Сериал «Джордж и Тэмми» – это биографическая история о двух известных музыкантах. В центре сюжета оказываются легенды американского кантри – Джордж Джонс и Тэмми Уайнетт. Эти двое не только выступают на одной сцене, но и живут под одной крышей. Их творческая карьера по-настоящему успешна и головокружительна, чего нельзя сказать об их семейной жизни. Джордж страдает от сильной алкогольной зависимости. Супруга старается всячески поддерживать музыканта, но ее терпение не безгранично. Тем не менее, в браке появляется дочь.