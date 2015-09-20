Меню
Киноафиша Кинофестивали Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 2015

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 2015 году

Место проведения Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 20 сентября 2015
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший комедийный сериал
Вице-президент 6.7
Вице-президент Veep
Джулия Луис-Дрейфус, Kevin Cecil, Stephanie Laing, Christopher Godsick, Bill Hill, Армандо Ианнуччи, Georgia Pritchett, David Quantick, Andy Riley, Tony Roche, Уилл Смит, Simon Blackwell, Роджер Дрю, Крис Эддисон, Frank Rich, Ian Martin, Sean Gray
Победитель
Все номинанты
Американская семейка 7.7
Американская семейка Modern Family
Paul Corrigan, Стивен Левитан, Кристофер Ллойд, Stephen Lloyd, Jeff Morton, Джеффри Ричманн, Kenny Schwartz, Чак Тэтхэм, Brad Walsh, Rick Wiener, Sally Young, Danny Zuker, Chris Smirnoff, Abraham Higginbotham, Vali Chandrasekaran, Elaine Ko, Megan Ganz
Луи 8.1
Луи Louie
Dave Becky, Blair Breard, Луис С.К., Vernon Chatman, Adam Escott, Памела Адлон, Стивен Райт, John Skidmore
Несгибаемая Кимми Шмидт
Несгибаемая Кимми Шмидт Unbreakable Kimmy Schmidt
Jack Burditt, Тина Фей, Jerry Kupfer, David Miner, Allison Silverman, Джефф Ричмонд, Robert Carlock, Dan Rubin, Dara Schnapper, Сэм Минз, Eric Gurian, Lon Zimmet
Очевидное 8.4
Очевидное Transparent
Ниша Ганатра, Victor Hsu, Рик Розенталь, Джилл Солоуэй, Andrea Sperling, Бриджет Бедард
Несгибаемая Кимми Шмидт
Несгибаемая Кимми Шмидт Unbreakable Kimmy Schmidt
Jack Burditt, Тина Фей, Jerry Kupfer, David Miner, Allison Silverman, Джефф Ричмонд, Robert Carlock, Dan Rubin, Dara Schnapper, Сэм Минз, Eric Gurian, Lon Zimmet
Парки и зоны отдыха 7.8
Парки и зоны отдыха Parks and Recreation
Доник Кэри, Грег Дэниелс, Дин Холлэнд, David Hyman, Дэйв Кинг, Howard Klein, David Miner, Эми Полер, Morgan Sackett, Matt Murray, Майкл Шур, Alan Yang, Harris Wittels, Aisha Muharrar Harris Wittels' nomination was posthumous.
Силиконовая долина 6.8
Силиконовая долина Silicon Valley
Алек Берг, Майк Джадж, Dan O'Keefe, Michael Rotenberg, Clay Tarver, Ron Weiner, Jim Kleverweis, Джон Альтшулер, Dave Krinsky, Tom Lassally, Сонни Ли, Carrie Kemper
Парки и зоны отдыха 7.8
Парки и зоны отдыха Parks and Recreation
Доник Кэри, Грег Дэниелс, Дин Холлэнд, David Hyman, Дэйв Кинг, Howard Klein, David Miner, Эми Полер, Morgan Sackett, Matt Murray, Майкл Шур, Alan Yang, Harris Wittels, Aisha Muharrar Harris Wittels' nomination was posthumous.
Американская семейка 7.7
Американская семейка Modern Family
Paul Corrigan, Стивен Левитан, Кристофер Ллойд, Stephen Lloyd, Jeff Morton, Джеффри Ричманн, Kenny Schwartz, Чак Тэтхэм, Brad Walsh, Rick Wiener, Sally Young, Danny Zuker, Chris Smirnoff, Abraham Higginbotham, Vali Chandrasekaran, Elaine Ko, Megan Ganz
Луи 8.1
Луи Louie
Dave Becky, Blair Breard, Луис С.К., Vernon Chatman, Adam Escott, Памела Адлон, Стивен Райт, John Skidmore
Очевидное 8.4
Очевидное Transparent
Ниша Ганатра, Victor Hsu, Рик Розенталь, Джилл Солоуэй, Andrea Sperling, Бриджет Бедард
Силиконовая долина 6.8
Силиконовая долина Silicon Valley
Алек Берг, Майк Джадж, Dan O'Keefe, Michael Rotenberg, Clay Tarver, Ron Weiner, Jim Kleverweis, Джон Альтшулер, Dave Krinsky, Tom Lassally, Сонни Ли, Carrie Kemper
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший драматический сериал
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Guymon Casady, Bernadette Caulfield, Frank Doelger, Джордж Реймонд Ричард Мартин, Christopher Newman, Грег Спенс, Дэвид Бениофф, Vince Gerardis, Lisa McAtackney, Carolyn Strauss, Д.Б. Уайсс, Bryan Cogman
Победитель
Все номинанты
Лучше звоните Солу 8.9
Лучше звоните Солу Better Call Saul
Винс Гиллиган, Peter Gould, Nina Jack, Mark Johnson, Stewart Lyons, Боб Оденкерк, Diane Mercer, Томас Шнауз, Gennifer Hutchison, Melissa Bernstein
Родина 8.3
Родина Homeland
Клэр Дэйнс, Alexander Cary, Alex Gansa, Лесли Линка Глаттер, Ховард Гордон, Патрик Харбинсон, Chip Johannessen, Michael Klick, Meredith Stiehm, Ran Tellem, Гидеон Рафф, Avi Nir, Lauren White
Карточный домик 8.3
Карточный домик House of Cards
Кевин Спейси, Дэвид Финчер, Dana Brunetti, Джон Дэвид Коулз, Эндрю Дэвис, Michael Dobbs, Joshua Donen, Джон Манкевич, Eric Roth, Frank Pugliese, Karen Moore, Robert Zotnowski, Beau Willimon, Джей Карсон
Оранжевый — хит сезона 8.6
Оранжевый — хит сезона Orange Is the New Black
Mark A. Burley, Стефен Фальк, Jenji Kohan, Neri Kyle Tannenbaum, Lisa Vinnecour, Sara Hess, Tara Herrmann
Аббатство Даунтон 9.0
Аббатство Даунтон Downton Abbey
Джулиан Феллоуз, Nigel Marchant, Gareth Neame, Liz Trubridge, Chris Croucher
Родина 8.3
Родина Homeland
Клэр Дэйнс, Alexander Cary, Alex Gansa, Лесли Линка Глаттер, Ховард Гордон, Патрик Харбинсон, Chip Johannessen, Michael Klick, Meredith Stiehm, Ran Tellem, Гидеон Рафф, Avi Nir, Lauren White
Карточный домик 8.3
Карточный домик House of Cards
Кевин Спейси, Дэвид Финчер, Dana Brunetti, Джон Дэвид Коулз, Эндрю Дэвис, Michael Dobbs, Joshua Donen, Джон Манкевич, Eric Roth, Frank Pugliese, Karen Moore, Robert Zotnowski, Beau Willimon, Джей Карсон
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Semi Chellas, Джон Хэмм, Scott Hornbacher, Janet Leahy, Tom Smuts, Мэттью Уэйнер, Blake McCormick, Erin Levy
Оранжевый — хит сезона 8.6
Оранжевый — хит сезона Orange Is the New Black
Mark A. Burley, Стефен Фальк, Jenji Kohan, Neri Kyle Tannenbaum, Lisa Vinnecour, Sara Hess, Tara Herrmann
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в комедийном сериале
Джеффри Тэмбор
Джеффри Тэмбор
Очевидное For playing "Maura Pfefferman".
Победитель
Все номинанты
Уильям Х. Мэйси
Уильям Х. Мэйси
Бесстыжие For playing "Frank Gallagher".
Мэтт ЛеБлан
Мэтт ЛеБлан
Эпизоды For playing "Matt LeBlanc".
Дон Чидл
Дон Чидл
Обитель лжи For playing "Marty Kaan".
Луис С.К.
Луис С.К.
Луи For playing "Louie".
Энтони Андерсон
Энтони Андерсон
Черная комедия For playing "Andre 'Dre' Johnson".
Уилл Форте
Уилл Форте
Последний человек на Земле For playing "Phil Miller".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в драматическом сериале
Джон Хэмм
Джон Хэмм
Безумцы For playing "Don Draper".
Победитель
Все номинанты
Джефф Дэниелс
Джефф Дэниелс
Служба новостей For playing "Will McAvoy".
Боб Оденкерк
Боб Оденкерк
Лучше звоните Солу For playing "Jimmy McGill".
Кайл Чандлер
Кайл Чандлер
Родословная For playing "John Rayburn".
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Карточный домик For playing "Francis Underwood".
Лив Шрайбер
Лив Шрайбер
Рэй Донован For playing "Ray Donovan".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в комедийном сериале
Джулия Луис-Дрейфус
Джулия Луис-Дрейфус
Вице-президент For playing "President Selina Meyer".
Победитель
Все номинанты
Иди Фалько
Иди Фалько
Сестра Джеки For playing "Jackie Peyton".
Эми Шумер
Эми Шумер
Внутри Эми Шумер For playing "Amy".
Лили Томлин
Лили Томлин
Грейс и Фрэнки For playing "Frankie".
Лиза Кудроу
Лиза Кудроу
Возвращение For playing "Valerie Cherish".
Эми Полер
Эми Полер
Парки и зоны отдыха For playing "Leslie Knope".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в драматическом сериале
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Как избежать наказания за убийство For playing "Annalise Keating".
Победитель
Все номинанты
Элизабет Мосс
Элизабет Мосс
Безумцы For playing "Peggy Olson".
Татьяна Маслани
Татьяна Маслани
Темное дитя For playing "Sarah/Alison/Cosima/Helena/Rachel and Krystal".
Тараджи П. Хенсон
Тараджи П. Хенсон
Империя For playing "Cookie Lyon".
Клэр Дэйнс
Клэр Дэйнс
Родина For playing "Carrie Mathison".
Робин Райт
Робин Райт
Карточный домик For playing "Claire Underwood".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Тони Хейл
Тони Хейл
Вице-президент For playing "Gary Walsh".
Победитель
Все номинанты
Андре Брауэр
Андре Брауэр
Бруклин 9-9 For playing "Captain Ray Holt".
Кигэн-Майкл Ки
Кигэн-Майкл Ки
Ки и Пил For playing various characters
Титус Берджесс
Титус Берджесс
Несгибаемая Кимми Шмидт For playing "Titus Andromedon".
Адам Драйвер
Адам Драйвер
Девочки For playing "Adam Sackler".
Тай Буррелл
Тай Буррелл
Американская семейка For playing "Phil Dunphy".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Питер Динклэйдж
Питер Динклэйдж
Игра престолов For playing "Tyrion Lannister".
Победитель
Все номинанты
Бен Мендельсон
Бен Мендельсон
Родословная For playing "Danny Rayburn".
Джим Картер
Джим Картер
Аббатство Даунтон For playing "Charles Carson".
Джонатан Бэнкс
Джонатан Бэнкс
Лучше звоните Солу For playing "Mike Ehrmantraut".
Алан Камминг
Алан Камминг
Хорошая жена For playing "Eli Gold".
Майкл Келли
Майкл Келли
Карточный домик For playing "Doug Stamper".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Мамаша For playing "Bonnie".
Победитель
Все номинанты
Майем Биалик
Майем Биалик
Теория большого взрыва For playing "Amy Farrah Fowler".
Габи Хоффманн
Габи Хоффманн
Очевидное For playing "Ali Pfefferman".
Ниси Нэш
Ниси Нэш
Старость — не радость For playing "Denise 'Didi' Ortley".
Кейт МакКиннон
Кейт МакКиннон
Saturday Night Live For playing various characters
Джули Боуэн
Джули Боуэн
Американская семейка For playing "Claire Dunphy".
Джейн Краковски
Джейн Краковски
Несгибаемая Кимми Шмидт For playing "Jacqueline Voorhees".
Анна Кламски
Анна Кламски
Вице-президент For playing "Amy Brookheimer".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Узо Адуба
Узо Адуба
Оранжевый — хит сезона For playing "Suzanne 'Crazy Eyes' Warren".
Победитель
Все номинанты
Кристина Хендрикс
Кристина Хендрикс
Безумцы For playing "Joan Harris".
Кристин Барански
Кристин Барански
Хорошая жена For playing "Diane Lockhart".
Эмилия Кларк
Эмилия Кларк
Игра престолов For playing "Daenerys Targaryen".
Джоанн Фроггатт
Джоанн Фроггатт
Аббатство Даунтон For playing "Anna Bates".
Лина Хиди
Лина Хиди
Игра престолов For playing "Cersei Lannister".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Рег Ю. Кэти
Карточный домик For playing "Freddy".
Победитель
Все номинанты
Ф. Мюррэй Абрахам
Ф. Мюррэй Абрахам
Родина For playing "Dar Adal".
Майкл Джей Фокс
Майкл Джей Фокс
Хорошая жена For playing "Louis Canning".
Алан Алда
Алан Алда
Черный список For playing "Alan Fitch".
Пабло Шрайбер
Пабло Шрайбер
Оранжевый — хит сезона For playing "George 'Pornstache' Mendez".
Бо Бриджес
Бо Бриджес
Мастера секса For playing "Barton Scully".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Марго Мартиндейл
Марго Мартиндейл
Американцы For playing: "Claudia". For episode: "I Am Abassin Zadran".
Победитель
Все номинанты
Khandi Alexander
Скандал For playing "Maya Pope".
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Мастера секса For playing "Margaret Scully".
Дайана Ригг
Дайана Ригг
Игра престолов For playing "Lady Olenna Tyrell".
Рэйчел Броснахэн
Рэйчел Броснахэн
Карточный домик For playing "Rachel Posner".
Сисели Тайсон
Как избежать наказания за убийство For playing "Ophelia Hartness".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Брэдли Уитфорд
Брэдли Уитфорд
Очевидное For playing "Marcy".
Победитель
Все номинанты
Луис С.К.
Луис С.К.
Saturday Night Live For playing various characters
Джон Хэмм
Джон Хэмм
Несгибаемая Кимми Шмидт For playing "Richard Wayne Gary Wayne".
Мэл Брукс
Мэл Брукс
The Comedians For playing "Mel Brooks".
Пол Джаматти
Пол Джаматти
Внутри Эми Шумер For playing "Juror #10".
Билл Хейдер
Билл Хейдер
Saturday Night Live For playing various characters
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Джоан Кьюсак
Джоан Кьюсак
Бесстыжие For playing "Sheila Jackson".
Победитель
Все номинанты
Тина Фей
Тина Фей
Несгибаемая Кимми Шмидт For playing "Marcia Clark".
Кристин Барански
Кристин Барански
Теория большого взрыва For playing "Dr. Beverly Hofstadter".
Памела Адлон
Памела Адлон
Луи For playing "Pamela".
Габи Хоффманн
Габи Хоффманн
Девочки For playing "Caroline Sackler".
Элизабет Бэнкс
Элизабет Бэнкс
Американская семейка For playing "Sal".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая анимационная программа
По ту сторону изгороди 8.3
По ту сторону изгороди Over the Garden Wall
Роберт Альварес, Ken Bruce, Eddy Houchins, Ларри Лэйчлитер, Брайан А Миллер, Curtis Lelash, Jennifer Pelphrey, Pernelle Hayes, Rob Sorcher, Патрик МакХэйл, Amalia Levari, Bert Youn, Tom Herpich
Победитель
Все номинанты
Закусочная Боба 6.5
Закусочная Боба Bob's Burgers
Лорен Бушар, Джим Дотерайв, Бернард Дерриман, Dan Fybel, Gordon Kent, Joel Kuwahara, Mark McJimsey, Lizzie Molyneux-Logelin, Gregory Thompson, Келвин Ю, Scott Jacobson, Holly Schlesinger, Rich Rinaldi, Scott D. Greenberg, Wendy Molyneux, Нора Смит, Janelle Momary, Jon Schroeder, Tyree Dillihay, Steven Davis For episode "Can't Buy Me Math"
Арчер 8.7
Арчер Archer
Bryan Fordney, Мэтт Томпсон, Адам Рид, Кэйси Уиллис, Neal Holman, Eric Sims For the episode "Pocket Listing"
Южный Парк 7.9
Южный Парк South Park
Мэтт Стоун, Трей Паркер, Frank C. Agnone II, Эдриан Бирд, Vernon Chatman, Anne Garefino, Билл Хейдер, Bruce Howell, Стоф, Эрик, Jack Shih, Jenny Yu For episode "Freemium Isn't Free"
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Larina Jean Adamson, Mike B. Anderson, J. Stewart Burns, Kevin Curran, John Frink, Al Jean, Brian Kelley, Tom Klein, Rob LaZebnik, Bill Odenkirk, Michael Price, Matt Selman, Marc Wilmore, Joel H. Cohen, Jeff Westbrook, Matthew Faughnan, Chris Clements, Scott Brutz, Stephanie Gillis For episode "Treehouse of Horror XXV"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшее озвучивание персонажа
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Хэнк Азария For playing Moe Szyslak and Pedicab Driver in episode: "The Princess Guide".
Победитель
Все номинанты
Робоцып 7.6
Робоцып Robot Chicken
Сет Грин For playing Batman, The Count, Bryan Mills, Liam Neeson, Pirates, Quarterback, and The Nerd in episode: "Victoria's Secret of Nimph".
Гриффины 8.6
Гриффины Family Guy
Сет МакФарлейн For playing Brian Griffin, Dr. Hartman, Peter Griffin, and Stewie Griffin in episode: "Our Idiot Brian".
Закусочная Боба 6.5
Закусочная Боба Bob's Burgers
Джон Робертс For playing Linda Belcher and Tim in episode: "Eat, Spray, Linda".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая оригинальная музыка и слова
Внутри Эми Шумер
Внутри Эми Шумер Inside Amy Schumer
Кайл Данниган, Jim Roach Song: "Girl You Don't Need Make Up", Episode: "Cool with It (2015)"
Победитель
Все номинанты
The Oscars The Oscars
Роберт Лопес, Кристен Андерсон-Лопес Song: "Moving Pictures"
Сыны анархии 7.2
Сыны анархии Sons of Anarchy
Kurt Sutter, Bob Thiele Jr., The White Buffalo Song: "Come Join the Murder", Episode: "Papa's Goods (2014)"
The Comedians The Comedians
Роберт Лопес, Кристен Андерсон-Лопес Song: "Kiss an Old Man", Episode: "Celebrity Guest (2015)"
How Murray Saved Christmas How Murray Saved Christmas
Walter Murphy, Mike Reiss Song: "You Gotta Believe"
Хор 6.8
Хор Glee
Даррен Крисс Song: "This Time", Episode: "Dreams Come True (2015)"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Очевидное 8.4
Очевидное Transparent
Dustin O'Halloran
Победитель
Все номинанты
Страшные сказки
Страшные сказки Penny Dreadful
Abel Korzeniowski
The Dovekeepers The Dovekeepers
Jeff Beal
Тиран 7.3
Тиран Tyrant
Mychael Danna, Jeff Danna
Восстание Техаса 7.0
Восстание Техаса Texas Rising
John Debney, Bruce Broughton
Марко Поло 8.2
Марко Поло Marco Polo
Daniele Luppi
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура драматического сериала
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Дэвид Наттер For Mother's Mercy (2015)
Победитель
Все номинанты
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Джереми Подесва For Unbowed, Unbent, Unbroken (2015)
Подпольная империя 8.6
Подпольная империя Boardwalk Empire
Тим Ван Паттен For Eldorado (2014)
Больница Никербокер 8.5
Больница Никербокер The Knick
Стивен Содерберг For Method and Madness (2014)
Родина 8.3
Родина Homeland
Лесли Линка Глаттер For From A to B and Back Again (2014)
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура комедийного сериала
Очевидное 8.4
Очевидное Transparent
Джилл Солоуэй For Best New Girl (2014)
Победитель
Все номинанты
Последний человек на Земле 6.9
Последний человек на Земле The Last Man on Earth
Фил Лорд, Кристофер Миллер For Alive in Tucson (2015)
Силиконовая долина 6.8
Силиконовая долина Silicon Valley
Майк Джадж For Sand Hill Shuffle (2015)
Луи 8.1
Луи Louie
Луис С.К. For Sleepover (2015)
Вице-президент 6.7
Вице-президент Veep
Армандо Ианнуччи For Testimony (2015)
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшее разговорное варьете
The Daily Show The Daily Show
Кахейн Корн, Йон Стюарт, Jennifer Flanz, Justin Melkmann, Timothy Greenberg, Hillary Kun, Steve Bodow, Jill Katz, Adam Lowitt, Pamela DePace, Stuart Miller
Победитель
Все номинанты
События прошедшей недели с Джоном Оливером
События прошедшей недели с Джоном Оливером Last Week Tonight with John Oliver
Джон Оливер, Liz Stanton, Тим Карвелл
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Дэвид Леттерман, Jude Brennan, Rob Burnett, Jerry Foley, Barbara Gaines, Maria Pope, Sheila Rogers, Matt Roberts, Brian Teta, Kathy Mavrikakis, Nancy Agostini, Michael Buczkiewicz
The Colbert Report The Colbert Report
Стефен Колбер, Пол Динелло, Barry Julien, Matt Lappin, Tanya Michnevich, Tom Purcell, Йон Стюарт, Emily Lazar, Meredith Bennett
Jimmy Kimmel Live! Jimmy Kimmel Live!
David Craig, Ken Crosby, Doug DeLuca, Джимми Киммел, Erin Irwin, Jason Schrift, Gary Greenberg, Josh Weintraub, Molly McNearney, Jennifer Sharron, Seth Weidner, Jill Leiderman, Tony Romero
Ночное шоу с Джимми Фэллоном
Ночное шоу с Джимми Фэллоном The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
Джимми Фэллон, Jim Juvonen, Josh Lieb, Lorne Michaels, Brian McDonald, Jamie Granet Bederman, Gavin Purcell, Katie Hockmeyer
Прайм-таймовая «Эмми» / Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Citizenfour: Правда Сноудена 7.8
Citizenfour: Правда Сноудена Citizenfour
Mathilde Bonnefoy, Лора Пойтрас, Dirk Wilutzky
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
The Great Invisible The Great Invisible
Маргарет Браун, Julie Goldman, Jason Orans, Lois Vossen
Разыскиваются горячие девушки 6.1
Разыскиваются горячие девушки Hot Girls Wanted
Рашида Джонс, Jill Bauer, Ronna Gradus
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Comedy Series
Вице-президент 6.7
Вице-президент Veep
Allison Jones, Pat Moran, Meredith Tucker
Победитель
Все номинанты
Американская семейка 7.7
Американская семейка Modern Family
Jeff Greenberg
Несгибаемая Кимми Шмидт
Несгибаемая Кимми Шмидт Unbreakable Kimmy Schmidt
Jennifer Euston, Meredith Tucker
Очевидное 8.4
Очевидное Transparent
Eyde Belasco
Луи 8.1
Луи Louie
Gayle Keller
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Drama Series
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Nina Gold, Carla Stronge, Robert Sterne
Победитель
Все номинанты
Оранжевый — хит сезона 8.6
Оранжевый — хит сезона Orange Is the New Black
Jennifer Euston
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Carrie Audino, Laura Schiff
Аббатство Даунтон 9.0
Аббатство Даунтон Downton Abbey
Jill Trevellick
Карточный домик 8.3
Карточный домик House of Cards
Laray Mayfield, Julie Schubert
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or a Special
Что знает Оливия
Что знает Оливия Olive Kitteridge
Carolyn Pickman, Laura Rosenthal
Победитель
Все номинанты
Американская история ужасов 7.9
Американская история ужасов American Horror Story
Eric Dawson, Meagan Lewis, Robert J. Ulrich
Американское преступление 7.9
Американское преступление American Crime
Kim Coleman, Beth Sepko
В блюзе только Бесси 6.7
В блюзе только Бесси Bessie
Jackie Burch, Билли Хопкинс
Американское преступление 7.9
Американское преступление American Crime
Kim Coleman, Beth Sepko
Американская история ужасов 7.9
Американская история ужасов American Horror Story
Eric Dawson, Meagan Lewis, Robert J. Ulrich
В блюзе только Бесси 6.7
В блюзе только Бесси Bessie
Jackie Burch, Билли Хопкинс
Волчий зал
Волчий зал Wolf Hall
Nina Gold, Robert Sterne
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Children's Program
Masterclass Masterclass
Jacqueline Glover, Karen Goodman, Sheila Nevins, Kirk Simon, Lin Arison For episode: "Alan Alda".
Победитель
Masterclass Masterclass
Jacqueline Glover, Karen Goodman, Sheila Nevins, Kirk Simon, Lin Arison For episode: "Alan Alda".
Победитель
Все номинанты
Истории Райли 8.0
Истории Райли Girl Meets World
Марк Блутман, Майкл Джейкобс, Jeff Menell, Matthew Nelson, Frank Pace
Истории Райли 8.0
Истории Райли Girl Meets World
Марк Блутман, Майкл Джейкобс, Jeff Menell, Matthew Nelson, Frank Pace
Nick News Nick News with Linda Ellerbee
Wally Berger, Linda Ellerbee, Mark Lyons, Rolfe Tessem, Martin D. Toub For episode "Coming Out"
Degrassi: The Next Generation Degrassi: The Next Generation
Стефан Брогрен, David Lowe, Linda Schuyler, Stephen Stohn, Stephanie Williams, Sarah Glinski, Matt Huether
Nick News Nick News with Linda Ellerbee
Wally Berger, Linda Ellerbee, Mark Lyons, Rolfe Tessem, Martin D. Toub For episode "Coming Out"
Собака точка ком
Собака точка ком Dog with a Blog
Jim Hope, Michael B. Kaplan, Leo Clarke, Jessica Kaminsky
Degrassi: The Next Generation Degrassi: The Next Generation
Стефан Брогрен, David Lowe, Linda Schuyler, Stephen Stohn, Stephanie Williams, Sarah Glinski, Matt Huether
Собака точка ком
Собака точка ком Dog with a Blog
Jim Hope, Michael B. Kaplan, Leo Clarke, Jessica Kaminsky
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Choreography
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Travis Wall For routines: "Wave", "When I Go" and "Wind Beneath My Wings." Tied with Derek Hough, Julianne Hough & Tessandra Chavez for Dancing with the Stars (2005).
Победитель
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Джулианна Хаф, Derek Hough, Tessandra Chavez For routine: "Elastic Heart". Tied with Travis Wall for So You Think You Can Dance (2005).
Победитель
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Джулианна Хаф, Derek Hough, Tessandra Chavez For routine: "Elastic Heart". Tied with Travis Wall for So You Think You Can Dance (2005).
Победитель
Все номинанты
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Spencer Liff For the routines "Hernando's Hideaway," "I've Got the World on a String" and "Maybe This Time."
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Sonya Tayeh For the routines "Europe, After the Rain," "So Broken" and "Vow."
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Witney Carson For the routines "It's Not Unusual" and "Sing with a Swing - Apache."
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for Nonfiction Programming
Вирунга 8.1
Вирунга Virunga
Franklin Dow
Победитель
Все номинанты
Курт Кобейн: Чертов монтаж 7.5
Курт Кобейн: Чертов монтаж Kurt Cobain: Montage of Heck
Джим Уайтакер
Смотреть трейлер
Citizenfour: Правда Сноудена 7.8
Citizenfour: Правда Сноудена Citizenfour
Лора Пойтрас
Смотреть трейлер
Тайны миллиардера 7.5
Тайны миллиардера The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst
Марк Смерлинг for episode: "Chapter 2: Poor Little Rich Boy"
Наваждение 6.6
Наваждение Going Clear: Scientology and the Prison of Belief
Samuel Painter
Смотреть трейлер
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for Reality Programming
Смертельный улов
Смертельный улов Deadliest Catch
David Reichert, Todd Stanley, Breck Warwick, Matthew Fahey, Steve Wright For episode: "A Brotherhood Tested".
Победитель
Все номинанты
Life Below Zero Life Below Zero
Terence Pratt, Oliver Lynch, Simeon Houtman, Mark St. Marie, Benji Lanpher For episode: "Darkness Falls"
Проект Подиум 7.7
Проект Подиум Project Runway
Gus Dominguez For episode: "The Rainway".
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Peter Rieveschl, Alan Weeks, Petr Cikhart, Josh Gitersonke, Ryan O'Donnell For episode: "Morocc' and Roll".
Последний герой
Последний герой Survivor
Cinematography Team. For episode: "Survivor Warfare (Worlds Apart)".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Limited Series or Movie
В блюзе только Бесси 6.7
В блюзе только Бесси Bessie
Jeffrey Jur
Победитель
Все номинанты
Американская история ужасов 7.9
Американская история ужасов American Horror Story
Майкл Гои For episode: "Monsters Among Us".
Тайная жизнь Мэрилин Монро
Тайная жизнь Мэрилин Монро The Secret Life of Marilyn Monroe
Chris Manley For episode: "Part 1".
Гудини 8.1
Гудини Houdini
Karl Walter Lindenlaub For episode: "Part 1".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Майк и Молли 7.7
Майк и Молли Mike & Molly
Gary Baum For episode: "Checkpoint Joyce".
Победитель
Все номинанты
Теория большого взрыва 8.3
Теория большого взрыва The Big Bang Theory
Steven V. Silver For episode: "The Expedition Approximation".
Две девицы на мели 8.2
Две девицы на мели 2 Broke Girls
Chris La Fountaine For episode: "And the Old Bike Yarn".
The Millers The Millers
Gary Baum For episode: "Con-Troversy".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Подпольная империя 8.6
Подпольная империя Boardwalk Empire
Jonathan Freeman For episode: "Golden Days for Boys and Girls".
Победитель
Все номинанты
Хорошая жена 8.5
Хорошая жена The Good Wife
Фред Мёрфи For episode: "The Line".
Карточный домик 8.3
Карточный домик House of Cards
Martin Ahlgren For episode: "Chapter 29".
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Грегори Миддлтон For episode: "Unbowed, Unbent, Unbroken".
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Anette Haellmigk For episode: "Sons of the Harpy".
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Роберт Маклаклен For episode: "The Dance of Dragons".
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Fabian Wagner For episode: "Hardhome".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Contemporary Series, Limited Series or Movie
Очевидное 8.4
Очевидное Transparent
Nancy Jarzynko, Marie Schley For episode "Symbolic Exemplar"
Победитель
Все номинанты
Готэм 7.7
Готэм Gotham
Lisa Padovani, Danielle Schembre-Burakovsy For episode "Under the Knife"
Проект Минди 8.6
Проект Минди The Mindy Project
Gala Autumn, Salvador Pérez Jr., Ivy Heather Thaide For episode "San Francisco Bae"
Империя 6.8
Империя Empire
Sukari McGill, Rita McGhee For episode "The Lyon's Roar"
Что знает Оливия
Что знает Оливия Olive Kitteridge
Jenny Eagan, Debbie Holbrook For episode "Incoming Tide"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Period/Fantasy Series, Limited Series or Movie
Американская история ужасов 7.9
Американская история ужасов American Horror Story
Lou Eyrich, Ken van Duyne, Elizabeth Macey For episode: "Monsters Among Us".
Победитель
Все номинанты
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Michele Clapton, Alex Fordham, Sheena Wichary, Nina Ayres For episode: "The Dance Of Dragons".
Подпольная империя 8.6
Подпольная империя Boardwalk Empire
John Dunn, James Hammer, Joseph La Corte, Maria Zamansky For episode: "Golden Days for Boys and Girls".
Аббатство Даунтон 9.0
Аббатство Даунтон Downton Abbey
Michael Weldon, Kathryn Tart, Anna Robbins For episode: "5.9".
Волчий зал
Волчий зал Wolf Hall
Joanna Eatwell, T.K. Lang, Clare Vyse For episode: "Part 3".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Variety Program or a Special
Super Bowl XLIX Halftime Show Starring Katy Perry Super Bowl XLIX Halftime Show Starring Katy Perry
Marina Toybina, Courtney Webster
Победитель
Пьяная история 6.1
Пьяная история Drunk History
Cassandra Conners, Christina Mongini For episode: "Hollywood".
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Creative Achievement in Interactive Media - Multiplatform Storytelling
The Singles Project The Singles Project
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Creative Achievement in Interactive Media - Original Interactive Program
Emma Approved Emma Approved
Tamara Krinsky, Kate Rorick, Tracy Bitterolf, Bernie Su, Alexandra Edwards
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Creative Achievement in Interactive Media - Social TV Experience
Ночное шоу с Джимми Фэллоном
Ночное шоу с Джимми Фэллоном The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
Джимми Фэллон, Gavin Purcell, Марина Кокенберг, Christine Friar, Felicia Daniels
Победитель
@midnight @midnight
Крис Хардуик, Jason U. Nadler, Джо Фаррелл, Myke Furhman, Jack Martin
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Creative Achievement in Interactive Media - User Experience and Visual Design
Sleepy Hollow Virtual Reality Experience Sleepy Hollow Virtual Reality Experience
Noam Dromi, Jay Williams, Robin Benty
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Наваждение 6.6
Наваждение Going Clear: Scientology and the Prison of Belief
Алекс Гибни
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Курт Кобейн: Чертов монтаж 7.5
Курт Кобейн: Чертов монтаж Kurt Cobain: Montage of Heck
Бретт Морген
Смотреть трейлер
Citizenfour: Правда Сноудена 7.8
Citizenfour: Правда Сноудена Citizenfour
Лора Пойтрас
Смотреть трейлер
Тайны миллиардера 7.5
Тайны миллиардера The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst
Эндрю Джареки for episode "Chapter 2: Poor Little Rich Boy"
Sonic Highways Sonic Highways
Дэйв Грол for episode "Washington D.C."
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Что знает Оливия
Что знает Оливия Olive Kitteridge
Лиза Холоденко
Победитель
Все номинанты
В блюзе только Бесси 6.7
В блюзе только Бесси Bessie
Ди Рис
Благородная женщина 7.9
Благородная женщина The Honourable Woman
Хьюго Блик
Пропавший без вести 8.3
Пропавший без вести The Missing
Том Шэнкленд
Волчий зал
Волчий зал Wolf Hall
Питер Космински
Американская история ужасов 7.9
Американская история ужасов American Horror Story
Райан Мерфи For Monsters Among Us (2014)
Гудини 8.1
Гудини Houdini
Ули Эдель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Variety Series
The Daily Show The Daily Show
Chuck O'Neil For episode: "20103".
Победитель
Все номинанты
The Colbert Report The Colbert Report
Jim Hoskinson For episode: "11040".
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Jerry Foley For episode: "4214".
Ночное шоу с Джимми Фэллоном
Ночное шоу с Джимми Фэллоном The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
Дэйв Диомеди For episode: Ellen DeGeneres/Neil Young (2015)
Внутри Эми Шумер
Внутри Эми Шумер Inside Amy Schumer
Ryan McFaul, Эми Шумер For episode: "12 Angry Men Inside Amy Schumer".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Variety Special
Saturday Night Live: 40th Anniversary Special Saturday Night Live: 40th Anniversary Special
Дон Рой Кинг
Победитель
Все номинанты
Annie Lennox: Nostalgia Live in Concert Annie Lennox: Nostalgia Live in Concert
Натали Джонс
The Oscars The Oscars
Хамиш Хэмилтон
The 37th Annual Kennedy Center Honors The 37th Annual Kennedy Center Honors
Louis J. Horvitz
The 68th Annual Tony Awards The 68th Annual Tony Awards
Glenn Weiss
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Тайны миллиардера 7.5
Тайны миллиардера The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst
Jason Blum, Марк Смерлинг, Эндрю Джареки, Захари Стюарт-Понтье
Победитель
Все номинанты
American Masters American Masters
Michael Kantor, Сьюзен Лейси, Julie Sacks, Robert Trachtenberg, Junko Tsunashima
Cancer: The Emperor of All Maladies Cancer: The Emperor of All Maladies
Кен Бёрнс, Dalton Delan, Барак Гудман, Pamela Oas Williams, Laura Ziskin, David S. Thompson
The Roosevelts: An Intimate History The Roosevelts: An Intimate History
Paul Barnes, Pam Tubridy Baucom, Кен Бёрнс
The Sixties The Sixties
Том Хэнкс, Christopher G. Cowen, Gary Goetzman, Mark Herzog, Stephen J. Morrison, Dan Partland, Kirk Saduski
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Наваждение 6.6
Наваждение Going Clear: Scientology and the Prison of Belief
Sara Bernstein, Алекс Гибни, Sheila Nevins, Лоуренс Райт, Chris Wilson, Kristen Vaurio
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Вирунга 8.1
Вирунга Virunga
Леонардо ДиКаприо, Jess Search, Jon Drever, Maxyne Franklin, Joanna Natasegara, Орландо фон Айнсидель, Howard G. Buffett
Курт Кобейн: Чертов монтаж 7.5
Курт Кобейн: Чертов монтаж Kurt Cobain: Montage of Heck
Sara Bernstein, Бретт Морген, Sheila Nevins, Danielle Renfrew Behrens, Lawrence Mestel, Frances Bean Cobain
Смотреть трейлер
Sinatra: All or Nothing at All Sinatra: All or Nothing at All
Алекс Гибни, Broderick Johnson, Andrew A. Kosove, Фрэнк Маршалл, Jeffrey Pollack, Сэмюэл Д. Поллард, Sharon Hall, Charles Pignone, Blair Foster, Erin Edeiken
The Case Against 8 The Case Against 8
Sara Bernstein, Sheila Nevins, Райан Уайт, Ben Cotner
Sinatra: All or Nothing at All Sinatra: All or Nothing at All
Алекс Гибни, Broderick Johnson, Andrew A. Kosove, Фрэнк Маршалл, Jeffrey Pollack, Сэмюэл Д. Поллард, Sharon Hall, Charles Pignone, Blair Foster, Erin Edeiken
The Case Against 8 The Case Against 8
Sara Bernstein, Sheila Nevins, Райан Уайт, Ben Cotner
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Limited Series or a Movie
Американская история ужасов 7.9
Американская история ужасов American Horror Story
Amy Wood, Monte Haught, Michelle Ceglia, Sherri B. Hamilton, Daina Daigle
Победитель
Все номинанты
Тайная жизнь Мэрилин Монро
Тайная жизнь Мэрилин Монро The Secret Life of Marilyn Monroe
Cathy Shibley, Vincent Sullivan, Jacqueline Robertson Cull, Cliona Furey
В блюзе только Бесси 6.7
В блюзе только Бесси Bessie
Monty Schuth, Lawrence Davis, Iasia Merriweather, Victor Jones-Moore
Принцесса Монако 6.1
Принцесса Монако Grace of Monaco
Agathe Dupuis, Silvine Picard
Смотреть трейлер
Что знает Оливия
Что знает Оливия Olive Kitteridge
Cydney Cornell
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Bettie O. Rogers, Joseph Whitmeyer, Jodi Mancuso, Inga Thrasher, Jennifer Serio, Cara Hannah For episode: "Martin Freeman/Charli XCX".
Победитель
Все номинанты
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Renee Ferruggia, Stacey Morris, Jerilynn Stephens, Shawn Finch, James Dunham, Giannandrea Marongiu For: "Episode 818B".
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Ralph M. Abalos, Sean Smith, Dean Banowetz, Shawn Finch, Sallie Nicole Hotch, Melissa Jaqua For: "Episode 1115".
Ки и Пил 7.1
Ки и Пил Key & Peele
Amanda Mofield, Raissa Patton For episode: "Aerobics Meltdown".
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Jennifer Guerrero-Mazursky, Kim Messina, Gail Rowell-Ryan, Sean Smith, Dean Banowetz, Mary Guerrero For: "Episode 1907".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Аббатство Даунтон 9.0
Аббатство Даунтон Downton Abbey
Nic Collins For "Episode 6".
Победитель
Все номинанты
Подпольная империя 8.6
Подпольная империя Boardwalk Empire
Francesca Paris, Sarah Stamp, Lisa DelleChiaie For episode "Eldorado".
Больница Никербокер 8.5
Больница Никербокер The Knick
Rose Chatterton, Jerry DeCarlo, Victor DeNicola, Suzy Mazzarese-Allison, Christine Cantrell For episode: "Get the Rope".
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Arturo Rojas, Theraesa Rivers, Valerie Jackson, Ai Nakata For episode: "Person to Person".
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Kevin Alexander, Candice Banks, Gary Machin, Nicola Mount, Laura Pollock, Rosalia Culora For episode: "Mother's Mercy".
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Arturo Rojas, Theraesa Rivers, Valerie Jackson, Ai Nakata For episode: "Person to Person".
Больница Никербокер 8.5
Больница Никербокер The Knick
Rose Chatterton, Jerry DeCarlo, Victor DeNicola, Suzy Mazzarese-Allison, Christine Cantrell For episode: "Get the Rope".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Hollywood Game Night Hollywood Game Night
Джейн Линч
Победитель
Hollywood Game Night Hollywood Game Night
Джейн Линч
Победитель
Все номинанты
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Том Бержерон
The Taste The Taste
Энтони Бурден
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Кэт Дили
Проект Подиум 7.7
Проект Подиум Project Runway
Хайди Клум, Tim Gunn
The Taste The Taste
Энтони Бурден
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Кэт Дили
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement in Animation
Tome of the Unknown Tome of the Unknown: Harvest Melody
Ник Кросс
Победитель
По ту сторону изгороди 8.3
По ту сторону изгороди Over the Garden Wall
Ник Кросс
Победитель
Время приключений 8.2
Время приключений Adventure Time
Tom Herpich For episode "Walnuts & Rain"
Победитель
Tome of the Unknown Tome of the Unknown: Harvest Melody
Chris Tsirgiotis
Победитель
Гравити Фолз 9.1
Гравити Фолз Gravity Falls
Alonso Ramirez Ramos For episode "Not What He Seems"
Победитель
King Star King King Star King
Дж.Дж. Виллар For episode "Fat Frank's Fantasy Lounge"
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual in Animation
Робоцып 7.6
Робоцып Robot Chicken
Brad Schaffer For episode: "Robot Chicken's Bitch Pudding Special".
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Informational Series or Special
Anthony Bourdain: Parts Unknown Anthony Bourdain: Parts Unknown
Lydia Tenaglia, Christopher Collins, Энтони Бурден, Tom Vitale, Sandra Zweig, Erik Osterholm
Победитель
Anthony Bourdain: Parts Unknown Anthony Bourdain: Parts Unknown
Lydia Tenaglia, Christopher Collins, Энтони Бурден, Tom Vitale, Sandra Zweig, Erik Osterholm
Победитель
Все номинанты
Inside the Actors Studio Inside the Actors Studio
Джеймс Липтон, Jeff Wurtz, Shawn Tesser
Sonic Highways Sonic Highways
John Cutcliffe, Дэйв Грол, John Silva, John Ramsay, James A. Rota, Gaby Skolnek, Kristen Welsh
StarTalk StarTalk
Neil deGrasse Tyson, Брайан Ловетт, Michael Kovnat, Drew Pulley, Helen Matsos
Vice Vice
Билл Маар, Jonah Kaplan, Bradley J. Levin, Ben Anderson, Shane Smith, Eddy Moretti, Tim Clancy
StarTalk StarTalk
Neil deGrasse Tyson, Брайан Ловетт, Michael Kovnat, Drew Pulley, Helen Matsos
Sonic Highways Sonic Highways
John Cutcliffe, Дэйв Грол, John Silva, John Ramsay, James A. Rota, Gaby Skolnek, Kristen Welsh
Inside the Actors Studio Inside the Actors Studio
Джеймс Липтон, Jeff Wurtz, Shawn Tesser
Vice Vice
Билл Маар, Jonah Kaplan, Bradley J. Levin, Ben Anderson, Shane Smith, Eddy Moretti, Tim Clancy
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Interactive Program
События прошедшей недели с Джоном Оливером
События прошедшей недели с Джоном Оливером Last Week Tonight with John Oliver
Победитель
Все номинанты
Talking Dead Talking Dead
@midnight @midnight
Saturday Night Live: 40th Anniversary Special Saturday Night Live: 40th Anniversary Special
Ночное шоу с Джимми Фэллоном
Ночное шоу с Джимми Фэллоном The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Movie
Ричард Дженкинс
Ричард Дженкинс
Что знает Оливия For playing: "Henry Kitteridge".
Победитель
Все номинанты
Марк Райлэнс
Марк Райлэнс
Волчий зал For playing: "Thomas Cromwell".
Тимоти Хаттон
Тимоти Хаттон
Американское преступление For playing "Russ".
Дэвид Ойелоуо
Дэвид Ойелоуо
Соловей For playing: "Peter Snowden".
Эдриан Броуди
Эдриан Броуди
Гудини For playing "Harry Houdini".
Рики Джервэйс
Рики Джервэйс
Дерек For playing: "Derek". For episode: "Derek: The Special".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Movie
Фрэнсис МакДорманд
Фрэнсис МакДорманд
Что знает Оливия For playing "Olive Kitteridge".
Победитель
Все номинанты
Мэгги Джилленхол
Мэгги Джилленхол
Благородная женщина For playing: "Nessa Stein".
Фелисити Хаффман
Фелисити Хаффман
Американское преступление For playing: "Barb".
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
Live from Lincoln Center For "Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street - In Concert with the New York Philharmonic". For playing "Mrs. Lovett".
Куин Латифа
Куин Латифа
В блюзе только Бесси For playing: "Bessie Smith".
Джессика Лэнг
Джессика Лэнг
Американская история ужасов For playing: "Elsa Mars".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Sam Barker, Oscar Dominguez, Craig Housenick, Johnny Bradley, Daniel K. Boland For episode: "818A".
Победитель
Все номинанты
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Timothy Stephenson, Steven Brill For episode: "Show 4190".
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Robert T. Barnhart, Matt Firestone, Pete Radice, Patrick Boozer For episode: "Season 11 Finale".
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Kieran Healy, Harry Sangmeister, George Harvey, Harrison Lippman For episode: "Finale".
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Simon Miles, Matthew Cotter, Suzanne Sotelo For episode: "1911A".
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Phil Hymes, Geoff Amoral, Rick McGuinness For episode: "Host: Amy Adams".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Special
Super Bowl XLIX Halftime Show Starring Katy Perry Super Bowl XLIX Halftime Show Starring Katy Perry
Robert T. Barnhart, Pete Radice, David Grill, Jason Rudolph
Победитель
Все номинанты
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Simon Miles, Matthew Cotter, Suzanne Sotelo For episode: 10th Anniversary Special (2015).
The Oscars The Oscars
Robert T. Barnhart, Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly, Jon Kusner
The 57th Annual Grammy Awards The 57th Annual Grammy Awards
Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly, Jon Kusner, Patrick Boozer, Harrison Lippman
Saturday Night Live: 40th Anniversary Special Saturday Night Live: 40th Anniversary Special
Phil Hymes, Geoff Amoral, Rick McGuinness
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Limited Series
Что знает Оливия
Что знает Оливия Olive Kitteridge
Том Хэнкс, Фрэнсис МакДорманд, Jane Anderson, David Coatsworth, Gary Goetzman, Steve Shareshian
Победитель
Все номинанты
Американская история ужасов 7.9
Американская история ужасов American Horror Story
Dante Di Loreto, Тим Майнир, Райан Мерфи, Дженнифер Солт, Jessica Sharzer, Robert M. Williams Jr., Джеймс Вонг, Брэд Фалчук, Bradley Buecker, Alexis Martin Woodall
Благородная женщина 7.9
Благородная женщина The Honourable Woman
Хьюго Блик, Greg Brenman, Abi Bach
Американское преступление 7.9
Американское преступление American Crime
Julie Hébert, Stacy A. Littlejohn, Джон Ридли, Lori-Etta Taub, Michael J. McDonald, Diana Son, Keith Huff
Волчий зал
Волчий зал Wolf Hall
Colin Callender, Rebecca Eaton, Polly Hill, John Yorke, Mark Pybus
Американская история ужасов 7.9
Американская история ужасов American Horror Story
Dante Di Loreto, Тим Майнир, Райан Мерфи, Дженнифер Солт, Jessica Sharzer, Robert M. Williams Jr., Джеймс Вонг, Брэд Фалчук, Bradley Buecker, Alexis Martin Woodall
Американское преступление 7.9
Американское преступление American Crime
Julie Hébert, Stacy A. Littlejohn, Джон Ридли, Lori-Etta Taub, Michael J. McDonald, Diana Son, Keith Huff
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Main Title Design
Манхэттен 8.2
Манхэттен Manhattan
Jeremy Cox, Jon Hassell, Dan Gregoras, Griffin Frazen
Победитель
Все номинанты
Босх 7.3
Босх Bosch
Rod Basham, J.J. Gerber, Grant Lau, J. Michael Radtke
Сорвиголова 8.0
Сорвиголова Marvel's Daredevil
Andrew Romatz, Shahana Khan, Miguel A. Salek, Patrick Clair
Остановись и гори 6.7
Остановись и гори Halt and Catch Fire
Patrick Clair, Eddy Herringson, Paul Sangwoo Kim, Raoul Marks
Что знает Оливия
Что знает Оливия Olive Kitteridge
Synderela Peng, Garson Yu, John Robson, Alex Pollini, Michael Lane Parks
Американская история ужасов 7.9
Американская история ужасов American Horror Story
Kyle Cooper, Райан Мерфи, Lee Nelson, Nadia Tzuo
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Limited Series or a Movie (Non-Prosthetic)
Американская история ужасов 7.9
Американская история ужасов American Horror Story
Eryn Krueger Mekash, Christopher Allen Nelson, Michael Mekash, Jillian Erickson, Kim Ayers, Lucy O'Reilly
Победитель
Все номинанты
В блюзе только Бесси 6.7
В блюзе только Бесси Bessie
Debi Young, Sian Richards, Ngozi Olandu Young, Mi Young, Noel Hernandez
Тайная жизнь Мэрилин Монро
Тайная жизнь Мэрилин Монро The Secret Life of Marilyn Monroe
Patricia Keighran, Susan Reilly LeHane, Jordan Samuel
Гудини 8.1
Гудини Houdini
Gregor Eckstein For episode: "Night 1".
Что знает Оливия
Что знает Оливия Olive Kitteridge
Gerald Quist, Christien Tinsley, Liz Bernstrom
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Saturday Night Live: 40th Anniversary Special Saturday Night Live: 40th Anniversary Special
Louie Zakarian, Amy Tagliamonti, Melanie Demetri, Sarah Egan, Jason Milani, Daniela Zivkovic
Победитель
Все номинанты
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Angela Moos, Patti Ramsey Bortoli, Julie Socash, Zena Shteysel, Alison Gladieux, Sarah Woolf For: "Episode 1907".
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Adam Christopher, Marie Del Prete, Tyson Fountaine, Amy Harmon, Heather Cummings For: "Episode 1108".
Ки и Пил 7.1
Ки и Пил Key & Peele
Suzanne Diaz, Scott Wheeler For episode: "Scariest Movie Ever".
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Mathu Andersen For episode: "ShakesQueer".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Jane Walker, Nicola Matthews Episode: "Mother's Mercy (2015)"
Победитель
Все номинанты
Больница Никербокер 8.5
Больница Никербокер The Knick
LuAnn Claps, Sunday Englis, Michael Laudati, Nicki Ledermann, Cassandra Saulter, Stephanie Pasicov Episode: "Method and Madness (2014)"
Сыны анархии 7.2
Сыны анархии Sons of Anarchy
Tracey Anderson, Michelle Garbin, Tami Lane, Sabine Roller Episode: "Faith and Despondency (2014)"
Подпольная империя 8.6
Подпольная империя Boardwalk Empire
Joseph Farulla, Michele Paris, Alexandra Urvois Episode: "What Jesus Said (2014)"
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Jennifer Greenberg, Ron Pipes, Maurine Burke, Lana Horochowski Episode: "Person to Person (2015)"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Motion Design
How We Got to Now How We Got to Now
Chris Sayer, Pete Mellor, Miles Donovan, Luke Best
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Теория большого взрыва 8.3
Теория большого взрыва The Big Bang Theory
Питер Чакос For episode: "The Comic Book Store Regeneration".
Победитель
Все номинанты
Красотки в Кливленде 8.2
Красотки в Кливленде Hot in Cleveland
Ron Volk For episode: "I Hate Goodbyes".