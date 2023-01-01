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С любовью, Лиззо С любовью, Лиззо
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Love, Lizzo

С любовью, Лиззо, 2022

2022 / США
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

История американской рэперши, певицы и актрисы Лиззо. Мелисса Вивиан Джефферсон (настоящее имя артистки) прославилась как исполнительница цепких и раскованных песен, где она исследует темы женской сексуальности, принятия себя и расовые вопросы. Картина прослеживает ее творческий путь: от подростковых начинаний до международной славы. Зрители узнают, что сформировало Лиззо как личность и артистку, каких трудов ей стоило забраться на вершину, а также смогут взглянуть на процесс создания песен и даже узнать немного о новом альбоме.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Даг Прэй
В ролях
Билли Айлиш
Карди Би
Карди Би
Лиззо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма С любовью, Лиззо 2 постера
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С любовью, Лиззо
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