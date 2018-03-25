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Постер к сериалу Барри
Постер к сериалу Барри
Постер к сериалу Барри
Постер к сериалу Барри
Постер к сериалу Барри
Постер к сериалу Барри
Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 8.4
Оцените
6 постеров
Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 8.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Барри
Барри (2018 - …) Barry 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал HBO
Продолжительность 12 часов 0 минут
О чем сериал

«Барри» — это история о бывшем морском пехотинце по имени Барри Беркман, который приехал в родные края на Среднем Западе, связался с преступным миром и стал киллером. При этом он чувствует себя одиноко и растерянно, совершенно не представляя, куда двигаться дальше. После того, как его партнер Фукс, который подыскивал для Барри работу, дает очередное задание, Барри заявляет о своем решении уйти из этого бизнеса. Тогда Фукс отправляет его отдохнуть в Лос-Анджелес. А заодно совместить отдых с работой.

Барри - трейлер третьего сезона
Барри
трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Билл Хейдер
Билл Хейдер
Алек Берг
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Стивен Рут
Стивен Рут Monroe Fuches
Билл Хейдер
Билл Хейдер Barry Berkman
Генри Уинклер
Генри Уинклер Gene Cousineau
Гленн Флешлер
Гленн Флешлер Goran Pazar
Алехандро Ферт
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Барри - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 8 эпизодов
 
Барри - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 8 эпизодов
 
Барри - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 8 эпизодов
 
Сезон 4
TBA,
 
Новости о сериале
Киллер продолжает мечтать о карьере актера в трейлере третьего сезона «Барри»
Киллер продолжает мечтать о карьере актера в трейлере третьего сезона «Барри»
HBO объявил дату выхода третьего сезона «Барри», а также ряда других сериалов
HBO объявил дату выхода третьего сезона «Барри», а также ряда других сериалов
Давно не виделись: 8 любимых сериалов, которые вернутся после паузы
Давно не виделись: 8 любимых сериалов, которые вернутся после паузы
Слушать саундтрек сериала Барри
Кадры из сериала
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