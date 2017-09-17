Джулия Луис-Дрейфус, Ted Cohen, Дженнифер Криттенден, Алекс Грегори, Питер Хайк, David Hyman, Дэвид Мэндел, Ian Maxtone-Graham, Lew Morton, Georgia Pritchett, Morgan Sackett, Дэйл Штерн, Гэбриэлль Аллан, Steve Hely, Billy Kimball, Erik Kenward, Frank Rich, Rachel Axler, Дэн Минтц
Победитель
6.7
Вице-президентVeep
Джулия Луис-Дрейфус, Ted Cohen, Дженнифер Криттенден, Алекс Грегори, Питер Хайк, David Hyman, Дэвид Мэндел, Ian Maxtone-Graham, Lew Morton, Georgia Pritchett, Morgan Sackett, Дэйл Штерн, Гэбриэлль Аллан, Steve Hely, Billy Kimball, Erik Kenward, Frank Rich, Rachel Axler, Дэн Минтц
Победитель
Все номинанты
8.0
Мастер не на все рукиMaster of None
Dave Becky, Andy Blitz, David Miner, Igor Srubshchik, Майкл Шур, Alan Yang, Эрик Верхейм, Азиз Ансари
7.7
Американская семейкаModern Family
Paul Corrigan, Andy Gordon, Стивен Левитан, Кристофер Ллойд, Stephen Lloyd, Jeff Morton, Jon Pollack, Джеффри Ричманн, Christy Stratton, Чак Тэтхэм, Brad Walsh, Sally Young, Danny Zuker, Abraham Higginbotham, Vali Chandrasekaran, Elaine Ko
7.7
Американская семейкаModern Family
Paul Corrigan, Andy Gordon, Стивен Левитан, Кристофер Ллойд, Stephen Lloyd, Jeff Morton, Jon Pollack, Джеффри Ричманн, Christy Stratton, Чак Тэтхэм, Brad Walsh, Sally Young, Danny Zuker, Abraham Higginbotham, Vali Chandrasekaran, Elaine Ko
6.8
Силиконовая долинаSilicon Valley
Джеми Бэббит, Алек Берг, Майк Джадж, Dan O'Keefe, Chris Provenzano, Michael Rotenberg, Clay Tarver, Jim Kleverweis, Tom Lassally, Graham Wagner, Аарон Зелман, Adam Countee, Carrie Kemper
Несгибаемая Кимми ШмидтUnbreakable Kimmy Schmidt
Тина Фей, Jerry Kupfer, David Miner, Allison Silverman, Джефф Ричмонд, Robert Carlock, Dan Rubin, Dara Schnapper, Leila Strachan, Мередит Скардино, Сэм Минз, Eric Gurian
8.0
Мастер не на все рукиMaster of None
Dave Becky, Andy Blitz, David Miner, Igor Srubshchik, Майкл Шур, Alan Yang, Эрик Верхейм, Азиз Ансари
7.4
АтлантаAtlanta
Paul Simms, Алекс Орр, Хиро Мурай, Дональд Гловер, Dianne McGunigle
Черная комедияblack-ish
Лоуренс Фишберн, Энтони Андерсон, Jonathan Groff, Лаура Гутин, Гэйл Лернер, Michael Petok, Kenny Smith Jr., Helen Sugland, Emily Halpern, Corey Nickerson, Виджал М. Пател, Kenya Barris, Courtney Lilly, E. Brian Dobbins, Lindsey Shockley, Hale Rothstein, Jenifer Rice-Genzuk Henry, Peter Saji, Sarah Haskins
6.8
Силиконовая долинаSilicon Valley
Джеми Бэббит, Алек Берг, Майк Джадж, Dan O'Keefe, Chris Provenzano, Michael Rotenberg, Clay Tarver, Jim Kleverweis, Tom Lassally, Graham Wagner, Аарон Зелман, Adam Countee, Carrie Kemper
Несгибаемая Кимми ШмидтUnbreakable Kimmy Schmidt
Тина Фей, Jerry Kupfer, David Miner, Allison Silverman, Джефф Ричмонд, Robert Carlock, Dan Rubin, Dara Schnapper, Leila Strachan, Мередит Скардино, Сэм Минз, Eric Gurian
Черная комедияblack-ish
Лоуренс Фишберн, Энтони Андерсон, Jonathan Groff, Лаура Гутин, Гэйл Лернер, Michael Petok, Kenny Smith Jr., Helen Sugland, Emily Halpern, Corey Nickerson, Виджал М. Пател, Kenya Barris, Courtney Lilly, E. Brian Dobbins, Lindsey Shockley, Hale Rothstein, Jenifer Rice-Genzuk Henry, Peter Saji, Sarah Haskins
Элизабет Мосс, Joseph Boccia, Ilene Chaiken, Sheila Hockin, Warren Littlefield, Брюс Миллер, Fran Sears, Frank Siracusa, Eric Tuchman, Daniel Wilson, John Weber, Лейла Герштейн, Kira Snyder
Победитель
8.0
Рассказ служанкиThe Handmaid's Tale
Элизабет Мосс, Joseph Boccia, Ilene Chaiken, Sheila Hockin, Warren Littlefield, Брюс Миллер, Fran Sears, Frank Siracusa, Eric Tuchman, Daniel Wilson, John Weber, Лейла Герштейн, Kira Snyder
Победитель
Все номинанты
8.9
Лучше звоните СолуBetter Call Saul
Винс Гиллиган, Peter Gould, Nina Jack, Mark Johnson, Боб Оденкерк, Robin Sweet, Diane Mercer, Томас Шнауз, Gennifer Hutchison, Джонатан Глэтце, Melissa Bernstein, Gordon Smith
8.7
КоронаThe Crown
Matthew Byam Shaw, Стивен Долдри, Andrew Eaton, Robert Fox, Andy Harries, Peter Morgan, Tanya Seghatchian, Suzanne Mackie, Филип Мартин
8.9
Лучше звоните СолуBetter Call Saul
Винс Гиллиган, Peter Gould, Nina Jack, Mark Johnson, Боб Оденкерк, Robin Sweet, Diane Mercer, Томас Шнауз, Gennifer Hutchison, Джонатан Глэтце, Melissa Bernstein, Gordon Smith
8.0
Это мыThis Is Us
Steve Beers, Elizabeth Berger, Гленн Фикарра, Кен Олин, Джон Рекуа, K.J. Steinberg, Donald Todd, Дэн Фогельман, Charlie Gogolak, Jess Rosenthal, Joe Lawson, Vera Herbert, Bekah Brunstetter, Isaac Aptaker
8.3
Карточный домикHouse of Cards
Кевин Спейси, Дэвид Финчер, Робин Райт, Dana Brunetti, Эндрю Дэвис, Michael Dobbs, Joshua Donen, Laura Eason, Boris Malden, Джон Манкевич, Даниэль Минахан, Eric Roth, Frank Pugliese, Hameed Shaukat, Robert Zotnowski, Мелисса Джеймс Гибсон, Bill Kennedy, Kenneth Lin
8.1
Мир дикого западаWestworld
Ричард Дж. Льюис, Джей Джей Абрамс, Cherylanne Martin, Jonathan Nolan, Bryan Burk, Kath Lingenfelter, Athena Wickham, Kathy Lingg, Лиза Джой, Роберто Патину
7.3
Очень странные делаStranger Things
Шон Леви, Iain Paterson, Мэтт Даффер, Росс Даффер, Dan Cohen
8.3
Карточный домикHouse of Cards
Кевин Спейси, Дэвид Финчер, Робин Райт, Dana Brunetti, Эндрю Дэвис, Michael Dobbs, Joshua Donen, Laura Eason, Boris Malden, Джон Манкевич, Даниэль Минахан, Eric Roth, Frank Pugliese, Hameed Shaukat, Robert Zotnowski, Мелисса Джеймс Гибсон, Bill Kennedy, Kenneth Lin
8.0
Это мыThis Is Us
Steve Beers, Elizabeth Berger, Гленн Фикарра, Кен Олин, Джон Рекуа, K.J. Steinberg, Donald Todd, Дэн Фогельман, Charlie Gogolak, Jess Rosenthal, Joe Lawson, Vera Herbert, Bekah Brunstetter, Isaac Aptaker
8.7
КоронаThe Crown
Matthew Byam Shaw, Стивен Долдри, Andrew Eaton, Robert Fox, Andy Harries, Peter Morgan, Tanya Seghatchian, Suzanne Mackie, Филип Мартин
8.1
Мир дикого западаWestworld
Ричард Дж. Льюис, Джей Джей Абрамс, Cherylanne Martin, Jonathan Nolan, Bryan Burk, Kath Lingenfelter, Athena Wickham, Kathy Lingg, Лиза Джой, Роберто Патину
7.3
Очень странные делаStranger Things
Шон Леви, Iain Paterson, Мэтт Даффер, Росс Даффер, Dan Cohen
Лорен Бушар, Джим Дотерайв, Бернард Дерриман, Dan Fybel, Joel Kuwahara, Lizzie Molyneux-Logelin, Gregory Thompson, Келвин Ю, Scott Jacobson, Holly Schlesinger, Rich Rinaldi, Scott D. Greenberg, Wendy Molyneux, Нора Смит, Janelle Momary, Jon Schroeder, Steven Davis, Chris Song For episode: "Bob, Actually"
Победитель
6.5
Закусочная БобаBob's Burgers
Лорен Бушар, Джим Дотерайв, Бернард Дерриман, Dan Fybel, Joel Kuwahara, Lizzie Molyneux-Logelin, Gregory Thompson, Келвин Ю, Scott Jacobson, Holly Schlesinger, Rich Rinaldi, Scott D. Greenberg, Wendy Molyneux, Нора Смит, Janelle Momary, Jon Schroeder, Steven Davis, Chris Song For episode: "Bob, Actually"
Победитель
Все номинанты
7.9
Южный ПаркSouth Park
Мэтт Стоун, Трей Паркер, Frank C. Agnone II, Эдриан Бирд, Vernon Chatman, Anne Garefino, Билл Хейдер, Bruce Howell, Стоф, Эрик, Jack Shih, Jenny Yu For episode: "Member Berries"
8.7
АрчерArcher
Bryan Fordney, Мэтт Томпсон, Адам Рид, Кэйси Уиллис, Neal Holman, Eric Sims, Маркус Розентратер, Чад Хёрд, Jeff Fastner For episode: "Archer Dreamland: No Good Deed"
9.3
СимпсоныThe Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Larina Jean Adamson, Mike B. Anderson, Carlton Batten, J. Stewart Burns, John Frink, Al Jean, Brian Kelley, Дэйв Кинг, Tom Klein, Rob LaZebnik, Bill Odenkirk, Michael Price, Eddie Rosas, Matt Selman, Dan Vebber, Joel H. Cohen, Jeff Westbrook, Rob Oliver, Ryan Koh For episode: "The Town"
Elena of AvalorElena of Avalor
Craig Gerber, Джэми Митчелл For episode: "Elena and the Secret of Avalor (Sofia the First)"
7.9
Южный ПаркSouth Park
Мэтт Стоун, Трей Паркер, Frank C. Agnone II, Эдриан Бирд, Vernon Chatman, Anne Garefino, Билл Хейдер, Bruce Howell, Стоф, Эрик, Jack Shih, Jenny Yu For episode: "Member Berries"
8.7
АрчерArcher
Bryan Fordney, Мэтт Томпсон, Адам Рид, Кэйси Уиллис, Neal Holman, Eric Sims, Маркус Розентратер, Чад Хёрд, Jeff Fastner For episode: "Archer Dreamland: No Good Deed"
Elena of AvalorElena of Avalor
Craig Gerber, Джэми Митчелл For episode: "Elena and the Secret of Avalor (Sofia the First)"
9.3
СимпсоныThe Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Larina Jean Adamson, Mike B. Anderson, Carlton Batten, J. Stewart Burns, John Frink, Al Jean, Brian Kelley, Дэйв Кинг, Tom Klein, Rob LaZebnik, Bill Odenkirk, Michael Price, Eddie Rosas, Matt Selman, Dan Vebber, Joel H. Cohen, Jeff Westbrook, Rob Oliver, Ryan Koh For episode: "The Town"
Ken Bruce, Michel Lyman, Брайан А Миллер, Кент Осборн, Fred Seibert, Graham Falk, Curtis Lelash, Jennifer Pelphrey, Kelly Crews, Jack Pendarvis, Maureen Mlynarczyk, Пендлтон Уорд, Rob Sorcher, Элизабет Ито, Адам Муто, Lindsey Pollard, Chul Hee Han, Эшли Бёрч For episode "Islands Part 4: Imaginary Resources"
Победитель
8.2
Время приключенийAdventure Time
Ken Bruce, Michel Lyman, Брайан А Миллер, Кент Осборн, Fred Seibert, Graham Falk, Curtis Lelash, Jennifer Pelphrey, Kelly Crews, Jack Pendarvis, Maureen Mlynarczyk, Пендлтон Уорд, Rob Sorcher, Элизабет Ито, Адам Муто, Lindsey Pollard, Chul Hee Han, Эшли Бёрч For episode "Islands Part 4: Imaginary Resources"
Победитель
Все номинанты
Mickey MouseMickey Mouse
Пол Рудиш, Dave Wasson, Darrick Bachman, Graham MacDonald For episode "Split Decisions"
Вселенная СтивенаSteven Universe
Matt Burnett, Doug Gallery, Kimson Albert, Брайан А Миллер, Curtis Lelash, Jennifer Pelphrey, Jackie Buscarino, Ian Jones-Quartey, Maureen Mlynarczyk, Nick DeMayo, Rob Sorcher, Ben Levin, Ki-Yong Bae, Kat Morris, Jin-hee Park, Rebecca Sugar, Jeff Liu, Joseph D. Johnston For episode "Mr. Greg"
Вселенная СтивенаSteven Universe
Matt Burnett, Doug Gallery, Kimson Albert, Брайан А Миллер, Curtis Lelash, Jennifer Pelphrey, Jackie Buscarino, Ian Jones-Quartey, Maureen Mlynarczyk, Nick DeMayo, Rob Sorcher, Ben Levin, Ki-Yong Bae, Kat Morris, Jin-hee Park, Rebecca Sugar, Jeff Liu, Joseph D. Johnston For episode "Mr. Greg"
Ракета и ГрутMarvel's Rocket & Groot
Стэн Ли, Joe Quesada, Andrew Ruhemann, Marc Bodin-Joyeux, Cara Speller, Крис Виатт, Кевин Бурк, Alan Fine, Dan Buckley, Cort Lane, Stephen Wacker, Арно Делорд For episode "Space Walk"
7.4
Юные титаны, вперед!Teen Titans Go!
Eric Pringle, Luke Cormican, Аарон Хорват, Sam Register, Michael Jelenic, Питер Райда Михаил For episode "Orangins"
Ракета и ГрутMarvel's Rocket & Groot
Стэн Ли, Joe Quesada, Andrew Ruhemann, Marc Bodin-Joyeux, Cara Speller, Крис Виатт, Кевин Бурк, Alan Fine, Dan Buckley, Cort Lane, Stephen Wacker, Арно Делорд For episode "Space Walk"
Mickey MouseMickey Mouse
Пол Рудиш, Dave Wasson, Darrick Bachman, Graham MacDonald For episode "Split Decisions"
События прошедшей недели с Джоном ОливеромLast Week Tonight with John Oliver
Джон Оливер, Liz Stanton, Тим Карвелл
Победитель
События прошедшей недели с Джоном ОливеромLast Week Tonight with John Oliver
Джон Оливер, Liz Stanton, Тим Карвелл
Победитель
Все номинанты
Jimmy Kimmel Live!Jimmy Kimmel Live!
David Craig, Ken Crosby, Doug DeLuca, Джимми Киммел, Erin Irwin, Jason Schrift, Gary Greenberg, Josh Weintraub, Molly McNearney, Jennifer Sharron, Seth Weidner, Jill Leiderman, Tony Romero
Real Time with Bill MaherReal Time with Bill Maher
Билл Маар, Scott Carter, Marc Gurvitz, Dean E. Johnsen, Chris Kelly, Billy Martin, Sheila Griffiths, Matt Wood
The Late Late Show with James CordenThe Late Late Show with James Corden
Джеймс Корден, Jeff Kopp, Sheila Rogers, Rob Crabbe, Josie Cliff, James Longman, Amy Ozols, Michael Kaplan, Бен Уинстон
Jimmy Kimmel Live!Jimmy Kimmel Live!
David Craig, Ken Crosby, Doug DeLuca, Джимми Киммел, Erin Irwin, Jason Schrift, Gary Greenberg, Josh Weintraub, Molly McNearney, Jennifer Sharron, Seth Weidner, Jill Leiderman, Tony Romero
Real Time with Bill MaherReal Time with Bill Maher
Билл Маар, Scott Carter, Marc Gurvitz, Dean E. Johnsen, Chris Kelly, Billy Martin, Sheila Griffiths, Matt Wood
Вечернее шоу со Стивеном КолбертомThe Late Show with Stephen Colbert
Стефен Колбер, Пол Динелло, Barry Julien, Matt Lappin, Liz Levin, Tanya Michnevich, Opus Moreschi, Tom Purcell, Йон Стюарт, Chris Licht, Джейк Планкетт, Aaron Cohen, Denise C. Rehrig, Paige Kendig, Emily Gertler
Full Frontal with Samantha BeeFull Frontal with Samantha Bee
Джейсон Джонс, Miles Kahn, Alison Camillo, Саманта Би, Tony Hernandez, Jo Miller, Kristen Everman, Pat King
Full Frontal with Samantha BeeFull Frontal with Samantha Bee
Джейсон Джонс, Miles Kahn, Alison Camillo, Саманта Би, Tony Hernandez, Jo Miller, Kristen Everman, Pat King
Dave Arnold, Scott Duncan, Ben Gamble, Mark Hryma, Rodney Chauvin, Matthias Hoffmann, Kevin Garrison, Lee Doig, Peter Wery, Toby Hogan, Efrain Laguna, Derek Hoffmann, Paulo Castillo, Russell Fill, Paul Peddinghaus, Ryan Godard, Jeff Phillips, Ian Miller, Luke Cormack, Jo Oosthuizen, Marc Bennett, Dirk Steyn, Louis Powell, Erik Sarmiento, James Boon, Thomas Pretorius, Nico Nyoni For episode "The Stakes Have Been Raised"
Life Below ZeroLife Below Zero
Terence Pratt, Ben Mullin, John Griber, Simeon Houtman, Michael Cheeseman, Danny Day For episode "Loaded"
Смертельный уловDeadliest Catch
Dave Arnold, David Reichert, Todd Stanley, Kelvon Agee, Joshua Thomas For episode "Uncharted Territory"
Удивительная гонкаThe Amazing Race
Peter Rieveschl, Alan Weeks, Petr Cikhart, Josh Gitersonke, Ryan O'Donnell For episode "Bucket List Type Stuff"
Удивительная гонкаThe Amazing Race
Peter Rieveschl, Alan Weeks, Petr Cikhart, Josh Gitersonke, Ryan O'Donnell For episode "Bucket List Type Stuff"
Последний геройSurvivor
Dave Arnold, Scott Duncan, Ben Gamble, Mark Hryma, Rodney Chauvin, Matthias Hoffmann, Kevin Garrison, Lee Doig, Peter Wery, Toby Hogan, Efrain Laguna, Derek Hoffmann, Paulo Castillo, Russell Fill, Paul Peddinghaus, Ryan Godard, Jeff Phillips, Ian Miller, Luke Cormack, Jo Oosthuizen, Marc Bennett, Dirk Steyn, Louis Powell, Erik Sarmiento, James Boon, Thomas Pretorius, Nico Nyoni For episode "The Stakes Have Been Raised"
Смертельный уловDeadliest Catch
Dave Arnold, David Reichert, Todd Stanley, Kelvon Agee, Joshua Thomas For episode "Uncharted Territory"