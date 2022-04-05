Джейсон Сигел - американский актер кино и телевидения, сценарист, комедиант и музыкант, родился 18 января 1980 в Лос-Анджелесе (Калифорния, США), в семье адвоката Элвина Сигела и домохозяйки Джиллиан Джордан. Отец актера был евреем, а мать христианкой, однако это не вносило в их семейную жизнь разногласий. У Джейсона есть старший брат Адам и младшая сестра Элисон. Он окончил школу Гарвард-Вестлейк, в старших классах был звездой баскетбольной команды по большей части благодаря своему росту (1,93 см), а также был членом театрального кружка Palisades и регулярно участвовал в постановках. Сигел со школьной скамьи мечтал стать актером и планировал поступить в колледж, однако предпочел продолжить играть на сцене.

Роли Джейсона Сигела

В кино Джейсон Сигел дебютировал в 1998 году, исполнив эпизодические роли в фильмах «Не могу дождаться», «Мертвец в колледже» и «Панк из Солт-Лейк-Сити». В 19 лет он получил предложения о съемках в сериале Джада Апатоу «Чудики и чокнутые», который повествует о жизни студентов в детройском пригороде, а события происходят в восьмидесятые. Актер даже сам сочинил песню, которую по сюжету его персонаж поет своей девушке Линдси (ее играла Линда Карделлини, которая в реальной жизни на тот момент встречалась с Джейсоном). После выхода сериала на телеэкраны Сигел сразу обрел популярность. После «Чудиков» актер появился в нескольких эпизодах проектов «Неопределившиеся», «C.S.I.: Место преступления» и «Шпионка».

Джейсон Сигел - «Как я встретил вашу маму»

Настоящую популярность актер получил благодаря роли Маршалла Эриксона в телесериале «Как я встретил вашу маму» (2005-2014). Создатели этого ситкома были поклонниками проекта «Чудики и чокнутые», благодаря чему Джейсон и получил одну из ключевых ролей. Сериал оказался очень успешным и получил шесть премий «Эмми», а также несколько других наград, включая Teen Choice Awards, «Выбор народа» и «Выбор телевизионных критиков».

В 2007 году Сигел появился во второстепенной роли в комедии «Немножко беременна» от создателя сериала «Чудики и чокнутые», затем последовали роли в лентах «В пролете» (2008), «Люблю тебя, чувак» (2009). В фильме «В пролете» Джейсон также попробовал себя в качестве сценариста. В 2011 году с участием Сигела на экраны вышли 4 картины: «Очень плохая училка» и «Секс по дружбе», где он исполнил роли второстепенных персонажей, а также «Джефф, живущий дома» и «Маппеты», где актера можно увидеть в ключевых ролях. В «Маппетах» он является автором сценария.

Также Джейсон Сигел снялся комедиях «Немножко женаты» (2012), спин-оффе картины «Немножко беременна» «Любовь по-взрослому» (2012), «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» (2013) и «Конец тура» (2015). Главные роли актер исполнил в фильмах «Домашнее видео: Только для взрослых» (2014) и «Открытие» (2017).

Личная жизнь Джейсона Сигела

На съемочной площадке сериала «Чудики и чокнутые» Джейсон закрутил роман со своей «экранной» девушкой Линдой Карделлини, который продлился несколько лет, причина разрыва осталась неизвестной. Около года Сигел встречался с Мишель Уильямс, однако они неожиданно расстались. У актрисы есть дочь Матильда, которую Сигел уже принял, как родную. Возможно, разрыв произошел потому, что Мишель живет в Нью-Йорке, а Джейсон работает в Лос-Анджелесе. Летом 2013-го в прессе появилась информация о возможном романе актера с Камерон Диаз, партнершей по фильму «Очень плохая училка», но она не подтвердилась.