«Невероятные» — новый американский сериал, снятый в жанре научной фантастики. Производством шоу занимался телеканал HBO. Действие разворачивается в викторианскую эпоху, однако все события, которые зрители наблюдают на экране, являются полностью вымышленными. Главные героини — группа совершенно обычных женщин, которые волею судьбы обнаруживают у себя сверхъестественные способности. По ходу развития событий они сталкиваются с опасными врагами, также обладающими необычными силами. Кроме того, главные героини должны выполнить одну крайне важную миссию, от которой зависит судьба всего мироздания.