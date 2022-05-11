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Мюррэй Бартлетт
Мюррэй Бартлетт
Murray Bartlett
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Мюррэй Бартлетт
Murray Bartlett
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Дата рождения
20 марта 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия
Биография Мюррэя Бартлетта
Родился 20 марта 1971 года. Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия.
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Фильмография Мюррэя Бартлетта
Пляжный домик
триллер
2018, США
6.0
В поиске - фильм-прощание
комедия, драма
2016, США
7.0
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Роуз Бирн стремится изменить мир фитнеса в трейлере второго сезона сериала «В ритме жизни»
Главная героиня полна решимости воплотить свои самые смелые амбиции.
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11 мая 2022 17:34
Мюррэй Бартлетт, Дайан Лэйн, Хизер Грэм и другие артисты пополнили звездный каст антологии «Экстраполяция»
В проекте от создателя «Заражения» также задействованы Мэрил Стрип, Тоби Магуайр и Эдвард Нортон.
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31 января 2022 15:44
Звезда «Белого лотоса» Мюррэй Бартлетт сыграет соперника Роуз Бирн во втором сезоне сериала «В ритме жизни»
Актер сменит гавайские рубашки на спортивное трико.
Написать
26 января 2022 11:17
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