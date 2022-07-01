Содержание:

Фильмы с Ником Офферманом

- Ник Офферман – «Парки и зоны отдыха»

- Ник Офферман – «Лего. Фильм»

Ник Офферман – Личная жизнь

Ник Офеерман – американский актёром родом из штата Иллинойс. Прославился своей работой в сериалах. Зрителям полюбились его роли в телевизионных шоу «Парки и зоны отдыха», «Фарго», «Скорая помощь». Ник Офферман также исполнил роли второго плана в картинах «Мисс Конгениальность 2: Прекрасна и опасна», «Город грехов», «Мачо и Ботан», «Основатель», «Я, Эрл и умирающая девушка» и «Ничего хорошего в отеле “Эль Рояль”».

Фильмы с Ником Офферманом

Ник Оферман родился 26 июня 1970 года в городе Джолиет, и вырос в пригороде Чикаго – местечке под названием Минука, штат Иллинойс. Его мать – Кэти, работала медсестрой, а отец Рик Офферман преподавал социологию в средней школе. В 1993 году Ник окончил факультет искусств Иллинойского университета в Урбане-Шампейне. В том же году он с однокурсниками основал театральную компанию «Defiant Theater».

Ник Офферман начал карьеру в прямом смысле с театральных подмостков. Помимо работы актёром он подрабатывал плотником в различных театрах Чикаго. Доподлинно известно, что театр Гудмана, Стипенвулф и Wisdom Bridge активно пользовались его услугами. Кроме этого, Офферман работал над постановкой сцен сражений и драк. Его телевизионная карьера началась с таких проектов как «Скорая помощь», «Профайлер», «Попутчики» и «Уилл и Грейс».

Ник Офферман – «Парки и зоны отдыха»

В 2004 году Ник Офферман проходил пробы на роль Майкла Скотта в американской адаптации британского сериала «Офис». Роль досталась Стиву Кареллу, но выступление Оффермана очень запомнилось продюсеру проекта Майклу Шуру. Поэтому несколько лет спустя, когда у Шура появилась возможность выпустить свой проект, он позвонил Нику и предложил роль в сериале «Парки и зоны отдыха». Ситком рассказывает о буднях чиновника-трудоголика Лесли Ноуп (Эми Полер) из небольшого американского городка Пауни. Ник Офферман сыграл невозмутимого и индифферентного начальника Лесли по имени Рон Свонсон. Анти-инициативный любитель виски и либертарианец Рон пришелся по нраву зрителям, которые превратили образ персонажа в современную мем-сенсацию. Ник Офферман играл роль Рона Свонсона на протяжении всех 7 сезонов с 2009 по 2015 год.

Ник Офферман – «Лего. Фильм»

Ник Офферман также известен своими работами в озвучивании мультфильмов. Он подарил свой голос герою Железная борода в полнометражном «Лего. Фильм». Его также можно услышать в оригинальном варианте мультипликационных фильмов «Отель Трансильвания 2» (Майк), «Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя» (Джордж), «Ледниковый период: Столкновение неизбежно» (Гэвин) и номинированном на премию «Оскар» «Жизнь кабачка» (Реймонд).

Ник Офферман – Личная жизнь

На съёмках сериала «Уилл и Грейс» Ник Офферман познакомился со своей будущей женой Меган Маллалли. Актриса также засветилась в сериале «Парки и зоны отдыха» – она играет роль второй жены Рона Свонсона по имени Тэмми, которая работает в библиотеке. Пара живёт в особняке в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.