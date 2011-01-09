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Постер к сериалу Закусочная Боба
Постер к сериалу Закусочная Боба
Постер к сериалу Закусочная Боба
Постер к сериалу Закусочная Боба
Постер к сериалу Закусочная Боба
Постер к сериалу Закусочная Боба
Постер к сериалу Закусочная Боба
Постер к сериалу Закусочная Боба
Постер к сериалу Закусочная Боба
Постер к сериалу Закусочная Боба
Постер к сериалу Закусочная Боба
Постер к сериалу Закусочная Боба
Рейтинги
6.5 Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
12 постеров
Рейтинги
6.5 Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Закусочная Боба
Закусочная Боба (2011 - …) Bob's Burgers 16+
Год выпуска 2011
Страна США
Всего сезонов 13 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Fox
Продолжительность 119 часов 30 минут
О чем сериал

«Закусочная Боба» — многосерийное анимационное шоу, выходящее на американском телеканале FOX. Премьера первой серии прошла в 2011 году. С тех пор было снято более 10 сезонов. Сюжет разворачивается вокруг простого работяги по имени Боб и его небольшой, но милой семьи. Он заведует небольшой бургерной в не самом популярном районе города, однако Боб уверен, что со временем у него будет множество постоянных клиентов. Супруга Линда и трое детей активно пытаются помочь в бизнесе, однако чаще они только мешают.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Джим Дотерайв
Лорен Бушар
Лорен Бушар
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сара Силверман
Сара Силверман
Бобби Тисдэйл
Кристен Шаал
Кристен Шаал Louise Belcher
Ларри Мерфи
Ларри Мерфи Teddy
Х. Джон Бенжамин
Х. Джон Бенжамин Bob Belcher
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 13-го сезона сериала «Закусочная Боба»
TBA
Сезон 13 Серия 1
25 сентября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Закусочная Боба - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 13 эпизодов
 
Закусочная Боба - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2012, 9 эпизодов
 
Закусочная Боба - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2012, 23 эпизода
 
Закусочная Боба - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2013, 22 эпизода
 
Закусочная Боба - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2014, 21 эпизод
 
Закусочная Боба - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2015, 19 эпизодов
 
Закусочная Боба - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2016, 22 эпизода
 
Закусочная Боба - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2017, 21 эпизод
 
Закусочная Боба - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2018, 22 эпизода
 
Закусочная Боба - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2019, 22 эпизода
 
Закусочная Боба - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2020, 22 эпизода
 
Закусочная Боба - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2021, 22 эпизода
 
Закусочная Боба - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2022, 1 эпизод
 
Новости о сериале
Вышел трейлер полнометражного мультфильма «Закусочная Боба»
Вышел трейлер полнометражного мультфильма «Закусочная Боба»
Вышел трейлер полнометражного мультфильма «Закусочная Боба»
Вышел трейлер полнометражного мультфильма «Закусочная Боба»
Слушать саундтрек сериала Закусочная Боба
Кадры из сериала
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