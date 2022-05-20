Американская актриса Джессика Честейн родилась 24 марта в Сакраменто, штат Калифорния. Она носит девичью фамилию своей матери Джерри Честейн, которая работает поваром в веганском ресторане. Отчим актрисы, Майкл Хейсти, является пожарным. По предположениям прессы биологическим отцом Джессики мог быть рок-музыкант Майкл Монастерио, однако сама она утверждает, что не располагает никакими данными по этому поводу. У Джессики также есть два брата и две сестры.

Об актёрской карьере Джессика Честейн задумалась после того, как в возрасте семи лет посмотрела мюзикл «Иосиф и его удивительный, разноцветный плащ снов». В 1995 году она заканчивает школу El Camino Fundamental High School в родном городе и поступает в Городской Колледж Сакраменто. Ещё во времена учёбы ей довелось играть в постановке «Ромео и Джульетты». В 1999 году она едет в Нью-Йорк, где поступает в Джульярдскую школу искусств, благодаря стипендии актёра Робина Уильямса.

Джессика Честейн – Фильмы

После окончания Джульярда в 2003 году Джессика Честейн попала на телевидение в сериал «Мрачные тени», после которого также снялась в эпизодах таких шоу, как «Вероника Марс» и «Скорая помощь». Её первой ролью в полнометражном кино стала роль в фильме «Джолин» в 2008 году. После этого она попала в проект «Древо жизни» к Терренсу Малику, который дал мощный толчок карьере актрисы. Примерно в то же время она сыграла одну из главных ролей в ленте «Прислуга», номинированной на «Оскар», что принесло ей всемирную славу. Джессика Честейн также попробовала себя в озвучании мультфильмов, подарив свой голос одному из персонажей картины «Мадагаскар 3». В 2012 году она снялась в фильме «Самый пьяный округ в мире» и в драме «Цвет времени». Среди самых известных картин с её участием можно выделить «Интерстеллар», «Марсианин», «Багровый пик», «Жена смотрителя зоопарка» и многие другие.

Джессика Честейн – «Цель номер один»

Одной из центральных ролей в карьере актрисы стала роль в фильме «Цель номер один», за которую она удостоилась «Золотого глобуса» и номинации на «Оскар». Картина рассказывает историю о поимке Усамы Бен Ладена одним из специальных подразделений США. Во главе операции стоит героиня Джессики Честейн. Здесь она предстала в образе сильной женщины, и её образ завоевал расположение критиков и зрителей.

Джессика Честейн – «Мисс Слоун»

В 2016 году вышел фильм «Мисс Слоун» в главной роли с Джессикой Честейн. В нём рассказывается о талантливой женщине лоббисте, которая готова пойти на всё ради победы. Сам фильм критики не оценили, однако актёрская игра Честейн была отмечена очередной номинацией на «Золотой глобус».

Джессика Честейн – «Большая игра»

В 2017 году в прокат вышел ещё один громкий проект в главной роли с Джессикой Честейн – «Большая игра» от режиссёра Аарона Соркина. В нём рассказывается о женщине по имени Молли Блум, которая управляет самым большим подпольным казино в Голливуде. Фильм стал одним из главных в наградном сезоне, и сама Джессика Честейн вновь удостоилась номинаций на престижные премии.

Джессика Честейн – Личная жизнь

До 2010 года Джессика Честейн состояла в отношениях с режиссёром Недом Бенсоном, после расставания с которым она снялась у него в трилогии «Исчезновение Элеанор Ригби». В 2017 году актриса вышла замуж за Джана Луку Пасси ди Препозуло, который является дизайнером и одним из лиц бренда Moncler. До этого пара встречалась в течение пяти лет.