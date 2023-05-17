Что работа значит для граждан Америки в эпоху стремительных перемен? Что приносит людям радость в работе? Что является их целью? Что делает хорошую работу... хорошей? Этими и другими вопросами задаются авторы документального проекта. Они исследуют смысл той или иной трудовой деятельности, а также пытаются проанализировать, как наш опыт и трудности сближают нас на человеческом уровне. Бывший президент Америки Барак Обама встречается с обычными людьми в их домах и на работе и делится своим обширным опытом.