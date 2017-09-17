Меню
Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 2017

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 2017 году

Место проведения Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 17 сентября 2017
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший комедийный сериал
Вице-президент 6.7
Вице-президент Veep
Джулия Луис-Дрейфус, Ted Cohen, Дженнифер Криттенден, Алекс Грегори, Питер Хайк, David Hyman, Дэвид Мэндел, Ian Maxtone-Graham, Lew Morton, Georgia Pritchett, Morgan Sackett, Дэйл Штерн, Гэбриэлль Аллан, Steve Hely, Billy Kimball, Erik Kenward, Frank Rich, Rachel Axler, Дэн Минтц
Победитель
Все номинанты
Мастер не на все руки 8.0
Мастер не на все руки Master of None
Dave Becky, Andy Blitz, David Miner, Igor Srubshchik, Майкл Шур, Alan Yang, Эрик Верхейм, Азиз Ансари
Американская семейка 7.7
Американская семейка Modern Family
Paul Corrigan, Andy Gordon, Стивен Левитан, Кристофер Ллойд, Stephen Lloyd, Jeff Morton, Jon Pollack, Джеффри Ричманн, Christy Stratton, Чак Тэтхэм, Brad Walsh, Sally Young, Danny Zuker, Abraham Higginbotham, Vali Chandrasekaran, Elaine Ko
Силиконовая долина 6.8
Силиконовая долина Silicon Valley
Джеми Бэббит, Алек Берг, Майк Джадж, Dan O'Keefe, Chris Provenzano, Michael Rotenberg, Clay Tarver, Jim Kleverweis, Tom Lassally, Graham Wagner, Аарон Зелман, Adam Countee, Carrie Kemper
Несгибаемая Кимми Шмидт
Несгибаемая Кимми Шмидт Unbreakable Kimmy Schmidt
Тина Фей, Jerry Kupfer, David Miner, Allison Silverman, Джефф Ричмонд, Robert Carlock, Dan Rubin, Dara Schnapper, Leila Strachan, Мередит Скардино, Сэм Минз, Eric Gurian
Атланта 7.4
Атланта Atlanta
Paul Simms, Алекс Орр, Хиро Мурай, Дональд Гловер, Dianne McGunigle
Черная комедия
Черная комедия black-ish
Лоуренс Фишберн, Энтони Андерсон, Jonathan Groff, Лаура Гутин, Гэйл Лернер, Michael Petok, Kenny Smith Jr., Helen Sugland, Emily Halpern, Corey Nickerson, Виджал М. Пател, Kenya Barris, Courtney Lilly, E. Brian Dobbins, Lindsey Shockley, Hale Rothstein, Jenifer Rice-Genzuk Henry, Peter Saji, Sarah Haskins
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший драматический сериал
Рассказ служанки 8.0
Рассказ служанки The Handmaid's Tale
Элизабет Мосс, Joseph Boccia, Ilene Chaiken, Sheila Hockin, Warren Littlefield, Брюс Миллер, Fran Sears, Frank Siracusa, Eric Tuchman, Daniel Wilson, John Weber, Лейла Герштейн, Kira Snyder
Победитель
Все номинанты
Лучше звоните Солу 8.9
Лучше звоните Солу Better Call Saul
Винс Гиллиган, Peter Gould, Nina Jack, Mark Johnson, Боб Оденкерк, Robin Sweet, Diane Mercer, Томас Шнауз, Gennifer Hutchison, Джонатан Глэтце, Melissa Bernstein, Gordon Smith
Корона 8.7
Корона The Crown
Matthew Byam Shaw, Стивен Долдри, Andrew Eaton, Robert Fox, Andy Harries, Peter Morgan, Tanya Seghatchian, Suzanne Mackie, Филип Мартин
Это мы 8.0
Это мы This Is Us
Steve Beers, Elizabeth Berger, Гленн Фикарра, Кен Олин, Джон Рекуа, K.J. Steinberg, Donald Todd, Дэн Фогельман, Charlie Gogolak, Jess Rosenthal, Joe Lawson, Vera Herbert, Bekah Brunstetter, Isaac Aptaker
Карточный домик 8.3
Карточный домик House of Cards
Кевин Спейси, Дэвид Финчер, Робин Райт, Dana Brunetti, Эндрю Дэвис, Michael Dobbs, Joshua Donen, Laura Eason, Boris Malden, Джон Манкевич, Даниэль Минахан, Eric Roth, Frank Pugliese, Hameed Shaukat, Robert Zotnowski, Мелисса Джеймс Гибсон, Bill Kennedy, Kenneth Lin
Мир дикого запада 8.1
Мир дикого запада Westworld
Ричард Дж. Льюис, Джей Джей Абрамс, Cherylanne Martin, Jonathan Nolan, Bryan Burk, Kath Lingenfelter, Athena Wickham, Kathy Lingg, Лиза Джой, Роберто Патину
Очень странные дела 7.3
Очень странные дела Stranger Things
Шон Леви, Iain Paterson, Мэтт Даффер, Росс Даффер, Dan Cohen
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в комедийном сериале
Дональд Гловер
Дональд Гловер
Атланта For playing: "Earnest 'Earn' Marks".
Победитель
Все номинанты
Джеффри Тэмбор
Джеффри Тэмбор
Очевидное For playing: "Maura Pfefferman".
Азиз Ансари
Азиз Ансари
Мастер не на все руки For playing: "Dev Shah".
Энтони Андерсон
Энтони Андерсон
Черная комедия For playing: "Andre 'Dre' Johnson".
Уильям Х. Мэйси
Уильям Х. Мэйси
Бесстыжие For playing: "Frank Gallagher".
Зак Галифианакис
Зак Галифианакис
Баскетс For playing: "Chip Baskets and Dale Baskets".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в драматическом сериале
Стерлинг К. Браун
Стерлинг К. Браун
Это мы For playing: "Randall Pearson".
Победитель
Все номинанты
Лив Шрайбер
Лив Шрайбер
Рэй Донован For playing: "Ray Donovan".
Мэттью Риз
Мэттью Риз
Американцы For playing: "Philip Jennings".
Майло Вентимилья
Майло Вентимилья
Это мы For playing: "Jack Pearson".
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Карточный домик For playing: "Francis Underwood".
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Мир дикого запада For playing: "Dr. Robert Ford".
Боб Оденкерк
Боб Оденкерк
Лучше звоните Солу For playing: "Jimmy McGill".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в комедийном сериале
Джулия Луис-Дрейфус
Джулия Луис-Дрейфус
Вице-президент For playing: "Selina Meyer".
Победитель
Все номинанты
Памела Адлон
Памела Адлон
Все к лучшему For playing: "Sam Fox".
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Мамаша For playing: "Bonnie".
Элли Кемпер
Элли Кемпер
Несгибаемая Кимми Шмидт For playing: "Kimmy Schmidt".
Джейн Фонда
Джейн Фонда
Грейс и Фрэнки For playing: "Grace".
Лили Томлин
Лили Томлин
Грейс и Фрэнки For playing: "Frankie".
Трэйси Эллис Росс
Трэйси Эллис Росс
Черная комедия For playing: "Rainbow 'Bow' Johnson".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в драматическом сериале
Элизабет Мосс
Элизабет Мосс
Рассказ служанки For playing: "Offred".
Победитель
Все номинанты
Эван Рэйчел Вуд
Эван Рэйчел Вуд
Мир дикого запада For playing: "Dolores Abernathy".
Робин Райт
Робин Райт
Карточный домик For playing: "Claire Underwood".
Кери Рассел
Кери Рассел
Американцы For playing: "Elizabeth Jennings".
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Как избежать наказания за убийство For playing: "Annalise Keating".
Клер Фой
Клер Фой
Корона For playing: "Queen Elizabeth II".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Saturday Night Live For playing: "Donald Trump".
Победитель
Все номинанты
Тони Хейл
Тони Хейл
Вице-президент For playing: "Gary Walsh".
Титус Берджесс
Титус Берджесс
Несгибаемая Кимми Шмидт For playing: "Titus Andromedon".
Мэтт Уолш
Мэтт Уолш
Вице-президент For playing: "Mike McLintock".
Louie Anderson
Баскетс For playing: "Christine Baskets".
Тай Буррелл
Тай Буррелл
Американская семейка For playing: "Phil Dunphy".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Джон Литгоу
Джон Литгоу
Корона For playing: "Winston Churchill".
Победитель
Все номинанты
Рон Сепас Джонс
Рон Сепас Джонс
Это мы For playing: "William H. Hill".
Майкл Келли
Майкл Келли
Карточный домик For playing: "Doug Stamper".
Джонатан Бэнкс
Джонатан Бэнкс
Лучше звоните Солу For playing: "Mike Ehrmantraut".
Джеффри Райт
Джеффри Райт
Мир дикого запада For playing: "Bernard Lowe".
Дэвид Харбор
Дэвид Харбор
Очень странные дела For playing: "Jim Hopper".
Мэнди Пэтинкин
Мэнди Пэтинкин
Родина For playing: "Saul Berenson".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Кейт МакКиннон
Кейт МакКиннон
Saturday Night Live For playing various characters.
Победитель
Все номинанты
Джудит Лайт
Джудит Лайт
Очевидное For playing: "Shelly Pfefferman".
Анна Кламски
Анна Кламски
Вице-президент For playing: "Amy Brookheimer".
Ванесса Байер
Saturday Night Live For playing various characters.
Лесли Джонс
Лесли Джонс
Saturday Night Live For playing various characters.
Кэтрин Хан
Кэтрин Хан
Очевидное For playing: "Raquel Fein".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Энн Дауд
Энн Дауд
Рассказ служанки For playing: "Aunt Lydia".
Победитель
Все номинанты
Самира Уайли
Самира Уайли
Рассказ служанки For playing: "Moira".
Тэнди Ньютон
Тэнди Ньютон
Мир дикого запада For playing: "Maeve Millay".
Милли Бобби Браун
Милли Бобби Браун
Очень странные дела For playing: "Eleven".
Крисси Мец
Это мы For playing: "Kate Pearson".
Узо Адуба
Узо Адуба
Оранжевый — хит сезона For playing: "Suzanne 'Crazy Eyes' Warren".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Джералд МакРэйни
Джералд МакРэйни
Это мы For playing: "Dr. Nathan Katowski". For episode: "The Big Day".
Победитель
Все номинанты
Дэнис О’Хэр
Дэнис О’Хэр
Это мы For playing: "Jessie". For episode: "Last Christmas".
Брайан Тайри Генри
Брайан Тайри Генри
Это мы For playing: "Ricky". For episode: "Memphis".
Бен Мендельсон
Бен Мендельсон
Родословная For playing: "Danny Rayburn". For episode: "Part 32".
Б.Д. Вонг
Б.Д. Вонг
Мистер Робот For playing: "Whiterose". For episode: "eps2.3_logic-b0mb.hc".
Хэнк Азария
Хэнк Азария
Рэй Донован For playing: "Ed Cochran". For episode: "Norman Saves The World".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Алексис Бледел
Алексис Бледел
Рассказ служанки As Ofglen in Late (2017)
Победитель
Все номинанты
Энн Дауд
Энн Дауд
Оставленные As Patti Levin in The Most Powerful Man in the World (and His Identical Twin Brother) (2017)
Элисон Райт
Элисон Райт
Американцы As Martha in The Soviet Division (2017)
Лаверн Кокс
Лаверн Кокс
Оранжевый — хит сезона As Sophia Burset in Doctor Psycho (2016)
Сисели Тайсон
Как избежать наказания за убийство As Ophelia Harkness in Go Cry Somewhere Else (2017)
Шеннон Пёрсер
Очень странные дела As Barb Holland in Chapter Three: Holly, Jolly (2016)
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Дэйв Шаппелл
Дэйв Шаппелл
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode: "Dave Chappelle/A Tribe Called Quest".
Победитель
Все номинанты
Риз Ахмед
Риз Ахмед
Девочки For playing: "Paul-Louis". For episode: "All I Ever Wanted".
Лин-Мануэль Миранда
Лин-Мануэль Миранда
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode: "Lin-Manuel Miranda/Twenty One Pilots".
Мэттью Риз
Мэттью Риз
Девочки For playing: "Chuck Palmer". For episode: "American Bitch".
Хью Лори
Хью Лори
Вице-президент For playing: "Tom James". For episode: "Blurb".
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode: "Tom Hanks/Lady Gaga".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Мелисса МакКарти
Мелисса МакКарти
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode: "Melissa McCarthy/HAIM".
Победитель
Все номинанты
Анджела Бассетт
Анджела Бассетт
Мастер не на все руки For playing: "Catherine". For episode: "Thanksgiving".
Кэрри Фишер
Кэрри Фишер
Катастрофа Posthumously. For playing: "Mia Norris". For episode: "2.6".
Ванда Сайкс
Ванда Сайкс
Черная комедия For playing: "Daphne Lido". For episode: "Lemons".
Кристен Уиг
Кристен Уиг
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode: "Kristen Wiig/The xx".
Бекки Энн Бэйкер
Бекки Энн Бэйкер
Девочки For playing: "Loreen Doring". For episode: "Gummies".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая анимационная программа
Закусочная Боба 6.5
Закусочная Боба Bob's Burgers
Лорен Бушар, Джим Дотерайв, Бернард Дерриман, Dan Fybel, Joel Kuwahara, Lizzie Molyneux-Logelin, Gregory Thompson, Келвин Ю, Scott Jacobson, Holly Schlesinger, Rich Rinaldi, Scott D. Greenberg, Wendy Molyneux, Нора Смит, Janelle Momary, Jon Schroeder, Steven Davis, Chris Song For episode: "Bob, Actually"
Победитель
Все номинанты
Южный Парк 7.9
Южный Парк South Park
Мэтт Стоун, Трей Паркер, Frank C. Agnone II, Эдриан Бирд, Vernon Chatman, Anne Garefino, Билл Хейдер, Bruce Howell, Стоф, Эрик, Jack Shih, Jenny Yu For episode: "Member Berries"
Арчер 8.7
Арчер Archer
Bryan Fordney, Мэтт Томпсон, Адам Рид, Кэйси Уиллис, Neal Holman, Eric Sims, Маркус Розентратер, Чад Хёрд, Jeff Fastner For episode: "Archer Dreamland: No Good Deed"
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Larina Jean Adamson, Mike B. Anderson, Carlton Batten, J. Stewart Burns, John Frink, Al Jean, Brian Kelley, Дэйв Кинг, Tom Klein, Rob LaZebnik, Bill Odenkirk, Michael Price, Eddie Rosas, Matt Selman, Dan Vebber, Joel H. Cohen, Jeff Westbrook, Rob Oliver, Ryan Koh For episode: "The Town"
Elena of Avalor Elena of Avalor
Craig Gerber, Джэми Митчелл For episode: "Elena and the Secret of Avalor (Sofia the First)"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая короткометражная анимационная программа
Время приключений 8.2
Время приключений Adventure Time
Ken Bruce, Michel Lyman, Брайан А Миллер, Кент Осборн, Fred Seibert, Graham Falk, Curtis Lelash, Jennifer Pelphrey, Kelly Crews, Jack Pendarvis, Maureen Mlynarczyk, Пендлтон Уорд, Rob Sorcher, Элизабет Ито, Адам Муто, Lindsey Pollard, Chul Hee Han, Эшли Бёрч For episode "Islands Part 4: Imaginary Resources"
Победитель
Все номинанты
Mickey Mouse Mickey Mouse
Пол Рудиш, Dave Wasson, Darrick Bachman, Graham MacDonald For episode "Split Decisions"
Вселенная Стивена
Вселенная Стивена Steven Universe
Matt Burnett, Doug Gallery, Kimson Albert, Брайан А Миллер, Curtis Lelash, Jennifer Pelphrey, Jackie Buscarino, Ian Jones-Quartey, Maureen Mlynarczyk, Nick DeMayo, Rob Sorcher, Ben Levin, Ki-Yong Bae, Kat Morris, Jin-hee Park, Rebecca Sugar, Jeff Liu, Joseph D. Johnston For episode "Mr. Greg"
Ракета и Грут
Ракета и Грут Marvel's Rocket & Groot
Стэн Ли, Joe Quesada, Andrew Ruhemann, Marc Bodin-Joyeux, Cara Speller, Крис Виатт, Кевин Бурк, Alan Fine, Dan Buckley, Cort Lane, Stephen Wacker, Арно Делорд For episode "Space Walk"
Юные титаны, вперед! 7.4
Юные титаны, вперед! Teen Titans Go!
Eric Pringle, Luke Cormican, Аарон Хорват, Sam Register, Michael Jelenic, Питер Райда Михаил For episode "Orangins"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшее озвучивание персонажа
Гриффины 8.6
Гриффины Family Guy
Сет МакФарлейн For playing "Peter Griffin", "Stewie Griffin", "Brian Griffin" and "Glenn Quagmire". For episode "The Boys In The Band".
Победитель
Все номинанты
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Нэнси Картрайт For playing "Bart Simpson". For episode "Looking For Mr. Goodbart".
Конь БоДжек 8.5
Конь БоДжек BoJack Horseman
Кристен Шаал For playing "Sarah Lynn". For episode "That's Too Much, Man!".
С Значит Семья 7.8
С Значит Семья F is for Family
Мо Коллинз For playing "Ginny". For episode "Pray Away".
Американский папаша 6.8
Американский папаша American Dad!
Ди Брэдли Бейкер For playing "Klaus". For episode "Fight and Flight".
Закусочная Боба 6.5
Закусочная Боба Bob's Burgers
Кевин Клайн For playing "Mr. Fischoeder". For episode "The Last Gingerbread House On The Left".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая оригинальная музыка и слова
13th 13th
Коммон, Robert Glasper, Karriem Riggins For song "Letter to the Free"
Победитель
Все номинанты
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Кенан Томпсон, Eli Brueggemann, Will Stephen, Чэнс Раппер For song "Last Christmas" from episode "Host: Casey Affleck"
Несгибаемая Кимми Шмидт
Несгибаемая Кимми Шмидт Unbreakable Kimmy Schmidt
Тина Фей, Джефф Ричмонд, Сэм Минз For song "Hell No" from episode "Kimmy's Roommate Lemonades!"
Чокнутая бывшая
Чокнутая бывшая Crazy Ex-Girlfriend
Adam Schlesinger, Рэйчел Блум, Джек Долген For song "We Tapped That Ass" from episode "When Will Josh And His Friend Leave Me Alone?"
Jimmy Kimmel Live! Jimmy Kimmel Live!
Джонатан Киммел, Gary Greenberg For song "The Ballad of Claus Jorstad (Devil Stool)" from episode "Jessica Chastain/Willie Nelson/Hunter Hayes"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Очень странные дела 7.3
Очень странные дела Stranger Things
Kyle Dixon, Michael Stein
Победитель
Все номинанты
Хорошая борьба 7.9
Хорошая борьба The Good Fight
David Buckley
Гений 7.2
Гений Genius
Ханс Циммер, Lorne Balfe
Вражда 7.6
Вражда Feud
Mac Quayle
Мир дикого запада 8.1
Мир дикого запада Westworld
Ramin Djawadi
Виктория 6.9
Виктория Victoria
Martin Phipps
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшее музыкальное руководство
Большая маленькая ложь 7.2
Большая маленькая ложь Big Little Lies
Susan Jacobs For episode "You Get What You Need"
Победитель
Все номинанты
Мастер не на все руки 8.0
Мастер не на все руки Master of None
Kerri Drootin, Zach Cowie For episode "Amarsi Un Po"
Очень странные дела 7.3
Очень странные дела Stranger Things
Nora Felder For episode "Chapter Two: The Weirdo On Maple Street"
Девочки 7.7
Девочки Girls
Manish Raval, Tom Wolfe, Jonathan Leahy For episode "Goodbye Tour"
Лучше звоните Солу 8.9
Лучше звоните Солу Better Call Saul
Thomas Golubic For episode "Sunk Costs"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура драматического сериала
Рассказ служанки 8.0
Рассказ служанки The Handmaid's Tale
Рид Морано For Offred (2017)
Победитель
Все номинанты
Мир дикого запада 8.1
Мир дикого запада Westworld
Jonathan Nolan For The Bicameral Mind (2016)
Родина 8.3
Родина Homeland
Лесли Линка Глаттер For America First (2017)
Очень странные дела 7.3
Очень странные дела Stranger Things
Мэтт Даффер, Росс Даффер For Chapter One: The Vanishing of Will Byers (2016)
Лучше звоните Солу 8.9
Лучше звоните Солу Better Call Saul
Винс Гиллиган For Witness (2017)
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура комедийного сериала
Атланта 7.4
Атланта Atlanta
Дональд Гловер For B.A.N. (2016)
Победитель
Все номинанты
Вице-президент 6.7
Вице-президент Veep
Дэйл Штерн For Justice (2017)
Силиконовая долина 6.8
Силиконовая долина Silicon Valley
Джеми Бэббит For Intellectual Property (2017)
Силиконовая долина 6.8
Силиконовая долина Silicon Valley
Майк Джадж For Server Error (2017)
Силиконовая долина 6.8
Силиконовая долина Silicon Valley
Майк Джадж For Server Error (2017)
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшее разговорное варьете
События прошедшей недели с Джоном Оливером
События прошедшей недели с Джоном Оливером Last Week Tonight with John Oliver
Джон Оливер, Liz Stanton, Тим Карвелл
Победитель
Все номинанты
Jimmy Kimmel Live! Jimmy Kimmel Live!
David Craig, Ken Crosby, Doug DeLuca, Джимми Киммел, Erin Irwin, Jason Schrift, Gary Greenberg, Josh Weintraub, Molly McNearney, Jennifer Sharron, Seth Weidner, Jill Leiderman, Tony Romero
Real Time with Bill Maher Real Time with Bill Maher
Билл Маар, Scott Carter, Marc Gurvitz, Dean E. Johnsen, Chris Kelly, Billy Martin, Sheila Griffiths, Matt Wood
The Late Late Show with James Corden The Late Late Show with James Corden
Джеймс Корден, Jeff Kopp, Sheila Rogers, Rob Crabbe, Josie Cliff, James Longman, Amy Ozols, Michael Kaplan, Бен Уинстон
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом The Late Show with Stephen Colbert
Стефен Колбер, Пол Динелло, Barry Julien, Matt Lappin, Liz Levin, Tanya Michnevich, Opus Moreschi, Tom Purcell, Йон Стюарт, Chris Licht, Джейк Планкетт, Aaron Cohen, Denise C. Rehrig, Paige Kendig, Emily Gertler
Full Frontal with Samantha Bee Full Frontal with Samantha Bee
Джейсон Джонс, Miles Kahn, Alison Camillo, Саманта Би, Tony Hernandez, Jo Miller, Kristen Everman, Pat King
Прайм-таймовая «Эмми» / Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
LA 92 LA 92
Jonathan Chinn, Simon Chinn, Т.Дж. Мартин, Matt Renner, Tim Pastore, Дэниэл Линдсэй
Победитель
Все номинанты
О. Джей: Сделано в Америке
О. Джей: Сделано в Америке O.J.: Made in America
Ezra Edelman, Caroline Waterlow, Libby Geist, Коннор Шелл, Nina Krstic, Tamara Rosenberg
Oklahoma City Oklahoma City
Susan Bellows, Барак Гудман, Mark Samels, Emily Singer Chapman
The White Helmets The White Helmets
Joanna Natasegara, Орландо фон Айнсидель
Две звезды. Кэрри Фишер и Дебби Рейнолдс 7.9
Две звезды. Кэрри Фишер и Дебби Рейнолдс Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds
Фишер Стивенс, Nancy Abraham, Sheila Nevins, Бретт Рэтнер, Алексис Блум
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Actor in a Short Form Comedy or Drama Series
Ким Эстес
Dicks For playing: "Sgt. Amanda Smith".
Победитель
Все номинанты
Бен Шварц
Бен Шварц
The Earliest Show For playing: "Josh Bath".
Алан Тьюдик
Алан Тьюдик
Конмэн For playing: "Wray Nerely".
Тай Буррелл
Тай Буррелл
Boondoggle For playing: "Ty".
Джон Майкл Хиггинс
Tween Fest For playing: "Todd Crawford".
Джейсон Риттер
Джейсон Риттер
Tales of Titans For playing: "Greg".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Actress in a Short Form Comedy or Drama Series
Джейн Линч
Джейн Линч
Dropping the Soap For playing: "Olivia Vanderstein".
Победитель
Все номинанты
Мелинда Стерлинг
Secs & Execs For playing: "Shirla".
Келси Скотт
Бойтесь ходячих мертвецов: Переход For playing: "Sierra".
Лорен Лапкус
Лорен Лапкус
The Earliest Show For playing: "Samantha Newman".
Мелинда Стерлинг
Конмэн For playing: "Bobbie".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Comedy Series
Вице-президент 6.7
Вице-президент Veep
Dorian Frankel, Sibby Kirchgessner
Победитель
Все номинанты
Очевидное 8.4
Очевидное Transparent
Eyde Belasco
Атланта 7.4
Атланта Atlanta
Alexa L. Fogel, Tara Feldstein, Chase Paris
Силиконовая долина 6.8
Силиконовая долина Silicon Valley
Jeanne McCarthy, Nicole Abellera, Leslie Woo
Мастер не на все руки 8.0
Мастер не на все руки Master of None
Teresa Razzauti, Cody Beke
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Drama Series
Очень странные дела 7.3
Очень странные дела Stranger Things
Carmen Cuba, Tara Feldstein, Chase Paris
Победитель
Очень странные дела 7.3
Очень странные дела Stranger Things
Carmen Cuba, Tara Feldstein, Chase Paris
Победитель
Все номинанты
Это мы 8.0
Это мы This Is Us
Bernard Telsey, Tiffany Little Canfield
Это мы 8.0
Это мы This Is Us
Bernard Telsey, Tiffany Little Canfield
Мир дикого запада 8.1
Мир дикого запада Westworld
John Papsidera
Рассказ служанки 8.0
Рассказ служанки The Handmaid's Tale
Sharon Bialy, Robin D. Cook, Sherry Thomas, Russell Scott
Корона 8.7
Корона The Crown
Nina Gold, Robert Sterne
Рассказ служанки 8.0
Рассказ служанки The Handmaid's Tale
Sharon Bialy, Robin D. Cook, Sherry Thomas, Russell Scott
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or Special
Большая маленькая ложь 7.2
Большая маленькая ложь Big Little Lies
David Rubin
Победитель
Все номинанты
Вражда 7.6
Вражда Feud
Eric Dawson, Robert J. Ulrich
Однажды ночью 8.6
Однажды ночью The Night Of
Avy Kaufman, Sabrina Hyman
Фарго 9.1
Фарго Fargo
Stephanie Gorin, Jackie Lind, Rachel Tenner
Однажды ночью 8.6
Однажды ночью The Night Of
Avy Kaufman, Sabrina Hyman
Фарго 9.1
Фарго Fargo
Stephanie Gorin, Jackie Lind, Rachel Tenner
Лжец, Великий и Ужасный 6.7
Лжец, Великий и Ужасный The Wizard of Lies
Ellen Chenoweth
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Reality Program
Born This Way Born This Way
Sasha Alpert, Megan Sleeper
Победитель
Все номинанты
Последний герой
Последний герой Survivor
Lynne Spiegel Spillman
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Goloka Bolte, Ethan Petersen
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Michelle McNulty, Courtney Burns, Holly Dale
Проект Подиум 7.7
Проект Подиум Project Runway
Sasha Alpert, Jennifer DeMartino, Alissa Haight Carlton
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Children's Program
Once Upon a Sesame Street Christmas Once Upon a Sesame Street Christmas
Brown Johnson, Benjamin Lehmann, Ken Scarborough, Stephanie Longardo, Mindy Fila, Karyn Leibovich
Победитель
Все номинанты
Школа рока
Школа рока School of Rock
Ричард Линклейтер, Jim Armogida, Steve Armogida, Джей Коген, Scott Rudin, Steve Skrovan, Suzie V. Freeman, Sarah Jane Cunningham, Harry Hannigan, Chris Arrington, Eli Bush
Истории Райли 8.0
Истории Райли Girl Meets World
Марк Блутман, Майкл Джейкобс, Jeff Menell, Matthew Nelson, Frank Pace
Macy's Thanksgiving Day Parade 90th Celebration Macy's Thanksgiving Day Parade 90th Celebration
Bill Bracken, Brad Lachman, Matt Lachman
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Choreography
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Travis Wall Routines: "The Mirror" & "Send In The Clowns" & "She Used To Be Mine"
Победитель
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Mandy Moore Routines: "On Top Of The World" & "Carol Of The Bells"
Победитель
Все номинанты
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Derek Hough Routine: "Kairos"
Настоящие О’Нилы 7.3
Настоящие О’Нилы The Real O'Neals
Fred Tallaksen Routines: "Born This Way" & "West Side Story" & "Boyfriend"
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Mandy Moore Routines: "Unsteady" & "This Is Not The End"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Limited Series or Movie
Однажды ночью 8.6
Однажды ночью The Night Of
Frederick Elmes Episode: "Ordinary Death"
Победитель
Все номинанты
Фарго 9.1
Фарго Fargo
Dana Gonzales Episode: "The Law Of Vacant Places"
Большая маленькая ложь 7.2
Большая маленькая ложь Big Little Lies
Yves Bélanger Episode: "You Get What You Need"
Черное зеркало 8.3
Черное зеркало Black Mirror
Seamus McGarvey For Nosedive (2016).
Молодой папа 7.8
Молодой папа The Young Pope
Luca Bigazzi Episode: "Episode 1"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Ранчо
Ранчо The Ranch
Donald A. Morgan For episode "Easy Come, Easy Go"
Победитель
Все номинанты
Кей Си. Под прикрытием 7.5
Кей Си. Под прикрытием K.C. Undercover
Joseph Calloway For episode "The Legend Of Bad, Bad Cleo Brown"
Superior Donuts Superior Donuts
Gary Baum Foe episode "Crime Time"
Две девицы на мели 8.2
Две девицы на мели 2 Broke Girls
Chris La Fountaine For episdoe "And The Planes, Fingers And Automobiles"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Планета Земля 2 9.7
Планета Земля 2 Planet Earth II
Jonathan Jones, Tom Fitz, Mark MacEwen, Pete McCowen, Warwick Sloss, Paul Stewart, Max Hug Williams, Richard Wollocombe, John Shier, Mateo Willis, Derek Frankowski For episode "Islands"
Победитель
Все номинанты
Anthony Bourdain: Parts Unknown Anthony Bourdain: Parts Unknown
Todd Liebler, Zach Zamboni For episode "Rome"
13th 13th
Kira Kelly, Hans Charles
Планета Земля 2 9.7
Планета Земля 2 Planet Earth II
Gordon Buchanan, Michael Kelem, Gavin Thurston, Kevin Flay, John Aitchison, Mark MacEwen, Sandesh Kadur, Mark Smith, Mateo Willis, Rob Whitworth For episode "Cities"
Chef's Table Chef's Table
Will Basanta For episode "Virgilio Martinez"
О. Джей: Сделано в Америке
О. Джей: Сделано в Америке O.J.: Made in America
Nick Higgins For episode "Part 4"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Reality Program
Born This Way Born This Way
Bruce Ready For "Rough Waters".
Победитель
Все номинанты
Последний герой
Последний герой Survivor
Dave Arnold, Scott Duncan, Ben Gamble, Mark Hryma, Rodney Chauvin, Matthias Hoffmann, Kevin Garrison, Lee Doig, Peter Wery, Toby Hogan, Efrain Laguna, Derek Hoffmann, Paulo Castillo, Russell Fill, Paul Peddinghaus, Ryan Godard, Jeff Phillips, Ian Miller, Luke Cormack, Jo Oosthuizen, Marc Bennett, Dirk Steyn, Louis Powell, Erik Sarmiento, James Boon, Thomas Pretorius, Nico Nyoni For episode "The Stakes Have Been Raised"
Life Below Zero Life Below Zero
Terence Pratt, Ben Mullin, John Griber, Simeon Houtman, Michael Cheeseman, Danny Day For episode "Loaded"
Смертельный улов
Смертельный улов Deadliest Catch
Dave Arnold, David Reichert, Todd Stanley, Kelvon Agee, Joshua Thomas For episode "Uncharted Territory"
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Peter Rieveschl, Alan Weeks, Petr Cikhart, Josh Gitersonke, Ryan O'Donnell For episode "Bucket List Type Stuff"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Вице-президент 6.7
Вице-президент Veep
David J. Miller For Qatar (2017)
Победитель
Все номинанты
Силиконовая долина 6.8
Силиконовая долина Silicon Valley
Tim Suhrstedt For Success Failure (2017)
Футболисты 7.3
Футболисты Ballers
Rodney Taylor For Game Day (2016)
Очевидное 8.4
Очевидное Transparent
Jim Frohna For If I Were a Bell (2016)
Развод 6.9
Развод Divorce
Рид Морано For Pilot (2016)
Моцарт в джунглях
Моцарт в джунглях Mozart in the Jungle
Tobias Datum For Now I Will Sing (2016)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
Рассказ служанки 8.0
Рассказ служанки The Handmaid's Tale
Colin Watkinson For Offred (2017)
Победитель
Все номинанты
Мир дикого запада 8.1
Мир дикого запада Westworld
Пол Кэмерон For The Original (2016)
Корона 8.7
Корона The Crown
Adriano Goldman For Smoke and Mirrors (2016)
Мистер Робот 7.3
Мистер Робот Mr. Robot
Tod Campbell For eps2.0_unm4sk-pt1.tc (2016) & eps2.0_unm4sk-pt2.tc (2016)
Очень странные дела 7.3
Очень странные дела Stranger Things
Tim Ives For Chapter Eight: The Upside Down (2016)
Восьмое чувство 7.5
Восьмое чувство Sense8
John Toll For Obligate Mutualisms (2017)
Человек в высоком замке 6.9
Человек в высоком замке The Man in the High Castle
James Hawkinson For Fallout (2016)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Contemporary Costumes for a Series, Limited Series, or Movie
Большая маленькая ложь 7.2
Большая маленькая ложь Big Little Lies
Patricia McLaughlin, Alix Friedberg, Risa Garcia For episode "You Get What You Need"
Победитель
Все номинанты
Карточный домик 8.3
Карточный домик House of Cards
Steffany Bernstein Pratt, Johanna Argan, Jessica Wenger, Kemal Harris For episode "Chapter 61"
Очевидное 8.4
Очевидное Transparent
Leslie Herman, Marie Schley, Hannah Schneider For episode "To Sardines and Back"
Грейс и Фрэнки 6.6
Грейс и Фрэнки Grace and Frankie
Allyson B. Fanger, Lori DeLapp, Heather Pain For episode "The Art Show"
Карточный домик 8.3
Карточный домик House of Cards
Steffany Bernstein Pratt, Johanna Argan, Jessica Wenger, Kemal Harris For episode "Chapter 61"
Грейс и Фрэнки 6.6
Грейс и Фрэнки Grace and Frankie
Allyson B. Fanger, Lori DeLapp, Heather Pain For episode "The Art Show"
Империя 6.8
Империя Empire
Mary C. Lane, Paolo Nieddu, Jennifer Salim With assistant costume designer Jennifer Salim for episode "Light In Darkness"
Очевидное 8.4
Очевидное Transparent
Leslie Herman, Marie Schley, Hannah Schneider For episode "To Sardines and Back"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Perry Meek, Zaldy For episode "Oh. My. Gaga!"
Победитель
Все номинанты
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Eric Justian, Tom Broecker For episode "Emily Blunt/Bruno Mars"
Портландия 7.1
Портландия Portlandia
Amanda Needham, Jaymes Neon, Jordan Hamilton For episode "Carrie Dates a Hunk"
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Daniella Gschwendtner, Howard Sussman, Steven Norman Lee, Karina Torrico, Polina Roytman For episode "Halloween Night"
Hairspray Live! Hairspray Live!
Carolyn Dessert, Mary E. Vogt
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Creative Achievement in Interactive Media within a Scripted Program
Все номинанты
Planet of the Couches Planet of the Couches
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Al Jean, Дэвид Силверман
Stranger Things VR Stranger Things: The VR Experience
George Bloom, Craig Weiss, Jim Berndt
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Creative Achievement in Interactive Media within an Unscripted Program
The Oscars: All Access The Oscars: All Access
Richard A. Preuss, Augie Max Vargas, Shelby Sundling, Christine Stillings, Meghan de Boer
Победитель
Все номинанты
Stand for Rights Stand for Rights
Philip W. Hack, Jerry Kupfer, Эван Йоникит, Eric Gurian
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for Nonfiction Programming
О. Джей: Сделано в Америке
О. Джей: Сделано в Америке O.J.: Made in America
Ezra Edelman For "Part 3"
Победитель
Все номинанты
Планета Земля 2 9.7
Планета Земля 2 Planet Earth II
Fredi Devas For episode: "Cities"
Планета Земля 2 9.7
Планета Земля 2 Planet Earth II
Elizabeth White For episode "Islands"
Две звезды. Кэрри Фишер и Дебби Рейнолдс 7.9
Две звезды. Кэрри Фишер и Дебби Рейнолдс Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds
Фишер Стивенс, Алексис Блум
13th 13th
Ава ДюВерней
Две звезды. Кэрри Фишер и Дебби Рейнолдс 7.9
Две звезды. Кэрри Фишер и Дебби Рейнолдс Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds
Фишер Стивенс, Алексис Блум
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Большая маленькая ложь 7.2
Большая маленькая ложь Big Little Lies
Жан-Марк Валле
Победитель
Все номинанты
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Variety Series
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Дон Рой Кинг For episode: "Jimmy Fallon/Harry Styles".
Победитель
Все номинанты
Пьяная история 6.1
Пьяная история Drunk History
Дерек Уотерс, Джереми Коннер For episode: "Hamilton".
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом The Late Show with Stephen Colbert
Jim Hoskinson For episode: "Episode 0179".
События прошедшей недели с Джоном Оливером
События прошедшей недели с Джоном Оливером Last Week Tonight with John Oliver
Пол Пеннолино For episode: "Multi-Level Marketing".
Jimmy Kimmel Live! Jimmy Kimmel Live!
Andy Fisher For episode: "The (RED) Show".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Variety Special
The Oscars The Oscars
Glenn Weiss
Победитель
Все номинанты
Tony Bennett Celebrates 90: The Best Is Yet to Come Tony Bennett Celebrates 90: The Best Is Yet to Come
Jerry Foley
Full Frontal with Samantha Bee Full Frontal with Samantha Bee
Пол Пеннолино For episode: "Not the White House Correspondents' Dinner".
Stephen Colbert's Live Election Night Democracy's Series Finale: Who's Going to Clean Up This Sh*t? Stephen Colbert's Live Election Night Democracy's Series Finale: Who's Going to Clean Up This Sh*t?
Jim Hoskinson
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Планета Земля 2 9.7
Планета Земля 2 Planet Earth II
Майкл Гантон, Tom Hugh-Jones, Elizabeth White
Победитель
Все номинанты
American Masters American Masters
Michael Kantor, Julie Sacks, Junko Tsunashima, Brent Miller, Сюзанн Хиллингер
The Keepers The Keepers
Josh Braun, Brandon Carroll, Matthew I. Goldberg, Райан Уайт, Jessica Hargrave
30 for 30 30 for 30
Джадд Апатоу, Майкл Бонфильо, Libby Geist, Коннор Шелл, John Dahl, Dave O'Connor, Jenna Anthony
Chef's Table Chef's Table
Дэвид Гелб, Matt Weaver, Andrew Fried, Dane Lillegard, Брайан МакДжинн
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Documentary or Nonfiction Special
13th 13th
Howard Barish, Angus Wall, Ава ДюВерней, Джейсон Стэрман, Spencer Averick
Победитель
Все номинанты
Vice Vice
Beverly Chase, Jonah Kaplan, David Schankula, Shane Smith, Tim Clancy, Josh Tyrangiel, Jana Kozlowski, Alex Chitty * A House Divided
Amanda Knox Amanda Knox
Mette Heide, Род Блэкхёрст, Stephen Robert Morse, Брайан МакДжинн
Битлз: Восемь дней в неделю 7.8
Битлз: Восемь дней в неделю The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years
Рон Ховард, Брайан Грейзер, Marc Ambrose, Guy East, Nigel Sinclair, Michael Rosenberg, Jeff Jones, Jonathan Clyde, Scott Pascucci, Nicholas Ferrall
L.A. Burning: The Riots 25 Years Later L.A. Burning: The Riots 25 Years Later
Джон Синглтон, Elaine Frontain Bryant, Brad Abramson, Kevin Lopez, Mark Ford, Shelly Tatro, Nora Donaghy, Tara Long, One9, Erik Parker
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Limited Series or a Movie
Вражда 7.6
Вражда Feud
Ralph M. Abalos, Wendy Southard, Helena Cepeda, Chris Clark
Победитель
Все номинанты
Большая маленькая ложь 7.2
Большая маленькая ложь Big Little Lies
Frances Mathias, Lona Vigi, Jocelyn Mulhern, Nickole Jones, Michelle Ceglia
Гений 7.2
Гений Genius
Fae Hammond, Adéla Robová, Alex Rouse, Natasha Lees For episode "Einstein: Chapter One"
Американская история ужасов 7.9
Американская история ужасов American Horror Story
Valerie Jackson, Jose Zamora, Michelle Ceglia
Гений 7.2
Гений Genius
Fae Hammond, Adéla Robová, Alex Rouse, Natasha Lees For episode "Einstein: Chapter One"
Фарго 9.1
Фарго Fargo
Judy Durbacz, Penny Thompson, Chris Harrison-Glimsdale, Eva Baulackey
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Hairspray Live! Hairspray Live!
Terry Baliel, Jill Crosby, Joy Zapata, Miia Kovero, Roxane Griffin, Lawrence Davis
Победитель
Все номинанты
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Joseph Whitmeyer, Jodi Mancuso, Inga Thrasher, Christen Edwards, Jennifer Serio, Cara Hannah For episode "Dwayne Johnson/Katy Perry"
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Stacey Morris, Anna Maria Orzano, Jerilynn Stephens, Meagan Herrera, Cory Rotenberg, Darbie Wieczorek For episode "Live Playoffs, Night 1"
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Kim Messina, Gail Rowell-Ryan, Renee J. Vaca, Mary Guerrero, Patricia Pineda, Derrick Spruill For episode "A Night At The Movies"
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Hector Pocasangre For episode "Oh. My. Gaga!"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Мир дикого запада 8.1
Мир дикого запада Westworld
Donna J. Anderson, Joy Zapata, Bruce J. Samia, Pavy Olivarez For episode "Contrapasso"
Победитель
Все номинанты
Корона 8.7
Корона The Crown
Ivana Primorac, Amy Riley For episode "Hyde Park Corner"
Страшные сказки
Страшные сказки Penny Dreadful
Orla Carrol, Joe Whelan, Sevlene Roddy, Luca Vannella, Alexis Continente For episode "Ebb Tide"
Викинги 8.2
Викинги Vikings
Dee Corcoran, Ida Eriksson, Catherine Argue, Jennie Readman, Zuelika Delaney With hairstylist Ida Erickson for episode "Revenge."
Очень странные дела 7.3
Очень странные дела Stranger Things
Evelyn Roach, Sarah Hindsgaul For episode "Chapter Two: The Weirdo On Maple Street"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
РуПол
Победитель
Все номинанты
Match Game Match Game
Алек Болдуин
Martha & Snoop's Potluck Party Challenge Martha & Snoop's Potluck Dinner Party
Снуп Догг, Martha Stewart
Лучший повар Америки: Дети
Лучший повар Америки: Дети MasterChef Junior
Гордон Рамзи
Проект Подиум 7.7
Проект Подиум Project Runway
Хайди Клум, Tim Gunn
United Shades of America United Shades of America
Уолтер Камау Белл
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement in Animation
Самурай Джек 8.4
Самурай Джек Samurai Jack
Scott Wills For episode "XCIII"
Победитель
Самурай Джек 8.4
Самурай Джек Samurai Jack
Lou Romano For episode "XCV"
Победитель
Самурай Джек 8.4
Самурай Джек Samurai Jack
Брайан Эндрюс For episode "XCIII"
Победитель
С приветом по планетам 8.9
С приветом по планетам Wander Over Yonder
Justin Nichols For episode: "The End Of The Galaxy".
Победитель
Самурай Джек 8.4
Самурай Джек Samurai Jack
Craig Kellman For episode: "XCII".
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Informational Series or Special
Leah Remini: Scientology and the Aftermath Leah Remini: Scientology and the Aftermath
Леа Ремини, Eli Holzman, Aaron Saidman, Alex Weresow, Devon Graham, Rachelle Mendez, Erin Gamble, Jeana Dill
Победитель
Все номинанты
Vice Vice
Билл Маар, Beverly Chase, Jonah Kaplan, David Schankula, Ben Anderson, Shane Smith, Tim Clancy
Anthony Bourdain: Parts Unknown Anthony Bourdain: Parts Unknown
Lydia Tenaglia, Christopher Collins, Энтони Бурден, Tom Vitale, Sandra Zweig, Jeff Allen
StarTalk StarTalk
Michael J. Miller, Neil deGrasse Tyson, Брайан Ловетт, Drew Pulley, Helen Matsos
Inside the Actors Studio Inside the Actors Studio
Джеймс Липтон, Jeff Wurtz, Shawn Tesser
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Innovation in Interactive Programming
Pearl Pearl
Karen Dufilho, David Eisenmann, Патрик Осборн
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Interactive Program
События прошедшей недели с Джоном Оливером
События прошедшей недели с Джоном Оливером Last Week Tonight with John Oliver
Победитель
Все номинанты
The Late Late Show with James Corden The Late Late Show with James Corden
Джеймс Корден, Rob Crabbe, Бен Уинстон, Adam Abramson
Ночное шоу с Джимми Фэллоном
Ночное шоу с Джимми Фэллоном The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
Джимми Фэллон, Марина Кокенберг, Felicia Daniels
Saturday Night Live
Saturday Night Live
For "Saturday Night Live Multiplatform Experience"
Full Frontal with Samantha Bee Full Frontal with Samantha Bee
Ana Breton, Kim Burdges, Carol Ray Hartsell, Caroline Schaper, Brittany Van Horne
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Риз Ахмед
Риз Ахмед
Однажды ночью For playing: "Nasir 'Naz' Khan".
Победитель
Все номинанты
Джеффри Раш
Джеффри Раш
Гений For playing: "Albert Einstein".
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Шерлок For playing: "Sherlock Holmes". For episode: "The Lying Detective".
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Лжец, Великий и Ужасный For playing: "Bernie Madoff".
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Фарго For playing: "Emmit Stussy and Ray Stussy".
Джон Туртурро
Джон Туртурро
Однажды ночью For playing: "John Stone".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Николь Кидман
Николь Кидман
Большая маленькая ложь For playing: "Celeste Wright".
Победитель
Все номинанты
Кэрри Кун
Кэрри Кун
Фарго For playing: "Gloria Bungle".
Джессика Лэнг
Джессика Лэнг
Вражда For playing: "Joan Crawford".
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Большая маленькая ложь For playing: "Madeline Martha Mackenzie".
Фелисити Хаффман
Фелисити Хаффман
Американское преступление For playing: "Jeanette Hesby".
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Вражда For playing: "Bette Davis".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Simon Miles, Matthew Cotter, Matt McAdam, Suzanne Sotelo For episode "Cirque Du Soleil Night"
Победитель