В основе сюжета сериала «Рик и Морти» — межпространственные путешествия чудаковатого ученого Рика Санчеза и его добродушного внука Морти. Помимо необычных научных проделок, они сталкиваются и с простыми жизненными испытаниями. Рик останавливается в семье своей серьезной дочери, Бэт, в качестве гостя. Ее простодушный муж, Джерри, не приветствует влияние экспериментов Рика на свою семью. Их старшая дочь, типичный тинейджер Саммер, иногда присоединяется к приключениям Рика и Морти.
По словам создателей «Рика и Морти» Джастина Ройланда и Дэна Хармона, они разработали концепт сериала, продали пилот и написали к нему черновой сценарий всего за один день.
Музыкальная тема изначально должна была звучать в другом мультсериале Джастина Ройланда Dog World, разработка которого велась в 2014 году. Проект так и не был реализован, а идея мира, населенного антропоморфными собаками, легла в основу эпизода из первого сезона «Рика и Морти».
Персонаж Джерри назван в честь одного из домашних питомцев Ройланда, внешне похожего на Снафлса.
Ройланд не только пишет сценарии и продюсирует шоу, но и озвучивает двух главных героев. Его голосом говорят Бобби Рензобби и Блендина из «Гравити Фоллз», а также граф Лимонхват из другого культового мультфильма – «Время приключений».
Изначально предполагался выпуск 11-минутных эпизодов, однако телеканал Adult Swim настоял на увеличении хронометража вдвое.
Мобильная игра с лопающимися шариками, в которую любит играть Джерри, действительно существует. Приложение получило характерное название Jerry's Game и доступно для скачивания на iOS и Android.
Все ролики «Межгалактического телевидения» — результат импровизации актеров.
В первом сезоне «Рика и Морти» через портал прилетают ручка, блокнот и кружка Стэна из «Гравити Фоллз», а во втором возникает силуэт Билла Сайфера.
В 2018 году разразился скандал с участием соавтора мультфильма Дэна Хармона. Причиной послужила его короткометражная работа «Дэрил» 2009 года, пародирующая сериал «Декстер». Скандальный ролик вызвал бурю возмущения в сети и вынудил Хармона принести публичные извинения.
Звезда «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон рассматривался на роль Джерри, но в итоге персонажа озвучил комик SNL Крис Парнелл.
По словам авторов, на них повлияли «Симпсоны», «Время приключений» и «Шоу Рена и Стимпи».
Благодаря мультсериалу в меню сети «Макдональдс» вернулся сычуаньский соус, от которого по сюжету без ума Рик.