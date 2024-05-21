Michael De Luca, Michaela Clavell, Edward L. McDonnell, Хироюки Санада, Erin Smith, Justin Marks, Eriko Miyagawa, Matt Lambert, Shannon Goss, Jamie Vega Wheeler, Rachel Kondo
Победитель
Все номинанты
Позолоченный векThe Gilded Age
David Crockett, Майкл Энглер, Джулиан Феллоуз, Bob Greenblatt, Gareth Neame, Салли Ричардсон-Уитфилд, Holly S. Rymon, Claire Shanley, Соня Уорфилд, Erica Armstrong Dunbar
Утреннее шоуThe Morning Show
Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Мими Ледер, David Auge, Kristin Hahn, Lauren Levy Neustadter, Ronald Cosmo Vecchiarelli, John Blair, Charlotte Stoudt, Torrey Speer, Lindsey Springer, Michael Ellenberg, Mallory Schwartz, Emily Ferenbach, Brian Stelter, Bill Kennedy, Joshua Allen, Zander Lehmann
Задача трех тел3 Body Problem
Брэд Питт, Эндрю Стэнтон, Рэм Бергман, Bernadette Caulfield, Dede Gardner, Райан Джонсон, Steve Kullback, Duncan Muggoch, Розамунд Пайк, Дэвид Бениофф, Nena Rodrigue, Дерек Цан, Jeremy Kleiner, Alexander Woo, Xiaosong Gao, Hameed Shaukat, Д.Б. Уайсс, Jilong Cedric Zhao, Qi Lin, Robie Uniacke, Lauren Ma
FalloutFallout
Stephen Semel, Jill Footlick, Margot Lulick, Jonathan Nolan, James W. Skotchdopole, Jay Worth, Karey Dornetto, Kieran Fitzgerald, Graham Wagner, Crystal Whelan, Todd Howard, Athena Wickham, Noreen O'Toole, Carson Mell, Skye Wathen, Лиза Джой, Gursimran Sandhu, Geneva Robertson-Dworet, Halle Phillips, James Altman
Мистер и миссис СмитMr. & Mrs. Smith
Anthony Katagas, Arnon Milchan, Michael Schaefer, Yariv Milchan, Christian Sprenger, Хиро Мурай, Дональд Гловер, Nate Matteson, Carla Ching, Francesca Sloane, Kaitlin Waldron, Fam Udeorji, Стивен Гловер
Майкл Грин, Erwin Stoff, Michael Greenholt, Jane Wu, Nick Read, Amber Noizumi for episode "The Tale of the Ronin and the Bride"
Победитель
Все номинанты
6.5
Закусочная БобаBob's Burgers
Лорен Бушар, Бернард Дерриман, Dan Fybel, Tony Gennaro, Lizzie Molyneux-Logelin, Линдси Стоддарт, Scott Jacobson, Holly Schlesinger, Кэти Краун, Rich Rinaldi, Wendy Molyneux, Нора Смит, Janelle Momary, Jameel Saleem, Jon Schroeder, Brett Coker, Steven Davis, Ryan Mattos, Simon Chong for episode "The Amazing Rudy"
9.8
Люди Икс '97X-Men ‘97
Мередит Лэйн, Victoria Alonso, Louis D'Esposito, Kevin Feige, Danielle Costa, Brad Winderbaum, Бо ДеМайо, Jake Castorena, Чарли Фельдман, Sean Gantka, Dana Vasquez-Eberhardt, Sang Hyouk Bang, Emi Yonemura, Sung Yun Mo for episode "Remember It "
9.3
СимпсоныThe Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Mike B. Anderson, Al Jean, Brian Kelley, Tom Klein, Rob LaZebnik, Tim Long, Michael Price, Matt Selman, Richard K. Chung, Jeff Westbrook, Matthew Faughnan, Chris Clements, Cesar Mazariegos, Ryan Koh, Scott Brutz, Loni Steele Sosthand, Jessica Conrad, Christine Nangle, Broti Gupta for episode "Night of the Living Wage"
Царство падальщиковScavengers Reign
Крис Прайноски, Ben Kalina, Antonio Canobbio, Ki-Yong Bae, Jun Sick Cho, Джо Беннетт, Sean Buckelew, James Merrill, Hyeongtae Kim, Charles Huettner, Бенжи Брук for episode "The Signal"
Michael Cheeseman, Pedro Delbrey, Danny Day, Charlie Beck For episode "Bulletproof"
Победитель
Все номинанты
ПредателиThe Traitors
Matt Wright, Siggi Rosen-Rawlings For episode "The Funeral"
Удивительная гонкаThe Amazing Race
David D'Angelo, Alan Weeks, Petr Cikhart, Will Shipp, Ian Kerr, Lucas Mertes, Matthew Di Girolamo, Stephen A. Coleman, Regan Letourneau, Ryan Shaw, Kevin R. Johnson, Bryan Adams, Josh Gitersonke, Danny Long, Kathryn Barrows, Rob Gowler, Jamie Holland, Kurt Carpenter, Adam Haisinger, Jay Kaufman, Diego Contreras, Tim Laks
Последний геройSurvivor
Scott Duncan, Ben Gamble, Rodney Chauvin, Matthias Hoffmann, John Tattersall, Peter Wery, Toby Hogan, Efrain Laguna, Derek Hoffmann, Paulo Castillo, Russell Fill, Paul Peddinghaus, Ian Miller, Jovan Sales, Nejc Poberaj, Marc Bennett, Dirk Steyn, Louis Powell, Erik Sarmiento, Derek Holt, Tim Barker, Chris Barker, Thomas Pretorius, Chris Ellison, Nico Nyoni, Cullum Andrews, Paulo Velozo, Granger Scholtz, Marcus Hebbelmann, Dwight Winston, Holly Thompson, Nic Van Der Westhuizen, Nixon George
Добро пожаловать в «Рексем»Welcome to Wrexham
Gareth Roberts, Craig Hastings, Leighton Cox, James Melrose, Esther Vardy, Mike Staniforth, Dillon Scheps, Craig Murdoch, Verdy Martin Oliver, Ed Edwards, Joby Newson, Joe Clifford, Tom Reece
Вечернее шоу со Стивеном КолбертомThe Late Show with Stephen Colbert
Jim Hoskinson For "December 21, 2023: GOP Wants Biden Kicked Off Ballot, Bankrupt Rudy Hawks Supplements, Elf On The Shelf For Parents; Meanwhile; Anderson Cooper & Andy Cohen; Louis Cato And The Late Show Band "
The Daily ShowThe Daily Show
David Paul Meyer For "Jon Stewart Returns To The Daily Show"
Jimmy Kimmel Live!Jimmy Kimmel Live!
Andy Fisher For "Trump Still Mad About Oscars Joke And Thinks Jimmy Is Al Pacino, Chris Stapleton’s Ballad For John Stamos, Guest Rob McElhenney & The Return Of Our Outdoor Stage!"
Wim De Greef, Petra Fried, Matthew Mulot, Ed Macdonald, Matt Jarvis, Ричард Гэдд
Победитель
Все номинанты
8.2
Настоящий детективTrue Detective
Джоди Фостер, Мэттью МакКонахи, Вуди Харрельсон, Sam Breckman, Steve Golin, Issa López, Крис Манди, Mari-Jo Winkler, Richard Brown, Layla Blackman, Барри Дженкинс, Adele Romanski, Кэри Фукунага, Mark Ceryak, Princess Daazhraii Johnson, Alan Page, Nic Pizzolatto, Cathy Tagnak Rexford For season "Night Country"