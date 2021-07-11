«Белый лотос» — новый комедийный сериал, созданный американским телеканалом HBO. Действие шоу разворачивается на известном гавайском курорте, куда съезжаются совершенно разные люди со всех уголков земного шара. В течение одной недели счастливые молодожены, уставшие одиночки, бесстрашные искатели приключений и замкнутые интроверты пытаются ужиться друг с другом и даже найти общий язык. По мере развития событий отношения главных героев становятся все хуже — то и дело между ними происходят конфликты. Смогут ли они разобраться в собственных противоречиях и понять мотивы друг друга?