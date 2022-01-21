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Майкл Империоли
Майкл Империоли
Michael Imperioli
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Майкл Империоли
Michael Imperioli
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Дата рождения
26 марта 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Биография Майкла Империоли
Родился 26 марта 1966 года. Маунт-Вернон, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Майкла Империоли
Звериная ярость
боевик
2019, США
4.0
Виджай и я
комедия
2014, Германия / Бельгия / Люксембург
4.0
Кантинфлас
драма, биография
2014, Мексика
6.0
Подражатель
триллер, драма
2013, США
4.0
Тревожный вызов
триллер
2013, США
7.0
Милые кости
триллер, драма, фэнтези
2009, США / Великобритания / Новая Зеландия
7.0
Молодые папаши
комедия
2004, США
6.0
Зависимость
ужасы
1994, США
6.0
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Действие второго сезона «Белого лотоса» развернется на Сицилии
Вероятно, съемки сериала начнутся уже в ближайшее время.
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21 января 2022 12:15
Ф Мюррэй Абрахам, Том Холландер и другие артисты присоединились к касту второго сезона «Белого лотоса»
Они составят компанию анонсированным ранее Майклу Империоли и Обри Плазе.
Написать
19 января 2022 11:58
Обри Плаза пополнила актерский состав второго сезона «Белого лотоса»
Звезда «Парков и зон отдыха» сыграет туристку, которая столкнется с новыми интригами на тропическом курорте.
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11 января 2022 13:45
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