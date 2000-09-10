Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 2000

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 2000 году

Место проведения Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 10 сентября 2000
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший комедийный сериал
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Adam Barr, Берроуз, Джеймс, Jeff Greenstein, Alex Herschlag, Tim Kaiser, David Kohan, Jhoni Marchinko, Макс Мучник
Победитель
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Adam Barr, Берроуз, Джеймс, Jeff Greenstein, Alex Herschlag, Tim Kaiser, David Kohan, Jhoni Marchinko, Макс Мучник
Победитель
Все номинанты
Друзья 8.2
Друзья Friends
Кевин Брайт, Adam Chase, Ted Cohen, Дэвид Крэйн, Shana Goldberg-Meehan, Марта Кауффман, Wendy Knoller, Seth Kurland, Greg Malins, Andrew Reich, Scott Silveri, Todd Stevens
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
Рэй Романо, Такер Коули, Дженнифер Криттенден, Lisa Helfrich Jackson, Ken Ornstein, Rory Rosegarten, Филипп Розенталь, Лев Шнайдер, Steve Skrovan, Stu Smiley, Jeremy Stevens, Kathy Ann Stumpe
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
Рэй Романо, Такер Коули, Дженнифер Криттенден, Lisa Helfrich Jackson, Ken Ornstein, Rory Rosegarten, Филипп Розенталь, Лев Шнайдер, Steve Skrovan, Stu Smiley, Jeremy Stevens, Kathy Ann Stumpe
Друзья 8.2
Друзья Friends
Кевин Брайт, Adam Chase, Ted Cohen, Дэвид Крэйн, Shana Goldberg-Meehan, Марта Кауффман, Wendy Knoller, Seth Kurland, Greg Malins, Andrew Reich, Scott Silveri, Todd Stevens
Фрейзер 8.3
Фрейзер Frasier
Келси Грэммер, David Angell, Maggie Blanc, Питер Кэйси, Charlie Hauck, Rob Hanning, Сэм Джонсон, Joe Keenan, Lori Kirkland Baker, Джей Коген, David Lee, Кристофер Ллойд, David Lloyd, Крис Марсель, Dan O'Shannon, Марк Рейсман, Jon Sherman
Фрейзер 8.3
Фрейзер Frasier
Келси Грэммер, David Angell, Maggie Blanc, Питер Кэйси, Charlie Hauck, Rob Hanning, Сэм Джонсон, Joe Keenan, Lori Kirkland Baker, Джей Коген, David Lee, Кристофер Ллойд, David Lloyd, Крис Марсель, Dan O'Shannon, Марк Рейсман, Jon Sherman
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Дженни Бикс, Майкл Патрик Кинг, John P. Melfi, Даррен Стар
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший драматический сериал
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Kristin Harms, Томас Шламме, Аарон Соркин, Джон Уэллс, Llewellyn Wells
Победитель
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Kristin Harms, Томас Шламме, Аарон Соркин, Джон Уэллс, Llewellyn Wells
Победитель
Все номинанты
Закон и порядок 8.5
Закон и порядок Law & Order
Рене Бальцер, William N. Fordes, Billy Fox, Lewis Gould, Jeffrey M. Hayes, Lynn Mamet, Кэти МакКормик, Barry Schindel, Эдвин Шерин, Richard Sweren, Дик Вульф
Практика
Практика The Practice
Дэвид Э. Келли, Robert Breech, Джеффри Крамер, Christina Musrey, Gary M. Strangis, Pamela J. Wisne
Скорая помощь 8.3
Скорая помощь ER
Майкл Крайтон, Penny Adams, Neal Baer, R. Scott Gemmill, Патрик Харбинсон, Джонатан Каплан, Джек Орман, Wendy Spence, Richard Thorpe, Джон Уэллс, Lydia Woodward
Закон и порядок 8.5
Закон и порядок Law & Order
Рене Бальцер, William N. Fordes, Billy Fox, Lewis Gould, Jeffrey M. Hayes, Lynn Mamet, Кэти МакКормик, Barry Schindel, Эдвин Шерин, Richard Sweren, Дик Вульф
Практика
Практика The Practice
Дэвид Э. Келли, Robert Breech, Джеффри Крамер, Christina Musrey, Gary M. Strangis, Pamela J. Wisne
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Аллен Култер, Martin Bruestle, Митчелл Бёрджесс, Дэвид Чейз, Brad Grey, Тодд А. Кесслер, Ilene S. Landress, Frank Renzulli, Terence Winter, Robin Green
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Аллен Култер, Martin Bruestle, Митчелл Бёрджесс, Дэвид Чейз, Brad Grey, Тодд А. Кесслер, Ilene S. Landress, Frank Renzulli, Terence Winter, Robin Green
Скорая помощь 8.3
Скорая помощь ER
Майкл Крайтон, Penny Adams, Neal Baer, R. Scott Gemmill, Патрик Харбинсон, Джонатан Каплан, Джек Орман, Wendy Spence, Richard Thorpe, Джон Уэллс, Lydia Woodward
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в комедийном сериале
Майкл Джей Фокс
Майкл Джей Фокс
Spin City For playing: "Mike Flaherty".
Победитель
Все номинанты
Джон Литгоу
Джон Литгоу
Третья планета от Солнца For playing: "Dick Solomon".
Келси Грэммер
Келси Грэммер
Фрейзер For playing: "Frasier Crane".
Эрик МакКормак
Эрик МакКормак
Уилл и Грейс For playing: "Will Truman".
Рэй Романо
Рэй Романо
Everybody Loves Raymond For playing: "Ray Barone".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в драматическом сериале
Джеймс Гандольфини
Джеймс Гандольфини
Сопрано For playing: "Tony Soprano".
Победитель
Все номинанты
Мартин Шин
Мартин Шин
Западное крыло For playing: "Josiah Bartlet".
Деннис Франц
Полиция Нью-Йорка For playing: "Andy Sipowicz".
Джерри Орбак
Джерри Орбак
Закон и порядок For playing: "Lennie Briscoe".
Сэм Уотерстон
Сэм Уотерстон
Закон и порядок For playing: "Jack McCoy".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в комедийном сериале
Патриция Хитон
Патриция Хитон
Everybody Loves Raymond For playing: "Debra Barone".
Победитель
Все номинанты
Джейн Качмарек
Малкольм в центре внимания For playing: "Lois".
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер
Секс в большом городе For playing: "Carrie Bradshaw".
Дженна Эльфман
Дженна Эльфман
Dharma & Greg For playing: "Dharma Montgomery".
Дебра Мессинг
Дебра Мессинг
Уилл и Грейс For playing: "Grace Adler".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в драматическом сериале
Села Уорд
Села Уорд
Опять и снова For playing: "Lily Manning".
Победитель
Все номинанты
Эми Бреннеман
Эми Бреннеман
Judging Amy For playing: "Amy Gray".
Лоррейн Бракко
Лоррейн Бракко
Сопрано For playing: "Jennifer Melfi".
Джулианна Маргулис
Джулианна Маргулис
Скорая помощь For playing: "Carol Hathaway".
Иди Фалько
Иди Фалько
Сопрано For playing: "Carmela Soprano".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Шон Хэйс
Шон Хэйс
Уилл и Грейс For playing: "Jack McFarland".
Победитель
Все номинанты
Брэд Гэррет
Брэд Гэррет
Everybody Loves Raymond For playing: "Robert Barone".
Дэвид Хайд Пирс
Фрейзер For playing: "Niles Crane".
Питер Бойл
Everybody Loves Raymond For playing: "Frank Barone".
Питер МакНикол
Питер МакНикол
Ally McBeal For playing: "John Cage".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Ричард Шифф
Ричард Шифф
Западное крыло For playing: "Toby Ziegler".
Победитель
Все номинанты
Майкл Бадалуччо
Практика For playing: "Jimmy Berlutti".
Джон Спенсер
Западное крыло For playing: "Leo McGarry".
Доминик Кьянезе
Доминик Кьянезе
Сопрано For playing: "Junior Soprano".
Стив Харрис
Стив Харрис
Практика For playing: "Eugene Young".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Меган Маллалли
Меган Маллалли
Уилл и Грейс For playing: "Karen Walker".
Победитель
Все номинанты
Лиза Кудроу
Лиза Кудроу
Друзья For playing: "Phoebe Buffay".
Ким Кэттролл
Ким Кэттролл
Секс в большом городе For playing: "Samantha Jones".
Дорис Робертс
Everybody Loves Raymond For playing: "Marie Barone".
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Друзья For playing: "Rachel Green".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Западное крыло For playing: "C. J. Cregg".
Победитель
Все номинанты
Стокард Чэннинг
Стокард Чэннинг
Западное крыло For playing: "Abbey Bartlet".
Нэнси Марчанд
Нэнси Марчанд
Сопрано For playing: "Livia Soprano". Nominated posthumously
Тайн Дейли
Тайн Дейли
Judging Amy For playing: "Maxine Gray".
Холланд Тейлор
Холланд Тейлор
Практика For playing: "Roberta Kittleson".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Ванесса Редгрейв
Ванесса Редгрейв
Если бы эти стены могли говорить 2 For playing: "Edith Tree". For episode: "1961".
Победитель
Все номинанты
Мелани Гриффит
Мелани Гриффит
RKO 281 For playing: "Marion Davies".
Мэгги Смит
Мэгги Смит
David Copperfield For playing: "Betsey Trotwood".
Элизабет Франц
Death of a Salesman For playing: "Linda Loman".
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
Annie For playing: "Agatha Hannigan".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Джеймс Уитмор
Джеймс Уитмор
Практика For playing "Raymond Oz".
Победитель
Все номинанты
Генри Уинклер
Генри Уинклер
Практика For playing: "Henry Olson".
Алан Алда
Алан Алда
Скорая помощь For playing "Dr. Gabriel Lawrence".
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Touched by an Angel For playing: "Ros". For episode: "Bar Mitzvah".
Пол Дули
Практика For playing "Judge Philip Swackheim".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Би Ричардс
Практика For playing: "Gertrude Turner". For episode: "Till Death Do Us Part".
Победитель
Все номинанты
Трэйси Поллан
Трэйси Поллан
Закон и порядок. Специальный корпус For playing: "Harper Anderson". For episode: "Closure".
Марли Мэтлин
Практика For playing: "Sally Berg". For episode: "Life Sentence".
Джейн Александр
Закон и порядок, Закон и порядок. Специальный корпус For playing: "Regina Mulroney". For episode: "Entitled".
Джейн Александр
Закон и порядок, Закон и порядок. Специальный корпус For playing: "Regina Mulroney". For episode: "Entitled".
Кэти Бейкер
Кэти Бейкер
Touched by an Angel For playing: "Ellen Sawyer". For episode: "Buy Me a Rose".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Друзья For playing "Paul Stevens".
Победитель
Все номинанты
Уильям Х. Мэйси
Уильям Х. Мэйси
Sports Night For playing "Sam Donovan".
Энтони ЛаПалья
Энтони ЛаПалья
Фрейзер For playing "Simon Moon".
Том Селлек
Том Селлек
Друзья For playing: "Dr. Richard Burke". For episode: "The One with the Proposal".
Генри Уинклер
Генри Уинклер
Battery Park For playing: "Walter Dunleavy". The TV Academy revoked Winkler's nomination after realizing that Walter's Rib (2000) aired after the May 31 cutoff date, burned off after the abrupt cancellation of Battery Park. William H. Macy was nominated instead for his work on Sports Night (1998).
Карл Райнер
Карл Райнер
Beggars and Choosers For playing: "Sid Barry". For episode: "Always Leave 'Em Laughing".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Джин Смарт
Джин Смарт
Фрейзер For playing "Lorna Lenley". For episode: "Big Crane on Campus".
Победитель
Все номинанты
Шери Отери
Just Shoot Me! For playing: "Cindy". For episode: "First Date".
Холланд Тейлор
Холланд Тейлор
The Lot For playing "Letitia Devine".
Дебби Рейнолдс
Дебби Рейнолдс
Уилл и Грейс For playing: "Bobbie Adler". For episode: "Whose Mom Is It, Anyway?".
Беатрис Артур
Малкольм в центре внимания For playing: "Mrs. White". For episode: "Water Park".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшее озвучивание
Not for Ourselves Alone: The Story of Elizabeth Cady Stanton & Susan B. Anthony Not for Ourselves Alone: The Story of Elizabeth Cady Stanton & Susan B. Anthony
Джули Харрис For playing "Susan B. Anthony".
Победитель
Гриффины 8.6
Гриффины Family Guy
Сет МакФарлейн For playing "Stewie Griffin".
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура драматического сериала
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Томас Шламме For the pilot.
Победитель
Все номинанты
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Аллен Култер For episode "The Knight In White Satin Armor".
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Джон Паттерсон For episode "Funhouse".
Скорая помощь 8.3
Скорая помощь ER
Джон Уэллс For episode "Such Sweet Sorrow".
Скорая помощь 8.3
Скорая помощь ER
Джонатан Каплан For episode "All In The Family".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура комедийного сериала
Малкольм в центре внимания
Малкольм в центре внимания Malcolm in the Middle
Тодд Холлэнд For the pilot.
Победитель
Все номинанты
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Берроуз, Джеймс For episode "Homo For The Holidays".
Sports Night Sports Night
Томас Шламме For episode "Quo Vadimus".
Друзья 8.2
Друзья Friends
Майкл Лембек For episode "The One That Could Have Been", parts I+II.
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
Уилл МакКензи For episode "The Christmas Picture".
Ally McBeal Ally McBeal
Билл Д’Элиа For episode "Ally McBeal: The Musical".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Non-Fiction Programming - Sound Mixing
Все номинанты
Raising the Mammoth Raising the Mammoth
Paul Schremp, Troy Tatzko
Walking with Dinosaurs Walking with Dinosaurs
Bob Jackson
Raising the Mammoth Raising the Mammoth
Paul Schremp, Troy Tatzko
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Animated Program (For Programming More Than One Hour)
Walking with Dinosaurs Walking with Dinosaurs
Tim Haines, Jasper James, Tomi Bednar Landis, John Lynch, Mike Milne, Georgann Kane
Победитель
Walking with Dinosaurs Walking with Dinosaurs
Tim Haines, Jasper James, Tomi Bednar Landis, John Lynch, Mike Milne, Georgann Kane
Победитель
Все номинанты
Olive, the Other Reindeer Olive, the Other Reindeer
Дрю Бэрримор, Matt Groening, Keith Alcorn, Джон Э. Дэвис, Claudia De La Roca, Alex Johns, Nancy Juvonen, Steve Moore, Steve Young
Olive, the Other Reindeer Olive, the Other Reindeer
Дрю Бэрримор, Matt Groening, Keith Alcorn, Джон Э. Дэвис, Claudia De La Roca, Alex Johns, Nancy Juvonen, Steve Moore, Steve Young
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Larina Jean Adamson, Lolee Aries, Larry Doyle, John Frink, Dan Greaney, Ron Hauge, Al Jean, Марк Кёрклэнд, Rob LaZebnik, Tim Long, Tom Martin, Ian Maxtone-Graham, George Meyer, Frank Mula, Carolyn Omine, Don Payne, Bonita Pietila, David Pritchard, Richard Raynis, Jim Reardon, Richard Sakai, Mike Scully, Matt Selman, Сэм Саймон, Denise Sirkot, Julie Thacker-Scully, Michael Wolf For episode "Behind The Laughter".
Победитель
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Larina Jean Adamson, Lolee Aries, Larry Doyle, John Frink, Dan Greaney, Ron Hauge, Al Jean, Марк Кёрклэнд, Rob LaZebnik, Tim Long, Tom Martin, Ian Maxtone-Graham, George Meyer, Frank Mula, Carolyn Omine, Don Payne, Bonita Pietila, David Pritchard, Richard Raynis, Jim Reardon, Richard Sakai, Mike Scully, Matt Selman, Сэм Саймон, Denise Sirkot, Julie Thacker-Scully, Michael Wolf For episode "Behind The Laughter".
Победитель
Все номинанты
Гриффины 8.6
Гриффины Family Guy
Sherry Gunther Shugerman, Billiam Coronel, Craig Hoffman, Гари Джанетти, Сет МакФарлейн, Pete Michels, Daniel Palladino, Дэн Повенмайр, Peter Shin, Danny Smith, David Zuckerman, Майк Баркер, Мэтт Вайцман For episode "Road To Rhode Island".
Downtown Downtown
Тони Клак, John Worth Lynn Jr., Крис Прайноски, Abby Terkuhle, David McGrath, Eric Friedman For show #11.
Гриффины 8.6
Гриффины Family Guy
Sherry Gunther Shugerman, Billiam Coronel, Craig Hoffman, Гари Джанетти, Сет МакФарлейн, Pete Michels, Daniel Palladino, Дэн Повенмайр, Peter Shin, Danny Smith, David Zuckerman, Майк Баркер, Мэтт Вайцман For episode "Road To Rhode Island".
Downtown Downtown
Тони Клак, John Worth Lynn Jr., Крис Прайноски, Abby Terkuhle, David McGrath, Eric Friedman For show #11.
The Powerpuff Girls The Powerpuff Girls
Роберт Альварес, Крэйг Маккракен, John McIntyre, Randy Myers, Amy Keating Rogers, Генндий Тартаковский For Beat Your Greens/Down 'n Dirty (1999).
Южный Парк 7.9
Южный Парк South Park
Мэтт Стоун, Трей Паркер, Frank C. Agnone II, Anne Garefino, Deborah Liebling, Стоф, Эрик For episode "Chinpoko Mon".
Южный Парк 7.9
Южный Парк South Park
Мэтт Стоун, Трей Паркер, Frank C. Agnone II, Anne Garefino, Deborah Liebling, Стоф, Эрик For episode "Chinpoko Mon".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Miniseries, Movie or a Special
Introducing Dorothy Dandridge Introducing Dorothy Dandridge
Robert Greenfield, James H. Spencer, A. Leslie Thomas
Победитель
Introducing Dorothy Dandridge Introducing Dorothy Dandridge
Robert Greenfield, James H. Spencer, A. Leslie Thomas
Победитель
Все номинанты
Geppetto Geppetto
Garrett Lewis, Charles Wood, Mark Zuelzke
RKO 281 RKO 281
Maria Djurkovic, Tatiana Macdonald, Lucinda Thomson
Arabian Nights Arabian Nights
Tony Burrough, Choi Ho Man, Dominic Smithers For episode "Part 2".
Geppetto Geppetto
Garrett Lewis, Charles Wood, Mark Zuelzke
Arabian Nights Arabian Nights
Tony Burrough, Choi Ho Man, Dominic Smithers For episode "Part 2".
Annie Annie
Archie D'Amico, Stephen Hendrickson, Edward L. Rubin
Annie Annie
Archie D'Amico, Stephen Hendrickson, Edward L. Rubin
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Love & Money Love & Money
Dahl Delu, Rusty Lipscomb For the pilot.
Победитель
Love & Money Love & Money
Dahl Delu, Rusty Lipscomb For the pilot.
Победитель
Все номинанты
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Melinda Ritz, Glenda Rovello For episode "Ben? Her?".
Dharma & Greg Dharma & Greg
Anne H. Ahrens, John Shaffner For episode "Hell To The Chief".
Третья планета от Солнца 8.4
Третья планета от Солнца 3rd Rock from the Sun
Garvin Eddy, Tara Stephenson For episode "Dial M For Dick".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Tony Fanning, Jon Hutman, Ellen Totleben For the pilot.
Победитель
Все номинанты
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Bob Shaw, Scott P. Murphy, Janet Shaw For episode "House Arrest".
Judging Amy Judging Amy
Kathy Curtis-Cahill, Michael L. Mayer For episode "Spoil The Child".
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Bob Shaw, Scott P. Murphy, Janet Shaw For episode "House Arrest".
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Ed Check, Jeremy Conway, Karin Wiesel Holmes For episode "They Shoot People, Don't They?".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Variety or Music Program
The 42nd Annual Grammy Awards The 42nd Annual Grammy Awards
Bob Keene, Brian J. Stonestreet
Победитель
The 42nd Annual Grammy Awards The 42nd Annual Grammy Awards
Bob Keene, Brian J. Stonestreet
Победитель
Все номинанты
Saturday Night Live 25 Saturday Night Live 25
Eugene Lee, Akira Yoshimura, Keith Raywood, Joe DeTullio
Cher: Live in Concert from Las Vegas Cher: Live in Concert from Las Vegas
Mark Fisher, Bruce Ryan, Kent McFann
The 72nd Annual Academy Awards The 72nd Annual Academy Awards
Bob Keene, Griff Lambert, Brian J. Stonestreet, Keaton S. Walker
The 72nd Annual Academy Awards The 72nd Annual Academy Awards
Bob Keene, Griff Lambert, Brian J. Stonestreet, Keaton S. Walker
Mad TV MADtv
Daryn-Reid Goodall, D. Martyn Bookwalter, John Sabato For episode "Show #511".
Cher: Live in Concert from Las Vegas Cher: Live in Concert from Las Vegas
Mark Fisher, Bruce Ryan, Kent McFann
Saturday Night Live 25 Saturday Night Live 25
Eugene Lee, Akira Yoshimura, Keith Raywood, Joe DeTullio
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Comedy Series
Хулиганы и ботаны 8.5
Хулиганы и ботаны Freaks and Geeks
Jill Greenberg, Allison Jones, Coreen Mayrs
Победитель
Хулиганы и ботаны 8.5
Хулиганы и ботаны Freaks and Geeks
Jill Greenberg, Allison Jones, Coreen Mayrs
Победитель
Все номинанты
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Kerry Barden, Suzanne Smith, Билли Хопкинс, Jennifer McNamara
Малкольм в центре внимания
Малкольм в центре внимания Malcolm in the Middle
Mary V. Buck, Susan Edelman, Ken Miller, Nikki Valko
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Kerry Barden, Suzanne Smith, Билли Хопкинс, Jennifer McNamara
Малкольм в центре внимания
Малкольм в центре внимания Malcolm in the Middle
Mary V. Buck, Susan Edelman, Ken Miller, Nikki Valko
Sports Night Sports Night
Paula Rosenberg, Bonnie Zane
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Tracy Lilienfield
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Drama Series
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
John Frank Levey, Barbara Miller, Kevin Scott
Победитель
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
John Frank Levey, Barbara Miller, Kevin Scott
Победитель
Все номинанты
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Sheila Jaffe, Georgianne Walken
Закон и порядок 8.5
Закон и порядок Law & Order
Suzanne Ryan
Практика
Практика The Practice
Janet Gilmore, Megan McConnell
Скорая помощь 8.3
Скорая помощь ER
John Frank Levey, Barbara Miller
Скорая помощь 8.3
Скорая помощь ER
John Frank Levey, Barbara Miller
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
RKO 281 RKO 281
Lora Kennedy, Joyce Nettles
Победитель
Все номинанты
На углу
На углу The Corner
Jaki Brown, Pat Moran
Fail Safe Fail Safe
Barbara Miller, Anthony Sepulveda
Annie Annie
Rosalie Joseph, Valorie Massalas, Marcia Turner
Annie Annie
Rosalie Joseph, Valorie Massalas, Marcia Turner
На углу
На углу The Corner
Jaki Brown, Pat Moran
Если бы эти стены могли говорить 2 7.0
Если бы эти стены могли говорить 2 If These Walls Could Talk 2
John Papsidera
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Children's Program
The Color of Friendship The Color of Friendship
Кевин Хукс, Christopher Morgan, Alan Sacks Tied with Goodnight Moon & Other Sleepytime Tales (1999).
Победитель
Goodnight Moon & Other Sleepytime Tales Goodnight Moon & Other Sleepytime Tales
Sheila Nevins, Carole Rosen, Эми Шатц Tied with The Color of Friendship (2000).
Победитель
Goodnight Moon & Other Sleepytime Tales Goodnight Moon & Other Sleepytime Tales
Sheila Nevins, Carole Rosen, Эми Шатц Tied with The Color of Friendship (2000).
Победитель
Все номинанты
Disney's Young Musicians Symphony Orchestra in Concert Disney's Young Musicians Symphony Orchestra in Concert
Dwight Hemion, Gary Smith, Gail Purse
Here's to You, Charlie Brown: 50 Great Years Here's to You, Charlie Brown: 50 Great Years
Lee Mendelson, Walter C. Miller
Disney's Young Musicians Symphony Orchestra in Concert Disney's Young Musicians Symphony Orchestra in Concert
Dwight Hemion, Gary Smith, Gail Purse
Here's to You, Charlie Brown: 50 Great Years Here's to You, Charlie Brown: 50 Great Years
Lee Mendelson, Walter C. Miller
Ох уж эти детки!
Ох уж эти детки! Rugrats
Eryk Casemiro, Габор Чупо, Cella Nichols Duffy, Jim Duffy, Арлин Класки, Susan Ward
Ох уж эти детки!
Ох уж эти детки! Rugrats
Eryk Casemiro, Габор Чупо, Cella Nichols Duffy, Jim Duffy, Арлин Класки, Susan Ward
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Choreography
Annie Annie
Роб Маршалл
Победитель
Все номинанты
The Drew Carey Show The Drew Carey Show
Джерри Митчелл For episode: "Drew and Kate Boink".
Cher: Live in Concert from Las Vegas Cher: Live in Concert from Las Vegas
Doriana Sanchez
Ice Wars 6 Ice Wars 6
Brian Boitano, Marguerite Pomerhn Derricks
Ice Wars 6 Ice Wars 6
Brian Boitano, Marguerite Pomerhn Derricks
Introducing Dorothy Dandridge Introducing Dorothy Dandridge
Kim Blank
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Miniseries, Movie or a Special
Introducing Dorothy Dandridge Introducing Dorothy Dandridge
Robbie Greenberg
Победитель
Все номинанты
Духи Рождества 7.4
Духи Рождества A Christmas Carol
Ian Wilson
Annie Annie
Ralf D. Bode
Защита свидетелей 6.3
Защита свидетелей Witness Protection
Фред Мёрфи
Dirty Pictures Dirty Pictures
Hiro Narita
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Sports Night Sports Night
Peter Smokler For episode "The Cut Man Cometh". Tied with Richard Quinlan for Spin City (1996).
Победитель
Spin City Spin City
Richard Quinlan For episode "Goodbye". Tied with Peter Smokler for Sports Night (1998).
Победитель
Все номинанты
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Tony Askins For episode "Acting Out".
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
Mike Berlin For episode "Robert's Rodeo".
Третья планета от Солнца 8.4
Третья планета от Солнца 3rd Rock from the Sun
Ronald W. Browne For episode "Dick And Harry Fall In A Hole".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Single Camera Series
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Thomas Del Ruth For the pilot.
Победитель
Все номинанты
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Фил Абрахам For episode "D-Girl".
Баффи — истребительница вампиров 8.0
Баффи — истребительница вампиров Buffy the Vampire Slayer
Michael Gershman For episode "Hush".
JAG JAG
Hugo Cortina For episode "Boomerang", part II.
Закон и порядок 8.5
Закон и порядок Law & Order
Константин Макрис For episode "Entitled", part II.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography in Non-Fiction Program
Raising the Mammoth Raising the Mammoth
Robert Pauly, Didier Portal
Победитель
Все номинанты
New York: A Documentary Film New York: A Documentary Film
Allen Moore, Buddy Squires
The Natural History of the Chicken The Natural History of the Chicken
Steve Arnold
Children in War Children in War
Alan Raymond
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Classical Music-Dance Program
Great Performances: Dance in America Great Performances: Dance in America
Мэттью Даймонд, Judy Kinberg, Jac Venza For episode "American Ballet Theatre in Le Corsaire".
Победитель
Great Performances: Dance in America Great Performances: Dance in America
Мэттью Даймонд, Judy Kinberg, Jac Venza For episode "American Ballet Theatre in Le Corsaire".
Победитель
Все номинанты
Great Performances Great Performances
Андреа Бочелли, David Horn, Jac Venza, John Walker, Myung-Whun Chung, Costa Pilavachi, Clive Bennett For episode "Andrea Bocelli: Sacred Arias".
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
John Goberman For episode "Mostly Mozart Festival Opening Concert".
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
John Goberman For episode "Perlman @ The Penthouse".
Great Performances Great Performances
Андреа Бочелли, David Horn, Jac Venza, John Walker, Myung-Whun Chung, Costa Pilavachi, Clive Bennett For episode "Andrea Bocelli: Sacred Arias".
Great Performances Great Performances
David Horn, Jac Venza, John Walker For episode "Central Park".
Great Performances Great Performances
David Horn, Jac Venza, John Walker For episode "Central Park".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Commercial
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Introducing Dorothy Dandridge Introducing Dorothy Dandridge
Lucinda Campbell, Shelley Komarov
Победитель
Все номинанты
Annie Annie
Patricia McLaughlin, Shay Cunliffe
Arabian Nights Arabian Nights
Giovanni Casalnuovo, Maurizio Millenotti For episode "Part 2".
Последний рыцарь 6.1
Последний рыцарь Don Quixote
Graham Churchyard, Charles Knode, Robert Worley
Geppetto Geppetto
Marcy Grace Froehlich, Hope Hanafin
Annie Annie
Patricia McLaughlin, Shay Cunliffe
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Series
Providence Providence
Sandy Kenyon, Giovanna Ottobre-Melton For episode "Syd In Wonderland".
Победитель
Все номинанты
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Alice Daniels, Lyn Paolo For episode "The State Dinner".
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Патриша Филд, Rebecca Weinberg, Molly Rogers For episode "La Douleur Exquise!".
Звездный путь: Вояджер
Звездный путь: Вояджер Star Trek: Voyager
Robert Blackman, Carol Kunz For episode "Muse".
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Kevin P. Faherty, Gail A. Fitzgibbons, Juliet Polcsa, Lauren Press, Kim Wilcox For episode "Commendatori".
Any Day Now Any Day Now
Mary-Anne Aston, Elizabeth Palmer For episode "It's Not About The Butter", parts I+II.
Any Day Now Any Day Now
Mary-Anne Aston, Elizabeth Palmer For episode "It's Not About The Butter", parts I+II.
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Kevin P. Faherty, Gail A. Fitzgibbons, Juliet Polcsa, Lauren Press, Kim Wilcox For episode "Commendatori".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Variety or Music Program
Cher: Live in Concert from Las Vegas Cher: Live in Concert from Las Vegas
Helen Hiatt, Bob Mackie, David Cardona
Победитель
Cher: Live in Concert from Las Vegas Cher: Live in Concert from Las Vegas
Helen Hiatt, Bob Mackie, David Cardona
Победитель
Все номинанты
The Hollywood Fashion Machine The Hollywood Fashion Machine
Bruce Anthony Marshall For episode "Elizabeth Taylor: A Fashion Biography".
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Eric Justian, Tom Broecker For episode with host Christopher Walken.
Mad TV MADtv
Wendy Benbrook, Frances Harrison Hays For episode "MADtv's Movie Show".
Target Stars on Ice Target Stars on Ice
Jef Billings, Regina Winters
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Eric Justian, Tom Broecker For episode with host Christopher Walken.
Target Stars on Ice Target Stars on Ice
Jef Billings, Regina Winters
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Special
На углу
На углу The Corner
Чарльз С. Даттон
Победитель
Все номинанты
RKO 281 RKO 281
Benjamin Ross
Introducing Dorothy Dandridge Introducing Dorothy Dandridge
Марта Кулидж
Fail Safe Fail Safe
Стивен Фрирз, Martin Pasetta
Annie Annie
Роб Маршалл
Fail Safe Fail Safe
Стивен Фрирз, Martin Pasetta
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Variety or Music Program
The 72nd Annual Academy Awards The 72nd Annual Academy Awards
Louis J. Horvitz
Победитель
Все номинанты
The Tonight Show with Jay Leno The Tonight Show with Jay Leno
Ellen Brown For episode "Show #1770".
Great Performances Great Performances
Мэттью Даймонд For episode "Crazy for You (#28.2)".
Saturday Night Live 25 Saturday Night Live 25
Бет МакКарти-Миллер
Chris Rock: Bigger & Blacker Chris Rock: Bigger & Blacker
Keith Truesdell
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Jerry Foley For episode "Show #1294".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Miniseries, Movie or a Special
Introducing Dorothy Dandridge Introducing Dorothy Dandridge
Jennifer Bell, Hazel Catmull, Kathrine Gordon, Virginia Kearns, Katherine Rees
Победитель
Introducing Dorothy Dandridge Introducing Dorothy Dandridge
Jennifer Bell, Hazel Catmull, Kathrine Gordon, Virginia Kearns, Katherine Rees
Победитель
Все номинанты
RKO 281 RKO 281
Elaine Browne, Lesley Noble, Roseann Samuel, Aileen Seaton, Karen Z.M. Turner
Annie Annie
Mishell Chandler, Matthew Kasten, Natasha Ladek
Geppetto Geppetto
Judy Crown, Shirley Dolle, Warren Lewis, Gloria Pasqua Casny, Cheri Ruff, Francine Shermaine, Shannon Soucie
Annie Annie
Mishell Chandler, Matthew Kasten, Natasha Ladek
Arabian Nights Arabian Nights
Giorgio Gregorini, Marina Marin, Ferdinando Merolla, Aldo Signoretti, Massimiliano Duranti, Alessio Pompei, Nadia Rosati For episode "Part 2".
Geppetto Geppetto
Judy Crown, Shirley Dolle, Warren Lewis, Gloria Pasqua Casny, Cheri Ruff, Francine Shermaine, Shannon Soucie
RKO 281 RKO 281
Elaine Browne, Lesley Noble, Roseann Samuel, Aileen Seaton, Karen Z.M. Turner
Arabian Nights Arabian Nights
Giorgio Gregorini, Marina Marin, Ferdinando Merolla, Aldo Signoretti, Massimiliano Duranti, Alessio Pompei, Nadia Rosati For episode "Part 2".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Series
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Bobby H. Grayson For episode with host 'Alan Cumming'.
Победитель
Все номинанты
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
William A. Kohout, Mel McKinney For episode "Full Leather Jacket".
Баффи — истребительница вампиров 8.0
Баффи — истребительница вампиров Buffy the Vampire Slayer
Loretta Jody Miller, Michael Moore, Gloria Pasqua Casny, Lisa Marie Alpert For episode "Beer Bad".
Mad TV MADtv
Kenneth Michael Beck, Christine Curry, Virginia Grobeson, Matthew Kasten, Dugg Kirkpatrick, Bryn E. Leetch, Judith Tiedemann, Danny Goldstein For episode "Movie Show".
Баффи — истребительница вампиров 8.0
Баффи — истребительница вампиров Buffy the Vampire Slayer
Loretta Jody Miller, Michael Moore, Gloria Pasqua Casny, Lisa Marie Alpert For episode "Beer Bad".
Шоу 70−х 8.1
Шоу 70−х That '70s Show
Cindy Costello, Gabriella Pollino, Valerie Scott For episode "Vanstock".
Звездный путь: Вояджер
Звездный путь: Вояджер Star Trek: Voyager
Charlotte Parker, Gloria Montemayor, Josée Normand, Viviane Normand, Jo Ann Phillips For episode "Dragon's Teeth".
Mad TV MADtv
Kenneth Michael Beck, Christine Curry, Virginia Grobeson, Matthew Kasten, Dugg Kirkpatrick, Bryn E. Leetch, Judith Tiedemann, Danny Goldstein For episode "Movie Show".
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
William A. Kohout, Mel McKinney For episode "Full Leather Jacket".
Шоу 70−х 8.1
Шоу 70−х That '70s Show
Cindy Costello, Gabriella Pollino, Valerie Scott For episode "Vanstock".
Звездный путь: Вояджер
Звездный путь: Вояджер Star Trek: Voyager
Charlotte Parker, Gloria Montemayor, Josée Normand, Viviane Normand, Jo Ann Phillips For episode "Dragon's Teeth".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement in Animation
The PJs The PJs
Nelson Lowry For episode "How The Super Stoled Christmas".
Победитель
Футурама 9.3
Футурама Futurama
Bari Kumar For episode "A Bicyclops Built For Two".
Победитель
Goodnight Moon & Other Sleepytime Tales Goodnight Moon & Other Sleepytime Tales
Maciek Albrecht For segments "Braham's Lullaby" and "Twinkle, Twinkle Little Star".
Победитель
The Powerpuff Girls The Powerpuff Girls
Don Shank For Twisted Sister/Cover Up (1999).
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Eddie Izzard: Dress to Kill Eddie Izzard: Dress to Kill
Эдди Иззард
Победитель
Все номинанты
The 72nd Annual Academy Awards The 72nd Annual Academy Awards
Билли Кристал
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Молли Шеннон
Chris Rock: Bigger & Blacker Chris Rock: Bigger & Blacker
Крис Рок
Cher: Live in Concert from Las Vegas Cher: Live in Concert from Las Vegas
Шер
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Джек Леммон
Джек Леммон
Tuesdays with Morrie For playing: "Morrie Schwartz".
Победитель
Все номинанты
Лив Шрайбер
Лив Шрайбер
RKO 281 For playing: "Orson Welles".
Бо Бриджес
Бо Бриджес
P.T. Barnum For playing: "P. T. Barnum".
Уильям Х. Мэйси
Уильям Х. Мэйси
A Slight Case of Murder For playing: "Terry Thorpe".
Брайан Деннехи
Брайан Деннехи
Death of a Salesman For playing: "Willy Loman".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Холли Берри
Холли Берри
Introducing Dorothy Dandridge For playing: "Dorothy Dandridge".
Победитель
Все номинанты
Джуди Дэвис
Джуди Дэвис
A Cooler Climate For playing: "Paula Tanner".
Холли Хантер
Холли Хантер
Harlan County War For playing: "Ruby Kincaid".
Джина Роулендс
Джина Роулендс
The Color of Love: Jacey's Story For playing: "Georgia Porter".
Салли Филд
Салли Филд
A Cooler Climate For playing: "Iris Prue".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lighting Direction (Electronic)
Fail Safe Fail Safe
John A. Alonzo, Kim Killingsworth
Победитель
Fail Safe Fail Safe
John A. Alonzo, Kim Killingsworth
Победитель
Все номинанты
Arista Records' 25th Anniversary Celebration Arista Records' 25th Anniversary Celebration
Olin Younger
The Tonight Show with Jay Leno The Tonight Show with Jay Leno
Patrick S. Steele, Gary Thorns For episode "1738".
The 72nd Annual Academy Awards The 72nd Annual Academy Awards
Robert T. Barnhart, Robert A. Dickinson, Matt Firestone, Andy O'Reilly
Cher: Live in Concert from Las Vegas Cher: Live in Concert from Las Vegas
Tom Beck, Allen Branton, Michael T. Goodwin, Patrick Woodroffe, Jeff Johnson, Christian Choi, James Straw, Victor Fable
Cher: Live in Concert from Las Vegas Cher: Live in Concert from Las Vegas
Tom Beck, Allen Branton, Michael T. Goodwin, Patrick Woodroffe, Jeff Johnson, Christian Choi, James Straw, Victor Fable
The 72nd Annual Academy Awards The 72nd Annual Academy Awards
Robert T. Barnhart, Robert A. Dickinson, Matt Firestone, Andy O'Reilly
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Made for Television Movie
Tuesdays with Morrie Tuesdays with Morrie
Опра Уинфри, Kate Forte, Jennifer Ogden
Победитель
Все номинанты
RKO 281 RKO 281
Ридли Скотт, Тони Скотт, Su Armstrong, Diane Minter Lewis, Chris Zarpas
Introducing Dorothy Dandridge Introducing Dorothy Dandridge
Холли Берри, Larry Y. Albucher, Vincent Cirrincione, Moctesuma Esparza, Robert Katz, Joshua D. Maurer
Annie Annie
Neil Meron, Chris Montan, Marykay Powell, John Whitman, Craig Zadan
Если бы эти стены могли говорить 2 7.0
Если бы эти стены могли говорить 2 If These Walls Could Talk 2
Эллен ДеДженерес, Mary Kane, Jennifer Todd, Suzanne Todd
Если бы эти стены могли говорить 2 7.0
Если бы эти стены могли говорить 2 If These Walls Could Talk 2
Эллен ДеДженерес, Mary Kane, Jennifer Todd, Suzanne Todd
Introducing Dorothy Dandridge Introducing Dorothy Dandridge
Холли Берри, Larry Y. Albucher, Vincent Cirrincione, Moctesuma Esparza, Robert Katz, Joshua D. Maurer
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Main Title Design
Десятое королевство 7.5
Десятое королевство The 10th Kingdom
Tim Webber
Победитель
Все номинанты
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Billy Pittard, Mark Johnston
Nature Nature
Billy Pittard, Ed Sullivan, Juan Rosenfeldt
Now and Again Now and Again
Lee Dyer, Earl Bateman, Alexander Lebedev
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Main Title Theme Music
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
W.G. Snuffy Walden
Победитель
Все номинанты
Call of the Wild Call of the Wild
Hal Beckett
Притворщик 7.4
Притворщик The Pretender
Velton Ray Bunch, Mark Leggett
Jack of All Trades Jack of All Trades
Joseph LoDuca
Falcone Falcone
Jay Gruska, Ross Levinson
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special
Arabian Nights Arabian Nights
Diane Chenery-Wickens, Mark Coulier, Duncan Jarman, Daniel Phillips, Anne Spiers For episode "Part 2".
Победитель
Arabian Nights Arabian Nights
Diane Chenery-Wickens, Mark Coulier, Duncan Jarman, Daniel Phillips, Anne Spiers For episode "Part 2".
Победитель
Все номинанты
Последний рыцарь 6.1
Последний рыцарь Don Quixote
Mauro Meniconi, Anne Spiers, Gillian Thomas
Jason and the Argonauts Jason and the Argonauts
Mark Coulier, Paul Gooch, Nicky Knowles, Paul Spateri, Anne Spiers, Julie Wright For part I.
Последний рыцарь 6.1
Последний рыцарь Don Quixote
Mauro Meniconi, Anne Spiers, Gillian Thomas
Geppetto Geppetto
Tommy Cole, Earl Ellis, Patricia Messina, Mary Kay Morse, Charlene Osterman, Lisa Pharren, Michael Westmore
Jesus Jesus
Fabrizio Sforza For part II.
Geppetto Geppetto
Tommy Cole, Earl Ellis, Patricia Messina, Mary Kay Morse, Charlene Osterman, Lisa Pharren, Michael Westmore
Jason and the Argonauts Jason and the Argonauts
Mark Coulier, Paul Gooch, Nicky Knowles, Paul Spateri, Anne Spiers, Julie Wright For part I.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Series
Секретные материалы 8.7
Секретные материалы The X-Files
Laverne Munroe, Greg Funk, Cheri Montesanto, Kevin Westmore, Cindy J. Williams For episode: "Theef".
Победитель
Секретные материалы 8.7
Секретные материалы The X-Files
Laverne Munroe, Greg Funk, Cheri Montesanto, Kevin Westmore, Cindy J. Williams For episode: "Theef".
Победитель
Все номинанты
Ангел 8.5
Ангел Angel
Louis Lazzara, David DeLeon, Dalia Dokter, Earl Ellis, Dayne Johnson, Steve LaPorte, Toby Lamm, Robert Maverick, Stephen Prouty, Jill Rockow, Rick Stratton, Jeremy Swan For episode "The Ring".
Ангел 8.5
Ангел Angel
Louis Lazzara, David DeLeon, Dalia Dokter, Earl Ellis, Dayne Johnson, Steve LaPorte, Toby Lamm, Robert Maverick, Stephen Prouty, Jill Rockow, Rick Stratton, Jeremy Swan For episode "The Ring".
Звездный путь: Вояджер
Звездный путь: Вояджер Star Trek: Voyager
Belinda Bryant, Ellis Burman Jr., Suzanne Diaz, Tina Hoffman, David Quashnick, James Rohland, Michael Westmore, Scott Wheeler, Natalie Wood, Jeff Lewis For episode "Ashes To Ashes".
Звездный путь: Вояджер
Звездный путь: Вояджер Star Trek: Voyager
Belinda Bryant, Ellis Burman Jr., Suzanne Diaz, Tina Hoffman, David Quashnick, James Rohland, Michael Westmore, Scott Wheeler, Natalie Wood, Jeff Lewis For episode "Ashes To Ashes".
Mad TV MADtv
Susan A. Cabral, Jennifer Aspinall, Courtney Carell, Ed French, Felicia Linsky, Myke Michaels, Julie Purcell, R. Stephen Weber, Randy Westgate For episode "Movie Show".
Шоу 70−х 8.1
Шоу 70−х That '70s Show
Cindy Gardner, Mark Sanchez, Jay Wejebe For episode "Vanstock".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Miniseries
На углу
На углу The Corner
Роберт Колсберри, Nina K. Noble, Дэвид Миллс, Дэвид Саймон
Победитель
На углу
На углу The Corner
Роберт Колсберри, Nina K. Noble, Дэвид Миллс, Дэвид Саймон
Победитель
Все номинанты
Arabian Nights Arabian Nights
Howard Ellis, Robert A. Halmi, Robert Halmi Sr., Дайсон Ловелл
P.T. Barnum P.T. Barnum
Delia Fine, Suzanne Girard, David V. Picker, Kevin Tierney
The Beach Boys: An American Family The Beach Boys: An American Family
Джон Стамос, Джефф Блекнер, Neil Meron, John Whitman, Craig Zadan
Arabian Nights Arabian Nights
Howard Ellis, Robert A. Halmi, Robert Halmi Sr., Дайсон Ловелл
P.T. Barnum P.T. Barnum
Delia Fine, Suzanne Girard, David V. Picker, Kevin Tierney
Jesus Jesus
Russell Kagan, Frank Konigsberg, Lorenzo Minoli, Judd Parkin, Paolo Piria
Jesus Jesus
Russell Kagan, Frank Konigsberg, Lorenzo Minoli, Judd Parkin, Paolo Piria
The Beach Boys: An American Family The Beach Boys: An American Family
Джон Стамос, Джефф Блекнер, Neil Meron, John Whitman, Craig Zadan
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Miniseries, Movie or a Special
A Supernatural Evening with Carlos Santana A Supernatural Evening with Carlos Santana
Bill DeRonde
Победитель
Все номинанты
Chris Rock: Bigger & Blacker Chris Rock: Bigger & Blacker
Grady Cooper
AFI's 100 Years... 100 Stars: America's Greatest Screen Legends AFI's 100 Years... 100 Stars: America's Greatest Screen Legends
Barry A. O'Brien, Tim Preston, Sue 'Spyke' Hirshon
Here's to You, Charlie Brown: 50 Great Years Here's to You, Charlie Brown: 50 Great Years
Brian Schnuckel
The 72nd Annual Academy Awards The 72nd Annual Academy Awards
Patrick Clancey, Mark Intravartolo, Alexandra Komisaruk, Joan LaDuca, Tom McQuade, Michael Polito, Matthew Sharp, Paula S. Vannucci, Steve Welch, Чак Уоркмэн, Jeremy Workman, Douglass M. Stewart Jr., Michael J. Shapiro, Randy Magalski, Bruce Hepler, Andy Ralston
The 72nd Annual Academy Awards The 72nd Annual Academy Awards
Patrick Clancey, Mark Intravartolo, Alexandra Komisaruk, Joan LaDuca, Tom McQuade, Michael Polito, Matthew Sharp, Paula S. Vannucci, Steve Welch, Чак Уоркмэн, Jeremy Workman, Douglass M. Stewart Jr., Michael J. Shapiro, Randy Magalski, Bruce Hepler, Andy Ralston
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Фрейзер 8.3
Фрейзер Frasier
Scott Maisano, Ron Volk For episode "Something Borrowed, Someone Blue".
Победитель
Фрейзер 8.3
Фрейзер Frasier
Scott Maisano, Ron Volk For episode "Something Borrowed, Someone Blue".
Победитель
Все номинанты
Друзья 8.2
Друзья Friends
Stephen Prime For episode "The One With The Proposal", parts I+II.
Фрейзер 8.3
Фрейзер Frasier
Ron Volk For episode "Dark Side Of The Moon".
Sports Night Sports Night
Janet Ashikaga For episode "The Cut Man Cometh".
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Питер Чакос For episode "Ben? Her?".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special
RKO 281 RKO 281
John Altman
Победитель
Все номинанты
Walking with Dinosaurs Walking with Dinosaurs
Ben Bartlett
Beyond the Prairie: The True Story of Laura Ingalls Wilder Beyond the Prairie: The True Story of Laura Ingalls Wilder
Ernest Troost
Последний рыцарь 6.1
Последний рыцарь Don Quixote
Richard Hartley
Enslavement: The True Story of Fanny Kemble Enslavement: The True Story of Fanny Kemble
Charles Bernstein
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Зена — королева воинов 7.9
Зена — королева воинов Xena: Warrior Princess
Joseph LoDuca For episode "Fallen Angel".
Победитель
Все номинанты
Секретные материалы 8.7
Секретные материалы The X-Files
Mark Snow For episode "Theef".
Falcone Falcone
Jay Gruska For episode "Lealta".
Felicity Felicity
W.G. Snuffy Walden, Danny Pelfrey For episode "Help For The Lovelorn".
Звездный путь: Вояджер
Звездный путь: Вояджер Star Trek: Voyager
Jay Chattaway For episode "Spirit Folk".
Felicity Felicity
W.G. Snuffy Walden, Danny Pelfrey For episode "Help For The Lovelorn".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Direction
Annie Annie
Paul Bogaev
Победитель
Все номинанты
The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts
Elliot Lawrence
Little Richard Little Richard
David Sibley
Heroes for the Planet Featuring Special Guest Charlotte Church Heroes for the Planet Featuring Special Guest Charlotte Church
Michael Andreas
Super Bowl XXXIV Halftime Show Super Bowl XXXIV Halftime Show
Dan Stamper
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music and Lyrics
Nickellennium Nickellennium
John Kimbrough For the song "Up to You".
Победитель
Все номинанты
AFI's 100 Years... 100 Stars: America's Greatest Screen Legends AFI's 100 Years... 100 Stars: America's Greatest Screen Legends
Carole Bayer Sager, Marvin Hamlisch For the song "Without You".
Freedom Song Freedom Song
Carole King For the song "Song Of Freedom".
The 14th Annual American Comedy Awards The 14th Annual American Comedy Awards
Glen Roven, Брюс Виленч For the song "My Bill Gates".
Гриффины 8.6
Гриффины Family Guy
Ron Jones, Chris Sheridan For the song "We Only Live To Kiss Your Ass".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Non-Fiction Series
American Masters American Masters
Michael Epstein, Tamar Hacker, Сьюзен Лейси, Karen Bernstein For episode "Hitchcock, Selznick and the End of Hollywood". Shown within _"American Masters" (1983)_.
Победитель
American Masters American Masters
Michael Epstein, Tamar Hacker, Сьюзен Лейси, Karen Bernstein For episode "Hitchcock, Selznick and the End of Hollywood". Shown within _"American Masters" (1983)_.
Победитель
Все номинанты
New York: A Documentary Film New York: A Documentary Film
Lisa Ades, Ric Burns, Judy Crichton, Margaret Drain, Mark Samels, James Sanders
New York: A Documentary Film New York: A Documentary Film
Lisa Ades, Ric Burns, Judy Crichton, Margaret Drain, Mark Samels, James Sanders
Behind the Music Behind the Music
Paul Barrosse, Susan Biesack, Jeff Gaspin, George Moll, Gay Rosenthal, Paul Gallagher, Victoria Zielinski For episode "Tina Turner".
Inside the Actors Studio Inside the Actors Studio
Frances Berwick, Michael Kostel, Джеймс Липтон, Vienna Steiner, Jeff Wurtz, John Servidio, Christian Barcellos For episode "Kevin Spacey".
Inside the Actors Studio Inside the Actors Studio
Frances Berwick, Michael Kostel, Джеймс Липтон, Vienna Steiner, Jeff Wurtz, John Servidio, Christian Barcellos For episode "Kevin Spacey".
Biography Biography
Maryellen Cox, CarolAnne Dolan For episode "Oprah Winfrey: Heart of the Matter".
Behind the Music Behind the Music
Paul Barrosse, Susan Biesack, Jeff Gaspin, George Moll, Gay Rosenthal, Paul Gallagher, Victoria Zielinski For episode "Tina Turner".
Biography Biography
Maryellen Cox, CarolAnne Dolan For episode "Oprah Winfrey: Heart of the Matter".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Non-Fiction Special
Children in War Children in War
John Hoffman, Sheila Nevins, Alan Raymond, Susan Raymond
Победитель
Children in War Children in War
John Hoffman, Sheila Nevins, Alan Raymond, Susan Raymond
Победитель
Все номинанты
Cancer: Evolution to Revolution Cancer: Evolution to Revolution
John Hoffman, Joseph F. Lovett, Sheila Nevins, Anthony Radziwill, Kenneth Paul Rosenberg
American Hollow American Hollow
Jacqueline Glover, Рори Кеннеди, Sheila Nevins
Paradise Lost 2: Revelations Paradise Lost 2: Revelations
Nancy Abraham, Джо Берлинджер, Sheila Nevins, Bruce Sinofsky
Raising the Mammoth Raising the Mammoth
Adrienne Ciuffo, Jean-Charles Deniau, Maurice Paleau
American Hollow American Hollow
Jacqueline Glover, Рори Кеннеди, Sheila Nevins
Cancer: Evolution to Revolution Cancer: Evolution to Revolution
John Hoffman, Joseph F. Lovett, Sheila Nevins, Anthony Radziwill, Kenneth Paul Rosenberg
Paradise Lost 2: Revelations Paradise Lost 2: Revelations
Nancy Abraham, Джо Берлинджер, Sheila Nevins, Bruce Sinofsky
Raising the Mammoth Raising the Mammoth
Adrienne Ciuffo, Jean-Charles Deniau, Maurice Paleau
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing in Non-Fiction Program
New York: A Documentary Film New York: A Documentary Film
Nina Schulman, Li-Shin Yu For episode "Cosmopolis 1919-1931".
Победитель
Все номинанты
Raising the Mammoth Raising the Mammoth
Emmanuel Mairesse
The Real World The Real World
Mark Raudonis For episode "No. 812".
Walking with Dinosaurs Walking with Dinosaurs
Andrew Wilks, Britt Sjoerdsma
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single Camera Picture Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Tuesdays with Morrie Tuesdays with Morrie
Carol Littleton
Победитель
Все номинанты
RKO 281 RKO 281
Alex Mackie
Annie Annie
Scott Vickrey
Introducing Dorothy Dandridge Introducing Dorothy Dandridge
Alan Heim
The Beach Boys: An American Family The Beach Boys: An American Family
Bryan M. Horne, Geoffrey Rowland For part I.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single Camera Picture Editing for a Series
Скорая помощь 8.3
Скорая помощь ER
Kevin Casey For episode "All In The Family".
Победитель
Все номинанты
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Sidney Wolinsky For episode "Funhouse".
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Tina Hirsch For episode "What Kind Of Day Has It Been".
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Билл Джонсон For episode "In Excelsis Deo".
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
William B. Stich For episode "The Knight In White Satin Armor".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
The Hunley The Hunley
David Bondelevitch, Suzanne Angel, Billy B. Bell, Tim Chilton, Bob Costanza, Rick Crampton, Mike Dickeson, G. Michael Graham, Anton Holden, Michael Lyle, Gary Macheel, Jill Schachne, Richard Steele, Tim Terusa, Lou Thomas, Rusty Tinsley, Robert Webber
Победитель
The Hunley The Hunley
David Bondelevitch, Suzanne Angel, Billy B. Bell, Tim Chilton, Bob Costanza, Rick Crampton, Mike Dickeson, G. Michael Graham, Anton Holden, Michael Lyle, Gary Macheel, Jill Schachne, Richard Steele, Tim Terusa, Lou Thomas, Rusty Tinsley, Robert Webber
Победитель
Все номинанты
Harlan County War Harlan County War
Barbara Issak, Trevor Jolly, David Melhase, Vince Nicastro, Brian Thomas Nist, Ralph Osborn, Nancy Parker, Cindy Rabideau, Christopher B. Reeves, Richard Taylor, Scott Wolf
The Crossing The Crossing
Willy Allen, Jim Borgardt, Dane A. Davis, Andrew Lackey, Charles W. Ritter, Christopher Sheldon, Jerry Trent, Sherry Whitfield
Introducing Dorothy Dandridge Introducing Dorothy Dandridge
Michael Broomberg, Michael Babcock, David Beadle, Kathy Durning, Larry Goeb, David Hankins, Sonya Lindsay, Doug Kent, Helen Luttrell, Chris McGeary, Dale W. Perry, Jeff Sawyer, Frank Smathers, Bruce Tanis
Harlan County War Harlan County War
Barbara Issak, Trevor Jolly, David Melhase, Vince Nicastro, Brian Thomas Nist, Ralph Osborn, Nancy Parker, Cindy Rabideau, Christopher B. Reeves, Richard Taylor, Scott Wolf
Animal Farm Animal Farm
James Feltham, Arthur Graley, Diane Greaves, Nigel Heath, Julian Slater, Jason Swanscott
The Crossing The Crossing
Willy Allen, Jim Borgardt, Dane A. Davis, Andrew Lackey, Charles W. Ritter, Christopher Sheldon, Jerry Trent, Sherry Whitfield
Animal Farm Animal Farm
James Feltham, Arthur Graley, Diane Greaves, Nigel Heath, Julian Slater, Jason Swanscott
Introducing Dorothy Dandridge Introducing Dorothy Dandridge
Michael Broomberg, Michael Babcock, David Beadle, Kathy Durning, Larry Goeb, David Hankins, Sonya Lindsay, Doug Kent, Helen Luttrell, Chris McGeary, Dale W. Perry, Jeff Sawyer, Frank Smathers, Bruce Tanis
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Editing for a Series
Third Watch Third Watch
Rick Camara, Clayton Collins, Casey J. Crabtree, Michael Crabtree, Karyn Foster, Thomas A. Harris, Rick Hromadka, Walter Newman, Allan K. Rosen, Darleen Stoker, Darren Wright, Kenneth Young For episode "Welcome To Camelot".
Победитель
Third Watch Third Watch
Rick Camara, Clayton Collins, Casey J. Crabtree, Michael Crabtree, Karyn Foster, Thomas A. Harris, Rick Hromadka, Walter Newman, Allan K. Rosen, Darleen Stoker, Darren Wright, Kenneth Young For episode "Welcome To Camelot".
Победитель
Все номинанты
Секретные материалы 8.7
Секретные материалы The X-Files
Donna Beltz, Stuart Calderon, Jeff Charbonneau, Thierry J. Couturier, Ken Gladden, Michael Kimball, H. Jay Levine, Sharon Michaels, Cecilia Perna, Debby Ruby-Winsberg, Michael Salvetta, Susan Welsh For episode "First Person Shooter".
Звездный путь: Вояджер
Звездный путь: Вояджер Star Trek: Voyager
Dale Chaloukian, Ashley Harvey, Gerry Sackman, Masanobu 'Tomi' Tomita, Bill Wistrom, James Wolvington, Jeff Gersh For episode "Equinox", part II.
Скорая помощь 8.3
Скорая помощь ER
Rick Camara, Virginia Cook-McGowan, Casey J. Crabtree, Michael Crabtree, Thomas A. Harris, Walter Newman, John F. Reynolds, Darleen Stoker, Sharyn Gersh, Darren Wright For episode "All In The Family".
Секретные материалы 8.7
Секретные материалы The X-Files
Donna Beltz, Stuart Calderon, Jeff Charbonneau, Thierry J. Couturier, Ken Gladden, Michael Kimball, H. Jay Levine, Sharon Michaels, Cecilia Perna, Debby Ruby-Winsberg, Michael Salvetta, Susan Welsh For episode "First Person Shooter".
The Others The Others
Michael Broomberg, Ruth Adelman, Zane D. Bruce, Harry Cohen, Diane Griffen, Mace Matiosian, Jivan Tahmizian, Guy Tsujimoto For episode "Eyes".
The Others The Others
Michael Broomberg, Ruth Adelman, Zane D. Bruce, Harry Cohen, Diane Griffen, Mace Matiosian, Jivan Tahmizian, Guy Tsujimoto For episode "Eyes".
Звездный путь: Вояджер
Звездный путь: Вояджер Star Trek: Voyager
Dale Chaloukian, Ashley Harvey, Gerry Sackman, Masanobu 'Tomi' Tomita, Bill Wistrom, James Wolvington, Jeff Gersh For episode "Equinox", part II.
Скорая помощь 8.3
Скорая помощь ER
Rick Camara, Virginia Cook-McGowan, Casey J. Crabtree, Michael Crabtree, Thomas A. Harris, Walter Newman, John F. Reynolds, Darleen Stoker, Sharyn Gersh, Darren Wright For episode "All In The Family".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Editing in Non-Fiction Program
Walking with Dinosaurs Walking with Dinosaurs
Simon Gotel, Andrew Sherriff
Победитель
Walking with Dinosaurs Walking with Dinosaurs
Simon Gotel, Andrew Sherriff
Победитель
Все номинанты
Raising the Mammoth Raising the Mammoth
Glen Frazier, George Leyva, Derek Luff, Emmanuel Mairesse, Rick Norman, Tania Wang, Benoît Hénaff, Mohamed Amrane
Raising the Mammoth Raising the Mammoth
Glen Frazier, George Leyva, Derek Luff, Emmanuel Mairesse, Rick Norman, Tania Wang, Benoît Hénaff, Mohamed Amrane
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Mixing for a Comedy Series or a Special
Ally McBeal Ally McBeal
Peter Kelsey, Paul Lewis, Nello Torri For episode "Car Wash".
Победитель
Ally McBeal Ally McBeal
Peter Kelsey, Paul Lewis, Nello Torri For episode "Car Wash".
Победитель
Все номинанты
Третья планета от Солнца 8.4
Третья планета от Солнца 3rd Rock from the Sun
Todd Grace, Jesse Peck, Craig Porter For episode "Dick And Harry Fall In A Hole".
Фрейзер 8.3
Фрейзер Frasier
Andre Caporaso, Robert Douglass, Thomas J. Huth, Dana Mark McClure For episode "Something Borrowed, Someone Blue".
Друзья 8.2
Друзья Friends
John Bickelhaupt, Dana Mark McClure, Charlie McDaniel, Kathy Oldham For episode "The One After Vegas".
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Bob Chefalas, T.J. O'Mara, Paul J. Zydel For episode "Ex And The City".
Третья планета от Солнца 8.4
Третья планета от Солнца 3rd Rock from the Sun
Todd Grace, Jesse Peck, Craig Porter For episode "Dick And Harry Fall In A Hole".
Друзья 8.2
Друзья Friends
John Bickelhaupt, Dana Mark McClure, Charlie McDaniel, Kathy Oldham For episode "The One After Vegas".
Spin City Spin City
Rich Jacob, George Meyer, Craig Porter, John McDonald For episode "Goodbye".
Фрейзер 8.3
Фрейзер Frasier
Andre Caporaso, Robert Douglass, Thomas J. Huth, Dana Mark McClure For episode "Something Borrowed, Someone Blue".
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Bob Chefalas, T.J. O'Mara, Paul J. Zydel For episode "Ex And The City".
Spin City Spin City
Rich Jacob, George Meyer, Craig Porter, John McDonald For episode "Goodbye".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Mixing for a Drama Series
Секретные материалы 8.7
Секретные материалы The X-Files
Harry Andronis, Steve Cantamessa, Ray O'Reilly, David John West For episode "First Person Shooter".
Победитель
Секретные материалы 8.7
Секретные материалы The X-Files
Harry Andronis, Steve Cantamessa, Ray O'Reilly, David John West For episode "First Person Shooter".
Победитель
Все номинанты
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Dan Hiland, Gary D. Rogers, Kenneth B. Ross, Len Schmitz For episode "In Excelsis Deo".
Закон и порядок 8.5
Закон и порядок Law & Order
Thomas Meloeny, Bill Nicholson, David Platt For episode "Gunshow".
Скорая помощь 8.3
Скорая помощь ER
Dave Concors, Marc A. Gilmartin, Michael Jiron, Allen L. Stone For episode "All In The Family".
Полиция Нью-Йорка
Полиция Нью-Йорка NYPD Blue
J. Stanley Johnston, Joe Kenworthy, Elmo Ponsdomenech For episode "Along Came Jones".
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Kevin Patrick Burns, Todd Orr, Tom Perry, Mathew Price For episode "D-Girl".
Скорая помощь 8.3
Скорая помощь ER
Dave Concors, Marc A. Gilmartin, Michael Jiron, Allen L. Stone For episode "All In The Family".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
RKO 281 RKO 281
Clive Derbyshire, Mike Dowson, Mark Taylor
Победитель
RKO 281 RKO 281
Clive Derbyshire, Mike Dowson, Mark Taylor
Победитель
Все номинанты
Fail Safe Fail Safe
Peter Baird, Ed Greene, Hugh Healy, Larry Reed
Dirty Pictures Dirty Pictures
Kevin Patrick Burns, Todd Orr, Tom Perry, John J. Thomson
Annie Annie
Edward L. Moskowitz, Terry O'Bright, Keith Rogers
Tuesdays with Morrie Tuesdays with Morrie
Michael C. Casper, Daniel J. Leahy, James M. Tanenbaum
The Beach Boys: An American Family The Beach Boys: An American Family
Rick Hart, Edward L. Moskowitz, Richard D. Rogers, Rick Alexander For part I.
Tuesdays with Morrie Tuesdays with Morrie
Michael C. Casper, Daniel J. Leahy, James M. Tanenbaum
Dirty Pictures Dirty Pictures
Kevin Patrick Burns, Todd Orr, Tom Perry, John J. Thomson
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Mixing for a Variety or Music Series or Special
The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts
Bob Elder, Ed Greene, Bob La Masney Tied with Cher: Live in Concert from Las Vegas (1999).
Победитель
Cher: Live in Concert from Las Vegas Cher: Live in Concert from Las Vegas
Guy Charbonneau, Bob La Masney, Don Worsham, Chris Lord-Alge Tied with The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts (1999).
Победитель
Cher: Live in Concert from Las Vegas Cher: Live in Concert from Las Vegas
Guy Charbonneau, Bob La Masney, Don Worsham, Chris Lord-Alge Tied with The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts (1999).
Победитель
Все номинанты
The 72nd Annual Academy Awards The 72nd Annual Academy Awards
Thomas Vicari, Robert Douglass, Ed Greene
The 42nd Annual Grammy Awards The 42nd Annual Grammy Awards
Robert Colby, Ed Greene, John Harris, Bob La Masney, Mikael Stewart, Don Worsham
The 42nd Annual Grammy Awards The 42nd Annual Grammy Awards
Robert Colby, Ed Greene, John Harris, Bob La Masney, Mikael Stewart, Don Worsham
The 72nd Annual Academy Awards The 72nd Annual Academy Awards
Thomas Vicari, Robert Douglass, Ed Greene
One Love: The Bob Marley All-Star Tribute One Love: The Bob Marley All-Star Tribute
Errol Brown, Bob La Masney, Don Worsham
Saturday Night Live 25 Saturday Night Live 25
Marty Brumbach, Robert Palladino, Chris Seeger, Bill Taylor, Jay Vicari
Saturday Night Live 25 Saturday Night Live 25
Marty Brumbach, Robert Palladino, Chris Seeger, Bill Taylor, Jay Vicari
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Walking with Dinosaurs Walking with Dinosaurs
Jez Harris, Timothy Greenwood, Daren Horley, Alec Knox, Virgil Manning, David Marsh, Mike McGee, Mike Milne, Carlos M. Rosas
Победитель
Walking with Dinosaurs Walking with Dinosaurs
Jez Harris, Timothy Greenwood, Daren Horley, Alec Knox, Virgil Manning, David Marsh, Mike McGee, Mike Milne, Carlos M. Rosas
Победитель
Все номинанты
Паника в Нью-Йорке
Паника в Нью-Йорке Aftershock: Earthquake in New York
James G. Hebb, Michael Joyce, Stephen Pepper, Lisa Sepp-Wilson, Tim Storvick, Lee Wilson For part I.
The Magical Legend of the Leprechauns The Magical Legend of the Leprechauns
Dimitar Bakalov, Ken Dailey, Matt Johnson, Adam McInnes, Jon Neill, Dag Ivarsoy, Paul Lambert For part I.
Jason and the Argonauts Jason and the Argonauts
Hal Bertram, David Booth, Daren Horley, Alec Knox, Andy Lomas, Virgil Manning, George Roper, Carlos M. Rosas, Pedro Sabrosa For part II.
Jason and the Argonauts Jason and the Argonauts
Hal Bertram, David Booth, Daren Horley, Alec Knox, Andy Lomas, Virgil Manning, George Roper, Carlos M. Rosas, Pedro Sabrosa For part II.
The 72nd Annual Academy Awards The 72nd Annual Academy Awards
Patrick Clancey, Chris Clausing, Mark Intravartolo, Deborah Ristic For "Billy's Film".
Паника в Нью-Йорке
Паника в Нью-Йорке Aftershock: Earthquake in New York
James G. Hebb, Michael Joyce, Stephen Pepper, Lisa Sepp-Wilson, Tim Storvick, Lee Wilson For part I.
The 72nd Annual Academy Awards The 72nd Annual Academy Awards
Patrick Clancey, Chris Clausing, Mark Intravartolo, Deborah Ristic For "Billy's Film".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Special Visual Effects for a Series
Секретные материалы 8.7
Секретные материалы The X-Files
Deena Burkett, Don Greenberg, Monique Klauer, Bill Millar, Steven J. Scott, Cory Strassburger, Jeff Zaman, Steve Strassburger For episode "First Person Shooter".
Победитель
Секретные материалы 8.7
Секретные материалы The X-Files
Deena Burkett, Don Greenberg, Monique Klauer, Bill Millar, Steven J. Scott, Cory Strassburger, Jeff Zaman, Steve Strassburger For episode "First Person Shooter".
Победитель
Все номинанты
Звездный путь: Вояджер
Звездный путь: Вояджер Star Trek: Voyager
Bruce Branit, Elizabeth Castro, Dan Curry, John F. Gross, Paul Hill, Jeremy Hunt, Ronald B. Moore, Fred Pienkos, Gregory Rainoff For episode "The Haunting Of Deck 12".
Звездный путь: Вояджер
Звездный путь: Вояджер Star Trek: Voyager
Bruce Branit, Elizabeth Castro, Dan Curry, John F. Gross, Paul Hill, Jeremy Hunt, Ronald B. Moore, Fred Pienkos, Gregory Rainoff For episode "The Haunting Of Deck 12".
Звездные врата: ЗВ-1 6.5
Звездные врата: ЗВ-1 Stargate SG-1
Bruce Woloshyn, Michelle Comens, James G. Hebb, Jeremy Hoey, Kent Matheson, James Tichenor, Aruna Inversin, Robin Hackl, Craig Van Den Biggelaar For episode "Nemesis".
Секретные материалы 8.7
Секретные материалы The X-Files
Deena Burkett, Don Greenberg, Monique Klauer, Bill Millar For episode "Rush".
Звездный путь: Вояджер
Звездный путь: Вояджер Star Trek: Voyager
Les Bernstien, Bruce Branit, Elizabeth Castro, Dan Curry, John F. Gross, Paul Hill, Jeremy Hunt, Ronald B. Moore, Fred Pienkos For episode "Life Line".
Секретные материалы 8.7
Секретные материалы The X-Files
Deena Burkett, Don Greenberg, Monique Klauer, Bill Millar For episode "Rush".
Звездный путь: Вояджер
Звездный путь: Вояджер Star Trek: Voyager
Les Bernstien, Bruce Branit, Elizabeth Castro, Dan Curry, John F. Gross, Paul Hill, Jeremy Hunt, Ronald B. Moore, Fred Pienkos For episode "Life Line".
Звездные врата: ЗВ-1 6.5
Звездные врата: ЗВ-1 Stargate SG-1
Bruce Woloshyn, Michelle Comens, James G. Hebb, Jeremy Hoey, Kent Matheson, James Tichenor, Aruna Inversin, Robin Hackl, Craig Van Den Biggelaar For episode "Nemesis".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Хэнк Азария
Хэнк Азария
Tuesdays with Morrie For playing: "Mitch Albom".
Победитель
Все номинанты
Клаус Мария Брандауэр
Клаус Мария Брандауэр
Introducing Dorothy Dandridge For playing: "Otto Preminger".
Дэнни Гловер
Дэнни Гловер
Freedom Song For playing: "Will Walker".
Джон Малкович
Джон Малкович
RKO 281 For playing: "Herman J. Mankiewicz".
Джеймс Кромуэлл
Джеймс Кромуэлл
RKO 281 For playing: "William Randolph Hearst".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Miniseries, Movie or a Special
Fail Safe Fail Safe
Theodore Ashton, David Chameides, Gene Crowe, Rocky Danielson, Sam Drummy, Dave Eastwood, Thomas Geren, Hank Geving, Larry Heider, David Irete, David Levisohn, John O'Brien, Wayne Orr, Bill Philbin, Hector Ramirez, Chuck Reilly, Dennis Turner, Easter Xua
Победитель
Fail Safe Fail Safe
Theodore Ashton, David Chameides, Gene Crowe, Rocky Danielson, Sam Drummy, Dave Eastwood, Thomas Geren, Hank Geving, Larry Heider, David Irete, David Levisohn, John O'Brien, Wayne Orr, Bill Philbin, Hector Ramirez, Chuck Reilly, Dennis Turner, Easter Xua
Победитель
Все номинанты
Cher: Live in Concert from Las Vegas Cher: Live in Concert from Las Vegas
Theodore Ashton, Bill Chaikowsky, Rocky Danielson, Barrie Dodd, Dave Eastwood, Joe Epperson, Thomas Geren, Charlie Huntley, Kenneth Patterson, David Plakos, Hector Ramirez, Chuck Reilly, Roz Storey, Ron Tufnell, Andrew Watt, Keith Winikoff, Tad Scripter, Alan Beal
Chris Rock: Bigger & Blacker Chris Rock: Bigger & Blacker
Thomas Geren, Randy Gomez, Manny Gutierrez, Alain Onesto, Mark Sanford, Helene Haviland, Mark Renaudin, Doug Ramsey, Rayford Clark, Ed Horton
Chris Rock: Bigger & Blacker Chris Rock: Bigger & Blacker
Thomas Geren, Randy Gomez, Manny Gutierrez, Alain Onesto, Mark Sanford, Helene Haviland, Mark Renaudin, Doug Ramsey, Rayford Clark, Ed Horton
Saturday Night Live 25 Saturday Night Live 25
Michael Bennett, Steven Cimino, Jan Kasoff, Susan Noll, Frank Grisanti, John Pinto, Carl Eckett, Eric Eisenstein, James Mott, Stephen Murello
The 72nd Annual Academy Awards The 72nd Annual Academy Awards
Theodore Ashton, Rob Balton, John Burdick, Rocky Danielson, Bob DelRusso, Sam Drummy, Dave Eastwood, Rick Edwards, John B. Field, Thomas Geren, Hank Geving, Randy Gomez, Marc Hunter, Charlie Huntley, David Levisohn, Jean Mason, Jay Millard, Lyn Noland, Wayne Orr, Rob Palmer, Kenneth Patterson, Bill Philbin, David Plakos, Hector Ramirez, Brian Reason, Chuck Reilly, Manny Rodriguez, Mark Sanford, Allan Wells, Mark Whitman, Keith Winikoff, Kenneth Shapiro
Cher: Live in Concert from Las Vegas Cher: Live in Concert from Las Vegas
Theodore Ashton, Bill Chaikowsky, Rocky Danielson, Barrie Dodd, Dave Eastwood, Joe Epperson, Thomas Geren, Charlie Huntley, Kenneth Patterson, David Plakos, Hector Ramirez, Chuck Reilly, Roz Storey, Ron Tufnell, Andrew Watt, Keith Winikoff, Tad Scripter, Alan Beal
Saturday Night Live 25 Saturday Night Live 25
Michael Bennett, Steven Cimino, Jan Kasoff, Susan Noll, Frank Grisanti, John Pinto, Carl Eckett, Eric Eisenstein, James Mott, Stephen Murello
The 72nd Annual Academy Awards The 72nd Annual Academy Awards
Theodore Ashton, Rob Balton, John Burdick, Rocky Danielson, Bob DelRusso, Sam Drummy, Dave Eastwood, Rick Edwards, John B. Field, Thomas Geren, Hank Geving, Randy Gomez, Marc Hunter, Charlie Huntley, David Levisohn, Jean Mason, Jay Millard, Lyn Noland, Wayne Orr, Rob Palmer, Kenneth Patterson, Bill Philbin, David Plakos, Hector Ramirez, Brian Reason, Chuck Reilly, Manny Rodriguez, Mark Sanford, Allan Wells, Mark Whitman, Keith Winikoff, Kenneth Shapiro
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Series
Politically Incorrect Politically Incorrect
Richard W. Davis, Rick Labgold, Michael J. Schwartz, Donna Stock, Jimmy A Velarde, Terry Clark, Paul Johnson, Thomas Luth For episode "Sp-05". Tied with Saturday Night Live (1975), episode host Christopher Walken.
Победитель
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Michael Bennett, Steven Cimino, Jan Kasoff, Susan Noll, Frank Grisanti, John Pinto, Carl Eckett, Richard B. Fox For episode with host Christopher Walken. Tied with Politically Incorrect (1993), episode "Sp-05".
Победитель
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Michael Bennett, Steven Cimino, Jan Kasoff, Susan Noll, Frank Grisanti, John Pinto, Carl Eckett, Richard B. Fox For episode with host Christopher Walken. Tied with Politically Incorrect (1993), episode "Sp-05".
Победитель
Politically Incorrect Politically Incorrect
Richard W. Davis, Rick Labgold, Michael J. Schwartz, Donna Stock, Jimmy A Velarde, Terry Clark, Paul Johnson, Thomas Luth For episode "Sp-05". Tied with Saturday Night Live (1975), episode host Christopher Walken.
Победитель
Все номинанты
The Tonight Show with Jay Leno The Tonight Show with Jay Leno
Les Atkinson, David N. Banks, William Gardhouse, Rob Palmer, G. John Slagle, Michael Stramisky, Kurt Tonnessen, Kevin Fraser, Hugo Morelli For episode "Show #1785".
The Tonight Show with Jay Leno The Tonight Show with Jay Leno
Les Atkinson, David N. Banks, William Gardhouse, Rob Palmer, G. John Slagle, Michael Stramisky, Kurt Tonnessen, Kevin Fraser, Hugo Morelli For episode "Show #1785".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Rob Burnett, Barbara Gaines, Maria Pope
Победитель
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Rob Burnett, Barbara Gaines, Maria Pope
Победитель
Все номинанты
Politically Incorrect Politically Incorrect
Билл Маар, Bernie Brillstein, Scott Carter, Nancy Geller, Brad Grey, Marc Gurvitz, Kevin Hamburger, Jerry Nachman, Douglas M. Wilson, Marilyn Wilson, Sheila Griffiths, Michael Wilson
The Chris Rock Show The Chris Rock Show
Крис Рок, Sue Fellows, Nancy Geller, Michael Rotenberg, Джефф Стилсон, Liz Stanton
The Tonight Show with Jay Leno The Tonight Show with Jay Leno
Джей Лено, Larry Goitia, Debbie Vickers, Patti M. Grant
Dennis Miller Live Dennis Miller Live
Michele DeVoe, David Feldman, Eddie Feldmann, Colleen Grillo, Leah Krinsky, Деннис Миллер, Kevin C. Slattery
Politically Incorrect Politically Incorrect
Билл Маар, Bernie Brillstein, Scott Carter, Nancy Geller, Brad Grey, Marc Gurvitz, Kevin Hamburger, Jerry Nachman, Douglas M. Wilson, Marilyn Wilson, Sheila Griffiths, Michael Wilson
The Chris Rock Show The Chris Rock Show
Крис Рок, Sue Fellows, Nancy Geller, Michael Rotenberg, Джефф Стилсон, Liz Stanton
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Saturday Night Live 25 Saturday Night Live 25
Ken Aymong, Marci Klein, Lorne Michaels, Michael Shoemaker
Победитель
Saturday Night Live 25 Saturday Night Live 25
Ken Aymong, Marci Klein, Lorne Michaels, Michael Shoemaker
Победитель
Все номинанты
The 72nd Annual Academy Awards The 72nd Annual Academy Awards
Lili Fini Zanuck, Richard D. Zanuck, Michael B. Seligman
Cirque du Soleil: Quidam Cirque du Soleil: Quidam
Frances Berwick, Rocky Oldham, Peter Wagg
Chris Rock: Bigger & Blacker Chris Rock: Bigger & Blacker
Крис Рок, Tom Bull, Sandy Chanley, Michael Rotenberg
Eddie Izzard: Dress to Kill Eddie Izzard: Dress to Kill
Эдди Иззард, Lawrence Jordan, Charlie Swanson
The 72nd Annual Academy Awards The 72nd Annual Academy Awards
Lili Fini Zanuck, Richard D. Zanuck, Michael B. Seligman
Chris Rock: Bigger & Blacker Chris Rock: Bigger & Blacker
Крис Рок, Tom Bull, Sandy Chanley, Michael Rotenberg
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing for a Comedy Series
Малкольм в центре внимания
Малкольм в центре внимания Malcolm in the Middle
Linwood Boomer For Pilot (2000)
Победитель
Все номинанты
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Майкл Патрик Кинг For Ex and the City (1999)
Фрейзер 8.3
Фрейзер Frasier
Joe Keenan, Кристофер Ллойд For Something Borrowed, Someone Blue: Part 1 (2000) & Something Borrowed, Someone Blue: Part 2 (2000)
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
Рэй Романо, Филипп Розенталь For Bad Moon Rising (2000)
Фрейзер 8.3
Фрейзер Frasier
Joe Keenan, Кристофер Ллойд For Something Borrowed, Someone Blue: Part 1 (2000) & Something Borrowed, Someone Blue: Part 2 (2000)
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Синди Чупак For Evolution (1999)
Хулиганы и ботаны 8.5
Хулиганы и ботаны Freaks and Geeks
Пол Фиг For Pilot (1999)
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
Рэй Романо, Филипп Розенталь For Bad Moon Rising (2000)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing for a Drama Series
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Рик Кливланд, Аарон Соркин For episode "In Excelsis Deo".
Победитель
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Рик Кливланд, Аарон Соркин For episode "In Excelsis Deo".
Победитель
Все номинанты
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Митчелл Бёрджесс, Robin Green For episode "The Knight In White Satin Armor".
Баффи — истребительница вампиров 8.0
Баффи — истребительница вампиров Buffy the Vampire Slayer
Джосс Уидон For episode "Hush".
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Дэвид Чейз, Тодд А. Кесслер For episode "Funhouse".
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Аарон Соркин For the pilot.
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Митчелл Бёрджесс, Robin Green For episode "The Knight In White Satin Armor".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing for a Miniseries or a Movie
На углу
На углу The Corner
Дэвид Миллс, Дэвид Саймон
Победитель
Все номинанты
Если бы эти стены могли говорить 2 7.0
Если бы эти стены могли говорить 2 If These Walls Could Talk 2
Jane Anderson For episode "1961".
RKO 281 RKO 281
Джон Логан
Cheaters Cheaters
Джон Стокуэлл