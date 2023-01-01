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Бретт Голдстин
Бретт Голдстин Brett Goldstein
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Бретт Голдстин

Brett Goldstein

Дата рождения
17 июля 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Лондон, Англия

Популярные фильмы

Навыки взрослой жизни
Навыки взрослой жизни (2016)
6.3333335
Бунтарка без причины
Бунтарка без причины (2018)
4.733333
Терапия
Терапия (2023)
0

Фильмография Бретт Голдстин

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 2 Сериалы 2 Актер 3 Сценарист 2
Терапия
Терапия
комедия 2023, США
Тед Лассо
Тед Лассо
комедия, спорт 2020, США
Бунтарка без причины 4.7
Бунтарка без причины Wild Honey Pie!
драма 2018, Великобритания
Навыки взрослой жизни 6.3
Навыки взрослой жизни Adult Life Skills
комедия 2016, Великобритания
Новости о Бретт Голдстин
Вышел первый полноценный трейлер третьего сезона «Теда Лассо»
Вышел первый полноценный трейлер третьего сезона «Теда Лассо»
ФК «Ричмонд» верит в лучшее в тизере третьего сезона «Теда Лассо»
ФК «Ричмонд» верит в лучшее в тизере третьего сезона «Теда Лассо»
Горюющий Джейсон Сигел нарушает свои рабочие правила в трейлере сериала «Терапия»
Горюющий Джейсон Сигел нарушает свои рабочие правила в трейлере сериала «Терапия»
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