Киноафиша Кинофестивали Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 2021

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 2021 году

Место проведения США
Дата проведения 19 сентября 2021
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший комедийный сериал
Тед Лассо
Тед Лассо Ted Lasso
Брендан Хант, Билл Лоуренс, Джейсон Судейкис, Bill Wrubel, Jeff Ingold, Tina Pawlik, Joe Kelly, Kip Kroeger, Liza Katzer, Jamie Lee, Jane Becker
Победитель
Все номинанты
Метод Комински
Метод Комински The Kominsky Method
Майкл Дуглас, Alan J. Higgins, Чак Лорри, Marlis Pujol, Энди Теннант
Бортпроводница
Бортпроводница The Flight Attendant
Грег Берланти, Кейли Куоко, Jennifer Lence, Ray Quinlan, Sarah Schechter, Meredith Lavender, Jess Meyer, Marcie Ulin, Steve Yockey, Suzanne McCormack
4лен
4лен PEN15
Don Dunn, Jordan Levin, Deborah Liebling, Vera Santamaria, Сэм Звиблман, Джорма Такконе, Энди Сэмберг, Акива Шаффер, Shelley Zimmerman, Marc Provissiero, Becky Sloviter, Brooke Pobjoy, Scott Levine, Jeremy Reitz, Майя Эрскин, Anna Konkle, Brin Lukens
Эмили в Париже
Эмили в Париже Emily in Paris
Stephen Joel Brown, Эндрю Флеминг, Даррен Стар, Raphaël Benoliel, Tony Hernandez, Элисон Браун, Grant Sloss, Лили Коллинз, Lilly Burns, Jake Fuller, Shihan Fé Blanca Fahim
Черная комедия
Черная комедия black-ish
Лоуренс Фишберн, Энтони Андерсон, Лаура Гутин, Eric Horsted, Heidi McGowen, Michael Petok, Трэйси Эллис Росс, Helen Sugland, Kenya Barris, Lisa Muse Bryant, Tom Ragazzo, Courtney Lilly, Jamie Nelsen, E. Brian Dobbins, Steven White, Christian Lander, Marquita Robinson, Robb Chavis
Хитрости
Хитрости Hacks
Jessica Chaffin, David Hyman, David Miner, Morgan Sackett, Майкл Шур, Джо Манде, Джоэнна Кало, Люсия Аньелло, Пол В. Даунс, Эндрю Ло, Джен Стацки
Бортпроводница
Бортпроводница The Flight Attendant
Грег Берланти, Кейли Куоко, Jennifer Lence, Ray Quinlan, Sarah Schechter, Meredith Lavender, Jess Meyer, Marcie Ulin, Steve Yockey, Suzanne McCormack
Кобра Кай 6.9
Кобра Кай Cobra Kai
Уилл Смит, Ральф Маччио, Susan Ekins, Josh Heald, James Lassiter, Уильям Забка, Джон Харвитц, Хейден Шлоссберг, Caleeb Pinkett, Stacey Harman, Bob Dearden, Bob Wilson, Michael Jonathan Smith, Luan Thomas, Joe Piarulli
Эмили в Париже
Эмили в Париже Emily in Paris
Stephen Joel Brown, Эндрю Флеминг, Даррен Стар, Raphaël Benoliel, Tony Hernandez, Элисон Браун, Grant Sloss, Лили Коллинз, Lilly Burns, Jake Fuller, Shihan Fé Blanca Fahim
Хитрости
Хитрости Hacks
Jessica Chaffin, David Hyman, David Miner, Morgan Sackett, Майкл Шур, Джо Манде, Джоэнна Кало, Люсия Аньелло, Пол В. Даунс, Эндрю Ло, Джен Стацки
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший драматический сериал
Корона 8.7
Корона The Crown
Matthew Byam Shaw, Бенжамин Карон, Стивен Долдри, Robert Fox, Andy Harries, Martin Harrison, Peter Morgan, Andy Stebbing, Suzanne Mackie, Michael Casey, Oona O'Beirn
Победитель
Все номинанты
Это мы 8.0
Это мы This Is Us
Steve Beers, Elizabeth Berger, Kevin Falls, Гленн Фикарра, Cathy Mickel Gibson, Кен Олин, Джон Рекуа, K.J. Steinberg, Elan Mastai, Nick Pavonetti, Кэйси Джонсон, Дэвид Уиндсор, Дэн Фогельман, Charlie Gogolak, Jess Rosenthal, Vera Herbert, Julia Brownell, Isaac Aptaker, Kay Oyegun
Рассказ служанки 8.0
Рассказ служанки The Handmaid's Tale
Элизабет Мосс, Margaret Atwood, Matthew Hastings, Sheila Hockin, Warren Littlefield, Брюс Миллер, Fran Sears, Frank Siracusa, Kim Todd, Eric Tuchman, Daniel Wilson, Yahlin Chang, John Weber, Nina Fiore, John Herrera, Kira Snyder, Dorothy Fortenberry
Мандалорец 8.9
Мандалорец The Mandalorian
Kathleen Kennedy, Джон Фавро, Colin Wilson, Дэйв Филони, Karen Gilchrist, Кэрри Бек, John Bartnicki
Бриджертоны
Бриджертоны Bridgerton
Betsy Beers, Scott Collins, Sara Fischer, Shonda Rhimes, Sarada McDermott, Janet Lin, Сара Доллард, Alison Eakle, Крис Ван Дьюсен, Holden Chang, Джонатан Игла, Лейла Кохан-Миччио, Julia Quinn
Страна Лавкрафта
Страна Лавкрафта Lovecraft Country
Джей Джей Абрамс, Bill Carraro, Dana Robin, Ben Stephenson, Ян Деманж, Джордан Пил, Sonya Winton, Misha Green, Jonathan I. Kidd, Rachel Rusch Rich, Matt King
Поза
Поза Pose
Lou Eyrich, Райан Мерфи, Kip Myers, Brad Simpson, Брэд Фалчук, Alexis Martin Woodall, Sherry Marsh, Todd Nenninger, Nina Jacobson, Jeff Dickerson, Our Lady J, Janet Mock, Tanase Popa, Steven Canals
Пацаны 8.5
Пацаны The Boys
Philip Sgriccia, Hartley Gorenstein, Эрик Крипке, Neal H. Moritz, Jason Netter, Сет Роген, Крэйг Розенберг, Michael Saltzman, Pavun Shetty, Ребекка Сонненшайн, Гарт Эннис, Дэрик Робертсон, Ивэн Голдберг, Ken F. Levin, Gabriel Garcia, Michaela Starr, James Weaver
Бриджертоны
Бриджертоны Bridgerton
Betsy Beers, Scott Collins, Sara Fischer, Shonda Rhimes, Sarada McDermott, Janet Lin, Сара Доллард, Alison Eakle, Крис Ван Дьюсен, Holden Chang, Джонатан Игла, Лейла Кохан-Миччио, Julia Quinn
Страна Лавкрафта
Страна Лавкрафта Lovecraft Country
Джей Джей Абрамс, Bill Carraro, Dana Robin, Ben Stephenson, Ян Деманж, Джордан Пил, Sonya Winton, Misha Green, Jonathan I. Kidd, Rachel Rusch Rich, Matt King
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в комедийном сериале
Джейсон Судейкис
Джейсон Судейкис
Тед Лассо For playing: "Ted Lasso".
Победитель
Все номинанты
Энтони Андерсон
Энтони Андерсон
Черная комедия For playing: "Andre Johnson".
Уильям Х. Мэйси
Уильям Х. Мэйси
Бесстыжие For playing: "Frank Gallagher".
Кенан Томпсон
Кенан Томпсон
Шоу Кенана For playing: "Kenan Williams".
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
Метод Комински For playing: "Sandy Kominsky".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в драматическом сериале
Джош О’Коннор
Джош О’Коннор
Корона For playing: "Prince Charles".
Победитель
Все номинанты
Реге-Жан Пейдж
Реге-Жан Пейдж
Бриджертоны For playing: "Simon Basset".
Мэттью Риз
Мэттью Риз
Перри Мейсон For playing: "Perry Mason".
Джонатан Мэйджерс
Джонатан Мэйджерс
Страна Лавкрафта For playing: "Atticus Freeman".
Стерлинг К. Браун
Стерлинг К. Браун
Это мы For playing: "Randall Pearson".
Билли Портер
Поза For playing: "Pray Tell".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в комедийном сериале
Джин Смарт
Джин Смарт
Хитрости For playing: "Deborah Vance".
Победитель
Все номинанты
Кейли Куоко
Кейли Куоко
Бортпроводница For playing: "Cassie Bowden".
Эйди Брайант
Эйди Брайант
Выскочка For playing: "Annie Easton".
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Мамаша For playing: "Bonnie Plunkett".
Трэйси Эллис Росс
Трэйси Эллис Росс
Черная комедия For playing: "Rainbow Johnson".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в драматическом сериале
Оливия Колман
Оливия Колман
Корона For playing: "Queen Elizabeth II".
Победитель
Все номинанты
Джерни Смоллетт
Джерни Смоллетт
Страна Лавкрафта For playing: "Letitia Lewis".
Узо Адуба
Узо Адуба
Пациенты For playing: "Brooke Taylor".
Элизабет Мосс
Элизабет Мосс
Рассказ служанки For playing: "June/Offred".
Эмма Коррин
Эмма Коррин
Корона For playing: "Princess Diana".
Mj Rodriguez
Поза For playing: "Blanca Rodriguez".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Холстон For playing: "Halston".
Победитель
Все номинанты
Хью Грант
Хью Грант
Отыграть назад For playing: "Jonathan Fraser".
Лесли Одом мл.
Лесли Одом мл.
Hamilton For playing: "Aaron Burr".
Лин-Мануэль Миранда
Лин-Мануэль Миранда
Hamilton For playing: "Alexander Hamilton".
Пол Беттани
Пол Беттани
Ванда/Вижн For playing: "Vision".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Мейр из Исттауна For playing: "Mare Sheehan".
Победитель
Все номинанты
Михаэла Коэл
Михаэла Коэл
Я могу уничтожить тебя For playing: "Arabella".
Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой
Ход королевы For playing: "Beth Harmon".
Элизабет Олсен
Элизабет Олсен
Ванда/Вижн For playing: "Wanda Maximoff".
Синтиа Эриво
Синтиа Эриво
Гений For playing: "Aretha Franklin".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Бретт Голдстин
Бретт Голдстин
Тед Лассо For playing: "Roy Kent".
Победитель
Все номинанты
Пол Райзер
Пол Райзер
Метод Комински For playing: "Marcus Vaughan".
Боуэн Янг
Боуэн Янг
Saturday Night Live For playing: "Various Characters".
Джереми Свифт
Джереми Свифт
Тед Лассо For playing: "Higgins".
Ник Мохаммед
Ник Мохаммед
Тед Лассо For playing: "Nathan Shelley".
Брендан Хант
Брендан Хант
Тед Лассо For playing: "Coach Beard".
Карл Клемонс-Хопкинс
Хитрости For playing: "Marcus Vaughan".
Кенан Томпсон
Кенан Томпсон
Saturday Night Live For playing: "Various Characters".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Тобайас Мензис
Тобайас Мензис
Корона For playing: "Prince Philip, Duke of Edinburgh".
Победитель
Все номинанты
О. Т. Фагбенли
О. Т. Фагбенли
Рассказ служанки For playing: "Luke".
Крис Салливан
Крис Салливан
Это мы For playing: "Toby Damon".
Джанкарло Эспозито
Джанкарло Эспозито
Мандалорец For playing: "Moff Gideon".
Брэдли Уитфорд
Брэдли Уитфорд
Рассказ служанки For playing: "Commander Joseph Lawrence".
Джон Литгоу
Джон Литгоу
Перри Мейсон For playing: "E.B. Jonathan".
Макс Мингелла
Макс Мингелла
Рассказ служанки For playing: "Commander Nick Blaine".
Майкл Кеннет Уильямс
Майкл Кеннет Уильямс
Страна Лавкрафта For playing: "Montrose Freeman".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Ханна Уэддингхэм
Ханна Уэддингхэм
Тед Лассо For playing: "Rebecca Welton".
Победитель
Все номинанты
Ханна Эйнбиндер
Ханна Эйнбиндер
Хитрости For playing: "Ava Daniels".
Джуно Темпл
Джуно Темпл
Тед Лассо For playing: "Keeley Jones".
Эйди Брайант
Эйди Брайант
Saturday Night Live For playing: "Various Characters".
Кейт МакКиннон
Кейт МакКиннон
Saturday Night Live For playing: "Various Characters".
Рози Перес
Рози Перес
Бортпроводница For playing: "Megan Briscoe".
Сесили Стронг
Сесили Стронг
Saturday Night Live For playing: "Various Characters".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Джиллиан Андерсон
Джиллиан Андерсон
Корона For playing: "Margaret Thatcher".
Победитель
Все номинанты
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Корона For playing: "Princess Margaret".
Энн Дауд
Энн Дауд
Рассказ служанки For playing: "Aunt Lydia".
Онжаню Эллис
Онжаню Эллис
Страна Лавкрафта For playing: "Hippolyta Freeman".
Эмиральд Феннел
Эмиральд Феннел
Корона For playing: "Camilla Parker Bowles".
Мадлен Брюэр
Мадлен Брюэр
Рассказ служанки For playing: "Janine".
Самира Уайли
Самира Уайли
Рассказ служанки For playing: "Moira".
Ивонн Страховски
Ивонн Страховски
Рассказ служанки For playing: "Serena Joy Waterford".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Кортни Б. Вэнс
Кортни Б. Вэнс
Страна Лавкрафта As George Freeman in Whitey's on the Moon (2020)
Победитель
Все номинанты
Тимоти Олифант
Тимоти Олифант
Мандалорец As Cobb Vanth in Chapter 9: The Marshal (2020)
Дон Чидл
Дон Чидл
Сокол и Зимний Солдат As Colonel James Rhodes / War Machine in New World Order (2021)
Карл Уэзерс
Карл Уэзерс
Мандалорец As Greef Karga in Chapter 12: The Siege (2020)
Чарльз Дэнс
Чарльз Дэнс
Корона As Lord Mountbatten in Gold Stick (2020)
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Клер Фой
Клер Фой
Корона As Queen Elizabeth II in 48:1 (2020)
Победитель
Все номинанты
Филисия Рашад
Филисия Рашад
Это мы As Carol "Mama C" Clarke in I've Got This (2021)
МакКенна Грейс
МакКенна Грейс
Рассказ служанки As Esther Keyes in Pigs (2021)
Алексис Бледел
Алексис Бледел
Рассказ служанки As Emily in Testimony (2021)
Софи Оконедо
Софи Оконедо
Сестра Рэтчед As Charlotte Wells in The Dance (2020)
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Дэйв Шаппелл
Дэйв Шаппелл
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode: "Dave Chappelle/Foo Fighters".
Победитель
Все номинанты
Дэн Леви
Дэн Леви
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode: "Dan Levy/Phoebe Bridgers".
Дэниэл Калуя
Дэниэл Калуя
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode: "Daniel Kaluuya/St. Vincent".
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Saturday Night Live For playing: "Donald Trump". For episode: "Dave Chappelle/Foo Fighters".
Морган Фриман
Морган Фриман
Метод Комински For playing: "Morgan Freeman". For episode: "Chapter 20. The Round Toes, of the High Shoes".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Майя Рудольф
Майя Рудольф
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode: "Maya Rudolph/Jack Harlow".
Победитель
Все номинанты
Исса Рэй
Исса Рэй
Дамы шутят по-черному For playing: "Jess". For episode: "My Booty Look Juicy, Don't It?".
Бернадетт Питерс
Необыкновенный плейлист Зои For playing: "Deb". For episode: "Zoey's Extraordinary Girls' Night".
Кристен Уиг
Кристен Уиг
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode: "Kristen Wiig/Dua Lipa".
Джейн Адамс
Джейн Адамс
Хитрости For playing: "Nina Daniels". For episode: "I Think She Will".
Иветт Николь Браун
Иветт Николь Браун
Дамы шутят по-черному For playing: "Judge Harper". For episode: "But the Tilapias Are Fine Though, Right?".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая анимационная программа
Первобытный
Первобытный Primal
Keith Crofford, Mike Lazzo, Брайан А Миллер, Генндий Тартаковский, Jennifer Pelphrey, David Krentz, Shareena Carlson, Darrick Bachman, Брайан Эндрюс, Ulysse Malassagne, Жульен Шен, Oussama Bouacheria For episode "Plague of Madness"
Победитель
Все номинанты
Южный Парк 7.9
Южный Парк South Park
For episode "The Pandemic Special"
Закусочная Боба 6.5
Закусочная Боба Bob's Burgers
For episode "Worms of In-Rear-Ment"
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
For episode "The Dad-Feelings Limited"
Большой рот 7.8
Большой рот Big Mouth
For episode "The New Me"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая короткометражная анимационная программа
Любовь. Смерть. Роботы
Любовь. Смерть. Роботы Love, Death & Robots
Дэвид Финчер, Joshua Donen, Andrew Ruhemann, Дженнифер Ю, Cara Speller, Тим Миллер, Victoria L. Howard, Robert Valley, Philip Gelatt, Jennifer Miller For episode: "Ice".
Победитель
Все номинанты
Once Upon a Snowman Once Upon a Snowman
Nicole P. Hearon, Peter Del Vecho, Дженнифер Ли, Dan Abraham, Трент Корри
Робоцып 7.6
Робоцып Robot Chicken
Сет Грин, Keith Crofford, Ollie Green, Mike Lazzo, Том Шеппард, Майкл Пуасон, Эрик Таунер, Алекс Камер, Дуглас Голдштейн, Том Рут, Мэттью Сенрейч, Mike Fasolo, Джон Херветайн IV, Jared Gruszecki, Harmony McElligott, Whitney Loveall, Ellory Smith For episode Endgame (2020)
The Force Awakens from Its Nap Maggie Simpson in the Force Awakens from Its Nap
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Acacia Caputo, Al Jean, Tom Klein, Michael Polcino, Michael Price, Richard Raynis, Richard Sakai, Matt Selman, Дэвид Силверман, Denise Sirkot, Joel H. Cohen, Karen Carnegie Johnson
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшее озвучивание персонажа
Большой рот 7.8
Большой рот Big Mouth
Майя Рудольф For playing: "Connie The Hormone Monstress". For episode: "A Very Special 9/11 Episode".
Победитель
Все номинанты
Бриджертоны
Бриджертоны Bridgerton
Джули Эндрюс For playing: "Lady Whistledown". For episode: "Diamond of the First Water".
Центральный парк
Центральный парк Central Park
Титус Берджесс For playing: "Cole Tillerman". For episode: "A Fish Called Snakehead".
Центральный парк
Центральный парк Central Park
Стэнли Туччи For playing: "Bitsy Brandenham". For episode: "A Fish Called Snakehead".
Гриффины 8.6
Гриффины Family Guy
Сет МакФарлейн For playing: "Peter Griffin/Stewie Griffin/Brian Griffin/Glenn Quagmire". For episode: "Stewie's First Word".
Черная комедия
Черная комедия black-ish
Stacey Abrams For playing: "Stacey Abrams". For episode: "Election Special: Part 2".
Арчер 8.7
Арчер Archer
Джессика Уолтер For playing: "Malory Archer". For episode: "The Double Date". Posthumously.
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая оригинальная музыка и слова
Ванда/Вижн
Ванда/Вижн WandaVision
Роберт Лопес, Кристен Андерсон-Лопес For song "Agatha All Along" from episode Breaking the Fourth Wall (2021)
Победитель
Все номинанты
Необыкновенный плейлист Зои 8.2
Необыкновенный плейлист Зои Zoey's Extraordinary Playlist
Остин Уинсберг, Харви Мейсон, Lindsey Rosin, Andrew Hey For song "Crimson Love" from episode Zoey's Extraordinary Birthday (2021)
Пацаны 8.5
Пацаны The Boys
Christopher Lennertz, Michael Saltzman For song "Never Truly Vanish" from episode The Big Ride (2020)
Ход королевы
Ход королевы The Queen's Gambit
William Horberg, Anna Hauss For "I Can't Remember Love" from Adjournment (2020)
Soundtrack of Our Lives: A Celebration for the Film & TV Music Community Soundtrack of Our Lives: A Celebration for the Film & TV Music Community
Марк Шейман For song "The End Titles"
Ход королевы
Ход королевы The Queen's Gambit
William Horberg, Anna Hauss For "I Can't Remember Love" from Adjournment (2020)
Bo Burnham: Inside Bo Burnham: Inside
Бо Бёрнэм For song "Comedy"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Бортпроводница
Бортпроводница The Flight Attendant
Blake Neely
Победитель
Все номинанты
Ванда/Вижн
Ванда/Вижн WandaVision
Роберт Лопес, Кристен Андерсон-Лопес
Бриджертоны
Бриджертоны Bridgerton
Крис Бауэрс, Michael Dean Parsons
Тед Лассо
Тед Лассо Ted Lasso
Tom Howe, Маркус Мамфорд
Аллен против Фэрроу
Аллен против Фэрроу Allen v. Farrow
Michael Abels
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая музыкальная композиция для документального телесериала или спецвыпуска
David Attenborough: A Life on Our Planet David Attenborough: A Life on Our Planet
Steven Price
Победитель
Все номинанты
American Masters American Masters
Kathryn Bostic For episode "Amy Tan: Unintended Memoir".
Аллен против Фэрроу
Аллен против Фэрроу Allen v. Farrow
Michael Abels For episode "Episode 4".
Tulsa Burning: The 1921 Race Massacre Tulsa Burning: The 1921 Race Massacre
Branford Marsalis
Социальная дилемма 7.6
Социальная дилемма The Social Dilemma
Mark A. Crawford
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшее музыкальное руководство
Я могу уничтожить тебя
Я могу уничтожить тебя I May Destroy You
Matt Biffa, Ciara Elwis For Ego Death (2020)
Победитель
Все номинанты
Холстон
Холстон Halston
Райан Мерфи, Alexis Martin Woodall, Amanda Krieg Thomas For episode The Party's Over (2021)
Ход королевы
Ход королевы The Queen's Gambit
Randall Poster For Adjournment (2020)
Бриджертоны
Бриджертоны Bridgerton
Alexandra Patsavas For Diamond of the First Water (2020)
Ванда/Вижн
Ванда/Вижн WandaVision
Dave Jordan, Shannon Murphy For Don't Touch That Dial (2021)
Корона 8.7
Корона The Crown
Sarah Bridge For Fairytale (2020)
Страна Лавкрафта
Страна Лавкрафта Lovecraft Country
Liza Richardson For Strange Case (2020)
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура драматического сериала
Корона 8.7
Корона The Crown
Джесика Хоббс For episode "War"
Победитель
Все номинанты
Корона 8.7
Корона The Crown
Бенжамин Карон For episode "Fairytale"
Мандалорец 8.9
Мандалорец The Mandalorian
Джон Фавро For episode "Chapter 9: The Marshal"
Поза
Поза Pose
Steven Canals For episode "Series Finale"
Бриджертоны
Бриджертоны Bridgerton
Джули Энн Робинсон For episode "Diamond of the First Water"
Рассказ служанки 8.0
Рассказ служанки The Handmaid's Tale
Лиз Гарбус For episode "The Wilderness"
Бриджертоны
Бриджертоны Bridgerton
Джули Энн Робинсон For episode "Diamond of the First Water"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура комедийного сериала
Хитрости
Хитрости Hacks
Люсия Аньелло For episode "There Is No Line"
Победитель
Все номинанты
Тед Лассо
Тед Лассо Ted Lasso
Деклан Лауни For episode "Make Rebecca Great Again"
Тед Лассо
Тед Лассо Ted Lasso
М.Дж. Делани For episode "The Hope That Kills You"
Мамаша 7.1
Мамаша Mom
Джеймс Уиддоуз For episode "Scooby-Doo Checks and Salisbury Steak"
Третья положительная
Третья положительная B Positive
Берроуз, Джеймс For episode "Pilot"
Тед Лассо
Тед Лассо Ted Lasso
Зак Брафф For episode "Biscuits"
Бортпроводница
Бортпроводница The Flight Attendant
Сузанна Фогель For episode "In Case Of Emergency"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшее разговорное варьете
События прошедшей недели с Джоном Оливером
События прошедшей недели с Джоном Оливером Last Week Tonight with John Oliver
Джон Оливер, Liz Stanton, Тим Карвелл, Jeremy Tchaban, Кристофер Вернер, Matt Passet, Kate Mullaney, Charles Wilson, Catherine Owens, Laura L. Griffin, Marian Wang
Победитель
Все номинанты
The Daily Show The Daily Show
Beth Shorr, Jennifer Flanz, Eric Davies, Justin Melkmann, Jill Katz, Pamela DePace, Ramin Hedayati, David Kibuuka, Elise Terrell, Jocelyn Conn, David Paul Meyer, Jeff Gussow, Max Browning, Тревор Ноа, Zhubin Parang, Dan Amira, Shawna Shepherd
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом The Late Show with Stephen Colbert
Стефен Колбер, Barry Julien, Matt Lappin, Tanya Michnevich, Opus Moreschi, Tom Purcell, Йон Стюарт, Bjoern C. Stejskal, Chris Licht, Bryan Dinello, Баллард С. Бойд, Gabe Gronli, Jay Katsir, Adam Wager, Michael Brumm, Джейк Планкетт, Aaron Cohen, Denise C. Rehrig, Paige Kendig, Emily Gertler, Sara Vilkomerson
Jimmy Kimmel Live! Jimmy Kimmel Live!
David Craig, Ken Crosby, Doug DeLuca, David Irwin, Джимми Киммел, Gary Greenberg, Josh Weintraub, Molly McNearney, Jennifer Sharron, Seth Weidner, Tony Romero, Danny Ricker, Josh Halloway
Conan Conan
Конан О’Брайен, J.P. Buck, Tracy King, Frank Smiley, Mike Sweeney, Matt O'Brien, David J. Bernstein, Jeff Ross
Прайм-таймовая «Эмми» / Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
76 Days 76 Days
Jean Tsien, Hao Wu
Победитель
Все номинанты
Welcome to Chechnya Welcome to Chechnya
Дэвид Фрэнс, Alice Henty, Аскольд Куров, Joy A. Tomchin, Igor Myakotin
Dick Johnson Is Dead Dick Johnson Is Dead
Katy Chevigny, Kirsten Johnson, Marilyn Ness
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Actor in a Short Form Comedy or Drama Series
Джей Би Смув
Джей Би Смув
Мэйплворт расследует убийства For playing: "Chief Billy Bills".
Победитель
Все номинанты
Кевин Харт
Кевин Харт
Крепкий Харт For playing: "Kevin Hart".
Джон Лутс
Мэйплворт расследует убийства For playing: "Gilbert Pewntz".
Джон Траволта
Джон Траволта
Крепкий Харт For playing: "Ron Wilcox".
Brendan Scannell
Сближение For playing: "Pete Devon".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Actress in a Short Form Comedy or Drama Series
Кеке Палмер
Кеке Палмер
Turnt Up with the Taylors For playing: "Barbie/Gammy Tay/Lil Thad/Miranda/Rick".
Победитель
Все номинанты
Пола Пелл
Пола Пелл
Мэйплворт расследует убийства For playing: "Mrs. Abigail Mapleworth".
Натали Эммануэль
Натали Эммануэль
Крепкий Харт For playing: "Jordan King".
Керри Кенни
Рино 911 For playing: "Deputy Trudy Wiegel".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Comedy Series
Тед Лассо
Тед Лассо Ted Lasso
Theo Park
Победитель
Все номинанты
Хитрости
Хитрости Hacks
Jeanne McCarthy, Nicole Abellera
Бортпроводница
Бортпроводница The Flight Attendant
Beth Bowling, Kim Miscia, John Papsidera
Метод Комински
Метод Комински The Kominsky Method
Ken Miller, Nikki Valko, Tara Treacy
4лен
4лен PEN15
Melissa DeLizia
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Drama Series
Корона 8.7
Корона The Crown
Robert Sterne
Победитель
Все номинанты
Бриджертоны
Бриджертоны Bridgerton
Kelly Valentine Hendry
Мандалорец 8.9
Мандалорец The Mandalorian
Sarah Finn
Рассказ служанки 8.0
Рассказ служанки The Handmaid's Tale
Sharon Bialy, Robin D. Cook, Sherry Thomas, Russell Scott
Страна Лавкрафта
Страна Лавкрафта Lovecraft Country
Kim Coleman, Meagan Lewis
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Limited or Anthology Series or Movie
Ход королевы
Ход королевы The Queen's Gambit
Tina Gerussi, Ellen Lewis, Anna-Lena Slater, Olivia Scott-Webb, Kate Sprance, Tatjana Moutchnik, Stephanie Maile
Победитель
Все номинанты
Я могу уничтожить тебя
Я могу уничтожить тебя I May Destroy You
Julie Harkin
Мейр из Исттауна
Мейр из Исттауна Mare of Easttown
Diane Heery, Avy Kaufman, Jason Loftus
Ванда/Вижн
Ванда/Вижн WandaVision
Sarah Finn, Jason B. Stamey
Подземная железная дорога
Подземная железная дорога The Underground Railroad
Meagan Lewis, Francine Maisler
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Reality Program
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Goloka Bolte, Ethan Petersen
Победитель
Все номинанты
Top Chef Top Chef
Ronald Mare Jr.
Shark Tank Shark Tank
Mindy Zemrak, Jen Rosen, Erica Brooks
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Michelle McNulty, Courtney Burns, Holly Dale
Queer Eye Queer Eye
Danielle Gervais, Ally Capriotti Grant, MaryAnne Nicoletti, Natalie Pino, Pamela Vallarelli
Shark Tank Shark Tank
Mindy Zemrak, Jen Rosen, Erica Brooks
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Choreography for Scripted Programming
Dolly Parton's Christmas on the Square 5.3
Dolly Parton's Christmas on the Square
Дэбби Аллен For routines "Christmas Is The Time", "Dance Studio", "High School Dance" & "Christmas On The Square Finale"
Победитель
Все номинанты
Гений 7.2
Гений Genius
Dondraico Johnson For routines "Jump", "Satisfaction" & "See Saw"
Необыкновенный плейлист Зои 8.2
Необыкновенный плейлист Зои Zoey's Extraordinary Playlist
Mandy Moore, Luther Brown For routines: "Black Man In A White World" & "Tightrope"
Люцифер 7.4
Люцифер Lucifer
Brooke Lipton For routines "Another One Bites The Dust", "Hell" & "Bad To The Bone"
Необыкновенный плейлист Зои 8.2
Необыкновенный плейлист Зои Zoey's Extraordinary Playlist
Mandy Moore For routines "Hello Dolly", "Starships" & "Let's Get Loud"
Необыкновенный плейлист Зои 8.2
Необыкновенный плейлист Зои Zoey's Extraordinary Playlist
Mandy Moore, Luther Brown For routines: "Black Man In A White World" & "Tightrope"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Choreography for Variety or Reality Programming
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Derek Hough For routines "Paso Doble - Uccen" & "Tap Dance - Let's Fall In Love For The Night"
Победитель
Все номинанты
The Disney Holiday Singalong The Disney Holiday Singalong
Derek Hough For routine "Jingle Bells"
Christmas in Rockefeller Center Christmas in Rockefeller Center 2020
Sergio Trujillo For routine "Rudolph The Red-Nosed Reindeer" / "Christmas (Baby, Please Come Home)"
Savage X Fenty Show Vol. 2 Savage X Fenty Show Vol. 2
Паррис Гобель For routine "Garden Scene"
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Artem Chigvintsev For routines "Argentine Tango - Toxic" & "Freestyle - Sparkling Diamonds"
World of Dance World of Dance
Marie Haince Lebel For routines "Come Thru", "Superbad, Superslick" & "Bohemian Rhapsody"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Limited or Anthology Series or Movie
Ход королевы
Ход королевы The Queen's Gambit
Steven Meizler For End Game (2020)
Победитель
Все номинанты
Подземная железная дорога
Подземная железная дорога The Underground Railroad
James Laxton For Chapter 9: Indiana Winter (2021)
Мейр из Исттауна
Мейр из Исттауна Mare of Easttown
Бен Ричардсон For Illusions (2021)
Фарго 9.1
Фарго Fargo
Dana Gonzales For East/West (2020)
Голос перемен
Голос перемен Small Axe
Shabier Kirchner For Mangrove (2020)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Музыка в наших сердцах
Музыка в наших сердцах Country Comfort
George Mooradian For episode "Crazy"
Победитель
Все номинанты
Зовите меня Кэт
Зовите меня Кэт Call Me Kat
Patti Lee For episode "Plus One"
Последний настоящий мужчина 7.9
Последний настоящий мужчина Last Man Standing
Donald A. Morgan For episode "Time Flies"
Коннеры
Коннеры The Conners
Donald A. Morgan For episode "A Stomach Ache, A Heart Break And A Grave Mistake"
Мы – Апшоу
Мы – Апшоу The Upshaws
Donald A. Morgan For episode "Big Plans"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
David Attenborough: A Life on Our Planet David Attenborough: A Life on Our Planet
Gavin Thurston
Победитель
Все номинанты
Dick Johnson Is Dead Dick Johnson Is Dead
Kirsten Johnson, J.P. Wakayama
Социальная дилемма 7.6
Социальная дилемма The Social Dilemma
John Behrens, Jonathan Pope
City So Real City So Real
Стив Джеймс, Jackson James For episode "Blood Sport"
Dick Johnson Is Dead Dick Johnson Is Dead
Kirsten Johnson, J.P. Wakayama
Возрождение Парадайса 7.5
Возрождение Парадайса Rebuilding Paradise
Lincoln Else
Secrets of the Whales Secrets of the Whales
Andy Mitchell, Brian Armstrong, Hayes Baxley For episode "Ocean Giants"
Социальная дилемма 7.6
Социальная дилемма The Social Dilemma
John Behrens, Jonathan Pope
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Reality Program
Life Below Zero Life Below Zero
Jeffrey Alexander, David Lovejoy, Ben Mullin, John Griber, Tom Day, Simeon Houtman, Michael Cheeseman, Josh Fisch, Brian Bitterfeld, Danny Day
Победитель
Все номинанты
Смертельный улов
Смертельный улов Deadliest Catch
Dave Arnold, Nate Chambers, Randy Lee, Bryan Miller, Shane Moore, Jacob Tawney, Tom Trainor, David Reichert, Todd Stanley, Josh Thomas, Nathan Garofalos, Kelvon Agee, Scott Messier, Charlie Beck, Carson Doyle
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
David D'Angelo, Alan Weeks, Petr Cikhart, Vince Monteleone, Ryan Shaw, Josh Gitersonke For episode Give Me a Beard Bump (2020)
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Jason Cooley, Pauline Edwards, Michael Jacob Kerber, Brett Smith, Jay Mack Arnette II, Justin Umphenour, Mario Panagiotopoulos, Jon Schneider, Ade Brown
Queer Eye Queer Eye
Garrette Warner Rose For episode Groomer Has It (2020)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Мандалорец 8.9
Мандалорец The Mandalorian
Matthew Jensen For Chapter 15: The Believer (2020)
Победитель
Все номинанты
Дом с прислугой 6.8
Дом с прислугой Servant
Marshall Adams For 2:00 (2021)
Хитрости
Хитрости Hacks
Adam Bricker For Primm (2021)
Игрушка для взрослых
Игрушка для взрослых Made for Love
Nathaniel Goodman For User One (2021)
Повзрослевшие 6.0
Повзрослевшие grown-ish
Mark Doering-Powell For Know Yourself (2021)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
Корона 8.7
Корона The Crown
Adriano Goldman For Fairytale (2020)
Победитель
Все номинанты
Мандалорец 8.9
Мандалорец The Mandalorian
Barry Baz Idoine For Chapter 13: The Jedi (2020)
Перри Мейсон 7.8
Перри Мейсон Perry Mason
David Franco For Chapter Two (2020)
Страна Лавкрафта
Страна Лавкрафта Lovecraft Country
Tat Radcliffe For Sundown (2020)
Академия Амбрелла 6.9
Академия Амбрелла The Umbrella Academy
Neville Kidd For Right Back Where We Started (2020)
Бриджертоны
Бриджертоны Bridgerton
Jeffrey Jur For Art of the Swoon (2020)
Эйфория 6.9
Эйфория Euphoria
Marcell Rév For Trouble Don't Last Always (2020)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Competition Program
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Фентон Бэйли, Рэнди Барбато, Alicia Gargaro-Magaña, Zoe Jackson, Michele Mills, РуПол, Thairin Smothers, Michelle Visage, Camilo Valdes, Lisa Steele, Tom Campbell, Tim Palazzola, Mandy Salangsang, Steven Corfe, John Polly, Jen Passovoy
Победитель
Все номинанты
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Джерри Брукхаймер, Darren Bunkley, Eddie Garrick, Phil Keoghan, Jonathan Littman, Bertram van Munster, Elise Doganieri, Mark A. Vertullo, Patrick Cariaga, Steve Bae, Matthew R. Schmidt, Sydney Leier, Mike Dimaggio, Sarah Stallard, Ady Ryf, Neil Jahss, Jesse McDonald
Nailed It! Nailed It!
Patrick J. Doody, Casey Kriley, Hillary Olsen, Shea Spencer, Николь Байер, Jo Sharon, Cat Sullivan, Anika Guldstrand, Samantha Hanks
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Carson Daly, Mark Burnett, Clyde Lieberman, John de Mol, Kyra Thompson, Teddy Valenti, Audrey Morrissey, Anthea Bhargava, Tod Schellinger, Amanda Zucker, Adam Sher, Melysa Lovell Garratt, Barton Kimball, Dan Paschen, Jared Wyso, Kyley Tucker, Brittany Martin Porter, Hayley Opalek McSherry, Amanda Silva Borden
Top Chef Top Chef
Casey Kriley, Padma Lakshmi, Hillary Olsen, Steve Lichtenstein, Ellie Carbajal, Wade Sheeler, Patrick Schmedeman, Diana Schmedeman, Thi Nguyen, Tom Colicchio, Doneen Arquines, Mark Hunter Braun, Sandee Birdsong, Jo Sharon, Rich Brusa, Tracy Tong, Eric Vier, Nora Cromwell
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Contemporary Costumes
Поза
Поза Pose
Linda Giammarese, Analucia McGorty, Michelle Roy For episode "Series Finale"
Победитель
Все номинанты
Мейр из Исттауна
Мейр из Исттауна Mare of Easttown
Laura Downing, Meghan Kasperlik, Francisco Stoll, Taylor Smith, Jennifer Hryniw For episode "Miss Lady Hawk Herself"
Политик 6.1
Политик The Politician
James Hammer, Laura Steinman, Claire Parkinson, Lily Parkinson For episode "New York State Of Mind"
Черная комедия
Черная комедия black-ish
Michelle Cole, Juliann Smith DeVito For episode "Our Wedding Dre"
Хитрости
Хитрости Hacks
Karen Bellamy, Kathleen Felix-Hager For episode "There Is No Line (Pilot)"
Эйфория 6.9
Эйфория Euphoria
Devon Patterson, Heidi Bivens, Angelina Vitto For episode "Fuck Anyone Who's Not A Sea Blob"
Мейр из Исттауна
Мейр из Исттауна Mare of Easttown
Laura Downing, Meghan Kasperlik, Francisco Stoll, Taylor Smith, Jennifer Hryniw For episode "Miss Lady Hawk Herself"
Я могу уничтожить тебя
Я могу уничтожить тебя I May Destroy You
Lynsey Moore, Rosie Lack, Debbie Roberts For episode "Social Media Is A Great Way To Connect"
Черная комедия
Черная комедия black-ish
Michelle Cole, Juliann Smith DeVito For episode "Our Wedding Dre"
Я могу уничтожить тебя
Я могу уничтожить тебя I May Destroy You
Lynsey Moore, Rosie Lack, Debbie Roberts For episode "Social Media Is A Great Way To Connect"
Эйфория 6.9
Эйфория Euphoria
Devon Patterson, Heidi Bivens, Angelina Vitto For episode "Fuck Anyone Who's Not A Sea Blob"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Contemporary Hairstyling
Поза
Поза Pose
Lisa Thomas, Rob Harmon, Tene Wilder, Gregory Bazemore, Barry Lee Moe, Tim Harvey For Series Finale (Part I) (2021) & Series Finale (Part II) (2021)
Победитель
Все номинанты
Политик 6.1
Политик The Politician
Lisa Thomas, Liliana Maggio, Tim Harvey, Joshua First For What's in the Box? (2020)
Рассказ служанки 8.0
Рассказ служанки The Handmaid's Tale
Paul R.J. Elliot, Franchie Pir For Vows (2021)
Черная комедия
Черная комедия black-ish
Stacey Morris, Robert C. Mathews III, Kamaura Eley, Marcia Hamilton, Nena Ross, Enoch H. Williams IV For Our Wedding Dre (2020)
Мейр из Исттауна
Мейр из Исттауна Mare of Easttown
Lydia Bensimmon, Ivana Primorac, Lawrence Davis, Shunika Terry For Sore Must Be the Storm (2021)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Contemporary Hairstyling for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Amanda Duffy Evans, Joseph Whitmeyer, Jodi Mancuso, Inga Thrasher, Gina Ferrucci, Cara Hannah For episode: "Maya Rudolph/Jack Harlow".
Победитель
Все номинанты
Legendary Legendary
Kim Messina, Kathleen Leonard, Jerilynn Stephens, Dean Banowetz, Dwayne Ross, Suzette Bowzer, Tamara Tripp, Johnny Lomeli For episode Pop Tart (2021)
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Roma Goddard, Jani Kleinbard, Kim Messina, Regina Rodriguez, Gail Rowell-Ryan, Arrick Anderson, Megg Massey, Amber Nicholle Maher For episode Finale (2020)
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Kim Messina, Stacey Morris, Robert Ramos, Regina Rodriguez, Jerilynn Stephens, Dean Banowetz, Dwayne Ross, Amber Nicholle Maher For episode "Live Top 17 Performances"
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Ryan Randall, Curtis Foreman For episode The Pork Chop (2021)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Поза
Поза Pose
Sherri Berman Laurence, Jennifer Suarez, Nicky Pattison Illum, Charles Zambrano, Shaun Thomas Gibson, Jessica Padilla For Series Finale (Part I) (2021) & Series Finale (Part II) (2021)
Победитель
Все номинанты
Рассказ служанки 8.0
Рассказ служанки The Handmaid's Tale
Burton LeBlanc, Alastair Muir For Pigs (2021)
Политик 6.1
Политик The Politician
Sherri Berman Laurence, Amy Duskin, Nicky Pattison Illum, Oslyn Holder, Charles Zambrano For What's in the Box? (2020)
Эйфория 6.9
Эйфория Euphoria
Tara Lang, Doniella Davy For Fuck Anyone Who's Not a Sea Blob (2021)
Мейр из Исттауна
Мейр из Исттауна Mare of Easttown
Rachel Geary, Debi Young, Sandra Linn Koepper, Ngozi Olandu Young For Sore Must Be the Storm (2021)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Contemporary Makeup for a Variety, Nonfiction or Reality Program (Non-Prosthetic)
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Louie Zakarian, Young Bek, Amy Tagliamonti, Christopher Milone, Jason Milani, Kim Weber, Joanna Pisani For episode "Elon Musk/Miley Cyrus".
Победитель
Все номинанты
Mariah Carey's Magical Christmas Special Mariah Carey's Magical Christmas Special
Брюс Грейсон, Deborah Humphries, James MacKinnon, Angela Moos, Julie Socash, Kristofer Buckle
Legendary Legendary
Tyson Fountaine, Valente Frazier, Silvia Leczel, Sean Conklin, Marcel Banks, Glen Alen Gutierrez, Tonia Green For episode Pop Tart (2021)
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Julie Socash, Zena Shteysel, Donna J. Bard, Alison Gladieux, Lois Kawasaki-Harriman, Sarah Woolf, Victor Del Castillo, Rosetta Garcia For episode Top 11 (2020)
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
David Petruschin, Jen Fregozo, Nicole Faulkner For episode The Pork Chop (2021)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Black Is King Black Is King
Zerina Akers, Timothy White
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Dick Johnson Is Dead Dick Johnson Is Dead
Kirsten Johnson
Победитель
Все номинанты
Тина 7.9
Тина Tina
Т.Дж. Мартин, Дэниэл Линдсэй
Социальная дилемма 7.6
Социальная дилемма The Social Dilemma
Джефф Орловски
The Bee Gees: Как починить разбитое сердце 8.1
The Bee Gees: Как починить разбитое сердце The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart
Фрэнк Маршалл
Молодые политики 7.6
Молодые политики Boys State
Джесси Мосc, Amanda McBaine
Аллен против Фэрроу
Аллен против Фэрроу Allen v. Farrow
Кирби Дик, Эми Зиринг Кофман
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Ход королевы
Ход королевы The Queen's Gambit
Скотт Фрэнк
Победитель
Все номинанты
Мейр из Исттауна
Мейр из Исттауна Mare of Easttown
Крэйг Зобел
Ванда/Вижн
Ванда/Вижн WandaVision
Мэтт Шекман
Я могу уничтожить тебя
Я могу уничтожить тебя I May Destroy You
Сэм Миллер For Eyes Eyes Eyes Eyes (2020)
Я могу уничтожить тебя
Я могу уничтожить тебя I May Destroy You
Сэм Миллер, Михаэла Коэл For Ego Death (2020)
Hamilton Hamilton
Томас Каил
Подземная железная дорога
Подземная железная дорога The Underground Railroad
Барри Дженкинс
Я могу уничтожить тебя
Я могу уничтожить тебя I May Destroy You
Сэм Миллер For Eyes Eyes Eyes Eyes (2020)
Hamilton Hamilton
Томас Каил
Ванда/Вижн
Ванда/Вижн WandaVision
Мэтт Шекман
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Reality Program
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Nick Murray For episode Gettin' Lucky (2021)
Победитель
Все номинанты
Queer Eye Queer Eye
Mark Perez For episode Preaching Out Loud (2020)
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Alan Carter For episode The Blind Auditions Season Premiere (2021)
Top Chef Top Chef
Ariel Boles For episode Pan African Portland (2021)
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Bertram van Munster For episode Give Me a Beard Bump (2020)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Variety Series
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Дон Рой Кинг For episode Dave Chappelle/Foo Fighters (2020)
Победитель
Все номинанты
Late Night with Seth Meyers Late Night with Seth Meyers
Alexander J. Vietmeier For episode 1085a
События прошедшей недели с Джоном Оливером
События прошедшей недели с Джоном Оливером Last Week Tonight with John Oliver
Кристофер Вернер For episode Trump & Election Results (2020)
Real Time with Bill Maher Real Time with Bill Maher
Paul Casey For episode 1835
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом The Late Show with Stephen Colbert
Jim Hoskinson For episode Amy Klobuchar/Adam Kinzinger (2021)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Variety Special
Bo Burnham: Inside Bo Burnham: Inside
Бо Бёрнэм
Победитель
Все номинанты
Американская утопия 8.2
Американская утопия American Utopia
Спайк Ли
Dave Chappelle: 8:46 8:46
Стивен Богнар, Дэйв Шаппелл, Джулия Райхерт
Друзья: Воссоединение 8.5
Друзья: Воссоединение Friends Reunion Special
Бен Уинстон
Смотреть трейлер
A West Wing Special to Benefit When We All Vote A West Wing Special to Benefit When We All Vote
Томас Шламме
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Secrets of the Whales Secrets of the Whales
Джеймс Кэмерон, Pamela Caragol, Brian Skerry, Kevin Krug, Shannon Malone-Debenedictis, Maria Wilhelm, Samuel LeGrys
Победитель
Все номинанты
American Masters American Masters
Аллен против Фэрроу
Аллен против Фэрроу Allen v. Farrow
Nancy Abraham, Dan Cogan, Кирби Дик, Lisa Heller, Эми Зиринг Кофман, Sara Rodriguez, Amy Herdy, Jamie Rogers Caballero, Tara Lyn Guber
Представьте, что вы в городе
Представьте, что вы в городе Pretend It's a City
Мартин Скорсезе, Маргарет Бодд, Ted Griffin, Фран Лебовиц, Дэвид Тедески, Emma Tillinger Koskoff, Josh Porter
City So Real City So Real
Представьте, что вы в городе
Представьте, что вы в городе Pretend It's a City
Мартин Скорсезе, Маргарет Бодд, Ted Griffin, Фран Лебовиц, Дэвид Тедески, Emma Tillinger Koskoff, Josh Porter
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Молодые политики 7.6
Молодые политики Boys State
Дэвис Гуггенхайм, Джесси Мосc, Nicole Stott, Amanda McBaine, Jonathan Silberberg, Shannon Dill, Laurene Powell-Jobs
Победитель
Все номинанты
The New York Times Presents The New York Times Presents
Ken Druckerman, Mary Robertson, Banks Tarver, Liz Hodes, Samantha Stark, Liz Day, Stephanie Preiss For episode "Framing Britney Spears"
Тина 7.9
Тина Tina
Nancy Abraham, Jonathan Chinn, Lisa Heller, Natalie 'Tali' Pelman, Simon Chinn, Erwin Bach, Diane Becker
The Bee Gees: Как починить разбитое сердце 8.1
The Bee Gees: Как починить разбитое сердце The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart
Фрэнк Маршалл, Марк Монро, Jody Gerson, Jeanne Elfant Festa, David Blackman, Aly Parker, Nicholas Ferrall
Социальная дилемма 7.6
Социальная дилемма The Social Dilemma
Larissa Rhodes, Stacey Piculell, Daniel Wright
The New York Times Presents The New York Times Presents
Ken Druckerman, Mary Robertson, Banks Tarver, Liz Hodes, Samantha Stark, Liz Day, Stephanie Preiss For episode "Framing Britney Spears"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Ванда/Вижн
Ванда/Вижн WandaVision
Virginia Burton, Mayes C. Rubeo, Joseph Feltus, Daniel Selon For Filmed Before a Live Studio Audience (2021)
Победитель
Все номинанты
Страна Лавкрафта
Страна Лавкрафта Lovecraft Country
Terry Anderson, Dayna Pink, Zachary Sheets For I Am. (2020)
Академия Амбрелла 6.9
Академия Амбрелла The Umbrella Academy
Heather Crepp, Jane Fieber, Christopher Hargadon, William Ng For The Frankel Footage (2020)
Рассказ служанки 8.0
Рассказ служанки The Handmaid's Tale
Jane Flanders, Debra Hanson, Darci Cheyne For Nightshade (2021)
Мандалорец 8.9
Мандалорец The Mandalorian
Shawna Trpcic, Julie-Marie Robar, Sara Fox For Chapter 13: The Jedi (2020)
Академия Амбрелла 6.9
Академия Амбрелла The Umbrella Academy
Heather Crepp, Jane Fieber, Christopher Hargadon, William Ng For The Frankel Footage (2020)
Страна Лавкрафта
Страна Лавкрафта Lovecraft Country
Terry Anderson, Dayna Pink, Zachary Sheets For I Am. (2020)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
РуПол
Победитель
Все номинанты
Nailed It! Nailed It!
Николь Байер
Queer Eye Queer Eye
Karamo Brown, Энтони Поровски, Джонатан Ван Несс, Tan France, Bobby Berk
Shark Tank Shark Tank
Mark Cuban, Дэймонд Джон, Barbara Corcoran, Robert Herjavec, Kevin O'Leary, Lori Greiner
Top Chef Top Chef
Padma Lakshmi, Gail Simmons, Tom Colicchio
Top Chef Top Chef
Padma Lakshmi, Gail Simmons, Tom Colicchio
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Stanley Tucci: Searching for Italy
Победитель
Lyle Gamm
Stanley Tucci: Searching for Italy
Победитель
Adam Hawkins
Stanley Tucci: Searching for Italy
Победитель
Eve Kay
Stanley Tucci: Searching for Italy
Победитель
Molly Harrington
Stanley Tucci: Searching for Italy
Победитель
Amy Entelis
Stanley Tucci: Searching for Italy
Победитель
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Stanley Tucci: Searching for Italy
Победитель
