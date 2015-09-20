Джулия Луис-Дрейфус, Kevin Cecil, Stephanie Laing, Christopher Godsick, Bill Hill, Армандо Ианнуччи, Georgia Pritchett, David Quantick, Andy Riley, Tony Roche, Уилл Смит, Simon Blackwell, Роджер Дрю, Крис Эддисон, Frank Rich, Ian Martin, Sean Gray
Победитель
6.7
Вице-президентVeep
Все номинанты
7.7
Американская семейкаModern Family
Paul Corrigan, Стивен Левитан, Кристофер Ллойд, Stephen Lloyd, Jeff Morton, Джеффри Ричманн, Kenny Schwartz, Чак Тэтхэм, Brad Walsh, Rick Wiener, Sally Young, Danny Zuker, Chris Smirnoff, Abraham Higginbotham, Vali Chandrasekaran, Elaine Ko, Megan Ganz
8.1
ЛуиLouie
Dave Becky, Blair Breard, Луис С.К., Vernon Chatman, Adam Escott, Памела Адлон, Стивен Райт, John Skidmore
Несгибаемая Кимми ШмидтUnbreakable Kimmy Schmidt
Jack Burditt, Тина Фей, Jerry Kupfer, David Miner, Allison Silverman, Джефф Ричмонд, Robert Carlock, Dan Rubin, Dara Schnapper, Сэм Минз, Eric Gurian, Lon Zimmet
8.4
ОчевидноеTransparent
Ниша Ганатра, Victor Hsu, Рик Розенталь, Джилл Солоуэй, Andrea Sperling, Бриджет Бедард
7.8
Парки и зоны отдыхаParks and Recreation
Доник Кэри, Грег Дэниелс, Дин Холлэнд, David Hyman, Дэйв Кинг, Howard Klein, David Miner, Эми Полер, Morgan Sackett, Matt Murray, Майкл Шур, Alan Yang, Harris Wittels, Aisha Muharrar Harris Wittels' nomination was posthumous.
6.8
Силиконовая долинаSilicon Valley
Алек Берг, Майк Джадж, Dan O'Keefe, Michael Rotenberg, Clay Tarver, Ron Weiner, Jim Kleverweis, Джон Альтшулер, Dave Krinsky, Tom Lassally, Сонни Ли, Carrie Kemper
7.8
7.7
8.1
8.4
6.8
Guymon Casady, Bernadette Caulfield, Frank Doelger, Джордж Реймонд Ричард Мартин, Christopher Newman, Грег Спенс, Дэвид Бениофф, Vince Gerardis, Lisa McAtackney, Carolyn Strauss, Д.Б. Уайсс, Bryan Cogman
Победитель
8.6
Игра престоловGame of Thrones
Все номинанты
8.9
Лучше звоните СолуBetter Call Saul
Винс Гиллиган, Peter Gould, Nina Jack, Mark Johnson, Stewart Lyons, Боб Оденкерк, Diane Mercer, Томас Шнауз, Gennifer Hutchison, Melissa Bernstein
8.3
РодинаHomeland
Клэр Дэйнс, Alexander Cary, Alex Gansa, Лесли Линка Глаттер, Ховард Гордон, Патрик Харбинсон, Chip Johannessen, Michael Klick, Meredith Stiehm, Ran Tellem, Гидеон Рафф, Avi Nir, Lauren White
8.3
Карточный домикHouse of Cards
Кевин Спейси, Дэвид Финчер, Dana Brunetti, Джон Дэвид Коулз, Эндрю Дэвис, Michael Dobbs, Joshua Donen, Джон Манкевич, Eric Roth, Frank Pugliese, Karen Moore, Robert Zotnowski, Beau Willimon, Джей Карсон
8.6
Оранжевый — хит сезонаOrange Is the New Black
Mark A. Burley, Стефен Фальк, Jenji Kohan, Neri Kyle Tannenbaum, Lisa Vinnecour, Sara Hess, Tara Herrmann
8.9
9.0
Аббатство ДаунтонDownton Abbey
Джулиан Феллоуз, Nigel Marchant, Gareth Neame, Liz Trubridge, Chris Croucher
8.3
8.3
8.4
БезумцыMad Men
Semi Chellas, Джон Хэмм, Scott Hornbacher, Janet Leahy, Tom Smuts, Мэттью Уэйнер, Blake McCormick, Erin Levy
8.6
9.0
Роберт Альварес, Ken Bruce, Eddy Houchins, Ларри Лэйчлитер, Брайан А Миллер, Curtis Lelash, Jennifer Pelphrey, Pernelle Hayes, Rob Sorcher, Патрик МакХэйл, Amalia Levari, Bert Youn, Tom Herpich
Победитель
8.3
По ту сторону изгородиOver the Garden Wall
Все номинанты
6.5
Закусочная БобаBob's Burgers
Лорен Бушар, Джим Дотерайв, Бернард Дерриман, Dan Fybel, Gordon Kent, Joel Kuwahara, Mark McJimsey, Lizzie Molyneux-Logelin, Gregory Thompson, Келвин Ю, Scott Jacobson, Holly Schlesinger, Rich Rinaldi, Scott D. Greenberg, Wendy Molyneux, Нора Смит, Janelle Momary, Jon Schroeder, Tyree Dillihay, Steven Davis For episode "Can't Buy Me Math"
8.7
АрчерArcher
Bryan Fordney, Мэтт Томпсон, Адам Рид, Кэйси Уиллис, Neal Holman, Eric Sims For the episode "Pocket Listing"
7.9
Южный ПаркSouth Park
Мэтт Стоун, Трей Паркер, Frank C. Agnone II, Эдриан Бирд, Vernon Chatman, Anne Garefino, Билл Хейдер, Bruce Howell, Стоф, Эрик, Jack Shih, Jenny Yu For episode "Freemium Isn't Free"
9.3
СимпсоныThe Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Larina Jean Adamson, Mike B. Anderson, J. Stewart Burns, Kevin Curran, John Frink, Al Jean, Brian Kelley, Tom Klein, Rob LaZebnik, Bill Odenkirk, Michael Price, Matt Selman, Marc Wilmore, Joel H. Cohen, Jeff Westbrook, Matthew Faughnan, Chris Clements, Scott Brutz, Stephanie Gillis For episode "Treehouse of Horror XXV"
9.3
8.7
6.5
7.9
