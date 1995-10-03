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Айо Эдебири
Ayo Edebiri
Киноафиша
Персоны
Айо Эдебири
Айо Эдебири
Ayo Edebiri
Дата рождения
3 октября 1995
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Бостон, США
Популярные фильмы
Медведь
(2022)
0
Школа клонов
(2023)
0
Маллиган
(2023)
0
Фильмография Айо Эдебири
Жанр
Все
Анимация
Боевик
Драма
Комедия
Приключения
Фантастика
Год
Все
2023
2022
Все
4
Фильмы
1
Сериалы
3
Актриса
4
Школа клонов
комедия, фантастика
2023, США
Маллиган
комедия, фантастика
2023, США
Черепашки-ниндзя: Погром мутантов
Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem
боевик, приключения, анимация
2023, США
Медведь
драма, комедия
2022, США
Новости о Айо Эдебири
Карми заново обустраивает свою кухню в трейлере второго сезона «Медведя»
Перерождение ресторанчика The Beef: вышел тизер второго сезона сериала «Медведь»
Джеки Чан, Пол Радд и Сет Роген озвучат персонажей нового мультфильма о Черепашках-ниндзя
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