«Американские истории ужасов» — хоррор, являющийся ответвлением известной антологии, созданной сценаристом Райаном Мерфи. Ожидается, что каждый эпизод шоу будет представлять собой отдельную, законченную историю — если персонажи и будут связаны друг с другом, то только косвенно. Среди главных антагонистов «Американских историй ужасов» представлены уже знакомые Латексный человек, злой Санта, Бешеная Руби и Типпер Гор. Кроме того, в одной из серий ожидается возвращение всеми любимых героев из первого сезона оригинального шоу Мерфи.