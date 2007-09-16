Адам Бернстайн, Brett Baer, Jack Burditt, Тина Фей, Dave Finkel, Marci Klein, Jerry Kupfer, Lorne Michaels, David Miner, John Riggi, Джефф Ричмонд, Robert Carlock, JoAnn Alfano
Победитель
Студия 3030 Rock
Победитель
Все номинанты
7.9
Дурнушка БеттиUgly Betty
Два с половиной человекаTwo and a Half Men
8.8
ОфисThe Office
КрасавцыEntourage
Два с половиной человекаTwo and a Half Men
8.8
ОфисThe Office
7.9
Дурнушка БеттиUgly Betty
КрасавцыEntourage
Мэтт Стоун, Трей Паркер, Frank C. Agnone II, Anne Garefino, Кайл МакКаллох, Стоф, Эрик For Make Love, Not Warcraft (2006)
Победитель
7.9
Южный ПаркSouth Park
Победитель
Все номинанты
7.6
РобоцыпRobot Chicken
9.3
СимпсоныThe Simpsons
Губка Боб Квадратные ШтаныSpongeBob SquarePants
9.3
СимпсоныThe Simpsons
9.0
Аватар: Легенда об АангеAvatar: The Last Airbender
Губка Боб Квадратные ШтаныSpongeBob SquarePants
7.6
РобоцыпRobot Chicken
9.0
Аватар: Легенда об АангеAvatar: The Last Airbender
Russell Calabrese, Phil Cummings, Брайан А Миллер, Джо Мюррэй, Swinton O. Scott III, Брайан Шисли, О’Хэр, Марк, Merriwether Williams, Jennifer Pelphrey, Janet Dimon, Lindsey Pollard, Dong-kun Won
Победитель
Where's Lazlo?Where's Lazlo?
Победитель
Все номинанты
Foster's Home for Imaginary FriendsFoster's Home for Imaginary Friends
Secrets of the DeepOcean Odyssey
6.4
Хеллбой: Меч громовHellboy Animated: Sword of Storms
Foster's Home for Imaginary FriendsFoster's Home for Imaginary Friends
Secrets of the DeepOcean Odyssey
6.4
Хеллбой: Меч громовHellboy Animated: Sword of Storms
Bob Good, Peter Rieveschl, Uri Sharon, Alan Weeks, Chip Goebert, Petr Cikhart, Per Larsson, Tom Cunningham, Dave Ross, Sylvestre Campe, John Armstrong For episode "I Know Phil, Little Ol' Gorgeous Thing".
Победитель
Удивительная гонкаThe Amazing Race
Победитель
Все номинанты
7.7
Проект ПодиумProject Runway
Tony Sacco For episode "Iconic Statement".
Top ChefTop Chef
Craig Spirko, Gus Dominguez For episode #209.
InterventionIntervention
Meri Pritchett, James Markham Hall Jr., Chris Baron For episode "Sylvia".
Dirty JobsDirty Jobs
Doug Glover, Troy Paff, Chris Whiteneck For episode "Mule Logger".
Dirty JobsDirty Jobs
Kathy Griffin: My Life on the D-ListKathy Griffin: My Life on the D-List
Кэти Гриффин, Frances Berwick, Amy Introcaso, Beth Wichterich, Lisa Tucker, Lenid Rolov, Marcia Mulé, Bryan Scott, Kelly Luegenbiehl, Cori Abraham
Победитель
Kathy Griffin: My Life on the D-ListKathy Griffin: My Life on the D-List
Победитель
Все номинанты
Penn & Teller: Bullshit!Penn & Teller: Bullshit!
Extreme Makeover: Home EditionExtreme Makeover: Home Edition
Dog Whisperer with Cesar MillanDog Whisperer with Cesar Millan
Penn & Teller: Bullshit!Penn & Teller: Bullshit!
Dog Whisperer with Cesar MillanDog Whisperer with Cesar Millan
Extreme Makeover: Home EditionExtreme Makeover: Home Edition
Джерри Брукхаймер, Эллисон Чейз, Cris Graves, Phil Keoghan, Jonathan Littman, John Moffet, Robert C. Mora, Cynthia A. Palormo, Bill Pruitt, Bertram van Munster, Hayma Washington, Evan Weinstein, Giselle Parets, Elise Doganieri, Jarratt Carson, Barry Hennessey, Bob Parr, Mark A. Vertullo, Michael Noval, Patrick Cariaga, Matthew R. Schmidt, Michael Norton, Amy Chacon, Jarrod Harlow
Победитель
Удивительная гонкаThe Amazing Race
Победитель
Все номинанты
7.7
Проект ПодиумProject Runway
Top ChefTop Chef
Танцы со звездамиDancing with the Stars
American IdolAmerican Idol: The Search for a Superstar
Танцы со звездамиDancing with the Stars
American IdolAmerican Idol: The Search for a Superstar
7.7
Проект ПодиумProject Runway
Top ChefTop Chef
