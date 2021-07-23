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Анна Торв
Анна Торв
Anna Torv
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Анна Торв
Anna Torv
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Дата рождения
7 июня 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Мельбурн, Виктория, Австралия
Рост
170 см
Биография Анны Торв
Родилась 7 июня 1979 года. Мельбурн, Виктория, Австралия.
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Фильмография Анны Торв
Дочь
драма
2015, Австралия
6.0
Рубеж
мистика, драма, триллер, ужасы, фантастика
2008, США
0.0
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В сети появились фото и видео со съемочной площадки сериала The Last of Us
Снимают пролог в Техасе.
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23 июля 2021 13:34
Звезда «Охотника за разумом» Анна Торв сыграет Тесс в сериале по видеоигре The Last of Us
Актриса появится как минимум в нескольких эпизодах.
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23 июля 2021 13:20
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