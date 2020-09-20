Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 2020

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 2020 году

Место проведения США
Дата проведения 20 сентября 2020
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший комедийный сериал
Шиттс Крик 7.7
Шиттс Крик Schitt's Creek
Юджин Леви, Michael Short, Kurt Smeaton, Ben Feigin, Andrew Barnsley, Дэн Леви, Дэвид Уэст Рид, Kosta Orfanidis, Fred Levy
Победитель
Шиттс Крик 7.7
Шиттс Крик Schitt's Creek
Юджин Леви, Michael Short, Kurt Smeaton, Ben Feigin, Andrew Barnsley, Дэн Леви, Дэвид Уэст Рид, Kosta Orfanidis, Fred Levy
Победитель
Все номинанты
Умерь свой энтузиазм 8.1
Умерь свой энтузиазм Curb Your Enthusiasm
Ларри Дэвид, Mychelle Deschamps, Джефф Гарлин, Gavin Polone, Джефф Шаффер, Laura Streicher
Прощай навсегда 7.9
Прощай навсегда Dead to Me
Кристина Эпплгейт, Уилл Феррелл, Линда Карделлини, Elizabeth Benjamin, Buddy Enright, Liz Feldman, Адам МакКей, Denise Pleune, Dan Dietz, Cara DiPaolo, Джесси Клейн, Jessica Elbaum, Christie Smith, Джо Хардести
Белая ворона 8.6
Белая ворона Insecure
Dave Becky, Jim Kleverweis, Прентис Пенни, Мелина Матсукас, Laura Kittrell, Deniese Davis, Эми Аниоби, Jonathan Berry, Исса Рэй, Phil Augusta Jackson, Наташа Ротуэлл
Метод Комински
Метод Комински The Kominsky Method
Майкл Дуглас, Alan J. Higgins, Чак Лорри, Бет МакКарти-Миллер, Marlis Pujol, Энди Теннант
Умерь свой энтузиазм 8.1
Умерь свой энтузиазм Curb Your Enthusiasm
Ларри Дэвид, Mychelle Deschamps, Джефф Гарлин, Gavin Polone, Джефф Шаффер, Laura Streicher
В лучшем месте
В лучшем месте The Good Place
David Hyman, Дэйв Кинг, David Miner, Morgan Sackett, Josh Siegal, Dylan Morgan, Дрю Годдард, Matt Murray, Майкл Шур, Меган Амрам, Джо Манде, Джен Стацки
Прощай навсегда 7.9
Прощай навсегда Dead to Me
Кристина Эпплгейт, Уилл Феррелл, Линда Карделлини, Elizabeth Benjamin, Buddy Enright, Liz Feldman, Адам МакКей, Denise Pleune, Dan Dietz, Cara DiPaolo, Джесси Клейн, Jessica Elbaum, Christie Smith, Джо Хардести
Белая ворона 8.6
Белая ворона Insecure
Dave Becky, Jim Kleverweis, Прентис Пенни, Мелина Матсукас, Laura Kittrell, Deniese Davis, Эми Аниоби, Jonathan Berry, Исса Рэй, Phil Augusta Jackson, Наташа Ротуэлл
Метод Комински
Метод Комински The Kominsky Method
Майкл Дуглас, Alan J. Higgins, Чак Лорри, Бет МакКарти-Миллер, Marlis Pujol, Энди Теннант
Удивительная миссис Мейзел 8.4
Удивительная миссис Мейзел The Marvelous Mrs. Maisel
Daniel Palladino, Dhana Rivera Gilbert, Эми Шерман-Палладино, Matthew Shapiro, Дэниэл Голдфарб, Sono Patel, Kate Fodor
Чем мы заняты в тени 7.2
Чем мы заняты в тени What We Do in the Shadows
Тайка Вайтити, Сэм Джонсон, Derek Rappaport, Scott Rudin, Paul Simms, Джемейн Клемент, Garrett Basch, Eli Bush, Stefani Robinson
В лучшем месте
В лучшем месте The Good Place
David Hyman, Дэйв Кинг, David Miner, Morgan Sackett, Josh Siegal, Dylan Morgan, Дрю Годдард, Matt Murray, Майкл Шур, Меган Амрам, Джо Манде, Джен Стацки
Чем мы заняты в тени 7.2
Чем мы заняты в тени What We Do in the Shadows
Тайка Вайтити, Сэм Джонсон, Derek Rappaport, Scott Rudin, Paul Simms, Джемейн Клемент, Garrett Basch, Eli Bush, Stefani Robinson
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший драматический сериал
Наследники 7.0
Наследники Succession
Уилл Феррелл, Scott Ferguson, Gabrielle Mahon, Адам МакКей, Kevin J. Messick, Марк Майлод, Georgia Pritchett, Tony Roche, Jane Tranter, Джесси Армстронг, Джонатан Глэтце, Frank Rich, Dara Schnapper, Джон Браун, Lucy Prebble, Уилл Трэйси
Победитель
Наследники 7.0
Наследники Succession
Уилл Феррелл, Scott Ferguson, Gabrielle Mahon, Адам МакКей, Kevin J. Messick, Марк Майлод, Georgia Pritchett, Tony Roche, Jane Tranter, Джесси Армстронг, Джонатан Глэтце, Frank Rich, Dara Schnapper, Джон Браун, Lucy Prebble, Уилл Трэйси
Победитель
Все номинанты
Рассказ служанки 8.0
Рассказ служанки The Handmaid's Tale
Элизабет Мосс, Margaret Atwood, Майк Баркер, Sheila Hockin, Warren Littlefield, Брюс Миллер, Fran Sears, Frank Siracusa, Kim Todd, Eric Tuchman, Daniel Wilson, Yahlin Chang, John Weber, Nina Fiore, John Herrera, Kira Snyder, Marissa Jo Cerar, Dorothy Fortenberry
Мандалорец 8.9
Мандалорец The Mandalorian
Kathleen Kennedy, Джон Фавро, Colin Wilson, Дэйв Филони, Karen Gilchrist
Лучше звоните Солу 8.9
Лучше звоните Солу Better Call Saul
Винс Гиллиган, Peter Gould, Mark Johnson, Princess O'Mahoney, Боб Оденкерк, Alison Tatlock, Diane Mercer, Томас Шнауз, Ann Cherkis, Melissa Bernstein, Gordon Smith
Убивая Еву 8.2
Убивая Еву Killing Eve
Lynn Horsford, Jeff Melvoin, Gina Mingacci, Сандра О, Sally Woodward Gentle, Nige Watson, Lee Morris, Suzanne Heathcote, Damon Thomas, Фиби Уоллер-Бридж
Озарк 8.7
Озарк Ozark
Джейсон Бэйтман, Matthew Spiegel, Patrick Markey, Крис Манди, John Shiban, Peter Thorell, Марк Уильямс, Erin Mitchell, Билл Дюбюк, Miki Johnson, Martin Zimmerman
Рассказ служанки 8.0
Рассказ служанки The Handmaid's Tale
Элизабет Мосс, Margaret Atwood, Майк Баркер, Sheila Hockin, Warren Littlefield, Брюс Миллер, Fran Sears, Frank Siracusa, Kim Todd, Eric Tuchman, Daniel Wilson, Yahlin Chang, John Weber, Nina Fiore, John Herrera, Kira Snyder, Marissa Jo Cerar, Dorothy Fortenberry
Корона 8.7
Корона The Crown
Matthew Byam Shaw, Бенжамин Карон, Стивен Долдри, Robert Fox, Andy Harries, Martin Harrison, Peter Morgan, Andy Stebbing, Suzanne Mackie, Michael Casey, Oona O'Beirn
Очень странные дела 7.3
Очень странные дела Stranger Things
Шон Леви, Iain Paterson, Curtis Gwinn, Мэтт Даффер, Росс Даффер, Rand Geiger, Dan Cohen
Озарк 8.7
Озарк Ozark
Джейсон Бэйтман, Matthew Spiegel, Patrick Markey, Крис Манди, John Shiban, Peter Thorell, Марк Уильямс, Erin Mitchell, Билл Дюбюк, Miki Johnson, Martin Zimmerman
Лучше звоните Солу 8.9
Лучше звоните Солу Better Call Saul
Винс Гиллиган, Peter Gould, Mark Johnson, Princess O'Mahoney, Боб Оденкерк, Alison Tatlock, Diane Mercer, Томас Шнауз, Ann Cherkis, Melissa Bernstein, Gordon Smith
Убивая Еву 8.2
Убивая Еву Killing Eve
Lynn Horsford, Jeff Melvoin, Gina Mingacci, Сандра О, Sally Woodward Gentle, Nige Watson, Lee Morris, Suzanne Heathcote, Damon Thomas, Фиби Уоллер-Бридж
Очень странные дела 7.3
Очень странные дела Stranger Things
Шон Леви, Iain Paterson, Curtis Gwinn, Мэтт Даффер, Росс Даффер, Rand Geiger, Dan Cohen
Мандалорец 8.9
Мандалорец The Mandalorian
Kathleen Kennedy, Джон Фавро, Colin Wilson, Дэйв Филони, Karen Gilchrist
Корона 8.7
Корона The Crown
Matthew Byam Shaw, Бенжамин Карон, Стивен Долдри, Robert Fox, Andy Harries, Martin Harrison, Peter Morgan, Andy Stebbing, Suzanne Mackie, Michael Casey, Oona O'Beirn
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в комедийном сериале
Юджин Леви
Юджин Леви
Шиттс Крик For playing: "Johnny Rose".
Победитель
Все номинанты
Энтони Андерсон
Энтони Андерсон
Черная комедия For playing: "Andre "Dre" Johnson Sr.".
Дон Чидл
Дон Чидл
Черный понедельник For playing: "Mo Monroe".
Тед Дэнсон
Тед Дэнсон
В лучшем месте For playing: "Michael".
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
Метод Комински For playing: "Sandy Kominsky".
Рами Юссеф
Рами For playing: "Ramy".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в драматическом сериале
Джереми Стронг
Джереми Стронг
Наследники For playing: "Kendall Roy".
Победитель
Все номинанты
Брайан Кокс
Брайан Кокс
Наследники For playing: "Logan Roy".
Билли Портер
Поза For playing: "Pray Tell".
Стерлинг К. Браун
Стерлинг К. Браун
Это мы For playing: "Randall Pearson".
Стив Карелл
Стив Карелл
Утреннее шоу For playing: "Mitch Kessler".
Джейсон Бэйтман
Джейсон Бэйтман
Озарк For playing: "Martin 'Marty' Byrde".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в комедийном сериале
Кэтрин О'Хара
Кэтрин О'Хара
Шиттс Крик For playing: "Moira Rose".
Победитель
Все номинанты
Трэйси Эллис Росс
Трэйси Эллис Росс
Черная комедия For playing: "Rainbow Johnson".
Исса Рэй
Исса Рэй
Белая ворона For playing: "Issa".
Рэйчел Броснахэн
Рэйчел Броснахэн
Удивительная миссис Мейзел For playing: "Miriam 'Midge' Maisel".
Линда Карделлини
Линда Карделлини
Прощай навсегда For playing: "Judy Hale".
Кристина Эпплгейт
Кристина Эпплгейт
Прощай навсегда For playing: "Jen Harding".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в драматическом сериале
Зендея
Зендея
Эйфория For playing: "Rue".
Победитель
Все номинанты
Сандра О
Сандра О
Убивая Еву For playing: "Eve Polastri".
Лора Линни
Лора Линни
Озарк For playing: "Wendy Byrde".
Оливия Колман
Оливия Колман
Корона For playing: "Queen Elizabeth II".
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Утреннее шоу For playing: "Alex Levy".
Джоди Комер
Джоди Комер
Убивая Еву For playing: "Villanelle".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Дэн Леви
Дэн Леви
Шиттс Крик For playing: "David Rose".
Победитель
Все номинанты
Кенан Томпсон
Кенан Томпсон
Saturday Night Live For playing: "Various Characters".
Андре Брауэр
Андре Брауэр
Бруклин 9-9 For playing: "Captain Raymond Holt".
Стерлинг К. Браун
Стерлинг К. Браун
Удивительная миссис Мейзел For playing: "Reggie".
Тони Шэлуб
Тони Шэлуб
Удивительная миссис Мейзел For playing: "Abe Weissman".
Уильям Джексон Харпер
Уильям Джексон Харпер
В лучшем месте For playing: "Chidi Anagonye".
Алан Аркин
Алан Аркин
Метод Комински For playing: "Norman Newlander".
Махершала Али
Махершала Али
Рами For playing: "Sheikh Malik".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Билли Крудап
Билли Крудап
Утреннее шоу For playing: "Cory Ellison".
Победитель
Все номинанты
Джанкарло Эспозито
Джанкарло Эспозито
Лучше звоните Солу For playing: "Gus Fring".
Брэдли Уитфорд
Брэдли Уитфорд
Рассказ служанки For playing: "Commander Joseph Lawrence".
Мэттью Макфейден
Мэттью Макфейден
Наследники For playing: "Tom Wambsgans".
Марк Дюпласс
Марк Дюпласс
Утреннее шоу For playing: "Charles 'Chip' Black".
Киран Калкин
Киран Калкин
Наследники For playing: "Roman Roy".
Николас Браун
Николас Браун
Наследники For playing: "Greg Hirsch".
Джеффри Райт
Джеффри Райт
Мир дикого запада For playing: "Bernard".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Энни Мерфи
Энни Мерфи
Шиттс Крик For playing: "Alexis Rose".
Победитель
Все номинанты
Марин Хинкль
Марин Хинкль
Удивительная миссис Мейзел For playing: "Rose Weissman".
Кейт МакКиннон
Кейт МакКиннон
Saturday Night Live For playing: "Various Characters".
Алекс Борштейн
Алекс Борштейн
Удивительная миссис Мейзел For playing: "Susie Myerson".
Д’Арси Карден
Д’Арси Карден
В лучшем месте For playing: "Janet".
Сесили Стронг
Сесили Стронг
Saturday Night Live For playing: "Various Characters".
Ивонн Орджи
Ивонн Орджи
Белая ворона For playing: "Molly".
Бетти Гилпин
Бетти Гилпин
Блеск For playing: "Debbie Eagan".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Джулия Гарнер
Джулия Гарнер
Озарк For playing: "Ruth Langmore".
Победитель
Все номинанты
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Корона For playing: "Princess Margaret".
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Большая маленькая ложь For playing: "Mary Louise Wright".
Сара Снук
Сара Снук
Наследники For playing: "Shiv Roy".
Лора Дерн
Лора Дерн
Большая маленькая ложь For playing: "Renata Klein".
Фиона Шоу
Фиона Шоу
Убивая Еву For playing: "Carolyn Martens".
Тэнди Ньютон
Тэнди Ньютон
Мир дикого запада For playing: "Maeve".
Самира Уайли
Самира Уайли
Рассказ служанки For playing: "Moira".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Рон Сепас Джонс
Рон Сепас Джонс
Это мы For playing: "William Hill". For episode: "After the Fire".
Победитель
Все номинанты
Эндрю Скотт
Эндрю Скотт
Черное зеркало For episode "Smithereens" for playing "Chris Gillhaney"
Джанкарло Эспозито
Джанкарло Эспозито
Мандалорец As Moff Gideon in Chapter 8: Redemption (2019)
Мартин Шорт
Мартин Шорт
Утреннее шоу For playing: "Dick Lundy". For episode: "Chaos Is the New Cocaine".
Джейсон Бэйтман
Джейсон Бэйтман
Чужак For playing: "Terry Maitland". For episode: "Fish in a Barrel".
Джеймс Кромуэлл
Джеймс Кромуэлл
Наследники For playing: "Ewan Roy". For episode: "Dundee".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Черри Джонс
Черри Джонс
Наследники For playing: "Nan Pierce". For episode: "Tern Haven".
Победитель
Все номинанты
Филисия Рашад
Филисия Рашад
Это мы For playing: "Carol Clarke". For episode: "Flip a Coin".
Алексис Бледел
Алексис Бледел
Рассказ служанки For playing: "Emily". For episode: "God Bless the Child".
Лаверн Кокс
Лаверн Кокс
Оранжевый — хит сезона For playing: "Sophia Burset". For episode: "God Bless America".
Харриет Уолтер
Харриет Уолтер
Наследники For playing: "Lady Caroline Collingwood". For episode: "Return".
Сисели Тайсон
Как избежать наказания за убийство For playing: "Ophelia Harkness". For episode: "Stay".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Эдди Мерфи
Эдди Мерфи
Saturday Night Live For playing "Host" in episode "Eddie Murphy/Lizzo (2019)".
Победитель
Все номинанты
Люк Кирби
Люк Кирби
Удивительная миссис Мейзел For playing "Lenny Bruce" in episode "It's Comedy or Cabbage (2019)".
Дев Патель
Дев Патель
Современная любовь For playing: "Joshu" in episode "When Cupid Is a Prying Journalist (2019)".
Брэд Питт
Брэд Питт
Saturday Night Live For playing "Dr. Anthony Fauci" in episode "SNL At Home: Brad Pitt/Miley Cyrus (2020)".
Адам Драйвер
Адам Драйвер
Saturday Night Live For playing "Host" in episode "Adam Driver/Halsey (2020)".
Фред Уиллард
Фред Уиллард
Американская семейка For playing "Frank Dunphy" in episode "Legacy (2020)". Posthumous nomination.
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Майя Рудольф
Майя Рудольф
Saturday Night Live For playing: "Senator Kamala Harris". For episode: "Eddie Murphy/Lizzo".
Победитель
Все номинанты
Майя Рудольф
Майя Рудольф
В лучшем месте For playing: "The Judge". For episode: "You've Changed, Man".
Ванда Сайкс
Ванда Сайкс
Удивительная миссис Мейзел For playing: "Moms Mabley". For episode: "A Jewish Girl Walks Into the Apollo...".
Анджела Бассетт
Анджела Бассетт
Дамы шутят по-черному For playing: "Mo". For episode: "Angela Bassett Is the Baddest Bitch".
Фиби Уоллер-Бридж
Фиби Уоллер-Бридж
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode: "Phoebe Waller-Bridge/Taylor Swift".
Бетт Мидлер
Бетт Мидлер
Политик For playing: "Hadassah Gold". For episode: "Vienna".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая анимационная программа
Рик и Морти 7.7
Рик и Морти Rick and Morty
Уэс Арчер, Keith Crofford, Ollie Green, Lee Harting, Mike Lazzo, Майк МакМэхан, J. Michael Mendel, Rick Mischel, Nicholas Rutherford, Роб Шраб, Jacob Hair, Дэн Хармон, Джастин Ройланд, James Siciliano, Scott Marder, Nathan Litz, Jeff Loveness, Sydney Ryan, Richard Grieve, Майкл Валдрон, Albro Lundy IV For episode The Vat of Acid Episode (2020)
Победитель
Рик и Морти 7.7
Рик и Морти Rick and Morty
Уэс Арчер, Keith Crofford, Ollie Green, Lee Harting, Mike Lazzo, Майк МакМэхан, J. Michael Mendel, Rick Mischel, Nicholas Rutherford, Роб Шраб, Jacob Hair, Дэн Хармон, Джастин Ройланд, James Siciliano, Scott Marder, Nathan Litz, Jeff Loveness, Sydney Ryan, Richard Grieve, Майкл Валдрон, Albro Lundy IV For episode The Vat of Acid Episode (2020)
Победитель
Все номинанты
Большой рот 7.8
Большой рот Big Mouth
Дженнифер Флэкетт, Juli Murphy, Edgar Larrazábal, Марк Левин, Anthony Lioi, Крис Прайноски, Виктор Куиназ, David Bastian, Mike L. Mayfield, Bob Suarez, Ben Kalina, Ник Кролл, Maureen Mlynarczyk, Nate Funaro, Shannon Prynoski, Gil Ozeri, Эндрю Голдберг, Joe Wengert, Kelly Galuska, Emily Altman For episode Disclosure the Movie: The Musical! (2019). Maureen Mlynarczyk's nomination was posthumous.
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Mike B. Anderson, Carlton Batten, J. Stewart Burns, John Frink, Al Jean, Brian Kelley, Tom Klein, Rob LaZebnik, Bill Odenkirk, Michael Price, Matt Selman, Dan Vebber, Richard K. Chung, Joel H. Cohen, Jeff Westbrook, Andrea Romero, Rob Oliver, Ryan Koh, Dane Romley For episode Thanksgiving of Horror (2019)
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Mike B. Anderson, Carlton Batten, J. Stewart Burns, John Frink, Al Jean, Brian Kelley, Tom Klein, Rob LaZebnik, Bill Odenkirk, Michael Price, Matt Selman, Dan Vebber, Richard K. Chung, Joel H. Cohen, Jeff Westbrook, Andrea Romero, Rob Oliver, Ryan Koh, Dane Romley For episode Thanksgiving of Horror (2019)
Большой рот 7.8
Большой рот Big Mouth
Дженнифер Флэкетт, Juli Murphy, Edgar Larrazábal, Марк Левин, Anthony Lioi, Крис Прайноски, Виктор Куиназ, David Bastian, Mike L. Mayfield, Bob Suarez, Ben Kalina, Ник Кролл, Maureen Mlynarczyk, Nate Funaro, Shannon Prynoski, Gil Ozeri, Эндрю Голдберг, Joe Wengert, Kelly Galuska, Emily Altman For episode Disclosure the Movie: The Musical! (2019). Maureen Mlynarczyk's nomination was posthumous.
Конь БоДжек 8.5
Конь БоДжек BoJack Horseman
Уилл Арнетт, Eric Blyler, Noel Bright, Александр Балкли, Corey Campodonico, Richard Choi, Steven Cohen, Аарон Пол, Shauna McGarry, Nick Adams, Mike Hollingsworth, Amy Winfrey, Alison Tafel, Лиза Ханауолт, Yair Gordon, Джоэнна Кало, Рафаэль Боб-Ваксберг, Karl Pajak, Christopher Nance For episode The View from Halfway Down (2020)
Закусочная Боба 6.5
Закусочная Боба Bob's Burgers
Лорен Бушар, Джим Дотерайв, Бернард Дерриман, Dan Fybel, Doug Gallery, Tony Gennaro, Joel Kuwahara, Lizzie Molyneux-Logelin, Gregory Thompson, Келвин Ю, Scott Jacobson, Holly Schlesinger, Rich Rinaldi, Scott Greenberg, Wendy Molyneux, Нора Смит, Janelle Momary, Michael Penketh, Jon Schroeder, Steven Davis, Chris Song For episode Pig Trouble in Little Tina (2019)
Закусочная Боба 6.5
Закусочная Боба Bob's Burgers
Лорен Бушар, Джим Дотерайв, Бернард Дерриман, Dan Fybel, Doug Gallery, Tony Gennaro, Joel Kuwahara, Lizzie Molyneux-Logelin, Gregory Thompson, Келвин Ю, Scott Jacobson, Holly Schlesinger, Rich Rinaldi, Scott Greenberg, Wendy Molyneux, Нора Смит, Janelle Momary, Michael Penketh, Jon Schroeder, Steven Davis, Chris Song For episode Pig Trouble in Little Tina (2019)
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая короткометражная анимационная программа
Forky Asks a Question Forky Asks a Question
Mark Nielsen, Боб Питерсон For episode What is Love? (2019)
Победитель
Все номинанты
Робоцып 7.6
Робоцып Robot Chicken
Сет Грин, Брекин Мейер, Keith Crofford, Ollie Green, Mike Lazzo, Том Шеппард, Майкл Пуасон, Эрик Таунер, Алекс Камер, Дуглас Голдштейн, Том Рут, Мэттью Сенрейч, Mike Fasolo, Джон Херветайн IV, Deirdre Devlin, Harmony McElligott, Whitney Loveall, Джеми Лофтус For episode Robot Chicken's Santa's Dead (Spoiler Alert) Holiday Murder Thing Special (2019)
Вселенная Стивена
Вселенная Стивена Steven Universe
Брайан А Миллер, Tramm Wigzell, Jennifer Pelphrey, Jackie Buscarino, Jack Pendarvis, Maureen Mlynarczyk, Nick DeMayo, Rob Sorcher, Kate Tsang, Kat Morris, Sarah Gencarelli, Rebecca Sugar, Hilary Florido, Alonso Ramirez Ramos, Joseph D. Johnston, Miki Brewster, Lamar Abrams, Танека Стоттс For episode Fragments (2020)
Робоцып 7.6
Робоцып Robot Chicken
Сет Грин, Брекин Мейер, Keith Crofford, Ollie Green, Mike Lazzo, Том Шеппард, Майкл Пуасон, Эрик Таунер, Алекс Камер, Дуглас Голдштейн, Том Рут, Мэттью Сенрейч, Mike Fasolo, Джон Херветайн IV, Deirdre Devlin, Harmony McElligott, Whitney Loveall, Джеми Лофтус For episode Robot Chicken's Santa's Dead (Spoiler Alert) Holiday Murder Thing Special (2019)
Вселенная Стивена
Вселенная Стивена Steven Universe
Брайан А Миллер, Tramm Wigzell, Jennifer Pelphrey, Jackie Buscarino, Jack Pendarvis, Maureen Mlynarczyk, Nick DeMayo, Rob Sorcher, Kate Tsang, Kat Morris, Sarah Gencarelli, Rebecca Sugar, Hilary Florido, Alonso Ramirez Ramos, Joseph D. Johnston, Miki Brewster, Lamar Abrams, Танека Стоттс For episode Fragments (2020)
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшее озвучивание персонажа
Большой рот 7.8
Большой рот Big Mouth
Майя Рудольф For playing: "Connie the Hormone Monstress". For episode: "How To Have An Orgasm (2019)".
Победитель
Все номинанты
Crank Yankers Crank Yankers
Ванда Сайкс For playing: "Gladys". For episode: "Bobby Brown, Wanda Sykes & Kathy Griffin (2019)".
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Хэнк Азария For playing: "Professor Frink/Moe/Chief Wiggum/Carl/Cletus/Kirk and Sea Captain". For episode: "Frinkcoin (2020)".
Мандалорец 8.9
Мандалорец The Mandalorian
Тайка Вайтити As IG-11 in Chapter 8: Redemption (2019)
Центральный парк
Центральный парк Central Park
Лесли Одом мл. For playing: "Owen". For episode: "Episode One (2020)".
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Нэнси Картрайт For playing: "Bart Simpson/Nelson/Ralph and Todd". For episode: "Better Off Ned (2020)".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая оригинальная музыка и слова
Эйфория 6.9
Эйфория Euphoria
Labrinth For the song "All For Us" from And Salt the Earth Behind You (2019)
Победитель
Все номинанты
События прошедшей недели с Джоном Оливером
События прошедшей недели с Джоном Оливером Last Week Tonight with John Oliver
David Dabbon, Jill Twiss, Joanna Rothkopf, Seena Vali For the song "Eat Sh!t, Bob" from SLAPP Suits (2019)
Удивительная миссис Мейзел 8.4
Удивительная миссис Мейзел The Marvelous Mrs. Maisel
Thomas Mizer, Curtis Moore For the song "One Less Angel" from Strike Up the Band (2019)
The Black Godfather The Black Godfather
Chad Hugo, Фаррелл Уильямс For the song "Letter to My Godfather"
Удивительная миссис Мейзел 8.4
Удивительная миссис Мейзел The Marvelous Mrs. Maisel
Thomas Mizer, Curtis Moore For the song "One Less Angel" from Strike Up the Band (2019)
События прошедшей недели с Джоном Оливером
События прошедшей недели с Джоном Оливером Last Week Tonight with John Oliver
David Dabbon, Jill Twiss, Joanna Rothkopf, Seena Vali For the song "Eat Sh!t, Bob" from SLAPP Suits (2019)
The Black Godfather The Black Godfather
Chad Hugo, Фаррелл Уильямс For the song "Letter to My Godfather"
Хранители
Хранители Watchmen
Trent Reznor, Atticus Ross For the song "The Way It Used to Be" from This Extraordinary Being (2019)
Это мы 8.0
Это мы This Is Us
Taylor Goldsmith, Siddhartha Khosla For the song "Memorized" from Strangers (2019)
И повсюду тлеют пожары 7.5
И повсюду тлеют пожары Little Fires Everywhere
Ingrid Michaelson For the song "Build It Up" from Find a Way (2020)
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Голливуд 7.1
Голливуд Hollywood
Nathan Barr
Победитель
Все номинанты
Why We Hate Why We Hate
Laura Karpman
Защищая Джейкоба 7.7
Защищая Джейкоба Defending Jacob
Ólafur Arnalds
Неортодоксальная 7.3
Неортодоксальная Unorthodox
Antonio Gambale
Wu-Tang: Американская сага
Wu-Tang: Американская сага Wu-Tang: An American Saga
RZA
Карнивал Роу 8.2
Карнивал Роу Carnival Row
Nathan Barr
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая музыкальная композиция для документального телесериала или спецвыпуска
Why We Hate Why We Hate
Laura Karpman Episode: "Tools & Tactics (2019)"
Победитель
Все номинанты
Дом
Дом Home
Amanda Delores Patricia Jones Episode: "Maine: Soot House (2020)"
Becoming Becoming
Kamasi Washington
Король тигров: Убийство, хаос и безумие 6.1
Король тигров: Убийство, хаос и безумие Tiger King: Murder, Mayhem and Madness
Mark Mothersbaugh, John Enroth, Albert Fox Episode: "Not Your Average Joe (2020)"
МакМиллионы
МакМиллионы McMillion$
Pinar Toprak, Alex Kovacs Episode: "Episode 1 (2020)"
МакМиллионы
МакМиллионы McMillion$
Pinar Toprak, Alex Kovacs Episode: "Episode 1 (2020)"
Король тигров: Убийство, хаос и безумие 6.1
Король тигров: Убийство, хаос и безумие Tiger King: Murder, Mayhem and Madness
Mark Mothersbaugh, John Enroth, Albert Fox Episode: "Not Your Average Joe (2020)"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшее музыкальное руководство
Удивительная миссис Мейзел 8.4
Удивительная миссис Мейзел The Marvelous Mrs. Maisel
Daniel Palladino, Эми Шерман-Палладино, Robin Urdang For It's Comedy or Cabbage (2019)
Победитель
Все номинанты
Хранители
Хранители Watchmen
Liza Richardson For This Extraordinary Being (2019)
Очень странные дела 7.3
Очень странные дела Stranger Things
Nora Felder For Chapter Three: The Case of the Missing Lifeguard (2019)
Убивая Еву 8.2
Убивая Еву Killing Eve
David Holmes, Catherine Grieves For Meetings Have Biscuits (2020)
Белая ворона 8.6
Белая ворона Insecure
Kier Lehman For Lowkey Movin' On (2020)
Лучше звоните Солу 8.9
Лучше звоните Солу Better Call Saul
Thomas Golubic For The Guy for This (2020)
Эйфория 6.9
Эйфория Euphoria
Adam Leber, Jen Malone For And Salt the Earth Behind You (2019)
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура драматического сериала
Наследники 7.0
Наследники Succession
Андрий Парекх For episode "Hunting"
Победитель
Все номинанты
Озарк 8.7
Озарк Ozark
Benjamin Semanoff For episode "Su Casa Es Mi Casa"
Родина 8.3
Родина Homeland
Лесли Линка Глаттер For episode "Prisoners of War"
Наследники 7.0
Наследники Succession
Марк Майлод For episode "This Is Not for Tears"
Корона 8.7
Корона The Crown
Джесика Хоббс For episode "Cri de Coeur"
Корона 8.7
Корона The Crown
Бенжамин Карон For episode "Aberfan"
Утреннее шоу
Утреннее шоу The Morning Show
Мими Ледер For episode "The Interview"
Озарк 8.7
Озарк Ozark
Алик Сахаров For episode "Fire Pink"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура комедийного сериала
Шиттс Крик 7.7
Шиттс Крик Schitt's Creek
Дэн Леви, Andrew Cividino For episode "Happy Ending"
Победитель
Шиттс Крик 7.7
Шиттс Крик Schitt's Creek
Дэн Леви, Andrew Cividino For episode "Happy Ending"
Победитель
Все номинанты
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Берроуз, Джеймс For episode "We Love Lucy"
Удивительная миссис Мейзел 8.4
Удивительная миссис Мейзел The Marvelous Mrs. Maisel
Daniel Palladino For episode "Marvelous Radio"
Великая 6.9
Великая The Great
Мэтт Шекман For episode "The Great"
Американская семейка 7.7
Американская семейка Modern Family
Гейл Манкусо For episode "Finale Part 2"
Удивительная миссис Мейзел 8.4
Удивительная миссис Мейзел The Marvelous Mrs. Maisel
Эми Шерман-Палладино For episode "It's Comedy or Cabbage"
Рами 3.8
Рами Ramy
Рами Юссеф For episode "Miakhalifa.mov"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшее разговорное варьете
События прошедшей недели с Джоном Оливером
События прошедшей недели с Джоном Оливером Last Week Tonight with John Oliver
Джон Оливер, Liz Stanton, Тим Карвелл, Jeremy Tchaban, Кристофер Вернер, Matt Passet, Kate Mullaney, Charles Wilson, Laura L. Griffin, Marian Wang
Победитель
События прошедшей недели с Джоном Оливером
События прошедшей недели с Джоном Оливером Last Week Tonight with John Oliver
Джон Оливер, Liz Stanton, Тим Карвелл, Jeremy Tchaban, Кристофер Вернер, Matt Passet, Kate Mullaney, Charles Wilson, Laura L. Griffin, Marian Wang
Победитель
Все номинанты
The Daily Show The Daily Show
Beth Shorr, Jennifer Flanz, Eric Davies, Justin Melkmann, Jill Katz, Pamela DePace, Ramin Hedayati, David Kibuuka, Elise Terrell, Jocelyn Conn, David Paul Meyer, Max Browning, Тревор Ноа, Zhubin Parang, Shawna Shepherd
Jimmy Kimmel Live! Jimmy Kimmel Live!
David Craig, Ken Crosby, Doug DeLuca, Джимми Киммел, Erin Irwin, Gary Greenberg, Josh Weintraub, Molly McNearney, Jennifer Sharron, Seth Weidner, Jill Leiderman, Tony Romero, Danny Ricker
Full Frontal with Samantha Bee Full Frontal with Samantha Bee
Джейсон Джонс, Christopher Savage, Miles Kahn, Alison Camillo, Саманта Би, Todd G. Bieber, Tony Hernandez, Mike Rubens, Allana Harkin, Julia Fought, Razan Ghalayini, Kim Burdges, Pat King, Kristen Bartlett, Mike Drucker
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом The Late Show with Stephen Colbert
Стефен Колбер, Пол Динелло, Barry Julien, Matt Lappin, Tanya Michnevich, Opus Moreschi, Tom Purcell, Йон Стюарт, Bjoern C. Stejskal, Chris Licht, Jay Katsir, Adam Wager, Michael Brumm, Джейк Планкетт, Aaron Cohen, Denise C. Rehrig, Paige Kendig, Emily Gertler, Sara Vilkomerson
Full Frontal with Samantha Bee Full Frontal with Samantha Bee
Джейсон Джонс, Christopher Savage, Miles Kahn, Alison Camillo, Саманта Би, Todd G. Bieber, Tony Hernandez, Mike Rubens, Allana Harkin, Julia Fought, Razan Ghalayini, Kim Burdges, Pat King, Kristen Bartlett, Mike Drucker
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом The Late Show with Stephen Colbert
Стефен Колбер, Пол Динелло, Barry Julien, Matt Lappin, Tanya Michnevich, Opus Moreschi, Tom Purcell, Йон Стюарт, Bjoern C. Stejskal, Chris Licht, Jay Katsir, Adam Wager, Michael Brumm, Джейк Планкетт, Aaron Cohen, Denise C. Rehrig, Paige Kendig, Emily Gertler, Sara Vilkomerson
The Daily Show The Daily Show
Beth Shorr, Jennifer Flanz, Eric Davies, Justin Melkmann, Jill Katz, Pamela DePace, Ramin Hedayati, David Kibuuka, Elise Terrell, Jocelyn Conn, David Paul Meyer, Max Browning, Тревор Ноа, Zhubin Parang, Shawna Shepherd
Jimmy Kimmel Live! Jimmy Kimmel Live!
David Craig, Ken Crosby, Doug DeLuca, Джимми Киммел, Erin Irwin, Gary Greenberg, Josh Weintraub, Molly McNearney, Jennifer Sharron, Seth Weidner, Jill Leiderman, Tony Romero, Danny Ricker
Прайм-таймовая «Эмми» / Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Пещера 7.5
Пещера The Cave
Pernille Rose Grønkjær, Эва Мульвад, Сигрид Дайекьер, Ryan Harrington, Matt Renner, Carolyn Bernstein, Kirstine Barfod
Победитель
Все номинанты
Лунная соната: Глухота в трех актах 7.4
Лунная соната: Глухота в трех актах Moonlight Sonata: Deafness in Three Movements
Nancy Abraham, Sara Bernstein, Lisa Heller, Sheila Nevins, Ирен Тейлор Бродски, Tahria Sheather
Chasing the Moon Chasing the Moon
Susan Bellows, Mark Samels, Robert Stone, Keith Haviland, Ray Rothrock, Daniel Aegerter
Лунная соната: Глухота в трех актах 7.4
Лунная соната: Глухота в трех актах Moonlight Sonata: Deafness in Three Movements
Nancy Abraham, Sara Bernstein, Lisa Heller, Sheila Nevins, Ирен Тейлор Бродски, Tahria Sheather
Нация одного ребенка 7.5
Нация одного ребенка One Child Nation / Born in China
Christopher Clements, Julie Goldman, Carolyn Hepburn, Sally Jo Fifer, Lois Vossen, Джалинг Чжан, Нанфу Ванг
Chasing the Moon Chasing the Moon
Susan Bellows, Mark Samels, Robert Stone, Keith Haviland, Ray Rothrock, Daniel Aegerter
Нация одного ребенка 7.5
Нация одного ребенка One Child Nation / Born in China
Christopher Clements, Julie Goldman, Carolyn Hepburn, Sally Jo Fifer, Lois Vossen, Джалинг Чжан, Нанфу Ванг
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Actor in a Short Form Comedy or Drama Series
Лоуренс Фишберн
Лоуренс Фишберн
#Freerayshawn For playing: "Lt. Steven Poincy".
Победитель
Все номинанты
Stephan James
#Freerayshawn For playing: "Rayshawn".
Кристоф Вальц
Кристоф Вальц
Самая опасная игра For playing: "Miles Sellers".
Кори Хоукинс
Кори Хоукинс
Выжить For playing: "Paul".
Мамуду Ати
Мамуду Ати
Oh Jerome, No For playing: "Jerome".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Actress in a Short Form Comedy or Drama Series
Жасмин Сепас Джонс
Жасмин Сепас Джонс
#Freerayshawn For playing: "Tyisha".
Победитель
Все номинанты
Rain Valdez
Razor Tongue For playing: "Belle Jonas".
Кэйтлин Олсон
Кэйтлин Олсон
Flipped For playing: "Cricket Melfi".
Керри Кенни
Рино 911 For playing: "Deputy Trudy Wiegel".
Анна Кендрик
Анна Кендрик
Кукла For playing: "Cody".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Comedy Series
Шиттс Крик 7.7
Шиттс Крик Schitt's Creek
Jon Comerford, Lisa Parasyn
Победитель
Все номинанты
Белая ворона 8.6
Белая ворона Insecure
Victoria Thomas, Matthew Maisto
Умерь свой энтузиазм 8.1
Умерь свой энтузиазм Curb Your Enthusiasm
Allison Jones, Ben Harris
Умерь свой энтузиазм 8.1
Умерь свой энтузиазм Curb Your Enthusiasm
Allison Jones, Ben Harris
Прощай навсегда 7.9
Прощай навсегда Dead to Me
Sharon Bialy, Sherry Thomas, Russell Scott
Белая ворона 8.6
Белая ворона Insecure
Victoria Thomas, Matthew Maisto
Чем мы заняты в тени 7.2
Чем мы заняты в тени What We Do in the Shadows
Gayle Keller, Jenny Lewis, Sara Kay
Удивительная миссис Мейзел 8.4
Удивительная миссис Мейзел The Marvelous Mrs. Maisel
Cindy Tolan
Чем мы заняты в тени 7.2
Чем мы заняты в тени What We Do in the Shadows
Gayle Keller, Jenny Lewis, Sara Kay
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Drama Series
Наследники 7.0
Наследники Succession
Avy Kaufman
Победитель
Все номинанты
Рассказ служанки 8.0
Рассказ служанки The Handmaid's Tale
Sharon Bialy, Robin D. Cook, Sherry Thomas, Russell Scott
Убивая Еву 8.2
Убивая Еву Killing Eve
Gilly Poole, Сюзанн Смит
Большая маленькая ложь 7.2
Большая маленькая ложь Big Little Lies
David Rubin
Корона 8.7
Корона The Crown
Nina Gold, Robert Sterne
Озарк 8.7
Озарк Ozark
Alexa L. Fogel, Tara Feldstein, Chase Paris
Рассказ служанки 8.0
Рассказ служанки The Handmaid's Tale
Sharon Bialy, Robin D. Cook, Sherry Thomas, Russell Scott
Озарк 8.7
Озарк Ozark
Alexa L. Fogel, Tara Feldstein, Chase Paris
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or Special
Хранители
Хранители Watchmen
Meagan Lewis, Victoria Thomas
Победитель
Все номинанты
Нормальные люди 7.5
Нормальные люди Normal People
Louise Kiely
Неортодоксальная 7.3
Неортодоксальная Unorthodox
Esther Kling, Cornelia Mareth, Maria Rölcke, Vicki Thomson
Миссис Америка
Миссис Америка Mrs. America
Carmen Cuba, Robin D. Cook
Невозможно поверить
Невозможно поверить Unbelievable
Laura Rosenthal, Kate Caldwell, Melissa Kostenbauder, Jodi Angstreich
Неортодоксальная 7.3
Неортодоксальная Unorthodox
Esther Kling, Cornelia Mareth, Maria Rölcke, Vicki Thomson
Невозможно поверить
Невозможно поверить Unbelievable
Laura Rosenthal, Kate Caldwell, Melissa Kostenbauder, Jodi Angstreich
Миссис Америка
Миссис Америка Mrs. America
Carmen Cuba, Robin D. Cook
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Reality Program
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Goloka Bolte, Ethan Petersen
Победитель
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Goloka Bolte, Ethan Petersen
Победитель
Все номинанты
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Michelle McNulty, Courtney Burns, Holly Dale
Born This Way Born This Way
Sasha Alpert, Megan Sleeper, Caitlyn Conway
Queer Eye Queer Eye
Danielle Gervais, Beyhan Oguz, Ally Capriotti Grant, Pamela Vallarelli, Hana Sakata
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Michelle McNulty, Courtney Burns, Holly Dale
Слепая любовь
Слепая любовь Love Is Blind
Kelly Zack Castillo, Donna A. Driscoll, Megan Feldman
Born This Way Born This Way
Sasha Alpert, Megan Sleeper, Caitlyn Conway
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Children's Program
Мы — мечта: Дети на фестивале Мартина Лютера Кинга 7.1
Мы — мечта: Дети на фестивале Мартина Лютера Кинга We Are the Dream: The Kids of the Oakland MLK Oratorical Fest
Diane Kolyer, Эми Шатц, Махершала Али, Julie Anderson, Amatus Karim Ali, Mimi Valdes
Победитель
Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления 6.9
Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления The Dark Crystal: Age of Resistance
Хавьер Грилло-Марсуа, Lisa Henson, Луи Летерье, Ritamarie Peruggi, Halle Stanford, Will Matthews, Jeffrey Addiss, Blanca Lista
Победитель
Мы — мечта: Дети на фестивале Мартина Лютера Кинга 7.1
Мы — мечта: Дети на фестивале Мартина Лютера Кинга We Are the Dream: The Kids of the Oakland MLK Oratorical Fest
Diane Kolyer, Эми Шатц, Махершала Али, Julie Anderson, Amatus Karim Ali, Mimi Valdes
Победитель
Все номинанты
Звездные войны: Сопротивление
Звездные войны: Сопротивление Star Wars: Resistance
Дэйв Филони, Брэндон Оман, Justin Ridge, Shuzo John Shiota, Daisy Fang, Sareana Sun, Athena Yvette Portillo, Jack Liang
Звездные войны: Сопротивление
Звездные войны: Сопротивление Star Wars: Resistance
Дэйв Филони, Брэндон Оман, Justin Ridge, Shuzo John Shiota, Daisy Fang, Sareana Sun, Athena Yvette Portillo, Jack Liang
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Choreography for Scripted Programming
Необыкновенный плейлист Зои 8.2
Необыкновенный плейлист Зои Zoey's Extraordinary Playlist
Mandy Moore Routines: "All I Do Is Win", "I've Got the Music in Me", "Crazy"
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Choreography for Variety or Reality Programming
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Al Blackstone Routines: "I'll Be Seeing You," "Mambo Italiano," "The Girl From Ipanema"
Победитель
Все номинанты
The Oscars The Oscars
Jemel McWilliams For routine "Come Alive (Opening Sequence)"
World of Dance World of Dance
Jefferson Benjumea, Adrianita Avila Routines: "Dos Jueyes," "El Ray Timbal"
Savage X Fenty Show Savage X Fenty Show
Паррис Гобель For routines "Statues," "Benches," and "Window"
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Travis Wall Routines: "Enough Is Enough," "Sign Of The Times"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Limited Series or Movie
Хранители
Хранители Watchmen
Грегори Миддлтон For This Extraordinary Being (2019)
Победитель
Все номинанты
Защищая Джейкоба 7.7
Защищая Джейкоба Defending Jacob
Jonathan Freeman For After (2020)
Хранители
Хранители Watchmen
Xavier Grobet For Little Fear of Lightning (2019)
Программисты 6.6
Программисты Devs
Rob Hardy For Episode #1.7 (2020)
Заговор против Америки
Заговор против Америки The Plot Against America
Martin Ahlgren For Part 1 (2020)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Ранчо
Ранчо The Ranch
Donald A. Morgan Episode: "It Ain't My Fault (2020)"
Победитель
Все номинанты
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Gary Baum For episode "Accidentally on Porpoise"
Боб любит Абишолу
Боб любит Абишолу Bob Hearts Abishola
Patti Lee Episode: "Ice Cream for Breakfast (2019)"
Снова вместе
Снова вместе Family Reunion
John Simmons Episode: "Remember Black Elvis? (2019)"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Пещера 7.5
Пещера The Cave
Mohammad Eyad, Muhammed Khamir Al Shami, Ammar Suleiman
Победитель
Пещера 7.5
Пещера The Cave
Mohammad Eyad, Muhammed Khamir Al Shami, Ammar Suleiman
Победитель
Все номинанты
Американская фабрика 7.4
Американская фабрика American Factory
Erick Stoll, Aubrey Keith
Американская фабрика 7.4
Американская фабрика American Factory
Erick Stoll, Aubrey Keith
Аполлон-11 8.1
Аполлон-11 Apollo 11
Базз Олдрин, Майкл Коллинз
Аполлон-11 8.1
Аполлон-11 Apollo 11
Базз Олдрин, Майкл Коллинз
Becoming Becoming
Nadia Hallgren
Serengeti Serengeti
Michael W. Richards, Warren Samuels, Richard Jones, Matthew Goodman For episode "Rebirth"
Sea of Shadows Sea of Shadows
Richard Ladkani
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Reality Program
Life Below Zero Life Below Zero
Michael Cheeseman, Dwayne Fowler, Danny Day Episode: "The New World (2020)"
Победитель
Life Below Zero Life Below Zero
Michael Cheeseman, Dwayne Fowler, Danny Day Episode: "The New World (2020)"
Победитель
Все номинанты
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Michael Jacob Kerber, Brett Smith, Jay Mack Arnette II, Justin Umphenour, Mario Panagiotopoulos, Jon Schneider, Gregory Montes, David McCoul
Cheer Cheer
Erynn Patrick, Melissa Langer Episode: "Hit Zero (2020)"
Последний герой
Последний герой Survivor
Dave Arnold, Scott Duncan, Ben Gamble, Rodney Chauvin, Matthias Hoffmann, John Tattersall, Kevin Garrison, Lee Doig, Peter Wery, Toby Hogan, Efrain Laguna, Derek Hoffmann, Paulo Castillo, Russell Fill, Jeff Phillips, Ian Miller, Luke Cormack, Ryan O'Donnell, Marc Bennett, Dirk Steyn, Louis Powell, Nick van der Westhuizen, Erik Sarmiento, James Boon, Derek Holt, Tim Barker, Chris Barker, Thomas Pretorius, Nixon George, Nico Nyoni, Rick Higgs, Paulo Velozo, Granger Scholtz
Cheer Cheer
Erynn Patrick, Melissa Langer Episode: "Hit Zero (2020)"
Queer Eye: We're in Japan! Queer Eye: We're in Japan!
Garrette Warner Rose Episode: "Japanese Holiday (2019)"
Последний герой
Последний герой Survivor
Dave Arnold, Scott Duncan, Ben Gamble, Rodney Chauvin, Matthias Hoffmann, John Tattersall, Kevin Garrison, Lee Doig, Peter Wery, Toby Hogan, Efrain Laguna, Derek Hoffmann, Paulo Castillo, Russell Fill, Jeff Phillips, Ian Miller, Luke Cormack, Ryan O'Donnell, Marc Bennett, Dirk Steyn, Louis Powell, Nick van der Westhuizen, Erik Sarmiento, James Boon, Derek Holt, Tim Barker, Chris Barker, Thomas Pretorius, Nixon George, Nico Nyoni, Rick Higgs, Paulo Velozo, Granger Scholtz
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Мандалорец 8.9
Мандалорец The Mandalorian
Greig Fraser, Barry Baz Idoine For Chapter 7: The Reckoning (2019)
Победитель
Мандалорец 8.9
Мандалорец The Mandalorian
Greig Fraser, Barry Baz Idoine For Chapter 7: The Reckoning (2019)
Победитель
Все номинанты
Возвращение домой
Возвращение домой Homecoming
Jas Shelton For Giant (2020)
Белая ворона 8.6
Белая ворона Insecure
Ава Беркофски For Lowkey Lost (2020)
Белая ворона 8.6
Белая ворона Insecure
Kira Kelly For Lowkey Happy (2020)
Конец ***го мира 7.9
Конец ***го мира The End of the F***ing World
Benedict Spence For Episode #2.2 (2019)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
Удивительная миссис Мейзел 8.4
Удивительная миссис Мейзел The Marvelous Mrs. Maisel
M. David Mullen Episode: "It's Comedy or Cabbage (2019)"
Победитель
Все номинанты
Озарк 8.7
Озарк Ozark
Ben Kutchins Episode: "Civil Union (2020)"
Охотник за разумом 7.7
Охотник за разумом MINDHUNTER
Erik Messerschmidt For "Episode 6"
Озарк 8.7
Озарк Ozark
Armando Salas Episode: "Boss Fight (2020)"
Корона 8.7
Корона The Crown
Adriano Goldman Episode: "Aberfan (2019)"
Мир дикого запада 8.1
Мир дикого запада Westworld
Пол Кэмерон Episode: "Parce Domine (2020)"
Рассказы из Петли 6.7
Рассказы из Петли Tales from the Loop
Jeff Cronenweth Episode: "Loop (2020)"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Commercial
Все номинанты
Apple Airpods: Bounce Apple Airpods: Bounce
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Competition Program
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Фентон Бэйли, Рэнди Барбато, Alicia Gargaro-Magaña, Michele Mills, РуПол, Thairin Smothers, Michelle Visage, Lisa Steele, Tom Campbell, Tim Palazzola, Mandy Salangsang, Steven Corfe, John Polly, Jacqueline Wilson, Adam Bronstein, Jen Passovoy
Победитель
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Фентон Бэйли, Рэнди Барбато, Alicia Gargaro-Magaña, Michele Mills, РуПол, Thairin Smothers, Michelle Visage, Lisa Steele, Tom Campbell, Tim Palazzola, Mandy Salangsang, Steven Corfe, John Polly, Jacqueline Wilson, Adam Bronstein, Jen Passovoy
Победитель
Все номинанты
Nailed It! Nailed It!
Patrick J. Doody, Casey Kriley, Gaylen Gawlowski, Sandee Birdsong, Jo Sharon, Cat Silliman, Anika Guldstrand
Top Chef Top Chef
Casey Kriley, Padma Lakshmi, Hillary Olsen, Scott Patch, Tara Siener, Steve Lichtenstein, Ellie Carbajal, Wade Sheeler, Patrick Schmedeman, Thi Nguyen, Tom Colicchio, Doneen Arquines, Mark Hunter Braun, Brian M. Fowler, Rich Brusa, Eric Vier, Nora Cromwell
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Carson Daly, Mark Burnett, Clyde Lieberman, John de Mol, Kyra Thompson, Teddy Valenti, Audrey Morrissey, Anthea Bhargava, Tod Schellinger, Amanda Zucker, Melysa Lovell Garratt, Dan Paschen, Jared Wyso, Kyley Tucker, Brittany Martin Porter, Hayley Opalek McSherry, Stijn Bakkers, Amanda Silva Borden
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Carson Daly, Mark Burnett, Clyde Lieberman, John de Mol, Kyra Thompson, Teddy Valenti, Audrey Morrissey, Anthea Bhargava, Tod Schellinger, Amanda Zucker, Melysa Lovell Garratt, Dan Paschen, Jared Wyso, Kyley Tucker, Brittany Martin Porter, Hayley Opalek McSherry, Stijn Bakkers, Amanda Silva Borden
The Masked Singer The Masked Singer
Ник Кэннон, Deena Katz, Jeff Kmiotek, Patrizia Di Maria, Izzie Pick Ibarra, John Lindsay, Chris Wagner, Ashley Sylvester, Rosie Seitchik, Tiana Brown Gandelman, Zoe Ritchken, Lexi Shoemaker, Lindsay Tuggle, Michael Riccio, Peter Hebri, Craig Plestis, Kristin Campbell-Taylor, Brian Updyke, Erin Brady
The Masked Singer The Masked Singer
Ник Кэннон, Deena Katz, Jeff Kmiotek, Patrizia Di Maria, Izzie Pick Ibarra, John Lindsay, Chris Wagner, Ashley Sylvester, Rosie Seitchik, Tiana Brown Gandelman, Zoe Ritchken, Lexi Shoemaker, Lindsay Tuggle, Michael Riccio, Peter Hebri, Craig Plestis, Kristin Campbell-Taylor, Brian Updyke, Erin Brady
Nailed It! Nailed It!
Patrick J. Doody, Casey Kriley, Gaylen Gawlowski, Sandee Birdsong, Jo Sharon, Cat Silliman, Anika Guldstrand
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Contemporary Costumes
Шиттс Крик 7.7
Шиттс Крик Schitt's Creek
Debra Hanson, Darci Cheyne For episode "Happy Ending"
Победитель
Все номинанты
Грейс и Фрэнки 6.6
Грейс и Фрэнки Grace and Frankie
Allyson B. Fanger, Lori DeLapp, Kristine N. Haag For episode "The Tank"
Эйфория 6.9
Эйфория Euphoria
Danielle Baker, Heidi Bivens, Katina Danabassis For episode "The Next Episode"
Черная комедия
Черная комедия black-ish
Michelle Cole, Juliann Smith DeVito For episode "Hair Day"
Неортодоксальная 7.3
Неортодоксальная Unorthodox
Barbara Schramm, Justine Seymour, Simone Kreska For episode "Part 2"
Политик 6.1
Политик The Politician
Lou Eyrich, Nora Phillips Pedersen, Claire Parkinson, Lily Parkinson For episode "Pilot"
Грейс и Фрэнки 6.6
Грейс и Фрэнки Grace and Frankie
Allyson B. Fanger, Lori DeLapp, Kristine N. Haag For episode "The Tank"
Неортодоксальная 7.3
Неортодоксальная Unorthodox
Barbara Schramm, Justine Seymour, Simone Kreska For episode "Part 2"
Политик 6.1
Политик The Politician
Lou Eyrich, Nora Phillips Pedersen, Claire Parkinson, Lily Parkinson For episode "Pilot"
Убивая Еву 8.2
Убивая Еву Killing Eve
Sam Perry, Justin Selway, Katie Broome For episode "Are You From Pinner?"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Contemporary Hairstyling
Черная комедия
Черная комедия black-ish
Robert C. Mathews III, Araxi Lindsey, Enoch Williams For Hair Day (2020)
Победитель
Черная комедия
Черная комедия black-ish
Robert C. Mathews III, Araxi Lindsey, Enoch Williams For Hair Day (2020)
Победитель
Все номинанты
Грейс и Фрэнки 6.6
Грейс и Фрэнки Grace and Frankie
Jonathan Hanousek, Kelly Kline, Marlene D. Williams For The Laughing Stock (2020)
Грейс и Фрэнки 6.6
Грейс и Фрэнки Grace and Frankie
Jonathan Hanousek, Kelly Kline, Marlene D. Williams For The Laughing Stock (2020)
Рассказ служанки 8.0
Рассказ служанки The Handmaid's Tale
Paul R.J. Elliot, Ewa Latak-Cynk For Liars (2019)
Рассказ служанки 8.0
Рассказ служанки The Handmaid's Tale
Paul R.J. Elliot, Ewa Latak-Cynk For Liars (2019)
Шиттс Крик 7.7
Шиттс Крик Schitt's Creek
Ana Sorys, Annastasia Cucullo For Happy Ending (2020)
Это мы 8.0
Это мы This Is Us
Katherine Rees, Michael Reitz, Germicka Barclay, Corey Hill, Renia Green For Strangers: Part Two (2020)
Политик 6.1
Политик The Politician
Chris Clark, Natalie Driscoll, Havana Prats For Pilot (2019)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Contemporary Hairstyling for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Ryan Randall, Curtis Foreman Episode: "I'm That Bitch (2020)"
Победитель
Все номинанты
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Renee Ferruggia, Robert Ramos, Regina Rodriguez, Jerilynn Stephens, Amber Nicholle Maher, Cory Rotenberg, Darbie Wieczorek, Danilo Dixon Episode: "Live Top 10 Performances (2019)"
The Oscars The Oscars
Barbara Cantu, Yvonne Depatis-Kupka, Gail Rowell-Ryan, Anthony Wilson, Vickie Mynes, Luke O'Connor, Iraina Crenshaw, Paula Ashby
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Jennifer Guerrero-Mazursky, Jani Kleinbard, Kim Messina, Gail Rowell-Ryan, Cheryl Eckert, Mary Guerrero, Patricia Pineda, Amber Nicholle Maher Episode: "First Elimination (2019)"
A Celebration of the Music from Coco A Celebration of the Music from Coco
Yvonne Depatis-Kupka, Jennifer Guerrero-Mazursky, Kim Messina, Gail Rowell-Ryan, Yiotis Panayiotou, Megg Massey, Amber Nicholle Maher
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Jennifer Guerrero-Mazursky, Jani Kleinbard, Kim Messina, Gail Rowell-Ryan, Cheryl Eckert, Mary Guerrero, Patricia Pineda, Amber Nicholle Maher Episode: "First Elimination (2019)"
A Celebration of the Music from Coco A Celebration of the Music from Coco
Yvonne Depatis-Kupka, Jennifer Guerrero-Mazursky, Kim Messina, Gail Rowell-Ryan, Yiotis Panayiotou, Megg Massey, Amber Nicholle Maher
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Renee Ferruggia, Robert Ramos, Regina Rodriguez, Jerilynn Stephens, Amber Nicholle Maher, Cory Rotenberg, Darbie Wieczorek, Danilo Dixon Episode: "Live Top 10 Performances (2019)"
The Oscars The Oscars
Barbara Cantu, Yvonne Depatis-Kupka, Gail Rowell-Ryan, Anthony Wilson, Vickie Mynes, Luke O'Connor, Iraina Crenshaw, Paula Ashby
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Эйфория 6.9
Эйфория Euphoria
Kirsten Coleman, Tara Lang, Doniella Davy For episode "And Salt The Earth Behind You"
Победитель
Эйфория 6.9
Эйфория Euphoria
Kirsten Coleman, Tara Lang, Doniella Davy For episode "And Salt The Earth Behind You"
Победитель
Все номинанты
Рассказ служанки 8.0
Рассказ служанки The Handmaid's Tale
Burton LeBlanc, Alastair Muir For episode "Mayday"
Политик 6.1
Политик The Politician
Debra Schrey, Autumn Butler, Caitlin Martini, Emma Johnston Burton For episode "The Assassination Of Payton Hobart"
Большая маленькая ложь 7.2
Большая маленькая ложь Big Little Lies
Simone Almekias-Siegl, Claudia Humburg, Angela Levin, Molly Stern, Karen Toole-Rentrop, Miho Suzuki, Erin Rosenmann, Michelle Radow For episode "She Knows"
Рассказ служанки 8.0
Рассказ служанки The Handmaid's Tale
Burton LeBlanc, Alastair Muir For episode "Mayday"
Шиттс Крик 7.7
Шиттс Крик Schitt's Creek
Candice Ornstein, Lucky Bromhead For episode "Happy Ending"
Озарк 8.7
Озарк Ozark
Susan Reilly LeHane, Jillian Erickson, Jack Lazzaro, Tracy Ewell For episode "In Case of Emergency"
Озарк 8.7
Озарк Ozark
Susan Reilly LeHane, Jillian Erickson, Jack Lazzaro, Tracy Ewell For episode "In Case of Emergency"
Большая маленькая ложь 7.2
Большая маленькая ложь Big Little Lies
Simone Almekias-Siegl, Claudia Humburg, Angela Levin, Molly Stern, Karen Toole-Rentrop, Miho Suzuki, Erin Rosenmann, Michelle Radow For episode "She Knows"
Политик 6.1
Политик The Politician
Debra Schrey, Autumn Butler, Caitlin Martini, Emma Johnston Burton For episode "The Assassination Of Payton Hobart"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Contemporary Makeup for a Variety, Nonfiction or Reality Program (Non-Prosthetic)
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
David Petruschin, Jen Fregozo, Nicole Faulkner, Natasha Marcelina Episode: "I'm That Bitch (2020)"
Победитель
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
David Petruschin, Jen Fregozo, Nicole Faulkner, Natasha Marcelina Episode: "I'm That Bitch (2020)"
Победитель
Все номинанты
The Oscars The Oscars
Jennifer Aspinall, Jill Cady, Брюс Грейсон, Deborah Humphries, James MacKinnon, Angela Moos, Zena Shteysel, Peter De Oliveira
The Little Mermaid Live! The Little Mermaid Live!
Jennifer Aspinall, Robin Beauchesne, Shutchai Tym Buacharern, Брюс Грейсон, Valerie Hunt, Angela Moos, Julie Socash, Jennifer Turchi Nigh
The Oscars The Oscars
Jennifer Aspinall, Jill Cady, Брюс Грейсон, Deborah Humphries, James MacKinnon, Angela Moos, Zena Shteysel, Peter De Oliveira
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Erin Braus-Guth, Nikki Carbonetta, Gloria Elias, Darcy Gilmore, Kathleen Karridene, Alexis Walker, Gregory Arlt, Michelle DeMilt Episode: "Live Top 10 Performances (2019)"
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Angela Moos, Patti Ramsey Bortoli, Nadege Schoenfeld, Julie Socash, Zena Shteysel, Donna J. Bard, Alison Gladieux, Sarah Woolf Episode: "Disney Night (2019)"
The Little Mermaid Live! The Little Mermaid Live!
Jennifer Aspinall, Robin Beauchesne, Shutchai Tym Buacharern, Брюс Грейсон, Valerie Hunt, Angela Moos, Julie Socash, Jennifer Turchi Nigh
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Erin Braus-Guth, Nikki Carbonetta, Gloria Elias, Darcy Gilmore, Kathleen Karridene, Alexis Walker, Gregory Arlt, Michelle DeMilt Episode: "Live Top 10 Performances (2019)"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
The Masked Singer The Masked Singer
Grainne O'Sullivan, Gabrielle Letamendi, Marina Toybina, Candice Rainwater Episode: "The Season Kick off Mask Off: Group A (2020)"
Победитель
Все номинанты
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Eric Justian, Tom Broecker, Dale Richards, Ashley Dudek, Karena Sanchez Episode: "Eddie Murphy/Lizzo (2019)"
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Eric Justian, Tom Broecker, Dale Richards, Ashley Dudek, Karena Sanchez Episode: "Eddie Murphy/Lizzo (2019)"
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Daniella Gschwendtner, Howard Sussman, Steven Lee, Karina Torrico, Polina Roytman Episode: "Halloween Night (2019)"
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Zaldy For "RuPaul's Costumes" from episode "I'm That Bitch"
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Daniella Gschwendtner, Howard Sussman, Steven Lee, Karina Torrico, Polina Roytman Episode: "Halloween Night (2019)"
Пьяная история 6.1
Пьяная история Drunk History
Cassandra Conners, Christina Mongini, Annalisa Adams Episode: "Fame (2019)"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Derivative Interactive Program
Все номинанты
Doctor Who: The Runaway Doctor Who: The Runaway
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Американская фабрика 7.4
Американская фабрика American Factory
Стивен Богнар, Джулия Райхерт
Победитель
Все номинанты
Последний танец 7.0
Последний танец The Last Dance
Джейсон Хехир For "Episode 7"
Пещера 7.5
Пещера The Cave
Ферас Файяд
Король тигров: Убийство, хаос и безумие 6.1
Король тигров: Убийство, хаос и безумие Tiger King: Murder, Mayhem and Madness
Ребекка Чайклин, Eric Goode For episode "Cult of Personality"
Аполлон-11 8.1
Аполлон-11 Apollo 11
Тодд Дуглас Миллер
Becoming Becoming
Nadia Hallgren
Король тигров: Убийство, хаос и безумие 6.1
Король тигров: Убийство, хаос и безумие Tiger King: Murder, Mayhem and Madness
Ребекка Чайклин, Eric Goode For episode "Cult of Personality"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or Dramatic Special
Неортодоксальная 7.3
Неортодоксальная Unorthodox
Мария Шрадер
Победитель
Все номинанты
Хранители
Хранители Watchmen
Стеф Грин For episode "Little Fear of Lightning"
Хранители
Хранители Watchmen
Стивен Уильямс For episode "This Extraordinary Being"
И повсюду тлеют пожары 7.5
И повсюду тлеют пожары Little Fires Everywhere
Линн Шелтон For episode "Little Fires Everywhere"
Нормальные люди 7.5
Нормальные люди Normal People
Леонард Абрахамсон For episode "1.5"
Хранители
Хранители Watchmen
Николь Кассель For episode "It's Summer and We're Running Out of Ice"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Reality Program
Cheer Cheer
Грег Уайтли Episode: "Daytona (2020)"
Победитель
Все номинанты
Top Chef Top Chef
Ariel Boles Episode: "The Jonathan Gold Standard (2020)"
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Nick Murray Episode: "I'm That Bitch (2020)"
Lego Masters Lego Masters
Rich Kim Episode: "Mega City Block (2020)"
Queer Eye Queer Eye
Hisham Abed Episode: "Disabled but Not Really (2019)"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Variety Series
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Дон Рой Кинг For episode "Eddie Murphy/Lizzo"
Победитель
Все номинанты
События прошедшей недели с Джоном Оливером
События прошедшей недели с Джоном Оливером Last Week Tonight with John Oliver
Пол Пеннолино, Кристофер Вернер For "Episode 629"
Tiffany Haddish Presents: They Ready Tiffany Haddish Presents: They Ready
Линда Мендоса For episode "Flame Monroe"
The Daily Show The Daily Show
David Paul Meyer For episode "Dr. Fauci Answers Trevor's Questions About Coronavirus"
События прошедшей недели с Джоном Оливером
События прошедшей недели с Джоном Оливером Last Week Tonight with John Oliver
Пол Пеннолино, Кристофер Вернер For "Episode 629"
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом The Late Show with Stephen Colbert
Jim Hoskinson For episodes "Live Show," "Chris Christie," and "Nathaniel Rateliff"
Дамы шутят по-черному
Дамы шутят по-черному A Black Lady Sketch Show
Дайм Дэвис For episode "Born at Night, but Not Last Night"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Variety Special
Dave Chappelle: Sticks & Stones Dave Chappelle: Sticks & Stones
Стэн Лэтэн
Победитель
Все номинанты
Live in Front of a Studio Audience: 'All in the Family' and 'Good Times' Live in Front of a Studio Audience: 'All in the Family' and 'Good Times'
Andy Fisher, Памела Фрайман
Live in Front of a Studio Audience: 'All in the Family' and 'Good Times' Live in Front of a Studio Audience: 'All in the Family' and 'Good Times'
Andy Fisher, Памела Фрайман
The 73rd Annual Tony Awards The 73rd Annual Tony Awards
Glenn Weiss
Super Bowl LIV Halftime Show Starring Jennifer Lopez & Shakira The Pepsi Super Bowl LIV Halftime Show Starring Jennifer Lopez & Shakira
Хамиш Хэмилтон
The 62nd Annual Grammy Awards The 62nd Grammy Awards
Louis J. Horvitz
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Последний танец 7.0
Последний танец The Last Dance
Curtis Polk, Майкл Толлин, Gregg Winik, Коннор Шелл, Джейсон Хехир, Estee Portnoy, Andy Thompson
Победитель
Последний танец 7.0
Последний танец The Last Dance
Curtis Polk, Майкл Толлин, Gregg Winik, Коннор Шелл, Джейсон Хехир, Estee Portnoy, Andy Thompson
Победитель
Все номинанты
American Masters American Masters
Michael Kantor, Julie Sacks, Jeff Kaufman, Jay Alix, Una Jackman, Suzi Dietz, Marcia S. Ross
Король тигров: Убийство, хаос и безумие 6.1
Король тигров: Убийство, хаос и безумие Tiger King: Murder, Mayhem and Madness
Фишер Стивенс, Ребекка Чайклин, Крис Смит, Eric Goode
6.7
Хиллари Hillary
Tal Ben-David, Нанетт Бурштейн, Ben Silverman, Isabel San Vargas, Howard Owens, Chi-Young Park, Timothy Moran
МакМиллионы
МакМиллионы McMillion$
Марк Уолберг, Nancy Abraham, Lisa Heller, Стивен Левинсон, Archie Gips, Брайан Дэвид Лазарте, Джеймс Ли Эрнандез
Король тигров: Убийство, хаос и безумие 6.1
Король тигров: Убийство, хаос и безумие Tiger King: Murder, Mayhem and Madness
Фишер Стивенс, Ребекка Чайклин, Крис Смит, Eric Goode
American Masters American Masters
Michael Kantor, Julie Sacks, Jeff Kaufman, Jay Alix, Una Jackman, Suzi Dietz, Marcia S. Ross
МакМиллионы
МакМиллионы McMillion$
Марк Уолберг, Nancy Abraham, Lisa Heller, Стивен Левинсон, Archie Gips, Брайан Дэвид Лазарте, Джеймс Ли Эрнандез
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Аполло 6.6
Аполло The Apollo
Dan Cogan, Lisa Cortes, Julie Goldman, Jeanne Elfant Festa, Роджер Росс Уильямс, Cassidy Hartmann, Nicholas Ferrall
Победитель
Все номинанты
Laurel Canyon Laurel Canyon
Алекс Гибни, Фрэнк Маршалл, Richard Perello, Jeffrey Pollack, Райан Сафферн, Stacey Offman, Erin Edeiken
Beastie Boys Story Beastie Boys Story
Mike D, Спайк Джонс, Адам Хоровиц, John Silva, Dechen Wangdu, Jason Baum, Amanda Adelson
The Great Hack The Great Hack
Judy Korin, Майк Лернер, Педро Коз, Geralyn White Dreyfous, Lyn Davis Lear, Nina Sing Fialkow, Карим Амер
Laurel Canyon Laurel Canyon
Алекс Гибни, Фрэнк Маршалл, Richard Perello, Jeffrey Pollack, Райан Сафферн, Stacey Offman, Erin Edeiken
The Great Hack The Great Hack
Judy Korin, Майк Лернер, Педро Коз, Geralyn White Dreyfous, Lyn Davis Lear, Nina Sing Fialkow, Карим Амер
Beastie Boys Story Beastie Boys Story
Mike D, Спайк Джонс, Адам Хоровиц, John Silva, Dechen Wangdu, Jason Baum, Amanda Adelson
Becoming Becoming
Katy Chevigny, Marilyn Ness, Lauren Cioffi, Priya Swaminathan, Tonia Davis
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Хранители
Хранители Watchmen
Sharen Davis, Valerie Zielonka For It's Summer and We're Running Out of Ice (2019)
Победитель
Все номинанты
Мир дикого запада 8.1
Мир дикого запада Westworld
Dan Bronson, Shay Cunliffe, Jo Kissack, Amanda Riley, Giorgia Tramontano For Parce Domine (2020)
Карнивал Роу 8.2
Карнивал Роу Carnival Row
Joanna Eatwell, Jennifer Lander, Clare Vyse For Aisling (2019)
Карнивал Роу 8.2
Карнивал Роу Carnival Row
Joanna Eatwell, Jennifer Lander, Clare Vyse For Aisling (2019)
Мандалорец 8.9
Мандалорец The Mandalorian
Giovanna Ottobre-Melton, Joseph A. Porro, Julie-Marie Robar, Lauren Silvestri For Chapter 3: The Sin (2019)
Рассказ служанки 8.0
Рассказ служанки The Handmaid's Tale
Natalie Bronfman, Christina Cattle, Helena Davis Perry For Household (2019)
Мир дикого запада 8.1
Мир дикого запада Westworld
Dan Bronson, Shay Cunliffe, Jo Kissack, Amanda Riley, Giorgia Tramontano For Parce Domine (2020)
Рассказ служанки 8.0
Рассказ служанки The Handmaid's Tale
Natalie Bronfman, Christina Cattle, Helena Davis Perry For Household (2019)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
РуПол
Победитель
Все номинанты
Top Chef Top Chef
Padma Lakshmi, Tom Colicchio
Shark Tank Shark Tank
Mark Cuban, Дэймонд Джон, Barbara Corcoran, Robert Herjavec, Kevin O'Leary, Lori Greiner
Queer Eye Queer Eye
Karamo Brown, Энтони Поровски, Джонатан Ван Несс, Tan France, Bobby Berk
Making It Making It
Ник Офферман, Эми Полер
Nailed It! Nailed It!
Николь Байер
Queer Eye Queer Eye
Karamo Brown, Энтони Поровски, Джонатан Ван Несс, Tan France, Bobby Berk
Shark Tank Shark Tank
Mark Cuban, Дэймонд Джон, Barbara Corcoran, Robert Herjavec, Kevin O'Leary, Lori Greiner
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Леа Ремини
Леа Ремини
Leah Remini: Scientology and the Aftermath
Победитель
Eli Holzman
Leah Remini: Scientology and the Aftermath
Победитель
Aaron Saidman
Leah Remini: Scientology and the Aftermath
Победитель
Майк Райндер
Leah Remini: Scientology and the Aftermath
Победитель
Devon Graham
Leah Remini: Scientology and the Aftermath
Победитель
Chris Rowe
Leah Remini: Scientology and the Aftermath
Победитель
Ray Dotch
Leah Remini: Scientology and the Aftermath
Победитель
Леа Ремини
Леа Ремини
Leah Remini: Scientology and the Aftermath
Победитель