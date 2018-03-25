«Барри» — это история о бывшем морском пехотинце по имени Барри Беркман, который приехал в родные края на Среднем Западе, связался с преступным миром и стал киллером. При этом он чувствует себя одиноко и растерянно, совершенно не представляя, куда двигаться дальше. После того, как его партнер Фукс, который подыскивал для Барри работу, дает очередное задание, Барри заявляет о своем решении уйти из этого бизнеса. Тогда Фукс отправляет его отдохнуть в Лос-Анджелес. А заодно совместить отдых с работой.