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Постер к сериалу Белый лотос
Постер к сериалу Белый лотос
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Белый лотос
Белый лотос (2021 - …) The White Lotus 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис HBO Max
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

«Белый лотос» — новый комедийный сериал, созданный американским телеканалом HBO. Действие шоу разворачивается на известном гавайском курорте, куда съезжаются совершенно разные люди со всех уголков земного шара. В течение одной недели счастливые молодожены, уставшие одиночки, бесстрашные искатели приключений и замкнутые интроверты пытаются ужиться друг с другом и даже найти общий язык. По мере развития событий отношения главных героев становятся все хуже — то и дело между ними происходят конфликты. Смогут ли они разобраться в собственных противоречиях и понять мотивы друг друга?

Белый лотос - трейлер
Белый лотос
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Стив Зан
Стив Зан
Дженнифер Кулидж
Дженнифер Кулидж
Александра Даддарио
Александра Даддарио
Конни Бриттон
Конни Бриттон
Джейк Лэси
Джейк Лэси
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Белый лотос - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Белый лотос - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
TBA,
 
Новости о сериале
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HBO Max выпустил тизер своих ближайших премьер, включая второй сезон «Белого лотоса»
Стартовали съемки второго сезона «Белого лотоса»
Стартовали съемки второго сезона «Белого лотоса»
Слушать саундтрек сериала Белый лотос
Кадры из сериала
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