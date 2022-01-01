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Киноафиша Сериалы Джордж и Тэмми
Джордж и Тэмми (2022 - …) George & Tammy
Год выпуска 2022
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Spectrum Originals
О чем сериал

Сериал «Джордж и Тэмми» – это биографическая история о двух известных музыкантах. В центре сюжета оказываются легенды американского кантри – Джордж Джонс и Тэмми Уайнетт. Эти двое не только выступают на одной сцене, но и живут под одной крышей. Их творческая карьера по-настоящему успешна и головокружительна, чего нельзя сказать об их семейной жизни. Джордж страдает от сильной алкогольной зависимости. Супруга старается всячески поддерживать музыканта, но ее терпение не безгранично. Тем не менее, в браке появляется дочь.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Майкл Шеннон
Майкл Шеннон
Джессика Честейн
Джессика Честейн
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
Новости о сериале
Стив Зан присоединился к Джессике Честейн и Майклу Шеннону в касте сериала о кантри-музыке «Джордж и Тэмми»
Стив Зан присоединился к Джессике Честейн и Майклу Шеннону в касте сериала о кантри-музыке «Джордж и Тэмми»
Майкл Шеннон сыграет с Джессикой Честейн в мини-сериале о кантри-музыкантах Джордже Джонсе и Тэмми Уайнетт
Майкл Шеннон сыграет с Джессикой Честейн в мини-сериале о кантри-музыкантах Джордже Джонсе и Тэмми Уайнетт
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