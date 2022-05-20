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Джессика Честейн

Jessica Chastain
Джессика Честейн
Джессика Честейн Jessica Chastain
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Дата рождения
29 марта 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Сакраменто, Калифорния, США
Рост
163 см
Биография Джессики Честейн

Американская актриса Джессика Честейн родилась 24 марта в Сакраменто, штат Калифорния. Она носит девичью фамилию своей матери Джерри Честейн, которая работает поваром в веганском ресторане. Отчим актрисы, Майкл Хейсти, является пожарным. По предположениям прессы биологическим отцом Джессики мог быть рок-музыкант Майкл Монастерио, однако сама она утверждает, что не располагает никакими данными по этому поводу. У Джессики также есть два брата и две сестры.

Об актёрской карьере Джессика Честейн задумалась после того, как в возрасте семи лет посмотрела мюзикл «Иосиф и его удивительный, разноцветный плащ снов». В 1995 году она заканчивает школу El Camino Fundamental High School в родном городе и поступает в Городской Колледж Сакраменто. Ещё во времена учёбы ей довелось играть в постановке «Ромео и Джульетты». В 1999 году она едет в Нью-Йорк, где поступает в Джульярдскую школу искусств, благодаря стипендии актёра Робина Уильямса.

Джессика Честейн – Фильмы

После окончания Джульярда в 2003 году Джессика Честейн попала на телевидение в сериал «Мрачные тени», после которого также снялась в эпизодах таких шоу, как «Вероника Марс» и «Скорая помощь». Её первой ролью в полнометражном кино стала роль в фильме «Джолин» в 2008 году. После этого она попала в проект «Древо жизни» к Терренсу Малику, который дал мощный толчок карьере актрисы. Примерно в то же время она сыграла одну из главных ролей в ленте «Прислуга», номинированной на «Оскар», что принесло ей всемирную славу. Джессика Честейн также попробовала себя в озвучании мультфильмов, подарив свой голос одному из персонажей картины «Мадагаскар 3». В 2012 году она снялась в фильме «Самый пьяный округ в мире» и в драме «Цвет времени». Среди самых известных картин с её участием можно выделить «Интерстеллар», «Марсианин», «Багровый пик», «Жена смотрителя зоопарка» и многие другие.

Джессика Честейн – «Цель номер один»

Одной из центральных ролей в карьере актрисы стала роль в фильме «Цель номер один», за которую она удостоилась «Золотого глобуса» и номинации на «Оскар». Картина рассказывает историю о поимке Усамы Бен Ладена одним из специальных подразделений США. Во главе операции стоит героиня Джессики Честейн. Здесь она предстала в образе сильной женщины, и её образ завоевал расположение критиков и зрителей.

Джессика Честейн – «Мисс Слоун»

В 2016 году вышел фильм «Мисс Слоун» в главной роли с Джессикой Честейн. В нём рассказывается о талантливой женщине лоббисте, которая готова пойти на всё ради победы. Сам фильм критики не оценили, однако актёрская игра Честейн была отмечена очередной номинацией на «Золотой глобус».

Джессика Честейн – «Большая игра»

В 2017 году в прокат вышел ещё один громкий проект в главной роли с Джессикой Честейн – «Большая игра» от режиссёра Аарона Соркина. В нём рассказывается о женщине по имени Молли Блум, которая управляет самым большим подпольным казино в Голливуде. Фильм стал одним из главных в наградном сезоне, и сама Джессика Честейн вновь удостоилась номинаций на престижные премии.

Джессика Честейн – Личная жизнь

До 2010 года Джессика Честейн состояла в отношениях с режиссёром Недом Бенсоном, после расставания с которым она снялась у него в трилогии «Исчезновение Элеанор Ригби». В 2017 году актриса вышла замуж за Джана Луку Пасси ди Препозуло, который является дизайнером и одним из лиц бренда Moncler. До этого пара встречалась в течение пяти лет.

Интересные факты о Джессике Честейн

- Журнал Time включил Джессику Честейн в ежегодный список ста наиболее влиятельных людей года по версии журнала в 2012 году.

- Джессика Честейн является веганкой, а до этого в течение пятнадцати лет была вегетарианкой.

- Джессика является одной из главных активисток феминистского движения в Америке.

Фильмография Джессики Честейн
The Division
The Division
боевик, приключения, драма 2022, США
0.0
Добрый медбрат
триллер 2022, США
0.0
Код 355
Код 355
боевик 2022, США / Китай
6.0
Глаза Тэмми Фэй
Глаза Тэмми Фэй
биография, драма 2021, Канада / США
8.0
Агент Ева
Агент Ева
триллер, боевик, драма 2020, США
7.0
Ингрид Бергман
биография, драма 2019, США
0.0
Ральф Лорен как он есть
Ральф Лорен как он есть
документальный 2019, США
7.0
Люди Икс: Тёмный Феникс
Люди Икс: Тёмный Феникс
фантастика, боевик, приключения 2019, США
6.0
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