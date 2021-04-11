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Постер к сериалу Невероятные
Постер к сериалу Невероятные
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Невероятные
Невероятные (2021 - …) The Nevers 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис HBO Max
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

«Невероятные» — новый американский сериал, снятый в жанре научной фантастики. Производством шоу занимался телеканал HBO. Действие разворачивается в викторианскую эпоху, однако все события, которые зрители наблюдают на экране, являются полностью вымышленными. Главные героини — группа совершенно обычных женщин, которые волею судьбы обнаруживают у себя сверхъестественные способности. По ходу развития событий они сталкиваются с опасными врагами, также обладающими необычными силами. Кроме того, главные героини должны выполнить одну крайне важную миссию, от которой зависит судьба всего мироздания.

Невероятные - дублированный трейлер первого сезона
Невероятные
дублированный трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Бен Чаплин
Бен Чаплин Detective Frank Mundi
Оливия Уильямс
Оливия Уильямс Lavinia Bidlow
Ник Фрост
Ник Фрост Declan Orrun
Пип Торренс
Пип Торренс Lord Massen
Том Райли
Том Райли Augustus "Augie" Bidlow
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Невероятные - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Новости о сериале
Люди Икс Викторианской эпохи: рецензия на новый сериал HBO «Невероятные»
Люди Икс Викторианской эпохи: рецензия на новый сериал HBO «Невероятные»
Слушать саундтрек сериала Невероятные
Кадры из сериала
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