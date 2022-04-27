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Клэр Дэйнс

Claire Danes
Клэр Дэйнс
Клэр Дэйнс Claire Danes
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Дата рождения
12 апреля 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Клэр Дэйнс

Родилась 12 апреля 1979 года. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США.

Фильмография Клэр Дэйнс
A Kid Like Jake
A Kid Like Jake
драма 2018, США
5.0
Приключения медведя Бригсби
Приключения медведя Бригсби
драма 2017, США
7.0
Крут как я
Крут как я
драма, комедия 2013, США
5.0
Детский сад поэзии
Детский сад поэзии
анимация, семейный 2011, США
5.0
Тэмпл Грандин
Тэмпл Грандин
драма, биография 2010, США
8.0
Я и Орсон Уэллс
Я и Орсон Уэллс
драма 2008, Великобритания
7.0
Вечер
Вечер
драма 2007, США
8.0
Паства
Паства
криминал, боевик, триллер, драма 2007, США
6.0
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Клэр Дэйнс спорит с Томом Хиддлстоном о чудище морском в трейлере мини-сериала «Змей в Эссексе» Главная героиня намерена доказать, что от суеверий следует отказаться.
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27 апреля 2022 15:55
Адам Броди вошел в актерский состав мини-сериала «Флейшман в беде» В шоу FX и Hulu также снимутся Джесси Айзенберг, Лиззи Каплан и Клэр Дэйнс.
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31 января 2022 13:34
Звезда «Родины» Клэр Дэйнс сыграет с Джесси Айзенбергом и Лиззи Каплан в мини-сериале «Флейшман в беде» За проект отвечают канал FX и сервис Hulu.
Написать
27 января 2022 15:53
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