Американский драматический сериал «Маленький огонек» – это история о людях, благодаря которым читатели увидел одно из самых важных произведений XX столетия – «Дневник Анны Франк». Жительница Голландии австрийского происхождения Мип Гис в начале 30-х годов стала сотрудничать с предпринимателем Отто Франком. В начале войны стало ясно, что евреям в Нидерландах угрожает опасность. Гис вместе с приятелями устроила убежище в офисе компании «Опекта», где семья Отто долгое время спасалась от нацистских преследователей.