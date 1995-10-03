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Айо Эдебири
Айо Эдебири Ayo Edebiri
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Айо Эдебири

Ayo Edebiri

Дата рождения
3 октября 1995
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Бостон, США

Популярные фильмы

Медведь
Медведь (2022)
0
Школа клонов
Школа клонов (2023)
0
Маллиган
Маллиган (2023)
0

Фильмография Айо Эдебири

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 1 Сериалы 3 Актриса 4
Школа клонов
Школа клонов
комедия, фантастика 2023, США
Маллиган
Маллиган
комедия, фантастика 2023, США
Черепашки-ниндзя: Погром мутантов
Черепашки-ниндзя: Погром мутантов Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem
боевик, приключения, анимация 2023, США
Медведь
Медведь
драма, комедия 2022, США
Новости о Айо Эдебири
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Карми заново обустраивает свою кухню в трейлере второго сезона «Медведя»
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Перерождение ресторанчика The Beef: вышел тизер второго сезона сериала «Медведь»
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Джеки Чан, Пол Радд и Сет Роген озвучат персонажей нового мультфильма о Черепашках-ниндзя
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