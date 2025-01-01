Меню
Кинофестивали
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Место проведения
Россия
Год проведения
2024
2021
2020
2019
2018
2017
Показать все
2016
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
Номинации
Лучший режиссер
Почетная награда / Официальный отбор – лучший полнометражный фильм
Премия прессы
Лучший спродюсированный сценарий
Лучшая операторская работа
Лучший полнометражный фильм
Показать все
SIFFA / Лучший актер
SIFFA / Лучший короткометражный фильм
SIFFA / Лучший оригинальный сценарий
Президентская премия / Лучший фильм
Премия «Выбор народа» / Лучший короткометражный фильм
Особое упоминание
Специальный диплом жюри
Лучшая актриса
Специальный приз жюри / Лучшая музыка в художественном фильме
Специальный приз жюри / Специальная награда жюри
Специальный приз жюри
Приз ФИПРЕССИ / Приз ФИПРЕССИ
Приз ФИПРЕССИ / Соревнование
Гран При
Гран При / Лучший короткометражный фильм
Золотая роза
Лучший актер
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2024
Другие награды и фестивали
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
