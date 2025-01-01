Пусть Каннский кинофестиваль и нельзя назвать старейшим в мире, зато он точно является одним из самых важных событий в ежегодном календаре кинематографа. Раз в год, в мае, в Канны съезжаются десятки представителей мировой киноиндустрии, а красная дорожка Канн собирает множество звездных гостей.

Помимо основной конкурсной программы, победитель которой награждается «Золотой пальмовой ветвью», расписание Международного кинофестиваля в Каннах предусматривает несколько дополнительных программ:

Программа «Особый взгляд»

Программа короткометражных картин

Программа Синефондасьон (Cinefondation) (студенческие картины)

Главный приз Каннского кинофестиваля вручался помимо игровых фильмов также и документальным лентам («Фаренгейт 9/11», «В мире безмолвия»).

Помимо «Золотой пальмовой ветви», в Каннах вручаются также:

Гран-при,

награды лучшим актёру, актрисе, режиссёру и сценаристу,

Приз жюри,

«Золотая пальмовая ветвь за короткометражный фильм»,

«Золотая камера» за лучший дебют.

Интересный факт: единственным полнометражным советским (российским) фильмом, который выиграл главный приз фестиваля — «Золотую пальмовую ветвь» — остаётся картина «Летят журавли» режиссёра Михаила Калатозова, удостоенная этой награды в далеком 1958 году.