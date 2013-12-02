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Постер сериала Рик и Морти
Постер сериала Рик и Морти
Постер сериала Рик и Морти
Постер сериала Рик и Морти
Постер сериала Рик и Морти
Постер сериала Рик и Морти
Постер сериала Рик и Морти
Постер сериала Рик и Морти
Постер сериала Рик и Морти
Постер сериала Рик и Морти
Постер сериала Рик и Морти
Постер сериала Рик и Морти
Постер сериала Рик и Морти
Постер сериала Рик и Морти
Постер сериала Рик и Морти
Постер сериала Рик и Морти
Постер сериала Рик и Морти
Постер сериала Рик и Морти
Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 9.1
Оцените
18 постеров
Киноафиша Сериалы Рик и Морти

Рик и Морти (2013 - …)

Rick and Morty 18+
Год выпуска 2013
Страна США
Всего сезонов 8 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Adult Swim
Продолжительность сериала 40 часов 30 минут

О чем сериал

В основе сюжета сериала «Рик и Морти» — межпространственные путешествия чудаковатого ученого Рика Санчеза и его добродушного внука Морти. Помимо необычных научных проделок, они сталкиваются и с простыми жизненными испытаниями. Рик останавливается в семье своей серьезной дочери, Бэт, в качестве гостя. Ее простодушный муж, Джерри, не приветствует влияние экспериментов Рика на свою семью. Их старшая дочь, типичный тинейджер Саммер, иногда присоединяется к приключениям Рика и Морти.

Рик и Морти - трейлер восьмого сезона №2
Рик и Морти  трейлер восьмого сезона №2
В ролях Персонажи
Автор идеи
Дэн Хармон
Дэн Хармон
Джастин Ройланд
Джастин Ройланд
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Спенсер Грэммер
Спенсер Грэммер Summer Smith
Сара Чок
Сара Чок Beth Smith
Джастин Ройланд
Джастин Ройланд Morty Smith
Крис Парнелл
Крис Парнелл Jerry Smith
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

7.7
Оцените 14 голосов
9.1 IMDb
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Дата выхода новых серий 8-го сезона сериала «Рик и Морти»

Горячий Рик / Hot Rick
Сезон 8 Серия 10
27 июля 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Рик и Морти - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 11 эпизодов
 
Рик и Морти - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2015, 10 эпизодов
 
Рик и Морти - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 10 эпизодов
 
Рик и Морти - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2019, 10 эпизодов
 
Рик и Морти - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2021, 10 эпизодов
 
Рик и Морти - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2022, 10 эпизодов
 
Рик и Морти - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2023, 10 эпизодов
 
Рик и Морти - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2025, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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Новости о сериале
Смиты снова в деле: вышел трейлер восьмого сезона «Рика и Морти»
Смиты снова в деле: вышел трейлер восьмого сезона «Рика и Морти»
Warner Bros обсуждает потенциальный полнометражный фильм по «Рику и Морти»
Warner Bros обсуждает потенциальный полнометражный фильм по «Рику и Морти»
Седьмой сезон «Рика и Морти» получил дату релиза
Седьмой сезон «Рика и Морти» получил дату релиза
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саундтрек сериал Рик и Морти
Кадры из сериал
Интересные факты

По словам создателей «Рика и Морти» Джастина Ройланда и Дэна Хармона, они разработали концепт сериала, продали пилот и написали к нему черновой сценарий всего за один день.

Музыкальная тема изначально должна была звучать в другом мультсериале Джастина Ройланда Dog World, разработка которого велась в 2014 году. Проект так и не был реализован, а идея мира, населенного антропоморфными собаками, легла в основу эпизода из первого сезона «Рика и Морти».

Персонаж Джерри назван в честь одного из домашних питомцев Ройланда, внешне похожего на Снафлса.

Ройланд не только пишет сценарии и продюсирует шоу, но и озвучивает двух главных героев. Его голосом говорят Бобби Рензобби и Блендина из «Гравити Фоллз», а также граф Лимонхват из другого культового мультфильма – «Время приключений».

Изначально предполагался выпуск 11-минутных эпизодов, однако телеканал Adult Swim настоял на увеличении хронометража вдвое.

Мобильная игра с лопающимися шариками, в которую любит играть Джерри, действительно существует. Приложение получило характерное название Jerry's Game и доступно для скачивания на iOS и Android.

Все ролики «Межгалактического телевидения» — результат импровизации актеров.

В первом сезоне «Рика и Морти» через портал прилетают ручка, блокнот и кружка Стэна из «Гравити Фоллз», а во втором возникает силуэт Билла Сайфера.

В 2018 году разразился скандал с участием соавтора мультфильма Дэна Хармона. Причиной послужила его короткометражная работа «Дэрил» 2009 года, пародирующая сериал «Декстер». Скандальный ролик вызвал бурю возмущения в сети и вынудил Хармона принести публичные извинения.

Звезда «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон рассматривался на роль Джерри, но в итоге персонажа озвучил комик SNL Крис Парнелл.

По словам авторов, на них повлияли «Симпсоны», «Время приключений» и «Шоу Рена и Стимпи».

Благодаря мультсериалу в меню сети «Макдональдс» вернулся сычуаньский соус, от которого по сюжету без ума Рик.

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