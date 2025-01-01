Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Кинофестиваль в Торонто

Кинофестиваль в Торонто

Место проведения Канада

Международный кинофестиваль в Торонто (Toronto International Film Festival (TIFF)) — ежегодный кинофестиваль, проводящийся в Торонто (Канада) с 1976 года. В настоящее время фестиваль обычно начинается вечером в сентябрьский четверг после канадского Дня Работников (первый понедельник сентября) и длится десять дней.

Фестиваль появился в 1976 году как «фестиваль фестивалей», на котором демонстрировалась коллекция фильмов с других фестивалей. Сегодня TIFF считается одним из крупнейших фестивалей мира – ежегодно в рамках программ TIFF демонстрируются несколько сотен полнометражных и короткометражных картин.

Отличительная особенность кинофестиваля в Торонто – отсутствие профессионального жюри: главный приз присуждается на основании зрительского голосования.

Интересный факт: именно на кинофестивале в Торонто, по статистике последних лет, чаще всего главный приз получают фильмы, которые затем награждаются и «Оскаром» в самой главной номинации – «лучший фильм года». В числе таких «двойных призеров» за последние годы оказались «Красота по-американски» (1999), «Миллионер из трущоб» (2008), «Король говорит!» (2010), «Двенадцать лет рабства» (2013).

Год проведения
Номинации
Кинофестиваль в Торонто 2024
Эми Адамс
Эми Адамс
TIFF Tribute Performer Award
Джаррель Джером
TIFF Tribute Performer Award
Джаррель Джером
TIFF Tribute Performer Award
Эми Адамс
Эми Адамс
TIFF Tribute Performer Award
Дэвид Кроненберг
Дэвид Кроненберг
Norman Jewison Career Achievement Award
Дэвид Кроненберг
Дэвид Кроненберг
Norman Jewison Career Achievement Award
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Share Her Journey Groundbreaker Award
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Share Her Journey Groundbreaker Award
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
TIFF Tribute Award in Impact Media
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
TIFF Tribute Award in Impact Media
Deck 5B
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro Short Cuts Award for Best International Short Film
Сандра О
Сандра О
TIFF Tribute Awards Honorary Chair
Сандра О
Сандра О
TIFF Tribute Awards Honorary Chair
Универсальный язык
Универсальный язык
Best Canadian Discovery Award
You Are Not Alone
Best Canadian Discovery Award - Honourable Mention
You Are Not Alone
Best Canadian Discovery Award - Honourable Mention
Daughter's Daughter
Platform Award - Honourable Mention
Пыль будет
Platform Award
Shepherds
Лучший канадский художественный фильм
Жизнь Чака
Жизнь Чака
Приз зрительских симпатий / Лучший фильм
The Tragically Hip: No Dress Rehearsal
Приз зрительских симпатий / Документальный фильм
Субстанция
Субстанция
Приз зрительских симпатий / Полуночное безумие
Последние женщины моря
Последние женщины моря
Премия NETPAC
Пыль будет
Премия "Платформа" / Премия "Платформа"
Quota
Премия "Короткие кадры" - Почетная награда / Лучший международный короткометражный фильм
Quota
Премия "Короткие кадры" - Почетная награда / Лучший международный короткометражный фильм
Mother Mother
Премия FIPRESCI
Майк Ли
Приз Эберта за режиссуру на TIFF
Майк Ли
Приз Эберта за режиссуру на TIFF
Are You Scared to Be Yourself Because You Think That You Might Fail?
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro Премия за лучший канадский короткометражный фильм
Deck 5B
IMDbPro Короткие кадры / IMDbPro Премия за лучший короткометражный фильм
Камий
Премия TIFF за разнообразие артистов
Clément Ducol
Премия TIFF за разнообразие артистов
Камий
Премия TIFF за разнообразие артистов
Clément Ducol
Премия TIFF за разнообразие артистов
Камий
Премия TIFF за разнообразие артистов
Clément Ducol
Премия TIFF за разнообразие артистов

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
«Это уже психушка, а не сериал!»: первые серии 4 сезона «Клюквенного щербета» получились неоднозначными
Даже в 90-е годы это не все поняли: так почему швед женился на советской «интердевочке»?
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше