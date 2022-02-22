Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джесси Племонс
Джесси Племонс
Jesse Plemons
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Связи
Вопросы и ответы
Джесси Племонс
Jesse Plemons
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
2 апреля 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Место рождения
Даллас, Техас, США
Рост
178 см
Личные связи
Кирстен Данст
вместе с 2016 года
Биография Джесси Племонс
Родился 2 апреля 1988 года. Даллас, Техас, США.
Развернуть
Фильмография Джесси Племонс
Убийцы цветочной луны
триллер, драма
2022, США
0.0
Внезапная удача
криминал, драма, триллер
2022, США
5.0
Иуда и чёрный мессия
биография, драма, исторический, криминал
2021, США
7.0
Власть пса
драма
2021, Великобритания
7.0
Оленьи рога
ужасы, фэнтези, триллер
2021, США
7.0
Круиз по джунглям
приключения
2021, США
8.0
Думаю, как все закончить
драма, ужасы, триллер
2020, США
6.0
Иисус был моим корешом
драма, биография, исторический
2020, США
7.0
Все фильмы
Фотографии Джесси Племонс
Все фотографии
Все фотографии
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Фильм «Убийцы цветочной луны» с Леонардо ДиКаприо может выйти уже осенью
Съемки вестерна с Леонардо ДиКаприо и Робертом Де Ниро завершились еще в октябре прошлого года.
Написать
22 февраля 2022 14:28
Грабитель Джейсон Сигел дискутирует с Джесси Племонсом и Лили Коллинз в трейлере триллера «Внезапная удача»
Картина от режиссера «Кремниевой долины» выйдет на Netflix в марте.
Написать
16 февраля 2022 11:21
Бенедикт Камбербэтч и Джесси Племонс начали репетиции «Власти пса» с танца под песню Эллиотта Смита
Постановщица попросила Камбербэтча вести во время вальсирования, чтобы актерам были наглядно понятны отношения их героев.
Написать
24 января 2022 15:14
Все новости
Связи
Кирстен Данст
Kirsten Dunst
вместе с 2016 года
Все связи
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»