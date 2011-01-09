«Закусочная Боба» — многосерийное анимационное шоу, выходящее на американском телеканале FOX. Премьера первой серии прошла в 2011 году. С тех пор было снято более 10 сезонов. Сюжет разворачивается вокруг простого работяги по имени Боб и его небольшой, но милой семьи. Он заведует небольшой бургерной в не самом популярном районе города, однако Боб уверен, что со временем у него будет множество постоянных клиентов. Супруга Линда и трое детей активно пытаются помочь в бизнесе, однако чаще они только мешают.