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Постер к сериалу Американские истории ужасов
Постер к сериалу Американские истории ужасов
Постер к сериалу Американские истории ужасов
Постер к сериалу Американские истории ужасов
Постер к сериалу Американские истории ужасов
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Оцените
5 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Оцените
Киноафиша Сериалы Американские истории ужасов
Американские истории ужасов (2021 - …) American Horror Stories 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Стрим-сервис Hulu
О чем сериал

«Американские истории ужасов» — хоррор, являющийся ответвлением известной антологии, созданной сценаристом Райаном Мерфи. Ожидается, что каждый эпизод шоу будет представлять собой отдельную, законченную историю — если персонажи и будут связаны друг с другом, то только косвенно. Среди главных антагонистов «Американских историй ужасов» представлены уже знакомые Латексный человек, злой Санта, Бешеная Руби и Типпер Гор. Кроме того, в одной из серий ожидается возвращение всеми любимых героев из первого сезона оригинального шоу Мерфи.

Американские истории ужасов - трейлер второго сезона
Американские истории ужасов
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Райан Мерфи
Райан Мерфи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дэнни Трехо
Дэнни Трехо
Мэтт Бомер
Мэтт Бомер
Джон Кэрролл Линч
Джон Кэрролл Линч
Аарон Твейт
Аарон Твейт
Вирджиния Гарднер
Вирджиния Гарднер
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 2-го сезона сериала «Американские истории ужасов»
Некро / Necro
Сезон 2 Серия 2
28 июля 2022
Аура / Aura
Сезон 2 Серия 3
4 августа 2022
Drive
Сезон 2 Серия 4
11 августа 2022
Bloody Mary
Сезон 2 Серия 5
18 августа 2022
Facelift
Сезон 2 Серия 6
25 августа 2022
Milkmaids
Сезон 2 Серия 7
1 сентября 2022
TBA
Сезон 2 Серия 8
8 сентября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Американские истории ужасов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 7 эпизодов
 
Американские истории ужасов - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
Новый кошмар каждую неделю: вышел трейлер второго сезона антологии «Американские истории ужасов»
Новый кошмар каждую неделю: вышел трейлер второго сезона антологии «Американские истории ужасов»
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Кадры из сериала
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