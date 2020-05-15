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Постер к сериалу Великая
Постер к сериалу Великая
Постер к сериалу Великая
Постер к сериалу Великая
Постер к сериалу Великая
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 8.1
Оцените
5 постеров
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 8.1
Оцените
Киноафиша Сериалы Великая
Великая (2020 - …) The Great 16+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 55 минут
Стрим-сервис Hulu
Продолжительность 18 часов 20 минут
О чем сериал

«Великая» — мини-сериал от Hulu, весьма вольно повествующий о юности Екатерины II и организованном ею свержении Петра III. Специально для всех знающих русскую историю в начале каждой серии есть надпись: «местами правдивая история». Тем самым создатели сразу предупреждают зрителя, что не претендуют на исторически точное воплощение жизни Екатерины II на экраны. Сериал изобилует черным юмором и комичными образами известных нам персонажей. В главных ролях — популярные молодые актеры Эль Фанинг и Николас Холт.

Великая - дублированный трейлер второго сезона
Великая
дублированный трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Тони МакНамара
Тони МакНамара
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джиллиан Андерсон
Джиллиан Андерсон
Николас Холт
Николас Холт Tsar Peter
Эль Фаннинг
Эль Фаннинг Catherine the Great
Адам Годли
Адам Годли Archie
Дуглас Ходж
Дуглас Ходж General Velementov
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Великая - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
Великая - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 10 эпизодов
 
Великая - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
TBA,
 
Новости о сериале
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Hulu продлил сериал «Великая» на третий сезон
Hulu продлил сериал «Великая» на третий сезон
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Слушать саундтрек сериала Великая
Кадры из сериала
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