Киноафиша Кинофестивали Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 2004

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 2004 году

Место проведения Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 19 сентября 2004
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший комедийный сериал
Задержка в развитии 8.6
Задержка в развитии Arrested Development
Рон Ховард, Брайан Грейзер, Barbie Adler, Victor Hsu, Mitchell Hurwitz, John Levenstein, Chuck Martin, Richard Rosenstock, David Nevins
Все номинанты
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Bruce Alden, Adam Barr, Берроуз, Джеймс, Питер Чакос, Jeff Greenstein, Alex Herschlag, Гари Джанетти, Tim Kaiser, David Kohan, Гэйл Лернер, Лайзер, Кэри, Jhoni Marchinko, Макс Мучник, Steve Sandoval, Bill Wrubel, Jon Kinnally, Tracy Poust
Умерь свой энтузиазм 8.1
Умерь свой энтузиазм Curb Your Enthusiasm
Роберт Б. Уайде, Ларри Чарльз, Ларри Дэвид, Джефф Гарлин, Tim Gibbons, Gavin Polone
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Сара Джессика Паркер, Дженни Бикс, Синди Чупак, Майкл Патрик Кинг, John P. Melfi, Jane Raab, Джули Роттенберг, Элиза Зурицки, Antonia Ellis
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший драматический сериал
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Генри Брончтейн, Martin Bruestle, Митчелл Бёрджесс, Дэвид Чейз, Brad Grey, Ilene S. Landress, Terence Winter, Robin Green, Мэттью Уэйнер
Победитель
Все номинанты
24 часа
24 часа 24
Кифер Сазерленд, Брайан Грейзер, Джон Кассар, Robert Cochran, Ховард Гордон, Тим Якофано, Evan Katz, Тони Крантц, Stephen Kronish, Michael Loceff, Джоэль Сарноу
Joan of Arcadia Joan of Arcadia
Randy Anderson, Tom Garrigus, Barbara Hall, Джеймс Хейман, Peter Schindler
C.S.I. Место преступления 8.8
C.S.I. Место преступления CSI: Crime Scene Investigation
Джерри Брукхаймер, Ричард Дж. Льюис, Josh Berman, Дэнни Кэннон, Cynthia Chvatal, Elizabeth Devine, Энн Донахью, Кеннет Финк, Bruce Golin, Andrew Lipsitz, Jonathan Littman, Carol Mendelsohn, Louis Shaw Milito, Уильям Петерсен, Naren Shankar, Anthony E. Zuiker
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Carol Flint, Алекс Грейвз, Kristin Harms, Alexa Junge, Кристофер Мисиано, Peter Noah, Paul Redford, Джон Уэллс, Llewellyn Wells, Джон Сейкрет Янг, Andrew Stearn, Eli Attie
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в комедийном сериале
Келси Грэммер
Келси Грэммер
Фрейзер For playing "Frasier Crane".
Победитель
Все номинанты
Джон Риттер
8 простых правил для друга моей дочери-подростка For playing "Paul Hennessy". Posthumously.
Тони Шэлуб
Тони Шэлуб
Дефективный детектив For playing "Adrian Monk".
Ларри Дэвид
Ларри Дэвид
Умерь свой энтузиазм For playing "Larry David".
Мэтт ЛеБлан
Мэтт ЛеБлан
Друзья For playing "Joey Tribbiani".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в драматическом сериале
Джеймс Спэйдер
Джеймс Спэйдер
Практика For playing "Alan Shore".
Победитель
Все номинанты
Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд
24 часа For playing "Jack Bauer".
Энтони ЛаПалья
Энтони ЛаПалья
Без следа For playing "Jack Malone".
Джеймс Гандольфини
Джеймс Гандольфини
Сопрано For playing "Tony Soprano".
Мартин Шин
Мартин Шин
Западное крыло For playing "Josiah Bartlet".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в комедийном сериале
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер
Секс в большом городе For playing "Carrie Bradshaw".
Победитель
Все номинанты
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Друзья For playing "Rachel Green".
Патриция Хитон
Патриция Хитон
Everybody Loves Raymond For playing "Debra Barone".
Бонни Хант
Бонни Хант
Life with Bonnie For playing "Bonnie Malloy".
Джейн Качмарек
Малкольм в центре внимания For playing "Lois".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в драматическом сериале
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Западное крыло For playing "C. J. Cregg".
Победитель
Все номинанты
Эмбер Тэмблин
Эмбер Тэмблин
Joan of Arcadia For playing "Joan Girardi".
Иди Фалько
Иди Фалько
Сопрано For playing "Carmela Soprano".
Маришка Харгитей
Маришка Харгитей
Закон и порядок. Специальный корпус For playing "Olivia Benson".
Дженнифер Гарнер
Дженнифер Гарнер
Шпионка For playing "Sydney Bristow".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Дэвид Хайд Пирс
Фрейзер For playing "Niles Crane".
Победитель
Все номинанты
Брэд Гэррет
Брэд Гэррет
Everybody Loves Raymond For playing "Robert Barone".
Шон Хэйс
Шон Хэйс
Уилл и Грейс For playing "Jack McFarland".
Джеффри Тэмбор
Джеффри Тэмбор
Задержка в развитии For playing "George Bluth, Sr".
Питер Бойл
Everybody Loves Raymond For playing "Frank Barone".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Майкл Империоли
Майкл Империоли
Сопрано For playing "Christopher Moltisanti".
Победитель
Все номинанты
Стив Бушеми
Стив Бушеми
Сопрано For playing "Tony Blundetto".
Виктор Гарбер
Виктор Гарбер
Шпионка For playing "Jack Bristow".
Джон Спенсер
Западное крыло For playing "Leo McGarry".
Брэд Дуриф
Брэд Дуриф
Дэдвуд For playing "Doc Cochran".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Синтия Никсон
Синтия Никсон
Секс в большом городе For playing "Miranda Hobbes".
Победитель
Все номинанты
Меган Маллалли
Меган Маллалли
Уилл и Грейс For playing "Karen Walker".
Кристин Дэвис
Кристин Дэвис
Секс в большом городе For playing "Charlotte York Goldenblatt".
Ким Кэттролл
Ким Кэттролл
Секс в большом городе For playing "Samantha Jones".
Дорис Робертс
Everybody Loves Raymond For playing "Marie Barone".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Дреа де Маттео
Дреа де Маттео
Сопрано For playing "Adriana La Cerva".
Победитель
Все номинанты
Робин Вайгерт
Дэдвуд For playing "Calamity Jane".
Тайн Дейли
Тайн Дейли
Judging Amy For playing "Maxine Gray".
Стокард Чэннинг
Стокард Чэннинг
Западное крыло For playing "Abbey Bartlet".
Джанель Молони
Джанель Молони
Западное крыло For playing "Donna Moss".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Мэри-Луиза Паркер
Мэри-Луиза Паркер
Ангелы в Америке For playing "Harper Pitt".
Победитель
Все номинанты
Анжелика Хьюстон
Анжелика Хьюстон
Ангелы с железными зубами For playing "Carrie Chapman Catt".
Джули Эндрюс
Джули Эндрюс
Eloise at Christmastime For playing "Nanny".
Анджела Лэнсбери
Анджела Лэнсбери
The Blackwater Lightship For playing "Dora".
Энн Хеч
Энн Хеч
Gracie's Choice For playing "Rowena Larson".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Уильям Шетнер
Уильям Шетнер
Практика For playing "Denny Crane"
Победитель
Все номинанты
Мартин Ландау
Мартин Ландау
Без следа For playing: "Frank Malone". For episode: "Shadows".
Джеймс Эрл Джонс
Джеймс Эрл Джонс
Everwood For playing "Will Cleveland"
Боб Ньюхарт
Скорая помощь For playing "Ben Hollander"
Мэттью Перри
Мэттью Перри
Западное крыло For playing "Joe Quincy"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун
Практика For playing "Sheila Carlisle"
Победитель
Все номинанты
Луиза Флетчер
Луиза Флетчер
Joan of Arcadia For playing: "Miss Eva Garrison". For episode: "Do the Math".
Мэр Уиннингхэм
Мэр Уиннингхэм
Закон и порядок. Специальный корпус For playing: "Sandra Blaine". For episode: "Manic".
Бетти Уайт
Бетти Уайт
Практика For playing "Catherine Piper"
Марли Мэтлин
Закон и порядок. Специальный корпус For playing "Dr. Amy Solwey"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Джон Туртурро
Джон Туртурро
Дефективный детектив For playing "Ambrose Monk" For episode "Mr. Monk and the Three Pies".
Победитель
Все номинанты
Энтони ЛаПалья
Энтони ЛаПалья
Фрейзер For playing: "Simon Moon". For episode: "Goodnight, Seattle".
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Друзья For playing "Roy". For episode: "The One Where the Stripper Cries".
Фред Уиллард
Фред Уиллард
Everybody Loves Raymond For playing "Hank"
Джон Клиз
Джон Клиз
Уилл и Грейс For playing "Lyle Finster"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Лора Линни
Лора Линни
Фрейзер For playing "Charlotte"
Победитель
Все номинанты
Кристина Эпплгейт
Кристина Эпплгейт
Друзья For playing: "Amy". For episode: "The One Where Rachel's Sister Babysits".
Джорджия Энджел
Everybody Loves Raymond For playing "Pat"
Айлин Бреннан
Уилл и Грейс For playing: "Zandra". For episode: "Flip-Flop".
Клорис Личмен
Клорис Личмен
Малкольм в центре внимания For playing "Ida"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшее озвучивание
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Дэн Кастелланета For playing various characters. For episode "Today I Am A Clown".
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура драматического сериала
Дэдвуд 8.5
Дэдвуд Deadwood
Уолтер Хилл For Deadwood (2004)
Победитель
Все номинанты
Части тела 8.2
Части тела Nip/Tuck
Райан Мерфи For Pilot (2003)
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Тим Ван Паттен For Long Term Parking (2004)
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Аллен Култер For Irregular Around the Margins (2004)
Скорая помощь 8.3
Скорая помощь ER
Christopher Chulack For The Lost (2003)
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура комедийного сериала
Задержка в развитии 8.6
Задержка в развитии Arrested Development
Энтони Руссо, Джо Руссо For the pilot episode.
Победитель
Все номинанты
Умерь свой энтузиазм 8.1
Умерь свой энтузиазм Curb Your Enthusiasm
Брайан Гордон For episode "The 5 Wood".
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Тим Ван Паттен For episode "An American Girl In Paris", part deux".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Самурай Джек 8.4
Самурай Джек Samurai Jack
Роберт Альварес, Брайан А Миллер, Randy Myers, Don Shank, Генндий Тартаковский, Джеймс Т. Уолкер, Yumun Jeong, Bong Koh Jae For episode "The Birth of Evil".
Победитель
Все номинанты
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Mike B. Anderson, J. Stewart Burns, Kevin Curran, John Frink, Дэна Гулд, Dan Greaney, Al Jean, Brian Kelley, Tim Long, Ian Maxtone-Graham, Carolyn Omine, Don Payne, Rick Polizzi, Michael Price, Jim Reardon, Matt Selman, Patrick Buchanan, Laurie Biernacki, Norman P. Auble For episode "The Way We Weren't".
Футурама 9.3
Футурама Futurama
Matt Groening, David X. Cohen, Brian J. Cowan, David A. Goodman, Eric Kaplan, Claudia Katz, Ken Keeler, Рич Мур, Bill Odenkirk, Майкл Роу, Брайан Шисли, Gregg Vanzo, Scott Vanzo, Patric M. Verrone, Stephanie Arnett For episode "The Sting".
Южный Парк 7.9
Южный Парк South Park
Мэтт Стоун, Трей Паркер, Frank C. Agnone II, Anne Garefino, Дженнифер Хауэлл, Стоф, Эрик For episode "Christmas In Canada".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Звездные войны: Войны клонов 7.8
Звездные войны: Войны клонов Star Wars: Clone Wars
Роберт Альварес, Марк Эндрюс, Claudia Katz, Брайан А Миллер, Пол Рудиш, Генндий Тартаковский, Scott Vanzo, Jennifer Pelphrey, Yumun Jeong, Geraldine Symon, Darrick Bachman, Брайан Эндрюс For vol. 1 (chapters 1-20).
Победитель
Все номинанты
The Powerpuff Girls: 'Twas the Fight Before Christmas The Powerpuff Girls: 'Twas the Fight Before Christmas
Роберт Альварес, Lauren Faust, Juli Murphy, Craig Lewis, Крэйг Маккракен, John McIntyre, Брайан А Миллер, Randy Myers, Amy Keating Rogers, Крис Сейвино, Джеймс Т. Уолкер
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Miniseries, Movie or a Special
Ангелы в Америке 7.8
Ангелы в Америке Angels in America
George DeTitta Jr., John Kasarda, Stuart Wurtzel For part I and II ("Millennium Approaches", "Perestroika").
Победитель
Все номинанты
The Lion in Winter The Lion in Winter
Roger Hall, István Tóth, János Szabolcs
Hornblower: Loyalty Hornblower: Loyalty
Stephen Campbell, Paul Cross, Rob Harris, Tina Jones, Peter Wenham
Hornblower: Duty Hornblower: Duty
Stephen Campbell, Paul Cross, Rob Harris, Tina Jones, Peter Wenham
Панчо Вилья 6.5
Панчо Вилья And Starring Pancho Villa as Himself
Jay Aroesty, Herbert Pinter, Bernardo Trujillo
Ike: Countdown to D-Day Ike: Countdown to D-Day
Nick Bassett, Jill Cormack, Ralph Davies, Andy McLaren
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Фрейзер 8.3
Фрейзер Frasier
Roy Christopher, Ron Olsen, Amy Skjonsby-Winslow For episode "Freudian Sleep/Caught In The Act".
Победитель
Все номинанты
Два с половиной человека
Два с половиной человека Two and a Half Men
John Shaffner, Ann Shea For episode "Alan Harper, Frontier Chiropractor".
Whoopi Whoopi
Garvin Eddy, Donna Hamilton, Ellen Waggett For episode "Sticky Fingers".
Задержка в развитии 8.6
Задержка в развитии Arrested Development
Ellen Brill, Charisse Cardenas, Denny Dugally For the pilot episode.
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Melinda Ritz, Glenda Rovello For episode "I Do, Oh, No, You Di-in't".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Карнавал
Карнавал Carnivàle
Bernt Amadeus Capra, Sara Andrews, Dan Bishop, Jeremy Cassells, Roger L. King, Gary Kosko, Leslie McCarthy-Frankenheimer For episode "Milfay" (pilot).
Победитель
Все номинанты
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Bob Shaw, Scott P. Murphy, Janet Shaw For episode "In Camelot/Cold Cuts/The Test Dream".
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Kenneth Hardy, Ellen Totleben For episode "Gaza".
Шпионка 8.4
Шпионка Alias
Scott Chambliss, Cece De Stefano, Karen Manthey For episode "Taken".
Дэдвуд 8.5
Дэдвуд Deadwood
Maria Caso, James J. Murakami, John F. Brown For episode "Deep Water/The Trial Of Jack McCall/Bullock Returns To The Camp".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Variety or Music Program
Все номинанты
The 76th Annual Academy Awards The 76th Annual Academy Awards
Roy Christopher, Steve Olson
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Eugene Lee, Akira Yoshimura, Keith Raywood, Joe DeTullio For episode with host Elijah Wood.
The 46th Annual Grammy Awards The 46th Annual Grammy Awards
Brian J. Stonestreet, Steve Bass, Tamlyn Wright
Mad TV MADtv
Daryn-Reid Goodall, D. Martyn Bookwalter, John Sabato For episode "MADtv's 200th Episode".
Queer Eye Queer Eye for the Straight Guy
John Paino, Aleta Shaffer, Thom Filicia, Valerie Nolan For episode "A Very Queer Eye Holiday: Holiday Special (#1.16)".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Comedy Series
Задержка в развитии 8.6
Задержка в развитии Arrested Development
Deborah Barylski, Geraldine Leder
Победитель
Все номинанты
Дефективный детектив 8.4
Дефективный детектив Monk
Meg Liberman, Anya Colloff, Lonnie Hamerman, Amy McIntyre Britt, Cami Patton, Sandi Logan
Фрейзер 8.3
Фрейзер Frasier
Jeff Greenberg
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Jennifer McNamara
Умерь свой энтузиазм 8.1
Умерь свой энтузиазм Curb Your Enthusiasm
Allison Jones
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Drama Series
24 часа
24 часа 24
Peggy Kennedy, Debi Manwiller
Победитель
Все номинанты
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Sheila Jaffe, Georgianne Walken
Дэдвуд 8.5
Дэдвуд Deadwood
Libby Goldstein, Junie Lowry-Johnson
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Laura Schiff
Карнавал
Карнавал Carnivàle
Wendy O'Brien, John Papsidera
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Ангелы в Америке 7.8
Ангелы в Америке Angels in America
Ellen Lewis, Juliet Taylor
Победитель
Все номинанты
The Reagans The Reagans
Susan Edelman, Tina Gerussi, Andrea Kenyon
Творение Господне 8.1
Творение Господне Something the Lord Made
Lynn Kressel, Pat Moran
Ангелы с железными зубами 7.4
Ангелы с железными зубами Iron Jawed Angels
Kathleen Chopin, Janet Hirshenson, Jane Jenkins, Liz Marks
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Children's Program
Happy to Be Nappy and Other Stories of Me Happy to Be Nappy and Other Stories of Me
Эллен Гусенберг Кент, Diane Kolyer, Dolores Morris, Sheila Nevins
Победитель
Все номинанты
Лиззи Магуайр 8.3
Лиззи Магуайр Lizzie McGuire
Jill Danton, Мелисса Гулд, Susan Estelle Jansen, Тим Мэйл, Stan Rogow, Douglas Tuber
Sesame Street Presents: The Street We Live On Sesame Street Presents: The Street We Live On
Кевин Клэш, Carol-Lynn Parente, Lewis Bernstein, Melissa Dino, Karen Ialacci, Tim Carter
Nick News Nick News with Linda Ellerbee
Wally Berger, Linda Ellerbee, Mark Lyons, Rolfe Tessem, Josh Veselka For the Nick News special edition: "
Sesame Street Presents: The Street We Live On Sesame Street Presents: The Street We Live On
Кевин Клэш, Carol-Lynn Parente, Lewis Bernstein, Melissa Dino, Karen Ialacci, Tim Carter
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Choreography
Jerry Lewis MDA Labor Day Telethon Jerry Lewis MDA Labor Day Telethon
Jason Samuels Smith
Победитель
Все номинанты
Smucker's Stars on Ice Smucker's Stars on Ice
Christopher Dean, Jamie Isley
Малкольм в центре внимания
Малкольм в центре внимания Malcolm in the Middle
Fred Tallaksen For episode "Dewey's Special Class".
Mad TV MADtv
Monie Adamson For episode "9th Season Finale".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
The Soul of a Man The Soul of a Man
Lisa Rinzler
Победитель
Все номинанты
The Apprentice The Apprentice
Tony Croll, Mark Hryma, Mark 'Ninja' Lynch, David Park, Matt Sohn, David Charles Sullivan, Jeff Watt, Jim Harrington, Rodney Chauvin, Tom Magill, Vince Monteleone, Michael Dean, Kary D'Alessandro, German Abarca Jr., Jorge Alves Jr., Peter Wery, Джошуа Майес, Erica Shusha, Russell Fill, Mande Whitaker For episode "Wheeling & Dealing".
Последний герой
Последний герой Survivor
Michael Applebaum, Derek Carver, Mark Hryma, Mark 'Ninja' Lynch, Michael Murray, David Parkinson, Alan Pierce, Peter Pilafian, Jeff Watt, Jim Harrington, Paul Moss, John Tattersall, Vince Monteleone, Michael Yelseth, Justin Evans, Kevin Garrison, Peter Wery, Paulo Castillo, Russell Fill, Bennie Cronje, Derek Lovie, George Waterman, David Chapiro For episode "Beg, Barter And Steal".
Jockey Jockey
Кейт Дэвис
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Peter Wery For episode "I Could Never Have Been Prepared For What I'm Looking At Right Now".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Творение Господне 8.1
Творение Господне Something the Lord Made
Donald M. Morgan
Победитель
Все номинанты
Ангелы с железными зубами 7.4
Ангелы с железными зубами Iron Jawed Angels
Robbie Greenberg
American Family American Family
Рейнальдо Вильялобос For episode "Journey of Dreams: Chapter 1: The Wedding".
Панчо Вилья 6.5
Панчо Вилья And Starring Pancho Villa as Himself
Peter James
Ангелы в Америке 7.8
Ангелы в Америке Angels in America
Stephen Goldblatt For part II. ("Perestroika").
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
8 простых правил для друга моей дочери-подростка 7.7
8 простых правил для друга моей дочери-подростка 8 Simple Rules
Bruce L. Finn For episode "Goodbye".
Победитель
Все номинанты
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Tony Askins For episode "Ice Cream Ball".
George Lopez George Lopez
Peter Smokler For episode "Bringing Home The Bacon".
Друзья 8.2
Друзья Friends
Nick McLean For episode "The One With Phoebe's Wedding".
Два с половиной человека
Два с половиной человека Two and a Half Men
Steven V. Silver For episode "Camel Filters And Pheremones".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Карнавал
Карнавал Carnivàle
Jeffrey Jur For episode "Pick A Number".
Победитель
Все номинанты
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Фил Абрахам For episode "Irregular Around The Margins".
Шпионка 8.4
Шпионка Alias
Donald E. Thorin Jr. For episode "Concious".
C.S.I. Место преступления 8.8
C.S.I. Место преступления CSI: Crime Scene Investigation
Frank Byers For episode "XX".
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Thomas Del Ruth For episode "7A WF 83429".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Commercial
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
The Lion in Winter The Lion in Winter
Консолата Бойл, Rhona McGuirke, Magdalen Rubalcava
Победитель
Все номинанты
Ангелы в Америке 7.8
Ангелы в Америке Angels in America
Donna Maloney, Michelle Matland, Ann Roth For part II ("Perestroika").
Ангелы с железными зубами 7.4
Ангелы с железными зубами Iron Jawed Angels
Caroline Harris, Eric Van Wagoner, Carl Curnutte III
Ангелы в Америке 7.8
Ангелы в Америке Angels in America
Donna Maloney, Michelle Matland, Ann Roth For part II ("Perestroika").
Hornblower: Loyalty Hornblower: Loyalty
John Mollo, Barbara Rutter For part I.
Ангелы с железными зубами 7.4
Ангелы с железными зубами Iron Jawed Angels
Caroline Harris, Eric Van Wagoner, Carl Curnutte III
Hornblower: Loyalty Hornblower: Loyalty
John Mollo, Barbara Rutter For part I.
Панчо Вилья 6.5
Панчо Вилья And Starring Pancho Villa as Himself
Eduardo Castro, Bárbara González Monsreal, Michael R. Chapman
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Series
Карнавал
Карнавал Carnivàle
Lucinda Campbell, Terry Dresbach, Linda Henrikson, Ruth Myers, Niklas J. Palm For episode "Milfay" (pilot).
Победитель
Все номинанты
Шоу 70−х 8.1
Шоу 70−х That '70s Show
Johnny Foam, Melina Root For episode "Do You Think It's Alright?".
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Lorraine Calvert, Elizabeth Feldbauer, Barbara Hause, Juliet Polcsa, Lauren Press For episode "Rat Pack".
Дэдвуд 8.5
Дэдвуд Deadwood
Janie Bryant, Le Dawson, Beth Morgan For episode "Mr. Wu".
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Патриша Филд, Mei Lai Hippisley Coxe, Molly Rogers, Wendy Stefanelli, Mark Agnes, Patricia Trujillo For episode "An American Girl In Paris", part deux.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Variety or Music Program
Smucker's Stars on Ice Smucker's Stars on Ice
Jef Billings, Regina Winters
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Jockey Jockey
Кейт Дэвис
Победитель
Все номинанты
American Experience American Experience
Laurie Kahn For episode "Tupperware! (#16.6)". (Shown within American Experience (1987).)
American Masters American Masters
Сьюзен Лейси For episode "Judy Garland: By Myself".
Queer Eye Queer Eye for the Straight Guy
Becky Smith For episode "Richard Miller".
Born Rich Born Rich
Jamie Johnson
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Ангелы в Америке 7.8
Ангелы в Америке Angels in America
Майк Николс
Победитель
Все номинанты
The Lion in Winter The Lion in Winter
Андрей Кончаловский
Творение Господне 8.1
Творение Господне Something the Lord Made
Джозеф Сарджент
Главный подозреваемый 6: Последний свидетель
Главный подозреваемый 6: Последний свидетель Prime Suspect: The Last Witness
Том Хупер
Ike: Countdown to D-Day Ike: Countdown to D-Day
Роберт Хармон
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Program
The 76th Annual Academy Awards The 76th Annual Academy Awards
Louis J. Horvitz
Победитель
Все номинанты
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Jerry Foley For show #2170.
The Daily Show The Daily Show
Chuck O'Neil For show #8086.
Bill Maher: Victory Begins at Home Bill Maher: Victory Begins at Home
John Moffitt
Chappelle's Show Chappelle's Show
Нил Бреннан, Andre Allen, Scott Vincent For show #204.
Elaine Stritch at Liberty Elaine Stritch at Liberty
Andy Picheta, Ник Дуб, Крис Хегедус, Д. А. Пеннебейкер
Elaine Stritch at Liberty Elaine Stritch at Liberty
Andy Picheta, Ник Дуб, Крис Хегедус, Д. А. Пеннебейкер
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Miniseries, Movie or a Special
The Reagans The Reagans
Marie-Ange Ripka, Linda Bourgon
Победитель
Все номинанты
Ангелы в Америке 7.8
Ангелы в Америке Angels in America
Angel De Angelis, Jasen Joseph Sica, David Brian Brown For parts "Millenium Approaches" and "Perestroika".
Ike: Countdown to D-Day Ike: Countdown to D-Day
Paul Pattison, Kimberley Spiteri
The Lion in Winter The Lion in Winter
Martial Corneville, Silka Lisku, Klári Szinek
Tracey Ullman in the Trailer Tales Tracey Ullman in the Trailer Tales
Cydney Cornell, Charlotte Parker
DreamKeeper DreamKeeper
Réjean Forget, Don Olson
Ангелы в Америке 7.8
Ангелы в Америке Angels in America
Angel De Angelis, Jasen Joseph Sica, David Brian Brown For parts "Millenium Approaches" and "Perestroika".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Series
Карнавал
Карнавал Carnivàle
Louisa V. Anthony, Kerry Mendenhall, Elizabeth Rabe For episode "After The Ball Is Over".
Победитель
Все номинанты
Дэдвуд 8.5
Дэдвуд Deadwood
Peter Tothpal, Susan Carol Schwary, Josée Normand, Ellen Powell For episode "Plague".
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Linda Rice, Clariss Morgan, Michaelanthony For episode with hosts 'Jessica Simpson' & 'Nick Lachay'.
Mad TV MADtv
Mishell Chandler, Anthea Grutsis, Matthew Kasten, Desmond Miller For episode "MADtv's 200th Episode".
Saturday Night Live
Шпионка 8.4
Шпионка Alias
Michael Reitz, Julie M. Woods, Grace Hernandez, Karen Bartek For episode "Unveiled".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement in Animation
Жизнь и приключения робота-подростка 6.8
Жизнь и приключения робота-подростка My Life As a Teenage Robot
Seonna Hong For episode "The Wonderful World of Wizzley".
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Elaine Stritch at Liberty Elaine Stritch at Liberty
Илэйн Стритч
Победитель
Все номинанты
Tracey Ullman in the Trailer Tales Tracey Ullman in the Trailer Tales
Трейси Ульман
Ellen DeGeneres: Here and Now Ellen DeGeneres: Here and Now
Эллен ДеДженерес
Real Time with Bill Maher Real Time with Bill Maher
Билл Маар
The 76th Annual Academy Awards The 76th Annual Academy Awards
Билли Кристал
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Аль Пачино
Аль Пачино
Ангелы в Америке For playing "Roy M. Cohn".
Победитель
Все номинанты
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Панчо Вилья For playing "Pancho Villa".
Алан Рикман
Алан Рикман
Творение Господне For playing "Alfred Blalock".
Мос Деф
Творение Господне For playing "Vivien Theodore Thomas".
Джеймс Бролин
Джеймс Бролин
The Reagans For playing "Ronald Reagan".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Ангелы в Америке For playing "Hannah Pitt/Ethel Rosenberg/The Rabbi and The Angel Australia ".
Победитель
Все номинанты
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
Ангелы в Америке For playing "Nurse Emily/Homeless Woman and The Angel America".
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
The Lion in Winter For playing "Queen Eleanor of Aquitaine".
Джуди Дэвис
Джуди Дэвис
The Reagans For playing "Nancy Reagan".
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Главный подозреваемый 6: Последний свидетель For playing "Jane Tennison".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lighting Direction (Electronic, Multi-Camera) for a VMC Programming
The 46th Annual Grammy Awards The 46th Annual Grammy Awards
Robert T. Barnhart, Robert A. Dickinson, Matt Firestone, Andy O'Reilly
Победитель
Все номинанты
The 76th Annual Academy Awards The 76th Annual Academy Awards
Robert T. Barnhart, Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Timothy Stephenson, Steven Brill For show #2117.
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Matt Firestone, Kieran Healy, George Harvey For episode "Finale".
Sting: Inside - The Songs of Sacred Love Sting: Inside - The Songs of Sacred Love
Stan Crocker, David Rudd
Paul McCartney in Red Square Paul McCartney in Red Square
Roy Bennett, Craig Braden, Wally Lees
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Made for Television Movie
Творение Господне 8.1
Творение Господне Something the Lord Made
Robert W. Cort, Mike Drake, Eric Hetzel, Julian Krainin, David Madden
Победитель
Все номинанты
The Lion in Winter The Lion in Winter
Патрик Стюарт, Robert A. Halmi, Robert Halmi Sr., Дайсон Ловелл, Wendy Neuss, Martin Poll
The Reagans The Reagans
Роберт Аллан Экерман, Dave Mace, Neil Meron, Lynn Raynor, Craig Zadan
The Reagans The Reagans
Роберт Аллан Экерман, Dave Mace, Neil Meron, Lynn Raynor, Craig Zadan
Панчо Вилья 6.5
Панчо Вилья And Starring Pancho Villa as Himself
Larry Gelbart, Mark Gordon, Diane Isaacs, Sue Jett, Gary Levinsohn, Tony Mark, Joshua D. Maurer
The Lion in Winter The Lion in Winter
Патрик Стюарт, Robert A. Halmi, Robert Halmi Sr., Дайсон Ловелл, Wendy Neuss, Martin Poll
Ike: Countdown to D-Day Ike: Countdown to D-Day
Dennis A. Brown, Lionel Chetwynd, David Craig, Delia Fine, Stephanie Germain
Панчо Вилья 6.5
Панчо Вилья And Starring Pancho Villa as Himself
Larry Gelbart, Mark Gordon, Diane Isaacs, Sue Jett, Gary Levinsohn, Tony Mark, Joshua D. Maurer
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Main Title Design
Карнавал
Карнавал Carnivàle
Angus Wall, Patrick Murphy, Vonetta Taylor
Победитель
Все номинанты
Ангелы в Америке 7.8
Ангелы в Америке Angels in America
Randall Balsmeyer, Jim Rider, Amit Sethi, J. John Corbett
Части тела 8.2
Части тела Nip/Tuck
Eric S. Anderson, Paul Matthaeus, Paul Schneider, Vincent Haycock
Королевский госпиталь 8.5
Королевский госпиталь Kingdom Hospital
Paul Matthaeus, Josh Bodnar, Dade Ogeron, Colin Day
Ангелы в Америке 7.8
Ангелы в Америке Angels in America
Randall Balsmeyer, Jim Rider, Amit Sethi, J. John Corbett
Nicole Kidman: An American Cinematheque Tribute Nicole Kidman: An American Cinematheque Tribute
Jakob Trollbeck, Greg Hahn
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Main Title Theme Music
Дефективный детектив 8.4
Дефективный детектив Monk
Randy Newman
Победитель
Все номинанты
Monster House Monster House
Dan Mackenzie For episode "Zen House".
Части тела 8.2
Части тела Nip/Tuck
Jeffrey Cain Thompson, Cedric Lemoyne, Gregory Slay
Дэдвуд 8.5
Дэдвуд Deadwood
David Schwartz
Два с половиной человека
Два с половиной человека Two and a Half Men
Lee Aronsohn, Grant Geissman, Чак Лорри
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special (Non-Prosthetic)
Ангелы в Америке 7.8
Ангелы в Америке Angels in America
John Caglione Jr., Joseph A. Campayno, Kelly Gleason, J. Roy Helland For parts "Millennium Approaches" and "Perestroika".
Победитель
Все номинанты
Панчо Вилья 6.5
Панчо Вилья And Starring Pancho Villa as Himself
Dorothy J. Pearl, Nena Smarz
Caesar Julius Caesar
Luigi Rocchetti, Manlio Rocchetti
Tracey Ullman in the Trailer Tales Tracey Ullman in the Trailer Tales
Kate Shorter, Sally Sutton
The Reagans The Reagans
Stephan Dupuis, Pamela Roth
Caesar Julius Caesar
Luigi Rocchetti, Manlio Rocchetti
American Family American Family
Ken Diaz, Carlos Sánchez For episode(s) "Journey of Dreams".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Девочки Гилмор 8.3
Девочки Гилмор Gilmore Girls
Marie Del Prete, Malanie J. Romero, Mike Smithson For episode "The Festival Of Living Art".
Победитель
Все номинанты
Карнавал
Карнавал Carnivàle
Simone Almekias-Siegl, Steve Artmont For episode "Babylon".
C.S.I. Место преступления 8.8
C.S.I. Место преступления CSI: Crime Scene Investigation
John Goodwin, Melanie Levitt, Nicholas Pagliaro, Jackie Tichenor For episode "Assume Nothing & All For Our Country".
Части тела 8.2
Части тела Nip/Tuck
Thomas R. Burman, Bari Dreiband-Burman, Stephanie A. Fowler, Eryn Krueger Mekash For episode "Adelle Coffin".
Дэдвуд 8.5
Дэдвуд Deadwood
Adam Brandy, Brian McManus, Deborah McNulty, John Rizzo For episode "Here Was A Man".
Карнавал
Карнавал Carnivàle
Simone Almekias-Siegl, Steve Artmont For episode "Babylon".
C.S.I. Место преступления 8.8
C.S.I. Место преступления CSI: Crime Scene Investigation
John Goodwin, Melanie Levitt, Nicholas Pagliaro, Jackie Tichenor For episode "Assume Nothing & All For Our Country".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special (Prosthetic)
Части тела 8.2
Части тела Nip/Tuck
Thomas R. Burman, Bari Dreiband-Burman, James MacKinnon For the pilot episode.
Победитель
Все номинанты
Звездный путь: Энтерпрайз
Звездный путь: Энтерпрайз Star Trek: Enterprise
Michael Westmore For episode "Zero Hour".
Tracey Ullman in the Trailer Tales Tracey Ullman in the Trailer Tales
Matthew W. Mungle, Kate Shorter, Sally Sutton
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Miniseries
Ангелы в Америке 7.8
Ангелы в Америке Angels in America
Майк Николс, Cary Brokaw, Celia D. Costas, Майкл Хейли
Победитель
Все номинанты
Главный подозреваемый 6: Последний свидетель
Главный подозреваемый 6: Последний свидетель Prime Suspect: The Last Witness
David Boulter, Rebecca Eaton, Andy Harries
Traffic Traffic
Jay Benson, Colin Cotter, Стивен Хопкинс, Ron Hutchinson, Graham King
American Family American Family
Eric L. Gold, Bob Greenblatt, David Janollari, Barbara Martinez Jitner, Грегори Нава For episode(s) "Journey of Dreams".
Hornblower: Loyalty Hornblower: Loyalty
Andrew Benson, Michele Buck, Delia Fine, Emilio Nunez
Hornblower: Duty Hornblower: Duty
Andrew Benson, Michele Buck, Delia Fine, Emilio Nunez
American Family American Family
Eric L. Gold, Bob Greenblatt, David Janollari, Barbara Martinez Jitner, Грегори Нава For episode(s) "Journey of Dreams".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Paul McCartney in Red Square Paul McCartney in Red Square
Zoran Jevremov, Lance Cain
Победитель
Все номинанты
AFI Life Achievement Award: A Tribute to Robert De Niro A Tribute to Robert De Niro
Мартин Скорсезе, Debra Light, Michael Polito, Райан Полито, Thelma Schoonmaker, Yoram Tal, Adam 'Chip' Pauken
The 76th Annual Academy Awards The 76th Annual Academy Awards
Трой Миллер, Jon Bloom, Bill DeRonde, Beth Dewey, Дин Холлэнд, Michael Polito, Райан Полито, Jeff Roe, Matthew Sharp, Andrew Solt, Yoram Tal, Чак Уоркмэн, Douglass M. Stewart Jr., Paul Marengo, Kevin Finn, Mark Stepp, Michael J. Shapiro, Tiffany Hope, Ray Wolf, John Francis, Cole Barager, Karen Erickson Moore, John Zimmer, Eric Hornberger, Gus Comegys, John Sterneman, Brian Derby, Tony Cacciarelli, Dirk Meenen, Joe Saccone, Scott Kirby
Sting: Inside - The Songs of Sacred Love Sting: Inside - The Songs of Sacred Love
Chris Osterhus, Scott Richter
Friends: The One Before the Last One - Ten Years of Friends Friends: The One Before the Last One - Ten Years of Friends
Todd Felker, Sven Nilsson, Stephen Prime, Kenny Tintorri
The 76th Annual Academy Awards The 76th Annual Academy Awards
Трой Миллер, Jon Bloom, Bill DeRonde, Beth Dewey, Дин Холлэнд, Michael Polito, Райан Полито, Jeff Roe, Matthew Sharp, Andrew Solt, Yoram Tal, Чак Уоркмэн, Douglass M. Stewart Jr., Paul Marengo, Kevin Finn, Mark Stepp, Michael J. Shapiro, Tiffany Hope, Ray Wolf, John Francis, Cole Barager, Karen Erickson Moore, John Zimmer, Eric Hornberger, Gus Comegys, John Sterneman, Brian Derby, Tony Cacciarelli, Dirk Meenen, Joe Saccone, Scott Kirby
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Фрейзер 8.3
Фрейзер Frasier
Ron Volk For episode "Goodnight, Seattle".
Победитель
Все номинанты
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
Patricia Barnett For episode "Golf For It".
Шоу 70−х 8.1
Шоу 70−х That '70s Show
David Helfand For episode "Sparks".
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Питер Чакос For episode "Last Ex To Brooklyn".
Друзья 8.2
Друзья Friends
Stephen Prime For episode "The Last One".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Multi-Camera Sound Mixing for a Series or Special
Фрейзер 8.3
Фрейзер Frasier
Andre Caporaso, Robert Douglass, Thomas J. Huth, Dana Mark McClure For episode "The Doctor Is Out".
Победитель
Все номинанты
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
John Bickelhaupt, Kathy Oldham, Brentley Walton For episode "The Model".
Друзья 8.2
Друзья Friends
John Bickelhaupt, Dana Mark McClure, Charlie McDaniel For episode "The Last One", parts 1 & 2.
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Peter Damski, Kathy Oldham, Craig Porter For episode "Courting Disaster".
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
John Bickelhaupt, Kathy Oldham, Brentley Walton For episode "The Model".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Dramatic Underscore)
Eloise at Christmastime Eloise at Christmastime
Bruce Broughton
Победитель
Все номинанты
Helter Skelter Helter Skelter
Mark Snow
The Nazi Officer's Wife The Nazi Officer's Wife
Sheldon Mirowitz
The Last King Charles II: The Power & the Passion
Rob Lane For part II.
Fallen Angel Fallen Angel
Ernest Troost
Great Performances: Dance in America Great Performances: Dance in America
Elliot Goldenthal For episode "Lar Lubovitch's 'Othello'".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Звездный путь: Энтерпрайз
Звездный путь: Энтерпрайз Star Trek: Enterprise
Velton Ray Bunch For episode "Similitude".
Победитель
Все номинанты
24 часа
24 часа 24
Sean Callery For episode "6:00 AM - 7:00 AM".
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Alf Clausen For episode "Treehouse Of Horror XIV".
Мертвые, как я
Мертвые, как я Dead Like Me
Stewart Copeland For the pilot episode.
Pandemic: Facing AIDS Pandemic: Facing AIDS
Филип Гласс For episode "Uganda/Thailand".
Line of Fire Line of Fire
Larry Groupé For episode "Eminence Front".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Direction
Great Performances Great Performances
Харри Конник мл. For episode "Harry Connick, Jr.: 'Only You' In Concert".
Победитель
Все номинанты
The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts
Elliot Lawrence
The 76th Annual Academy Awards The 76th Annual Academy Awards
Марк Шейман, Harold Wheeler
Christmas in Washington Christmas in Washington
Ian Fraser
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music and Lyrics
Until the Violence Stops World VDAY
Toni Childs, David Ricketts For the song "Because You Are Beautiful".
Победитель
Все номинанты
Sesame Street Presents: The Street We Live On Sesame Street Presents: The Street We Live On
Mike Renzi, Lou Berger For the song "The Street I Live On".
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Alf Clausen, Дэна Гулд For the song "Vote for a Winner". For episode "The President Wore Pearls".
Футурама 9.3
Футурама Futurama
Ken Keeler For the song "I Want My Hands Back". For episode "The Devil's Hands Are Idle Playthings"
Sesame Street Presents: The Street We Live On Sesame Street Presents: The Street We Live On
Mike Renzi, Lou Berger For the song "The Street I Live On".
Волшебные покровители
Волшебные покровители The Fairly OddParents
Бутч Хартман, Steve Marmel, Guy Moon For the song "Wish Come True!". For episode "Abracatastrophe".
Волшебные покровители
Волшебные покровители The Fairly OddParents
Бутч Хартман, Steve Marmel, Guy Moon For the song "Wish Come True!". For episode "Abracatastrophe".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Nonfiction Series
American Masters American Masters
George Feltenstein, John Fricke, Сьюзен Лейси, Roger Mayer, Julie Sacks, Prudence Glass
Победитель
Все номинанты
The Soul of a Man The Soul of a Man
Мартин Скорсезе, Paul Allen, Маргарет Бодд, Ulrich Felsberg, Алекс Гибни, Jody Allen, Peter Schwartzkopff
Inside the Actors Studio Inside the Actors Studio
Frances Berwick, Michael Kostel, Джеймс Липтон, Alice Siess, John Servidio, Christian Barcellos
Cold Case Files Cold Case Files
Laura Fleury, Bill Kurtis, Michael Harvey, Mike West
Biography Biography
Маро Чермайефф, Стивен Хиллиард Штерн, Dierdre O'Hearn, Eliza Kurtz, Joe Townley
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Nonfiction Special
The Forgetting: A Portrait of Alzheimer's The Forgetting: A Portrait of Alzheimer's
Elizabeth Arledge, Naomi S. Boak
Победитель
Все номинанты
Born Rich Born Rich
Sheila Nevins, Dirk Wittenborn, Jamie Johnson
Fred Rogers: America's Favorite Neighbor Fred Rogers: America's Favorite Neighbor
Майкл Китон, Rick Sebak, Margaret Whitmer, Jocelyn Hough, Robert F. Petrilli, Bill Isler, Joseph J. Kennedy IV
A Decade Under the Influence A Decade Under the Influence
Тед Демме, Caroline Kaplan, Jerry Kupfer, Ричард ЛаГравенезе, Gini Reticker, Jonathan Sehring, Alison Palmer Bourke
AFI's 100 Years... 100 Heroes & Villains AFI's 100 Years... 100 Heroes & Villains
Bob Gazzale, Dann Netter, Frederick S. Pierce, Gary Smith
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
American Masters American Masters
Kate Hirson, Deborah Peretz, Kristen Huntley For episode "Judy Garland: By Myself".
Победитель
Все номинанты
The Apprentice The Apprentice
Scott Gamzon, Jonathon Braun, David Cutler, Glen Ebesu, David Michael Maurer, Dave Oliver, Jason Pedroza, James Ruxin, Клер Скэнлон, Chris Simpson, Janet Swanson, Stephen R. Frederick, Jamie Nelsen, Jason Steinberg, Andrew Ecker For episode "DNA, Heads And The Undead Kitty".
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Joubin Mortazavi, Sharmila Ariathurai, Andrew Frank, Jules Frazier, Julian Gomez, Eric Johannsen, Jason Pedroza, Craig E. Serling, Hudson Smith, Eric Van Wagenen, Paul C. Nielsen, Tom McGah For episode "I Could Never Have Been Prepared For What I'm Looking At Right Now".
Последний герой
Последний герой Survivor
Tim Atzinger, Joubin Mortazavi, H.A. Arnarson, Lane Baker, Brian Barefoot, Paul Coyne, Mitchell Danton, Sean Foley, Jerry U. Frizell, Michael Greer, David Handman, Bryan M. Horne, Ricky Kreitman, Ivan Ladizinsky, Geoffrey Rowland, James M. Smith, Bob Mathews, Evan Mediuch For episode "Shark Attack".
The Apprentice The Apprentice
Scott Gamzon, Jonathon Braun, David Cutler, Glen Ebesu, David Michael Maurer, Dave Oliver, Jason Pedroza, James Ruxin, Клер Скэнлон, Chris Simpson, Janet Swanson, Stephen R. Frederick, Jamie Nelsen, Jason Steinberg, Andrew Ecker For episode "DNA, Heads And The Undead Kitty".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Reality Program
Queer Eye Queer Eye for the Straight Guy
Frances Berwick, David Collins, Jill Danton, Amy Introcaso, Michael Williams, Джей Родригез, Lynn Sadofsky, David Metzler, Ted Allen, Thom Filicia, Carson Kressley, Kyan Douglas, Christian Barcellos
Победитель
Все номинанты
Extreme Makeover: Home Edition Extreme Makeover: Home Edition
Craig Armstrong, Luis Barreto, Michael Maloy, Conrad L. Ricketts, Tom Forman, Mark Rains, Janelle Fiorito
Penn & Teller: Bullshit! Penn & Teller: Bullshit!
Shari Adagio, Пенн Джиллетт, Star Price, Теллер, Mark Wolper, Peter Adam Golden, Michael Goudeau
Зеленый свет
Зеленый свет Project Greenlight
Бен Аффлек, Мэтт Дэймон, Харви Вайнштейн, Sean Bailey, Дэн Катфорт, Джейн Липшиц, Крис Мур, Bob Osher, Randy Sacks, Bob Weinstein, Eli Holzman, Tony Yates
Colonial House Colonial House
Nicolas Brown, Beth Hoppe, Leanne Klein, Sallie Clement
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Reality-Competition Program
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Джерри Брукхаймер, Jon Kroll, Brady Connell, Anthony Dominici, Phil Keoghan, Jonathan Littman, Shannon McGinn, Bertram van Munster, Hayma Washington, Evan Weinstein, Elise Doganieri, Rick Ringbakk, Bob Parr, Michael Noval, Julian Grimmond, Michael Norton, Amy Chacon
Победитель
Все номинанты
Last Comic Standing Last Comic Standing
Джей Мор, Peter Engel, Rob Fox, Barry Katz, Javier Winnik, Leslie Radakovich, Cori Fry, Brittany Lovett
The Apprentice The Apprentice
Jay Bienstock, James Bruce, Mark Burnett, James Canniffe, Kevin Harris, Bill Pruitt, Conrad Riggs, Дональд Трамп, Seth Cohen, Katherine Walker
Последний герой
Последний герой Survivor
Craig Armstrong, Maria Baltazzi, Bruce Beresford-Redman, Adam Briles, Mark Burnett, Viki Cacciatore, David Dryden, Eden Gaha, John Kirhoffer, Doug McCallie, Cathrine Irgens Nilsen, Charlie Parsons, Jeff Probst, Conrad Riggs, Tom Shelly, Holly Wofford, Daniel Munday
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Пола Абдул, Simon Fuller, David R. Goffin, Найджел Литго, Райан Сикрест, Кен Уорвик, Саймон Коуэлл, Randy Jackson, Cécile Frot-Coutaz, Charles Boyd, Beth McNamara
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Задержка в развитии 8.6
Задержка в развитии Arrested Development
Lee Haxall For the pilot episode.
Победитель
Все номинанты
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Венди Станцлер, Michael Berenbaum For episode "An American Girl In Paris (Part Une & Part Deux)".
Клиника 8.4
Клиника Scrubs
John Michel For episode "My Screwup".
Умерь свой энтузиазм 8.1
Умерь свой энтузиазм Curb Your Enthusiasm
Jon Corn For episode "The Survivor".
Умерь свой энтузиазм 8.1
Умерь свой энтузиазм Curb Your Enthusiasm
Steven Rasch For episode "Opening Night".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
24 часа
24 часа 24
Chris G. Willingham For episode "10:00 AM - 11:00 AM".
Победитель
Все номинанты
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Sidney Wolinsky For episode "All Happy Families".
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Conrad M. Gonzalez For episode "Irregular Around The Margins".
Скорая помощь 8.3
Скорая помощь ER
Kevin Casey For episode "Freefall".
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
William B. Stich For episode "Long Term Parking".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Творение Господне 8.1
Творение Господне Something the Lord Made
Michael Brown
Победитель
Все номинанты
Ike: Countdown to D-Day Ike: Countdown to D-Day
Chris Peppe
Ангелы в Америке 7.8
Ангелы в Америке Angels in America
John Bloom, Antonia Van Drimmelen For part I (Millenium Approaches).
Battlestar Galactica Battlestar Galactica
Dany Cooper For night 1.
Панчо Вилья 6.5
Панчо Вилья And Starring Pancho Villa as Himself
Mark Warner, Edward Warschilka
44 Minutes: The North Hollywood Shoot-Out 44 Minutes: The North Hollywood Shoot-Out
William B. Stich
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Ангелы в Америке 7.8
Ангелы в Америке Angels in America
Ron Bochar, Lee Dichter, James Sabat For part II ("Perestroika").
Победитель
Все номинанты
Traffic Traffic
Eric Batut, Kevin Patrick Burns, Marc Fishman, Tony Lamberti For part I.
Hornblower: Loyalty Hornblower: Loyalty
Rudi Buckle, Colin Martin For part I.
Творение Господне 8.1
Творение Господне Something the Lord Made
Rick Ash, Adam Jenkins, Bruce Litecky
Ike: Countdown to D-Day Ike: Countdown to D-Day
Alan Decker, Wayne Heitman, Tony Johnson, Tim Philben
Ike: Countdown to D-Day Ike: Countdown to D-Day
Alan Decker, Wayne Heitman, Tony Johnson, Tim Philben
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Series
24 часа
24 часа 24
William Gocke, Mike Olman, Kenneth Kobett For episode "5:00 PM - 6:00 PM".
Победитель
Все номинанты
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Patrick Hanson, Dan Hiland, Gary D. Rogers For episode "Gaza".
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Kevin Patrick Burns, Todd Orr, Mathew Price For episode "Irregular Around The Margins".
C.S.I. Место преступления 8.8
C.S.I. Место преступления CSI: Crime Scene Investigation
Michael Fowler, Yuri Reese, William Smith For episode "Grissom vs. The Volcano".
Шпионка 8.4
Шпионка Alias
Robert Appere, Douglas Axtell, Ed Carr For episode "Hourglass".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Dinosaur Planet Dinosaur Planet
Stephen P. Robinson, Gregg Barbanell, David Esparza, Dean Grinsfelder, Nancy Nugent Title, Michael Payne, Sean Rowe, Lisa O'Donoghue, Patrick Cusack For episodes: "Alpha's Egg" and "Pod's Travel".
Победитель
Все номинанты
Jockey Jockey
Кейт Дэвис, Lynne Feldman
The Apprentice The Apprentice
Derek Luff, Ryan Owens, Mark Jasper, Rick Livingstone For episode "DNA, Heads & The Undead Kitty".
American Masters American Masters
Margaret Crimmins, Greg Smith For episode "Judy Garland: By Myself".
Jockey Jockey
Кейт Дэвис, Lynne Feldman
Three Sisters: Searching for a Cure Three Sisters: Searching for a Cure
John Bowen
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Панчо Вилья 6.5
Панчо Вилья And Starring Pancho Villa as Himself
Zack Davis, Lou Kleinman, Tony Lamberti, Michael Lyle, Carey Milbradt, Allan K. Rosen, Geoffrey G. Rubay, Bruce Tanis, Nicholas Viterelli, David J Williams, Joshua Winget, Karen Vassar Triest
Победитель
Все номинанты
44 Minutes: The North Hollywood Shoot-Out 44 Minutes: The North Hollywood Shoot-Out
Michael P. Cook, Craig A. Dellinger, Ken Dufva, Vince Gutierrez, Scott C. Kolden, Guy Tsujimoto
Caesar Julius Caesar
Suzanne Angel, Tim Chilton, Bob Costanza, Rick Crampton, Mike Dickeson, Kevin Fisher, Mark Friedgen, Anton Holden, Gary Macheel, Adriane Marfiak, Jill Schachne, Richard Steele, Tim Terusa, Lou Thomas, Randal S. Thomas, Rusty Tinsley, Dave Tinsley, Charlie Kolander For night 2.
Battlestar Galactica Battlestar Galactica
Jeff K. Brunello, Daniel Colman, Jordan Corngold, Jack Levy, Michael Lyle, Doug Madick, Frank Nolan, Vince Balunas, Chris Boyett For night 2.
Spartacus Spartacus
Billy B. Bell, William C. Carruth, Tim Chilton, Bob Costanza, Mike Dickeson, Joy Ealy, Kevin Fisher, Mark Friedgen, Anton Holden, Gary Macheel, Adriane Marfiak, Jill Schachne, Mark Steele, Richard Steele, Tim Terusa, Lou Thomas, James Bladon, Kathryn Madsen For night 2.
Battlestar Galactica Battlestar Galactica
Jeff K. Brunello, Daniel Colman, Jordan Corngold, Jack Levy, Michael Lyle, Doug Madick, Frank Nolan, Vince Balunas, Chris Boyett For night 2.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Editing for a Series
Дэдвуд 8.5
Дэдвуд Deadwood
Anita Cannella, Benjamin L. Cook, Samuel C. Crutcher, Stephen Hunter Flick, Takako Ishikawa, Devin Joseph, Amy Kane, Mark Larry, Micha Liberman, Larry Mann, Carmine Rubino, Kevin Wahrman For episode "Deadwood" (pilot).
Победитель
Все номинанты
Скорая помощь 8.3
Скорая помощь ER
Casey J. Crabtree, Michael Crabtree, Thomas A. Harris, Rick Hromadka, Constance A. Kazmer, Walter Newman, Karen Spangenberg, Darleen Stoker, Sharyn Gersh, David Werntz, Darren Wright, Kenneth Young For episode "Drive".
Шпионка 8.4
Шпионка Alias
Mark Allen, Patrick Cabral, Thomas DeGorter, Cynthia Merrill, Christopher B. Reeves, Stephen M. Davis For episode "Resurrection".
24 часа
24 часа 24
Pembrooke Andrews, Jeff Charbonneau, William Dotson, Shawn Kennelly, Laura Macias, Paul Menichini, Todd Morrissey, Vince Nicastro, Cathie Speakman, Jeffrey R. Whitcher For episode "12:00 AM - 1:00 AM".
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Casey J. Crabtree, Michael Crabtree, Catherine Flynn, Gabrielle Gilbert Reeves, Thomas A. Harris, Rick Hromadka, Walter Newman, John F. Reynolds, David Werntz, Darren Wright, Rick Hammel, Troy Hardy For episode "An Khe".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Mixing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Dinosaur Planet Dinosaur Planet
Mike Olman, Kenneth Kobett For episodes: "Alpha's Egg", "Pod's Travels".
Победитель
Все номинанты