы Грызня

Грызня (2023 - …)

Beef
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут
О чем сериал

«Грызня» – это комедийно-драматический сериал о дорожном инциденте, перевернувшем жизни двух незнакомых прежде людей. Судьба буквально сталкивает лбами, то есть капотами машин, неудачливого подрядчика Дэнни Чо и бизнес-вумен Эми Лау. Разумеется, водители начинают обвинять друг друга в произошедшем и затевают большой скандал. Однако на этом их общение не заканчивается. Встречаясь раз за разом, оба героя все больше раздражаются, и постепенно последствия ДТП вторгаются в личную жизнь каждого из них.

Грызня - трейлер
Грызня
трейлер
В ролях
В ролях
Мария Белло
Мария Белло
Бернард Уайт
Бернард Уайт
Стивен Ян
Стивен Ян
Али Вонг
Али Вонг
Эшли Парк
Эшли Парк
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Грызня»
The Birds Don't Sing, They Screech in Pain
Сезон 1 Серия 1
6 апреля 2023
The Rapture of Being Alive
Сезон 1 Серия 2
6 апреля 2023
I Am Inhabited By A Cry
Сезон 1 Серия 3
6 апреля 2023
Just Not All At The Same Time
Сезон 1 Серия 4
6 апреля 2023
Such Inward Secret Creatures
Сезон 1 Серия 5
6 апреля 2023
We Draw A Magic Circle
Сезон 1 Серия 6
6 апреля 2023
I Am A Cage
Сезон 1 Серия 7
6 апреля 2023
The Drama Of Original Choice
Сезон 1 Серия 8
6 апреля 2023
The Great Fabricator
Сезон 1 Серия 9
6 апреля 2023
Figures Of Light
Сезон 1 Серия 10
6 апреля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Грызня - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 10 эпизодов
 
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