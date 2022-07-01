Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Ник Офферман

Ник Офферман

Nick Offerman
Ник Офферман
Ник Офферман Nick Offerman
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
26 июня 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Джолиет, Иллинойс, США
Рост
180 см
Биография Ника Оффермана

Содержание:

Фильмы с Ником Офферманом
 - Ник Офферман – «Парки и зоны отдыха»
 - Ник Офферман – «Лего. Фильм»
Ник Офферман – Личная жизнь

Ник Офеерман – американский актёром родом из штата Иллинойс. Прославился своей работой в сериалах. Зрителям полюбились его роли в телевизионных шоу «Парки и зоны отдыха», «Фарго», «Скорая помощь». Ник Офферман также исполнил роли второго плана в картинах «Мисс Конгениальность 2: Прекрасна и опасна», «Город грехов», «Мачо и Ботан», «Основатель», «Я, Эрл и умирающая девушка» и «Ничего хорошего в отеле “Эль Рояль”».

Фильмы с Ником Офферманом

Ник Оферман родился 26 июня 1970 года в городе Джолиет, и вырос в пригороде Чикаго – местечке под названием Минука, штат Иллинойс. Его мать – Кэти, работала медсестрой, а отец Рик Офферман преподавал социологию в средней школе. В 1993 году Ник окончил факультет искусств Иллинойского университета в Урбане-Шампейне. В том же году он с однокурсниками основал театральную компанию «Defiant Theater».

Ник Офферман начал карьеру в прямом смысле с театральных подмостков. Помимо работы актёром он подрабатывал плотником в различных театрах Чикаго. Доподлинно известно, что театр Гудмана, Стипенвулф и Wisdom Bridge активно пользовались его услугами. Кроме этого, Офферман работал над постановкой сцен сражений и драк. Его телевизионная карьера началась с таких проектов как «Скорая помощь», «Профайлер», «Попутчики» и «Уилл и Грейс».

Ник Офферман – «Парки и зоны отдыха»

В 2004 году Ник Офферман проходил пробы на роль Майкла Скотта в американской адаптации британского сериала «Офис». Роль досталась Стиву Кареллу, но выступление Оффермана очень запомнилось продюсеру проекта Майклу Шуру. Поэтому несколько лет спустя, когда у Шура появилась возможность выпустить свой проект, он позвонил Нику и предложил роль в сериале «Парки и зоны отдыха». Ситком рассказывает о буднях чиновника-трудоголика Лесли Ноуп (Эми Полер) из небольшого американского городка Пауни. Ник Офферман сыграл невозмутимого и индифферентного начальника Лесли по имени Рон Свонсон. Анти-инициативный любитель виски и либертарианец Рон пришелся по нраву зрителям, которые превратили образ персонажа в современную мем-сенсацию. Ник Офферман играл роль Рона Свонсона на протяжении всех 7 сезонов с 2009 по 2015 год.

Ник Офферман – «Лего. Фильм»

Ник Офферман также известен своими работами в озвучивании мультфильмов. Он подарил свой голос герою Железная борода в полнометражном «Лего. Фильм». Его также можно услышать в оригинальном варианте мультипликационных фильмов «Отель Трансильвания 2» (Майк), «Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя» (Джордж), «Ледниковый период: Столкновение неизбежно» (Гэвин) и номинированном на премию «Оскар» «Жизнь кабачка» (Реймонд).

Ник Офферман – Личная жизнь

На съёмках сериала «Уилл и Грейс» Ник Офферман познакомился со своей будущей женой Меган Маллалли. Актриса также засветилась в сериале «Парки и зоны отдыха» – она играет роль второй жены Рона Свонсона по имени Тэмми, которая работает в библиотеке. Пара живёт в особняке в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Интересные факты о Нике Оффермане
  • Ник Офферман является вторым из четырёх детей в семье;
  • Актёр является владельцем магазина, специализирующегося на изготовлении мебели и каноэ в Лос-Анджелесе;
  • Ник Офферман увлекается изготовлением лодок;
  • Кроме работы с деревом и актёрского ремесла Ник Офферман известен своими комедийными автобиографичными романами. Его перу принадлежат три книги, ни одна из которых пока что не была переведена на русский язык («Paddle Your Own Canoe: One Man's Fundamentals for Delicious Living», «Gumption: Relighting the Torch of Freedom with America's Gutsiest Troublemakers», «Good Clean Fun: Misadventures in Sawdust at Offerman Woodshop»).
Фильмография Ника Оффермана
Охотники на троллей: Восстание титанов
Охотники на троллей: Восстание титанов
боевик, приключения, анимация 2021, США
7.0
Люси в небесах
Люси в небесах
драма, триллер 2019, США
4.0
Громко бьются сердца
Громко бьются сердца
драма, мюзикл 2018, США
6.0
Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»
Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»
триллер 2018, США
7.0
Герой
Герой
драма, мелодрама, вестерн 2017, США
6.0
Малые часы
Малые часы
комедия 2017, Канада / США
5.0
Вечные дети
Вечные дети
комедия 2017, США
6.0
Ледниковый период: Столкновение неизбежно
Ледниковый период: Столкновение неизбежно
комедия, анимация 2016, США
7.0
Все фильмы
Фотографии Ника Оффермана Все фотографии
Ник Офферман Ник Офферман Ник Офферман Ник Офферман
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Кристин Милиоти и Уильям Джексон Харпер сталкиваются с давней загадкой в трейлере сериала «Курорт» Супружеская пара пытается выяснить, что произошло двумя людьми, пропавшими полтора десятка лет назад.
Написать
1 июля 2022 15:01
Действующие лица мини-сериала «Пэм и Томми» получили персональные постеры На плакатах запечатлены Лили Джеймс, Себастиан Стэн, Сет Роген и другие.
Написать
17 января 2022 14:42
Сет Роген и Ник Офферман крадут пресловутое интимное видео в новом трейлере мини-сериала «Пэм и Томми» До премьеры байопика об одной из самых известных пар 90-х осталось меньше месяца. 
Написать
6 января 2022 10:34
Все новости
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Приложение киноафиши