«Великая» — мини-сериал от Hulu, весьма вольно повествующий о юности Екатерины II и организованном ею свержении Петра III. Специально для всех знающих русскую историю в начале каждой серии есть надпись: «местами правдивая история». Тем самым создатели сразу предупреждают зрителя, что не претендуют на исторически точное воплощение жизни Екатерины II на экраны. Сериал изобилует черным юмором и комичными образами известных нам персонажей. В главных ролях — популярные молодые актеры Эль Фанинг и Николас Холт.