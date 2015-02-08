«Лучше звоните Солу» — американский криминальный сериал, пилотная серия которого состоялась на телевизионном канале AMC в 2015 году. Данное шоу является ответвлением от основного сюжета сериала «Во все тяжкие». Главный герой — мелкий адвокат Дэимми Макгил, проживающий в Альбукерке. Он берется за любое дело, не гнушаясь даже самыми грязными преступлениями. Действие шоу разворачивается до знакомства героя с персонажами сериала «Во все тяжкие», а также после их совместной работы.
Идея для спин-оффа возникла у Гиллигана и Гулда еще в 2009 году, после финала третьего сезона «Во все тяжкие». Однако официальный анонс состоялся лишь в 2013 году.
Название отсылает к рекламному слогану адвокатской конторы Сола из «Во все тяжкие».
Действие сериала разворачиваются в 2002 году, то есть за шесть лет до начала «Во все тяжкие» и за семь до первого появления в кадре Сола Гудмана.
Помимо Сола Гудмана, в приквеле подробно раскрывается предыстория Густаво Фринга и Майка.
Дин Норрис отказался от участия в спин-оффе по причине занятости на съемках сериала «Под куполом». Однако актер все же вернулся в пятом сезоне.
Винс Гиллиган признал, что характеры персонажей Чака и Ховарда трансформировались уже по ходу съемок первого сезона. Изначально Чак задумывался мудрым старшим братом, к которому Джимми станет обращаться за советами, а Говард — главным врагом Джимми. Однако на середине сезона актеры, продюсеры и сценаристы согласились, что траектория персонажей будет работать лучше, если Чак и Говард поменяются местами.
Торговец, к которому Майк подходит за оружием в четвертом эпизоде второго сезона «Лучше звоните Солу» — это тот же самый человек, который продает пистолет Хайзенбергу во втором эпизоде четвертого сезона «Во все тяжкие».
Изначально планировалось, что второй сезон будет состоять из 13 серий, но по просьбе продюсеров был сокращен до 10.
И Боб Оденкерк и Джули Энн Эмери уже работали вместе на съемках «Фарго» (2014).
Патрик Фабиан и Эд Бегли – младший появлялись в трех сериях «Вероники Марс» (2004).
Пилот «Лучше звоните Солу» собрал у телеэкранов практически семь миллионов зрителей. Это второй лучший показатель среди спин-оффов за всю историю. Рекорд принадлежит другому шоу AMC «Бойтесь ходячих мертвецов».
«Полярная станция Зебра» — один из любимых фильмов Ким Векслер. В его честь Сол затем назовет трастовый фонд.