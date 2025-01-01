«Кинотавр» - один из самых «молодых» кинофестивалей, который проводится в Сочи с 1991 года. «Отцами-основателями» открытого российского фестиваля стали известнейшие представители отечественного кинематографа - Марк Рудинштейн и Олег Янковский.

Вплоть до 2011 года участниками конкурса «Кинотавра» были только российские картины, а с 2011 года бороться за главный приз могут любые фильмы на русском языке.

Согласно обновленным правилам «Кинотавра», если это оправдано сюжетом, фильм может быть даже снят на другом языке - но в таком случае Россия должна быть одной из стран-производительниц; так, в 2017-м в конкурсе участвовал (и получил приз за лучшую режиссуру) фильм Резо Гигинеишвили «Заложники», совместного грузинско-российско-польского производства, снятый преимущественно на грузинском.

В рамках «Кинотавра» вручаются следующие награды: