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Джейсон Сигел

Jason Segel
Джейсон Сигел
Джейсон Сигел Jason Segel
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Дата рождения
18 января 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Сценарист
Личные связи
Мишель Уильямс
Мишель Уильямс
были в отношениях с 2012 по 2013 Кевин Харт
Кевин Харт
близкие друзья Линда Карделлини
Линда Карделлини
были в отношениях
Биография Джейсона Сигела

Джейсон Сигел - американский актер кино и телевидения, сценарист, комедиант и музыкант, родился 18 января 1980 в Лос-Анджелесе (Калифорния, США), в семье адвоката Элвина Сигела и домохозяйки Джиллиан Джордан. Отец актера был евреем, а мать христианкой, однако это не вносило в их семейную жизнь разногласий. У Джейсона есть старший брат Адам и младшая сестра Элисон. Он окончил школу Гарвард-Вестлейк, в старших классах был звездой баскетбольной команды по большей части благодаря своему росту (1,93 см), а также был членом театрального кружка Palisades и регулярно участвовал в постановках. Сигел со школьной скамьи мечтал стать актером и планировал поступить в колледж, однако предпочел продолжить играть на сцене.

Роли Джейсона Сигела

В кино Джейсон Сигел дебютировал в 1998 году, исполнив эпизодические роли в фильмах «Не могу дождаться», «Мертвец в колледже» и «Панк из Солт-Лейк-Сити». В 19 лет он получил предложения о съемках в сериале Джада Апатоу «Чудики и чокнутые», который повествует о жизни студентов в детройском пригороде, а события происходят в восьмидесятые. Актер даже сам сочинил песню, которую по сюжету его персонаж поет своей девушке Линдси (ее играла Линда Карделлини, которая в реальной жизни на тот момент встречалась с Джейсоном). После выхода сериала на телеэкраны Сигел сразу обрел популярность. После «Чудиков» актер появился в нескольких эпизодах проектов «Неопределившиеся», «C.S.I.: Место преступления» и «Шпионка».

Джейсон Сигел  - «Как я встретил вашу маму»

Настоящую популярность актер получил благодаря роли Маршалла Эриксона в телесериале «Как я встретил вашу маму» (2005-2014). Создатели этого ситкома были поклонниками проекта «Чудики и чокнутые», благодаря чему Джейсон и получил одну из ключевых ролей. Сериал оказался очень успешным и получил шесть премий «Эмми», а также несколько других наград, включая Teen Choice Awards, «Выбор народа» и «Выбор телевизионных критиков».

В 2007 году Сигел появился во второстепенной роли в комедии «Немножко беременна» от создателя сериала «Чудики и чокнутые», затем последовали роли в лентах «В пролете» (2008), «Люблю тебя, чувак» (2009). В фильме «В пролете» Джейсон также попробовал себя в качестве сценариста. В 2011 году с участием Сигела на экраны вышли 4 картины: «Очень плохая училка» и «Секс по дружбе», где он исполнил роли второстепенных персонажей, а также «Джефф, живущий дома» и «Маппеты», где актера можно увидеть в ключевых ролях. В «Маппетах» он является автором сценария.

Также Джейсон Сигел снялся комедиях «Немножко женаты» (2012), спин-оффе картины «Немножко беременна» «Любовь по-взрослому» (2012), «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» (2013) и «Конец тура» (2015). Главные роли актер исполнил в фильмах «Домашнее видео: Только для взрослых» (2014) и «Открытие» (2017).

Личная жизнь Джейсона Сигела

На съемочной площадке сериала «Чудики и чокнутые» Джейсон закрутил роман со своей «экранной» девушкой Линдой Карделлини, который продлился несколько лет, причина разрыва осталась неизвестной. Около года Сигел встречался с Мишель Уильямс, однако они неожиданно расстались. У актрисы есть дочь Матильда, которую Сигел уже принял, как родную. Возможно, разрыв произошел потому, что Мишель живет в Нью-Йорке, а Джейсон работает в Лос-Анджелесе. Летом 2013-го в прессе появилась информация о возможном романе актера с  Камерон Диаз, партнершей по фильму «Очень плохая училка», но она не подтвердилась.

Интересные факты о Джейсоне Сигеле

- В 17 актер решил освоить игру на фортепиано. По его словам, это был способ заставить девушек обратить на него внимание. Некоторым из них он говорил, что сочиняет песни для самого Элтона Джона, а они ему верили.

- В 2010 Сигел озвучил злодея Вектора в мультипликационном фильме «Гадкий я».

- Для роли в картине «Немножко женаты» актеру пришлось сильно похудеть. К нему приставили тренера, который следил за его занятиями и питанием. Несколько раз Джейсон вырывался на свободу и шел в кафе за сэндвичами, но в итоге ему удалось потерять в весе и сильно преобразиться.

- В 2010-ом Сигел записал саундтреки к комедийной картине «Побег из Вегаса» вместе с группой «Infant Sorrow».

Фильмография Джейсона Сигела
Внезапная удача
Внезапная удача
криминал, драма, триллер 2022, США
5.0
Небо повсюду
Небо повсюду
драма 2022, США
6.0
Друзья навсегда
Друзья навсегда
драма 2019, США
7.0
Еретик
Еретик
биография, драма 2018, США
6.0
Открытие
Открытие
мелодрама, фантастика, триллер, драма, детектив 2017, США
6.0
Конец тура
Конец тура
драма 2015, США
6.0
Домашнее видео
Домашнее видео
комедия, драма 2014, США
6.0
Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски
Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски
боевик, комедия 2013, США
5.0
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Джейсон Сигел Джейсон Сигел Джейсон Сигел Джейсон Сигел
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5 апреля 2022 10:24
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Связи
Мишель Уильямс
Мишель Уильямс Michelle Williams
были в отношениях с 2012 по 2013 Кевин Харт
Кевин Харт Kevin Hart
близкие друзья Линда Карделлини
Линда Карделлини Linda Cardellini
были в отношениях
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