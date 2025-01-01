Меню
«Кинотавр» - один из самых «молодых» кинофестивалей, который проводится в Сочи с 1991 года. «Отцами-основателями» открытого российского фестиваля стали известнейшие представители отечественного кинематографа - Марк Рудинштейн и Олег Янковский.

Вплоть до 2011 года участниками конкурса «Кинотавра» были только российские картины, а с 2011 года бороться за главный приз могут любые фильмы на русском языке.

Согласно обновленным правилам «Кинотавра», если это оправдано сюжетом, фильм может быть даже снят на другом языке - но в таком случае Россия должна быть одной из стран-производительниц; так, в 2017-м в конкурсе участвовал (и получил приз за лучшую режиссуру) фильм Резо Гигинеишвили «Заложники», совместного грузинско-российско-польского производства, снятый преимущественно на грузинском.

В рамках «Кинотавра» вручаются следующие награды:

  • Главный приз
  • Приз за лучшую режиссуру
  • Приз за лучший дебют
  • Приз за лучшую женскую роль
  • Приз за лучшую мужскую роль
  • Приз за лучшую операторскую работу
  • Приз им. Г. Горина «За лучший сценарий»
  • Приз им. М. Таривердиева «За лучшую музыку к фильму»
  • Приз конкурса «Кинотавр. Короткий метр»
  • Приз жюри кинопрокатчиков
Год проведения
Номинации
Кинотавр 2019
Бык
Бык
Гран-при фестиваля / Полнометражный фильм
Давай разведемся
Давай разведемся
Лучший сценарий
Давай разведемся
Давай разведемся
Лучший сценарий
Давай разведемся
Давай разведемся
Лучший дебют / Полнометражный фильм
Большая поэзия
Большая поэзия
Лучший актер
Керосин
Керосин
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
Большая поэзия
Большая поэзия
Лучшая режиссура
Мысленный волк
Мысленный волк
Лучшая музыка
Бык
Бык
Лучший оператор
Мальчик русский
Мальчик русский
Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России
Верность
Верность
Специальный диплом жюри
Fuel
Кинотавр. Короткометражный фильм
Plachu s vami
Кинотавр. Короткометражный фильм - Диплом
Plachu s vami
Кинотавр. Короткометражный фильм - Диплом
