Уилл Феррелл, Scott Ferguson, Gabrielle Mahon, Адам МакКей, Kevin J. Messick, Марк Майлод, Georgia Pritchett, Tony Roche, Jane Tranter, Джесси Армстронг, Джонатан Глэтце, Frank Rich, Dara Schnapper, Джон Браун, Lucy Prebble, Уилл Трэйси
Победитель
7.0
НаследникиSuccession
Победитель
Все номинанты
8.0
Рассказ служанкиThe Handmaid's Tale
Элизабет Мосс, Margaret Atwood, Майк Баркер, Sheila Hockin, Warren Littlefield, Брюс Миллер, Fran Sears, Frank Siracusa, Kim Todd, Eric Tuchman, Daniel Wilson, Yahlin Chang, John Weber, Nina Fiore, John Herrera, Kira Snyder, Marissa Jo Cerar, Dorothy Fortenberry
8.9
МандалорецThe Mandalorian
Kathleen Kennedy, Джон Фавро, Colin Wilson, Дэйв Филони, Karen Gilchrist
8.9
Лучше звоните СолуBetter Call Saul
Винс Гиллиган, Peter Gould, Mark Johnson, Princess O'Mahoney, Боб Оденкерк, Alison Tatlock, Diane Mercer, Томас Шнауз, Ann Cherkis, Melissa Bernstein, Gordon Smith
Джейсон Бэйтман, Matthew Spiegel, Patrick Markey, Крис Манди, John Shiban, Peter Thorell, Марк Уильямс, Erin Mitchell, Билл Дюбюк, Miki Johnson, Martin Zimmerman
8.0
Рассказ служанкиThe Handmaid's Tale
Элизабет Мосс, Margaret Atwood, Майк Баркер, Sheila Hockin, Warren Littlefield, Брюс Миллер, Fran Sears, Frank Siracusa, Kim Todd, Eric Tuchman, Daniel Wilson, Yahlin Chang, John Weber, Nina Fiore, John Herrera, Kira Snyder, Marissa Jo Cerar, Dorothy Fortenberry
8.7
КоронаThe Crown
Matthew Byam Shaw, Бенжамин Карон, Стивен Долдри, Robert Fox, Andy Harries, Martin Harrison, Peter Morgan, Andy Stebbing, Suzanne Mackie, Michael Casey, Oona O'Beirn
Уэс Арчер, Keith Crofford, Ollie Green, Lee Harting, Mike Lazzo, Майк МакМэхан, J. Michael Mendel, Rick Mischel, Nicholas Rutherford, Роб Шраб, Jacob Hair, Дэн Хармон, Джастин Ройланд, James Siciliano, Scott Marder, Nathan Litz, Jeff Loveness, Sydney Ryan, Richard Grieve, Майкл Валдрон, Albro Lundy IV For episode The Vat of Acid Episode (2020)
Победитель
7.7
Рик и МортиRick and Morty
Победитель
Все номинанты
7.8
Большой ротBig Mouth
Дженнифер Флэкетт, Juli Murphy, Edgar Larrazábal, Марк Левин, Anthony Lioi, Крис Прайноски, Виктор Куиназ, David Bastian, Mike L. Mayfield, Bob Suarez, Ben Kalina, Ник Кролл, Maureen Mlynarczyk, Nate Funaro, Shannon Prynoski, Gil Ozeri, Эндрю Голдберг, Joe Wengert, Kelly Galuska, Emily Altman For episode Disclosure the Movie: The Musical! (2019). Maureen Mlynarczyk's nomination was posthumous.
9.3
СимпсоныThe Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Mike B. Anderson, Carlton Batten, J. Stewart Burns, John Frink, Al Jean, Brian Kelley, Tom Klein, Rob LaZebnik, Bill Odenkirk, Michael Price, Matt Selman, Dan Vebber, Richard K. Chung, Joel H. Cohen, Jeff Westbrook, Andrea Romero, Rob Oliver, Ryan Koh, Dane Romley For episode Thanksgiving of Horror (2019)
9.3
СимпсоныThe Simpsons
7.8
Большой ротBig Mouth
8.5
Конь БоДжекBoJack Horseman
Уилл Арнетт, Eric Blyler, Noel Bright, Александр Балкли, Corey Campodonico, Richard Choi, Steven Cohen, Аарон Пол, Shauna McGarry, Nick Adams, Mike Hollingsworth, Amy Winfrey, Alison Tafel, Лиза Ханауолт, Yair Gordon, Джоэнна Кало, Рафаэль Боб-Ваксберг, Karl Pajak, Christopher Nance For episode The View from Halfway Down (2020)
6.5
Закусочная БобаBob's Burgers
Лорен Бушар, Джим Дотерайв, Бернард Дерриман, Dan Fybel, Doug Gallery, Tony Gennaro, Joel Kuwahara, Lizzie Molyneux-Logelin, Gregory Thompson, Келвин Ю, Scott Jacobson, Holly Schlesinger, Rich Rinaldi, Scott Greenberg, Wendy Molyneux, Нора Смит, Janelle Momary, Michael Penketh, Jon Schroeder, Steven Davis, Chris Song For episode Pig Trouble in Little Tina (2019)
6.5
Закусочная БобаBob's Burgers
Mark Nielsen, Боб Питерсон For episode What is Love? (2019)
Победитель
Все номинанты
7.6
РобоцыпRobot Chicken
Сет Грин, Брекин Мейер, Keith Crofford, Ollie Green, Mike Lazzo, Том Шеппард, Майкл Пуасон, Эрик Таунер, Алекс Камер, Дуглас Голдштейн, Том Рут, Мэттью Сенрейч, Mike Fasolo, Джон Херветайн IV, Deirdre Devlin, Harmony McElligott, Whitney Loveall, Джеми Лофтус For episode Robot Chicken's Santa's Dead (Spoiler Alert) Holiday Murder Thing Special (2019)
Вселенная СтивенаSteven Universe
Брайан А Миллер, Tramm Wigzell, Jennifer Pelphrey, Jackie Buscarino, Jack Pendarvis, Maureen Mlynarczyk, Nick DeMayo, Rob Sorcher, Kate Tsang, Kat Morris, Sarah Gencarelli, Rebecca Sugar, Hilary Florido, Alonso Ramirez Ramos, Joseph D. Johnston, Miki Brewster, Lamar Abrams, Танека Стоттс For episode Fragments (2020)
7.6
РобоцыпRobot Chicken
Вселенная СтивенаSteven Universe
События прошедшей недели с Джоном ОливеромLast Week Tonight with John Oliver
Джон Оливер, Liz Stanton, Тим Карвелл, Jeremy Tchaban, Кристофер Вернер, Matt Passet, Kate Mullaney, Charles Wilson, Laura L. Griffin, Marian Wang
Победитель
События прошедшей недели с Джоном ОливеромLast Week Tonight with John Oliver
Победитель
Все номинанты
The Daily ShowThe Daily Show
Beth Shorr, Jennifer Flanz, Eric Davies, Justin Melkmann, Jill Katz, Pamela DePace, Ramin Hedayati, David Kibuuka, Elise Terrell, Jocelyn Conn, David Paul Meyer, Max Browning, Тревор Ноа, Zhubin Parang, Shawna Shepherd
Jimmy Kimmel Live!Jimmy Kimmel Live!
David Craig, Ken Crosby, Doug DeLuca, Джимми Киммел, Erin Irwin, Gary Greenberg, Josh Weintraub, Molly McNearney, Jennifer Sharron, Seth Weidner, Jill Leiderman, Tony Romero, Danny Ricker
Full Frontal with Samantha BeeFull Frontal with Samantha Bee
Джейсон Джонс, Christopher Savage, Miles Kahn, Alison Camillo, Саманта Би, Todd G. Bieber, Tony Hernandez, Mike Rubens, Allana Harkin, Julia Fought, Razan Ghalayini, Kim Burdges, Pat King, Kristen Bartlett, Mike Drucker
Вечернее шоу со Стивеном КолбертомThe Late Show with Stephen Colbert
Стефен Колбер, Пол Динелло, Barry Julien, Matt Lappin, Tanya Michnevich, Opus Moreschi, Tom Purcell, Йон Стюарт, Bjoern C. Stejskal, Chris Licht, Jay Katsir, Adam Wager, Michael Brumm, Джейк Планкетт, Aaron Cohen, Denise C. Rehrig, Paige Kendig, Emily Gertler, Sara Vilkomerson
Full Frontal with Samantha BeeFull Frontal with Samantha Bee
Вечернее шоу со Стивеном КолбертомThe Late Show with Stephen Colbert
The Daily ShowThe Daily Show
Beth Shorr, Jennifer Flanz, Eric Davies, Justin Melkmann, Jill Katz, Pamela DePace, Ramin Hedayati, David Kibuuka, Elise Terrell, Jocelyn Conn, David Paul Meyer, Max Browning, Тревор Ноа, Zhubin Parang, Shawna Shepherd
Jimmy Kimmel Live!Jimmy Kimmel Live!
David Craig, Ken Crosby, Doug DeLuca, Джимми Киммел, Erin Irwin, Gary Greenberg, Josh Weintraub, Molly McNearney, Jennifer Sharron, Seth Weidner, Jill Leiderman, Tony Romero, Danny Ricker
Michael Cheeseman, Dwayne Fowler, Danny Day Episode: "The New World (2020)"
Победитель
Life Below ZeroLife Below Zero
Победитель
Все номинанты
Королевские Гонки РуПолаRuPaul's Drag Race
Michael Jacob Kerber, Brett Smith, Jay Mack Arnette II, Justin Umphenour, Mario Panagiotopoulos, Jon Schneider, Gregory Montes, David McCoul
CheerCheer
Erynn Patrick, Melissa Langer Episode: "Hit Zero (2020)"
Последний геройSurvivor
Dave Arnold, Scott Duncan, Ben Gamble, Rodney Chauvin, Matthias Hoffmann, John Tattersall, Kevin Garrison, Lee Doig, Peter Wery, Toby Hogan, Efrain Laguna, Derek Hoffmann, Paulo Castillo, Russell Fill, Jeff Phillips, Ian Miller, Luke Cormack, Ryan O'Donnell, Marc Bennett, Dirk Steyn, Louis Powell, Nick van der Westhuizen, Erik Sarmiento, James Boon, Derek Holt, Tim Barker, Chris Barker, Thomas Pretorius, Nixon George, Nico Nyoni, Rick Higgs, Paulo Velozo, Granger Scholtz
CheerCheer
Queer Eye: We're in Japan!Queer Eye: We're in Japan!
Garrette Warner Rose Episode: "Japanese Holiday (2019)"
Последний геройSurvivor
Фентон Бэйли, Рэнди Барбато, Alicia Gargaro-Magaña, Michele Mills, РуПол, Thairin Smothers, Michelle Visage, Lisa Steele, Tom Campbell, Tim Palazzola, Mandy Salangsang, Steven Corfe, John Polly, Jacqueline Wilson, Adam Bronstein, Jen Passovoy
Победитель
Королевские Гонки РуПолаRuPaul's Drag Race
Победитель
Все номинанты
Nailed It!Nailed It!
Patrick J. Doody, Casey Kriley, Gaylen Gawlowski, Sandee Birdsong, Jo Sharon, Cat Silliman, Anika Guldstrand
Top ChefTop Chef
Casey Kriley, Padma Lakshmi, Hillary Olsen, Scott Patch, Tara Siener, Steve Lichtenstein, Ellie Carbajal, Wade Sheeler, Patrick Schmedeman, Thi Nguyen, Tom Colicchio, Doneen Arquines, Mark Hunter Braun, Brian M. Fowler, Rich Brusa, Eric Vier, Nora Cromwell
8.5
Голос АмерикиThe Voice
Carson Daly, Mark Burnett, Clyde Lieberman, John de Mol, Kyra Thompson, Teddy Valenti, Audrey Morrissey, Anthea Bhargava, Tod Schellinger, Amanda Zucker, Melysa Lovell Garratt, Dan Paschen, Jared Wyso, Kyley Tucker, Brittany Martin Porter, Hayley Opalek McSherry, Stijn Bakkers, Amanda Silva Borden
8.5
Голос АмерикиThe Voice
The Masked SingerThe Masked Singer
Ник Кэннон, Deena Katz, Jeff Kmiotek, Patrizia Di Maria, Izzie Pick Ibarra, John Lindsay, Chris Wagner, Ashley Sylvester, Rosie Seitchik, Tiana Brown Gandelman, Zoe Ritchken, Lexi Shoemaker, Lindsay Tuggle, Michael Riccio, Peter Hebri, Craig Plestis, Kristin Campbell-Taylor, Brian Updyke, Erin Brady
The Masked SingerThe Masked Singer
Nailed It!Nailed It!
