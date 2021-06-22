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Натан Лэйн
Натан Лэйн
Nathan Lane
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Натан Лэйн
Nathan Lane
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Дата рождения
3 февраля 1956
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Натан Лэйн
Родился 3 февраля 1956 года. Джерси, США.
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Фильмография Натан Лэйн
Учитель английского
комедия, драма
2012, США
5.0
Щелкунчик и крысиный король
сказка
2010, Великобритания
4.0
На трезвую голову
драма, комедия
2008, США
7.0
Продюсеры
комедия, мюзикл
2005, США
8.0
Свидание со звездой
мелодрама, комедия
2004, США
6.0
Любимец учителя
приключения, анимация, комедия
2004, США
5.0
Остин Пауэрс: Голдмембер
боевик, мюзикл, приключения, комедия
2002, США
6.0
Николас Никлби
драма
2002, США / Великобритания / Германия / Нидерланды
7.0
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22 июня 2021 13:17
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