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Бретт Голдстин
Brett Goldstein
Киноафиша
Персоны
Бретт Голдстин
Бретт Голдстин
Brett Goldstein
Дата рождения
17 июля 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Лондон, Англия
Популярные фильмы
Навыки взрослой жизни
(2016)
6.3333335
Бунтарка без причины
(2018)
4.733333
Терапия
(2023)
0
Фильмография Бретт Голдстин
Жанр
Все
Драма
Комедия
Спорт
Год
Все
2023
2020
2018
2016
Все
4
Фильмы
2
Сериалы
2
Актер
3
Сценарист
2
Терапия
комедия
2023, США
Тед Лассо
комедия, спорт
2020, США
4.7
Бунтарка без причины
Wild Honey Pie!
драма
2018, Великобритания
6.3
Навыки взрослой жизни
Adult Life Skills
комедия
2016, Великобритания
Новости о Бретт Голдстин
Вышел первый полноценный трейлер третьего сезона «Теда Лассо»
ФК «Ричмонд» верит в лучшее в тизере третьего сезона «Теда Лассо»
Горюющий Джейсон Сигел нарушает свои рабочие правила в трейлере сериала «Терапия»
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