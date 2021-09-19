Брендан Хант, Билл Лоуренс, Джейсон Судейкис, Bill Wrubel, Jeff Ingold, Tina Pawlik, Joe Kelly, Kip Kroeger, Liza Katzer, Jamie Lee, Jane Becker
Победитель
Тед ЛассоTed Lasso
Победитель
Все номинанты
Метод КоминскиThe Kominsky Method
Майкл Дуглас, Alan J. Higgins, Чак Лорри, Marlis Pujol, Энди Теннант
БортпроводницаThe Flight Attendant
Грег Берланти, Кейли Куоко, Jennifer Lence, Ray Quinlan, Sarah Schechter, Meredith Lavender, Jess Meyer, Marcie Ulin, Steve Yockey, Suzanne McCormack
4ленPEN15
Don Dunn, Jordan Levin, Deborah Liebling, Vera Santamaria, Сэм Звиблман, Джорма Такконе, Энди Сэмберг, Акива Шаффер, Shelley Zimmerman, Marc Provissiero, Becky Sloviter, Brooke Pobjoy, Scott Levine, Jeremy Reitz, Майя Эрскин, Anna Konkle, Brin Lukens
Эмили в ПарижеEmily in Paris
Stephen Joel Brown, Эндрю Флеминг, Даррен Стар, Raphaël Benoliel, Tony Hernandez, Элисон Браун, Grant Sloss, Лили Коллинз, Lilly Burns, Jake Fuller, Shihan Fé Blanca Fahim
Черная комедияblack-ish
Лоуренс Фишберн, Энтони Андерсон, Лаура Гутин, Eric Horsted, Heidi McGowen, Michael Petok, Трэйси Эллис Росс, Helen Sugland, Kenya Barris, Lisa Muse Bryant, Tom Ragazzo, Courtney Lilly, Jamie Nelsen, E. Brian Dobbins, Steven White, Christian Lander, Marquita Robinson, Robb Chavis
ХитростиHacks
Jessica Chaffin, David Hyman, David Miner, Morgan Sackett, Майкл Шур, Джо Манде, Джоэнна Кало, Люсия Аньелло, Пол В. Даунс, Эндрю Ло, Джен Стацки
4ленPEN15
Don Dunn, Jordan Levin, Deborah Liebling, Vera Santamaria, Сэм Звиблман, Джорма Такконе, Энди Сэмберг, Акива Шаффер, Shelley Zimmerman, Marc Provissiero, Becky Sloviter, Brooke Pobjoy, Scott Levine, Jeremy Reitz, Майя Эрскин, Anna Konkle, Brin Lukens
БортпроводницаThe Flight Attendant
Грег Берланти, Кейли Куоко, Jennifer Lence, Ray Quinlan, Sarah Schechter, Meredith Lavender, Jess Meyer, Marcie Ulin, Steve Yockey, Suzanne McCormack
6.9
Кобра КайCobra Kai
Уилл Смит, Ральф Маччио, Susan Ekins, Josh Heald, James Lassiter, Уильям Забка, Джон Харвитц, Хейден Шлоссберг, Caleeb Pinkett, Stacey Harman, Bob Dearden, Bob Wilson, Michael Jonathan Smith, Luan Thomas, Joe Piarulli
Эмили в ПарижеEmily in Paris
Stephen Joel Brown, Эндрю Флеминг, Даррен Стар, Raphaël Benoliel, Tony Hernandez, Элисон Браун, Grant Sloss, Лили Коллинз, Lilly Burns, Jake Fuller, Shihan Fé Blanca Fahim
ХитростиHacks
Jessica Chaffin, David Hyman, David Miner, Morgan Sackett, Майкл Шур, Джо Манде, Джоэнна Кало, Люсия Аньелло, Пол В. Даунс, Эндрю Ло, Джен Стацки
Matthew Byam Shaw, Бенжамин Карон, Стивен Долдри, Robert Fox, Andy Harries, Martin Harrison, Peter Morgan, Andy Stebbing, Suzanne Mackie, Michael Casey, Oona O'Beirn
Победитель
8.7
КоронаThe Crown
Победитель
Все номинанты
8.0
Это мыThis Is Us
Steve Beers, Elizabeth Berger, Kevin Falls, Гленн Фикарра, Cathy Mickel Gibson, Кен Олин, Джон Рекуа, K.J. Steinberg, Elan Mastai, Nick Pavonetti, Кэйси Джонсон, Дэвид Уиндсор, Дэн Фогельман, Charlie Gogolak, Jess Rosenthal, Vera Herbert, Julia Brownell, Isaac Aptaker, Kay Oyegun
8.0
8.9
МандалорецThe Mandalorian
Kathleen Kennedy, Джон Фавро, Colin Wilson, Дэйв Филони, Karen Gilchrist, Кэрри Бек, John Bartnicki
БриджертоныBridgerton
Betsy Beers, Scott Collins, Sara Fischer, Shonda Rhimes, Sarada McDermott, Janet Lin, Сара Доллард, Alison Eakle, Крис Ван Дьюсен, Holden Chang, Джонатан Игла, Лейла Кохан-Миччио, Julia Quinn
Страна ЛавкрафтаLovecraft Country
Джей Джей Абрамс, Bill Carraro, Dana Robin, Ben Stephenson, Ян Деманж, Джордан Пил, Sonya Winton, Misha Green, Jonathan I. Kidd, Rachel Rusch Rich, Matt King
ПозаPose
Lou Eyrich, Райан Мерфи, Kip Myers, Brad Simpson, Брэд Фалчук, Alexis Martin Woodall, Sherry Marsh, Todd Nenninger, Nina Jacobson, Jeff Dickerson, Our Lady J, Janet Mock, Tanase Popa, Steven Canals
8.5
ПацаныThe Boys
Philip Sgriccia, Hartley Gorenstein, Эрик Крипке, Neal H. Moritz, Jason Netter, Сет Роген, Крэйг Розенберг, Michael Saltzman, Pavun Shetty, Ребекка Сонненшайн, Гарт Эннис, Дэрик Робертсон, Ивэн Голдберг, Ken F. Levin, Gabriel Garcia, Michaela Starr, James Weaver
8.0
БриджертоныBridgerton
Betsy Beers, Scott Collins, Sara Fischer, Shonda Rhimes, Sarada McDermott, Janet Lin, Сара Доллард, Alison Eakle, Крис Ван Дьюсен, Holden Chang, Джонатан Игла, Лейла Кохан-Миччио, Julia Quinn
8.5
8.0
8.9
Keith Crofford, Mike Lazzo, Брайан А Миллер, Генндий Тартаковский, Jennifer Pelphrey, David Krentz, Shareena Carlson, Darrick Bachman, Брайан Эндрюс, Ulysse Malassagne, Жульен Шен, Oussama Bouacheria For episode "Plague of Madness"
Победитель
ПервобытныйPrimal
Дэвид Финчер, Joshua Donen, Andrew Ruhemann, Дженнифер Ю, Cara Speller, Тим Миллер, Victoria L. Howard, Robert Valley, Philip Gelatt, Jennifer Miller For episode: "Ice".
Победитель
Любовь. Смерть. РоботыLove, Death & Robots
Победитель
Все номинанты
Once Upon a SnowmanOnce Upon a Snowman
Nicole P. Hearon, Peter Del Vecho, Дженнифер Ли, Dan Abraham, Трент Корри
7.6
РобоцыпRobot Chicken
Сет Грин, Keith Crofford, Ollie Green, Mike Lazzo, Том Шеппард, Майкл Пуасон, Эрик Таунер, Алекс Камер, Дуглас Голдштейн, Том Рут, Мэттью Сенрейч, Mike Fasolo, Джон Херветайн IV, Jared Gruszecki, Harmony McElligott, Whitney Loveall, Ellory Smith For episode Endgame (2020)
The Force Awakens from Its NapMaggie Simpson in the Force Awakens from Its Nap
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Acacia Caputo, Al Jean, Tom Klein, Michael Polcino, Michael Price, Richard Raynis, Richard Sakai, Matt Selman, Дэвид Силверман, Denise Sirkot, Joel H. Cohen, Karen Carnegie Johnson
7.6
Once Upon a SnowmanOnce Upon a Snowman
Nicole P. Hearon, Peter Del Vecho, Дженнифер Ли, Dan Abraham, Трент Корри
События прошедшей недели с Джоном ОливеромLast Week Tonight with John Oliver
Джон Оливер, Liz Stanton, Тим Карвелл, Jeremy Tchaban, Кристофер Вернер, Matt Passet, Kate Mullaney, Charles Wilson, Catherine Owens, Laura L. Griffin, Marian Wang
Победитель
События прошедшей недели с Джоном ОливеромLast Week Tonight with John Oliver
Победитель
Все номинанты
The Daily ShowThe Daily Show
Beth Shorr, Jennifer Flanz, Eric Davies, Justin Melkmann, Jill Katz, Pamela DePace, Ramin Hedayati, David Kibuuka, Elise Terrell, Jocelyn Conn, David Paul Meyer, Jeff Gussow, Max Browning, Тревор Ноа, Zhubin Parang, Dan Amira, Shawna Shepherd
Вечернее шоу со Стивеном КолбертомThe Late Show with Stephen Colbert
Стефен Колбер, Barry Julien, Matt Lappin, Tanya Michnevich, Opus Moreschi, Tom Purcell, Йон Стюарт, Bjoern C. Stejskal, Chris Licht, Bryan Dinello, Баллард С. Бойд, Gabe Gronli, Jay Katsir, Adam Wager, Michael Brumm, Джейк Планкетт, Aaron Cohen, Denise C. Rehrig, Paige Kendig, Emily Gertler, Sara Vilkomerson
Jimmy Kimmel Live!Jimmy Kimmel Live!
David Craig, Ken Crosby, Doug DeLuca, David Irwin, Джимми Киммел, Gary Greenberg, Josh Weintraub, Molly McNearney, Jennifer Sharron, Seth Weidner, Tony Romero, Danny Ricker, Josh Halloway
ConanConan
Конан О’Брайен, J.P. Buck, Tracy King, Frank Smiley, Mike Sweeney, Matt O'Brien, David J. Bernstein, Jeff Ross
Jeffrey Alexander, David Lovejoy, Ben Mullin, John Griber, Tom Day, Simeon Houtman, Michael Cheeseman, Josh Fisch, Brian Bitterfeld, Danny Day
Победитель
Life Below ZeroLife Below Zero
Победитель
Все номинанты
Смертельный уловDeadliest Catch
Dave Arnold, Nate Chambers, Randy Lee, Bryan Miller, Shane Moore, Jacob Tawney, Tom Trainor, David Reichert, Todd Stanley, Josh Thomas, Nathan Garofalos, Kelvon Agee, Scott Messier, Charlie Beck, Carson Doyle
Удивительная гонкаThe Amazing Race
David D'Angelo, Alan Weeks, Petr Cikhart, Vince Monteleone, Ryan Shaw, Josh Gitersonke For episode Give Me a Beard Bump (2020)
Королевские Гонки РуПолаRuPaul's Drag Race
Jason Cooley, Pauline Edwards, Michael Jacob Kerber, Brett Smith, Jay Mack Arnette II, Justin Umphenour, Mario Panagiotopoulos, Jon Schneider, Ade Brown
Queer EyeQueer Eye
Garrette Warner Rose For episode Groomer Has It (2020)
Фентон Бэйли, Рэнди Барбато, Alicia Gargaro-Magaña, Zoe Jackson, Michele Mills, РуПол, Thairin Smothers, Michelle Visage, Camilo Valdes, Lisa Steele, Tom Campbell, Tim Palazzola, Mandy Salangsang, Steven Corfe, John Polly, Jen Passovoy
Победитель
Королевские Гонки РуПолаRuPaul's Drag Race
Победитель
Все номинанты
Удивительная гонкаThe Amazing Race
Джерри Брукхаймер, Darren Bunkley, Eddie Garrick, Phil Keoghan, Jonathan Littman, Bertram van Munster, Elise Doganieri, Mark A. Vertullo, Patrick Cariaga, Steve Bae, Matthew R. Schmidt, Sydney Leier, Mike Dimaggio, Sarah Stallard, Ady Ryf, Neil Jahss, Jesse McDonald
Nailed It!Nailed It!
Patrick J. Doody, Casey Kriley, Hillary Olsen, Shea Spencer, Николь Байер, Jo Sharon, Cat Sullivan, Anika Guldstrand, Samantha Hanks
8.5
Голос АмерикиThe Voice
Carson Daly, Mark Burnett, Clyde Lieberman, John de Mol, Kyra Thompson, Teddy Valenti, Audrey Morrissey, Anthea Bhargava, Tod Schellinger, Amanda Zucker, Adam Sher, Melysa Lovell Garratt, Barton Kimball, Dan Paschen, Jared Wyso, Kyley Tucker, Brittany Martin Porter, Hayley Opalek McSherry, Amanda Silva Borden
Top ChefTop Chef
Casey Kriley, Padma Lakshmi, Hillary Olsen, Steve Lichtenstein, Ellie Carbajal, Wade Sheeler, Patrick Schmedeman, Diana Schmedeman, Thi Nguyen, Tom Colicchio, Doneen Arquines, Mark Hunter Braun, Sandee Birdsong, Jo Sharon, Rich Brusa, Tracy Tong, Eric Vier, Nora Cromwell
8.5
