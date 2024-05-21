Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Прайм-таймовая премия «Эмми» События Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 2024 году

Место проведения США
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший комедийный сериал
Хитрости
Хитрости Hacks
Carol Leifer, David Miner, Morgan Sackett, Майкл Шур, Гай Бранум, Джо Манде, Ashley Glazier, Nate Young, Aisha Muharrar, Люсия Аньелло, Пол В. Даунс, Эндрю Ло, Джен Стацки, Samantha Riley
Победитель
Все номинанты
Умерь свой энтузиазм 8.1
Умерь свой энтузиазм Curb Your Enthusiasm
Jennifer Corey, Ларри Дэвид, Джефф Гарлин, Джефф Шаффер, Adam Feil, Laura Streicher
Псы резервации
Псы резервации Reservation Dogs
Тайка Вайтити, Garrett Basch, Стерлин Харьо, Kathryn Dean, Migizi Pensoneau, Тазбах Чавез, Bobby Wilson
Чем мы заняты в тени 7.2
Чем мы заняты в тени What We Do in the Shadows
Todd Aronauer, Тайка Вайтити, Сэм Джонсон, Paul Simms, Горская, Яна, Джемейн Клемент, Garrett Basch, Marika Sawyer, Zach Hagen, William Meny, Tyson Breuer, Eli Bush, Max Brockman, Sarah Naftalis, Zach Dunn, Shana Gohd, Jake Bender
Палм-Рояль
Палм-Рояль Palm Royale
Лора Дерн, Jayme Lemons, Becky Mode, John Norris, Абе Сильвия, Тейт Тэйлор, Rock Shaink Jr., Кристен Уиг, Jesse Sternbaum, Katie O'Connell, Celeste Hughey, Sharr White, Sheri Holman, Emma Rathbone, Adam Gomolin
Начальная школа Эбботт
Начальная школа Эбботт Abbott Elementary
Рэндолл Айнхорн, Scott Sites, Josh Greene, Брайан Рубенштейн, Patrick Schumacker, Британи Николс, Кинта Брансон, Джордан Темпл
Медведь
Медведь The Bear
Tyson Bidner, Хиро Мурай, Джоэнна Кало, Josh Senior, Кристофер Сторер, Рене Губе, Stacy Osei-Kuffour, Kelly Galuska, Мэтти Мэтисон, Cooper Wehde
Убийства в одном здании
Убийства в одном здании Only Murders in the Building
Стив Мартин, Мартин Шорт, Kristin Bernstein, Джон Хоффман, J.J. Philbin, Nick Pavonetti, Селена Гомес, Дэн Фогельман, Jess Rosenthal, Тесс Моррис, Elaine Ko, Бен Смит, Matteo Borghese, Madeleine George, Rob Turbovsky, Шаш Голдберг
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший драматический сериал
Сегун 9.8
Сегун Shōgun
Michael De Luca, Michaela Clavell, Edward L. McDonnell, Хироюки Санада, Erin Smith, Justin Marks, Eriko Miyagawa, Matt Lambert, Shannon Goss, Jamie Vega Wheeler, Rachel Kondo
Победитель
Все номинанты
Позолоченный век
Позолоченный век The Gilded Age
David Crockett, Майкл Энглер, Джулиан Феллоуз, Bob Greenblatt, Gareth Neame, Салли Ричардсон-Уитфилд, Holly S. Rymon, Claire Shanley, Соня Уорфилд, Erica Armstrong Dunbar
Утреннее шоу
Утреннее шоу The Morning Show
Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Мими Ледер, David Auge, Kristin Hahn, Lauren Levy Neustadter, Ronald Cosmo Vecchiarelli, John Blair, Charlotte Stoudt, Torrey Speer, Lindsey Springer, Michael Ellenberg, Mallory Schwartz, Emily Ferenbach, Brian Stelter, Bill Kennedy, Joshua Allen, Zander Lehmann
Задача трех тел
Задача трех тел 3 Body Problem
Брэд Питт, Эндрю Стэнтон, Рэм Бергман, Bernadette Caulfield, Dede Gardner, Райан Джонсон, Steve Kullback, Duncan Muggoch, Розамунд Пайк, Дэвид Бениофф, Nena Rodrigue, Дерек Цан, Jeremy Kleiner, Alexander Woo, Xiaosong Gao, Hameed Shaukat, Д.Б. Уайсс, Jilong Cedric Zhao, Qi Lin, Robie Uniacke, Lauren Ma
Fallout Fallout
Stephen Semel, Jill Footlick, Margot Lulick, Jonathan Nolan, James W. Skotchdopole, Jay Worth, Karey Dornetto, Kieran Fitzgerald, Graham Wagner, Crystal Whelan, Todd Howard, Athena Wickham, Noreen O'Toole, Carson Mell, Skye Wathen, Лиза Джой, Gursimran Sandhu, Geneva Robertson-Dworet, Halle Phillips, James Altman
Мистер и миссис Смит
Мистер и миссис Смит Mr. & Mrs. Smith
Anthony Katagas, Arnon Milchan, Michael Schaefer, Yariv Milchan, Christian Sprenger, Хиро Мурай, Дональд Гловер, Nate Matteson, Carla Ching, Francesca Sloane, Kaitlin Waldron, Fam Udeorji, Стивен Гловер
Медленные лошади
Медленные лошади Slow Horses
Грэм Йост, Jamie Laurenson, Gail Mutrux, Jane Robertson, Emile Sherman, Уилл Смит, Дуглас Урбански, Julian Stevens, Iain Canning, Hakan Kousetta, Simon Gillis
Корона 8.7
Корона The Crown
Matthew Byam Shaw, Стивен Долдри, Robert Fox, Andy Harries, Martin Harrison, Peter Morgan, Andy Stebbing, Suzanne Mackie, Michael Casey, Oona O'Beirn, Кристиан Швохов
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в комедийном сериале
Джереми Аллен Уайт
Джереми Аллен Уайт
Медведь
Победитель
Все номинанты
Стив Мартин
Стив Мартин
Убийства в одном здании
Ларри Дэвид
Ларри Дэвид
Умерь свой энтузиазм
Д’Фарао Ун-А-Тай
Д’Фарао Ун-А-Тай
Псы резервации
Мартин Шорт
Мартин Шорт
Убийства в одном здании
Мэтт Берри
Мэтт Берри
Чем мы заняты в тени
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в драматическом сериале
Хироюки Санада
Хироюки Санада
Сегун
Победитель
Все номинанты
Уолтон Гоггинс
Уолтон Гоггинс
Fallout
Идрис Эльба
Идрис Эльба
Захваченный рейс
Доминик Уэст
Доминик Уэст
Корона
Дональд Гловер
Дональд Гловер
Мистер и миссис Смит
Гэри Олдман
Гэри Олдман
Медленные лошади
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в комедийном сериале
Джин Смарт
Джин Смарт
Хитрости
Победитель
Все номинанты
Айо Эдебири
Айо Эдебири
Медведь
Селена Гомес
Селена Гомес
Убийства в одном здании
Кристен Уиг
Кристен Уиг
Палм-Рояль
Майя Рудольф
Майя Рудольф
Женщина при деньгах
Кинта Брансон
Начальная школа Эбботт
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в драматическом сериале
Анна Саваи
Сегун
Победитель
Все номинанты
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Утреннее шоу
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Утреннее шоу
Имелда Стонтон
Имелда Стонтон
Корона
Кэрри Кун
Кэрри Кун
Позолоченный век
Майя Эрскин
Майя Эрскин
Мистер и миссис Смит
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Ричард Гэдд
Ричард Гэдд
Олененок
Победитель
Все номинанты
Мэтт Бомер
Мэтт Бомер
Друзья-путешественники
Джон Хэмм
Джон Хэмм
Фарго
Том Холландер
Том Холландер
Вражда
Эндрю Скотт
Эндрю Скотт
Рипли
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
Джоди Фостер
Джоди Фостер
Настоящий детектив
Победитель
Все номинанты
София Вергара
София Вергара
Грисельда
Бри Ларсон
Бри Ларсон
Уроки химии
Джуно Темпл
Джуно Темпл
Фарго
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
Вражда
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Эбон Мосс-Бакрак
Эбон Мосс-Бакрак
Медведь
Победитель
Все номинанты
Пол Радд
Пол Радд
Убийства в одном здании
Пол В. Даунс
Пол В. Даунс
Хитрости
Лайонел Бойс
Лайонел Бойс
Медведь
Тайлер Джеймс Уильямс
Тайлер Джеймс Уильямс
Начальная школа Эбботт
Боуэн Янг
Боуэн Янг
Saturday Night Live
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Билли Крудап
Билли Крудап
Утреннее шоу
Победитель
Все номинанты
Таданобу Асано
Таданобу Асано
Сегун
Марк Дюпласс
Марк Дюпласс
Утреннее шоу
Такэхиро Хира
Такэхиро Хира
Сегун
Джек Лауден
Джек Лауден
Медленные лошади
Джон Хэмм
Джон Хэмм
Утреннее шоу
Джонатан Прайс
Джонатан Прайс
Корона
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Лиза Колон-Зайас
Лиза Колон-Зайас
Медведь
Победитель
Все номинанты
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Убийства в одном здании
Джанелл Джеймс
Начальная школа Эбботт
Sheryl Lee Ralph
Начальная школа Эбботт
Ханна Эйнбиндер
Ханна Эйнбиндер
Хитрости
Кэрол Барнетт
Палм-Рояль
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Элизабет Дебики
Элизабет Дебики
Корона
Победитель
Все номинанты
Кристин Барански
Кристин Барански
Позолоченный век
Николь Бахари
Николь Бахари
Утреннее шоу
Лесли Мэнвилл
Лесли Мэнвилл
Корона
Холланд Тейлор
Холланд Тейлор
Утреннее шоу
Грета Ли
Грета Ли
Утреннее шоу
Карен Питтман
Утреннее шоу
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Нестор Карбонелл
Нестор Карбонелл
Сегун For episode "Anjin"
Победитель
Все номинанты
Джон Туртурро
Джон Туртурро
Мистер и миссис Смит For episode "Second Date"
Джонатан Прайс
Джонатан Прайс
Медленные лошади For episode "Footprints"
Трэйси Леттс
Трэйси Леттс
Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс For episode "The New World"
Пол Дано
Пол Дано
Мистер и миссис Смит For episode "A Breakup"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Михаэла Коэл
Михаэла Коэл
Мистер и миссис Смит For episode "Infidelity"
Победитель
Все номинанты
Сара Полсон
Сара Полсон
Мистер и миссис Смит For episode "Couples Therapy (Naked & Afraid)"
Клер Фой
Клер Фой
Корона For episode "Sleep, Dearie Sleep"
Марша Гей Харден
Марша Гей Харден
Утреннее шоу For episode "Update Your Priors"
Паркер Поузи
Паркер Поузи
Мистер и миссис Смит For episode "Double Date"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Джон Бернтал
Джон Бернтал
Медведь For episode "Fishes"
Победитель
Все номинанты
Уилл Поултер
Уилл Поултер
Медведь For episodes "Honeydew"
Кристофер Ллойд
Кристофер Ллойд
Хитрости For episode "The Deborah Vance Christmas Spectacular"
Мэттью Бродерик
Мэттью Бродерик
Убийства в одном здании For episode "CoBro"
Райан Гослинг
Райан Гослинг
Saturday Night Live
Боб Оденкерк
Боб Оденкерк
Медведь For episode "Fishes"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Джейми Ли Кертис
Джейми Ли Кертис
Медведь For episode "Fishes"
Победитель
Все номинанты
Оливия Колман
Оливия Колман
Медведь For episode "Forks"
Кэйтлин Олсон
Кэйтлин Олсон
Хитрости For episode "The Roast Of Deborah Vance"
Да’Вин Джой Рэндольф
Да’Вин Джой Рэндольф
Убийства в одном здании For episode "Sitzprobe"
Майя Рудольф
Майя Рудольф
Saturday Night Live
Кристен Уиг
Кристен Уиг
Saturday Night Live
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая анимационная программа
Голубоглазый самурай
Голубоглазый самурай Blue Eye Samurai
Майкл Грин, Erwin Stoff, Michael Greenholt, Jane Wu, Nick Read, Amber Noizumi for episode "The Tale of the Ronin and the Bride"
Победитель
Все номинанты
Закусочная Боба 6.5
Закусочная Боба Bob's Burgers
Лорен Бушар, Бернард Дерриман, Dan Fybel, Tony Gennaro, Lizzie Molyneux-Logelin, Линдси Стоддарт, Scott Jacobson, Holly Schlesinger, Кэти Краун, Rich Rinaldi, Wendy Molyneux, Нора Смит, Janelle Momary, Jameel Saleem, Jon Schroeder, Brett Coker, Steven Davis, Ryan Mattos, Simon Chong for episode "The Amazing Rudy"
Люди Икс '97 9.8
Люди Икс '97 X-Men ‘97
Мередит Лэйн, Victoria Alonso, Louis D'Esposito, Kevin Feige, Danielle Costa, Brad Winderbaum, Бо ДеМайо, Jake Castorena, Чарли Фельдман, Sean Gantka, Dana Vasquez-Eberhardt, Sang Hyouk Bang, Emi Yonemura, Sung Yun Mo for episode "Remember It "
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Mike B. Anderson, Al Jean, Brian Kelley, Tom Klein, Rob LaZebnik, Tim Long, Michael Price, Matt Selman, Richard K. Chung, Jeff Westbrook, Matthew Faughnan, Chris Clements, Cesar Mazariegos, Ryan Koh, Scott Brutz, Loni Steele Sosthand, Jessica Conrad, Christine Nangle, Broti Gupta for episode "Night of the Living Wage"
Царство падальщиков
Царство падальщиков Scavengers Reign
Крис Прайноски, Ben Kalina, Antonio Canobbio, Ki-Yong Bae, Jun Sick Cho, Джо Беннетт, Sean Buckelew, James Merrill, Hyeongtae Kim, Charles Huettner, Бенжи Брук for episode "The Signal"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшее озвучивание персонажа
Большой рот 7.8
Большой рот Big Mouth
Майя Рудольф For episode "The Ambition Gremlin"
Победитель
Все номинанты
Крапополис
Крапополис Krapopolis
Ханна Уэддингхэм For episode "Big Man On Hippocampus"
Непобедимый
Непобедимый Invincible
Стерлинг К. Браун For episode "I Thought You Were Stronger"
Гриффины 8.6
Гриффины Family Guy
Алекс Борштейн For episode "Teacher's Heavy Pet"
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Хэнк Азария For episode "Cremains Of The Day"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая оригинальная музыка и слова
Убийства в одном здании
Убийства в одном здании Only Murders in the Building
Марк Шейман, Scott Wittman, Justin Paul, Benj Pasek For "Sitzprobe" / Song Title: Which Of The Pickwick Triplets Did It
Победитель
Все номинанты
Татуировщик из Освенцима
Татуировщик из Освенцима The Tattooist of Auschwitz
Ханс Циммер, Walter Afanasieff, Charlie Midnight, Kara Talve For "Episode 6" / Song Title: Love Will Survive
Дев4онки навсегда
Дев4онки навсегда Girls5eva
Sara Bareilles For "New York" / Song Title: The Medium Tim
Настоящий детектив 8.2
Настоящий детектив True Detective
John Hawkes For "Part 5" / Song Title: No Use
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Майя Рудольф, Mike DiCenzo, Eli Brueggemann, Jake Nordwind, Auguste White For "Host: Maya Rudolph" / Song Title: Maya Rudolph Mother’s Day Monologue
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Палм-Рояль
Палм-Рояль Palm Royale
Jeff Toyne
Победитель
Все номинанты
Сегун 9.8
Сегун Shōgun
Atticus Ross, Leopold Ross, Nick Chuba
Уроки химии
Уроки химии Lessons in Chemistry
Carlos Rafael Rivera
Властелины воздуха
Властелины воздуха Masters of the Air
Blake Neely
Вражда 7.6
Вражда Feud
Thomas Newman
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая музыкальная композиция для документального телесериала или спецвыпуска
Джим Хенсон - человек-идея 8.4
Джим Хенсон - человек-идея Jim Henson Idea Man
David Fleming
Победитель
Все номинанты
Planet Earth III Planet Earth III
Ханс Циммер, Jacob Shea, Sara Barone For episode "Extremes"
Бекхэм
Бекхэм Beckham
Anze Rozman, Camilo Forero For episode "Seeing Red"
Рок Хадсон: Все, что дозволено небесами 7.5
Рок Хадсон: Все, что дозволено небесами Rock Hudson: All That Heaven Allowed
Laura Karpman
Альберт Брукс: Защищая мою жизнь 8.2
Альберт Брукс: Защищая мою жизнь Albert Brooks: Defending My Life
Марк Шейман
Смотреть трейлер
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшее музыкальное руководство
Fallout Fallout
Trygge Toven For episode "The End"
Победитель
Все номинанты
Убийства в одном здании
Убийства в одном здании Only Murders in the Building
Bruce Gilbert, Lauren Mikus For episode "Grab Your Hankies"
Олененок
Олененок Baby Reindeer
Catherine Grieves For episode "Episode 4"
Мистер и миссис Смит
Мистер и миссис Смит Mr. & Mrs. Smith
Jen Malone For episode "A Breakup"
Фарго 9.1
Фарго Fargo
Maggie Phillips For episode "The Tragedy Of The Commons"
Настоящий детектив 8.2
Настоящий детектив True Detective
Susan Jacobs For season "Night Country", episode "Part 4"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series (Half-Hour)
Как я встретила вашего папу
Как я встретила вашего папу How I Met Your Father
Gary Baum For episode "Okay Fine, It's A Hurricane"
Победитель
Все номинанты
Мы – Апшоу
Мы – Апшоу The Upshaws
Chuck Ozeas For episodes "Forbidden Fruit"
Боб любит Абишолу
Боб любит Абишолу Bob Hearts Abishola
Patti Lee For episode "These Giants Are Flexible "
Night Court Night Court
Wayne Kennan For episode "A Night Court Before Christmas"
Фрейзер
Фрейзер Frasier
Gary Baum For episode "Reindeer Games"
Коннеры
Коннеры The Conners
Donald A. Morgan For episode "Fire And Vice"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Host for a Reality or Reality Competition Program
Алан Камминг
Алан Камминг
Предатели
Победитель
Все номинанты
Mark Cuban
Shark Tank
Дэймонд Джон
Shark Tank
Barbara Corcoran
Shark Tank
Robert Herjavec
Shark Tank
Kevin O'Leary
Shark Tank
Lori Greiner
Shark Tank
Kristen Kish
Top Chef
Jeff Probst
Последний герой
РуПол
РуПол
Королевские Гонки РуПола
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Performer in a Short Form Comedy or Drama Series
Шоу Эрика Андре
Шоу Эрика Андре The Eric Andre Show
Эрик Андре
Победитель
Все номинанты
Desi Lydic: Foxsplains Desi Lydic: Foxsplains
Дези Лайдик
RZR RZR
Мина Сувари
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Period or Fantasy/Sci-Fi Hairstyling
Сегун 9.8
Сегун Shōgun
Mariah Crawley, Sanna Seppanen, Nakry Keo, Madison Gillespie, Janis Bekkering For episode "A Stick Of Time"
Победитель
Все номинанты
Палм-Рояль
Палм-Рояль Palm Royale
Fríða Aradóttir, Jill Crosby, Cyndra Dunn, Karen Bartek, Brittany Madrigal, Tiffany Bloom For episode "Maxine Rolls The Dice"
Позолоченный век
Позолоченный век The Gilded Age
Sean Flanigan, Christine Fennell, Aaron Mark Kinchen, Jonathan Sharpless, Tim Harvey, Jennifer M. Bullock For episode "You Don’t Even Like Opera"
Вражда 7.6
Вражда Feud
Sean Flanigan, Chris Clark, Kevin Maybee, Joshua Gericke For episode "Hats, Gloves And Effete Homosexuals"
Асока
Асока Ahsoka
Maria Sandoval, Sallie Nicole Hotch, Marc Mapile, Ashleigh Childers, Alyn Topper For episode "Part One: Master And Apprentice"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing for Variety Programming (Segment)
The Daily Show The Daily Show
Catherine Trasborg For episode "The Dailyshowography Of Vivek Ramaswamy: Enter The RamaVerse"
Победитель
Все номинанты
События прошедшей недели с Джоном Оливером
События прошедшей недели с Джоном Оливером Last Week Tonight with John Oliver
Anthony Miale For episode "Boeing"
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Ryan Spears For episode "I'm Just Pete"
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Paul Del Gesso, Kristie Ferriso For episode "Bowen's Straight"
События прошедшей недели с Джоном Оливером
События прошедшей недели с Джоном Оливером Last Week Tonight with John Oliver
Ryan Barger For episode "The Sad Tale Of Henry The Engine"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Stunt Coordination For Drama Programming
Мистер и миссис Смит
Мистер и миссис Смит Mr. & Mrs. Smith
Stephen Pope
Победитель
Все номинанты
Новичок 8.7
Новичок The Rookie
David Rowden
ФБР: Самые разыскиваемые преступники 8.6
ФБР: Самые разыскиваемые преступники FBI: Most Wanted
Declan Mulvey
Fallout Fallout
Casey O'Neill
Воин 7.5
Воин Warrior
Brett Chan, Johnny Yang
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Stunt Coordination for Comedy Programming
Джентльмены
Джентльмены The Gentlemen
Mark Mottram
Победитель
Все номинанты
Чем мы заняты в тени 7.2
Чем мы заняты в тени What We Do in the Shadows
Тиг Фонг, Jean-Francois Lachapelle
Праведные Джемстоуны 6.2
Праведные Джемстоуны The Righteous Gemstones
Cory DeMeyers
Братья Сунь
Братья Сунь Brothers Sun
Justin Yu
Скрежет металла
Скрежет металла Twisted Metal
Clay Cullen
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Innovation in Emerging Media Programming
What If...? - An Immersive Story What If...? - An Immersive Story
Shereif Fattouh, Dave Bushore
Победитель
Silent Hill: Ascension Silent Hill: Ascension
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура драматического сериала
Сегун 9.8
Сегун Shōgun
Frederick E.O. Toye For episode "Crimson Sky"
Победитель
Все номинанты
Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс
Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty
Салли Ричардсон-Уитфилд For episode "Beat L.A."
Утреннее шоу
Утреннее шоу The Morning Show
Мими Ледер For episode "The Overview Effect"
Медленные лошади
Медленные лошади Slow Horses
Сол Мецстин For episode "Strange Games"
Мистер и миссис Смит
Мистер и миссис Смит Mr. & Mrs. Smith
Хиро Мурай For episode "First Date"
Корона 8.7
Корона The Crown
Стивен Долдри For episode "Sleep, Dearie Sleep"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура комедийного сериала
Медведь
Медведь The Bear
Кристофер Сторер For episode "Fishes"
Победитель
Все номинанты
The Ms. Pat Show The Ms. Pat Show
Мэри Лу Белли For episode "I'm the Pappy"
Джентльмены
Джентльмены The Gentlemen
Гай Ричи For episode "Refined Aggression"
Хитрости
Хитрости Hacks
Люсия Аньелло For episode "Bulletproof"
Медведь
Медведь The Bear
Рами Юссеф For episode "Honeydew"
Начальная школа Эбботт
Начальная школа Эбботт Abbott Elementary
Рэндолл Айнхорн For episode "Party"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшее разговорное варьете
Все номинанты
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом The Late Show with Stephen Colbert
The Daily Show The Daily Show
Late Night with Seth Meyers Late Night with Seth Meyers
Jimmy Kimmel Live! Jimmy Kimmel Live!
Прайм-таймовая «Эмми» / Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Отправляясь на Марс 7.6
Отправляясь на Марс Going to Mars
Джо Брюстер, Мишель Стефенсон, Томми Оливер
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
За пределами утопии 7.9
За пределами утопии Beyond Utopia
Jana Edelbaum, Rachel Cohen, Lois Vossen, Sue Mi Terry
С самого начала: История расизма в Америке 7.1
С самого начала: История расизма в Америке Stamped from the Beginning
Mara Brock Akil, Susie Fitzgerald, David Teague, Роджер Росс Уильямс, Geoff Martz, Ibram X. Kendi, Alisa Payne
Смотреть трейлер
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Comedy Series
Медведь
Медведь The Bear
Jeanie Bacharach, Mickie Paskal, Jennifer Rudnicke, Alexis Jade Links, Maggie Bacharach
Победитель
Все номинанты
Убийства в одном здании
Убийства в одном здании Only Murders in the Building
Bernard Telsey, Tiffany Little Canfield, Destiny Lilly
Хитрости
Хитрости Hacks
Jeanne McCarthy, Nicole Abellera
Умерь свой энтузиазм 8.1
Умерь свой энтузиазм Curb Your Enthusiasm
Allison Jones
Начальная школа Эбботт
Начальная школа Эбботт Abbott Elementary
Wendy O'Brien, Chris Gehrt
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Drama Series
Сегун 9.8
Сегун Shōgun
Carrie Audino, Colleen Bolton, Laura Schiff, Maureen Webb, Kei Kawamura
Победитель
Все номинанты
Утреннее шоу
Утреннее шоу The Morning Show
Victoria Thomas
Корона 8.7
Корона The Crown
Robert Sterne
Медленные лошади
Медленные лошади Slow Horses
Nina Gold
Мистер и миссис Смит
Мистер и миссис Смит Mr. & Mrs. Smith
Carmen Cuba, Teresa Razzauti, Alejandro Reza, Candice Alustiza
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Limited or Anthology Series or Movie
Олененок
Олененок Baby Reindeer
Nina Gold, Martin Ware
Победитель
Все номинанты
Фарго 9.1
Фарго Fargo
Rhonda Fisekci, Stephanie Gorin, Jackie Lind, Rachel Tenner
Настоящий детектив 8.2
Настоящий детектив True Detective
Francine Maisler, Deborah Schildt, Alda Gudjonsdottir
Рипли
Рипли Ripley
Barbara Giordani, Avy Kaufman, Francesco Vedovati
Вражда 7.6
Вражда Feud
Alexa L. Fogel
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Reality Program
Любовь аутистического спектра: США
Любовь аутистического спектра: США Love on the Spectrum U.S.
Cian O'Clery, Marina Nieto, Emma Choate, Sean Bowman
Победитель
Все номинанты
The Golden Bachelor The Golden Bachelor
Jacqui Pitman, John Kennamann, Lindsay Liles
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Jesse Tannenbaum
Игра в кальмара: Вызов
Игра в кальмара: Вызов Squid Game: The Challenge
Erika Dobrin, Robyn Kass, Rachael Stubbins, Emma Shearer
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Goloka Bolte, Ethan Petersen, Michelle Redwine, Adam Cook
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Choreography for Scripted Programming
Кумир
Кумир The Idol
Nina McNeely Routines: Rehearsal / Music Video Shoot / Dollhouse
Победитель
Все номинанты
Палм-Рояль
Палм-Рояль Palm Royale
Brooke Lipton Routines: The Rhumba / Maxine's Entrance
В ритме жизни
В ритме жизни Physical
Jennifer Hamilton Routines: Jean Franc’s Advanced Aerobics Class / Figure 8’s Commercial / Xanadu & Dreams
Убийства в одном здании
Убийства в одном здании Only Murders in the Building
John Carrafa Routines: Oliver's Dream Sequence / Creatures Of The Night
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Choreography for Variety or Reality Programming
The 76th Annual Tony Awards The 76th Annual Tony Awards
Karla Puno Garcia Routines: Opening Number / Lifetime Achievement
Победитель
Все номинанты
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Val Chmerkovskiy, Jenna Johnson Routines: Moon River / La Vie En Rose
The Oscars The Oscars
Mandy Moore Routines: I'm Just Ken / In Memoriam
Dick Van Dyke 98 Years of Magic Dick Van Dyke 98 Years of Magic
Alison Faulk, Kiki Nyemchek Routine: Step In Time
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Jamal Sims Routines: Dance! / Queen Of Wind / Power
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Limited or Anthology Series or Movie
Рипли
Рипли Ripley
Robert Elswit For episode "V Lucio"
Победитель
Все номинанты
Настоящий детектив 8.2
Настоящий детектив True Detective
Florian Hoffmeister For episode "Night Country : Part 6"
Уроки химии
Уроки химии Lessons in Chemistry
Zack Galler For episode "Little Miss Hasting"
Грисельда
Грисельда Griselda
Armando Salas For episode "Middle Management"
Фарго 9.1
Фарго Fargo
Dana Gonzales For episode "The Tragedy Of The Commons"
Весь невидимый нам свет
Весь невидимый нам свет All the Light We Cannot See
Tobias A. Schliessler For episode "Episode 4"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Девушки-политики 7.1
Девушки-политики Girls State
Laela Kilbourn, Martina Radwan, Thorsten Thielow, Laura Hudock, Daniel Carter, Erynn Patrick, Keri Oberly
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Джим Хенсон - человек-идея 8.4
Джим Хенсон - человек-идея Jim Henson Idea Man
Vanja Cernjul, Igor Martinovic
Planet Earth III Planet Earth III
John Shier, Luke Nelson For episode "Extremes"
Наша планета 8.5
Наша планета Our Planet
Brad Bestelink, Kyle McBurnie For episode "World On The Move"
Бекхэм
Бекхэм Beckham
Tim Cragg For episode "The Kick"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Reality Program
Life Below Zero Life Below Zero
Michael Cheeseman, Pedro Delbrey, Danny Day, Charlie Beck For episode "Bulletproof"
Победитель
Все номинанты
Предатели
Предатели The Traitors
Matt Wright, Siggi Rosen-Rawlings For episode "The Funeral"
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
David D'Angelo, Alan Weeks, Petr Cikhart, Will Shipp, Ian Kerr, Lucas Mertes, Matthew Di Girolamo, Stephen A. Coleman, Regan Letourneau, Ryan Shaw, Kevin R. Johnson, Bryan Adams, Josh Gitersonke, Danny Long, Kathryn Barrows, Rob Gowler, Jamie Holland, Kurt Carpenter, Adam Haisinger, Jay Kaufman, Diego Contreras, Tim Laks
Последний герой
Последний герой Survivor
Scott Duncan, Ben Gamble, Rodney Chauvin, Matthias Hoffmann, John Tattersall, Peter Wery, Toby Hogan, Efrain Laguna, Derek Hoffmann, Paulo Castillo, Russell Fill, Paul Peddinghaus, Ian Miller, Jovan Sales, Nejc Poberaj, Marc Bennett, Dirk Steyn, Louis Powell, Erik Sarmiento, Derek Holt, Tim Barker, Chris Barker, Thomas Pretorius, Chris Ellison, Nico Nyoni, Cullum Andrews, Paulo Velozo, Granger Scholtz, Marcus Hebbelmann, Dwight Winston, Holly Thompson, Nic Van Der Westhuizen, Nixon George
Добро пожаловать в «Рексем»
Добро пожаловать в «Рексем» Welcome to Wrexham
Gareth Roberts, Craig Hastings, Leighton Cox, James Melrose, Esther Vardy, Mike Staniforth, Dillon Scheps, Craig Murdoch, Verdy Martin Oliver, Ed Edwards, Joby Newson, Joe Clifford, Tom Reece
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Series (One Hour)
Сегун 9.8
Сегун Shōgun
Sam McCurdy For episode "Crimson Sky"
Победитель
Все номинанты
Корона 8.7
Корона The Crown
Adriano Goldman For episode "Sleep, Dearie Sleep"
Сегун 9.8
Сегун Shōgun
Christopher Ross For episode "Anjin"
Задача трех тел
Задача трех тел 3 Body Problem
Martin Ahlgren For episode "Judgment Day"
Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс
Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty
Todd Banhazl For episode "Beat L.A"
Корона 8.7
Корона The Crown
Sophia Olsson For episode "Ritz"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Медведь
Медведь The Bear
Andrew Wehde For episode "Forks"
Победитель
Все номинанты
Псы резервации
Псы резервации Reservation Dogs
Mark Schwartzbard For episode "Deer Lady"
Шугар
Шугар Sugar
Richard Rutkowski For episode "Starry Eyed"
В ритме жизни
В ритме жизни Physical
Jimmy Lindsey For episode "Like A Rocket"
Хитрости
Хитрости Hacks
Adam Bricker For episode "Just For Laughs"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Commercial
Apple: Fuzzy Feelings - iPhone + Mac Apple: Fuzzy Feelings - iPhone + Mac
Победитель
Все номинанты
Uber Eats: Best Friends - Uber One Uber Eats: Best Friends - Uber One
CeraVe Moisturizing Cream: Michael CeraVe CeraVe Moisturizing Cream: Michael CeraVe
Apple: Album Cover - Apple iPhone 15 Apple: Album Cover - Apple iPhone 15
Sandy Hook Promise: Just Joking Sandy Hook Promise: Just Joking
State Farm: Like A Good Neighbaaa State Farm: Like A Good Neighbaaa
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Competition Program
Все номинанты
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Предатели
Предатели The Traitors
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Top Chef Top Chef
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Contemporary Costumes for a Limited or Anthology Series or Movie
Американская история ужасов 7.9
Американская история ужасов American Horror Story
Jacqueline Demeterio, Jose Bantula, Jessica Zavala, Jillian Daidone, Jennifer Salim For episode "The Auteur"
Победитель
Все номинанты
Олененок
Олененок Baby Reindeer
Mekel Bailey, Imogen Holness For "episode 4"
Режим
Режим The Regime
Консолата Бойл, Jane Law, Marion Weise, Bobbie Edwards, Johanna Garrad For episode "The Heroes' Banquet"
Фарго 9.1
Фарго Fargo
Carol Case, Michelle Carr, Charl Boettger For episode "Insolubilia"
Настоящий детектив 8.2
Настоящий детектив True Detective
Linda Gardar, Brian Sprouse, Tina Ulee, Alex Bovaird, Giulia Moschioni, Rebekka Jónsdóttir For episode "Night Country Part 5"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Contemporary Costumes for a Series
Корона 8.7
Корона The Crown
Giles Gale, Amy Roberts, Sidonie Roberts For episode "Sleep, Dearie Sleep"
Победитель
Все номинанты
Праведные Джемстоуны 6.2
Праведные Джемстоуны The Righteous Gemstones
Rebecca DeNoewer, Maura 'Maude' Cusick, Christina Flannery For episode "For I Know The Plans I Have For You"
Убийства в одном здании
Убийства в одном здании Only Murders in the Building
Kathleen Gerlach, Dana Covarrubias, Abby Geoghegan For episode"Sitzprobe"
Медведь
Медведь The Bear
Courtney Wheeler, Lariana Santiago, Steven 'Rage' Rehage For episode "Fishes"
Хитрости
Хитрости Hacks
Karen Bellamy, Rory Cunningham, Kathleen Felix-Hager For episode "Just For Laughs"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Contemporary Hairstyling
Утреннее шоу
Утреннее шоу The Morning Show
Janine Thompson, Lona Vigi, Nicole Venables, Jennifer Petrovich For episode "The Kármán Line"
Победитель
Все номинанты
Медведь
Медведь The Bear
Ally Vickers, Melanie Shaw, Angela Brasington For episode "Fishes"
Убийства в одном здании
Убийства в одном здании Only Murders in the Building
J. Roy Helland, Leah Loukas, Jameson Eaton, Jimmy Goode For episode "Opening Night"
Хитрости
Хитрости Hacks
Jennifer Bell For episode "Yes, And"
Начальная школа Эбботт
Начальная школа Эбботт Abbott Elementary
Moira Frazier, Christina Joseph, Dustin Osborne For episode "Mother's Day"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Утреннее шоу
Утреннее шоу The Morning Show
Angela Levin, Tracey Levy, Amy Schmiederer, Elizabeth Villamarin, Cindy J. Williams, Keiko Wedding For episode "Strict Scrutiny"
Победитель
Все номинанты
Убийства в одном здании
Убийства в одном здании Only Murders in the Building
Joelle Troisi, Arielle Toelke, Kim Taylor For episode "Opening Night"
Медведь
Медведь The Bear
Zsofia Otvos, Nicole Rogers, Ignacia Soto-Aguilar, Justine Losoya For episode "Fishes"
Настоящий детектив 8.2
Настоящий детектив True Detective
Peter Swords King, Kerry Skelton, Natalie Abizadeh, Flóra Karítas Buenaño, Hafdís Pálsdóttir For episode "Night Country Part 5 "
Хитрости
Хитрости Hacks
Keith Sayer For episode "Yes, And"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for Variety, Nonfiction or Reality Programming
Taylor Mac's 24-Decade History of Popular Music Taylor Mac's 24-Decade History of Popular Music
Machine Dazzle
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Девушки-политики 7.1
Девушки-политики Girls State
Джесси Мосc, Amanda McBaine
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Альберт Брукс: Защищая мою жизнь 8.2
Альберт Брукс: Защищая мою жизнь Albert Brooks: Defending My Life
Роб Райнер
Смотреть трейлер
Бекхэм
Бекхэм Beckham
Фишер Стивенс For episdoe "What Makes David Run"
Джим Хенсон - человек-идея 8.4
Джим Хенсон - человек-идея Jim Henson Idea Man
Рон Ховард
The Greatest Night in Pop The Greatest Night in Pop
Bao Nguyen
Steve! (Martin): A Documentary in 2 Pieces Steve! (Martin): A Documentary in 2 Pieces
Морган Невилл
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Рипли
Рипли Ripley
Стивен Зэйллян
Победитель
Все номинанты
Фарго 9.1
Фарго Fargo
Ноа Хоули For episode "The Tragedy of the Commons"
Настоящий детектив 8.2
Настоящий детектив True Detective
Issa López For season "Night Country"
Уроки химии
Уроки химии Lessons in Chemistry
Миллисент Шелтон For episode "Poirot"
Олененок
Олененок Baby Reindeer
Weronika Tofilska For "Episode 4"
Вражда 7.6
Вражда Feud
Гас Ван Сент For season "Capote vs. The Swans" and episode "Pilot"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Reality Program
Любовь аутистического спектра: США
Любовь аутистического спектра: США Love on the Spectrum U.S.
Cian O'Clery For "Episode 7"
Победитель
Все номинанты
Добро пожаловать в «Рексем»
Добро пожаловать в «Рексем» Welcome to Wrexham
Bryan Rowland For episode "Shaun's Vacation"
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Nick Murray For episode "Grand Finale"
Игра в кальмара: Вызов
Игра в кальмара: Вызов Squid Game: The Challenge
Diccon Ramsay For episode "Red Light, Green Light"
Предатели
Предатели The Traitors
Ben Archard For episode "Betrayers, Fakes And Fraudsters"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Variety Series
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Liz Patrick For "Host: Ryan Gosling "
Победитель
Все номинанты
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом The Late Show with Stephen Colbert
Jim Hoskinson For "December 21, 2023: GOP Wants Biden Kicked Off Ballot, Bankrupt Rudy Hawks Supplements, Elf On The Shelf For Parents; Meanwhile; Anderson Cooper & Andy Cohen; Louis Cato And The Late Show Band "
The Daily Show The Daily Show
David Paul Meyer For "Jon Stewart Returns To The Daily Show"
Jimmy Kimmel Live! Jimmy Kimmel Live!
Andy Fisher For "Trump Still Mad About Oscars Joke And Thinks Jimmy Is Al Pacino, Chris Stapleton’s Ballad For John Stamos, Guest Rob McElhenney & The Return Of Our Outdoor Stage!"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Variety Special
The Oscars The Oscars
Хамиш Хэмилтон
Победитель
Все номинанты
Dave Chappelle: The Dreamer Dave Chappelle: The Dreamer
Стэн Лэтэн
The 76th Annual Tony Awards The 76th Annual Tony Awards
Glenn Weiss
Trevor Noah: Where Was I Trevor Noah: Where Was I
David Paul Meyer
Dick Van Dyke 98 Years of Magic Dick Van Dyke 98 Years of Magic
Расселл Норман
Tig Notaro: Hello Again Tig Notaro: Hello Again
Стефани Аллен
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Бекхэм
Бекхэм Beckham
Фишер Стивенс, John Battsek, Gary Neville, Craig South, Jonathan Sides, Nicola Howson, Billie Shepherd, David Gardner
Победитель
Все номинанты
STAX: Soulsville, U.S.A. Stax: Soulsville U.S.A.
Nigel Sinclair, Ezra Edelman, Caroline Waterlow, David Blackman, Jamila Wignot, Tina Nguyen, Sophia Dilley, Kara Elverson, Nicholas Ferrall, Michele Smith
Тайны миллиардера 7.5
Тайны миллиардера The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst
Nancy Abraham, Lisa Heller, Charlotte Kaufman, Sam Neave, Эндрю Джареки, Захари Стюарт-Понтье, Kyle Martin, Sara Rodriguez
Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV
Eli Holzman, Aaron Saidman, Mary Robertson, Памела Дьютч, Lisa Kalikow, Emma Schwartz, Nicholas Carlson, Joel Stonington, Kate Taylor
Telemarketers Telemarketers
Nancy Abraham, Lisa Heller, Адам Бала Лоу, Джошуа Сэфди, Бен Сэфди, Tina Nguyen, Sam Lipman-Stern, Claire Read, Dani Bernfeld
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Джим Хенсон - человек-идея 8.4
Джим Хенсон - человек-идея Jim Henson Idea Man
Рон Ховард, Брайан Грейзер, Sara Bernstein, Маргарет Бодд, Марк Монро, Justin Wilkes, Christopher St. John
Победитель
Все номинанты
Steve! (Martin): A Documentary in 2 Pieces Steve! (Martin): A Documentary in 2 Pieces
Морган Невилл, Emily Osborne, Ben Cotner, Caitrin Rogers, Charlise Holmes, Meghan Walsh, Nicole Quintero Ochoa
Девушки-политики 7.1
Девушки-политики Girls State
Дэвис Гуггенхайм, Джесси Мосc, Nicole Stott, Amanda McBaine, Jonathan Silberberg, Laurene Powell-Jobs
Смотреть трейлер
Альберт Брукс: Защищая мою жизнь 8.2
Альберт Брукс: Защищая мою жизнь Albert Brooks: Defending My Life
Роб Райнер, Matthew George, Michele Reiner
Смотреть трейлер
The Greatest Night in Pop The Greatest Night in Pop
Лайонел Ричи, Larry Klein, Harriet Sternberg, George Hencken, Julia Nottingham, Bruce Eskowitz
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Emerging Media Program
Все номинанты
Wallace & Gromit in: The Grand Getaway Wallace & Gromit in: The Grand Getaway
Bram Ttwheam, Finbar Hawkins
Fallout Fallout
Emperor Empereur
Ilan Cohen, Marion Burger
The Pirate Queen The Pirate Queen
Люси Лью, Eloise Singer, Siobhan McDonnell
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Асока
Асока Ahsoka
Shawna Trpcic, Devon Patterson, Elissa Alcala For episode "Part Eight: The Jedi, The Witch, And The Warlord"
Победитель
Все номинанты
Чем мы заняты в тени 7.2
Чем мы заняты в тени What We Do in the Shadows
Amy Sztulwark, Laura Montgomery, Kay Jameson, Anna Viksne For episode "Pride Parade "
Эхо
Эхо Echo
Stacy Caballero, Ambre Wrigley, Amanda Steeley Bankins, Jennifer Garnet Filo, Kizzie Autumn Martin, Kristina Elaine Taylor For episode "Lowak"
Fallout Fallout
Amy Westcott, Amy R. Burt, Cherie Cunningham, Wendy Yang, Jonathan Knipscher For episode "The End"
Локи
Локи Loki
Tom Hornsby, Christine Wada, Harriet Kendall, Kristen Ernst-Brown For episode "1893"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Game Show
Jeopardy! Jeopardy!
Победитель
Все номинанты
Wheel of Fortune Wheel of Fortune
The Price Is Right at Night The Price Is Right at Night
Password Password
Celebrity Family Feud Celebrity Family Feud
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Amanda Duffy Evans, Joseph Whitmeyer, Jodi Mancuso, Inga Thrasher, Gina Ferrucci, Cara Hannah, Chad Harlow, Elliott Simpson For episode "Host: Ryan Gosling"
Победитель
Все номинанты
We're Here We're Here
Abdiel Urcullu, Tyler Funicelli For episode "Oklahoma, Part 3"
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Jani Kleinbard, Kim Messina, Joe Matke, Brittany Spaulding, Dwayne Ross, Amber Nicholle Maher, Marion Rogers For episode "Finale"
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Cynthia L. Chapman, Victor Paz, Crystal Broedel, Leay Cangelosi, Antoinette Black, Ashley Sedmak For episode "Challenge #2: Broadway"
The Boulet Brothers' Dragula The Boulet Brothers' Dragula: Search for the World's First Drag Supermonster
Marco Gabellini For episode "Trash Can Children"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Host for a Game Show
Pat Sajak
Wheel of Fortune
Победитель
Все номинанты
Ken Jennings
Jeopardy!
Джейн Линч
Джейн Линч
Weakest Link
Кеке Палмер
Кеке Палмер
Password
Стив Харви
Celebrity Family Feud
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Host for a Reality or Competition Program
Алан Камминг
Алан Камминг
Предатели
Победитель
Все номинанты
Kristen Kish
Top Chef
РуПол
РуПол
Королевские Гонки РуПола
Jeff Probst
Последний герой
Mark Cuban
Shark Tank
Дэймонд Джон
Shark Tank
Barbara Corcoran
Shark Tank
Robert Herjavec
Shark Tank
Kevin O'Leary
Shark Tank
Lori Greiner
Shark Tank
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Justin Wilkes
Мой следующий гость в представлении не нуждается
Победитель
Mary Barclay
Мой следующий гость в представлении не нуждается
Победитель
Tom Keaney
Мой следующий гость в представлении не нуждается
Победитель
Michael Steed
Мой следующий гость в представлении не нуждается
Победитель
Jake Fuller
Мой следующий гость в представлении не нуждается
Победитель
Tommy Alter
Мой следующий гость в представлении не нуждается
Победитель
Séamus Murphy-Mitchell
Мой следующий гость в представлении не нуждается
Победитель
Все номинанты
Майкл Коман
Полезные советы от Джона Уилсона
Нейтан Филдер
Полезные советы от Джона Уилсона
Clark Reinking
Полезные советы от Джона Уилсона
Джон М. Уилсон
Полезные советы от Джона Уилсона
Shirel Kozak
Полезные советы от Джона Уилсона
Sara Brailsford
Юджин Леви: Путешественник поневоле
Юджин Леви
Юджин Леви
Юджин Леви: Путешественник поневоле
Alex Menzies
Юджин Леви: Путешественник поневоле
Дэвид Бриндли
Юджин Леви: Путешественник поневоле
Stephen Pain
Юджин Леви: Путешественник поневоле
Nic Patten
Юджин Леви: Путешественник поневоле
Claire Kunzel
Юджин Леви: Путешественник поневоле
Tracey Smyth
Юджин Леви: Путешественник поневоле
Конан О’Брайен
Конан О’Брайен
Конан О’Брайен должен уйти
Mike Sweeney
Конан О’Брайен должен уйти
Njål Lambrechts
Конан О’Брайен должен уйти
Matt O'Brien
Конан О’Брайен должен уйти
Jordan Schlansky
Конан О’Брайен должен уйти
Aaron Bleyaert
Конан О’Брайен должен уйти
Jason Chillemi
Конан О’Брайен должен уйти
Jessie Gaskell
Конан О’Брайен должен уйти
Sarah Federowicz
Конан О’Брайен должен уйти
Jeff Ross
Конан О’Брайен должен уйти
Питер У. Кунхардт
Finding Your Roots with Henry Louis Gates, Jr.
Sabin Streeter
Finding Your Roots with Henry Louis Gates, Jr.
Dyllan McGee
Finding Your Roots with Henry Louis Gates, Jr.
Henry Louis Gates Jr.
Finding Your Roots with Henry Louis Gates, Jr.
Кевин Бурк
Finding Your Roots with Henry Louis Gates, Jr.
Deborah Clancy Porfido
Finding Your Roots with Henry Louis Gates, Jr.
Robert L. Yacyshyn
Finding Your Roots with Henry Louis Gates, Jr.
Natalia Warchol
Finding Your Roots with Henry Louis Gates, Jr.
Matthew Cesario
Finding Your Roots with Henry Louis Gates, Jr.
John F. Wilson
Finding Your Roots with Henry Louis Gates, Jr.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement in Animation
Царство падальщиков
Царство падальщиков Scavengers Reign
Noémie Leroux-Cazaubon Background Design, for the episode "The Dream"
Победитель
Время приключений: Фиона и Кейк
Время приключений: Фиона и Кейк Adventure Time: Fionna and Cake
Alex Small-Butera Character Animation, for the episode: "The Winter King"
Победитель
Голубоглазый самурай
Голубоглазый самурай Blue Eye Samurai
Ryan O'Loughlin Storyboard, for the episode "Hammerscale"
Победитель
Голубоглазый самурай
Голубоглазый самурай Blue Eye Samurai
Brian Kesinger Character Design, for the episode "Nothing Broken"
Победитель
Школа клонов
Школа клонов Clone High
Tara Billinger Character Design, for the episode "Let's Try This Again"
Победитель
In the Know In the Know
Jan-Erik Maas Character Animation, for the episode "Yogurt Week"
Победитель
Голубоглазый самурай
Голубоглазый самурай Blue Eye Samurai
Toby Wilson Production Design, for the episode "The Great Fire of 1657"
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Frank Grisanti, Geoff Amoral, Rick McGuinness, William McGuinness, Trevor Brown, Tim Stasse For episode "Host: Kristen Wiig"
Победитель
Все номинанты
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Luke Chantrell, Ed Moore, Tom Sutherland, Scott Chmielewski, James Coldicott, Nate Files For episode "Top 14 Reveal"
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Oscar Dominguez, Terrance Ho, Ron Wirsgalla, Daniel K. Boland, Andrew Munie, Jeffrey Shood, Erin Anderson For episode "Live Finale, Part 2"
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом The Late Show with Stephen Colbert
Tom Carroll, Hillary Knox, Constantine Leonardos, Mike Scricca For episode "May 21, 2024"
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Stuart Wesolik, Noah Mitz, Ed Moore, Matt McAdam, Casey Rhodes, Matt Benson, Patrick Brazil, Andrew Law, Hannah Kerman For episode "Semi-Finals"
Америка ищет таланты
Америка ищет таланты America's Got Talent
Terrance Ho, Noah Mitz, Patrick Boozer, Ryan Tanker, Matt Benson, Will Gossett, Scott Chmielewski, Hannah Kerman For episode "Episode 1818"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Special
The 100th: Billy Joel at Madison Square Garden - The Greatest Arena Run of All Time The 100th: Billy Joel at Madison Square Garden - The Greatest Arena Run of All Time
Steve Cohen, Justin Cheatham, Mark Foffano, Tad Inferrera, Adrian Bassett
Победитель
Все номинанты
2023 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony 2023 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony
Allen Branton, JC Castro, Billy Steinberg, Kevin Lawson, Felix Peralta, George Gountas, Bianca Moncada, Alex Flores
The 76th Annual Tony Awards The 76th Annual Tony Awards
Harry Sangmeister, Ed McCarthy, Ka-Lai Wong, J.M. Hurley, Noah Mitz, Jason Rudolph, Ritchie Beck, Robert Dickinson, Tyler Ericson
The 66th Annual Grammy Awards The 66th Annual Grammy Awards
Guy Jones, Andy O'Reilly, Bryan Klunder, Matthew Cotter, Terrance Ho, Noah Mitz, Patrick Boozer, Madigan Stehly, Ryan Tanker, Matt Benson, Will Gossett, Erin Anderson
The Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show Starring Usher The Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show Starring Usher
Alex Gurdon, Eric Marchwinski, Alen Sisul, Harry Forster, Ben Green, Mark Humphrey
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Limited or Anthology Series
Олененок
Олененок Baby Reindeer
Wim De Greef, Petra Fried, Matthew Mulot, Ed Macdonald, Matt Jarvis, Ричард Гэдд
Победитель
Все номинанты
Настоящий детектив 8.2
Настоящий детектив True Detective
Джоди Фостер, Мэттью МакКонахи, Вуди Харрельсон, Sam Breckman, Steve Golin, Issa López, Крис Манди, Mari-Jo Winkler, Richard Brown, Layla Blackman, Барри Дженкинс, Adele Romanski, Кэри Фукунага, Mark Ceryak, Princess Daazhraii Johnson, Alan Page, Nic Pizzolatto, Cathy Tagnak Rexford For season "Night Country"
Уроки химии
Уроки химии Lessons in Chemistry
Джейсон Бэйтман, Сюзанна Грант, Бри Ларсон, Ли Айзенберг, Michael Costigan, Tracey Nyberg, Elijah Allan-Blitz, Николь Делани, Ханна Фидель, Mfoniso Udofia, Louise Shore, Роза Хандельман, Boo Killebrew, Elissa Karasik, Natalie Sandy, Teagan Wall, Bonnie Garmus
Рипли
Рипли Ripley
Стивен Зэйллян, Guymon Casady, Эндрю Скотт, Enzo Sisti, Clayton Townsend, Charlie Corwin, Garrett Basch, Benjamin Forkner, Sharon Levy, Ben Rosenblatt, Philipp Keel
Фарго 9.1
Фарго Fargo
Итан Коэн, Джоэл Коэн, Томас Безука, Leslie Cowan, Robert De Laurentiis, Dana Gonzales, Regis Kimble, Warren Littlefield, Kim Todd, Steve Stark, Ноа Хоули, April Shih, Caitlin Jackson
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Main Title Design
Сегун 9.8
Сегун Shōgun
Lee Buckley, Evan Larimore, Nadia Tzuo, Alex Silver, Xiaolin (Mike) Zeng, Ilya Tselyutin
Победитель
Все номинанты
Задача трех тел
Задача трех тел 3 Body Problem
Patrick Clair, Eddy Herringson, Raoul Marks
Fallout Fallout
Lance Ashton Slaton, Scott Geersen, Patrick Clair, Raoul Marks
Уроки химии
Уроки химии Lessons in Chemistry
Ben Jones, Phil Davies, Hazel Baird, Rob Cawdery
Палм-Рояль
Палм-Рояль Palm Royale
Ronnie Koff, Nader Husseini, Rob Slychuk, Lexi Gunvaldson
Укрытие 9.0
Укрытие Silo
Lance Ashton Slaton, Patrick Clair, Raoul Marks
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Louie Zakarian, Young Bek, Amy Tagliamonti, Rachel Pagani, Jason Milani, Brandon Grether, Joanna Pisani For episode "Host: Ryan Gosling"
Победитель
Все номинанты
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Tyson Fountaine, James MacKinnon, Angela Moos, Brian Sipe, Julie Socash, Zena Shteysel, Donna J. Bard, Sarah Woolf For episode "Monster Night"
Taylor Mac's 24-Decade History of Popular Music Taylor Mac's 24-Decade History of Popular Music
Anastasia Durasova
The Boulet Brothers' Dragula The Boulet Brothers' Dragula: Search for the World's First Drag Supermonster
The Boulet Brothers For episode "Terror In The Woods"
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Nikki Carbonetta, Darcy Gilmore, Gina Ghiglieri, Carlene Kearns, Kristene Bernard, Anthony Nguyen, Elie Maalouf, Marylin Lee Spiegel For episode "Live Finale, Part 1 And Live Finale, Part 2"
We're Here We're Here
Tyler Devlin, Kalyd Odeh For episode "Oklahoma, Part 3"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Motion Design
Джим Хенсон - человек-идея 8.4
Джим Хенсон - человек-идея Jim Henson Idea Man
Марк Кабальеро, Симус Уолш, Mark Thompson, Ivan Viaranchyk, Max Strizich, Momo Zhao
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Composition for a Limited or Anthology Series, Movie or Special (Original Dramatic Score)
Уроки химии
Уроки химии Lessons in Chemistry
Carlos Rafael Rivera For episode "Book Of Calvin"
Победитель
Все номинанты
Законники: Басс Ривз
Законники: Басс Ривз Lawmen: Bass Reeves
Chanda Dancy For episode "Part I"
Фарго 9.1
Фарго Fargo
Jeff Russo For episode "Blanket"
Весь невидимый нам свет
Весь невидимый нам свет All the Light We Cannot See
James Newton Howard For episode "Episode 4"
Татуировщик из Освенцима
Татуировщик из Освенцима The Tattooist of Auschwitz
Ханс Циммер, Kara Talve For episode " Episode 1"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Убийства в одном здании
Убийства в одном здании Only Murders in the Building
Siddhartha Khosla For episode "Sitzprobe"
Победитель
Все номинанты
Укрытие 9.0
Укрытие Silo
Atli Örvarsson For episode "Freedom Day"
Мистер и миссис Смит
Мистер и миссис Смит Mr. & Mrs. Smith
David Fleming For episode "First Date "
Палм-Рояль
Палм-Рояль Palm Royale
Jeff Toyne For episode "Maxine Saves A Cat"
Сегун 9.8
Сегун Shōgun
Atticus Ross, Leopold Ross, Nick Chuba For episode "Servants Of Two Masters"
Медленные лошади
Медленные лошади Slow Horses
Daniel Pemberton, Toydrum For episode "Strange Games"
Корона 8.7
Корона The Crown
Martin Phipps For episode "Sleep, Dearie Sleep"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Direction
The Oscars The Oscars
Rickey Minor
Победитель
Все номинанты
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Leon Pendarvis, Lenny Pickett, Eli Brueggemann For episode "Host: Ryan Gosling"
2023 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony 2023 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony
Don Was, Adam Blackstone, Omar Edwards
The 46th Annual Kennedy Center Honors The 46th Annual Kennedy Center Honors
Rickey Minor
Late Night with Seth Meyers Late Night with Seth Meyers
Фред Армисен, Eli Janney For episode "Episode 1488"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Narrator
Queens Queens
Анджела Бассетт For "African Queens"
Победитель
Все номинанты
Lost Women of Highway 20 Lost Women of Highway 20
Октавия Спенсер For "Vanished"
Planet Earth III Planet Earth III
Дэвид Аттенборо For "Human"
Жизнь на нашей планете
Жизнь на нашей планете Life on Our Planet
Морган Фриман For "Chapter 1: The Rules Of Life"
Secrets of the Octopus Secrets of the Octopus
Пол Радд For "Masterminds"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Period Costumes for a Limited or Anthology Series or Movie
Вражда 7.6
Вражда Feud
Lou Eyrich, Leah Katznelson, Hanna Shea, Laura McCarthy, Miwa Ishii, Emily O'Connor For "Pilot"
Победитель
Все номинанты
Мэри и Джордж
Мэри и Джордж Mary & George
Annie Symons, Jason Airey, Courtney McClain, Jovana Gospavic, Cedric Andries For "Not So Much By Love As By Awe"
Уроки химии
Уроки химии Lessons in Chemistry
Kelli Hagen, Mirren Gordon-Crozier, Jen Kennedy For "Little Miss Hastings"
Грисельда
Грисельда Griselda
Joanne Mills, Safowa Bright Bitzelberger, Jennifer Marlin, Joseph Castellanos, Serena Duffin For "Paradise Lost"
Рипли
Рипли Ripley
Giovanni Casalnuovo, Maurizio Millenotti, Ernest Camilleri, Francesco Morabito, Teresa D'Arienzo For "IV La Dolce Vita"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Period Costumes for a Series
Сегун 9.8
Сегун Shōgun
Kristen Bond, Carole Griffin, Carlos Rosario, Paula Plachy, Kenichi Tanaka For episode "Ladies of the Willow World"
Победитель
Все номинанты
Позолоченный век
Позолоченный век The Gilded Age
Denise Andres, Kasia Walicka Maimone, Patrick Wiley, Rebecca Levin, Isabelle Simone For episode "You Don’t Even Like Opera"
Палм-Рояль
Палм-Рояль Palm Royale
Carolyn Dessert, Alix Friedberg, Leigh Bell, Valerie Keiser, Lindsay Newton For episode "Maxine Throws a Party"
New Look: Революция стиля
New Look: Революция стиля The New Look
Catherine Boisgontier, Karen Muller Serreau, Emmanuelle Pertus For episode "What a Day This Has Been"
Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс
Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty
Emma Potter, Shannon R. Moore, Maressa Richtmyer For episode "What Is And What Should Never Be"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Period and/or Character Makeup (Non-Prosthetic)
Сегун 9.8
Сегун Shōgun
Mike Fields, Leslie Graham, Rebecca Lee, Amber Trudeau, Krystal Devlin, Andrea Alcala, Emily Walsh, Krista Hann For Episode "The Abyss Of Life"
Победитель
Все номинанты
Палм-Рояль
Палм-Рояль Palm Royale
Simone Almekias-Siegl, Marie Del Prete, Ken Niederbaumer, Tricia Sawyer, Marja Webster, Marissa Lafayette For Episode "Pilot"
Fallout Fallout
David Kalahiki, Michael Harvey, Kimberly Amacker For Episode "The Head"
Вражда 7.6
Вражда Feud
Kyra Panchenko, Christine Hooghuis, Kristen Alimena, Jacqueline Risotto For Episode "Beautiful Babe"
Корона 8.7
Корона The Crown
Cate Hall, Emilie Yong-Mills For Episode "Ritz"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing for Variety Programming
John Mulaney Presents: Everybody's in LA John Mulaney Presents: Everybody's in LA
Kelly Lyon, Ryan McIlraith, Sean McIlraith
Победитель
Все номинанты
Ramy Youssef: More Feelings Ramy Youssef: More Feelings
Joanna Naugle
Dolly Parton's Pet Gala Dolly Parton's Pet Gala
Bill DeRonde, Stavros Stavropoulos, Kari Heavenrich, James Collet
Tig Notaro: Hello Again Tig Notaro: Hello Again
Kelly Lyon