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Клэр Дэйнс
Клэр Дэйнс
Claire Danes
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Клэр Дэйнс
Claire Danes
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Дата рождения
12 апреля 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Клэр Дэйнс
Родилась 12 апреля 1979 года. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США.
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Фильмография Клэр Дэйнс
A Kid Like Jake
драма
2018, США
5.0
Приключения медведя Бригсби
драма
2017, США
7.0
Крут как я
драма, комедия
2013, США
5.0
Детский сад поэзии
анимация, семейный
2011, США
5.0
Тэмпл Грандин
драма, биография
2010, США
8.0
Я и Орсон Уэллс
драма
2008, Великобритания
7.0
Вечер
драма
2007, США
8.0
Паства
криминал, боевик, триллер, драма
2007, США
6.0
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Клэр Дэйнс спорит с Томом Хиддлстоном о чудище морском в трейлере мини-сериала «Змей в Эссексе»
Главная героиня намерена доказать, что от суеверий следует отказаться.
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27 апреля 2022 15:55
Адам Броди вошел в актерский состав мини-сериала «Флейшман в беде»
В шоу FX и Hulu также снимутся Джесси Айзенберг, Лиззи Каплан и Клэр Дэйнс.
Написать
31 января 2022 13:34
Звезда «Родины» Клэр Дэйнс сыграет с Джесси Айзенбергом и Лиззи Каплан в мини-сериале «Флейшман в беде»
За проект отвечают канал FX и сервис Hulu.
Написать
27 января 2022 15:53
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