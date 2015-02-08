Интересные факты

Идея для спин-оффа возникла у Гиллигана и Гулда еще в 2009 году, после финала третьего сезона «Во все тяжкие». Однако официальный анонс состоялся лишь в 2013 году.

Название отсылает к рекламному слогану адвокатской конторы Сола из «Во все тяжкие».

Действие сериала разворачиваются в 2002 году, то есть за шесть лет до начала «Во все тяжкие» и за семь до первого появления в кадре Сола Гудмана.

Помимо Сола Гудмана, в приквеле подробно раскрывается предыстория Густаво Фринга и Майка.

Дин Норрис отказался от участия в спин-оффе по причине занятости на съемках сериала «Под куполом». Однако актер все же вернулся в пятом сезоне.

Винс Гиллиган признал, что характеры персонажей Чака и Ховарда трансформировались уже по ходу съемок первого сезона. Изначально Чак задумывался мудрым старшим братом, к которому Джимми станет обращаться за советами, а Говард — главным врагом Джимми. Однако на середине сезона актеры, продюсеры и сценаристы согласились, что траектория персонажей будет работать лучше, если Чак и Говард поменяются местами.

Торговец, к которому Майк подходит за оружием в четвертом эпизоде второго сезона «Лучше звоните Солу» — это тот же самый человек, который продает пистолет Хайзенбергу во втором эпизоде ​​четвертого сезона «Во все тяжкие».

Изначально планировалось, что второй сезон будет состоять из 13 серий, но по просьбе продюсеров был сокращен до 10.

И Боб Оденкерк и Джули Энн Эмери уже работали вместе на съемках «Фарго» (2014).

Патрик Фабиан и Эд Бегли – младший появлялись в трех сериях «Вероники Марс» (2004).

Пилот «Лучше звоните Солу» собрал у телеэкранов практически семь миллионов зрителей. Это второй лучший показатель среди спин-оффов за всю историю. Рекорд принадлежит другому шоу AMC «Бойтесь ходячих мертвецов».

«Полярная станция Зебра» — один из любимых фильмов Ким Векслер. В его честь Сол затем назовет трастовый фонд.