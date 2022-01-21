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Майкл Империоли

Michael Imperioli
Майкл Империоли
Майкл Империоли Michael Imperioli
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Дата рождения
26 марта 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Биография Майкла Империоли

Родился 26 марта 1966 года. Маунт-Вернон, Нью-Йорк, США.

Фильмография Майкла Империоли
Звериная ярость
Звериная ярость
боевик 2019, США
4.0
Виджай и я
Виджай и я
комедия 2014, Германия / Бельгия / Люксембург
4.0
Кантинфлас
Кантинфлас
драма, биография 2014, Мексика
6.0
Подражатель
Подражатель
триллер, драма 2013, США
4.0
Тревожный вызов
Тревожный вызов
триллер 2013, США
7.0
Милые кости
Милые кости
триллер, драма, фэнтези 2009, США / Великобритания / Новая Зеландия
7.0
Молодые папаши
Молодые папаши
комедия 2004, США
6.0
Зависимость
Зависимость
ужасы 1994, США
6.0
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Действие второго сезона «Белого лотоса» развернется на Сицилии Вероятно, съемки сериала начнутся уже в ближайшее время.
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21 января 2022 12:15
Ф Мюррэй Абрахам, Том Холландер и другие артисты присоединились к касту второго сезона «Белого лотоса» Они составят компанию анонсированным ранее Майклу Империоли и Обри Плазе.
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19 января 2022 11:58
Обри Плаза пополнила актерский состав второго сезона «Белого лотоса» Звезда «Парков и зон отдыха» сыграет туристку, которая столкнется с новыми интригами на тропическом курорте.
Написать
11 января 2022 13:45
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