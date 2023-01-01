С любовью, Лиззо, 2022

История американской рэперши, певицы и актрисы Лиззо. Мелисса Вивиан Джефферсон (настоящее имя артистки) прославилась как исполнительница цепких и раскованных песен, где она исследует темы женской сексуальности, принятия себя и расовые вопросы. Картина прослеживает ее творческий путь: от подростковых начинаний до международной славы. Зрители узнают, что сформировало Лиззо как личность и артистку, каких трудов ей стоило забраться на вершину, а также смогут взглянуть на процесс создания песен и даже узнать немного о новом альбоме.