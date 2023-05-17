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Постер сериала Работа: Что мы делаем весь день
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Киноафиша Сериалы Работа: Что мы делаем весь день

Работа: Что мы делаем весь день (2023 - 2023)

Working: What We Do All Day 18+
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Что работа значит для граждан Америки в эпоху стремительных перемен? Что приносит людям радость в работе? Что является их целью? Что делает хорошую работу... хорошей? Этими и другими вопросами задаются авторы документального проекта. Они исследуют смысл той или иной трудовой деятельности, а также пытаются проанализировать, как наш опыт и трудности сближают нас на человеческом уровне. Бывший президент Америки Барак Обама встречается с обычными людьми в их домах и на работе и делится своим обширным опытом.

Работа: Что мы делаем весь день - трейлер
Работа: Что мы делаем весь день  трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Барак Обама
Барак Обама Narrator
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Сезоны
Работа: Что мы делаем весь день - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
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