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Бекки Энн Бэйкер
Бекки Энн Бэйкер
Becky Ann Baker
О персоне
Фильмография
Бекки Энн Бэйкер
Becky Ann Baker
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Дата рождения
17 февраля 1953
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Место рождения
Форт-Нокс, Кентукки, США
Биография Бекки Энн Бэйкер
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Фильмография Бекки Энн Бэйкер
Половина всего
комедия, драма, мелодрама
2020, США
6.0
Ночи в Роданте
мелодрама, драма
2008, США / Австралия
6.0
Останься
триллер, драма
2005, США
6.0
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