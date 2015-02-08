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Постер к сериалу Лучше звоните Солу
Постер к сериалу Лучше звоните Солу
Постер к сериалу Лучше звоните Солу
Постер к сериалу Лучше звоните Солу
Постер к сериалу Лучше звоните Солу
Постер к сериалу Лучше звоните Солу
Постер к сериалу Лучше звоните Солу
Постер к сериалу Лучше звоните Солу
Постер к сериалу Лучше звоните Солу
Постер к сериалу Лучше звоните Солу
Постер к сериалу Лучше звоните Солу
Постер к сериалу Лучше звоните Солу
Постер к сериалу Лучше звоните Солу
Постер к сериалу Лучше звоните Солу
Постер к сериалу Лучше звоните Солу
Постер к сериалу Лучше звоните Солу
Постер к сериалу Лучше звоните Солу
Постер к сериалу Лучше звоните Солу
Постер к сериалу Лучше звоните Солу
Постер к сериалу Лучше звоните Солу
Постер к сериалу Лучше звоните Солу
Постер к сериалу Лучше звоните Солу
Рейтинги
8.7 Рейтинг IMDb: 8.8
Оцените
22 постера
Рейтинги
8.7 Рейтинг IMDb: 8.8
Оцените
Киноафиша Сериалы Лучше звоните Солу
Лучше звоните Солу (2015 - …) Better Call Saul 18+
Год выпуска 2015
Страна США
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал AMC
Продолжительность 47 часов 15 минут
О чем сериал

«Лучше звоните Солу» — американский криминальный сериал, пилотная серия которого состоялась на телевизионном канале AMC в 2015 году. Данное шоу является ответвлением от основного сюжета сериала «Во все тяжкие». Главный герой — мелкий адвокат Дэимми Макгил, проживающий в Альбукерке. Он берется за любое дело, не гнушаясь даже самыми грязными преступлениями. Действие шоу разворачивается до знакомства героя с персонажами сериала «Во все тяжкие», а также после их совместной работы. 

Лучше звоните Солу - трейлер второй части шестого сезона
Лучше звоните Солу
трейлер второй части шестого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Винс Гиллиган
Peter Gould
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Патрик Фабиан
Патрик Фабиан Howard Hamlin
Брайан Крэнстон
Брайан Крэнстон
Аарон Пол
Аарон Пол
Марк Марголис
Марк Марголис
Керри Кондон
Керри Кондон
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 6-го сезона сериала «Лучше звоните Солу»
TBA
Сезон 6 Серия 10
25 июля 2022
TBA
Сезон 6 Серия 11
1 августа 2022
TBA
Сезон 6 Серия 12
8 августа 2022
TBA
Сезон 6 Серия 13
15 августа 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Лучше звоните Солу - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 10 эпизодов
 
Лучше звоните Солу - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 10 эпизодов
 
Лучше звоните Солу - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 10 эпизодов
 
Лучше звоните Солу - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2018, 10 эпизодов
 
Лучше звоните Солу - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2020, 10 эпизодов
 
Лучше звоните Солу - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2022, 13 эпизодов
 
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Слушать саундтрек сериала Лучше звоните Солу
Кадры из сериала
Интересные факты

Идея для спин-оффа возникла у Гиллигана и Гулда еще в 2009 году, после финала третьего сезона «Во все тяжкие». Однако официальный анонс состоялся лишь в 2013 году.

Название отсылает к рекламному слогану адвокатской конторы Сола из «Во все тяжкие».

Действие сериала разворачиваются в 2002 году, то есть за шесть лет до начала «Во все тяжкие» и за семь до первого появления в кадре Сола Гудмана.

Помимо Сола Гудмана, в приквеле подробно раскрывается предыстория Густаво Фринга и Майка.

Дин Норрис отказался от участия в спин-оффе по причине занятости на съемках сериала «Под куполом». Однако актер все же вернулся в пятом сезоне.

Винс Гиллиган признал, что характеры персонажей Чака и Ховарда трансформировались уже по ходу съемок первого сезона. Изначально Чак задумывался мудрым старшим братом, к которому Джимми станет обращаться за советами, а Говард — главным врагом Джимми. Однако на середине сезона актеры, продюсеры и сценаристы согласились, что траектория персонажей будет работать лучше, если Чак и Говард поменяются местами.

Торговец, к которому Майк подходит за оружием в четвертом эпизоде второго сезона «Лучше звоните Солу» — это тот же самый человек, который продает пистолет Хайзенбергу во втором эпизоде ​​четвертого сезона «Во все тяжкие».

Изначально планировалось, что второй сезон будет состоять из 13 серий, но по просьбе продюсеров был сокращен до 10.

И Боб Оденкерк и Джули Энн Эмери уже работали вместе на съемках «Фарго» (2014).

Патрик Фабиан и Эд Бегли – младший появлялись в трех сериях «Вероники Марс» (2004).

Пилот «Лучше звоните Солу» собрал у телеэкранов практически семь миллионов зрителей. Это второй лучший показатель среди спин-оффов за всю историю. Рекорд принадлежит другому шоу AMC «Бойтесь ходячих мертвецов».

«Полярная станция Зебра» — один из любимых фильмов Ким Векслер. В его честь Сол затем назовет трастовый фонд.

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