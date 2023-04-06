«Грызня» – это комедийно-драматический сериал о дорожном инциденте, перевернувшем жизни двух незнакомых прежде людей. Судьба буквально сталкивает лбами, то есть капотами машин, неудачливого подрядчика Дэнни Чо и бизнес-вумен Эми Лау. Разумеется, водители начинают обвинять друг друга в произошедшем и затевают большой скандал. Однако на этом их общение не заканчивается. Встречаясь раз за разом, оба героя все больше раздражаются, и постепенно последствия ДТП вторгаются в личную жизнь каждого из них.