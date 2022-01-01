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Киноафиша Сериалы Маленький огонек
Маленький огонек ( - …) A Small Light
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Disney+
О чем сериал

Американский драматический сериал «Маленький огонек» – это история о людях, благодаря которым читатели увидел одно из самых важных произведений XX столетия – «Дневник Анны Франк». Жительница Голландии австрийского происхождения Мип Гис в начале 30-х годов стала сотрудничать с предпринимателем Отто Франком. В начале войны стало ясно, что евреям в Нидерландах угрожает опасность. Гис вместе с приятелями устроила убежище в офисе компании «Опекта», где семья Отто долгое время спасалась от нацистских преследователей.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Лив Шрайбер
Лив Шрайбер
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA, 7 эпизодов
 
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