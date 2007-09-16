Меню
Киноафиша Кинофестивали Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 2007

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 2007 году

Место проведения Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 16 сентября 2007
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший комедийный сериал
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Адам Бернстайн, Brett Baer, Jack Burditt, Тина Фей, Dave Finkel, Marci Klein, Jerry Kupfer, Lorne Michaels, David Miner, John Riggi, Джефф Ричмонд, Robert Carlock, JoAnn Alfano
Победитель
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Адам Бернстайн, Brett Baer, Jack Burditt, Тина Фей, Dave Finkel, Marci Klein, Jerry Kupfer, Lorne Michaels, David Miner, John Riggi, Джефф Ричмонд, Robert Carlock, JoAnn Alfano
Победитель
Все номинанты
Дурнушка Бетти 7.9
Дурнушка Бетти Ugly Betty
Сальма Хайек, Оливер Голдстик, Джеймс Хейман, Сильвио Хорта, Sheila Lawrence, Джеймс Д. Пэрриотт, Marco Pennette, Ben Silverman, Гэбриэлль Дж. Стэнтон, Harry Werksman, Alice West, Henry Alonso Myers, Jose Tamez, Teri Weinberg
Два с половиной человека
Два с половиной человека Two and a Half Men
Lee Aronsohn, Susan Beavers, Mark Burg, Michael Collier, Don Foster, Eddie Gorodetsky, Oren Koules, Чак Лорри, Mark Roberts, Jim Patterson, Kim Tannenbaum, Eric Tannenbaum
Офис 8.8
Офис The Office
Jennifer Celotta, Грег Дэниелс, Рики Джервэйс, Howard Klein, Либерштейн, Пол, Стивен Мерчант, Ben Silverman, Kent Zbornak, Б.Дж. Новак, Майкл Шур, Минди Кейлинг, Teri Weinberg
Красавцы
Красавцы Entourage
Марк Уолберг, Marc Abrams, Michael Benson, Denis Biggs, Брайан Барнс, Wayne Carmona, Дуг Эллин, Джулиан Фарино, Стивен Левинсон, Rob Weiss
Два с половиной человека
Два с половиной человека Two and a Half Men
Lee Aronsohn, Susan Beavers, Mark Burg, Michael Collier, Don Foster, Eddie Gorodetsky, Oren Koules, Чак Лорри, Mark Roberts, Jim Patterson, Kim Tannenbaum, Eric Tannenbaum
Офис 8.8
Офис The Office
Jennifer Celotta, Грег Дэниелс, Рики Джервэйс, Howard Klein, Либерштейн, Пол, Стивен Мерчант, Ben Silverman, Kent Zbornak, Б.Дж. Новак, Майкл Шур, Минди Кейлинг, Teri Weinberg
Дурнушка Бетти 7.9
Дурнушка Бетти Ugly Betty
Сальма Хайек, Оливер Голдстик, Джеймс Хейман, Сильвио Хорта, Sheila Lawrence, Джеймс Д. Пэрриотт, Marco Pennette, Ben Silverman, Гэбриэлль Дж. Стэнтон, Harry Werksman, Alice West, Henry Alonso Myers, Jose Tamez, Teri Weinberg
Красавцы
Красавцы Entourage
Марк Уолберг, Marc Abrams, Michael Benson, Denis Biggs, Брайан Барнс, Wayne Carmona, Дуг Эллин, Джулиан Фарино, Стивен Левинсон, Rob Weiss
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший драматический сериал
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Генри Брончтейн, Martin Bruestle, Дэвид Чейз, Diane Frolov, Brad Grey, Ilene S. Landress, Andrew Schneider, Gianna Maria Smart, Terence Winter, Мэттью Уэйнер
Победитель
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Генри Брончтейн, Martin Bruestle, Дэвид Чейз, Diane Frolov, Brad Grey, Ilene S. Landress, Andrew Schneider, Gianna Maria Smart, Terence Winter, Мэттью Уэйнер
Победитель
Все номинанты
Юристы Бостона 8.4
Юристы Бостона Boston Legal
Билл Д’Элиа, Дэвид Э. Келли, Janet G. Knutsen, Janet Leahy, Mike Listo, Стив Робин
Герои 6.8
Герои Heroes
Jesse Alexander, Аллан Аркуш, Adam Armus, Грег Биман, Natalie Chaidez, Jim Chory, Нора Кэй Фостер, Брайан Фуллер, Майкл Грин, Dennis Hammer, Тим Кринг, Jeph Loeb
Доктор Хаус
Доктор Хаус House M.D.
Брайан Сингер, Paul Attanasio, Питер Блейк, Leonard Dick, Doris Egan, Katie Jacobs, Лоуренс Каплоу, Gerrit van der Meer, Томас Л. Моран, Дэниэл Сэкхейм, David Shore, Рассел Френд, Гаррет Лернер
Юристы Бостона 8.4
Юристы Бостона Boston Legal
Билл Д’Элиа, Дэвид Э. Келли, Janet G. Knutsen, Janet Leahy, Mike Listo, Стив Робин
Герои 6.8
Герои Heroes
Jesse Alexander, Аллан Аркуш, Adam Armus, Грег Биман, Natalie Chaidez, Jim Chory, Нора Кэй Фостер, Брайан Фуллер, Майкл Грин, Dennis Hammer, Тим Кринг, Jeph Loeb
Анатомия страсти 8.2
Анатомия страсти Grey's Anatomy
Питер Хортон, Betsy Beers, Rob Corn, Mark Gordon, Аллан Хейнберг, Linda Klein, Kip Koenig, Tony Phelan, Shonda Rhimes, Krista Vernoff, Mark Wilding, Дебора Кан, Джоан Рэйтер
Доктор Хаус
Доктор Хаус House M.D.
Брайан Сингер, Paul Attanasio, Питер Блейк, Leonard Dick, Doris Egan, Katie Jacobs, Лоуренс Каплоу, Gerrit van der Meer, Томас Л. Моран, Дэниэл Сэкхейм, David Shore, Рассел Френд, Гаррет Лернер
Анатомия страсти 8.2
Анатомия страсти Grey's Anatomy
Питер Хортон, Betsy Beers, Rob Corn, Mark Gordon, Аллан Хейнберг, Linda Klein, Kip Koenig, Tony Phelan, Shonda Rhimes, Krista Vernoff, Mark Wilding, Дебора Кан, Джоан Рэйтер
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в комедийном сериале
Рики Джервэйс
Рики Джервэйс
Массовка For playing: "Andy Millman". Gervais was not present at the ceremony, so presenters Stephen Colbert and 'Jon Stewart' gave the Emmy to Steve Carell, who gave it to Gervais at the next Emmys.
Победитель
Все номинанты
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Студия 30 For playing: "Jack Donaghy".
Чарли Шин
Чарли Шин
Два с половиной человека For playing: "Charlie Harper".
Стив Карелл
Стив Карелл
Офис For playing: "Michael Scott".
Тони Шэлуб
Тони Шэлуб
Дефективный детектив For playing: "Adrian Monk".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в драматическом сериале
Джеймс Спэйдер
Джеймс Спэйдер
Юристы Бостона For playing: "Alan Shore".
Победитель
Все номинанты
Дэнис Лири
Дэнис Лири
Спаси меня For playing: "Tommy Gavin".
Хью Лори
Хью Лори
Доктор Хаус For playing: "Gregory House".
Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд
24 часа For playing: "Jack Bauer".
Джеймс Гандольфини
Джеймс Гандольфини
Сопрано For playing: "Tony Soprano".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в комедийном сериале
Америка Феррера
Америка Феррера
Дурнушка Бетти For playing: "Betty Suarez".
Победитель
Все номинанты
Джулия Луис-Дрейфус
Джулия Луис-Дрейфус
The New Adventures of Old Christine For playing: "Christine Campbell".
Фелисити Хаффман
Фелисити Хаффман
Отчаянные домохозяйки For playing: "Lynette Scavo".
Мэри-Луиза Паркер
Мэри-Луиза Паркер
Дурман For playing: "Nancy Botwin".
Тина Фей
Тина Фей
Студия 30 For playing: "Liz Lemon".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в драматическом сериале
Салли Филд
Салли Филд
Братья и сестры For playing: "Nora Walker".
Победитель
Все номинанты
Маришка Харгитей
Маришка Харгитей
Закон и порядок. Специальный корпус For playing: "Olivia Benson".
Патрисия Аркетт
Патрисия Аркетт
Медиум For playing: "Allison DuBois".
Минни Драйвер
Минни Драйвер
The Riches For playing: "Dahlia Malloy".
Иди Фалько
Иди Фалько
Сопрано For playing: "Carmela Soprano".
Кира Седжвик
Кира Седжвик
Ищейка For playing: "Brenda Leigh Johnson".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Джереми Пивен
Джереми Пивен
Красавцы For playing: "Ari Gold".
Победитель
Все номинанты
Нил Патрик Харрис
Нил Патрик Харрис
Как я встретил вашу маму For playing: "Barney Stinson".
Кевин Диллон
Кевин Диллон
Красавцы For playing: "Johnny Chase".
Рэйн Уилсон
Рэйн Уилсон
Офис For playing: "Dwight Schrute".
Джон Крайер
Два с половиной человека For playing: "Alan Harper".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Терри О'Куинн
Терри О’Куинн
Остаться в живых For playing: "John Locke".
Победитель
Все номинанты
Майкл Эмерсон
Майкл Эмерсон
Остаться в живых For playing: "Ben Linus".
Уильям Шетнер
Уильям Шетнер
Юристы Бостона For playing: "Denny Crane".
Маси Ока
Маси Ока
Герои For playing: "Hiro Nakamura".
Майкл Империоли
Майкл Империоли
Сопрано For playing: "Christopher Moltisanti".
Т.Р. Найт
Т.Р. Найт
Анатомия страсти For playing: "George OMalley".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Джейми Прессли
Джейми Прессли
Меня зовут Эрл For playing: "Joy Turner".
Победитель
Все номинанты
Элизабет Перкинс
Элизабет Перкинс
Дурман For playing: "Celia Hodes".
Кончата Феррелл
Два с половиной человека For playing: "Berta".
Ванесса Уильямс
Ванесса Уильямс
Дурнушка Бетти For playing: "Wilhelmina Slater".
Холланд Тейлор
Холланд Тейлор
Два с половиной человека For playing: "Evelyn Harper".
Дженна Фишер
Дженна Фишер
Офис For playing: "Pam Beesly".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Кэтрин Хейгл
Кэтрин Хейгл
Анатомия страсти For playing: "Izzie Stevens".
Победитель
Все номинанты
Аида Туртурро
Аида Туртурро
Сопрано For playing: "Janice Soprano".
Chandra Wilson
Анатомия страсти For playing: "Miranda Bailey".
Лоррейн Бракко
Лоррейн Бракко
Сопрано For playing: "Jennifer Melfi".
Рэйчел Гриффитс
Рэйчел Гриффитс
Братья и сестры For playing: "Sarah Walker".
Сандра О
Сандра О
Анатомия страсти For playing: "Cristina Yang".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Джон Гудман
Джон Гудман
Студия 60 на Сансет Стрип For playing "Judge Robert Bebe". For episode "Nevada Day".
Победитель
Все номинанты
Кристиан Клеменсон
Юристы Бостона For playing "Jerry 'Hands' Espenson".
Дэвид Морс
Дэвид Морс
Доктор Хаус For playing ""Michael Tritter".
Тим Дейли
Тим Дейли
Сопрано For playing "J.T. Dolan".
Илай Уоллак
Студия 60 на Сансет Стрип For playing "Eli Weintraub". For episode "The Wrap Party".
Форест Уитакер
Форест Уитакер
Скорая помощь For playing "Curtis Ames".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Лесли Карон
Закон и порядок. Специальный корпус For playing "Lorraine Delmas". For episode "Recall".
Победитель
Все номинанты
Кейт Бёртон
Кейт Бёртон
Анатомия страсти For playing "Ellis Grey".
Джин Смарт
Джин Смарт
24 часа For playing "Martha Logan". For episode "6:00PM - 7:00PM".
Элизабет Ризер
Элизабет Ризер
Анатомия страсти For playing "Rebecca Pope".
Марша Гей Харден
Марша Гей Харден
Закон и порядок. Специальный корпус For playing "Agent Dana Lewis". For episode "Informed".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Дефективный детектив For playing "David Ruskin". For episode "Mr. Monk and the Actor".
Победитель
Все номинанты
Мартин Ландау
Мартин Ландау
Красавцы For playing "Bob Ryan".
Бо Бриджес
Бо Бриджес
Меня зовут Эрл For playing "Carl Hickey".
Иэн МакКеллен
Иэн МакКеллен
Массовка For playing himself. For episode "Ian McKellen".
Джованни Рибизи
Джованни Рибизи
Меня зовут Эрл For playing "Ralph Mariano".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Илэйн Стритч
Студия 30 For playing "Colleen Donaghy". For episode "Hiatus".
Победитель
Все номинанты
Лори Меткаф
Лори Меткаф
Отчаянные домохозяйки For playing "Carolyn Bigsby".
Dixie Carter
Отчаянные домохозяйки For playing "Gloria Hodge".
Сальма Хайек
Сальма Хайек
Дурнушка Бетти For playing "Sofia Reyes".
Джудит Лайт
Джудит Лайт
Дурнушка Бетти For playing "Claire Meade".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшее озвучивание
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая оригинальная музыка и слова
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Джастин Тимберлейк, Джорма Такконе, Энди Сэмберг, Акива Шаффер, Asa Taccone, Katreese Barnes For the song "Dick In A Box". For episode with host Justin Timberlake.
Победитель
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Джастин Тимберлейк, Джорма Такконе, Энди Сэмберг, Акива Шаффер, Asa Taccone, Katreese Barnes For the song "Dick In A Box". For episode with host Justin Timberlake.
Победитель
Все номинанты
Клиника 8.4
Клиника Scrubs
Дэб Фордхэм, Роберт Лопес, Jeff Marx For the song "Everything Comes Down to Poo". For episode "My Musical".
Mad TV MADtv
Bruce McCoy, Greg O'Connor, Джим Уайз For the song "Merry Ex-Mas". For episode #1209
Клиника 8.4
Клиника Scrubs
Дэб Фордхэм, Paul F. Perry For the song "Guy Love". For episode "My Musical".
Клиника 8.4
Клиника Scrubs
Дэб Фордхэм, Роберт Лопес, Jeff Marx For the song "Everything Comes Down to Poo". For episode "My Musical".
Гриффины 8.6
Гриффины Family Guy
Walter Murphy, Danny Smith For the song "My Drunken Irish Dad". For episode "Peter's Two Dads".
Клиника 8.4
Клиника Scrubs
Дэб Фордхэм, Paul F. Perry For the song "Guy Love". For episode "My Musical".
Гриффины 8.6
Гриффины Family Guy
Walter Murphy, Danny Smith For the song "My Drunken Irish Dad". For episode "Peter's Two Dads".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Тюдоры 8.5
Тюдоры The Tudors
Trevor Morris For episode #5.
Победитель
Все номинанты
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Джефф Ричмонд For episode "Hard Ball".
Декстер 8.9
Декстер Dexter
Rolfe Kent
On the Lot On the Lot
Mark T. Williams, Jeff Lippencott For episode "102A".
Виртуозы
Виртуозы Hustle
Simon Rogers For episode "401".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура драматического сериала
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Алан Тейлор For Kennedy and Heidi (2007)
Победитель
Все номинанты
Звездный крейсер «Галактика» 8.2
Звездный крейсер «Галактика» Battlestar Galactica
Феликс Энрикез Алькала For Exodus: Part 2 (2006)
В лучах славы 8.7
В лучах славы Friday Night Lights
Питер Берг For Pilot (2006)
Студия 60 на Сансет Стрип 7.9
Студия 60 на Сансет Стрип Studio 60 on the Sunset Strip
Томас Шламме For Pilot (2006)
Остаться в живых 7.0
Остаться в живых Lost
Джек Бендер For Through the Looking Glass: Part 1 (2007)
Герои 6.8
Герои Heroes
David Semel For Chapter One 'Genesis' (2006)
Юристы Бостона 8.4
Юристы Бостона Boston Legal
Билл Д’Элиа For Son of the Defender (2007)
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура комедийного сериала
Дурнушка Бетти 7.9
Дурнушка Бетти Ugly Betty
Ричард Шепард For Pilot (2006)
Победитель
Все номинанты
Массовка 8.7
Массовка Extras
Рики Джервэйс, Стивен Мерчант For Orlando Bloom (2006)
Клиника 8.4
Клиника Scrubs
Уилл МакКензи For My Musical (2007)
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Скотт Эллис For The Break-Up (2006)
Красавцы
Красавцы Entourage
Джулиан Фарино For One Day in the Valley (2006)
Офис 8.8
Офис The Office
Кен Куопис For Gay Witch Hunt (2006)
Прайм-таймовая «Эмми» / Exceptional Merit in Nonfiction Filmmaking
Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах
Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts
Спайк Ли, Jacqueline Glover, Sheila Nevins, Сэмюэл Д. Поллард
Победитель
Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах
Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts
Спайк Ли, Jacqueline Glover, Sheila Nevins, Сэмюэл Д. Поллард
Победитель
A Lion in the House A Lion in the House
Стивен Богнар, Джулия Райхерт, Sally Jo Fifer, Lois Vossen
Победитель
Все номинанты
American Experience American Experience
Sharon Grimberg, Стэнли Нельсон, Mark Samels For episode "Jonestown: The Life and Death of Peoples Temple".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Южный Парк 7.9
Южный Парк South Park
Мэтт Стоун, Трей Паркер, Frank C. Agnone II, Anne Garefino, Кайл МакКаллох, Стоф, Эрик For Make Love, Not Warcraft (2006)
Победитель
Южный Парк 7.9
Южный Парк South Park
Мэтт Стоун, Трей Паркер, Frank C. Agnone II, Anne Garefino, Кайл МакКаллох, Стоф, Эрик For Make Love, Not Warcraft (2006)
Победитель
Все номинанты
Робоцып 7.6
Робоцып Robot Chicken
Сет Грин, Александр Балкли, Corey Campodonico, Keith Crofford, Хью Дэвидсон, Mike Lazzo, Дэн Милано, Эрик Уэйнер, Jordan Allen-Dutton, Дуглас Голдштейн, Том Рут, Мэттью Сенрейч, Mike Fasolo For Lust for Puppets (2006)
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, J. Stewart Burns, Kevin Curran, John Frink, Дэна Гулд, Al Jean, Марк Кёрклэнд, Tim Long, Ian Maxtone-Graham, Bill Odenkirk, Don Payne, Rick Polizzi, Michael Price, Matt Selman, Marc Wilmore, Joel H. Cohen, Laurie Biernacki, Matthew Faughnan, Chris Clements, Scott Brutz For The Haw-Hawed Couple (2006)
Губка Боб Квадратные Штаны
Губка Боб Квадратные Штаны SpongeBob SquarePants
Luke Brookshier, Стивен Хилленберг, Dani Michaeli, Алан Смарт, Tom Yasumi, Пол Тиббит, Chris Mitchell, Andrew Overtoom, Tom King, Casey Alexander For Bummer Vacation/Wigstruck (2006)
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, J. Stewart Burns, Kevin Curran, John Frink, Дэна Гулд, Al Jean, Марк Кёрклэнд, Tim Long, Ian Maxtone-Graham, Bill Odenkirk, Don Payne, Rick Polizzi, Michael Price, Matt Selman, Marc Wilmore, Joel H. Cohen, Laurie Biernacki, Matthew Faughnan, Chris Clements, Scott Brutz For The Haw-Hawed Couple (2006)
Аватар: Легенда об Аанге 9.0
Аватар: Легенда об Аанге Avatar: The Last Airbender
Michael Dante DiMartino, Tim Hedrick, Лорен МакМаллен, Аарон Ехаз, Eric Coleman, Bryan Konietzko, Jae-Myung Yoo For City of Walls and Secrets (2006)
Губка Боб Квадратные Штаны
Губка Боб Квадратные Штаны SpongeBob SquarePants
Luke Brookshier, Стивен Хилленберг, Dani Michaeli, Алан Смарт, Tom Yasumi, Пол Тиббит, Chris Mitchell, Andrew Overtoom, Tom King, Casey Alexander For Bummer Vacation/Wigstruck (2006)
Робоцып 7.6
Робоцып Robot Chicken
Сет Грин, Александр Балкли, Corey Campodonico, Keith Crofford, Хью Дэвидсон, Mike Lazzo, Дэн Милано, Эрик Уэйнер, Jordan Allen-Dutton, Дуглас Голдштейн, Том Рут, Мэттью Сенрейч, Mike Fasolo For Lust for Puppets (2006)
Аватар: Легенда об Аанге 9.0
Аватар: Легенда об Аанге Avatar: The Last Airbender
Michael Dante DiMartino, Tim Hedrick, Лорен МакМаллен, Аарон Ехаз, Eric Coleman, Bryan Konietzko, Jae-Myung Yoo For City of Walls and Secrets (2006)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Where's Lazlo? Where's Lazlo?
Russell Calabrese, Phil Cummings, Брайан А Миллер, Джо Мюррэй, Swinton O. Scott III, Брайан Шисли, О’Хэр, Марк, Merriwether Williams, Jennifer Pelphrey, Janet Dimon, Lindsey Pollard, Dong-kun Won
Победитель
Where's Lazlo? Where's Lazlo?
Russell Calabrese, Phil Cummings, Брайан А Миллер, Джо Мюррэй, Swinton O. Scott III, Брайан Шисли, О’Хэр, Марк, Merriwether Williams, Jennifer Pelphrey, Janet Dimon, Lindsey Pollard, Dong-kun Won
Победитель
Все номинанты
Foster's Home for Imaginary Friends Foster's Home for Imaginary Friends
Роберт Альварес, Vincent Aniceto, Lauren Faust, Craig Lewis, Крэйг Маккракен, Брайан А Миллер, Jennifer Pelphrey, Eric Pringle, Darrick Bachman, Michelle Papandrew, Robert Cullen For episode "Good Wilt Hunting".
Secrets of the Deep Ocean Odyssey
Martin Davidson, Gaynelle Evans, Tim Haines, Mike Milne, Ceri Barnes, Nik Sopwith, David Allen, Jamie Smith, Kera Rennert
Хеллбой: Меч громов 6.4
Хеллбой: Меч громов Hellboy Animated: Sword of Storms
Stephen R. Brown, Russell Calabrese, Stephanie Elliott, Lawrence Gordon, Eddy Houchins, John W. Hyde, Gordon Kent, Lloyd Levin, Mike Mignola, Майк Ричардсон, Тэд Стоунс, Art Vitello, Джеймс Т. Уолкер, Фил Вайнштейн, Jungja Kim-Wolf, Michael Wolf, Scott Hemming, Мэтт Вейн, Morris Berger, Scott D. Greenberg, Sidney Clifton
Foster's Home for Imaginary Friends Foster's Home for Imaginary Friends
Роберт Альварес, Vincent Aniceto, Lauren Faust, Craig Lewis, Крэйг Маккракен, Брайан А Миллер, Jennifer Pelphrey, Eric Pringle, Darrick Bachman, Michelle Papandrew, Robert Cullen For episode "Good Wilt Hunting".
Secrets of the Deep Ocean Odyssey
Martin Davidson, Gaynelle Evans, Tim Haines, Mike Milne, Ceri Barnes, Nik Sopwith, David Allen, Jamie Smith, Kera Rennert
Хеллбой: Меч громов 6.4
Хеллбой: Меч громов Hellboy Animated: Sword of Storms
Stephen R. Brown, Russell Calabrese, Stephanie Elliott, Lawrence Gordon, Eddy Houchins, John W. Hyde, Gordon Kent, Lloyd Levin, Mike Mignola, Майк Ричардсон, Тэд Стоунс, Art Vitello, Джеймс Т. Уолкер, Фил Вайнштейн, Jungja Kim-Wolf, Michael Wolf, Scott Hemming, Мэтт Вейн, Morris Berger, Scott D. Greenberg, Sidney Clifton
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Miniseries, or Movie
Джейн Эйр 8.6
Джейн Эйр Jane Eyre
Grenville Horner, Patrick Rolfe, Clare Andrade
Победитель
Джейн Эйр 8.6
Джейн Эйр Jane Eyre
Grenville Horner, Patrick Rolfe, Clare Andrade
Победитель
Все номинанты
Схороните моё сердце у Вундед-Ни 7.1
Схороните моё сердце у Вундед-Ни Bury My Heart at Wounded Knee
Paul Healy, Douglasann Menchions, Ian D. Thomas
Возвращение в Хеллоуинтаун 5.4
Возвращение в Хеллоуинтаун Return to Halloweentown
Ken Kirchner, Edward L. Rubin
The Starter Wife The Starter Wife
Brian Edmonds, Tracey Gallacher, Rolland Pike
The Starter Wife The Starter Wife
Brian Edmonds, Tracey Gallacher, Rolland Pike
Broken Trail Broken Trail
Paul Healy, Bill Ives, Ken Rempel
Broken Trail Broken Trail
Paul Healy, Bill Ives, Ken Rempel
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Как я встретил вашу маму 9.1
Как я встретил вашу маму How I Met Your Mother
Susan Mina Eschelbach, Steve Olson For episode "Aldrin Justice, Something Borrowed, Something Blue".
Победитель
Как я встретил вашу маму 9.1
Как я встретил вашу маму How I Met Your Mother
Susan Mina Eschelbach, Steve Olson For episode "Aldrin Justice, Something Borrowed, Something Blue".
Победитель
Все номинанты
Класс
Класс The Class
Peter M. Gurski, Glenda Rovello For the pilot.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Рим 8.8
Рим Rome
Joseph Bennett, Cristina Onori, Энтони Прэтт, Carlo Serafin For episode "Heroes of the Republic, Philippi, Deus Impeditio Esuritori Nullus".
Победитель
Рим 8.8
Рим Rome
Joseph Bennett, Cristina Onori, Энтони Прэтт, Carlo Serafin For episode "Heroes of the Republic, Philippi, Deus Impeditio Esuritori Nullus".
Победитель
Все номинанты
Дурнушка Бетти 7.9
Дурнушка Бетти Ugly Betty
Archie D'Amico, Jim Wallis, Mark Worthington For episode "The Box And The Bunny".
Тюдоры 8.5
Тюдоры The Tudors
Tom Conroy, Alan Gilmore, Eliza Solesbury For episode #101.
Shark Shark
Rusty Lipscomb, Catherine Smith, Suzuki Ingerslev For episode "Teacher's Pet".
Герои 6.8
Герои Heroes
Crista Schneider, Curtis A. Schnell, Daniel J. Vivanco For episode "Genesis".
Дэдвуд 8.5
Дэдвуд Deadwood
Ernie Bishop, Maria Caso, David Potts For episode "Tell Your God To Ready For Blood, True Colors, Amateur Night".
Дэдвуд 8.5
Дэдвуд Deadwood
Ernie Bishop, Maria Caso, David Potts For episode "Tell Your God To Ready For Blood, True Colors, Amateur Night".
Shark Shark
Rusty Lipscomb, Catherine Smith, Suzuki Ingerslev For episode "Teacher's Pet".
Герои 6.8
Герои Heroes
Crista Schneider, Curtis A. Schnell, Daniel J. Vivanco For episode "Genesis".
Дурнушка Бетти 7.9
Дурнушка Бетти Ugly Betty
Archie D'Amico, Jim Wallis, Mark Worthington For episode "The Box And The Bunny".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Variety, Music or Nonfiction Programming
Tony Bennett: An American Classic Tony Bennett: An American Classic
Barbara Cassel, John Myhre, Tomas Voth Tied with J. Michael Riva, Greg Richman and Tamlyn Wright for The 79th Annual Academy Awards (2007).
Победитель
The 79th Annual Academy Awards The 79th Annual Academy Awards
Greg Richman, Рива, Дж. Майкл, Tamlyn Wright Tied with John Myhre, Tomas Voth and Barbara Cassel for Tony Bennett: An American Classic (2006).
Победитель
The 79th Annual Academy Awards The 79th Annual Academy Awards
Greg Richman, Рива, Дж. Майкл, Tamlyn Wright Tied with John Myhre, Tomas Voth and Barbara Cassel for Tony Bennett: An American Classic (2006).
Победитель
Tony Bennett: An American Classic Tony Bennett: An American Classic
Barbara Cassel, John Myhre, Tomas Voth Tied with J. Michael Riva, Greg Richman and Tamlyn Wright for The 79th Annual Academy Awards (2007).
Победитель
Все номинанты
Адская кухня 7.6
Адская кухня Hell's Kitchen
John Janavs, Robert Frye, Dawn Sinko For episode #210.
Desperate Crossing - The True Story of the Mayflower Desperate Crossing: The True Story of the Mayflower
Katha Seidman, C. Kent Lanigan
Engineering an Empire Engineering an Empire
Preeya Jensen For episode "Egypt".
Cirque du Soleil: Corteo Cirque du Soleil: Corteo
Jean Rabasse
Mad TV MADtv
Daryn-Reid Goodall, D. Martyn Bookwalter, John Sabato For episode #1209.
Desperate Crossing - The True Story of the Mayflower Desperate Crossing: The True Story of the Mayflower
Katha Seidman, C. Kent Lanigan
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Comedy Series
Дурнушка Бетти 7.9
Дурнушка Бетти Ugly Betty
Libby Goldstein, Junie Lowry-Johnson
Победитель
Все номинанты
Красавцы
Красавцы Entourage
Sheila Jaffe, Georgianne Walken
Дурман 8.6
Дурман Weeds
Anya Colloff, Amy McIntyre Britt
Отчаянные домохозяйки 8.3
Отчаянные домохозяйки Desperate Housewives
Scott Genkinger, Junie Lowry-Johnson
Дурман 8.6
Дурман Weeds
Anya Colloff, Amy McIntyre Britt
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Jennifer McNamara
Отчаянные домохозяйки 8.3
Отчаянные домохозяйки Desperate Housewives
Scott Genkinger, Junie Lowry-Johnson
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Drama Series
В лучах славы 8.7
В лучах славы Friday Night Lights
Linda Lowy, John Brace, Beth Sepko
Победитель
В лучах славы 8.7
В лучах славы Friday Night Lights
Linda Lowy, John Brace, Beth Sepko
Победитель
Все номинанты
Тюдоры 8.5
Тюдоры The Tudors
Steve Brooksbank, Frank Moiselle, Nuala Moiselle, Mary Jo Slater
Братья и сестры
Братья и сестры Brothers & Sisters
Jeanie Bacharach, Gillian O'Neill
Анатомия страсти 8.2
Анатомия страсти Grey's Anatomy
Linda Lowy, John Brace
Студия 60 на Сансет Стрип 7.9
Студия 60 на Сансет Стрип Studio 60 on the Sunset Strip
Meg Liberman, Francine Maisler, Cami Patton, Elizabeth Barnes
Тюдоры 8.5
Тюдоры The Tudors
Steve Brooksbank, Frank Moiselle, Nuala Moiselle, Mary Jo Slater
Анатомия страсти 8.2
Анатомия страсти Grey's Anatomy
Linda Lowy, John Brace
Братья и сестры
Братья и сестры Brothers & Sisters
Jeanie Bacharach, Gillian O'Neill
Студия 60 на Сансет Стрип 7.9
Студия 60 на Сансет Стрип Studio 60 on the Sunset Strip
Meg Liberman, Francine Maisler, Cami Patton, Elizabeth Barnes
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Broken Trail Broken Trail
Heike Brandstatter, Barbara Fiorentino, Jackie Lind, Coreen Mayrs, Wendy Weidman, Rebecca Mangieri
Победитель
Broken Trail Broken Trail
Heike Brandstatter, Barbara Fiorentino, Jackie Lind, Coreen Mayrs, Wendy Weidman, Rebecca Mangieri
Победитель
Все номинанты
The Starter Wife The Starter Wife
Steve Brooksbank, Tom McSweeney, Mary Jo Slater
The Ron Clark Story The Ron Clark Story
Candice Elzinga, Bonnie Finnegan, Rhonda Fisekci, Lonnie Hamerman, Gary M. Zuckerbrod
The Ron Clark Story The Ron Clark Story
Candice Elzinga, Bonnie Finnegan, Rhonda Fisekci, Lonnie Hamerman, Gary M. Zuckerbrod
The Starter Wife The Starter Wife
Steve Brooksbank, Tom McSweeney, Mary Jo Slater
Схороните моё сердце у Вундед-Ни 7.1
Схороните моё сердце у Вундед-Ни Bury My Heart at Wounded Knee
Candice Elzinga, Rhonda Fisekci, Rene Haynes
Джейн Эйр 8.6
Джейн Эйр Jane Eyre
Di Carling
The Path to 9/11 The Path to 9/11
Meg Liberman, Robin D. Cook, Suzanne Smith, Cami Patton, Nicole Hilliard-Forde
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Children's Program
Nick News Nick News with Linda Ellerbee
Wally Berger, Mark Lyons, Rolfe Tessem, Martin D. Toub, Kara Pothier For episode "Private Worlds: Kids and Autism".
Победитель
Nick News Nick News with Linda Ellerbee
Wally Berger, Mark Lyons, Rolfe Tessem, Martin D. Toub, Kara Pothier For episode "Private Worlds: Kids and Autism".
Победитель
Все номинанты
Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди
Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди The Suite Life of Zack and Cody
Walter Barnett, Irene Dreayer, Памела Эеллс, Jim Geoghan, Danny Kallis
That's So Raven That's So Raven
Michael Carrington, Patty Gary Cox, Michael Feldman, Dennis Rinsler, Marc Warren
Ханна Монтана
Ханна Монтана Hannah Montana
Sally Lapiduss, Douglas Lieblein, Steven Peterman, Michael Poryes, Richard G. King
When Parents Are Deployed When Parents Are Deployed
Christina Delfico, Joseph Pipher
Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди
Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди The Suite Life of Zack and Cody
Walter Barnett, Irene Dreayer, Памела Эеллс, Jim Geoghan, Danny Kallis
That's So Raven That's So Raven
Michael Carrington, Patty Gary Cox, Michael Feldman, Dennis Rinsler, Marc Warren
Ханна Монтана
Ханна Монтана Hannah Montana
Sally Lapiduss, Douglas Lieblein, Steven Peterman, Michael Poryes, Richard G. King
When Parents Are Deployed When Parents Are Deployed
Christina Delfico, Joseph Pipher
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Choreography
Tony Bennett: An American Classic Tony Bennett: An American Classic
John DeLuca, Роб Маршалл
Победитель
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Wade Robson For episode "Ramalama (Bang Bang)".
Победитель
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Миа Майклс For episode "Calling You".
Победитель
Все номинанты
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Louis van Amstel For episode #303A.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for Nonfiction Programming
Планета Земля 9.4
Планета Земля Planet Earth
Wade Fairley, Michael Kelem, Simon King, Doug Allan, Martyn Colbeck, Paul Stewart For episode "Pole To Pole".
Победитель
Планета Земля 9.4
Планета Земля Planet Earth
Wade Fairley, Michael Kelem, Simon King, Doug Allan, Martyn Colbeck, Paul Stewart For episode "Pole To Pole".
Победитель
Все номинанты
Meerkat Manor Meerkat Manor
Robin Smith, John Brown For episode "Family Affair".
This American Life This American Life
Adam Beckman For episode "God's Close-Up".
Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах
Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts
Cliff Charles
Meerkat Manor Meerkat Manor
Robin Smith, John Brown For episode "Family Affair".
Смертельный улов
Смертельный улов Deadliest Catch
Зак МакФарлэйн, Cameron Glendenning, Eric Lange, Doug Stanley, Donald Bland, Todd Stanley For episode "The Unforgiving Sea".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for Reality Programming
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Bob Good, Peter Rieveschl, Uri Sharon, Alan Weeks, Chip Goebert, Petr Cikhart, Per Larsson, Tom Cunningham, Dave Ross, Sylvestre Campe, John Armstrong For episode "I Know Phil, Little Ol' Gorgeous Thing".
Победитель
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Bob Good, Peter Rieveschl, Uri Sharon, Alan Weeks, Chip Goebert, Petr Cikhart, Per Larsson, Tom Cunningham, Dave Ross, Sylvestre Campe, John Armstrong For episode "I Know Phil, Little Ol' Gorgeous Thing".
Победитель
Все номинанты
Проект Подиум 7.7
Проект Подиум Project Runway
Tony Sacco For episode "Iconic Statement".
Top Chef Top Chef
Craig Spirko, Gus Dominguez For episode #209.
Intervention Intervention
Meri Pritchett, James Markham Hall Jr., Chris Baron For episode "Sylvia".
Dirty Jobs Dirty Jobs
Doug Glover, Troy Paff, Chris Whiteneck For episode "Mule Logger".
Dirty Jobs Dirty Jobs
Doug Glover, Troy Paff, Chris Whiteneck For episode "Mule Logger".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Схороните моё сердце у Вундед-Ни 7.1
Схороните моё сердце у Вундед-Ни Bury My Heart at Wounded Knee
David Franco
Победитель
Все номинанты
Broken Trail Broken Trail
Lloyd Ahern II For part 1.
The Path to 9/11 The Path to 9/11
Joel Ransom For episode "Part 2".
The Valley of Light The Valley of Light
Eric van Haren Noman
Джейн Эйр 8.6
Джейн Эйр Jane Eyre
Mike Eley For part 1.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Два с половиной человека
Два с половиной человека Two and a Half Men
Steven V. Silver For episode "Release The Dogs".
Победитель
Все номинанты
Как сказал Джим 5.9
Как сказал Джим According to Jim
George Mooradian For episode "Hoosier Daddy".
Правила совместной жизни
Правила совместной жизни Rules of Engagement
Wayne Kennan For episode "Jeff's Wooby".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Рим 8.8
Рим Rome
Алик Сахаров For episode "Passover".
Победитель
Все номинанты
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Фил Абрахам For episode "Soprano Home Movies".
Студия 60 на Сансет Стрип 7.9
Студия 60 на Сансет Стрип Studio 60 on the Sunset Strip
Thomas Del Ruth For the pilot.
Дэдвуд 8.5
Дэдвуд Deadwood
Джозеф Е. Галлагер For episode "Catbird Seat".
C.S.I. Место преступления 8.8
C.S.I. Место преступления CSI: Crime Scene Investigation
Майкл Словис For episode "Built To Kill, Part 1".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Commercial
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Джейн Эйр 8.6
Джейн Эйр Jane Eyre
Andrea Galer, Sally Crees For part 1.
Победитель
Джейн Эйр 8.6
Джейн Эйр Jane Eyre
Andrea Galer, Sally Crees For part 1.
Победитель
Все номинанты
Из добрых побуждений 7.5
Из добрых побуждений Longford
James Keast, Sarah Moore
Broken Trail Broken Trail
Wendy Partridge, Kathleen Morley For part 2.
Схороните моё сердце у Вундед-Ни 7.1
Схороните моё сердце у Вундед-Ни Bury My Heart at Wounded Knee
Jill Blackie, Mario Davignon, Micheline Rouillard
The Starter Wife The Starter Wife
Marion Boyce, Debra McGuire, Vanessa Loh For part 1.
Broken Trail Broken Trail
Wendy Partridge, Kathleen Morley For part 2.
Из добрых побуждений 7.5
Из добрых побуждений Longford
James Keast, Sarah Moore
The Starter Wife The Starter Wife
Marion Boyce, Debra McGuire, Vanessa Loh For part 1.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Series
Тюдоры 8.5
Тюдоры The Tudors
Joan Bergin, Jess O'Leary, Ger Scully For episode #103.
Победитель
Тюдоры 8.5
Тюдоры The Tudors
Joan Bergin, Jess O'Leary, Ger Scully For episode #103.
Победитель
Все номинанты
Дурнушка Бетти 7.9
Дурнушка Бетти Ugly Betty
Eduardo Castro, Michael R. Chapman For episode "I'm Coming Out".
Дэдвуд 8.5
Дэдвуд Deadwood
Janie Bryant, Le Dawson For episode "Amateur Night".
Отчаянные домохозяйки 8.3
Отчаянные домохозяйки Desperate Housewives
Catherine Adair, Joyce Unruh, Karo Vartanian For episode "Getting Married Today".
Рим 8.8
Рим Rome
April Ferry, Augusto Grassi, Uliva Pizzetti For episode "De Patre Vostro (About Your Father)".
Рим 8.8
Рим Rome
April Ferry, Augusto Grassi, Uliva Pizzetti For episode "De Patre Vostro (About Your Father)".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Variety/Music Program or a Special
Tony Bennett: An American Classic Tony Bennett: An American Classic
Colleen Atwood, Kendall Errair
Победитель
Tony Bennett: An American Classic Tony Bennett: An American Classic
Colleen Atwood, Kendall Errair
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах
Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts
Спайк Ли
Победитель
Все номинанты
Thin Thin
Лорен Гринфилд
Призраки Абу-Грэйб 7.6
Призраки Абу-Грэйб Ghosts of Abu Ghraib
Рори Кеннеди
This American Life This American Life
Christopher Wilcha For episode "God's Close-Up".
Star Wars: The Legacy Revealed Star Wars: The Legacy Revealed
Kevin Burns
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Prime Suspect 7: The Final Act Prime Suspect: The Final Act
Филип Мартин
Победитель
Все номинанты
Схороните моё сердце у Вундед-Ни 7.1
Схороните моё сердце у Вундед-Ни Bury My Heart at Wounded Knee
Ив Симоно
Broken Trail Broken Trail
Уолтер Хилл For part 1 & part 2.
Джейн Эйр 8.6
Джейн Эйр Jane Eyre
Сюзанна Уайт
Цунами
Цунами Tsunami: The Aftermath
Бхарат Наллури For part 1 & part 2.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Program
Tony Bennett: An American Classic Tony Bennett: An American Classic
Роб Маршалл
Победитель
Все номинанты
The Colbert Report The Colbert Report
Jim Hoskinson For episode "Show #2161".
The Daily Show The Daily Show
Chuck O'Neil For episode "Show #12061".
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Bruce Gowers For episode "The Final Two".
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Дон Рой Кинг For episode with host Alec Baldwin.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Miniseries, Movie or a Special
Джейн Эйр 8.6
Джейн Эйр Jane Eyre
Fay De Bremaeker, Anne Oldham
Победитель
Все номинанты
Broken Trail Broken Trail
Penny Thompson
Схороните моё сердце у Вундед-Ни 7.1
Схороните моё сердце у Вундед-Ни Bury My Heart at Wounded Knee
Iloe Flewelling, Heather L. Ingram, Penny Thompson, Chris Harrison-Glimsdale
The 79th Annual Academy Awards The 79th Annual Academy Awards
Maria Valdivia, Cynthia P. Romo, Anthony Wilson
Схороните моё сердце у Вундед-Ни 7.1
Схороните моё сердце у Вундед-Ни Bury My Heart at Wounded Knee
Iloe Flewelling, Heather L. Ingram, Penny Thompson, Chris Harrison-Glimsdale
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Series
Рим 8.8
Рим Rome
Claudia Catini, Stefano Ceccarelli, Aldo Signoretti, Michele Vigliotta For episode "De Patre Vostro (About Your Father)".
Победитель
Все номинанты
Дэдвуд 8.5
Дэдвуд Deadwood
Peter Tothpal, Carol Pershing, De'Ann Power For episode "A Constant Throb".
Отчаянные домохозяйки 8.3
Отчаянные домохозяйки Desperate Housewives
Maria Fernandez, Dena Green, Gabor Heiligenberg, James Dunham For episode "It Takes Two".
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Lucia Mace, Cynthia P. Romo, Mary Guerrero For episode #303.
Дурнушка Бетти 7.9
Дурнушка Бетти Ugly Betty
Norma Lee, Mary Ann Valdes, Lynda Kyle Walker For episode "I'm Coming Out".
Отчаянные домохозяйки 8.3
Отчаянные домохозяйки Desperate Housewives
Maria Fernandez, Dena Green, Gabor Heiligenberg, James Dunham For episode "It Takes Two".
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Lucia Mace, Cynthia P. Romo, Mary Guerrero For episode #303.
Дэдвуд 8.5
Дэдвуд Deadwood
Peter Tothpal, Carol Pershing, De'Ann Power For episode "A Constant Throb".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement in Animation
Гриффины 8.6
Гриффины Family Guy
Steve Fonti For episode "No Chris Left Behind".
Победитель
Billy & Mandy's Big Boogey Adventure Billy & Mandy's Big Boogey Adventure
Phil Rynda
Победитель
My Gym Partner's a Monkey My Gym Partner's a Monkey
Narina Sokolova For episode "Big Field Trip".
Победитель
Camp Lazlo! Camp Lazlo!
Sue Mondt For episode "Squirrel Secrets".
Победитель
Me, Eloise Me, Eloise
James McDermott For episode "Me, Eloise".
Победитель
Моральный Орел
Моральный Орел Moral Orel
Sihanouk Mariona For episode "The Lord's Prayer".
Победитель
Аватар: Легенда об Аанге 9.0
Аватар: Легенда об Аанге Avatar: The Last Airbender
Sangjin Kim For episode "Lake Laogai".
Победитель
Foster's Home for Imaginary Friends Foster's Home for Imaginary Friends
Dave Dunnet For episode "Good Wilt Hunting".
Победитель
Робоцып 7.6
Робоцып Robot Chicken
Thomas R. Smith For episode "Lust For Puppets".
Победитель
Class of 3000 Class of 3000
David Colman For episode "Eddie's Money".
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Tony Bennett: An American Classic Tony Bennett: An American Classic
Тони Беннетт
Победитель
Все номинанты
The Daily Show The Daily Show
Йон Стюарт
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Дэвид Леттерман
The Colbert Report The Colbert Report
Стефен Колбер
The 79th Annual Academy Awards The 79th Annual Academy Awards
Эллен ДеДженерес
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actor in a Miniseries or Movie
Роберт Дювалл
Роберт Дювалл
Broken Trail For playing: "Prentice Ritter".
Победитель
Все номинанты
Уильям Х. Мэйси
Уильям Х. Мэйси
Ночные кошмары и фантастические видения For playing: "Clyde Umney and Sam Landry".
Джим Бродбент
Джим Бродбент
Из добрых побуждений For playing: "Lord Longford".
Мэттью Перри
Мэттью Перри
The Ron Clark Story For playing: "Ron Clark".
Том Селлек
Том Селлек
Jesse Stone: Sea Change For playing: "Jesse Stone".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actress in a Miniseries or Movie
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Prime Suspect 7: The Final Act For playing: "Jane Tennison".
Победитель
Все номинанты
Дебра Мессинг
Дебра Мессинг
The Starter Wife For playing: "Molly Kagan".
Джина Роулендс
Джина Роулендс
What If God Were the Sun? For playing: "Melissa Eisenbloom".
Мэри-Луиза Паркер
Мэри-Луиза Паркер
The Robber Bride For playing: "Zenia Arden".
Куин Латифа
Куин Латифа
Помоги жизни For playing: "Ana".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lighting Direction (Electronic, Multi-Camera) for Vmc Programming
The 49th Annual Grammy Awards The 49th Annual Grammy Awards
Robert A. Dickinson, Matt Firestone, Andy O'Reilly
Победитель
The 49th Annual Grammy Awards The 49th Annual Grammy Awards
Robert A. Dickinson, Matt Firestone, Andy O'Reilly
Победитель
Все номинанты
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Kieran Healy, Harry Sangmeister, George Harvey For episode "The Finale".
The 79th Annual Academy Awards The 79th Annual Academy Awards
Robert T. Barnhart, Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Simon Miles For episode #308.
Late Night with Conan O'Brien Late Night with Conan O'Brien
Ronnie Skopac, Fred Bock, Eugene Meienhofer For episode #2408.
The 79th Annual Academy Awards The 79th Annual Academy Awards
Robert T. Barnhart, Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Made for Television Movie
Схороните моё сердце у Вундед-Ни 7.1
Схороните моё сердце у Вундед-Ни Bury My Heart at Wounded Knee
Clara George, Ив Симоно, Tom Thayer, Дик Вульф
Победитель
Схороните моё сердце у Вундед-Ни 7.1
Схороните моё сердце у Вундед-Ни Bury My Heart at Wounded Knee
Clara George, Ив Симоно, Tom Thayer, Дик Вульф
Победитель
Все номинанты
Из добрых побуждений 7.5
Из добрых побуждений Longford
Helen Flint, Andy Harries, Peter Morgan
Why I Wore Lipstick to My Mastectomy Why I Wore Lipstick to My Mastectomy
Terry Gould, Jack Grossbart, Linda L. Kent, Питер Уэрнер
Inside the Twin Towers 9/11: The Twin Towers
Ричард Дэйл, Tim Goodchild, Bill Howard, Denys Blakeway
Из добрых побуждений 7.5
Из добрых побуждений Longford
Helen Flint, Andy Harries, Peter Morgan
Inside the Twin Towers 9/11: The Twin Towers
Ричард Дэйл, Tim Goodchild, Bill Howard, Denys Blakeway
The Ron Clark Story The Ron Clark Story
Jody Brockway, Howard Burkons, Brenda Friend, Adam Gilad, Craig McNeil, Frances Croke Page, Sunta Izzicupo
The Ron Clark Story The Ron Clark Story
Jody Brockway, Howard Burkons, Brenda Friend, Adam Gilad, Craig McNeil, Frances Croke Page, Sunta Izzicupo
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Main Title Design
Декстер 8.9
Декстер Dexter
Eric S. Anderson, Josh Bodnar, Lindsay Daniels, Colin Davis
Победитель
Все номинанты
Дурнушка Бетти 7.9
Дурнушка Бетти Ugly Betty
Garson Yu, Yolanda Santosa
Standoff Standoff
Michael Riley, Bradley Simmons, Bob Swensen, Dan Meehan
Виртуозы
Виртуозы Hustle
Joe Berger, Pascal Wyse
Standoff Standoff
Michael Riley, Bradley Simmons, Bob Swensen, Dan Meehan
Потерянная комната 8.2
Потерянная комната The Lost Room
Patrick Loungway, Thomas Cobb, Robert Bradley
The Path to 9/11 The Path to 9/11
Dave Molloy, Colin Day, Matt Mulder, Lindsay Daniels
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special (Non-Prosthetic)
Схороните моё сердце у Вундед-Ни 7.1
Схороните моё сердце у Вундед-Ни Bury My Heart at Wounded Knee
Gail Kennedy, Joanne Preece, Rochelle Pomerleau
Победитель
Схороните моё сердце у Вундед-Ни 7.1
Схороните моё сердце у Вундед-Ни Bury My Heart at Wounded Knee
Gail Kennedy, Joanne Preece, Rochelle Pomerleau
Победитель
Все номинанты
The Starter Wife The Starter Wife
Deborah Lanser, Vivien Mepham
Ночные кошмары и фантастические видения 8.0
Ночные кошмары и фантастические видения Nightmares & Dreamscapes
Kate Birch, Angela Conte
Broken Trail Broken Trail
Debbie Vandelaar, Tania El Zahr
Broken Trail Broken Trail
Debbie Vandelaar, Tania El Zahr
Desperate Crossing - The True Story of the Mayflower Desperate Crossing: The True Story of the Mayflower
Jason Allen, Ronell Oliveri
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Дэдвуд 8.5
Дэдвуд Deadwood
John Rizzo, James R. Scribner, Ron Snyder For episode "I Am Not The Fine Man You Take Me For".
Победитель
Дэдвуд 8.5
Дэдвуд Deadwood
John Rizzo, James R. Scribner, Ron Snyder For episode "I Am Not The Fine Man You Take Me For".
Победитель
Все номинанты
Рим 8.8
Рим Rome
Federico Laurenti, Francesco Nardi, Maurizio Silvi, Laura Tonello For episode "De Patre Vostro (About Your Father)".
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Melanie Mills, Patti Ramsey Bortoli, Nadege Schoenfeld, Zena Shteysel For episode #303.
Mad TV MADtv
Jennifer Aspinall, James Rohland, David Williams, Heather Mages For episode #1210.
Рим 8.8
Рим Rome
Federico Laurenti, Francesco Nardi, Maurizio Silvi, Laura Tonello For episode "De Patre Vostro (About Your Father)".
Mad TV MADtv
Jennifer Aspinall, James Rohland, David Williams, Heather Mages For episode #1210.
C.S.I. Место преступления 8.8
C.S.I. Место преступления CSI: Crime Scene Investigation
Clinton Wayne, Tom Hoerber, Melanie Levitt, Matthew W. Mungle For episode "Fannysmackin'".
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Melanie Mills, Patti Ramsey Bortoli, Nadege Schoenfeld, Zena Shteysel For episode #303.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Miniseries
Broken Trail Broken Trail
Роберт Дювалл, Уолтер Хилл, Стэнли М. Брукс, Rob Carliner, Damian Ganczewski, Chad Oakes
Победитель
Broken Trail Broken Trail
Роберт Дювалл, Уолтер Хилл, Стэнли М. Брукс, Rob Carliner, Damian Ganczewski, Chad Oakes
Победитель
Все номинанты
The Starter Wife The Starter Wife
Джон Эвнет, Stephanie Davis, Jeffrey M. Hayes, Howard Klein, Gigi Levangie, Josann McGibbon, Marsha Oglesby, Sara Parriott
Prime Suspect 7: The Final Act Prime Suspect: The Final Act
Andrew Benson, Rebecca Eaton, Andy Harries
The Starter Wife The Starter Wife
Джон Эвнет, Stephanie Davis, Jeffrey M. Hayes, Howard Klein, Gigi Levangie, Josann McGibbon, Marsha Oglesby, Sara Parriott
Prime Suspect 7: The Final Act Prime Suspect: The Final Act
Andrew Benson, Rebecca Eaton, Andy Harries
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Два с половиной человека
Два с половиной человека Two and a Half Men
Joe Bella For episode "Release The Dogs".
Победитель
Все номинанты
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Bill DeRonde, Jeff Roe, Narumi Inatsugu, Ryan Tanner, Oren Castro, Patrick Franks, Gus Comegys, John M. Cox, Tim Perniciaro For episode "Idol Gives Back".
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Bill DeRonde, Jeff Roe, Narumi Inatsugu, Ryan Tanner, Oren Castro, Patrick Franks, Gus Comegys, John M. Cox, Tim Perniciaro For episode "Idol Gives Back".
The Daily Show The Daily Show
Daric Schlesselman, Einar Westerlund, Mark Paone, Graham Knox Frazier, Robert York, Tonya Dreher For episode #12043.
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Pamela Malouf, Ned Kerwin, David Timoner, Hans van Riet For episode #304.
Как я встретил вашу маму 9.1
Как я встретил вашу маму How I Met Your Mother
Sue Federman For episode "Robin Sparkles".
The Daily Show The Daily Show
Daric Schlesselman, Einar Westerlund, Mark Paone, Graham Knox Frazier, Robert York, Tonya Dreher For episode #12043.
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Pamela Malouf, Ned Kerwin, David Timoner, Hans van Riet For episode #304.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
Ночные кошмары и фантастические видения 8.0
Ночные кошмары и фантастические видения Nightmares & Dreamscapes
Jeff Beal For episode "Battleground".
Победитель
Все номинанты
Broken Trail Broken Trail
David Mansfield, Van Dyke Parks
Из добрых побуждений 7.5
Из добрых побуждений Longford
Rob Lane
Библиотекарь 2: Возвращение в Копи Царя Соломона 6.3
Библиотекарь 2: Возвращение в Копи Царя Соломона The Librarian: Return to King Solomon's Mines
Joseph LoDuca
Смотреть трейлер
The Path to 9/11 The Path to 9/11
John Cameron
Boffo! Tinseltown's Bombs and Blockbusters Boffo! Tinseltown's Bombs and Blockbusters
Todd Boekelheide
Схороните моё сердце у Вундед-Ни 7.1
Схороните моё сердце у Вундед-Ни Bury My Heart at Wounded Knee
George S. Clinton
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Планета Земля 9.4
Планета Земля Planet Earth
George Fenton For episode "Pole To Pole".
Победитель
Все номинанты
C.S.I. Место преступления 8.8
C.S.I. Место преступления CSI: Crime Scene Investigation
John M. Keane For episode "Law Of Gravity".
24 часа
24 часа 24
Sean Callery For episode "6:00 P.M. - 7:00 P.M.".
Говорящая с призраками 7.8
Говорящая с призраками Ghost Whisperer
Mark Snow For episode "Love Never Dies".
Рим 8.8
Рим Rome
Jeff Beal For episode "Philippi".
Kidnapped Kidnapped
W.G. Snuffy Walden For the pilot.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Direction
The 79th Annual Academy Awards The 79th Annual Academy Awards
William Ross
Победитель
Все номинанты
Клиника 8.4
Клиника Scrubs
Jan Stevens For episode "My Musical".
The 60th Annual Tony Awards The 60th Annual Tony Awards
Elliot Lawrence
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Harold Wheeler For episode #310.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Nonfiction Series
Планета Земля 9.4
Планета Земля Planet Earth
Аластер Фотерджилл, Maureen Lemire, Марк Линфилд
Победитель
Планета Земля 9.4
Планета Земля Planet Earth
Аластер Фотерджилл, Maureen Lemire, Марк Линфилд
Победитель
Все номинанты
Смертельный улов
Смертельный улов Deadliest Catch
Зак МакФарлэйн, Этан Прочник, Kyle Wheeler, Том Бирс, Kelly Coskran, Jeff Conroy, Cameron Glendenning, Lisa Tanzer, Paul Gasek, Doug Stanley, Matt Renner, Christian Skovly, Tim Pastore, Todd Stanley
Inside the Actors Studio Inside the Actors Studio
Frances Berwick, Джеймс Липтон, Jeff Wurtz, Christian Barcellos, Sabrina Fodor
Biography Biography
Kevin Burns, Steven C. Smith, David Silver, Rick Hull, Dierdre O'Hearn, Kim Sheerin, Dave Hoffman, Andy Berg
Смертельный улов
Смертельный улов Deadliest Catch
Зак МакФарлэйн, Этан Прочник, Kyle Wheeler, Том Бирс, Kelly Coskran, Jeff Conroy, Cameron Glendenning, Lisa Tanzer, Paul Gasek, Doug Stanley, Matt Renner, Christian Skovly, Tim Pastore, Todd Stanley
Biography Biography
Kevin Burns, Steven C. Smith, David Silver, Rick Hull, Dierdre O'Hearn, Kim Sheerin, Dave Hoffman, Andy Berg
Inside the Actors Studio Inside the Actors Studio
Frances Berwick, Джеймс Липтон, Jeff Wurtz, Christian Barcellos, Sabrina Fodor
American Masters American Masters
Peter Brant, Ric Burns, Сьюзен Лейси, Donald Rosenfeld, Julie Sacks, Диана фон Фюрстенберг, Prudence Glass, Larry Gagosian, Daniel Wolf
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Nonfiction Special
Призраки Абу-Грэйб 7.6
Призраки Абу-Грэйб Ghosts of Abu Ghraib
Nancy Abraham, Лиз Гарбус, Рори Кеннеди, Sheila Nevins, Джек Янгельсон, Diana Barrett
Победитель
Призраки Абу-Грэйб 7.6
Призраки Абу-Грэйб Ghosts of Abu Ghraib
Nancy Abraham, Лиз Гарбус, Рори Кеннеди, Sheila Nevins, Джек Янгельсон, Diana Barrett
Победитель
Все номинанты
Star Wars: The Legacy Revealed Star Wars: The Legacy Revealed
Kevin Burns, David Comtois, Beth Dietrich, Scott Hartford, Steven C. Smith, Tom Warner, Kim Sheerin, Jim Ward
Blood Diamonds Blood Diamonds
June Molgaard, Bill Brummel, Margaret Kim
Brando Brando
Tom Brown, Лесли Грейф, Joanne Rubino, Melissa Roller, Mimi Freedman
Brando Brando
Tom Brown, Лесли Грейф, Joanne Rubino, Melissa Roller, Mimi Freedman
Blood Diamonds Blood Diamonds
June Molgaard, Bill Brummel, Margaret Kim
AFI's 100 Years... 100 Cheers: America's Most Inspiring Movies AFI's 100 Years... 100 Cheers: America's Most Inspiring Movies
Bob Gazzale, Dann Netter, Frederick S. Pierce, Gary Smith
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming
Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах
Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts
Гита Гандбир, Nancy Novack, Сэмюэл Д. Поллард
Победитель
Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах
Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts
Гита Гандбир, Nancy Novack, Сэмюэл Д. Поллард
Победитель
Все номинанты
Смертельный улов
Смертельный улов Deadliest Catch
Kelly Coskran, Ed Greene For episode "The Unforgiving Sea".
Призраки Абу-Грэйб 7.6
Призраки Абу-Грэйб Ghosts of Abu Ghraib
Sari Gilman
AFI's 100 Years... 100 Cheers: America's Most Inspiring Movies AFI's 100 Years... 100 Cheers: America's Most Inspiring Movies
Debra Light, Barry A. O'Brien, Tim Preston
AFI's 100 Years... 100 Cheers: America's Most Inspiring Movies AFI's 100 Years... 100 Cheers: America's Most Inspiring Movies
Debra Light, Barry A. O'Brien, Tim Preston
Планета Земля 9.4
Планета Земля Planet Earth
Andy Netley For episode "Mountains".
Meerkat Manor Meerkat Manor
Renoir Tuahene For episode "Family Affair".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing for Reality Programming
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Jon Bachmann, Julian Gomez, Eric Goldfarb, Paul C. Nielsen, Steven J. Escobar, Andrew Kozar, Jacob Parsons For episode "I Know Phil, Little Ol' Gorgeous Thing".
Победитель
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Jon Bachmann, Julian Gomez, Eric Goldfarb, Paul C. Nielsen, Steven J. Escobar, Andrew Kozar, Jacob Parsons For episode "I Know Phil, Little Ol' Gorgeous Thing".
Победитель
Все номинанты
Проект Подиум 7.7
Проект Подиум Project Runway
Andy Robertson, Jillian Moul, Steve Lichtenstein, Kevin Leffler, Antonia Tighe, Clark Andrew Vogeler, Drew Brown For episode "Iconic Statement".
Extreme Makeover: Home Edition Extreme Makeover: Home Edition
Ben Daughtrey, Wes Paster, Hilary Scratch, Phil Stuben, Matt Deitrich, Tenna Guthrie, Jason Cherella For episode "The Thomas Family".
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Bill DeRonde, Narumi Inatsugu, Ryan Tanner, Oren Castro, Gus Comegys, Cliff Dorsey, Tim Perniciaro For episode "Memphis Auditions".
Последний герой
Последний герой Survivor
Tim Atzinger, Brian Barefoot, Eric Gardner, Frederick Hawthorne, Bob Mathews, Evan Mediuch, Chad Bertalotto For episode "An Evil Thought".
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Bill DeRonde, Narumi Inatsugu, Ryan Tanner, Oren Castro, Gus Comegys, Cliff Dorsey, Tim Perniciaro For episode "Memphis Auditions".
Extreme Makeover: Home Edition Extreme Makeover: Home Edition
Ben Daughtrey, Wes Paster, Hilary Scratch, Phil Stuben, Matt Deitrich, Tenna Guthrie, Jason Cherella For episode "The Thomas Family".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing for a Special (Single or Multi-Camera)
Cirque du Soleil: Corteo Cirque du Soleil: Corteo
Sylvain Lebel
Победитель
Все номинанты
Lewis Black: Red, White and Screwed Lewis Black: Red, White and Screwed
Jeff U'ren
Great Performances Great Performances
Gary Bradley, Laura Young For episode "Tribute to James Taylor".
The 79th Annual Academy Awards The 79th Annual Academy Awards
Kyle Cooper, Michael Polito, Jeff Roe, Steve Sidwell, Neil Travis, Чак Уоркмэн, Douglass M. Stewart Jr.
The 79th Annual Academy Awards The 79th Annual Academy Awards
Kyle Cooper, Michael Polito, Jeff Roe, Steve Sidwell, Neil Travis, Чак Уоркмэн, Douglass M. Stewart Jr.
Tony Bennett: An American Classic Tony Bennett: An American Classic
Wyatt Smith
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Доктор Хаус
Доктор Хаус House M.D.
Dalia Dokter, Ed French, Jamie Kelman For episode "Que Sera Sera".
Победитель
Доктор Хаус
Доктор Хаус House M.D.
Dalia Dokter, Ed French, Jamie Kelman For episode "Que Sera Sera".
Победитель
Все номинанты
Части тела 8.2
Части тела Nip/Tuck
Bill Corso, Stephanie A. Fowler, Eryn Krueger Mekash, Mary Kay Morse, Christopher Allen Nelson, Christien Tinsley For episode "Conor McNamara".
Mad TV MADtv
Jennifer Aspinall, James Rohland, Randy Westgate, Scott Wheeler, Heather Mages For episode #1203.
Анатомия страсти 8.2
Анатомия страсти Grey's Anatomy
Brigitte Bugayong, Thomas R. Burman, Bari Dreiband-Burman, Norman T. Leavitt For episode "My Favorite Mistake".
Анатомия страсти 8.2
Анатомия страсти Grey's Anatomy
Brigitte Bugayong, Thomas R. Burman, Bari Dreiband-Burman, Norman T. Leavitt For episode "My Favorite Mistake".
C.S.I. Место преступления 8.8
C.S.I. Место преступления CSI: Crime Scene Investigation
Clinton Wayne, Tom Hoerber, Melanie Levitt, Matthew W. Mungle For episode "Living Legend".
Части тела 8.2
Части тела Nip/Tuck
Bill Corso, Stephanie A. Fowler, Eryn Krueger Mekash, Mary Kay Morse, Christopher Allen Nelson, Christien Tinsley For episode "Conor McNamara".
Mad TV MADtv
Jennifer Aspinall, James Rohland, Randy Westgate, Scott Wheeler, Heather Mages For episode #1203.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Reality Program
Kathy Griffin: My Life on the D-List Kathy Griffin: My Life on the D-List
Кэти Гриффин, Frances Berwick, Amy Introcaso, Beth Wichterich, Lisa Tucker, Lenid Rolov, Marcia Mulé, Bryan Scott, Kelly Luegenbiehl, Cori Abraham
Победитель
Kathy Griffin: My Life on the D-List Kathy Griffin: My Life on the D-List
Кэти Гриффин, Frances Berwick, Amy Introcaso, Beth Wichterich, Lisa Tucker, Lenid Rolov, Marcia Mulé, Bryan Scott, Kelly Luegenbiehl, Cori Abraham
Победитель
Все номинанты
Penn & Teller: Bullshit! Penn & Teller: Bullshit!
Shari Adagio, Patti Duce, Пенн Джиллетт, Krasher Lewis, Star Price, Tim Rogan, Теллер, Steven Uhlenberg, Mark Wolper, Jon Hotchkiss, Joshua E. Kessler, Peter Adam Golden, Michael Goudeau
Extreme Makeover: Home Edition Extreme Makeover: Home Edition
Herbert W. Ankrom, Andrew Lipson, Dan Morando, Ty Pennington, Conrad L. Ricketts, Kathryn Vaughan, Diane Korman, J.P. Gilbert, Denise Cramsey, Patrick Higgins, Matt Fisher, Rob Day, Max Swedlow, Jenifer Faison
Dog Whisperer with Cesar Millan Dog Whisperer with Cesar Millan
Kay Sumner, SueAnn Fincke, Mark Hufnail, Jim Milio, Melissa Jo Peltier, Sheila Possner, Char Serwa, Cesar Millan
Penn & Teller: Bullshit! Penn & Teller: Bullshit!
Shari Adagio, Patti Duce, Пенн Джиллетт, Krasher Lewis, Star Price, Tim Rogan, Теллер, Steven Uhlenberg, Mark Wolper, Jon Hotchkiss, Joshua E. Kessler, Peter Adam Golden, Michael Goudeau
Dog Whisperer with Cesar Millan Dog Whisperer with Cesar Millan
Kay Sumner, SueAnn Fincke, Mark Hufnail, Jim Milio, Melissa Jo Peltier, Sheila Possner, Char Serwa, Cesar Millan
Extreme Makeover: Home Edition Extreme Makeover: Home Edition
Herbert W. Ankrom, Andrew Lipson, Dan Morando, Ty Pennington, Conrad L. Ricketts, Kathryn Vaughan, Diane Korman, J.P. Gilbert, Denise Cramsey, Patrick Higgins, Matt Fisher, Rob Day, Max Swedlow, Jenifer Faison
Antiques Roadshow Antiques Roadshow
Sam Farrell, Mark L. Walberg, Marsha Bemko
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Reality-Competition Program
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Джерри Брукхаймер, Эллисон Чейз, Cris Graves, Phil Keoghan, Jonathan Littman, John Moffet, Robert C. Mora, Cynthia A. Palormo, Bill Pruitt, Bertram van Munster, Hayma Washington, Evan Weinstein, Giselle Parets, Elise Doganieri, Jarratt Carson, Barry Hennessey, Bob Parr, Mark A. Vertullo, Michael Noval, Patrick Cariaga, Matthew R. Schmidt, Michael Norton, Amy Chacon, Jarrod Harlow
Победитель
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Джерри Брукхаймер, Эллисон Чейз, Cris Graves, Phil Keoghan, Jonathan Littman, John Moffet, Robert C. Mora, Cynthia A. Palormo, Bill Pruitt, Bertram van Munster, Hayma Washington, Evan Weinstein, Giselle Parets, Elise Doganieri, Jarratt Carson, Barry Hennessey, Bob Parr, Mark A. Vertullo, Michael Noval, Patrick Cariaga, Matthew R. Schmidt, Michael Norton, Amy Chacon, Jarrod Harlow
Победитель
Все номинанты
Проект Подиум 7.7
Проект Подиум Project Runway
Хайди Клум, Харви Вайнштейн, Frances Berwick, Rich Buhrman, Rich Bye, Andy Cohen, Дэн Катфорт, Casey Kriley, Джейн Липшиц, Barbara Schneeweiss, Bob Weinstein, Michael Rucker, Alexandra Lipsitz, Benjamin Mack, Shari Levine, Jane Cha Cutler, Desiree Gruber, Andrew Wallace
Top Chef Top Chef
Frances Berwick, Rich Buhrman, Andy Cohen, Дэн Катфорт, Padma Lakshmi, Джейн Липшиц, Dave Serwatka, Steve Lichtenstein, Elizabeth Cook, Shauna Minoprio, Scott Shatsky, Gaylen Gawlowski, Gail Simmons, Tom Colicchio
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Том Бержерон, Conrad Green, Samantha Harris, Richard Hopkins, Carrie Ann Inaba, Bruno Tonioli, Izzie Pick Ibarra, Len Goodman, Rob Wade, Matilda Zoltowski
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Пола Абдул, James Breen, Simon Fuller, Patrick Lynn, Найджел Литго, Райан Сикрест, Кен Уорвик, Саймон Коуэлл, Randy Jackson, Cécile Frot-Coutaz, Megan Michaels, Charles Boyd, Richard Curtis
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Том Бержерон, Conrad Green, Samantha Harris, Richard Hopkins, Carrie Ann Inaba, Bruno Tonioli, Izzie Pick Ibarra, Len Goodman, Rob Wade, Matilda Zoltowski
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Пола Абдул, James Breen, Simon Fuller, Patrick Lynn, Найджел Литго, Райан Сикрест, Кен Уорвик, Саймон Коуэлл, Randy Jackson, Cécile Frot-Coutaz, Megan Michaels, Charles Boyd, Richard Curtis
Проект Подиум 7.7
Проект Подиум Project Runway
Хайди Клум, Харви Вайнштейн, Frances Berwick, Rich Buhrman, Rich Bye, Andy Cohen, Дэн Катфорт, Casey Kriley, Джейн Липшиц, Barbara Schneeweiss, Bob Weinstein, Michael Rucker, Alexandra Lipsitz, Benjamin Mack, Shari Levine, Jane Cha Cutler, Desiree Gruber, Andrew Wallace
Top Chef Top Chef
Frances Berwick, Rich Buhrman, Andy Cohen, Дэн Катфорт, Padma Lakshmi, Джейн Липшиц, Dave Serwatka, Steve Lichtenstein, Elizabeth Cook, Shauna Minoprio, Scott Shatsky, Gaylen Gawlowski, Gail Simmons, Tom Colicchio
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single Camera Picture Editing for a Comedy Series
Офис 8.8
Офис The Office
Дин Холлэнд, Дэвид Роджерс For episode "The Job".
Победитель
Офис 8.8
Офис The Office
Дин Холлэнд, Дэвид Роджерс For episode "The Job".
Победитель
Все номинанты
Меня зовут Эрл 8.0
Меня зовут Эрл My Name is Earl
William Marrinson For episode "The Trial".
Дурман 8.6
Дурман Weeds
David Helfand For episode "Mrs. Botwin's Neighborhood".
Меня зовут Эрл 8.0
Меня зовут Эрл My Name is Earl
Lance Luckey For episode "Guess Who's Coming Out Of Joy".
Дурман 8.6
Дурман Weeds
William Turro For episode "Crush Girl Love Panic".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Декстер 8.9
Декстер Dexter
Elena Maganini For episode "Dexter".
Победитель
Все номинанты
Остаться в живых 7.0
Остаться в живых Lost
Stephen Semel, Mark Goldman, Christopher Nelson, Henk Van Eeghen For episode "Through The Looking Glass".
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
William B. Stich For episode "Soprano Home Movies".
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Lynne M. Whitlock For episode "The Second Coming".
Герои 6.8
Герои Heroes
Donn Aron, Louise Innes, Michael S. Murphy For episode "Genesis".
Остаться в живых 7.0
Остаться в живых Lost
Stephen Semel, Mark Goldman, Christopher Nelson, Henk Van Eeghen For episode "Through The Looking Glass".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Схороните моё сердце у Вундед-Ни 7.1
Схороните моё сердце у Вундед-Ни Bury My Heart at Wounded Knee
Michael Brown, Michael D. Ornstein Tied with Geoffrey Rowland, Eric A. Sears, Bryan Horne, David Handman and Mitchell Danton for The Path to 9/11 (2006).
Победитель
Схороните моё сердце у Вундед-Ни 7.1
Схороните моё сердце у Вундед-Ни Bury My Heart at Wounded Knee
Michael Brown, Michael D. Ornstein Tied with Geoffrey Rowland, Eric A. Sears, Bryan Horne, David Handman and Mitchell Danton for The Path to 9/11 (2006).
Победитель
The Path to 9/11 The Path to 9/11
Mitchell Danton, David Handman, Bryan M. Horne, Geoffrey Rowland, Eric A. Sears For night 2. Tied with Michael D. Ornstein and Michael Brown for Bury My Heart at Wounded Knee (2007).
Победитель
The Path to 9/11 The Path to 9/11
Mitchell Danton, David Handman, Bryan M. Horne, Geoffrey Rowland, Eric A. Sears For night 2. Tied with Michael D. Ornstein and Michael Brown for Bury My Heart at Wounded Knee (2007).
Победитель
Все номинанты
The Starter Wife The Starter Wife
Robert Florio For part 3.
Помоги жизни 6.7
Помоги жизни Life Support
Mary Jo Markey
Broken Trail Broken Trail
Freeman A. Davies, Phil Norden For part 2.
Broken Trail Broken Trail
Freeman A. Davies, Phil Norden For part 2.
Джейн Эйр 8.6
Джейн Эйр Jane Eyre
Jason Krasucki For part 1.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Планета Земля 9.4
Планета Земля Planet Earth
Kate Hopkins For episode "Pole To Pole".
Победитель
Все номинанты
Призраки Абу-Грэйб 7.6
Призраки Абу-Грэйб Ghosts of Abu Ghraib
Margaret Crimmins, Greg Smith
American Masters American Masters
Pamela Scott Arnold, Richard Fairbanks For episode "Atlantic Records: The House That Ahmet Built".
Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах
Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts
Marko A. Costanzo, Marvin R. Morris, Fred Rosenberg, Allan Zaleski