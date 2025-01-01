Международный кинофестиваль в Торонто (Toronto International Film Festival (TIFF)) — ежегодный кинофестиваль, проводящийся в Торонто (Канада) с 1976 года. В настоящее время фестиваль обычно начинается вечером в сентябрьский четверг после канадского Дня Работников (первый понедельник сентября) и длится десять дней.

Фестиваль появился в 1976 году как «фестиваль фестивалей», на котором демонстрировалась коллекция фильмов с других фестивалей. Сегодня TIFF считается одним из крупнейших фестивалей мира – ежегодно в рамках программ TIFF демонстрируются несколько сотен полнометражных и короткометражных картин.

Отличительная особенность кинофестиваля в Торонто – отсутствие профессионального жюри: главный приз присуждается на основании зрительского голосования.

Интересный факт: именно на кинофестивале в Торонто, по статистике последних лет, чаще всего главный приз получают фильмы, которые затем награждаются и «Оскаром» в самой главной номинации – «лучший фильм года». В числе таких «двойных призеров» за последние годы оказались «Красота по-американски» (1999), «Миллионер из трущоб» (2008), «Король говорит!» (2010), «Двенадцать лет рабства» (2013).